10 obrazkowych alternatyw dla tworzenia filmów AI w 2024 roku

Narzędzia AI przeniknęły dziś do niemal każdej dziedziny, a świat kreatywny nie jest wyjątkiem. Prawdopodobnie AI stała się tam niezbędna.

Generatywna sztuczna inteligencja wpłynęła również na tradycyjną produkcję wideo. Od oprogramowania do tworzenia wideo po narzędzia do edycji wideo online, które udoskonalają wygląd użytkownika na ekranie, sztuczna inteligencja może dziś pomóc w tworzeniu profesjonalnej jakości materiałów wideo. Twórcy i marketerzy treści mogą publikować wysokiej jakości zawartość w o połowę krótszym czasie dzięki platformie do tworzenia wideo.

Narzędzia AI potrafią wiele - niektóre pomagają tworzyć niestandardowe awatary przy użyciu AI, inne mogą generować oszałamiające filmy za pomocą krótkich podpowiedzi, podczas gdy inne koncentrują się na udoskonalaniu wideo poprzez usuwanie tła i nie tylko.

Pictory to jedno z takich narzędzi, które stało się ulubionym wśród twórców na całym świecie. Użytkownicy szukają jednak alternatyw ze względu na ograniczone funkcje automatyzacji i niezgrabny interfejs.

Jeśli jesteś jednym z nich, ten blog jest dla ciebie.

Zebraliśmy 10 najlepszych alternatyw Pictory do rozważenia. Obejmując kluczowe funkcje, zalety i wady oraz plany cenowe, zapewniamy wszystkie spostrzeżenia, które pomogą Ci wybrać idealną platformę dla Twojej marki.

Czego należy szukać w alternatywach Pictory?

Zanim dokonasz wyboru, istnieje kilka funkcji, które powinieneś wziąć pod uwagę, szukając alternatywy dla Pictory.

Łatwy w użyciu interfejs: Dobrze zaprojektowany interfejs i funkcje "przeciągnij i upuść" upraszczają proces twórczy. Warto również zwrócić uwagę na przejrzystą nawigację i krótką krzywą uczenia się

Dobrze zaprojektowany interfejs i funkcje "przeciągnij i upuść" upraszczają proces twórczy. Warto również zwrócić uwagę na przejrzystą nawigację i krótką krzywą uczenia się Szeroki zakres niestandardowych opcji: Wybieraj alternatywy Pictory, które pozwalają na wymianę zasobów i oferują różnorodne opcjeszablony do tworzenia scenorysówmotywy, czcionki, kolory, zasoby muzyczne i przejścia, dzięki czemu można łatwo tworzyć spersonalizowane wideo

Wybieraj alternatywy Pictory, które pozwalają na wymianę zasobów i oferują różnorodne opcjeszablony do tworzenia scenorysówmotywy, czcionki, kolory, zasoby muzyczne i przejścia, dzięki czemu można łatwo tworzyć spersonalizowane wideo Różne style i typy wideo: Wybierz swój kreator wideo AI w oparciu o konkretny styl, którego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy są to animacje wideo, infografiki, filmy marketingowe czy reklamy w mediach społecznościowych

Wybierz swój kreator wideo AI w oparciu o konkretny styl, którego potrzebujesz, niezależnie od tego, czy są to animacje wideo, infografiki, filmy marketingowe czy reklamy w mediach społecznościowych AI i automatyzacja: Twoja idealna alternatywa dla Pictory powinna być w stanie zautomatyzować proces tworzenia wideo za pomocą sugestii i narracji tekstowej. Ponadto należy upewnić się, że zasoby AI są dokładne i odpowiednie

Twoja idealna alternatywa dla Pictory powinna być w stanie zautomatyzować proces tworzenia wideo za pomocą sugestii i narracji tekstowej. Ponadto należy upewnić się, że zasoby AI są dokładne i odpowiednie Rozbudowana biblioteka multimediów i zasoby: Wybierz alternatywę Pictory z rozbudowaną biblioteką multimediów, która zawiera wysokiej jakości obrazy stockowe, filmy, ścieżki dźwiękowe i grafiki. Sprawdź również opcję przesyłania własnych multimediów w celu zwiększenia atrakcyjności wizualnej

