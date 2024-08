10 najlepszych narzędzi AIOps do monitorowania i operacji w 2024 roku

Stale ewoluujący charakter operacji IT i rosnąca złożoność nowoczesnych środowisk technologicznych wyraźnie wyczyszczone potrzebę narzędzi AIOps. AIOps, czyli sztuczna inteligencja dla operacji IT, wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) i technologie uczenia maszynowego (ML) w celu usprawnienia i automatyzacji różnych zadań związanych z obsługą IT.

Platformy AIOps są zaprojektowane do analizowania i interpretowania danych generowanych z różnych źródeł Narzędzi operacyjnych IT i platformy, dostawcy usług i wglądu, automatyzacja rutynowych zadań oraz pomoc organizacjom w skuteczniejszym wykrywaniu i rozwiązywaniu problemów.

Pomagają one w utrzymaniu kondycji usług i ich ciągłej dostępności, zapewniając optymalne cyfrowe doświadczenie klienta i wysoki poziom jego zadowolenia.

Jako nowoczesny specjalista IT, chcesz wdrożyć najlepszą platformę AIOps dla swojego biznesu. Po dokładnych badaniach wybraliśmy dla Ciebie najlepsze rozwiązania programowe AIOps.

Zanurzmy się w nie! 🚀

Czego należy szukać w narzędziach AIOps?

Na rynku dostępnych jest wiele platform AIOps i może to być nieco mylące, gdy próbujesz wybrać taką, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Ale nie martw się! Zebraliśmy listę niezbywalnych parametrów, na które powinieneś zwrócić uwagę podczas oceny narzędzi AIOps, niezależnie od tego, czego potrzebujesz Przypadek użycia AI :

Możliwości uczenia maszynowego: Ocena algorytmów i modeli ML wykorzystywanych przez narzędzie do wykrywania anomalii, wykrywania wzorców i analizy predykcyjnej

Ocena algorytmów i modeli ML wykorzystywanych przez narzędzie do wykrywania anomalii, wykrywania wzorców i analizy predykcyjnej Automatyzacja i działania naprawcze: Określenie możliwości narzędzia w zakresie automatyzacji rutynowych zadań, reagowania na incydenty i działań naprawczych

Określenie możliwości narzędzia w zakresie automatyzacji rutynowych zadań, reagowania na incydenty i działań naprawczych Integracja i źródła danych: Oceń, jak dobrze narzędzie integruje się z istniejącą infrastrukturą IT, systemami monitorowania i źródłami danych

Oceń, jak dobrze narzędzie integruje się z istniejącą infrastrukturą IT, systemami monitorowania i źródłami danych Analiza przyczyn źródłowych: Oceń zdolność narzędzia do przeprowadzania skutecznej analizy przyczyn źródłowych, pomagając zidentyfikować podstawowe problemy powodujące incydenty

Oceń zdolność narzędzia do przeprowadzania skutecznej analizy przyczyn źródłowych, pomagając zidentyfikować podstawowe problemy powodujące incydenty Skalowalność: Rozważ skalowalność platformy AIOps, aby upewnić się, że jest ona w stanie obsłużyć ilość danych generowanych przez duże i złożone środowiska IT. Wybrane narzędzie powinno być w stanie wesprzeć rozwój organizacji

Rozważ skalowalność platformy AIOps, aby upewnić się, że jest ona w stanie obsłużyć ilość danych generowanych przez duże i złożone środowiska IT. Wybrane narzędzie powinno być w stanie wesprzeć rozwój organizacji Zarządzanie alertami: Sprawdź, w jaki sposób narzędzie obsługuje alerty i incydenty oraz czy może inteligentnie ustalać priorytety i korelować alerty

Sprawdź, w jaki sposób narzędzie obsługuje alerty i incydenty oraz czy może inteligentnie ustalać priorytety i korelować alerty Łatwość użytkowania: Ocena interfejsu użytkownika i ogólnego doświadczenia użytkownika, aby upewnić się, że narzędzie jest przyjazne dla użytkownika

Ocena interfejsu użytkownika i ogólnego doświadczenia użytkownika, aby upewnić się, że narzędzie jest przyjazne dla użytkownika Koszt i ROI: Oceń potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) w oparciu o możliwości narzędzia w zakresie poprawy wydajności operacyjnej i skrócenia przestojów

