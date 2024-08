10 najlepszych alternatyw Mindnode dla Mind Mapping w 2024 roku

Masz pomysł, który chcesz przekształcić w jasny plan. Prawdopodobnie korzystałeś z popularnego narzędzia do tworzenia map myśli - Mindnode.

Pomimo szyku funkcji, Mindnode wciąż ma pewne limity. Brak funkcji współpracy na żywo i wbudowanych motywów może sprawić, że zaczniesz szukać alternatyw.

Właśnie dlatego przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw Mindnode, które mogą zaoferować więcej opcji i korzyści.

Zanim jednak zagłębimy się w temat, przyjrzyjmy się nieco bliżej narzędziom do tworzenia map myśli online.

Czego należy szukać w alternatywach Mindnode?

Narzędzie do tworzenia map myśli to narzędzie cyfrowe, które pomaga tworzyć wizualną reprezentację pomysłów, koncepcji i planów. W przeciwieństwie do pióra i papieru, te narzędzia do wizualnego myślenia oferują elastyczność, umożliwiając łatwą zmianę układu, dodawanie lub usuwanie elementów w miarę kształtowania się planu.

Jednak nie wszystkie narzędzia do tworzenia map myśli są sobie równe. Niektóre mają więcej funkcji, podczas gdy inne są bardziej przyjazne dla użytkownika i bezpieczne. Dlatego musisz wiedzieć, czego szukać i co znaleźć w narzędziu do tworzenia map myśli.

Oto kluczowe funkcje, które powinno posiadać narzędzie do tworzenia map myśli:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Szukaj prostych narzędzi, które pozwalają szybko rozpocząć pracę. Możliwość dostosowania jest tutaj kluczowa, abyś mógł dostosować swoje mapy myśli do różnych zadań i preferencji

Szukaj prostych narzędzi, które pozwalają szybko rozpocząć pracę. Możliwość dostosowania jest tutaj kluczowa, abyś mógł dostosować swoje mapy myśli do różnych zadań i preferencji Limit węzłów : Kluczem do map myśli są węzły i połączenia, które pomagają zrzucić mózg i zobaczyć większy obraz. Upewnij się, że narzędzie nie ogranicza możliwości tworzenia węzłów i połączeń

: Kluczem do map myśli są węzły i połączenia, które pomagają zrzucić mózg i zobaczyć większy obraz. Upewnij się, że narzędzie nie ogranicza możliwości tworzenia węzłów i połączeń Możliwości współpracy : Poszukaj alternatyw Mindnode z solidnymi funkcjami współpracy. Obejmują one dodawanie członków zespołu, pozostawianie komentarzy i współpracę w czasie rzeczywistym. Płynna współpraca w czasie rzeczywistym może znacznie poprawić pracę zespołową i wydajność

: Poszukaj alternatyw Mindnode z solidnymi funkcjami współpracy. Obejmują one dodawanie członków zespołu, pozostawianie komentarzy i współpracę w czasie rzeczywistym. Płynna współpraca w czasie rzeczywistym może znacznie poprawić pracę zespołową i wydajność Elastyczność danych : Upewnij się, że narzędzie ma wsparcie dla funkcji łatwego importu i eksportu danych. Pozwala to na bezproblemową integrację z innymi narzędziami w cyklu pracy, ułatwiając płynną wymianę informacji biznesowych i zarządzanie nimi

: Upewnij się, że narzędzie ma wsparcie dla funkcji łatwego importu i eksportu danych. Pozwala to na bezproblemową integrację z innymi narzędziami w cyklu pracy, ułatwiając płynną wymianę informacji biznesowych i zarządzanie nimi Środki bezpieczeństwa: Priorytetem są narzędzia z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wrażliwymi danymi. Szyfrowanie i kontrola dostępu są niezbędne do ochrony prywatności

Priorytetem są narzędzia z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z wrażliwymi danymi. Szyfrowanie i kontrola dostępu są niezbędne do ochrony prywatności Ulepszenia AI: Rozważ alternatywne rozwiązania Mindnode, które wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) w celu zwiększenia komfortu korzystania z map myśli. Funkcje oparte na AI, takie jak formatowanie tekstu, mogą usprawnić organizację i wizualizację, czyniąc mapy myśli bardziej atrakcyjnymi i zrozumiałymi

10 najlepszych alternatyw Mindnode do tworzenia map myśli w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać i znaleźć w narzędziu do tworzenia map myśli, przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom dla Mindnode w 2024 roku.

