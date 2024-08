10 Alternatywy i konkurenci Jupyter Notebook w 2024 roku

Jeśli znasz Jupyter Notebook, wiesz, że jest to doskonałe narzędzie do tworzenia i udostępniania dokumentów zawierających kod, równania, wizualizacje i teksty narracyjne.

Jednak świat nauki o danych i kodowania stale ewoluuje, a współpracujące i interaktywne środowisko notatnika jest koniecznością. Niektórzy użytkownicy szukają również alternatywy dla Jupytera, ponieważ brakuje mu funkcji wersjonowania danych i zakończonego kodu.

Koniec z udostępnianiem i zarządzaniem wieloma wersjami Jupyter Notebooks! Wybierz interaktywne narzędzie, które ułatwia współpracę.

Przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom i konkurentom Jupyter. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym analitykiem danych, czy dopiero zaczynasz swoją przygodę z kodowaniem, każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Czego należy szukać w alternatywach dla Jupyter Notebook?

Szukając alternatyw dla Jupyter, upewnij się, że wybrałeś te, które:

Oferują świetne wrażenia użytkownika: Szukaj alternatyw Jupyter, które upraszczają nawigację i optymalizują wrażenia użytkownika dzięki intuicyjnemu interfejsowi

Szukaj alternatyw Jupyter, które upraszczają nawigację i optymalizują wrażenia użytkownika dzięki intuicyjnemu interfejsowi Umożliwiają spójną współpracę: Zastanów się, jak dobrze wybrane narzędzie może wesprzeć pracę zespołową. Zwróć uwagę na aktualizacje w czasie rzeczywistym, kontrolę adaptacji i udostępnianie nagrań

Zastanów się, jak dobrze wybrane narzędzie może wesprzeć pracę zespołową. Zwróć uwagę na aktualizacje w czasie rzeczywistym, kontrolę adaptacji i udostępnianie nagrań Wsparcie wizualizacji danych: Wybierz alternatywne rozwiązania Jupyter, które pozwalają skutecznie wizualizować dane za pomocą interaktywnych wykresów i pulpitów

Wybierz alternatywne rozwiązania Jupyter, które pozwalają skutecznie wizualizować dane za pomocą interaktywnych wykresów i pulpitów Zapewnienie doskonałego wdrożenia i wsparcia : Wybierz rozwiązania, które oferują kompleksową dokumentację i dostęp do wspierającej społeczności data science lub zespołu obsługi klienta

: Wybierz rozwiązania, które oferują kompleksową dokumentację i dostęp do wspierającej społeczności data science lub zespołu obsługi klienta Umożliwiają płynną pracę: Upewnij się, że wybrane narzędzie jest kompatybilne z Twoimi zwykłymi językami programowania i formatami plików

10 najlepszych alternatyw Jupyter Notebook do wykorzystania w 2024 roku

Poznajmy teraz najlepsze alternatywy Jupyter dla nauki o danych w 2024 roku.

1. ClickUp

ClickUp to narzędzie typu "wszystko w jednym", które oferuje wszechstronne i oparte na współpracy podejście do zarządzania projektami i dokumentami.

Użyj ClickUp Docs do dokumentowania i udostępniania ważnych informacji zespołowi

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i szerokiemu zakresowi opcji formatu, możesz z łatwością używać Dokumenty ClickUp do tworzenia i edytowania dokumentów dla dowolnego projektu, mapy drogowej, bazy wiedzy lub zadania.

To nie wszystko. ClickUp Docs pozwala również na współpracę z zespołem w czasie rzeczywistym. Wyobraź sobie wspólną pracę nad dokumentami, udostępnianie pomysłów i wprowadzanie zmian w razie potrzeby w jednym miejscu.

Dzięki kontroli wersji śledzenie zmian i przywracanie poprzednich wersji jest dziecinnie proste. Koniec z zamieszaniem i chaosem!

Uprość swoją przygodę z kodowaniem dzięki generatorowi fragmentów kodu AI, zaprojektowanemu w celu usprawnienia procesu włączania fragmentów kodu do projektów bez wysiłku

Ponadto możesz nawet dodawać pliki HTML, tworzyć specyfikacje testowe i generować fragmenty kodu za pomocą

ClickUp Brain

wszechstronny asystent AI, który może również pomóc w tworzeniu szablonów i tabel do przechowywania danych.

