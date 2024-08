10 najlepszych narzędzi do tworzenia makiet w 2024 roku

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie przebudowę strony internetowej, ale wahałeś się ze względu na koszty i wysiłek związany z wprowadzeniem zmian? Wyobraź sobie, że przekształcasz swoje pomysły w oszałamiające, interaktywne makiety przed napisaniem jakiegokolwiek kodu. To jest właśnie magia narzędzi do tworzenia makiet.

Pomagają one w tworzeniu szkieletów - schematów projektu internetowego pokazujących, w jaki sposób zostanie rozmieszczona zawartość każdej strony, nawigacja i elementy interfejsu użytkownika. Pomagają również w przekazywaniu pomysłów klientom, członkom zespołu i interesariuszom.

Dlaczego tworzenie makiet jest niezbędne? To proste. Wprowadzanie zmian bezpośrednio na działającej stronie internetowej lub produkcie może być czasochłonne, kosztowne i potencjalnie uciążliwe. Narzędzia do tworzenia makiet oferują bezpieczne i wydajne środowisko do eksperymentowania, iteracji i doskonalenia wizji projektowej przed zainwestowaniem znacznych zasobów.

Dzięki narzędziom do makietowania możesz przekształcić swoje koncepcje projektowe w rzeczywistość. Możesz zastosować najlepsze praktyki i zasady Projektowania UX, których można nauczyć się z książek i kursów do tworzenia interaktywnych makiet.

Ten przewodnik zawiera 10 najlepszych narzędzi do tworzenia makiet w 2024 r., które pozwolą Ci ulepszyć swoje proces projektowania i ożyw swoje marzenia projektowe. Od bogatych w funkcje mockupów po przyjazne dla użytkownika opcje, odkryjemy idealne narzędzie do przekształcania statycznych pomysłów w dynamiczne makiety i zrewolucjonizujemy cykl pracy projektowej.

Czego należy szukać w narzędziu do tworzenia makiet?

Zanim wybierzesz narzędzie do tworzenia makiet, musisz wiedzieć, co chcesz za jego pomocą osiągnąć.

Oto kilka ważnych funkcji, których należy szukać we wszystkich narzędziach do tworzenia makiet:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Narzędzie powinno mieć łatwy, inteligentny i elastyczny interfejs użytkownika. Nie chcesz tracić czasu na zastanawianie się, jak z niego korzystać

Narzędzie powinno mieć łatwy, inteligentny i elastyczny interfejs użytkownika. Nie chcesz tracić czasu na zastanawianie się, jak z niego korzystać Elementy i komponenty: Posiadanie różnorodnych elementów i komponentów, takich jak przyciski, ikony i czcionki, może poprawić wydajność makiety i zaoszczędzić czas spędzony na szukaniu zewnętrznych zasobów

Posiadanie różnorodnych elementów i komponentów, takich jak przyciski, ikony i czcionki, może poprawić wydajność makiety i zaoszczędzić czas spędzony na szukaniu zewnętrznych zasobów Łatwość współpracy: Powinna mieć funkcje, które pozwalają edytować w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze i mieć zapis historii wersji dla większej przejrzystości i lepszej współpracy

Powinna mieć funkcje, które pozwalają edytować w czasie rzeczywistym, zostawiać komentarze i mieć zapis historii wersji dla większej przejrzystości i lepszej współpracy Kompatybilność z urządzeniami: Narzędzie powinno być kompatybilne z różnymi urządzeniami, z których korzystasz na co dzień i powinno być dostępne w chmurze dla natychmiastowego dostępu

Narzędzie powinno być kompatybilne z różnymi urządzeniami, z których korzystasz na co dzień i powinno być dostępne w chmurze dla natychmiastowego dostępu Funkcje dostosowywania: Narzędzie do tworzenia makiet powinno oferować niestandardowe możliwości dopasowania do wytycznych projektowych marki

Mając na uwadze te czynniki, będziesz dobrze przygotowany do znalezienia narzędzia do tworzenia makiet, które stanie się nieocenionym atutem w Twojej podróży projektowej. Pamiętaj, że idealne narzędzie powinno uzupełniać twój cykl pracy i zwiększać kreatywność.

