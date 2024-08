Bogaty ojciec, biedny ojciec - podsumowanie: kluczowe wnioski & recenzja

Niewiele książek o finansach osobistych osiągnęło status kultowy, jaki ma książka Bogaty ojciec, biedny ojciec.

Kiedy po raz pierwszy została opublikowana w 1997 roku, wywarła wpływ na świat finansów, wprowadzając rewolucyjne idee. Zmieniła sposób, w jaki większość ludzi myśli o pieniądzach i sposobach zdobywania bogactwa.

Jeśli nie czytałeś tej książki, ale chcesz poznać wszystkie genialne pomysły, które wprowadziła, przeczytaj to szczegółowe podsumowanie Rich Dad, Poor Dad. Znajdziesz tu również najlepsze cytaty, kluczowe wnioski z książki i praktyczne sposoby ich wdrożenia.

Zaczynajmy.

Rich Dad, Poor Dad Podsumowanie książki w skrócie

Rich Dad, Poor Dad autorstwa Roberta T. Kiyosaki to jedna z najważniejszych książek na temat finansów osobistych, która wprowadziła nowe spojrzenie na zarządzanie majątkiem.

Autor wyjaśnia kluczowe koncepcje zarządzania finansami, porównując i kontrastując filozofie finansowe swoich dwóch ojców - bogatego ojca i biednego ojca.

Jego biedny tata był wysoko wykształconym, pobierającym pensję mężczyzną, który wierzył w ciężką pracę, bezpieczeństwo zatrudnienia i formalne wykształcenie wyższe.

Jego bogaty ojciec był przedsiębiorcą, który nie wierzył w formalną edukację - wierzył w umiejętności finansowe. Miał inny widok na zarządzanie finansami niż jego biedny ojciec. Wierzył, że jedynym sposobem na zbudowanie bogactwa jest prowadzenie biznesu i inwestowanie w aktywa generujące pasywne strumienie dochodów.

via Rich Dad Poor Dad- Robert Kiyosaki

Najbardziej znaczącą i rewolucyjną koncepcją książki było wyjaśnienie Kiyosakiego dotyczące aktywów i pasywów. Wyjaśnił, że aktywa przynoszą pieniądze, podczas gdy pasywa je drenują.

Wiele osób uważa domy lub samochody za aktywa, ale są to pasywa. Prawdziwymi aktywami są nieruchomości inwestycyjne i pod wynajem, które generują dochód.

Ogólnie rzecz biorąc, książka Rich Dad, Poor Dad dotyczy edukacji finansowej i podejmowania mądrych decyzji finansowych w celu zdobycia bogactwa i ucieczki od wyścigu szczurów.

Kluczowe wnioski z książki "Bogaty ojciec, biedny ojciec" Roberta T. Kiyosaki

okładka książki Bogaty ojciec, biedny ojciec via *[_Penguin](https://www.penguin.co.in/book/rich-dad-poor-dad/#:tekst=W%20czwartym%20wieku%20tej%20potęgi%20edukacji%20finansowej)* Ten klasyk zawiera wiele perełek, ale my ograniczymy się do siedmiu największych lekcji, jakie można wyciągnąć z tej książki.

1. Skup się na aktywach, a nie pasywach

Kluczowym celem książki było nauczenie ludzi, jak być niezależnym finansowo i jak budować bogactwo.

Kiyosaki twierdzi, że większość ludzi nie rozumie różnicy między aktywami a pasywami. Definiuje je jako:

Aktywa to rzeczy, które przynoszą pieniądze, takie jak nieruchomości, akcje i biznesy

Pasywa, z drugiej strony, wysysają pieniądze z kieszeni. Należą do nich pożyczki na dom lub samochód, zadłużenie na karcie kredytowej i wiele innych

W tym celu podaje przykład domu, który większość ludzi uważa za aktywa, ale jest pasywem. Wyjaśnia, że jeśli kupujesz dom dla siebie i korzystasz z kredytu hipotecznego, ponosisz tylko wydatki i nie uzyskujesz z niego żadnych dochodów, co czyni go zobowiązaniem.