1. ClickUp

Użyj map myśli ClickUp, aby sprawnie przeprowadzać burze mózgów

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami i zwiększania wydajności, które wśród wielu funkcji posiada narzędzie do tworzenia map myśli. Mapy myśli w ClickUp to wszechstronne i potężne narzędzie do wizualizacji pomysłów, organizowania myśli, burzy mózgów i planowania projektów szybko i skutecznie.

Ale to nie wszystko.

Możesz także przechowywać i łączyć swoje zadania z mapami myśli w ramach jednej platformy. Pomaga to utrzymać całą pracę zorganizowaną, dostępną i pod jednym dachem.

Najlepsze funkcje ClickUp

Współpracuj ze swoimi Teamsami i dostosuj mapy myśli do swoich potrzeb. Możesz zapraszać członków zespołu, udostępniać swoje mapy myśli i edytować je wspólnie w czasie rzeczywistym. Możesz także zostawiać opinie i notatki na swoich mapach myśli

Współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym, aby wszyscy byli na tej samej stronie dzięki mapom myśli ClickUp

Twórz mapy myśli od podstaw lub wykorzystuj istniejące zadania jako węzły. Możesz także przeciągać i upuszczać zadania i węzły, aby zmienić układ map myśli.

Łatwe tworzenie diagramów map myśli przy użyciu zadań i węzłów w ClickUp Mind Maps, najlepszej alternatywie dla Mindnode

Zintegruj swoje mapy myśli z innymi narzędziami i aplikacjami, z których korzystasz. Możesz importować dane z różnych źródeł, takich jak pliki, obrazy, połączone linki i notatki

Wystarczy przeciągnąć i upuścić oraz zmienić układ, aby utworzyć zorganizowane mapy myśli za pomocą ClickUp

Wykorzystaj sztuczną inteligencję (AI), aby zwiększyć swoje doświadczenie w tworzeniu map myśli. Funkcje ClickUp oparte na AI mogą pomóc w formatowaniu tekstu, organizowaniu elementów i wizualizacji danych

Niestandardowe mapy myśli z kolorami, ikonami i stylami. Do węzłów i zadań można dodawać załączniki, komentarze i listy kontrolne

Uprość burzę mózgów dzięki gotowej do użycia, w pełni konfigurowalnej aplikacjiClickUp Prosty szablon mapy myśli. ClickUp oferuje również inne łatwo konfigurowalne szablonyszablony map myśli

Usprawnij burzę mózgów dzięki szablonowi prostej mapy myśli ClickUp

limity ClickUp

Kompleksowy interfejs może być przytłaczający dla początkujących użytkowników

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

2. MindManager

via MindManager MindManager działa jak cyfrowa tablica, umożliwiając dodawanie i porządkowanie pomysłów bez wysiłku, jednocześnie łącząc je w razie potrzeby. Można śledzić postępy w projektach, uwzględniając terminy, priorytety i zasoby.

Dzięki funkcji "przeciągnij i upuść" można szybko manipulować węzłami i podwęzłami, umieszczając je w dowolnym miejscu na kanwie zgodnie z własnymi potrzebami.

Funkcja mapy pulpitu pozwala skonsolidować wszystkie dane związane z projektem w jednej dostępnej lokalizacji dla Ciebie i członków Twojego zespołu.

Najlepsze funkcje MindManager

Bezpieczna współpraca w czasie rzeczywistym na mapach MindManager

Zarządzanie zadaniami, pulpitami i współpraca w Microsoft Teams

Szybkie tworzenie wizualnych przepływów dla złożonych procesów

Efektywne planowanie projektów za pomocą wizualnych osi czasu i kamieni milowych

Kategoryzuj i analizuj dane Excel na mapach MindManager

MindManager limit

Nie jest dostępny żaden plan Free

Ograniczone funkcje edycji i wykresów Gantta

Ceny MindManager

Essentials: $99 rocznie

$99 rocznie Professional: $179 rocznie

$179 rocznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje MindManager

G2: 4.5/5 (190+ recenzji)

4.5/5 (190+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (70+ opinii)

3. Mural

przez Mural Następna na naszej liście alternatyw Mindnode jest Mural, wizualna platforma robocza zaprojektowana do efektywnej pracy zespołowej z dowolnej lokalizacji. Pozwala ona Teamsom na korzystanie z kreatywnych technik do współpracy wizualnej.

