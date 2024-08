GitLab vs. GitHub: Które narzędzie DevOps będzie najlepsze w 2024 roku?

Wybór między GitLab i GitHub w rozwoju oprogramowania często pozostawia wielu z nas na rozdrożu. Każda z nich ma swoją strategię, mocne strony i legion zwolenników. Od 2024 r. debata między GitLab a GitHub nadal przyciąga deweloperów i Teams poszukujących najlepszego rozwiązania Narzędzie DevOps .

Platformy te przekształciły się w kompleksowe ekosystemy zapewniające wsparcie dla całego cyklu życia oprogramowania. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie prywatnymi repozytoriami, integrację narzędzi innych firm, czy też poruszanie się po zawiłościach CI/CD, wybór między GitLab i GitHub ma wpływ na to, jak rozwijają się projekty Git.

Przeanalizujmy niuanse GitLab vs. GitHub i zobaczmy, która platforma może najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom w zakresie rozwoju i współpracy.

**Co to jest GitLab?

via GitLab GitLab to zakończona platforma DevSecOps dostarczona jako pojedyncza aplikacja. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki zespoły programistyczne, bezpieczeństwa i operacyjne współpracują i tworzą oprogramowanie.

Oferując płynne, zintegrowane doświadczenie w całym cyklu życia oprogramowania, GitLab usprawnia zarządzanie projektami, wersjonowanie kodu oraz ciągłą integrację i wdrażanie (CI/CD), co czyni go potężnym narzędziem dla programistów dążących do zwiększenia wydajności i produktywności.

Funkcje GitLab

GitLab wyróżnia się wszechstronnymi funkcjami, które stanowią wsparcie dla kompleksowego procesu rozwoju. Ta platforma o otwartym kodzie źródłowym oferuje kompleksowe rozwiązanie dla teamów programistycznych od planowania projektów i zarządzania kodem źródłowym po CI/CD, monitorowanie i bezpieczeństwo.

1. Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie (CI/CD)

Możliwości CI/CD GitLab pozwalają na automatyzację procesu dostarczania oprogramowania, od początkowego kodowania do wdrożenia, zwiększając wydajność i redukując błędy popełniane ręcznie.

2. Śledzenie projektów i problemów

Dzięki GitLab, Teams mogą śledzić postępy i zarządzać projektami za pomocą zwinne narzędzia i metodologii, wykorzystując tablice, listy i problemy, aby wszystko było uporządkowane i przejrzyste.

3. Zarządzanie kodem źródłowym

GitLab dostarcza solidny system kontroli wersji dla repozytoriów kodu, wspierając wspólne kodowanie i procesy przeglądu kodu z merge requestami, forkami i wersjami branch.

4. Wiki dla dokumentacji

GitLab zawiera zintegrowaną wiki, która ułatwia tworzenie, udostępnianie i utrzymywanie dokumentacji projektu. Teams mogą więc przechowywać całą swoją dokumentację w jednym miejscu, łatwo dostępnym i aktualnym, zapewniając udostępnianie i zachowanie wiedzy w zespole.

5. Wbudowany rejestr kontenerów

Wbudowany w GitLab rejestr kontenerów upraszcza zarządzanie kontenerami. Umożliwia on Teamsom tworzenie, wypychanie i udostępnianie obrazów Docker w ramach ich projektów GitLab. To zintegrowane podejście usprawnia cykl pracy związany z zarządzaniem obrazami Docker i wdrażaniem aplikacji konteneryzowanych, eliminując potrzebę korzystania z rejestrów innych firm.

6. Sugestie dotyczące kodu GitLab Duo

GitLab wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję, aby zapewnić zakończenie i generowanie kodu, aby pomóc dostawcom w ułatwieniu ich zadań. Oferuje zakończenie kodu dla aktualnie wpisywanej linii i generuje kod na podstawie komentarzy w języku naturalnym. Pomaga dostawcom usprawnić proces rozwoju, sugerując odpowiednie fragmenty kodu, zakończone linie kodu i generowanie funkcji na podstawie dostarczonego kontekstu.

Funkcja ta jest dostępna dla poziomów Premium i Ultimate i wymaga dodatku GitLab Duo Pro. Wspiera ona szereg rozszerzeń i języków, usprawniając cykl pracy programistycznej dzięki sugestiom opartym na AI, które dostosowują się do stylu kodowania użytkownika i kontekstu projektu.