Oceń potencjalny zwrot z inwestycji (ROI) w oparciu o możliwości narzędzia w zakresie poprawy wydajności operacyjnej i skrócenia przestojów Bezpieczeństwo: Oceń, w jaki sposób narzędzie obsługuje wrażliwe dane i czy jest dostawcą funkcji zwiększających bezpieczeństwo

Oceń, w jaki sposób narzędzie obsługuje wrażliwe dane i czy jest dostawcą funkcji zwiększających bezpieczeństwo Zgodność: Upewnij się, że narzędzie AIOps przestrzega najlepszych praktyk w zakresie bezpieczeństwa i jest zgodne z odpowiednimi przepisami branżowymi dotyczącymi prywatności danych

10 najlepszych narzędzi AIOps do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy masz już pod ręką swoje parametry oceny, spójrz na tę krótką listę najlepszych narzędzi AIOps. Wszystkie te narzędzia mogą poprawić zwinność i zwiększyć wydajność zespołów operacyjnych IT.

1. ClickUp

Zarządzaj operacjami IT z łatwością i wydajnością, wykorzystując moc ClickUp Brain

ClickUp to kompleksowa platforma wydajności oparta na AI, która pozwala tworzyć i zarządzać wszystkimi operacjami w miejscu pracy (w tym dla zespołów IT), procesami biznesowymi i systemami. Wszystko w ramach jednego obszaru roboczego.

Narzędzie ClickUp AI,

ClickUp Brain

jest pierwszą na świecie siecią neuronową

połączenie wiedzy firmy

, dokumentów, zadań i ludzi z AI.

ClickUp Brain's AI Knowledge Manager zwiększa wydajność poprzez zmniejszenie potrzeby wyszukiwania informacji. Zapytaj o cokolwiek na temat swojej pracy w dowolnym miejscu w ClickUp i uzyskaj szczegółowe odpowiedzi w ciągu kilku sekund.

Dzięki ClickUp AI Project Manager możesz z łatwością automatyzować rutynowe zadania IT, ustalać priorytety działań o znaczeniu krytycznym, śledzić postępy swojego zespołu,

konfigurować przepływy danych

i generować alerty w czasie rzeczywistym - wszystkie krytyczne składniki dla powodzenia zespołu programistycznego.

Co więcej, dzięki połączeniu ClickUp AI z innymi platformami AI Ops, takimi jak New Relic, Datadog, Prometheus itp. możesz zarządzać wszystkimi systemami śledzenia, monitorowania i reagowania na incydenty w ramach jednej platformy. Koniec z przełączaniem się między tuzinem zakładek!

Aby operacje IT były wydajne, musisz być w stanie systematycznie analizować dane i identyfikować potencjalne luki w procesach. Jeśli przytłacza Cię myśl o planowaniu i realizacji projektu o takiej skali w całej organizacji, nie przejmuj się!

Zacznij od tego gotowego do użycia

Szablon wyników analizy danych ClickUp

. Upraszcza proces gromadzenia i strukturyzowania istotnych informacji z dokładnych źródeł. Specjalizuje się w przeprowadzaniu szybkiej analizy danych i

wizualizacji wglądu w dane

.

Wykorzystaj szablon wyników analizy danych ClickUp, aby usystematyzować analizę dużych ilości danych historycznych swojej organizacji

Po zidentyfikowaniu potencjalnych luk w procesach IT, prawdopodobnie będziesz musiał

podjąć krytyczne decyzje

aby zabezpieczyć swoją infrastrukturę IT na przyszłość.

Szablon ram podejmowania decyzji ClickUp

może się przydać, aby pomóc w obiektywnej ocenie wszystkich możliwych wyborów.

Wykorzystaj szablon dokumentu Decision Making Framework firmy ClickUp, aby dać swojemu zespołowi przewagę

ClickUp najlepsze funkcje

Korzystaj ze wstępnie zdefiniowanych podpowiedzi lub twórz własne, aby generować raporty, podsumowania projektów, wnioski ze spotkań i nie tylko dzięki ClickUp AI Writer for Work

Generuj spostrzeżenia z dużych ustawień danych przy użyciu przetwarzania języka naturalnego ClickUp Brain, aby przyspieszyć i usprawnić podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów

Skorzystaj z ponad 100 funkcji specyficznych dla roli Podpowiedzi AI aby pomóc w różnych scenariuszach decyzyjnych