Dzięki funkcjom takim jak mapy, przepływy procesów, diagramy i integracja obrazów można płynnie dostosować wszystkich członków zespołu.

Intuicyjna cyfrowa tablica Mural wykracza poza tradycyjną burzę mózgów. To dynamiczna przestrzeń do tworzenia pomysłów, planowania i innowacji, niezależnie od tego, czy Teams pracują osobiście, hybrydowo czy zdalnie.

Dzięki Mural każdy głos jest słyszalny, co zapewnia integrację i wspólne osiąganie celów.

Najlepsze funkcje Mural

Wybieraj spośród różnych rozmiarów płótna, aby dopasować je do celów współpracy, oferując elastyczność bez limitów

Dodawaj pomysły, elementy działań i nie tylko jako notatki samoprzylepne lub pola tekstowe z dostosowywanymi kolorami i grupowaniem w celu identyfikacji wzorców

Twórz łatwe wizualizacje przepływów, map, procesów, hierarchii, podróży i nie tylko

Usprawnienie komunikacji poprzez włączenie ikon, GIF-ów i obrazów dzięki integracjom z Noun Project, GIPHY i Unsplash

Oszczędność czasu i standaryzacja metod w całej organizacji poprzez tworzenie i publikowanie niestandardowych szablonów w obszarze roboczym

Mural limit

Pierwsi użytkownicy odnotowali krzywą uczenia się

Ceny murali

Free

Team+ : 12 USD/użytkownik miesięcznie

: 12 USD/użytkownik miesięcznie Business: 17,99 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

17,99 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (1300+ recenzji)

: 4.6/5 (1300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (120+ recenzji)

4. FreeMind

przez FreeMind FreeMind to wszechstronne narzędzie do tworzenia map myśli, umożliwiające wizualne przechwytywanie pomysłów. Niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie projektu, pisanie, czy konceptualizację, oferuje elastyczne dane powstania diagramu poza strukturami liniowymi.

Wieloplatformowa kompatybilność z systemami Windows, Linux i macOS, zasilana przez Java Runtime Environment, zapewnia dostępność dla szerokiej bazy użytkowników. Jako projekt open-source, FreeMind zaprasza wszystkich do współpracy.

Najlepsze funkcje FreeMind

Tworzeniemapy myśli wszystkich typów dzięki łatwemu w użyciu i intuicyjnemu interfejsowi

Uniwersalna obsługa dzięki szerokiej kompatybilności z platformą Java

Spersonalizuj swoje mapy myśli dzięki szerokiemu zakresowi opcji niestandardowych, aby dopasować je do konkretnych potrzeb

Korzystaj z różnych wtyczek, które mogą dodawać nowe funkcje i funkcje do oprogramowania

Limity FreeMind

Produkt nie był aktualizowany od kilku lat, a recenzenci notowali brak pewności co do jego użytkowania

Oferuje ograniczone opcje współpracy

Może być skomplikowany dla początkujących

Ceny FreeMind

Free Forever na zawsze

oceny i recenzje FreeMind

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. IdeaNote

via Ideanote Ideanote to narzędzie do zarządzania komunikacją przeznaczone do zbierania pomysłów od osób prywatnych, oferujące efektywne zbieranie pomysłów, współpracę i zarządzanie dla firm.

Ideanote promuje innowacyjność, umożliwiając udział interesariuszy i działów na wielu poziomach, budując kulturę kreatywności i społeczności.

Dzięki Ideanote można szybko przeglądać i realizować pomysły, zwiększając wydajność i identyfikując możliwości. Jego elastyczność i dostępność sprawiają, że nadaje się do różnych celów, od rozwoju produktu po doskonalenie procesów.

Ideanote integruje się z innymi aplikacjami za pośrednictwem Zapier, aby doświadczyć zwiększonej funkcji i elastyczności poprzez połączenie narzędzi, z którymi już pracujesz.

Funkcje Ideanote

Definiowanie poziomu anonimowości, w tym brak anonimowości, pełna anonimowość i częściowa anonimowość

Dostęp do API Google App Script i integracji Notion

Wybieranie wielu pomysłów i wykonywanie działań zbiorczo

IdeaNote limit

Brak zaawansowanych funkcji map myśli

Ograniczone funkcje współpracy dla map myśli

Ceny aplikacji IdeaNote

Free: do 10 użytkowników

do 10 użytkowników Business: $49-$859/miesiąc dla 10 do 1000 użytkowników

$49-$859/miesiąc dla 10 do 1000 użytkowników Enterprise: $2,899/miesiąc dla nieograniczonej liczby użytkowników (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje IdeaNote

G2 : 4.7/5 (250+ recenzji)

: 4.7/5 (250+ recenzji) Capterra: 4.9/5 (130+ recenzji)

6. MindMeister

przez MindMeister MindMeister to potężne i wszechstronne narzędzie do tworzenia map myśli i notatek, które umożliwia tworzenie i udostępnianie pomysłów zespołowi.