Jeśli martwisz się o analizę danych, ClickUp również Cię w tym wyręczy. The

Szablon wyników analizy danych ClickUp

służy do porządkowania i prezentowania wyników analizy.

Dzięki sekcjom podsumowującym kluczowe ustalenia, wizualizującym dane i dostarczającym rekomendacje, możesz łatwo tworzyć, edytować i udostępniać ten szablon swojemu zespołowi.

To nie wszystko! Notatnik ClickUp oferuje bardziej wszechstronne podejście do tworzenia notatek, burzy mózgów i organizowania pomysłów niż Jupyter Notebook. Notatki można tworzyć i organizować w hierarchicznej strukturze, co ułatwia śledzenie różnych tematów i podtematów. A dzięki bogatym opcjom formatu, takim jak pogrubienie, kursywa i wypunktowanie, notatki będą bogate w informacje i atrakcyjne wizualnie.

Zapisuj szybkie notatki, pomysły i przypomnienia za pomocą notatnika ClickUp

Notatnik ClickUp płynnie integruje się z innymi funkcjami ClickUp. Połącz notatki z zadaniami, dokumentami lub innymi elementami ClickUp, dzięki czemu z łatwością odniesiesz się do istotnych informacji. Ponadto współpraca w czasie rzeczywistym oznacza, że możesz przeprowadzać burze mózgów i udostępniać pomysły członkom zespołu, niezależnie od tego, gdzie się znajdują.

Najlepsze funkcje ClickUp

Usprawnienie procesów analizy danych poprzez integrację z Jupyter Notebook, RStudio lub Python

Uzyskaj natychmiastowe, dokładne i kontekstowe odpowiedzi z dowolnej pracy w ClickUp i połączonej z ClickUp dzięki ClickUp Brain, Twojemu asystentowi AI

Twórz, analizuj i udostępniaj teksty, kod, dokumenty SOP, zasady dotyczące danych i nie tylko dzięki ClickUp Docs

Korzystaj z różnych opcji wizualizacji, takich jak wykresy Gantta, kalendarze i osie czasu, aby wizualizować dane związane z zadaniami, projektami i zespołami

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak Arkusze Google, Microsoft Excel i Tableau w celu efektywnej analizy i wizualizacji danych

Automatyzacja zadań związanych z danymi, takich jak gromadzenie, analiza i wizualizacja danych, dzięki funkcjom takim jak niestandardowe cykle pracy, niestandardowe pola i automatyzacja, oszczędzając czas i wysiłek

Zapewnienie bezpieczeństwa danych i prywatności dzięki szyfrowaniu, kontroli dostępu i dziennikom audytu w celu ochrony wrażliwych danych

limity ClickUp

ClickUp ma wiele funkcji i może być niestandardowy dla różnych ról, więc nowym użytkownikom może zająć trochę czasu nauczenie się wszystkiego

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,380+ recenzji)

4.7/5 (9,380+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. CoCalc

via CoCalc Collaborative Calculation and Data Science (CoCalc) firmy Sagemath, Inc. to platforma internetowa do wspólnego kodowania. Najlepiej nadaje się dla studentów, naukowców i nauczycieli do wspólnych projektów i zdalnego nauczania.

Dostarcza środowisko, w którym można tworzyć, edytować i uruchamiać kod w różnych językach programowania, w tym Python, R, Julia i SageMath.

CoCalc zapewnia również wsparcie dla języka LaTeX edycja dokumentów i integruje się z Jupyter Notebooks.

Najlepsze funkcje CoCalc

Jednoczesna praca nad tym samym projektem dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym

Narzędzia do wizualizacji danych do tworzenia wykresów, grafów i wykresów w ramach projektów

Komunikacja ze współpracownikami dzięki wbudowanym funkcjom czatu i wideokonferencji

CoCalc limit

Warstwa Free ma limity zasobów, takie jak limity pamięci i procesora, które mogą ograniczać złożone obliczenia lub duże zestawy danych

CoCalc ceny

Hobbysta: $10.86/miesiąc

$10.86/miesiąc Grupa badaczy akademickich: $123.98/miesiąc

$123.98/miesiąc Business Working Group: $104.16/miesiąc

oceny i recenzje CoCalc

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

3. Nextjournal

przez Nextjournal Nextjournal to platforma internetowa, która integruje kod obliczeniowy z tekstem narracyjnym.