Ceny GitLab

GitLab oferuje zakres opcji cenowych dostosowanych do potrzeb różnych Teams i projektów:

Free

Premium : $19 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

: $19 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie) Ultimate: $99 za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

**Co to jest GitHub?

via GitHub GitHub to oparta na chmurze usługa hostingowa, która pozwala zarządzać repozytorium Git. Zapewnia platformę do kontroli wersji i współpracy, umożliwiając programistom współpracę nad projektami z dowolnego miejsca.

GitHub upraszcza proces udostępniania i publikowania kodu, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem dla oprogramowania typu open source i prywatnych firmowych baz kodu. Integrując pojedynczy przegląd kodu i CI/CD w ramach jednej platformy, GitHub ułatwia płynny rozwój projektów oprogramowania.

Funkcje GitHub

GitHub słynie z bogatych funkcji, które zapewniają wsparcie cyklu życia oprogramowania, usprawniają współpracę i zarządzanie projektami. Jego intuicyjny interfejs i podejście oparte na społeczności sprawiają, że jest ulubionym narzędziem programistów na całym świecie.

1. System kontroli wersji i współpraca

GitHub oferuje potężne narzędzia do branchowania, scalania i pullowania requestów, umożliwiając wielu deweloperom wydajną i bezkonfliktową pracę nad tym samym projektem.

2. Działania GitHub dla CI/CD

Akcje GitHub automatyzują cykl pracy od pomysłu do produkcji, umożliwiając tworzenie, testowanie i wdrażanie kodu bezpośrednio w ekosystemie GitHub.

3. Śledzenie problemów i projektów

Dzięki śledzeniu problemów i tablicom projektów, repozytorium GitHub zapewnia kompleksowe narzędzia do planowania i śledzenia pracy, zarządzania projektami i pozostawania w zgodzie z zespołem.

4. Bezpieczeństwo i skanowanie kodu

GitHub wykracza poza podstawowe funkcje Git, aby zapewnić bezpieczeństwo kodu. Dzięki zintegrowanym funkcjom bezpieczeństwa, w tym automatycznemu skanowaniu kodu i alertom o lukach w zabezpieczeniach, GitHub ułatwia identyfikację i rozwiązywanie problemów związanych z bezpieczeństwem, zanim staną się one problematyczne, zapewniając ochronę projektów na każdym kroku.

5. Strony GitHub

Strony GitHub zapewniają deweloperom prosty sposób hostowania i publikowania stron internetowych bezpośrednio z ich repozytorium GitHub. Funkcja ta jest idealna dla stron domowych projektów, dokumentacji i witryn osobistych lub organizacyjnych, dzięki czemu jest nieocenionym narzędziem do udostępniania swojej pracy światu.

6. GitHub Copilot

GitHub Copilot działa jako twój Asystent kodowania AI i ulepsza cykl pracy deweloperów oferując sugestie oparte na AI w czasie rzeczywistym. Zmienia się podpowiedzi w języku naturalnym w sugestie dotyczące kodowania w oparciu o kontekst projektu i konwencje stylu. Zwiększa to wydajność programisty nawet o 55% i pomaga programistom poprawić jakość ich kodu.

Ceny GitHub

Struktura cenowa GitHub została zaprojektowana z myślą o osobach prywatnych, Teams i Enterprise, z planami Free i płatnymi:

Free

Teams : 4 USD za użytkownika/miesiąc

: 4 USD za użytkownika/miesiąc Enterprise : $21 za użytkownika/miesiąc

: $21 za użytkownika/miesiąc GitHub One: Ceny niestandardowe

GitLab vs. GitHub: Porównanie funkcji

Zarówno GitHub, jak i GitLab oferują narzędzia usprawniające proces rozwoju, od początkowego kodowania po końcowe narzędzia wdrożeniowe. GitLab pozycjonuje się jako pojedyncza aplikacja dla całego cyklu życia DevSecOps, podczas gdy GitHub wyróżnia się ogromną społecznością i funkcjami współpracy dla programistów na całym świecie.