Usprawnienie operacji dzięki wbudowanej automatyzacji zadań lub tworzenie własnych bez zależności od kodu

Wydajna praca ze wszystkimi ulubionymi platformami IT Ops, istniejącymi narzędziami do monitorowania i przydatnymi aplikacjami, takimi jak Zapier, Make i Webhooks, dzięki integracjom w ClickUp

Limity ClickUp

Początkujący użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do wszystkich funkcji oferowanych przez ClickUp

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$7/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Business: $12/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

$12/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie) Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Splunk

przez Splunk Splunk to rozwiązanie do analizy danych, które monitoruje i rozwiązuje problemy w różnych systemach. Ma zastosowanie do wskazywania problemów z serwerami, aplikacjami i urządzeniami sieciowymi.

Ponadto Splunk ułatwia powstanie raportów i pulpitów do wizualnego przedstawiania danych w celu monitorowania wydajności.

Splunk IT Service Intelligence (ITSI) wykorzystuje uczenie maszynowe do analizy i korelacji danych z różnych źródeł, dostarczając w czasie rzeczywistym praktycznych informacji na temat środowiska IT, wydajności i potencjalnych problemów.

Dzięki Splunk otrzymujesz ujednoliconą platformę bezpieczeństwa i obserwowalności, aby zachować odporność klasy Enterprise.

Najlepsze funkcje Splunk

Zapobieganie poważnym problemom poprzez wykrywanie i naprawianie poważnych zagrożeń, zanim wynikną z nich kosztowne przestoje

Nigdy nie rezygnuj z usług o krytycznym znaczeniu, przywracając je w ciągu kilku minut, zapewniając teamom wydajność, a niestandardowym klientom - bezproblemową obsługę

Uzyskaj widoczność w czasie rzeczywistym i przydatne informacje, dzięki którym będziesz mógł budować niezawodne cykle reagowania i stale zwiększać odporność swojego biznesu

Integracja z ClickUp w celu przeniesienia wszystkich danych operacyjnych IT do platformy zarządzania zadaniami

Limity Splunk

Może być kosztowny, gdy ilość danych jest wysoka

Funkcja alertów w czasie rzeczywistym wymaga poprawy

Cennik Splunk

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Splunk

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 220 recenzji)

3. BigPanda

przez

BigPanda

BigPanda to platforma AIOps, która wykorzystuje AI do korelacji i priorytetyzacji alertów, automatyzacji zarządzania incydentami i usprawnienia operacji IT w celu szybszego rozwiązywania problemów.

Big Panda wyróżnia się tym, że wykorzystuje AIOps do kompilowania i szeregowania alertów z różnych narzędzi monitorujących, takich jak Icinga, ThousandEyes, Prometheus itp., pomagając Teams IT skupić się na krytycznych problemach i zmniejszyć zmęczenie alertami.

Jest to bardzo pomocne w zmniejszaniu szumu i pozwalaniu zespołom na podwojenie uwagi na najbardziej krytycznych problemach.

Najlepsze funkcje BigPanda

Uzyskiwanie informacji o incydentach w czasie rzeczywistym, zanim potencjalnie przerodzą się one w poważne awarie. BigPanda konsoliduje informacje z różnych narzędzi przychodzących i koreluje je przy użyciu uczenia maszynowego

Przyspiesz proces naprawczy. BigPanda integruje się z zewnętrznymi narzędziami, takimi jak Slack, WebEx, Teams, JIRA, ServiceNow itp. w celu automatyzacji i usprawnienia reakcji na incydenty

Wykorzystaj przyjazne dla użytkownika i konfigurowalne pulpity, aby na bieżąco informować kierownictwo o tym, jak usprawniane są procesy IT

Limity BigPanda

Wsparcie i czas reakcji wymagają poprawy

Użytkownicy doświadczają sporadycznego spowolnienia

Cennik BigPanda

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BigPanda

G2: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

4.5/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

4. DynaTrace

przez

DynaTrace

DynaTrace to platforma do monitorowania wydajności i obserwowalności aplikacji, która dostarcza wgląd w aplikacje i infrastrukturę w czasie rzeczywistym. Dynatrace wykorzystuje AI do automatycznej identyfikacji i analizy podstawowych przyczyn problemów z wydajnością, umożliwiając szybką diagnozę i rozwiązanie.