Platforma wspiera różne języki programowania, w tym Python, R, Julia i Clojure, a także zewnętrzne źródła danych i biblioteki.

Jedną z kluczowych funkcji Nextjournal jest możliwość tworzenia powtarzalnych artykułów naukowych, które zawierają cały kod, dane i wizualizacje potrzebne do odtworzenia wyników. Zapewnia to przejrzystość i umożliwia innym korzystanie z wyników badań.

Ponadto Nextjournal oferuje funkcje współpracy, które umożliwiają wielu użytkownikom jednoczesną pracę nad tym samym notatnikiem. Ułatwia to zespołom współpracę nad projektami i udostępnianie swojej pracy innym.

Najlepsze funkcje Nextjournal

Pisz kod, uruchamiaj go w czasie rzeczywistym i wizualizuj wyniki za pomocą tekstu, obrazów i interaktywnych wykresów

Udostępnianie mojej pracy i współpraca z innymi

Szybkie śledzenie zmian dzięki automatycznemu wersjonowaniu

Nextjournal limit

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że nie zaspokaja on potrzeb związanych zdokumenty dotyczące wymagań produktu Nextjournal pricing

Free

Teams: Od 299 USD/miesiąc

Od 299 USD/miesiąc Enterprise: Od 499 USD/miesiąc

oceny i recenzje Nextjournal

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

4. Deepnote

przez Deepnote Inną alternatywą dla Jupyter Notebook jest Deepnote. Jest to interaktywna platforma do nauki o danych, która ma na celu ułatwienie współpracy i odtwarzalności dla naukowców zajmujących się danymi i analityków takich jak Ty.

Dostarcza ona interfejs edytora kodu i notatnika podobny do Jupyter, ale z dodatkowymi funkcjami, takimi jak współpraca w czasie rzeczywistym, kontrola wersji, i możliwość łatwego udostępniania projektów innym.

Deepnote integruje się z popularnymi bibliotekami i narzędziami do nauki o danych, takimi jak pandas, sci-kit-learn i TensorFlow, a także wspiera szeroki zakres języków programowania, w tym Python, R i SQL.

Platforma została zaprojektowana tak, aby była przyjazna dla użytkownika, koncentrując się na ułatwieniu rozpoczęcia pracy i współpracy z innymi nad projektami nauki o danych.

Najlepsze funkcje Deepnote

Współpraca z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i zarządzanie kontrolą wersji dzięki integracji z Git

Wybór z zakresu atrakcyjnych formatów wykresów i diagramów

Integracja SQL w celu zapytania do baz danych bezpośrednio w notatniku, usprawniająca proces analizy danych

Z łatwością udostępniaj swoją pracę za pomocą połączonych linków lub eksportuj jako pliki PDF/HTML i personalizuj swoje doświadczenie za pomocą niestandardowych motywów i skrótów, aby uzyskać bardziej wydajny cykl pracy

Limity Deepnote

Limit wsparcia dla języków programowania

Zależność od połączenia z Internetem

Ceny Deepnote

Free

Teams: $39/redaktor miesięcznie

$39/redaktor miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Głębokie oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

4.8/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

5. Google Colab

via Google Colab Google Colab, znany również jako Google Colaboratory, to usługa oparta na chmurze, która umożliwia pisanie i wykonywanie kodu Pythona w środowisku opartym na przeglądarce. Jest to jedna z popularnych alternatyw Jupytera do analizy danych, uczenia maszynowego i zadań głębokiego uczenia.

Zapewnia dostęp do jednostek przetwarzania grafiki (GPU) i jednostek przetwarzania tensorowego (TPU) w celu szybszego wykonywania obliczeń, co jest szczególnie przydatne do trenowania modeli głębokiego uczenia. Ponadto Google Colab integruje się z Dyskiem Google, ułatwiając importowanie zestawów danych i eksportowanie wyników. Możesz także współpracować z innymi, udostępniając im swoje notebooki.