10 najlepszych narzędzi do tworzenia makiet w 2024 roku

Czy jesteś gotowy, aby odkryć najlepsze narzędzia do tworzenia makiet dla swoich projektów internetowych w 2024 roku? Oto nasza lista 10 najlepszych narzędzi do tworzenia makiet, których możesz użyć do tworzenia oszałamiających i realistycznych szkieletów i prototypów.

1. ClickUp

ClickUp, narzędzie typu "wszystko w jednym narzędzie zwiększające wydajność dla teamów projektowych , jest jednym z najlepszych narzędzi do tworzenia makiet dla projektantów, którzy chcą uatrakcyjnić swoje projekty, w tym szkice dokumentów i prezentacje.

Niezależnie od tego, czy budujesz prototyp strony internetowej, aplikację czy produkt, ClickUp doskonale sprawdza się jako narzędzie do zarządzania projektami, narzędzie do tworzenia makiet stron internetowych, narzędzie do tworzenia szkieletów oraz narzędzie do projektowania UX.

Łączy w sobie narzędzia do współpracy wizualnej, takie jak tablice i mapy myśli, z możliwościami zarządzania projektami i zadaniami, aby przyspieszyć proces projektowania i zwiększyć tempo zakończenia projektu.

Rozpocznij projekt makiety i współpracuj w czasie rzeczywistym z interesariuszami za pomocą Tablic ClickUp

Sercem najlepszych funkcji ClickUp dla projektantów są Tablice ClickUp i jego rozszerzenie biblioteka szablonów.

Szkicuj szkielety, przepływy użytkowników i koncepcje układów bezpośrednio na ClickUp Whiteboards. Używaj narzędzi takich jak pióra, pola tekstowe, notatki i kształty, aby ożywić swoje wstępne pomysły projektowe. Tablice integrują się również z elementami multimedialnymi, umożliwiając łatwe dodawanie obrazów do tablic.

Wielu członków zespołu może jednocześnie pracować na tablicy, co sprzyja dynamicznej burzy mózgów. Udostępnianie pomysłów, zbieranie opinii i iteracja szkieletów i wstępnych projektów w czasie rzeczywistym.

Niezależnie od tego, czy chodzi o wykresy, diagramy, czy prezentacje, tablice te oferują idealne płótno do przekształcania koncepcji w wykonalne zadania. Możesz dodać kontekst do swojej pracy, łącząc swoje tablice z zadaniami, plikami, dokumentami i innymi elementami w ClickUp. Dodatkowo, możesz przechowywać wszystkie swoje makiety i makiety w ClickUp wraz z zadaniami i dyskusjami dotyczącymi projektu, aby mieć do nich łatwy dostęp i móc się do nich odwoływać.

Ale to jeszcze nie wszystko! ClickUp Brain zwiększa kreatywność poprzez automatyczne generowanie person projektowych, komponentów, podróży użytkowników i briefów kreatywnych na podstawie podpowiedzi i wymagań.

Eliminując pracochłonną pracę z tego procesu, narzędzie pomaga projektantom i osobom zaangażowanym w projekt zaoszczędzić koszty i czas.

Nie zapominaj, że ClickUp wspiera również komentowanie i @wzmianki, szybkie zatwierdzanie, szybkie iteracje, adnotacje makiet, integracje z plikami Figma i InVision oraz współpracę z zewnętrznymi współpracownikami.