Wybierz alternatywę Pictory z rozbudowaną biblioteką multimediów, która zawiera wysokiej jakości obrazy stockowe, filmy, ścieżki dźwiękowe i grafiki. Sprawdź również opcję przesyłania własnych multimediów w celu zwiększenia atrakcyjności wizualnej Możliwości edycji wideo: Upewnij się, że alternatywy Pictory z krótkiej listy oferują funkcje edycji, takie jak przycinanie, kadrowanie, dodawanie nakładek tekstu i stosowanie filtrów w celu uzyskania bardziej angażujących materiałów wideo

Upewnij się, że alternatywy Pictory z krótkiej listy oferują funkcje edycji, takie jak przycinanie, kadrowanie, dodawanie nakładek tekstu i stosowanie filtrów w celu uzyskania bardziej angażujących materiałów wideo Opcje eksportu i udostępniania: Kluczowe znaczenie mają łatwe opcje udostępniania, które zapewniają wsparcie dla różnych formatów wyjściowych i rozdzielczości. Dlatego też warto szukać integracji z mediami społecznościowymi i funkcji bezpośredniego udostępniania, które pomogą ci dotrzeć do docelowych odbiorców

10 najlepszych alternatyw dla Pictory w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, na jakie funkcje należy zwrócić uwagę, sprawdźmy 10 najlepszych alternatyw dla Pictory.

1. Lumen5

via Lumen5 Łatwa w użyciu alternatywa dla Pictory, Lumen5 to inteligentne narzędzie do tworzenia wideo, które wykorzystuje AI do przekształcania długich blogów lub artykułów w angażujące wideo, zarówno w celach edukacyjnych, informacyjnych, rozrywkowych, jak i marketingu wideo.

Dostosowane do potrzeb małych firm z ograniczonym budżetem na edycję, to narzędzie oparte na AI jest doskonałe dla teamów, które nie mają zaawansowanych umiejętności wideo, ale nadal chcą profesjonalnie wyglądających filmów.

Lumen5 został zaprojektowany tak, aby był przyjazny dla użytkownika dzięki edycji metodą "przeciągnij i upuść", szablonom i możliwości automatycznego przekształcania blogów i kanałów RSS w wideo. Ponadto oferuje fajne funkcje, takie jak przesyłanie zestawów marek, wiele obszarów roboczych oraz konfigurowalne kolory, czcionki i znaki wodne.

Chociaż może nie być najlepszym rozwiązaniem dla dużych kreatywnych Teams pracujących razem, jest to solidny wybór dla osób prywatnych, solopreneurów i freelancerów zarządzających zawartością dla wielu marek.

Najlepsze funkcje Lumen5

Streszczanie zawartości bloga w wideo za jednym kliknięciem

Konwertowanie postów lub skryptów na wideo za pomocą lektora AI lub nagranego głosu

Ustanowienie spójnej marki poprzez wgranie czcionek, kolorów i logo w celu stworzenia niestandardowego zestawu marki

Niestandardowe wideo dzięki wbudowanej bibliotece multimediów dla zdjęć, wideo, audio i AI Voiceover

Lumen5 limit

wideo w rozdzielczości 1080p są dostępne tylko w droższych planach

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs użytkownika jest mylący, a układ wideo przestarzały

Ceny Lumen5

Free

Podstawowy: $29/miesiąc

$29/miesiąc Start: 79 USD/miesiąc

79 USD/miesiąc Profesjonalny: $199/miesiąc

$199/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

oceny i recenzje Lumen5

G2: 4.5/5 (ponad 60 recenzji)

4.5/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

2. Fliki

przez Fliki Fliki to przyjazna dla użytkownika platforma programowa do tworzenia wideo, podcastów i audiobooków poprzez przekształcanie tekstu w pliki audio i wideo. Jest to jedna z najbardziej przystępnych alternatyw Pictory dla użytkowników bez zaawansowanych umiejętności technicznych.