Google Colab zawiera preinstalowane biblioteki, takie jak NumPy, pandas, matplotlib i TensorFlow, dzięki czemu można szybko rozpocząć zadania związane z analizą danych i uczeniem maszynowym. Wspiera również Markdown, pozwalając na projektowanie dokumentów z osadzonym kodem, wizualizacjami i tekstem objaśniającym.

Udostępnianie notatników innym użytkownikom jest proste dzięki Google Colab; możesz wygenerować połączony link lub wyeksportować notatnik jako plik .ipynb.

Najlepsze funkcje Google Colab

Uzyskaj darmowy dostęp do potężnych akceleratorów sprzętowych, przyspieszających złożone obliczenia

Importuj zestawy danych i eksportuj wyniki, ułatwiając współpracę

Eksperymentuj z kodem i wizualizuj wyniki w interaktywnym interfejsie

Nauczanie i uczenie się uczenia maszynowego i nauki o danych dzięki przystępnej platformie

limity Google Colab

Wersja Free ma limity dotyczące maksymalnego czasu wykonania (12 godzin), maksymalnego rozmiaru notatnika (100 MB) i maksymalnej ilości pamięci (25 GB). Jeśli potrzebujesz więcej zasobów, być może będziesz musiał przejść na płatny plan lub skorzystać z innych platform

Cennik Google Colab

Free

Pay As You Go: Zaczyna się od $11.79 za 100 jednostek obliczeniowych

Zaczyna się od $11.79 za 100 jednostek obliczeniowych Kolab Pro: 11,79 USD/miesiąc

11,79 USD/miesiąc Colab Pro+: $58.99/miesiąc

$58.99/miesiąc Colab Enterprise: Płać za to, czego używasz

Oceny i recenzje Google Colab

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

6. Kaggle

przez Kaggle Kaggle to platforma do wyszukiwania i publikowania ustawień danych, eksplorowania i budowania modeli w internetowym środowisku notebooków do nauki o danych, współpracy z innymi naukowcami zajmującymi się danymi i inżynierami uczenia maszynowego oraz udziału w konkursach w celu rozwiązywania wyzwań związanych z nauką o danych.

Platforma dostarcza narzędzia do czyszczenia i eksploracji danych, internetowy interfejs do kodowania oraz środowisko wykonawcze oparte na chmurze.

Kaggle oferuje również zasoby edukacyjne, takie jak samouczki, kursy i seminaria internetowe, które pomagają rozwijać umiejętności w zakresie nauki o danych i uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje Kaggle

Zanurz się w ogromnej kolekcji zbiorów danych Kaggle, badając szeroki zakres tematów

Korzystanie z interfejsu Kaggle Notebooks do tworzenia i udostępniania analiz i modeli uczenia maszynowego, wspierając współpracę

Zezwalaj na dostęp do danych aplikacji za pośrednictwem API i generuj tekst na podstawie podpowiedzi tekstowej

Angażowanie się na forach Kaggle, zadawanie pytań, udostępnianie pomysłów i współpraca z innymi naukowcami zajmującymi się danymi i praktykami uczenia maszynowego

Kaggle limit

Trudne dla początkujących, ponieważ konkursy i zestawy danych są generalnie przeznaczone dla bardziej doświadczonych naukowców zajmujących się danymi

Niektórzy użytkownicy mogą mieć trudności z wyróżnieniem się lub otrzymaniem uznania za swoją pracę, zwłaszcza w większych konkursach, w których bierze udział wielu uczestników

Ceny Kaggle

Free

Oceny i recenzje Kaggle

G2: 4.7/5 (30+ recenzji)

4.7/5 (30+ recenzji) Capterra: Brak dostępnych recenzji

7. Zeppelin

przez Zeppelin Apache Zeppelin to potężne narzędzie, które umożliwia eksplorację, analizę i wizualizację danych przy użyciu różnych języków programowania, takich jak SQL, Python, Scala i R.