Oferuje wyjątkowe możliwości współpracy : zapraszanie członków zespołu i gości do tworzenia map myśli, umożliwiając łatwe komentowanie, burzę mózgów i prezentację pomysłów .

Jednak niektóre funkcje, takie jak eksportowanie map koncepcji i załączanie zawartości multimedialnej, są zarezerwowane dla płatnych użytkowników.

MindMeister wyróżnia się wśród alternatyw Mindnode nowoczesnym interfejsem i bogatymi opcjami niestandardowymi, w tym układami korporacyjnymi. Funkcja automatycznego wyrównywania węzłów zapewnia również, że mapy myśli są atrakcyjne wizualnie i odpowiednie do profesjonalnych ustawień.

Najlepsze funkcje MindMeister

Twórz mapy myśli ze swoim zespołem dzięki doskonałym funkcjom współpracy MindMeister

Korzystaj z bogatych opcji niestandardowych

Integracja z MeisterTask w celu kompleksowego zarządzania zadaniami

limity MindMeister

Dodatkowe funkcje mogą ograniczać intuicyjność

Nieco kosztowne dla indywidualnych użytkowników map myśli

Ceny MindMeister

Podstawowy : Free

: Free Personal: $3.50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$3.50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Pro: $5.50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$5.50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Business: $8.50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje MindMeister

G2 : 4.5/5 (30+ recenzji)

: 4.5/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (290+ recenzji)

7. Coggle

przez Coggle Coggle to najlepsze narzędzie online do tworzenia map myśli i jedna z bardziej popularnych alternatyw Mindnode. Jego platforma internetowa oferuje szybkość, intuicyjność i łatwość obsługi, zakończoną przydatnymi skrótami klawiaturowymi dla zwiększenia wydajności.

Co więcej, Coggle jest darmowy dla maksymalnie trzech prywatnych map myśli (z nieograniczoną liczbą publicznych). Mapy myśli można również zapisywać w formacie PDF, dokumentu tekstowego lub obrazu.

Prostota aplikacji sprawia, że jest ona idealna do okazjonalnego użytku cyfrowego. Po rozpoczęciu tworzenia diagramu w Coggle, użytkownik jest witany centralnym węzłem nowej mapy myśli. Dodawanie nowych węzłów jest proste: klikając znak plus lub używając skrótów klawiaturowych dla szybszego doświadczenia.

Zapoznanie się ze skrótami klawiaturowymi aplikacji, których wygodna lista znajduje się w prawym dolnym rogu, zwiększa wydajność.

Przełącz najlepsze funkcje

Zapraszanie innych osób do dołączania do diagramów i wspólnej pracy w synchronizacji

Tworzenie nowych węzłów jednym kliknięciem lub za pomocą skrótów klawiaturowych

Wybieraj spośród wielu gotowych szablonów, aby rozpocząć tworzenie mapy myśli lub schematu blokowego

Twórz schludne i profesjonalnie wyglądające diagramy dzięki funkcji inteligentnego układu Coggle

limity Coggle

Nie pozwala użytkownikom na wstawianie obrazów lub edytowanie ich na diagramach

Nie posiada zaawansowanych funkcji do zrobienia mapy myśli, takich jak notatki, załączniki, ikony lub etykiety

Przełącz ceny

Free

Awesome : 5 USD/miesiąc

: 5 USD/miesiąc Organizacja: 8 USD/użytkownika miesięcznie

Coggle oceny i recenzje

G2 : Za mało ocen

: Za mało ocen Capterra: 4.5/5 (40+ recenzji)

8. XMind

przez XMind Jeśli szukasz alternatywy dla Mindnode, która koncentruje się na procesie tworzenia map myśli, możesz rozważyć Xmind.

Xmind to eleganckie narzędzie do zarządzania pomysłami, które pozwala tworzyć i organizować swoje myśli w sposób elastyczny i intuicyjny. Zamiast skupiać się na współpracy i wersjonowaniu w czasie rzeczywistym, Xmind stawia na ulepszenie samego procesu tworzenia map myśli.