Użytkownicy konsekwentnie chwalą jego realistyczny i dobrze zsynchronizowany dźwięk, co wyróżnia go na tle innych generatorów wideo AI. Dodatkowo, kolekcja ponad 1000 głosów w 75 językach zapewnia szeroki zakres opcji narracji.

Jedną z najbardziej uderzających funkcji Free Plan jest hojny plan darmowy, który oferuje pięć minut darmowego wideo miesięcznie. Dostawca ma dostęp do podstawowych narzędzi do generowania zawartości typu tekst-wideo, wielojęzycznych głosów, różnych opcji dialektów oraz obszernej biblioteki obrazów, klipów wideo i klipów muzycznych.

Najlepsze funkcje Fliki

Klonowanie głosu w celu włączenia naturalnego głosu do materiałów wideo generowanych przez AI

Dostęp do bogatego zasobu mediów (zintegrowanego z Pixabay) i szablonów do tworzenia różnorodnej zawartości

Używaj tweetów, postów na blogu i prezentacji PowerPoint jako podpowiedzi AI

Zastosuj narzędzie do wszechstronnych zastosowań, w zakresie od wideo na YouTube po konwersje na blogu

Ulepsz opowiadanie historii, używając różnych stylów głosu i emocji

Limity Fliki

Brak przejrzystego wykorzystania kredytów

Ograniczone funkcje edycji wideo

Ceny Fliki

Free

Standard: $28/miesiąc na użytkownika

$28/miesiąc na użytkownika Premium: $88/miesiąc za użytkownika

$88/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Fliki

G2: 4.8/5 (120+ recenzji)

4.8/5 (120+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (240+ opinii)

3. Synthesia

przez Synthesia Kolejny produkt generatywnej AI, Synthesia, wyróżnia się ponad 140 awatarami AI, pozwalając użytkownikom wybierać z biblioteki lub nawet tworzyć własne.

Wyróżnia się w przekształcaniu skryptów tekstowych w wideo z dźwiękiem w różnych językach i głosach. Użytkownicy mogą personalizować tła i kolory marki, dodawać muzykę i wstawiać znaczniki do prostych animacji.

Obsługuje wiele przypadków użycia, od szkoleń po sprzedaż i wideo marketing . Popularność Synthesia wynika z jej prostoty, bogatych funkcji, naturalnie brzmiących awatarów AI i narzędzi do współpracy. Gdy szkic wideo jest gotowy, twórcy mogą łatwo udostępniać go innym, otrzymywać opinie na platformie, a następnie osadzać lub pobierać wideo.

Najlepsze funkcje Synthesia

Przekształcanie tekstu w angażujące wideo w ciągu kilku minut

Dostęp do wielu naturalnie brzmiących głosów AI w ponad 120 językach

Łatwe publikowanie i udostępnianie wideo za pomocą wygenerowanego łącza

Tworzenie niestandardowych awatarów AI na potrzeby projektów wideo, materiałów szkoleniowych i nie tylko

Tworzenie skryptów wideo za pomocą asystenta skryptów AI

Nagrywaj swój ekran dla poradników iwideo szkoleniowych* Dodawanie napisów w wielu językach i dopasowywanie animacji do zawartości audio

Limity syntezy

Edycja wideo i dodawanie napisów jest czasochłonne

Liczba scen, które można dodać do każdego wideo, zależy od planu cenowego

Ceny Synthesia

Starter: 22 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

22 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Twórca: 67 USD/miesiąc (rozliczane rocznie)

67 USD/miesiąc (rozliczane rocznie) Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Synthesia

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 110 recenzji)

4. Opis

via Opis Descript to unikalne oprogramowanie do edycji wideo online oparte na AI, które pozwala edytować wideo tak samo, jak dokument.

Funkcja automatycznej transkrypcji oznacza, że wszelkie zmiany wprowadzone w tekście, takie jak usuwanie, przenoszenie lub kopiowanie, są bezpośrednio tłumaczone na wideo. Jest to idealne rozwiązanie dla twórców zawartości poszukujących kompleksowego rozwiązania do edycji.