Tylko nieruchomości komercyjne, z których uzyskuje się dochód z wynajmu, są aktywami. Buduj aktywa, które przynoszą dochód, a nie pasywa, które generują wydatki.

2. Zdobądź edukację finansową

Najważniejszą lekcją z Rich Dad, Poor Dad jest to, że znajomość finansów jest kluczowa dla powodzenia finansowego.

Argumentuje, że edukacja szkolna zawodzi w tym zakresie i musi skutecznie uczyć umiejętności finansowych, w tym podstaw zarządzania finansami i budowania bogactwa.

Używa przykładu swoich dwóch ojców - bogatego i biednego - oraz różnic w ich filozofii finansowej, aby wskazać, dlaczego edukacja finansowa jest niezbędna.

Jego biedny ojciec był dobrze wykształcony i wierzył w zarabianie pensji. Jego bogaty ojciec, choć mniej wykształcony, był bardziej obeznany z finansami i wierzył w inwestowanie pieniędzy i prowadzenie biznesu w celu budowania bogactwa i uzyskania niezależności finansowej.

Tak więc, jak ważne jest, aby być dobrze wykształconym, bycie wykształconym finansowo to zupełnie inna gra w piłkę. Zainwestuj w edukację finansową i naucz się podstaw zarządzania pieniędzmi, oceny ryzyka i innych istotnych aspektów, aby lepiej zarządzać swoimi finansami.

3. Prowadzenie własnego biznesu

Kolejnym wnioskiem z Rich Dad, Poor Dad jest to, że posiadanie pracy i zarabianie pensji nie uczyni cię bogatym; prowadzenie biznesu uczyni.

Według Kiyosakiego, bogaci nabywają aktywa i sprawiają, że pieniądze pracują dla nich. Nie pracują dla innych, a jedynie dla siebie.

Zarabianie pasywnego dochodu z aktywów jest kluczem do budowania bogactwa w czasie zamiast polegania na pensji. Zamiast ciężko pracować, aby zarabiać pieniądze dla kogoś innego, pozwól innym pracować dla ciebie, aby uczynić cię bogatszym.

4. Zrozumieć kodeks podatkowy i system prawny

Kiyosaki twierdzi, że bogaci rozumieją i wykorzystują kodeks podatkowy na swoją korzyść.

Wyjaśnia, że płacisz wysokie podatki, gdy zarabiasz lub bierzesz pożyczki. Niektóre podatki obejmują podatek dochodowy, podatek na ubezpieczenie społeczne i podatek Medicare.

Ale jeśli prowadzisz korporację, możesz odpisać wydatki biznesowe i płacić niższe podatki. Można nawet reinwestować zyski generowane przez spółkę w biznes w celu ekspansji i rozwoju. Można również wypłacać zyski właścicielom w formie dywidend, które podlegają niższym podatkom niż te naliczane od wynagrodzeń.

Prowadząc firmę, można zatrzymać większą część zarobków i zminimalizować zobowiązania podatkowe.

5. Naucz się wymyślać pieniądze

Jest to jedna z bardziej kontrowersyjnych lekcji Roberta T. Kiyosakiego, w której mówi on, że ciężka praca nie pomaga w zarabianiu pieniędzy; podejmowanie strategicznych decyzji - tak.

Kiyosaki rabatuje filozofię, że ciężka praca i dobra robota uczynią cię bogatym. Zamiast tego twierdzi, że bogaci wymyślają pieniądze, a nie je zarabiają. Wykorzystują nadarzające się okazje, podejmują ryzyko i tworzą wiele pasywnych strumieni dochodów, aby zdobyć bogactwo.

Lekcja?

