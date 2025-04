ClickUp znalazł się na liście najlepszych pracodawców startupów 2025 roku magazynu Forbes

San Diego, 11 marca 2024 r. - ClickUp został wyróżniony na liście Najlepszych Pracodawców Startupów w Ameryce 2024 r. magazynu Forbes. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana przez Forbes i Statista Inc, wiodący na świecie portal statystyczny i dostawcę rankingów branżowych. Lista nagród została ogłoszona 5 marca 2024 r. i można ją zobaczyć na stronie internetowej Forbes.

Ranking America's Best Startup Employers 2024 analizuje najlepiej prosperujące startupy jako pracodawców poprzez zdefiniowane wskaźniki KPI, aby pomóc potencjalnym kandydatom w znalezieniu innowacyjnych i stabilnych startupów do pracy. Firmy brane pod uwagę w ocenie muszą mieć siedzibę w Stanach Zjednoczonych, być założone w latach 2014-2021, zatrudniać co najmniej 50 pracowników i wykazywać strukturę startupu.

Zebrano i przeanalizowano ponad 7 milionów punktów danych. Spośród 20 000 firm tylko 3000 zakwalifikowało się do dogłębnej analizy w oparciu o trzy kryteria:

Reputacja pracodawcy: Zdefiniowano i przetestowano istotne aspekty miejsca pracy i wyszukiwane terminy (np. zaangażowanie pracowników, kultura firmy/korporacyjna, strategia firmy, ...). Analiza tekstu oparta na algorytmach została wykorzystana do kategoryzacji pozytywnej, neutralnej lub negatywnej zawartości. Zadowolenie pracowników: Tematy obejmowały retencję, wynagrodzenie i świadczenia, elastyczność miejsca pracy, różnorodność i integrację itp Wzrost: Przeanalizowano dane dotyczące ruchu na stronie internetowej, wzrostu zatrudnienia, całkowitej liczby zatrudnionych, ofert pracy itp.

W oparciu o wyniki badania, ClickUp jest zachwycony, że został wyróżniony na liście najlepszych małych pracodawców w Ameryce w 2024 roku magazynu Forbes.

"Jesteśmy niesamowicie dumni, że zostaliśmy uznani przez Forbes za jednego z najlepszych pracodawców startupowych" - powiedział Derek Dahlin, dyrektor ds. personalnych i prawnych w ClickUp. "Naszym commitem w ClickUp jest nie tylko wyróżnianie się oprogramowaniem zapewniającym wydajność, ale także wspieranie kultury, w której wyjątkowe osoby mogą się rozwijać i budować legendarne kariery. To wyróżnienie przez Forbes jest świadectwem dynamicznego, zorientowanego na rozwój środowiska, które stworzyliśmy dla naszego zespołu"

O ClickUp

ClickUp to jedyna na świecie platforma wydajności typu "wszystko w jednym", która dostosowuje się do sposobu, w jaki ludzie chcą pracować. Zastępuje wszystkie indywidualne narzędzia produktywności w miejscu pracy jedną, ujednoliconą platformą, która obejmuje AI, zarządzanie projektami, współpracę nad dokumentami, tablice, arkusze kalkulacyjne i cele. Założona w 2017 roku i mająca siedzibę w San Diego firma ClickUp ma misję uczynienia świata bardziej wydajnym. Jako jedna z najszybciej rozwijających się firm SaaS na świecie, ClickUp pomógł ponad 10 milionom użytkowników i 2 milionom Teams prowadzić bardziej wydajne życie i zaoszczędzić co najmniej jeden dzień każdego tygodnia. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę

www.clickup.com

.