Przypomina to edytowanie dokumentu Word - prześlij multimedia lub nagraj dźwięk, uzyskaj natychmiastową transkrypcję, a następnie edytuj swoje klipy multimedialne, dostosowując tekst.

Możesz stworzyć realistycznego lektora na podstawie swojego głosu dzięki głosom AI. Co więcej, Green Screen automatycznie rozpoznaje tło wideo, pozwalając zmienić je na dowolne inne.

Opis najlepszych funkcji

Automatyczne generowanie transkrypcji z dokładnością do 95%

Edycja audio i wideo za pomocą tekstowych wskazówek edycyjnych

Skupianie wzroku dzięki funkcji Eye Contact, która jest szczególnie przydatna podczas czytania ze skryptu

Usuwanie słów wypełniających i pustych przestrzeni za pomocą jednego kliknięcia

Limity transkrypcji

Interfejs użytkownika nie jest intuicyjny

Podpowiedzi są często nieprawidłowo interpretowane

Ceny deskryptorów

Free

Creator: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Pro: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (390+ recenzji)

4.6/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 160 recenzji)

5. Steve.ai

przez Steve.ai Steve.ai to narzędzie do tworzenia wideo oparte na sztucznej inteligencji, oferujące opcje wideo na żywo i animacji. Zawiera różne materiały filmowe, postacie i ścieżki dźwiękowe, umożliwiając niestandardowy układ tekstu, dostosowanie czasu trwania scen i korzystanie z szablonów kolorów.

Zaprojektowany z myślą o użytkownikach biznesowych, zespołach marketingowych i nauczycielach, Steve.ai zapewnia przyjazne dla użytkownika doświadczenie. Niezależnie od tego, czy jesteś blogerem zmieniającym zawartość, czy początkującym w tworzeniu wideo, Steve.ai ma funkcję blog-to-video, która poszerza zasięg odbiorców.

Możesz także dodać muzykę, efekty dźwiękowe i tekst, aby dostosować wideo do konkretnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Steve.ai

Tworzenie najwyższej jakości animowanych wideo i wideo na żywo z AI

Oszczędność czasu dzięki automatycznie generowanym skryptom dla wideo

Ulepsz swoje wideo, włączając animowanego prezentera wiadomości

Tworzenie bardziej inkluzywnej zawartości przy użyciu postaci AI przedstawiających różne grupy wiekowe, etniczne i zawodowe

Steve.ai limit

Limit szablonów

Brak bezpośredniego przycisku "udostępniania

Ceny Steve.ai

Free

Podstawowy: $20/miesiąc

$20/miesiąc Starter: $60/miesiąc

$60/miesiąc Pro: $80/miesiąc

$80/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Steve.ai

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. RunwayML

przez RunwayML Runway, kolejny faworyt wśród możliwych alternatyw Pictory, wykorzystuje "magiczne narzędzia" AI do tworzenia wideo, obrazów, animacji 3D i ulepszania dźwięku, a wszystko to przy znacznie niższych kosztach niż projekty prowadzone przez ludzi.

Oferuje ponad 30 dedykowanych funkcji AI do tworzenia wideo, a jego najnowsze funkcje Gen-2 umożliwiają tworzenie innowacyjnych filmów z tekstu i/lub obrazów.

Możesz także dodać dźwięk, przesyłając osobny plik i łatwo zsynchronizować go z wideo. Runway działa zarówno na pulpicie, jak i na urządzeniach mobilnych.

Najlepsze funkcje Runway

Tworzenie lub ulepszanie multimediów za pomocą podpowiedzi tekst-wideo i wideo-wideo

Może być używany zarówno przez duże korporacje, jak i artystów solowych

Niestandardowy Runway poprzez szkolenie modelu AI, aby pasował do stylu marki i wytycznych tematycznych

Runway limit

Brak awatarów AI

Ceny na pasie startowym

Podstawowy: Free

Free Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Pro: $35/miesiąc za użytkownika

$35/miesiąc za użytkownika Unlimited: $95/miesiąc za użytkownika

$95/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje

G2: Brak wystarczającej liczby recenzji

Brak wystarczającej liczby recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

7. DeepReel

via DeepReel Wyobraź sobie klonowanie samego siebie w celu tworzenia spersonalizowanych materiałów wideo na dużą skalę.