Porównajmy ich kluczowe funkcje obok siebie, aby zobaczyć, jak wypadają na tle innych.

Funkcja #1: Ciągła integracja/ciągłe wdrażanie (CI/CD)

GitLab nieznacznie prowadzi w CI/CD dzięki wbudowanemu, wysoce zintegrowanemu środowisku CI/CD, które płynnie dostosowuje się do cyklu życia DevOps. Pozwala ono na testowanie, wdrażanie i monitorowanie wielu kroków bez konieczności integracji z innymi firmami.

Z drugiej strony, GitHub oferuje GitHub Actions, które zapewniają potężne możliwości automatyzacji, ale mogą wymagać więcej ustawień i integracji z narzędziami innych firm, aby osiągnąć podobny poziom automatyzacji cyklu pracy jak GitLab.

Funkcja #2: Śledzenie projektów i problemów

Jeśli chodzi o śledzenie projektów i problemów, GitHub ma niewielką przewagę. Jego interfejs użytkownika jest intuicyjny, a system śledzenia zgłoszeń solidny, co ułatwia zespołom współpracę, śledzenie postępów i zarządzanie projektami. GitHub Projects ściśle integruje się z ekosystemem GitHub, oferując tablice w stylu Kanban do organizowania zadań i cykli pracy.

GitLab oferuje również kompleksowe narzędzia do zarządzania projektami, w tym śledzenie problemów i tablice. Jednak społeczność GitHub i powszechna adopcja dają mu pewną przewagę w zakresie współpracy i użyteczności dla szerszego grona odbiorców.

Funkcja #3: Platforma kontroli wersji i współpracy

Zarówno GitLab, jak i GitHub opierają się na Git, zapewniając doskonałe wsparcie dla platform kontroli wersji i współpracy. GitHub wyróżnia się jednak podejściem do kodowania społecznościowego, wspierając rozległą i aktywną społeczność, w której programiści mogą łatwo udostępniać, śledzić i wnosić swój wkład w pracę innych. System pull requestów GitHub jest szczególnie ceniony za proces przeglądu kodu.

GitLab oferuje podobne narzędzia do współpracy, w tym merge requesty, które są porównywalne do pull requestów GitHuba. Podczas gdy systemy kontroli wersji i narzędzia do współpracy GitLab są solidne i zintegrowane z podejściem opartym na jednej aplikacji, GitHub ma większą społeczność i bazę użytkowników, co może sprawić, że będzie to najlepsze rozwiązanie dla programistów, którzy chcą połączyć się z innymi i szeroko udostępniać swoje projekty.

Wybór między GitHubem a GitLabem może sprowadzać się do konkretnych potrzeb: GitLab dla tych, którzy szukają kompleksowej platformy DevOps, a GitHub dla tych, dla których priorytetem jest społeczność i współpraca.

GitLab vs. GitHub: Krótkie podsumowanie

Oto krótka tabela porównawcza głównych funkcji GitLab i GitHub, skupiająca się na krytycznych aspektach, które wpływają na wybór narzędzia do tworzenia oprogramowania :

Zróbmy szybkie porównanie różnych planów cenowych dla obu narzędzi

GitLab vs. GitHub na Reddicie

Aby ocenić nastroje i zebrać spostrzeżenia, zbadaliśmy dyskusje na Reddicie, w szczególności w subreddicie r/devops, gdzie profesjonaliści dzielą się swoimi doświadczeniami i preferencjami dotyczącymi tych dwóch gigantów kontroli wersji. Jeden z użytkowników Reddita zastanawiając się nad przejściem z GitHub na GitLab przed wprowadzeniem GitHub Actions, wyraził zadowolenie z GitLab. Użytkownik zastanawiał się, dlaczego specjaliści DevOps nadal preferują GitHub pomimo jego przestojów, zastanawiając się, czy wynika to z unikalnych funkcji, czy też z bezwładności organizacyjnej.