Nie pracuj dla pieniędzy. Kupuj aktywa, które będą na ciebie zarabiać i przynosić nieskończone zyski. Niektóre przykłady takich aktywów obejmują

Business, który nie wymaga aktywnego nadzoru

Nieruchomości na wynajem, które zapewniają pasywny dochód

Inwestycje finansowe, które z czasem przynoszą dywidendy

6. Pracuj, aby się uczyć, a nie dla pieniędzy

Innym kluczowym wnioskiem z Rich Dad, Poor Dad jest to, że bogaci pracują, aby zdobyć umiejętności, a nie zarabiać pieniądze.

Jeśli pracujesz, aby zarobić na wypłatę, nigdy nie wydostaniesz się z wyścigu szczurów i nie zdobędziesz prawdziwego bogactwa. Jeśli jednak pracujesz nad rozwijaniem nowych umiejętności, staniesz się bardziej utalentowany i w dłuższej perspektywie otworzysz przed sobą nowe możliwości zarobkowe.

Ta zmiana sposobu myślenia kieruje ludzi od dążenia do dobrze płatnej pracy do zostania przedsiębiorcami. Podkreśla również znaczenie budowania umiejętności rynkowych i używa McDonald's jako przykładu.

Kiedy zapytał salę pełną ludzi: "Kto może zrobić lepszego hamburgera niż McDonald's?", prawie wszyscy podnieśli ręce. A przecież McDonald's to biznes wart wiele miliardów dolarów.

Każdy może zrobić świetnego hamburgera, ale przekształcenie go w dochodowy biznes jest bardziej wartościową umiejętnością. Zdobywaj więc umiejętności rynkowe, które pomogą ci zarabiać pieniądze i pracuj nad podnoszeniem swoich kwalifikacji, a nie zarabianiem na wypłatę.

7. Podejmuj ryzyko finansowe

Podejmuj ryzyko, aby stać się bogatym. Jeśli pójdziesz w ślady wszystkich innych, staniesz się częścią tłumu. Jeśli chcesz uciec od wyścigu szczurów, musisz zrobić coś innego. Bogaci próbują nowych rzeczy i badają różne możliwości, zamiast pozwolić im przejść obok. Jeśli chcesz osiągać ogromne zyski, musisz podejmować wysokie ryzyko.

Kiyosaki wyjaśnia, że bezpieczeństwo pracy różni się od bezpieczeństwa finansowego. Bezpieczna praca dostarcza fałszywego poczucia bezpieczeństwa, które może prowadzić do samozadowolenia. Czynniki zewnętrzne zawsze mogą to zmienić, a ty możesz stracić pracę, bez względu na to, jak bezpieczna ci się wydaje.

Jednak inwestowanie w akcje, obligacje, nieruchomości i inne aktywa, które tworzą wiele strumieni dochodów, zapewni ci bezpieczeństwo finansowe. Jeśli jeden strumień dochodów zostanie zakłócony, nadal będziesz mieć wiele innych.

Czy to oznacza, że musisz podejmować niepotrzebne ryzyko?

Absolutnie nie! Podkreśla on znaczenie podejmowania skalkulowanego ryzyka w celu osiągnięcia powodzenia finansowego. Musisz dokładnie rozważyć swoje opcje, ale nie wahaj się postawić na dobrą okazję z powodu ograniczających przekonań i niechęci do ryzyka.

Pięć wielkich idei

Oto pięć wielkich idei z książki, które powinieneś zrozumieć i wdrożyć, aby osiągnąć powodzenie finansowe.

1. Bogaci nie pracują dla pieniędzy; robią to tylko biedni

Bogaci nie pracują dla pieniędzy, ale ich pieniądze pracują dla nich.

Inwestują w aktywa i tworzą wiele strumieni pasywnego dochodu. Kiyosaki bardziej zagłębił się w ten pomysł w swojej drugiej książce "Kwadrant przepływu gotówki"

Jeśli inwestujesz w biznes innych osób - na przykład w akcje - pozwalasz swoim pieniądzom pracować dla ciebie, aby generować więcej pieniędzy. Nie pracujesz na nie aktywnie, ale z czasem generujesz dochód i gromadzisz bogactwo.