Dzięki DeepReel możesz napisać swój scenariusz i obserwować, jak awatar wypowiada go Twoim głosem, i jest on dostępny w ponad 30 językach. To sprawia, że platforma jest idealnym rozwiązaniem do nawiązywania spersonalizowanych połączeń z niestandardowymi klientami i potencjalnymi klientami, wyróżniając Twoją markę. Skalowanie procesu tworzenia zawartości wideo jednocześnie zwiększając wydajność sprzedaży poprzez angażowanie niestandardowych klientów. Możesz także niestandardowo dostosowywać wiadomości e-mail i strony docelowe wideo za pomocą zasobów marki.

Najlepsze funkcje DeepReel

Generowanie wideo wzbogaconych dźwiękiem z tekstu

Ulepszanie wideo za pomocą awatarów AI, aby uzyskać studyjną jakość

Import wideo poprzez połączenie z kontem Canva

Uruchamianie spersonalizowanych kampanii wideo w celu skutecznego dotarcia do odbiorców

Limity DeepReel

Brak dedykowanych aplikacji mobilnych i komputerowych

Ceny DeeepReel

Starter: $5/miesiąc

$5/miesiąc Kreator: 19 USD/miesiąc

19 USD/miesiąc Kreator plus: $39/miesiąc

$39/miesiąc Pro: 99$/miesiąc

99$/miesiąc Business: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje DeepReel

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak dostępnych recenzji

8. Godzina pierwsza

przez Godzina pierwsza Hour One wyróżnia się wśród alternatyw Pictory przyjaznym dla użytkownika interfejsem i globalną kompatybilnością. Platforma umożliwia tworzenie wideo AI w ponad 100 językach, z funkcją 200 głosów z realistycznymi akcentami i wymową.

Oprócz możliwości wielojęzycznych, Hour One oferuje unikalne funkcje, takie jak szablony projektów 3D i narzędzia AI Wizard. Narzędzia te, obsługiwane przez ChatGPT, pomagają użytkownikom w tworzeniu bardziej inteligentnych materiałów wideo, skryptów i tłumaczeń na dużą skalę.

Samoobsługowa platforma do edycji wideo Hour One, Reals, jest minimalistyczna i przyjazna dla użytkownika, kładąc duży nacisk na tworzenie skryptów. Posiada ponad 30 awatarów AI oferujących narrację w 19 językach, pozwalając użytkownikom szybko tworzyć wysokiej jakości wideo ze skryptów opartych na tekście.

Najlepsze funkcje Hour One

Tworzenie angażujących wideo z awatarami AI w wielu językach

Generowanie obrazów z tekstu w edytorze wideo

Tworzenie wideo przy użyciu szablonów 2D i 3D, a nawet prostych podpowiedzi AI

Używaj zestawu marki i markowych intro/outro dla spójnego wyglądu marki

Godzina pierwsza z limitem

Ograniczony zasób szablonów

Brak realizmu awatarów

Cena Hour One

Free

Lite: $30/miesiąc

$30/miesiąc Business: 112 USD/miesiąc

112 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Hour One

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

9. Pipio

przez Pipio Pipio to łatwa alternatywa dla Pictory, która pozwala tworzyć profesjonalne wideo AI po prostu wpisując, klikając i przeciągając elementy na ekranie.

Dzięki ponad 100 wirtualnym rzecznikom, których można niestandardowo dostosować, Pipio nadaje się do różnych celów, takich jak marketing, sprzedaż i szkolenia. Te awatary AI mówią w ponad 40 językach z różnymi akcentami, oferując wszechstronne rozwiązanie dla twoich potrzeb wideo.

Preferowany przez filmowców, marketerów, przedsiębiorców i nie tylko, Pipio tworzy profesjonalnie wyglądające wideo z dostosowywanym wyglądem, głosem i językiem.

