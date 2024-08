Szablony i przykłady listów przewozowych (Excel, Formularze, Dokumenty)

Czy wiesz, że więcej niż 10 000 kontenerów transportowych zaginęło każdego roku na całym świecie? Jeśli nie wypełnisz prawidłowo listu przewozowego, możesz mieć trudności z uzyskaniem odszkodowania za swoją stratę.

List przewozowy (ang. bill of lading, BoL) jest kluczowym dokumentem przy wysyłce fizycznych zapasów, czy to surowców, czy gotowych produktów. Jest to umowa prawna między przewoźnikiem a odbiorcą (odbiorcą) oraz udokumentowany odbiór wysłanych zapasów.

List przewozowy pomaga również jasno określić, kto jest odpowiedzialny za potencjalne straty, opóźnienia lub szkody. Nie wszystkie listy przewozowe są jednak takie same. W zależności od tego, co i w jaki sposób eksportujesz, będziesz potrzebować różnych rodzajów konosamentów.

A to oznacza dużo papierkowej roboty i duże prawdopodobieństwo popełnienia błędów. W tym miejscu do gry wkraczają szablony konosamentów.

Niezależnie od tego, czy wolisz pracować z dokumentami w Microsoft Word, Excel, PDF czy Arkuszach Google, mamy dla Ciebie najlepsze szablony listów przewozowych w różnych formatach.

Co składa się na dobry szablon listu przewozowego?

Konosament (BoL) to wyczyszczona i kompleksowa umowa pomiędzy nadawcą, przewoźnikiem i odbiorcą. Powinien on zawierać wszystkie istotne szczegóły wymagane do sprawnej wysyłki i potencjalnego regresu prawnego.

Jest to ważny dokument prawny w branży spedycyjnej i logistycznej, a istnieje kilka formatów, których można użyć. Gotowe listy przewozowe zapewniają, że każda informacja jest przedstawiona najlepiej jak to możliwe.

Dobry szablon listu przewozowego powinien mieć jasno określone sekcje, takie jak:

Dane nadawcy: nazwa, adres, dane kontaktowe itp.

nazwa, adres, dane kontaktowe itp. dane odbiorcy: nazwa, adres, dane kontaktowe itp.

nazwa, adres, dane kontaktowe itp. Opis towarów: Ilość, waga, wymiary, wartość, itp.

Ilość, waga, wymiary, wartość, itp. Instrukcje dotyczące wysyłki: Sposób transportu, data dostawy, specjalne wymagania itp.

Dobry szablon listu przewozowego powinien również spełniać wymogi prawne, takie jak określenie:

Liability limits: Maksymalna kwota, do której przewoźnik jest odpowiedzialny w przypadku utraty lub uszkodzenia towaru

Maksymalna kwota, do której przewoźnik jest odpowiedzialny w przypadku utraty lub uszkodzenia towaru postanowienia dotyczące odszkodowania: warunki, na jakich nadawca lub odbiorca zgadza się zabezpieczyć przewoźnika przed wszelkimi roszczeniami lub szkodami

warunki, na jakich nadawca lub odbiorca zgadza się zabezpieczyć przewoźnika przed wszelkimi roszczeniami lub szkodami Klauzule dotyczące prawa właściwego: jurysdykcja i prawo mające zastosowanie do umowy przewozu

Powinien mieć elastyczną konstrukcję, umożliwiającą niestandardowe dostosowanie do różnych potrzeb związanych z wysyłką. Szablon powinien zapewniać spójność wielu przesyłek i pomagać w zapobieganiu błędom i niespójnościom poprzez wykorzystanie predefiniowanych list rozwijanych, funkcji automatycznego wypełniania, kontroli poprawności danych itp.

Należy szukać szablonu listu przewozowego, który jest dostępny na różnych platformach i jest kompatybilny z popularnymi formatami plików, takimi jak PDF i Excel, aby umożliwić łatwe udostępnianie i dystrybucję formularzy listu przewozowego.