W odpowiedzi poruszono kilka kwestii:

Stabilność GitHuba: Użytkownik wzmiankował, że przestoje GitHuba są porównywalne do przestojów GitLaba, co sugeruje, że na wybór nie ma wpływu niezawodność. Debata wykracza poza czas pracy, aby rozważyć funkcje i wsparcie społeczności, które oferuje każda platforma

Użytkownik wzmiankował, że przestoje GitHuba są porównywalne do przestojów GitLaba, co sugeruje, że na wybór nie ma wpływu niezawodność. Debata wykracza poza czas pracy, aby rozważyć funkcje i wsparcie społeczności, które oferuje każda platforma GitHub Actions vs. GitLab CI/CD : GitHub Actions otrzymał pochwały za skokowy rozwój i tętniącą życiem społeczność oprogramowania open-source, która przyczyniła się do jego rozwoju. Z kolei GitLab CI/CD był postrzegany jako adekwatny, ale opóźniony pod względem innowacji i aktualizacji funkcji

: GitHub Actions otrzymał pochwały za skokowy rozwój i tętniącą życiem społeczność oprogramowania open-source, która przyczyniła się do jego rozwoju. Z kolei GitLab CI/CD był postrzegany jako adekwatny, ale opóźniony pod względem innowacji i aktualizacji funkcji Wsparcie i wdrażanie funkcji: Niektórzy użytkownicy uważali, że funkcje GitLab często wydają się niedorobione lub ewoluują powoli, podając zarządzanie pakietami platformy jako przykład niezadowalającej wydajności

Niektórzy użytkownicy uważali, że funkcje GitLab często wydają się niedorobione lub ewoluują powoli, podając zarządzanie pakietami platformy jako przykład niezadowalającej wydajności Zmiany cenowe: Niedawny wzrost cen GitLab wywołał dyskusje na temat stosunku kosztów do wartości, skłaniając niektórych do ponownego rozważenia wyboru platformy. Podwyższone koszty licencjonowania bez odpowiednich ulepszeń funkcji doprowadziły do porównań i analiz kosztów i korzyści między GitHub i GitLab

Niedawny wzrost cen GitLab wywołał dyskusje na temat stosunku kosztów do wartości, skłaniając niektórych do ponownego rozważenia wyboru platformy. Podwyższone koszty licencjonowania bez odpowiednich ulepszeń funkcji doprowadziły do porównań i analiz kosztów i korzyści między GitHub i GitLab Społeczność i ekosystem: GitHub Marketplace i jego mnogość działań zostały podkreślone jako znacząca zaleta, oferująca rozszerzenie funkcji poprzez opracowane przez społeczność wtyczki i integracje

spędziłem mnóstwo czasu na obu platformach w ciągu ostatnich kilku lat i GH jest po prostu bardziej funkcjonalny ze względu na inwestycje MS i większą społeczność, IMO. GL zmaga się ze skalą..."_

Użytkownicy Reddita zdają się skłaniać ku GitHubowi ze względu na jego solidne zaawansowane możliwości CI/CD, wzmocnione przez GitHub Actions, oraz wszechstronny ekosystem wspierany przez dużą społeczność. Preferencje te nie są jednak jednogłośne, a niektórzy doceniają zintegrowaną platformę DevOps GitLab i opcje samodzielnego hostingu.

Spotkanie ClickUp - najlepsza alternatywa dla GitLab vs. GitHub

Ponieważ debata między GitLab i GitHub trwa wśród zespołów programistycznych, kluczowe znaczenie ma zbadanie alternatyw, które mogą lepiej odpowiadać potrzebom programistycznym.

ClickUp to wszechstronna platforma oferująca kompleksowy zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu zwiększenia wydajności, funkcji współpracy i ogólnego cyklu życia oprogramowania. ClickUp to potężny konkurent, oferujący unikalne funkcje dla zespołów programistycznych.

Rywalizująca funkcja ClickUp #1: Dostosowana do potrzeb zespołów programistycznych

Organizuj złożone projekty inżynieryjne za pomocą ClickUp ClickUp dla zespołów programistycznych oferuje scentralizowaną platformę, na której kodowanie i współpraca łączą się płynnie.

W przeciwieństwie do GitLab i GitHub, które koncentrują się głównie na kontroli wersji i zarządzaniu repozytorium git, ClickUp rozszerza swoją funkcję o szczegółowe narzędzia do planowania, śledzenia i realizacji projektów, zaprojektowane specjalnie dla platformy programistycznej. Dzięki funkcjom takim jak niestandardowe statusy, sprinty i zwinne tablice, ClickUp ułatwia holistyczne podejście.