Najlepsze funkcje Pipio

Niestandardowe możliwości tworzenia cyfrowych awatarów w różnych zakresach wideo

Generowanie wysokiej jakości wideo bezpośrednio ze skryptu

Niestandardowe wideo z preferowanym głosem, efektami wizualnymi itp.

Pipio limit

Jakość wideo nie jest tak wysoka, jak w przypadku innych aplikacji z tej listy

Ceny Pipio

Premium: $25/miesiąc

Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Pipio

G2: Brak dostępnych recenzji

Brak dostępnych recenzji Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

10. Veed

via Veed Ulubiona wśród twórców zawartości mediów społecznościowych, Veed to przyjazna dla użytkownika platforma internetowa zaprojektowana dla początkujących i profesjonalistów, którzy chcą szybko tworzyć i edytować wideo.

Redaktor typu "przeciągnij i upuść" w połączeniu z funkcjami takimi jak automatyczne napisy, nagrywanie ekranu i teleprompter, ułatwia tworzenie wideo przy użyciu technologii generatywnej AI.

Niestandardowy tekst, czcionki, kolory i muzyka pozwalają tworzyć unikalne wideo i wybierać spośród różnych motywów, aby przekazać określone wiadomości. Platforma upraszcza transkrypcję wideo-po prostu prześlij swoje wideo, kliknij "Automatyczna transkrypcja" i pobierz transkrypcję.

Najlepsze funkcje

Uproszczenie edycji dzięki intuicyjnej osi czasu i narzędziom obsługiwanym jednym kliknięciem

Oszczędzaj czas, korzystając z generatora skryptów wideo AI, aby ustrukturyzować narrację wideo

Natychmiastowe dodawanie napisów lub transkrypcja dźwięku na tekst

Ulepsz wideo, wykorzystując stockowe materiały Free

Bezproblemowa konwersja tekstu na głos za pomocą niestandardowego awatara

Weed limit

Platforma jest zbyt wolna, szczególnie w przypadku wideo dłuższych niż 10 minut

Ograniczone opcje niestandardowe

Ceny usług

Free

Basic: $290.67/miesiąc na użytkownika

$290.67/miesiąc na użytkownika Pro: $599/miesiąc na użytkownika

$599/miesiąc na użytkownika Business: $1,500/miesiąc za użytkownika

$1,500/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Sprawdź oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

4.6/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 3.4/5 (ponad 40 recenzji)

Inne narzędzia AI do zarządzania wideo: ClickUp

W przeciwieństwie do alternatyw Pictory, które koncentrują się na generowaniu profesjonalnych wideo przy użyciu AI, platformy wydajności do zarządzania projektami wideo , takie jak ClickUp AI, zapewniają znacznie szerszy zakres narzędzi opartych na AI. Narzędzia te upraszczają kreatywny cykl pracy, usprawniają współpracę i zwiększają wydajność.

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

A oprogramowanie do zarządzania projektami clickUp to scentralizowany hub wydajności, który łączy całą pracę. Dzięki elastycznym funkcjom zarządzania projektami i zadaniami, bibliotece szablonów i ponad 1000 integracji, ClickUp jest platformą dla zespołów, która usprawnia ich projekty wideo i zadania w jednym, wspólnym obszarze roboczym.

Użyj ClickUp Brain, aby zająć się wszystkimi zadaniami związanymi z AI, wszystko od pisania do pracy administracyjnej ClickUp Brain , z AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer for Work, oferuje kontekstowe spostrzeżenia i oszczędność czasu w celu zwiększenia wydajności.

Korzystaj z asystenta pisania opartego na AI, aby generować pomysły wideo, konspekty i skrypty w ciągu kilku sekund. Może on poprawić pisownię i gramatykę, a nawet przetłumaczyć tekst na wiele języków i zmienić go zgodnie z życzeniem - niezależnie od tego, czy ma być dłuższy, krótszy, bardziej angażujący czy prostszy.

ClickUp oferuje również narzędzia do wspólnej burzy mózgów, takie jak Tablice ClickUp aby pomóc Tobie i Twojemu kreatywnemu zespołowi w tworzeniu pomysłów na wideo i budowaniu fabuły.