Stwórz cykl pracy nad projektem, aby wszyscy interesariusze byli na tej samej stronie dzięki szablonowi ClickUp's Website Design Project Plan Template

Dodatkowo, Szablon projektu strony internetowej ClickUp pozwala organizować i planować projekty w jednym miejscu, co prowadzi do bardziej wydajnego i skutecznego procesu projektowania. Szablon ten zapewnia odpowiednią równowagę między zasobami i zadaniami, aby skutecznie realizować plan projektowania i rozwoju strony internetowej.

Ten szablon pomoże ci

Nakreślić cały proces projektowania strony internetowej od początku do końca

Podzielić każde zadanie na możliwe do podzadania podzadania w celu lepszego ich przydzielenia

Monitorować postępy i ustawić priorytety, aby dotrzymać terminów

ClickUp najlepsze funkcje

Zarządzanie całym cyklem życia projektu za pomocą kompleksowego zestawu narzędzi do zarządzania projektami, projektowania stron internetowych i zarządzania dokumentami

Efektywne tworzenie i edytowanie projektów stron internetowych i dokumentów dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" oraz Tablicy ClickUp

Przekazuj i otrzymuj informacje zwrotne bezpośrednio na temat zadań i dokumentów w ClickUp. Wykorzystuj komentarze, wzmianki i dyskusje w czasie rzeczywistym, aby zapewnić jasną komunikację i efektywną iterację

UżyjAutomatyzacja ClickUp w celu usprawnienia powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie powiadomień e-mail po zakończeniu zadania lub automatyczna aktualizacja dokumentów na podstawie określonych kryteriów

Przechowuj zasoby projektowe, tablice nastrojów i materiały referencyjne centralnie w wyznaczonym miejscuDokumenty ClickUp* Organizuj i uzyskuj dostęp do wszystkich zasobów projektu, takich jak dokumenty, komponenty i elementy, dzięki ponad 15 konfigurowalnym widokom ClickUp

Dostosuj ClickUp do swojego specyficznego procesu projektowania. Twórz niestandardowe pola do śledzenia iteracji projektu, wykorzystuj formularze do zbierania opinii klientów i wykorzystuj integracje z oprogramowaniem do projektowania, aby zapewnić płynny przepływ pracy

Limity ClickUp

ClickUp to coś więcej niż zwykłe oprogramowanie do tworzenia makiet, więc opanowanie wszystkich jego funkcji i możliwości może zająć trochę czasu

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka na obszar roboczy miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Moqups

przez Moqups Moqups to popularne, darmowe narzędzie do tworzenia makiet, które umożliwia tworzenie makiet, szkieletów i prototypów dla projektów stron internetowych lub produktów.

Narzędzie oferuje szeroki zakres układów, szablony projektów graficznych i elementy, takie jak ikony, szablony, obrazy i czcionki, aby łatwo opracować i zaprojektować produkt lub stronę internetową.

Niezależnie od tego, czy Twoje wymagania dotyczą tworzenia szkieletów, diagramów czy tablic, Moqups to pełny ekosystem narzędzi, który eliminuje potrzebę przełączania się między wieloma platformami.

Najlepsze funkcje Moqups

Integracja Moqups z innym oprogramowaniem, takim jak Google Drive, Jira, Okta, Slack i Microsoft Azure

Współpraca z zespołem nad projektami w czasie rzeczywistym

Dostęp do Moqups z dowolnego urządzenia i platformy

Limity Moqups

Moqups może być czasochłonny, ponieważ trzeba wybierać i edytować każdy element indywidualnie za pomocą edytora "przeciągnij i upuść"

Wersja Free nie pozwala do zrobienia ostatecznej makiety

Ceny Moqups

Free

Solo : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Teams: $24/miesiąc

$24/miesiąc Unlimited: $65/miesiąc

Moqups oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 90 recenzji)

4.2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

3. Figma

przez Figma Figma to popularne wśród projektantów narzędzie do tworzenia interaktywnych makiet i prototypów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Nadaje się zarówno dla początkujących, bez certyfikacji projektowej i doświadczonych projektantów, ponieważ oferuje zarówno gotowe, jak i konfigurowalne elementy i komponenty.