Przygotowaliśmy listę siedmiu szablonów listów przewozowych, które mogą pomóc w uproszczeniu procesu wysyłki.

7 szablonów listów przewozowych

Niezależnie od tego, czy prowadzisz Business używając oprogramowanie e-commerce lub pracujesz w branży spedycyjnej, dokument przewozowy jest niezbędny.

Oto siedem popularnych szablonów do wyboru:

1. Szablon formularza listu przewozowego autorstwa TForceFreight

przez TForceFreight Jeśli szukasz prostego listu przewozowego, plik Szablon formularza listu przewozowego autorstwa TForceFreight jest najlepszym wyborem.

Ten szablon listu przewozowego ma strukturę szczegółowego, niepodlegającego negocjacjom zlecenia wysyłki dla przesyłek krajowych. Jest idealny, gdy nadawca i odbiorca są tym samym podmiotem lub faktura za przesyłkę jest opłacona z góry.

Szablon ten można również wykorzystać do przesyłek bez transakcji pieniężnych, takich jak datki, prezenty lub darowizny.

Zapewnia on wystarczająco dużo miejsca na określenie warunków wysyłki, w tym uzgodnionej metody wysyłki, warunków dostawy i specjalnych instrukcji.

Może to pomóc usprawnić proces wysyłki i zapewnić zgodność z krajowymi przepisami dotyczącymi wysyłki i standardami branżowymi.

2. Szablon listu przewozowego autorstwa CanadaCustoms

przez CanadaCustoms The Szablon prostego listu przewozowego wg CanadaCustoms to niezawodny dokument do wysyłki towarów na terenie Kanady.

Szablon ten stanowi niezbywalną, prawnie wiążącą umowę między nadawcą a przewoźnikiem, chroniąc przed potencjalnymi nieporozumieniami, eskalacją lub naruszeniem obowiązków.

W przeciwieństwie do poprzedniego szablonu, ten szablon BoL jest krótki i łatwy w użyciu. Jego ustandaryzowany format minimalizuje ryzyko wystąpienia błędów.

Szablon ten zawiera wszystkie istotne szczegóły przesyłki, takie jak tożsamość i adres nadawcy, odbiorcy i przewoźnika, wraz z ilością, wagą, opisem i rodzajem opakowania użytego do przesyłki.

Podobnie jak wszystkie dobre listy przewozowe, zawiera on również unikalny numer listu przewozowego lub numer identyfikacyjny przesyłki w celu łatwiejszego śledzenia i odniesienia.

3. Szablon listu przewozowego PDF by PDFFiller

przez PDFFiller The Szablon listu przewozowego PDF od PDFFiller może być dokumentem służącym do śledzenia wysyłki towarów. Szablon ten pomaga rejestrować ważne szczegóły dotyczące przesyłki do wykorzystania w przyszłości. Istnieją różne sekcje do wypełnienia, w tym informacje o zamówieniu klienta, informacje o przewoźniku, lista kontrolna załadowanej i policzonej przyczepy, opis towaru i inne.

Co najlepsze? Został zaprojektowany do zarządzania wieloma przesyłkami w jednym dokumencie.

W wyniku tego usprawnia proces prowadzenia dokumentacji, co czyni go niezbędnym narzędziem dla specjalistów ds. logistyki.

Dzięki formatowi PDF można łatwo zapisywać kopie informacji do osobistej dokumentacji i wysyłać je każdemu, kto ich potrzebuje.

4. Szablon formularza listu przewozowego Excel od WPSTemplate

przez WPSTemplate The Szablon formularza listu przewozowego Excel według WPSTemplate umożliwia tworzenie profesjonalnych i zgodnych z przepisami dokumentów przewozowych przy użyciu znanego interfejsu programu Microsoft Excel.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi można łatwo wprowadzać i edytować istotne szczegóły przesyłki, takie jak informacje o nadawcy i odbiorcy, opis towarów itp.