Utrzymuj wszystkie swoje zespoły w zgodzie z sharable visual roadmaps w ClickUp. Twórz własne zwinne cykle pracy i widoki, aby zarządzać pracą tak, jak lubisz.

Zapisuj wszystkie mapy drogowe, dokumenty wymagań, listy itp. w ClickUp Dokumenty ClickUp , łączyć je z zadaniami, udostępniać członkom zespołu i dodawać do cykli pracy. Czy wspomnieliśmy, że Dokumenty są dostarczane z kontrolą wersji?

Planuj i zarządzaj sprintami za pomocą Sprint ClickApp i automatyzuj powtarzalne zadania za pomocą Automatyzacja sprintów . Niestandardowe raportowanie z wykresami Burnup, Burndown, Velocity, itp. i dodawanie ich do spersonalizowanych Pulpity ClickUp które aktualizują się w czasie rzeczywistym.

Rywalizująca funkcja ClickUp #2: Szablony deweloperskie

Aby usprawnić proces tworzenia aplikacji, ClickUp jest dostawcą szablonów z zakresu szablonów do tworzenia oprogramowania dostosowane do różnych scen i aspektów projektów oprogramowania. Są to szablony do zarządzania projektami include:

Szablon planowania rozwoju oprogramowania ClickUp : Kompleksowy szablon do rozpoczęcia projektu rozwoju oprogramowania, obejmujący wszystkie fazy od pomysłu do wdrożenia

[ ](https://app.clickup.com/signup?template=t-63052129&\_gl=1\*1fgk3hc\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Pobierz ten szablon)

Pobierz ten szablon

Szablon do śledzenia projektów oprogramowania ClickUp : Ten szablon pomaga zespołom monitorować postępy, zarządzać zadaniami i utrzymywać widoczność kamieni milowych i terminów

Wypróbuj szablon Software Project Tracker firmy ClickUp, aby planować i realizować projekty związane z oprogramowaniem

Szablon osi czasu wdrażania oprogramowania ClickUp : Idealny do zarządzania harmonogramami wydań, szablon ten zapewnia terminową dostawę i jasną komunikację między zainteresowanymi stronami

[ ](https://app.clickup.com/signup?template=t-182171603&\_gl=1\*1laa6k3\*\_gcl\_au\*MTEwNTgzNzc4NS4xNzA0MzQ3NTIx Pobierz ten szablon)

Te gotowe do użycia szablony oszczędzają czas i wspierają najlepsze praktyki w teamach, umożliwiając płynny i wydajny proces rozwoju.

Funkcja rywalizująca z ClickUp #3: Kompleksowe zarządzanie projektami dla zespołów programistycznych

Poza samym zarządzaniem kodem, ClickUp oferuje kompleksowe rozwiązanie dla zespołów programistycznych do obsługi każdego aspektu ich projektów. Funkcje ClickUp wspierają zakończony cykl życia oprogramowania od pomysłu do wydania i utrzymania.

Zbieraj zgłoszenia błędów i problemów w ClickUp za pomocą formularzy z logiką warunkową i przekształcaj je automatycznie w Zadania ClickUp -dodaj niestandardowy status, priorytet, właścicieli, terminy itp. i śledź je wraz z innymi projektami zespołu.

Dzięki zintegrowanym dokumentom, śledzeniu celów i narzędziom informacji zwrotnej, Teams mogą pozostać w zgodzie, szybko iterować i dostarczać wysokiej jakości rozwiązania programowe. Elastyczność i niestandardowe opcje platformy zapewniają, że może ona dostosować się do każdego cyklu pracy, co czyni ją doskonałym wyborem dla Teams, które zarządzają zarówno kodem, jak i szerszym zakresem projektu w ujednoliconym środowisku.

Co więcej, ClickUp jest zintegrowany z GitHub, GitLab i Bitbucket. Umieść identyfikator zadania w tytule, a ClickUp automatycznie powiąże commit z zadaniem!

Połącz i zautomatyzuj swoją pracę w potoku DevOps i CI/CD. ClickUp integruje się również z Figma, Sentry i setkami innych narzędzi.