2. Bogaci ludzie nabywają aktywa, a biedni ludzie nabywają pasywa

Bogaci ludzie budują bogactwo poprzez nabywanie aktywów, które generują dochód, takich jak akcje, obligacje i nieruchomości.

Biedni ludzie nabywają domy, samochody i inne rzeczy, które wyglądają jak aktywa, ale są pasywami, ponieważ pochłaniają pieniądze.

3. Nie ma znaczenia, ile pieniędzy zarabiasz, ale ile oszczędzasz

Jedyne pieniądze, które robią jakąkolwiek różnicę w twoim życiu, to pieniądze, które oszczędzasz. Możesz zarabiać dużo, ale płacić podatki i wydawać je na niezbędne wydatki, nie zostawiając przy sobie prawie nic.

Zarabianie dużych pieniędzy nie prowadzi do zrobienia z siebie bogacza, ale zatrzymanie większości z nich już tak. Jeśli chcesz być bogaty, musisz nauczyć się maksymalizować swoje oszczędności podatkowe i zatrzymywać większość zarobionych pieniędzy.

4. Predyspozycje finansowe są tym, co zrobisz z zarobionymi pieniędzmi

Zarabianie pieniędzy to pierwszy krok. Aby być zamożnym, potrzebne są predyspozycje finansowe, aby wiedzieć, co zrobić z tymi pieniędzmi.

Inwestowanie w aktywa finansowe to najlepszy sposób na wykorzystanie pieniędzy i sprawienie, by pracowały dla ciebie. Kupuj akcje, obligacje, nieruchomości na wynajem i inne aktywa finansowe generujące dochód.

Umiejętności finansowe pomogą ci zdobyć inteligencję finansową i dowiedzieć się, jak sprawić, by twoje pieniądze zarabiały więcej.

5. Naszym najcenniejszym zasobem jest nasz umysł

Na koniec, jeśli chcesz nauczyć się czegokolwiek z książki Rich Dad, Poor Dad, niech to będzie to - twój umysł jest twoim najcenniejszym zasobem.

Nie są to dobra materialne - dom, samochód itp. - ani pieniądze czy cokolwiek innego.

Jeśli masz bystry umysł i dobrze go trenujesz, aby rozwinąć silne finansowe IQ, możesz zgromadzić bogactwo i stać się bogatym. To twój sposób myślenia i wartości, które musisz zmienić.

Zmień sposób myślenia o pieniądzach, w tym o tym, jak je zarabiać i nimi zarządzać, aby zmienić swój status finansowy i stać się bogatym.

Popularne cytaty z Bogatego ojca Biednego ojca

Rich Dad, Poor Dad jest pełna świetnych cytatów na temat finansów osobistych i zarządzania pieniędzmi. Dostarcza mądrych porad na temat tego, jak zarabiać pieniądze, generować bogactwo i zmieniać nasze nastawienie do pieniędzy.

Oto pięć inspirujących cytatów z tej książki.

"W prawdziwym świecie najmądrzejsi ludzie to ci, którzy popełniają błędy i się uczą. W szkole najmądrzejsi ludzie nie popełniają błędów." "Najpotężniejszym zasobem, jaki wszyscy posiadamy, jest nasz umysł. Jeśli jest dobrze wyszkolony, może stworzyć ogromne bogactwo w mgnieniu oka." "Bogaci ludzie nabywają aktywa. Biedni i klasa średnia nabywają pasywa, które uważają za aktywa." "To nie to, co mówisz, determinuje twoje życie. To to, co szepczesz do siebie, ma największą moc." "Pracownicy pracują wystarczająco ciężko, aby nie zostać zwolnionymi, a właściciele płacą wystarczająco dużo, aby pracownicy nie odchodzili z pracy."