Zalicza się do popularnych alternatyw Jupytera dla naukowców zajmujących się danymi, analityków i inżynierów pracujących z dużymi zbiorami danych i wykonujących złożone zadania analityczne.

Dzięki wbudowanym narzędziom do wizualizacji i integracji z Apache Spark, Zeppelin umożliwia tworzenie interaktywnych notatników, udostępnianie swojej pracy i współpracę z innymi nad projektami opartymi na danych.

Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy ekspertem w dziedzinie predykcyjna analiza danych apache Zeppelin może pomóc w przekształceniu surowych danych w cenne spostrzeżenia.

Najlepsze funkcje Zeppelin

Tworzenie oszałamiających wizualizacji i przeprowadzanie złożonych analiz danych

Wsparcie dla wielu języków w celu efektywnego debugowania kodu

Solidne możliwości analizy dużych zbiorów danych

Przeprowadzaj dokładną eksplorację danych za pomocą interaktywnych notatników

Dostosuj swoje doświadczenie analityczne i skaluj bez wysiłku dla dużych zbiorów danych i dystrybucji danych

Limity Zeppelin

Ograniczone wsparcie dla źródeł danych w porównaniu do innych narzędzi do analizy danych

Dla początkujących, interfejs i korzystanie z Apache Zeppelin może mieć stromą krzywą uczenia się

Ceny Zeppelin

Free

Oceny i recenzje Zeppelin

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Chmura Saturna

via Chmura Saturna Saturn Cloud jest wiodącym dostawcą opartych na chmurze platform do nauki danych i uczenia maszynowego.

Koncentrując się na dostępności i współpracy, Saturn Cloud umożliwia naukowcom i analitykom danych płynną pracę w różnych frameworkach i narzędziach uczenia maszynowego. Ich platforma oferuje zarządzane środowiska dla popularnych frameworków, takich jak TensorFlow i PyTorch, ułatwiając szybkie tworzenie i wdrażanie modeli.

Dodatkowo, wsparcie Saturn Cloud dla obliczeń rozproszonych pozwala na efektywne skalowanie obciążeń pracą.

Dzięki funkcjom takim jak kontrola wersji, zarządzanie danymi i możliwości wdrażania, Saturn Cloud umożliwia zespołom danych usprawnienie cyklu pracy uczenia maszynowego i szybsze wdrażanie modeli do produkcji.

Najlepsze funkcje Saturn Cloud

Łatwa konfiguracja i skalowanie struktur uczenia maszynowego

Współpraca z Jupyter Notebooks w celu interaktywnej pracy i udostępniania spostrzeżeń zespołowi

Dystrybucja obliczeń i skalowanie obciążeń pracą na wielu maszynach w celu szybszego przetwarzania

Śledzenie zmian i efektywna współpraca dzięki funkcjom kontroli wersji

Uzyskaj dostęp do danych, manipuluj nimi i wizualizuj je na platformie

Usprawnieniemapowanie procesów dla modeli uczenia maszynowego

limity chmury Saturn

Mogą istnieć ograniczenia dotyczące ilości zasobów obliczeniowych, pamięci masowej lub przepustowości, z których można korzystać

Niektóre funkcje lub integracje mogą być dostępne tylko w określonych planach subskrypcji

Ceny Saturn Cloud

Hosted: Free

Free Organizacje hostowane: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje chmury Saturn

G2: 5/5 (ponad 250 recenzji)

5/5 (ponad 250 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. Microsoft Azure Notebooks

przez Microsoft Azure Notebooks Microsoft Azure Notebooks jest dostawcą środowiska opartego na chmurze, które umożliwia tworzenie i uruchamianie notebooków bez instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na komputerze lokalnym.

Ta platforma o otwartym kodzie źródłowym ułatwia Teamsom współpracę nad projektami, ponieważ wszyscy mogą uzyskać dostęp do tych samych notebooków z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym.

Oprócz dostarczania środowiska współpracy, usługa Azure Notebooks ułatwia zarządzanie notesami i ich udostępnianie. Można na przykład tworzyć projekty w celu organizowania notesów i używać kontroli wersji do śledzenia zmian w czasie. Możesz także udostępniać swoje notesy innym osobom, generując połączony link, który otworzy notes w ich przeglądarce internetowej.