Rywalizująca funkcja ClickUp #4: Najnowocześniejszy ClickUp Brain

ClickUp podniósł poprzeczkę dzięki ClickUp Brain, rewolucyjnemu Narzędzie AI dla programistów do automatyzacji i usprawnienia zadań jak nigdy dotąd.

Zarządzaj swoimi operacjami z łatwością i wydajnością, wykorzystując moc ClickUp Brain

Ten rewolucyjny asystent AI może pomóc programistom zwiększyć ich wydajność. Oto kilka godnych uwagi funkcji ClickUp Brain, których musisz poszukać:

AI Knowledge Manager: ClickUp Brain działa jako kompleksowy menedżer wiedzy, umożliwiając programistom natychmiastowe wyszukiwanie i pobieranie informacji z dokumentów, zadań i projektów. Eliminuje to potrzebę ręcznego przeszukiwania danych lub pytania współpracowników, oszczędzając w ten sposób czas i zwiększając wydajność

ClickUp Brain działa jako kompleksowy menedżer wiedzy, umożliwiając programistom natychmiastowe z dokumentów, zadań i projektów. Eliminuje to potrzebę ręcznego przeszukiwania danych lub pytania współpracowników, oszczędzając w ten sposób czas i zwiększając wydajność AI Project Manager: Służy jako zautomatyzowany menedżer projektów, nadzorując i usprawniając cykle pracy, takie jak aktualizacje i raportowanie postępów . Programiści mogą automatyzować podsumowania projektów, elementy działań, planowanie podzadań, a nawet autouzupełnianie danych. Znacznie zmniejsza to wysiłek ręczny i skupia się bardziej na krytycznym myśleniu i innowacjach

Służy jako zautomatyzowany menedżer projektów, nadzorując i usprawniając cykle pracy, takie jak . Programiści mogą automatyzować podsumowania projektów, elementy działań, planowanie podzadań, a nawet autouzupełnianie danych. Znacznie zmniejsza to wysiłek ręczny i skupia się bardziej na krytycznym myśleniu i innowacjach AI Writer for Work: Od sprawdzania pisowni bez konieczności używania wtyczek lub rozszerzeń do generowania szybkich odpowiedzi o idealnym tonie, ClickUp AI Brain upraszcza tworzenie danych powstania . Może również generować tabele z bogatymi danymi, tworzyć szablony dla zadań, dokumentów i projektów oraz przekształcać głos w tekst do transkrypcji spotkań

Od sprawdzania pisowni bez konieczności używania wtyczek lub rozszerzeń do generowania szybkich odpowiedzi o idealnym tonie, ClickUp AI Brain upraszcza . Może również generować tabele z bogatymi danymi, tworzyć szablony dla zadań, dokumentów i projektów oraz przekształcać głos w tekst do transkrypcji spotkań Narzędzia wydajności i inżynierii: ClickUp BrainAI wyposaża deweloperów w narzędzia do pisania dokumentów wymagań produktu (PRD), projektowania badań testowych użytkowników, tworzenia planów testów i nie tylko. To bezpośrednio zaspokaja ich specyficzne potrzeby związane z rozwojem produktu i zadaniami inżynieryjnymi

Przyspiesz swój cykl pracy deweloperskiej dzięki ClickUp

Podczas gdy GitHub i GitLab oferują potężne narzędzia do kontroli wersji i współpracy, ClickUp stanowi wszechstronną alternatywę, która spełnia kompleksowe potrzeby zespołów programistycznych. ClickUp stanowi zakończoną alternatywę, która zaspokaja potrzeby zespołów programistycznych w zakresie kontroli wersji i przeglądu kodu, a także usprawnia zarządzanie zadaniami, planowanie i współpracę.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, rozbudowanym opcjom integracji i konfigurowalnym funkcjom, ClickUp jest solidną platformą, która zapewnia wsparcie dla dynamicznych i wieloaspektowych projektów rozwoju oprogramowania.

Niezależnie od tego, czy chcesz wydajniej zarządzać projektami, płynnie współpracować, czy po prostu znaleźć narzędzie, które dostosuje się do Twojego cyklu pracy, ClickUp jest rozwiązaniem. Gotowy do przekształcenia procesu rozwoju. Poznaj ClickUp już dziś i odkryj, w jaki sposób może on podnieść wydajność Twojego zespołu na nowy poziom.