Xmind posiada natywne aplikacje dla systemów Windows, macOS, iOS, Android i Linux, które umożliwiają dostęp do map myśli i korzystanie z nich na różnych urządzeniach. Jest to idealne rozwiązanie dla osób lub zespołów, które chcą zachować spójność bez konieczności ciągłej współpracy.

Najlepsze funkcje XMind

Niestandardowe motywy diagramów, formaty tekstu i stylizacja diagramów

Wykorzystaj profesjonalny, ale atrakcyjny wizualnie domyślny styl mapy myśli

Wbudowany tryb pitch do profesjonalnych prezentacji

XMind limit

Nie jest idealny do częstej współpracy lub rozszerzenia w czasie rzeczywistymsesje burzy mózgów XMind pricing

Free plan

Pro plan: $59.99/rok

XMind opinie i oceny

G2 : 4.3/ 5 (50+ recenzji)

: 4.3/ 5 (50+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (110+ recenzji)

9. Whimsical

przez Kapryśny Whimsical to pakiet do współpracy, który umożliwia tworzenie i udostępnianie map myśli i innych diagramów z zespołem. Możesz komentować połączenia, śledzić ruchy kursora członków zespołu i integrować mapy myśli z makietami i dokumentami.

Whimsical ułatwia organizację pomysłów dzięki uproszczonym opcjom stylizacji i skrótom klawiaturowym. Do diagramów można dodawać teksty, obrazy, połączenia i ikony. Nie są wymagane żadne dodatkowe aplikacje ani rozszerzenia do przeglądarek - wszystkie funkcje są dostępne w oprogramowaniu.

Whimsical oferuje bezpośrednią integrację z GitHub i Notion oraz wsparcie dla uwierzytelniania dwuskładnikowego w celu zapewnienia bezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Whimsical

Zapraszanie innych osób do dołączania do diagramów i wspólnej pracy w synchronizacji

Wybieraj spośród wielu gotowych szablonów, aby rozpocząć tworzenie mapy myśli lub schematu blokowego

Twórz schludne i profesjonalnie wyglądające diagramy dzięki funkcji inteligentnego układu Whimsical

Limity Whimsical

Nie posiada funkcji związanych z zarządzaniem projektami, jak inni konkurenci

Whimsical pricing

Free

Pro : $12 /miesiąc za redaktora

: $12 /miesiąc za redaktora Org: $20 /miesiąc na redaktora (rozliczane rocznie)

Whimsical recenzje i oceny

G2 : 4.6/5 (170+ recenzji)

: 4.6/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (50+ recenzji)

10. SimpleMind

przez SimpleMind SimpleMind to aplikacja do tworzenia map myśli i notatek, która pomaga organizować myśli, zapamiętywać informacje i generować pomysły.

Możesz korzystać z wersji Free na iPadzie, iPhonie i urządzeniach z Androidem lub uaktualnić do wersji płatnej, aby uzyskać więcej funkcji.

SimpleMind pozwala tworzyć i edytować mapy myśli z różnymi układami, stylami i mediami. Możesz również połączyć tematy z rozdziałami tekstu, aby lepiej zrozumieć złożone koncepcje.

Najlepsze funkcje SimpleMind

Wybór spośród wielu układów i motywów

Dodawanie obrazów, ikon, notatek głosowych i nagrań wideo do tematów

Integracja z Dropbox, iCloud Drive i Google Drive

limity SimpleMind

Połączenia między mapami mogą stać się chaotyczne

Brak jednoczesnej współpracy wielu użytkowników

Ceny SimpleMind

Free

SimpleMind Pro: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SimpleMind

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Zacznij swoją podróż z mapami myśli już dziś

Mapy myśli oferują cenną metodę generowania i łączenia wiedzy i pomysłów.

Tworzenie map ma wiele zalet, takich jak upraszczanie złożonych koncepcji, kategoryzowanie informacji, zapewnianie kontekstu, zwiększanie kreatywności i poprawa pamięci.

Oprogramowanie do tworzenia map myśli to narzędzie do wizualnego myślenia i burzy mózgów, które pomaga myśleć jaśniej. Jeśli nadal nie jesteś zdecydowany, które narzędzie wybrać, polecamy ClickUp.

Wypróbuj mapy myśli ClickUp już dziś i bez wysiłku wizualizuj swoje pomysły dzięki ich różnym konfigurowalnym funkcjom. Zarejestruj się w ClickUp już dziś.