Jedną z mocnych stron Dynatrace jest zaawansowane wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do automatyzacji analizy przyczyn źródłowych. Narzędzie monitoruje wydajność aplikacji, stan infrastruktury i doświadczenia użytkowników, a następnie wykorzystuje sztuczną inteligencję do automatyzacji analizy przyczyn źródłowych.

DynaTrace zapewnia wsparcie dla technologii natywnych dla chmury, integruje się z procesami DevOps oraz oferuje funkcje monitorowania bezpieczeństwa i analizy predykcyjnej. Platforma pomaga zespołom inżynierów poprawić jakość kodu, zwiększyć ogólną wydajność i niezawodność systemu oraz usprawnić cykl życia oprogramowania.

Najlepsze funkcje DynaTrace

Dostosowanie operacji IT do strategicznych celów biznesowych poprzez skorelowanie wydajności aplikacji z kluczowymi wskaźnikami biznesowymi

Skorzystaj z monitorowania w czasie rzeczywistym DynaTrace i zaawansowanej analityki opartej na AI, aby poprawić obserwowalność i identyfikację problemów w przypadku skomplikowanych kontekstów

Wykorzystaj wirtualnego asystenta, który inteligentnie pomaga znaleźć możliwe przyczyny zakłóceń

Połączenie wszystkich danych Dynatrace z codziennymi cyklami pracy w ClickUp poprzez prostą integrację

Limity DynaTrace

Ustawienie i konfiguracja systemu jest czasochłonna i złożona

UX nie jest zbyt intuicyjny i można go ulepszyć

Ceny DynaTrace

Monitorowanie doświadczeń cyfrowych: Ceny godzinowe

Ceny godzinowe Monitorowanie infrastruktury: Wycena godzinowa

Wycena godzinowa Monitorowanie pełnego stosu: Wycena godzinowa

DynaTrace oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1200 recenzji)

4.5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

5. PagerDuty

przez

PagerDuty

PagerDuty jest

platforma zarządzania incydentami

zaprojektowana, aby pomóc organizacjom reagować i rozwiązywać krytyczne problemy w ich cyfrowych operacjach.

Platforma jest centralnym hubem dla operacji cyfrowych w czasie rzeczywistym, agregującym sygnały z różnych narzędzi monitorujących, aplikacji i systemów.

PagerDuty jest również dostawcą zaawansowanych analiz i praktycznych spostrzeżeń, które pomagają organizacjom uczyć się na podstawie incydentów, identyfikować wzorce, optymalizować wydajność i stale ulepszać procesy operacyjne.

Najlepsze funkcje PagerDuty

Automatyzacja procesu reagowania na incydenty, umożliwiająca zespołom szybsze wykrywanie, segregowanie i rozwiązywanie incydentów

Powiadamianie właściwych interesariuszy we właściwym czasie, usprawnianie komunikacji i współpracy w krytycznych sytuacjach

Wydłużenie czasu reakcji poprzez zapewnienie teamom elastyczności w potwierdzaniu i reagowaniu na incydenty bezpośrednio z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji mobilnej PagerDuty

Skonsoliduj wszystkie operacje IT, zarządzanie incydentami i codzienne procesy zarządzania zadaniami na ujednoliconej platformie, wykorzystując integrację PagerDuty z ClickUp

Limity PagerDuty

Interfejs użytkownika może być mylący dla początkujących użytkowników

Możliwości raportowania mogą zostać ulepszone

Ceny PagerDuty

Free do 5 użytkowników miesięcznie

do 5 użytkowników miesięcznie Profesjonalny: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Business: 49 USD/miesiąc za użytkownika

49 USD/miesiąc za użytkownika Operacje cyfrowe: Niestandardowy cennik

PagerDuty oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (840+ recenzji)

4.5/5 (840+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

6. AppDynamics

przez AppDynamics AppDynamics by Cisco stawia zespoły IT w centrum Businessu. Jako platforma AIOps, AppDynamics wykorzystuje AI / ML do automatyzacji różnych aspektów operacji IT.

Platforma wykorzystuje zaawansowaną analitykę opartą na AI do wykrywania anomalii, przewidywania potencjalnych problemów i automatycznego korelowania danych z różnych źródeł w celu zidentyfikowania głównych przyczyn problemów.