Zespół może łatwo współpracować przy użyciu tego narzędzia, ponieważ projekty są tworzone w tej samej aplikacji internetowej. Pozwala to wszystkim zobaczyć postępy w projektowaniu i od razu udostępniać swoje przemyślenia. Mogą nawet zostawiać opinie bezpośrednio na plikach projektowych jako komentarze.

Figma została stworzona specjalnie z myślą o wsparciu projektowania UI i UX i oferuje takie funkcje, jak systemy projektowe z komponentami połączonymi z UI, interaktywne oprogramowanie do prototypowania i obszerną bibliotekę pełną stylów projektowych.

Najlepsze funkcje Figma

Połączenie Figma z innym oprogramowaniem, takim jak Trello, Jira, Slack, Zoom i Asana, w celu usprawnienia cyklu pracy

Korzystanie z różnych wtyczek i widżetów w celu uproszczenia i przyspieszenia zadań projektowych

Przekazywanie i otrzymywanie opinii bezpośrednio na szkieletach w celu lepszej komunikacji i współpracy

Limity Figma

Figma nie ma wsparcia dla wielu języków, co może ograniczać globalny zasięg

Figma wymaga wydajnych systemów z dużą ilością pamięci i może nie działać dobrze na starszych lub wolniejszych systemach

Ceny Figma

Starter: Free

Free Profesjonalista: $12/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$12/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Organizacja: 45 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

45 USD/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: $75/użytkownik miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Figma

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 700 recenzji)

4. Mockplus

przez Mockplus Jeśli efektywna współpraca w zespole jest dla Ciebie priorytetem, Mockplus powinien być Twoim narzędziem. Jest to narzędzie do tworzenia makiet, które pomaga tworzyć interaktywne prototypy interfejsów użytkownika dla projektów oprogramowania. Narzędzie to posiada szeroką gamę szablon wireframe biblioteka składająca się z zestawów UI high-fi, low-fi i Free.

Znany ze swojego zakończonego pakietu opcji prototypowania, testowania, iteracji i skalowania, Mockplus oferuje trzy produkty dla różnych scen rozwoju projektu. Mockplus Cloud koncentruje się na usprawnieniu współpracy; Mockplus RP to darmowy plan do projektowania prototypów; a Mockplus DS jest najlepszy do wprowadzania zmian w istniejących projektach.

Funkcje takie jak szybkie prototypowanie, wektorowe projektowanie interfejsu użytkownika, kody klientów i zdalna współpraca sprawiają, że jest to popularny wybór wśród początkujących. Co więcej, Mockplus wspiera również inne oprogramowanie do projektowania, takie jak Adobe Photoshop, umożliwiając projektantom eksportowanie plików w różnych formatach.

Najlepsze funkcje Mockplus

Niestandardowe projektowanie przy użyciu gotowych elementów, takich jak ikony, czcionki i inne komponenty, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek

Integracja aplikacji Mockplus z różnymi programami, takimi jak Slack, Jira, Photoshop, Confluence, Lark i Adobe XD, w celu usprawnienia cyklu pracy nad projektami

Śledzenie postępu projektu i łatwa współpraca z członkami zespołu dzięki Mockplus

Skuteczne połączenie menedżerów produktu, deweloperów i projektantów w celu lepszej koordynacji projektów od samego początku

Limity Mockplus

Mockplus wymaga wtyczek do przesyłania plików w różnych formatach, co może być niewygodne lub niekompatybilne

Dostępność wielu funkcji może być przytłaczająca lub myląca dla początkujących

Ceny Mockplus

Indywidualny

Free

Roczny: $99 (rozliczany rocznie)

$99 (rozliczany rocznie) Wieczysta: 499 USD (płatność jednorazowa)

Teams

Free

Ultimate: $29.50/użytkownika miesięcznie

$29.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Mockplus oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Marvel

przez Marvel Jeśli szukasz darmowego narzędzia do tworzenia makiet, które pomaga usprawnić proces zbierania opinii, Marvel jest właśnie dla Ciebie. Narzędzie to zasadniczo zmniejsza wszelkie tarcia w uzyskiwaniu terminowych zatwierdzeń na różnych scenach i dla różnych wersji prototypu projektu.