Użyj ClickUp Brain, aby zmienić przeznaczenie akapitów na blogach w porywające podpisy/prompty dla swoich wideo

Użyj Dokumenty ClickUp jako obszar roboczy do zapisywania pomysłów na scenariusze, źródeł inspiracji, briefów kreatywnych i nie tylko. Możesz go również używać do udostępniania wideo swojemu zespołowi i interesariuszom w celu komentowania i sprawdzania.

Jeśli zmagasz się ze śledzeniem wielu projektów kreatywnych, mamy coś w sam raz dla Ciebie. Z Zadania ClickUp pozwala organizować i śledzić wszystkie projekty wraz z powiązanymi z nimi zadaniami, ustawiać priorytety, przypisywać je do odpowiednich właścicieli, dodawać komentarze i przypomnienia, a nawet automatyzować powtarzające się zadania. Postępy można śledzić w różnych widokach, takich jak Kanban Widok Tablicy , Widok wykresu Gantta lub Widok osi czasu .

Dla zespołów projektowych i kreatywnych ClickUp oferuje obszerną bibliotekę wyselekcjonowanych szablonów do tworzenia cykli pracy, które odzwierciedlają idealne procesy, wspierając wydajność i kreatywność.

W przypadku produkcji wideo, ClickUp oferuje następujące rozwiązania Szablon do produkcji wideo aby pomóc w szybkim rozpoczęciu projektów wideo. Można go używać do organizowania i śledzenia projektów wideo według typu, statusu, terminów itp.

Planuj, zarządzaj i niestandardowo dostosowuj swoje wideo dzięki szablonowi produkcji wideo ClickUp

Najlepsze funkcje ClickUp

Uzyskaj dostęp do ponad 100 wbudowanych podpowiedzi w ClickUp Brain, aby uzyskać precyzyjne wyniki przy pierwszej próbie stworzenia zawartości wspomaganej przez AI

Tworzenie skryptów generowanych przez AI, konspektów wideo i pomysłów na historie w kilka sekund

Pokonuj bariery językowe za pomocą akcji Translate i dostarczaj niemal perfekcyjne tłumaczenia w 12 językach

Udostępnianie scenariuszy i materiałów wideo zainteresowanym stronom w celu uzyskania komentarzy i korekty na platformie

Wspólna burza mózgów i pomysły na scenariusze z zespołem za pomocą ClickUp Whiteboards

Efektywne śledzenie różnych projektów kreatywnych, osi czasu, zależności itp. za pomocą zadań ClickUp z niestandardowymi polami i statusami

Bez wysiłku połącz się za pomocą ponad 1000 integracji z wiodącymi narzędziami do pracy

Przeglądaj stale rozbudowywaną bibliotekę szablonów z gotowymi i konfigurowalnymi zasobami, aby rozpocząć każdy proces w ClickUp

Limity ClickUp

Na początku trzeba się wiele nauczyć, ponieważ zakres oferowanych funkcji jest bardzo szeroki

Aplikacja mobilna nie oferuje wszystkich dostępnych widoków

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę

Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać wycenę ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,300+ recenzji)

4.7/5 (9,300+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

Twórz wideo z odpowiednią platformą AI

Odpowiednia platforma AI może stać się najbardziej zaufanym partnerem w zakresie danych powstania wideo. Wybór idealnego narzędzia z naszej listy alternatyw Pictory to jednak tylko pierwszy krok.

Chociaż te alternatywy oferują fantastyczne funkcje do tworzenia wideo, potrzebujesz również narzędzia do zarządzania cyklem pracy i zawartością.

W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp ze swoim arsenałem funkcji zarządzania projektami i zadaniami.

Dzięki ClickUp możesz usprawnić proces produkcji wideo, współpracować ze swoim zespołem i upewnić się, że twoje projekty pozostają na właściwym torze od początku do końca. Zarejestruj się w ClickUp już dziś za Free i zmień sposób pracy nad swoimi projektami wideo!