Możliwości AppDynamics w zakresie AIOps przyczyniają się do wydajnego i proaktywnego zarządzania operacjami IT, zapewniając automatyzację i inteligencję w nowoczesnych środowiskach IT.

Najlepsze funkcje AppDynamics

Włącz dynamikę na poziomie kodu, umożliwiając programistom wykrywanie wąskich gardeł i optymalizację kodu aplikacji w celu zwiększenia wydajności

Wykorzystaj funkcję monitorowania użytkowników końcowych AppDynamics, aby uzyskać wgląd w doświadczenia użytkowników, szczegóły sesji i wskaźniki wydajności

Ułatwienie skutecznej komunikacji i podejmowania decyzji w ramach różnych funkcji i teamów poprzez ustawienie niestandardowych pulpitów do raportowania, które spełniają wiele potrzeb w zakresie monitorowania wydajności

Monitorowanie i śledzenie transakcji biznesowych w celu identyfikacji obszarów optymalizacji

Limity AppDynamics

Początkowe ustawienia i konfiguracja są złożone i czasochłonne

Pierwsi użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby przyzwyczaić się do możliwości platformy

Ceny AppDynamics

Infrastructure Monitoring Edition: $6/miesiąc za CPU Core

$6/miesiąc za CPU Core Premium Edition: $33/miesiąc za CPU Core

$33/miesiąc za CPU Core Enterprise Edition: $50/miesiąc za rdzeń procesora

$50/miesiąc za rdzeń procesora Enterprise Edition dla rozwiązań SAP: $95/miesiąc na rdzeń procesora

AppDynamics oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (370+ recenzji)

4.3/5 (370+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

7. Moogsoft

przez Moogsoft Moogsoft to narzędzie AIOps, które usprawnia wykrywanie, zarządzanie i rozwiązywanie incydentów IT. Platforma wykorzystuje AI / ML do automatycznego wykrywania i korelowania incydentów w złożonych środowiskach IT.

Moogsoft dąży do zapewnienia ciągłej dostępności danych o wydarzeniach dzięki automatyzacji redukcji szumów, korelacji i współpracy w ramach cykli pracy związanych z incydentami.

Najlepsze funkcje Moogsoft

Identyfikowanie odchyleń od normalnego zachowania w systemach IT dzięki funkcji wykrywania anomalii

Zastosowanie technologii AI i ML do wykrywania wzorców i zapobiegania ich cykliczności

Automatyzacja cyklu pracy związanego z zarządzaniem incydentami i zwrócenie czasu zespołom IT, aby mogły skupić się na bardziej krytycznych zadaniach

Limity Moogsoft

Stosunkowo mało znana pod względem recenzji i ocen

Możliwości uczenia maszynowego mogłyby być lepsze

Ceny Moogsoft

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Moogsoft

G2: 4.5/5 (35+ recenzji)

4.5/5 (35+ recenzji) Capterra: Niedostępne

8. LogicMonitor

przez LogicMonitor LogicMonitor to kompleksowa, oparta na chmurze platforma do monitorowania i obserwacji infrastruktury IT.

Najlepszą rzeczą w tej platformie jest to, że umożliwia ona organizacjom uzyskanie wglądu w czasie rzeczywistym w wydajność i stan całego stosu IT, w tym sieci, serwerów, aplikacji i zasobów w chmurze.

Platforma zapewnia proaktywne alerty, konfigurowalne pulpity i analizy predykcyjne, które pomagają zespołom IT szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, zapewniając optymalną wydajność, minimalizując przestoje i wspierając ogólną niezawodność IT.

Najlepsze funkcje LogicMonitor

Korzystaj z automatyzacji wykrywania i wstępnie skonfigurowanych szablonów monitorowania, aby uprościć wdrażanie i zarządzanie monitorowaniem w różnych środowiskach

Zminimalizuj MTTR (Mean Time to Recovery) poprzez zapewnienie połączenia i widoczności w czasie rzeczywistym w systemach IT

Solidne monitorowanie wydajności aplikacji

Limity LogicMonitor

Może okazać się kosztowny dla mniejszych Businessów

Ceny LogicMonitor

Niestandardowy cennik

LogicMonitor oceny i recenzje

G2: Niedostępne

Niedostępne Capterra: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

9. Datadog

przez Datadog Datadog to oparta na chmurze platforma do monitorowania i analizy predykcyjnej, która zapewnia kompleksową obserwację infrastruktury IT organizacji, aplikacji, dzienników i nie tylko.