Funkcja Handoff w Marvel ułatwia płynniejszą współpracę i proces przekazywania między projektantami i programistami.

Zapewnia ona szczegółowe specyfikacje projektowe, zasoby i tryb inspekcji dla deweloperów w celu wyodrębnienia informacji. Komentarze, adnotacje i wydajny eksport zasobów usprawniają komunikację.

Marvel posiada repozytorium wstępnie załadowanych obrazów z łatwym w nawigacji interfejsem projektowym typu "przeciągnij i upuść" oraz bibliotekami zespołów, które pomagają utrzymać spójność wymagań brandingowych.

Najlepsze funkcje Marvel

Projektowanie i prototypowanie makiet stron internetowych lub produktów za pomocą intuicyjnych i wydajnych narzędzi Marvel

Testowanie i weryfikowanie makiet z prawdziwymi użytkownikami oraz uzyskiwanie opinii i spostrzeżeń

Eksportowanie i udostępnianie makiet klientom i interesariuszom w różnych formatach, takich jak PDF, PNG, HTML i Sketch

Limity Marvela

Posiada limitowaną bibliotekę komponentów i elementów, co może ograniczać możliwości projektowe

Niektóre funkcje nie są płynne i łatwe w użyciu, co może wpływać na komfort użytkowania

Ceny Marvel

Free

Pro : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Teams: $30/miesiąc

$30/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Marvel

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

6. UXPin

przez UXPin Narzędzie do prototypowania UXPin jest oparte na komponentach kodu, co pozwala na wykorzystanie istniejących komponentów interfejsu użytkownika do tworzenia makiet. Technologia Merge umożliwia projektantom projektowanie przy użyciu tych samych komponentów kodu UI, których programiści użyli do zbudowania produktu.

Pozwala to na tworzenie niestandardowych makiet interfejsu użytkownika, które są zgodne z wytycznymi marki. Zintegruj ze Storybook, repo Git lub pakietem NPM, aby używać tych samych komponentów kodu z systemu projektowego, aplikacji lub strony internetowej.

Możesz wykazać się kreatywnością dzięki predefiniowanemu narzędziu do projektowania lub wielu wbudowanym elementom interfejsu użytkownika. Narzędzie koncentruje się na podróży użytkownika i mapowanie procesów a także funkcję mapy cieplnej, która śledzi zachowanie użytkownika podczas klikania i przewijania.

Najlepsze funkcje UXPin

Symulacja ślepoty barw i sprawdzanie kontrastu podczas testowania prototypu

Tworzenie prototypów opartych na logice, które pozwalają definiować własne reguły i warunki

Wypróbuj UXPin za darmo, zanim zapłacisz za plan subskrypcji, który odpowiada Twoim potrzebom

Limity UXPin

Umożliwia tylko jedną akcję cofnięcia, co utrudnia cofnięcie niechcianych zmian

Ma płynny, ale powolny interfejs użytkownika, co może wydłużyć czas realizacji

Ceny UXPin

**Free

Essentials: $8/redaktor miesięcznie

$8/redaktor miesięcznie Zaawansowany: $39/redaktor miesięcznie

$39/redaktor miesięcznie Profesjonalny: 83 USD za redaktora miesięcznie

83 USD za redaktora miesięcznie Firma: 149 USD/redaktor miesięcznie

149 USD/redaktor miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje UXPin

G2: 4.2/5 (ponad 110 recenzji)

4.2/5 (ponad 110 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 20 recenzji)

7. Szkic

przez Szkic Sketch to narzędzie do tworzenia makiet dla użytkowników macOS. Przydaje się do projektowania prototypów, interfejsów użytkownika, a nawet projektów ikon, dzięki kanwie opartej na pikselach.