Szablon pomoże automatycznie sformatować list przewozowy, oszczędzając czas. Ponadto szablon można edytować i aktualizować w razie potrzeby, dzięki czemu nadaje się on do różnych sytuacji związanych z wysyłką.

Szablon ten jest zgodny ze standardami branżowymi dotyczącymi listów przewozowych, zapewniając zgodność i legalność transakcji wysyłkowych. Nadaje się do dokumentowania wszystkich transakcji wysyłkowych - krajowych i międzynarodowych.

Można go szybko dostosować, ponieważ ma ogólny format, który nie jest dostosowany do konkretnych branż. Jest to idealny wybór, jeśli prowadzisz biznes wymagający elastycznego szablonu listu przewozowego dla różnych scenariuszy zakupów.

Zapisz go na swoim oprogramowanie logistyczne aby szybko niestandardowo dostosować je do różnych wymagań wysyłkowych.

5. Szablon listu przewozowego PDF firmy Fluix

przez Fluix Czasami potrzebny jest zaawansowany szablon listu przewozowego z doskonałą kontrolą dostępu, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłki. Jeśli wysyłasz towary o wysokiej wartości lub towary dla odbiorcy, który chciałby zachować swoje prywatne dane, szablon Szablon PDF listu przewozowego firmy Fluix jest odpowiedni dla Ciebie.

Tylko autoryzowani użytkownicy mogą edytować pola frachtu i płatności na liście przewozowym, zapewniając bezpieczeństwo i dokładność. Pomaga to spedytorom w łatwym niestandardowym dostosowaniu dokumentacji przewozowej.

Możesz użyć tego szablonu jako niezbywalnego prostego listu przewozowego dla dowolnego rodzaju transportu.

Przejrzysty układ szablonu sprawia, że jest on atrakcyjny wizualnie i intuicyjny. Jest znacznie bardziej elastyczny i konfigurowalny niż zwykłe szablony PDF.

Można go również wypełnić jako formularz internetowy na platformie Fluix, co jest wygodnym i szybkim sposobem na skalowanie operacji wysyłkowych. Chociaż może nie mieć zaawansowanych pól do złożonych scenariuszy rozliczeniowych, jest to idealny wybór dla małych i średnich Business oraz freelancerów, którzy potrzebują wszechstronnego szablonu listu przewozowego z kontrolą dostępu.

6. Szablon konosamentu morskiego firmy Shipping Solutions

za pośrednictwem Rozwiązania wysyłkowe Ten szablon konosamentu został zaprojektowany specjalnie dla żeglugi oceanicznej.

Szablon Szablon konosamentu morskiego autorstwa Shipping Solutions to kompleksowy i niezawodny dokument, który obejmuje wszystkie niezbędne aspekty przesyłki morskiej.

Szablon ten służy zarówno jako dowód zawarcia umowy prawnej na wysyłkę, jak i dokument tytułu własności ładunku. Zawiera wzmianki na temat stron zaangażowanych w wysyłkę, opis towarów i instrukcje dotyczące trasy.

Ten szablon konosamentu ułatwia również przeniesienie własności, płatność i odprawę niestandardową wysyłanych towarów, dzięki czemu można je bezpiecznie dostarczyć.

Chociaż nie nadaje się do innych rodzajów transportu, jest idealny dla firm regularnie zaangażowanych w międzynarodowe przesyłki morskie.

7. Szablon listu przewozowego od IncoDocs

przez IncoDocs Potrzebujesz szablonu listu przewozowego, który jest łatwy w użyciu i skuteczny? Wypróbuj szablon szablon listu przewozowego od IncoDocs . Ten szablon pomaga łatwo udokumentować wszystkie ważne szczegóły transakcji wysyłkowych.