Usługa Azure Notebooks jest zintegrowana z innymi usługami platformy Azure, takimi jak Azure Machine Learning, dzięki czemu można łatwo wdrażać modele uczenia maszynowego utworzone w notesach w chmurze. Ułatwia to opracowywanie i wdrażanie rozwiązań uczenia maszynowego.

Najlepsze funkcje usługi Microsoft Azure Notebooks

Tworzenie i udostępnianie usługi Notebooks w celu współpracy ze współpracownikami i interesariuszami nad projektami

Integracja z usługami platformy Azure, wdrażanie modeli uczenia maszynowego i skalowanie obciążeń pracą zgodnie z potrzebami

Tworzenie interaktywnych wizualizacji danych, analizowanie danych i wyciąganie wniosków przy użyciu różnych języków programowania

Używaj komórek Markdown do formatowania notesów na potrzeby profesjonalnych prezentacji i zapewniania bezpieczeństwa danych oraz zgodności z przepisami przy użyciu rozbudowanych funkcji platformy Azure

Uruchamiaj notesy lokalnie lub w chmurze, śledź zmiany, iteruj swoją pracę i eksploruj dane

Limity usługi Microsoft Azure Notebook

Warstwa Free ma limity zasobów, w tym ograniczone zasoby procesora i pamięci

Limit opcji dostosowywania notesów, zwłaszcza niestandardowych motywów i rozszerzeń

Ceny usługi Microsoft Azure Notebooks

Free

Oceny i recenzje Microsoft Azure Notebooks

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

10. IBM Watson Studio

via IBM Watson Studio Ostatnim narzędziem na naszej liście alternatyw Jupyter jest IBM Watson Studio. Jest to kompleksowa platforma do nauki danych i uczenia maszynowego, zaprojektowana, aby pomóc Business w tworzeniu, szkoleniu i wdrażaniu modeli AI.

Dostarcza narzędzia do przygotowywania danych, opracowywania i wdrażania modeli oraz funkcje współpracy ułatwiające pracę zespołową między naukowcami zajmującymi się danymi i analitykami biznesowymi.

Watson Studio wspiera popularne języki programowania, takie jak Python i R, integrując się z różnymi źródłami danych i środowiskami chmury.

Platforma obejmuje również zaawansowane funkcje, takie jak AutoAI, która automatyzuje dokumentację procesu, i Watson Machine Learning, która umożliwia łatwe wdrażanie modeli i zarządzanie nimi.

IBM Watson Studio najlepsze funkcje

Wykorzystanie AutoAI do przyspieszenia procesu tworzenia i optymalizacji modeli uczenia maszynowego

Połączenie i integracja danych z różnych źródeł w celu zapewnienia kompleksowej i wydajnej analizy danych

Uproszczone wdrażanie modeli uczenia maszynowego w środowiskach produkcyjnych do rzeczywistych zastosowań

limityIBM Watson Studio

Funkcje i usługi premium mogą wyniknąć z wysokich kosztów operacyjnych

IBM Watson Studio ceny

W przypadku IBM Cloud Pak dla danych: ceny niestandardowe

ceny niestandardowe W przypadku IBM Cloud Pak® for Data as a Service: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje IBM Watson Studio

G2: 4,2/5 (ponad 160 recenzji)

4,2/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Power Your Data Science Projects with ClickUp

Istnieje szereg alternatyw dla Jupytera, które warto rozważyć, jeśli chcesz tylko tworzyć i udostępniać dokumenty. ClickUp pozwala jednak na znacznie więcej. Platforma ta to nie tylko dokumenty i analiza danych. Jest to wszechstronne narzędzie, które oferuje funkcje zarządzania projektami, dokumentacji, współpracy i automatyzacji, dzięki czemu jest doskonałym rozwiązaniem typu "wszystko w jednym".

Jeśli więc chcesz wypróbować coś nowego, aby efektywnie zarządzać projektami data science, wypróbuj ClickUp i zobacz, jaką różnicę może to zrobić w Twoim cyklu pracy.