Biorąc pod uwagę, że Sketch pozwala na proste projekty wektorowe i złożone prototypy, można szybko złożyć układ przy użyciu pojedynczych grafik wektorowych i kombinacji gotowych obszarów roboczych.

Możesz kontrolować każdy piksel na stronie i rysować za pomocą narzędzia pióra lub tworzyć dowolne kształty.

Sketch ma ogromną społeczność projektantów, którzy stworzyli zestawy projektowe dostępne za darmo dla wszystkich użytkowników Sketch.

Najlepsze funkcje Sketch

Pobieranie ogromnej biblioteki projektów, ikon, przycisków i innych elementów za pomocą jednego kliknięcia

Współpraca w czasie rzeczywistym z projektantami i innymi zainteresowanymi stronami na różnych urządzeniach przy użyciu udostępnianych obszarów roboczych

Śledzenie postępów, opinii i komentarzy członków zespołu za pomocą kolorowych kursorów z nazwami

Limity Sketch

Sketch ma stromą krzywą uczenia się, ponieważ opcje projektowania i elementy nie są łatwe do znalezienia

Sketch jest przeznaczony tylko dla użytkowników komputerów Mac i można uzyskać do niego dostęp tylko przez Internet

Ceny Sketch

Standardowa subskrypcja: 12 USD/miesiąc za redaktora

12 USD/miesiąc za redaktora Licencja tylko na komputery Mac: 120 USD/miesiąc na redaktora

120 USD/miesiąc na redaktora Subskrypcja Business: 20 USD/miesiąc na redaktora (rozliczane tylko rocznie)

Oceny i recenzje Sketch

G2: 4.5/5 (ponad 1200 recenzji)

4.5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

8. Wondershare Mockitt

przez Wondershare Mockitt Wondershare Mockitt służy w szczególności do tworzenia makiet interfejsu użytkownika i prototypowania z wykorzystaniem AI. Za pomocą tego jednego narzędzia można tworzyć szkielety, schematy blokowe i mapy myśli.

Najłatwiejszą częścią korzystania z Wondershare Mockitt jest projektowanie realistycznych cykli pracy, wielu obszarów roboczych i płynnych interakcji przy użyciu wbudowanych elementów.

Ale to nie tylko dla projektantów. Jeśli chodzi o inspekcję, programiści mogą przeanalizować projekt i łatwo przekształcić piksele w kod bez konieczności posiadania dyplomu z projektowania.

Mockitt AI oferuje również bezwysiłkowe inteligentne projektowanie, aby dokładnie i natychmiastowo przenieść pomysły projektowe do rzeczywistości. Funkcja ta jest wciąż nowa, ale warta wypróbowania.

Najlepsze funkcje Wondershare Mockitt

Uczenie się z dużej biblioteki zasobów i poprawa wydajności

Udostępnianie, edytowanie i otrzymywanie opinii na temat makiet w czasie rzeczywistym oraz łatwa współpraca z zespołem

Wykorzystanie technologii opartej na AI do tworzenia i testowania prototypów

Limity Wondershare Mockitt

Nie integruje się z innym oprogramowaniem, co może ograniczać cykl pracy

Wymaga stromej krzywej uczenia się, ponieważ opiera się na technologiach opartych na AI

Ceny Wondershare Mockitt

Starter: Free

Free Profesjonalista: 12 USD za redaktora miesięcznie

12 USD za redaktora miesięcznie Enterprise: $15/redaktor miesięcznie

Wondershare Mockitt oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. InVision Studio

przez InVision InVision Studio to narzędzie do projektowania i makietowania interfejsu użytkownika do tworzenia prototypów z projektami wektorowymi, elastycznymi warstwami i nieskończoną liczbą stron canvas.