Uniwersalny układ i przejrzysty wygląd sprawiają, że nadaje się do różnych przesyłek. Szablon zawiera informacje o nadawcy, odbiorcy i stronie powiadamiającej, jeśli odbiorca jest niedostępny.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz mały, czy duży biznes, możesz skorzystać z listu przewozowego IncoDocs, aby usprawnić proces wysyłki.

Inne narzędzia logistyczne: ClickUp

Gdyby tylko jeden szablon wystarczył do usprawnienia wszystkich operacji logistycznych! Rozumiemy, że tak nie jest.

Twój Business potrzebuje platformy do zarządzania logistyką, która potrafi wszystko.

ClickUp to przede wszystkim platforma do zarządzania logistyką platforma do zarządzania projektami i współpracy która może być używana do zarządzania zadaniami, cyklami pracy i współpracą związaną z tworzeniem i obsługą listów przewozowych i innej dokumentacji dla logistycznych przepływów pracy.

Innymi słowy, może sprawić, że codzienne realizację projektów łatwiejsze dzięki wyeliminowaniu pracochłonnej pracy dla firm logistycznych.

1. Możliwości ClickUp w zakresie zarządzania projektami

Usprawnij proces rozliczeń dzięki narzędziu do zarządzania projektami ClickUp

Jako profesjonalista w branży spedycyjnej musisz współpracować i komunikować się z ludźmi na całym świecie. Zarządzanie projektami w ClickUp oferuje Tobie, Twojemu zespołowi i Twoim klientom scentralizowaną platformę do zarządzania wszystkimi rozmowami, komunikacją, zadaniami, cyklami pracy, przekazywaniem zadań i nie tylko.

Konsolidacja wszystkich informacji o przesyłkach, niestandardowych klientach i dokumentach w jednym miejscu eliminuje potrzebę korzystania z rozproszonych arkuszy kalkulacyjnych i e-maili, poprawiając widoczność dla wszystkich zainteresowanych stron.

Co więcej, można monitorować postęp przesyłek w czasie rzeczywistym za pomocą Pulpity ClickUp . Można je niestandardowo wyświetlać kluczowe wskaźniki, takie jak oś czasu dostawy, potencjalne opóźnienia i alokacja zasobów.

Pomaga to w ustawieniu i osiągnięciu kluczowe wskaźniki wydajności zarządzania projektami (KPI) dla Twojej organizacji.

Wreszcie, używając Automatyzacja ClickUp pomoże Ci w automatyzacji powtarzalnych zadań, takich jak wysyłanie aktualizacji przesyłek do niestandardowych klientów lub generowanie raportów, oszczędzając czas i redukując błędy ludzkie.

2. Pakiet CRM firmy ClickUp

Użyj pakietu CRM ClickUp do zarządzania danymi, zadaniami i komunikacją, aby usprawnić przepływ pracy w logistyce

Możesz usprawnić procesy biznesowe związane z przesyłkami - komunikację z klientem i przepływy pracy związane z rozliczeniami - poprzez CRM ClickUp suite.

ClickUp CRM zapewnia dostęp do informacji o klientach na wyciągnięcie ręki, w tym danych kontaktowych, historii wysyłek i wszelkich wcześniejszych interakcji. Daje to Twojemu zespołowi sprzedaży kompletny widok każdego klienta i pozwala im spersonalizować swoje podejście w rozmowach z klientami.

Przedstawiciele handlowi mogą wysyłać e-maile, planować połączenia i śledzić interakcje bezpośrednio w ClickUp. Zapewnia to terminowe działania następcze i wzmacnia relacje z klientami.

Wreszcie, otrzymujesz dostęp do konfigurowalnych funkcji, takich jak hierarchia folderów i list w celu lepszej organizacji informacji o klientach, filtry i etykiety w celu zlokalizowania konkretnych informacji rozliczeniowych oraz zaawansowane raportowanie w celu zidentyfikowania obszarów wymagających poprawy i optymalizacji strategii biznesowej.