Narzędzie pomaga organizacjom w realizacji inicjatyw transformacji cyfrowej.

Podstawowym wyróżnikiem Datadog jest jego zdolność do oferowania kompleksowej widoczności w całym stosie technologicznym, umożliwiając organizacjom monitorowanie, rozwiązywanie problemów i optymalizację wydajności ich systemów i aplikacji w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Datadog

Obsługa wymagań w zakresie monitorowania, nawet gdy systemy IT skalują się i stają się bardziej złożone. Datadog został zaprojektowany tak, aby ewoluować zgodnie z rosnącymi potrzebami organizacji

Wykorzystaj zaawansowane możliwości uczenia maszynowego Datadog do wczesnego wykrywania anomalii, zanim zamienią się one w problemy

Zidentyfikuj problemy z wydajnością i zapewnij pozytywne wrażenia użytkownika dzięki syntetycznym możliwościom monitorowania Datadog

Połącz obserwowalność z codziennymi cyklami pracy związanymi z zarządzaniem zadaniami, łącząc Datadog z ClickUp

Limity Datadog

Wyczerpujący zestaw funkcji może utrudnić rozpoczęcie pracy nowym użytkownikom

Może okazać się drogie dla większych Teams i Enterprise

Ceny Datadog

Free do 5 hostów

do 5 hostów Pro: Począwszy od $15/miesiąc za hosta

Począwszy od $15/miesiąc za hosta Enterprise: Od $23/miesiąc za hosta

Oceny i recenzje Datadog

G2: 4.3/5 (ponad 440 recenzji)

4.3/5 (ponad 440 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 230 recenzji)

10. Edge Delta

przez Edge Delta Edge Delta przetwarza duże zbiory danych w czasie rzeczywistym, przecinając silosy danych. Jego dystrybucja umożliwia przechowywanie i przeszukiwanie dowolnej ilości danych bez uszczerbku dla kosztów i wydajności.

Jedną z wyróżniających się funkcji Edge Delta jest nacisk na przetwarzanie brzegowe i przetwarzanie danych obserwowalnych w czasie rzeczywistym.

Analizując dane na brzegu sieci, organizacje mogą uzyskać natychmiastowy wgląd w wydajność swoich aplikacji i systemów, umożliwiając szybsze reagowanie na problemy i zwiększając ogólną wydajność operacyjną.

Takie podejście jest szczególnie korzystne w przypadku aplikacji o architekturze rozproszonej i tych wykorzystujących infrastrukturę przetwarzania brzegowego.

Najlepsze funkcje Edge Delta

Niezrównana kontrola nad przetwarzaniem danych na poziomie agenta

Zwiększenie możliwości szybkiego przeszukiwania wszystkich danych, ponieważ narzędzie może pozyskiwać wszystkie dane jako dane obiektowe, odblokowując tanie przechowywanie danych

Kieruj dane w sposób niezależny od dostawcy do jednego lub wielu miejsc docelowych przesyłania strumieniowego

Łatwe zarządzanie potokami dzięki przepływowi pracy typu "wskaż i kliknij" zastępującemu złożone pliki konfiguracyjne

Limity Edge Delta

Wyzwania związane ze skalowalnością

Ceny Edge Delta

Professional: $0.20 za GB

$0.20 za GB Enterprise: Niestandardowy cennik

Edge Delta oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Automatyzacja i usprawnienie procesów IT dzięki AIOps

Skuteczne rozwiązanie AIOps może wreszcie przynieść Twojej organizacji wizjonerską inicjatywę cyfrowej transformacji. Narzędzia AIOps są niezbędne dla nowoczesnych Teams IT zmagających się ze złożonością współczesnych środowisk IT.

Narzędzia AIOps, oparte na sztucznej inteligencji i modelach uczenia maszynowego, pozwalają sprostać wyzwaniom związanym ze skomplikowaną infrastrukturą, dużą ilością danych i potrzebą proaktywnego wykrywania problemów.

Odpowiednia platforma AIOps, w połączeniu z ClickUp, może zautomatyzować i zmodernizować procesy IT. ClickUp może pomóc usprawnić i wzmocnić infrastrukturę IT oraz zwiększyć wydajność i efektywność zespołów na wszystkich poziomach. Zarejestruj się na swoje darmowe konto ClickUp już dziś!