InVision Studio oferuje zestaw narzędzi do przechowywania i udostępniania przepływu pracy przy projektowaniu produktu oraz bibliotekę do przechowywania wszystkich komponentów UX marki.

Jest to narzędzie do prototypowania makiet, które umożliwia tworzenie responsywnych prototypów bez pisania kodu. Stworzone projekty mogą być udostępniane zespołowi i klientom w celu uzyskania opinii w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje InVision Studio

Tworzenie i wykorzystywanie złożonych animacji w materiałach wideo

Testowanie prototypu na telefonie za pomocą jednego kliknięcia

Pobieranie plików z programów takich jak Sketch i importowanie ich do InVision Studio

Limity InVision Studio

Brak opcji wtyczek

Często działa wolno i z usterkami

Ceny InVision Studio

**Free

Starter: $15/projektant miesięcznie

$15/projektant miesięcznie Profesjonalista: $25/projektant miesięcznie

$25/projektant miesięcznie Teams: $99/miesiąc

InVision Studio oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (670+ recenzji)

4.4/5 (670+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 740 recenzji)

10. Balsamiq

przez Balsamiq Balsamiq to narzędzie do tworzenia makiet, które tworzy prototypy, odtwarzając doświadczenie projektowania na tablicy lub papierze. Wraca do podstaw tworzenia układów za pomocą długopisu i papieru, tylko na ekranie.

Podczas gdy prototyp może wyglądać jak naszkicowany na papierze, projekt może przełączyć się na bardziej profesjonalny wygląd do prezentacji. Oczywiście wspiera prototypowanie low-fi i high-fi.

Balsamiq koncentruje się na zawartości i strukturze projektu, co widać również w gotowych szablonach. Pozwala na umieszczanie elementów za pomocą funkcji przeciągnij i upuść, aby skrócić całkowity oś czasu zakończenia. Ponadto Balsamiq oferuje obszerną bibliotekę komponentów i umożliwia eksportowanie i importowanie danych.

Najlepsze funkcje Balsamiq

Łatwa nauka i korzystanie z Balsamiq dzięki prostemu i intuicyjnemu interfejsowi

Oszczędność czasu i szybsza realizacja zamówień dzięki konfigurowalnym szablonom makiet

Współpraca z członkami zespołu i udostępnianie notatek i opinii na temat prototypów

Limity Balsamiq

Prosty, czarno-biały ekran, który może być nudny lub stanowić limit dla niektórych projektantów

Brak wsparcia dla konwersji z drutów o niskiej wierności do drutów o wysokiej wierności, co może wymagać dodatkowych narzędzi lub kroków

Ceny Balsamiq

2 projekty: $9/miesiąc

$9/miesiąc 20 projektów: $49/miesiąc

$49/miesiąc 200 projektów: $199/miesiąc

Oceny i recenzje Balsamiq

G2: 4.2/5 (490+ recenzji)

4.2/5 (490+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (380+ recenzji)

Projektuj makiety bez wysiłku

Makieta lub model szkieletowy projekt wymaga współpracy między projektantami, programistami i menedżerami produktu. Właśnie dlatego ClickUp jest odpowiednim narzędziem do tworzenia makiet dla każdego projektu.

Posiada funkcje zarządzania projektami i dedykowane narzędzie do tworzenia białych tablic, które pomaga ożywić prototypowe projekty. W przeciwieństwie do innych narzędzi, które mogą być ograniczone, trudne lub odizolowane, ClickUp ma wszystko, czego potrzebujesz w jednym miejscu.

Posiadanie wszystkich na tej samej stronie jest niezbędne do utrzymania spójnej wizji i dostarczania projektów na czas.

Dzięki ClickUp możesz przenieść swoje projekty, makiety i makiety szkieletowe z etapu projektowania na Tablicy do sceny rozwoju ze wszystkimi interesariuszami na pokładzie. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!