3. ClickUp Dokumenty

Użyj ClickUp Docs do tworzenia umów i dokumentów rozliczeniowych ClickUp Docs mogą przekształcić się w kompleksowe repozytorium wiedzy dla Twojej firmy spedycyjnej, przechowując niezbędne dokumenty, takie jak:

Polityki wysyłkowe : Wyczyszczone zasady, warunki i limity dotyczące wysyłki w Twojej firmie

: Wyczyszczone zasady, warunki i limity dotyczące wysyłki w Twojej firmie Standardowe procedury operacyjne (SOP ): Dokumentowanie krok po kroku procesów obsługi różnych typów przesyłek, procedur pakowania i protokołów bezpieczeństwa

): Dokumentowanie krok po kroku procesów obsługi różnych typów przesyłek, procedur pakowania i protokołów bezpieczeństwa Kontrakty i umowy: Przechowywanie podpisanych umów z niestandardowymi klientami, dostawcami i przewoźnikami w celu łatwego do nich dostępu

Twórz szablony za pomocą ClickUp Docs, aby zarządzać zapasami magazynowymi, śledzić poziomy zapasów i generować raporty w celu optymalizacji magazynowania i zapobiegania brakom zapasów w operacjach logistycznych. Możesz dodawać widżety, aby aktualizować cykle pracy, przypisywać zadania w dokumentach i nie tylko.

4. Narzędzie ClickUp do śledzenia czasu pracy

Użyj śledzenia czasu w ClickUp, aby dokładnie zobaczyć, ile czasu poświęca się na przetwarzanie każdej przesyłki, co pozwala na lepsze szacowanie kosztów i alokację zasobów

Jeśli Twoja firma rozlicza się godzinowo, możesz użyć Śledzenie czasu przez ClickUp funkcja zapewniająca dokładne przygotowanie płatności i faktur. Jest to również bardzo pomocne dla kierowników projektów, którzy współpracują z wykonawcami: Zarządzanie różnymi fazami projektu i osiągnąć swoje cele zarządzania projektami szybciej i wydajniej.

Śledzenie czasu może pomóc zobaczyć, ile czasu spędza się na przetwarzaniu każdej przesyłki, co pozwala na lepsze szacowanie kosztów i alokację zasobów.

Analiza danych czasowych pozwala określić, gdzie przesyłki są opóźnione (np. odprawa niestandardowa, przetwarzanie dokumentów). Pomaga to usprawnić procesy i poprawić ogólną wydajność.

Wreszcie, dzięki konfigurowalnym widokom cyklu pracy i funkcji struktura podziału pracy można śledzić czas, jaki poszczególni członkowie zespołu spędzają na zadaniach związanych z wysyłką, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy lub wyróżnić osoby osiągające najlepsze wyniki.

Wybór najlepszego listu przewozowego dla Twoich wymagań wysyłkowych

Dokumenty przewozowe są czymś więcej niż tylko kawałkami papieru w branży spedycyjnej i logistycznej - są niezbędnymi dokumentami prawnymi, które nadzorują i chronią przepływ towarów na całym świecie.

Szablony listów przewozowych, dostępne w różnych formatach, takich jak Excel, PDF i platformy internetowe, oferują firmom narzędzia potrzebne do ograniczenia ryzyka i uproszczenia wysyłki.

Niezależnie od wybranego formularza konosamentu, ClickUp oferuje szereg narzędzi i funkcji, które mogą usprawnić procesy wysyłki i fakturowania.

Zarządzaj zadaniami, śledź przesyłki w czasie rzeczywistym i ciesz się płynniejszym, bardziej wydajnym procesem wysyłki. Ponadto ClickUp płynnie integruje się z procesami rozliczeniowymi. Generuj dokładne faktury na podstawie szczegółowych danych śledzenia czasu dla każdej przesyłki. Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś!