10 najlepszych alternatyw Bloomfire do zarządzania wiedzą w 2025 r

Wszyscy zgadzamy się, że wiedza to potęga. Ale czy można ją dobrze wykorzystać bez dobrego zarządzania nią?

Twój Business prawdopodobnie opiera się na ogromnej ilości informacji rozproszonych w niezliczonych dokumentach. A dobrze zorganizowana baza wiedzy wypełniona spostrzeżeniami na temat niestandardowych klientów, produktów i procesów biznesowych pomaga poruszać się po tym oceanie danych.

Szukając oprogramowania do zarządzania wiedzą w celu zbudowania encyklopedii organizacyjnej, być może natknąłeś się na Bloomfire. Jednak ograniczone integracje i podstawowa automatyzacja cyklu pracy mogą utrudniać działanie.

Kiedy tak się dzieje, potrzebujesz alternatywy, która może Ci pomóc. Właśnie dlatego zbadaliśmy i przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla Bloomfire.

Ale zanim przejdziemy do rzeczy, oto co wzięliśmy pod uwagę podczas tworzenia tej listy.

Czego należy szukać w alternatywach dla Bloomfire?

Bloomfire słynie z intuicyjnego interfejsu i rozbudowanej funkcji wyszukiwania. Znajdź alternatywę dla Bloomfire z tymi funkcjami, które mogą pójść o krok dalej, aby wesprzeć Twoją firmę strategie zarządzania wiedzą .

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom, które należy wziąć pod uwagę:

Potężna funkcja wyszukiwania: Znajdź alternatywy Bloomfire dzięki łatwemu w użyciu wyszukiwaniu, pozwalającemu szybko znaleźć informacje dzięki natychmiastowym sugestiom podczas pisania

Znajdź alternatywy Bloomfire dzięki łatwemu w użyciu wyszukiwaniu, pozwalającemu szybko znaleźć informacje dzięki natychmiastowym sugestiom podczas pisania Funkcje oparte na AI: Rozważmy oprogramowanie do zarządzania wiedzą, które daje inteligentne sugestie za pomocą Narzędzia AI dla tytułów dokumentów, etykiet, streszczeń artykułów i opisów SEO

Rozważmy oprogramowanie do zarządzania wiedzą, które daje inteligentne sugestie za pomocą Narzędzia AI dla tytułów dokumentów, etykiet, streszczeń artykułów i opisów SEO Wysoka konfigurowalność: Wybierz alternatywę Bloomfire, która pozwala dostosować bazę wiedzy do stylu i projektu Twojej marki

Wybierz alternatywę Bloomfire, która pozwala dostosować bazę wiedzy do stylu i projektu Twojej marki Raportowanie i analityka: Wybierz narzędzie, które ma wbudowane raportowanie i analitykę, aby pomóc ci ocenić wydajność bazy wiedzy, łatwo śledzić metryki i zmiany

Wybierz narzędzie, które ma wbudowane raportowanie i analitykę, aby pomóc ci ocenić wydajność bazy wiedzy, łatwo śledzić metryki i zmiany Wbudowany system opinii: Znajdź rozwiązanie do zarządzania wiedzą, które obsługuje niestandardowe formularze lub integruje się z narzędziami innych firm w celu gromadzenia istotnych opinii użytkowników

Znajdź rozwiązanie do zarządzania wiedzą, które obsługuje niestandardowe formularze lub integruje się z narzędziami innych firm w celu gromadzenia istotnych opinii użytkowników Inteligentne integracje: Poszukaj oprogramowania, które integruje się z istniejącymi narzędziami twojego zespołu, abyś mógł je szybko wdrożyć

10 najlepszych alternatyw Bloomfire do wykorzystania w 2024 roku

W oparciu o ich funkcje, plany cenowe i recenzje, oto nasza lista 10 najlepszych alternatyw Bloomfire na 2024 rok:

1. ClickUp

Widok hubów elementów ClickUp ułatwia sortowanie dokumentów, pulpitów i tablic według ostatnich, ulubionych lub "utworzonych przeze mnie"

Nasz wybór nr 1 to ClickUp do zarządzania wiedzą - połącz to z platformą wydajności typu "wszystko w jednym" zaprojektowaną dla Teams wszystkich rozmiarów i branż w celu scentralizowania pracy.

Współpracuj i aktualizuj swoją bazę wiedzy dzięki ClickUp Docs

Turn to Dokumenty ClickUp dla wszystkich potrzeb związanych z bazą wiedzy. Dzięki łatwemu w użyciu narzędziu do edycji, możesz podejrzeć wygląd dokumentu przed jego opublikowaniem. Możesz dodawać różne rodzaje zawartości, takie jak obrazy, listy kontrolne, zagnieżdżone strony i zakładki, aby tworzyć zorganizowane i atrakcyjne wizualnie elementy.

A co jeśli potrzebujesz pomocy z zawartością? Zawsze możesz zaprosić kolegów z zespołu do jednoczesnej pracy nad tym samym dokumentem.

Współpracuj ze swoim zespołem w sposób zsynchronizowany dzięki narzędziom do zarządzania projektami i zadaniami ClickUp, łącząc dokumenty z cyklami pracy i łącząc zarządzanie bazą wiedzy z realizacją projektu.

Użyj ClickUp Brain do burzy mózgów oraz pisania i edytowania zawartości w kilka sekund

Jeśli masz mało czasu, pozwól ClickUp Brain przejmie stery od Ciebie. Wbudowany w platformę AI Writer for Work usprawnia tworzenie danych poprzez streszczanie tekstu, generowanie elementów akcji, tworzenie konspektów artykułów i formatowanie zawartości w kilka sekund.

Użytkownicy ClickUp mogą również korzystać z AI na całej platformie, usprawniając zarządzanie wiedzą. Ta integracja umożliwia pisanie i podsumowywanie zawartości firmowych wiki, przekształcanie notatek w listy rzeczy do zrobienia, wypełnianie luk w wiedzy i generowanie pomysłów do wewnętrznych dokumentów.

Zaoszczędź czas na tworzeniu bazy wiedzy dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom ClickUp

Jeśli jednak potrzebujesz tylko czegoś na początek, przejrzyj naszą rozszerzoną bibliotekę szablonów. Zacznij szybko od czegoś prostego, takiego jak Szablon bazy wiedzy ClickUp i zbuduj swoją cyfrową bibliotekę informacji. Posiada sekcje dla artykułów wiedzy, FAQ i zasobów, dzięki czemu przechowywanie i udostępnianie wiedzy w firmie jest proste.

Poza zarządzaniem wiedzą, ClickUp umożliwia zespołom planowanie projektów, śledzenie zmian i utrzymanie organizacji w całym cyklu życia projektu. ClickUp to najlepsze rozwiązanie dla firm poszukujących ujednoliconej platformy do zarządzania wiedzą i projektami.

Najlepsze funkcje ClickUp

Niestandardowe i ulepszone wiki z elastycznymi opcjami stylizacji

Łatwa organizacja w folderach, działach - w dowolny sposób

Uniwersalne wyszukiwanie pomaga znaleźć wszystko w kilka sekund

Współpraca w czasie rzeczywistym z Teamsami

Kontrola nad edycją, prywatnością i innymi funkcjami bezpieczeństwa

Włącz tryb skupienia, aby czytać bez rozpraszania uwagi

Łatwe znajdowanie połączonych dokumentów poprzez połączenie ich z zadaniami w ClickUp

Korzystaj z gotowych szablonów dla swojej bazy wiedzy

Łatwa integracja z ponad 1000 popularnych narzędzi, takich jak Slack, Zoom i Google Drive,

limity ClickUp

Początkowa krzywa uczenia się

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Business: $12/użytkownika miesięcznie

$12/użytkownika miesięcznie Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny ClickUp Brain jest dostępny dla wszystkich płatnych planów za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,300+ recenzji)

4.7/5 (9,300+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4000 recenzji)

2. SharePoint

przez SharePoint SharePoint firmy Microsoft to dobrze znany system zarządzania wiedzą, który pozwala łatwo tworzyć, zarządzać i udostępniać zawartość, idealną do aktualizowania wszystkich na temat oś czasu projektu, wiadomości firmowych i nie tylko.

Pomaga on informować i angażować pracowników za pośrednictwem portali firmowych lub intranetu oraz spersonalizowanych aktualizacji w aplikacji Sharepoint. To, co wyróżnia SharePoint, to niestandardowe narzędzia. Można tworzyć niestandardowe witryny dla różnych projektów i działów, zwiększając wydajność poprzez uproszczenie udostępniania zasobów i aplikacji.

SharePoint łatwo dostosowuje się do stylu zespołu i wspiera udostępnianie pulpitu, adnotacje tekstowe i nie tylko, gromadząc wszystkie informacje o projekcie w jednym miejscu i zachęcając do uczestnictwa w zespole.

Najlepsze funkcje SharePoint

Zarządzanie nieograniczoną liczbą portali baz wiedzy w pojemnej pamięci 1 TB

Wdrażanie cykli pracy związanych z wersjonowaniem i zatwierdzaniem dokumentów

Bezpieczne udostępnianie plików wewnątrz i na zewnątrz firmy

Integracja z MS Office, OneDrive, Microsoft Teams i Power BI

Limity SharePoint

Integracja z narzędziami firm innych niż Microsoft jest nieco trudna

Ustawienie może być nieco skomplikowane

Ceny SharePoint

SharePoint (Plan 1): $5/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

$5/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) W ramach Microsoft 365 Business Standard: $12,50/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje usługi SharePoint

G2: 4/5 (ponad 8 300 recenzji)

4/5 (ponad 8 300 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

3. Notion

przez Notion Dla Teams, Notion przekształca się w oparty na chmurze hub wydajności i współpracy. Jako oprogramowanie bazy wiedzy, łączy wiki, dokumenty i projekty w połączonym obszarze roboczym zasilanym przez AI.

Możesz tworzyć bazy danych, dokumenty i wewnętrzne wiki do przechowywania i organizowania wiedzy zespołu, ułatwiając lepszą współpracę i łatwe udostępnianie informacji.

Pomimo prostego wyglądu, Notion ma opcje dostosowywania, oferując różne konfigurowalne szablony i zabawne elementy, takie jak memy i emotikony. Sprawia to, że jest to dość elastyczna opcja do osobistego zarządzania wiedzą.

Notion najlepsze funkcje

Tworzenie wewnętrznych baz wiedzy ze stronami i bazami danych

Dostosowywanie dokumentów za pomocą różnych elementów, takich jak tabele zawartości, przełączniki i fragmenty kodu

Wspólna edycja dokumentów w czasie rzeczywistym i etykieta dla członków zespołu z pytaniami i komentarzami

Podsumowuj i edytuj zawartość oraz identyfikuj w niej kluczowe punkty za pomocą AI

Notion limitations

Wyzwalacze automatyzacji cyklu pracy Notion są ograniczone w porównaniu do innych narzędzi

Nie można skonfigurować uprawnień użytkowników do podzbiorów danych w firmowych wiki

Ceny Notion

Free

Plus: $10/użytkownika miesięcznie

$10/użytkownika miesięcznie Business: 18 USD/użytkownik miesięcznie

18 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI jest dostępne za dodatkowe $10/użytkownika miesięcznie

oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

4. KnowledgeOwl

przez KnowledgeOwl Popularny oprogramowanie do udostępniania wiedzy wśród tłumu IT, KnowledgeOwl wyróżnia się możliwością tworzenia przyjaznych dla użytkownika i przeszukiwalnych stron internetowych opartych na wiedzy.

Jego funkcja wyszukiwania "tolerująca literówki" ułatwia znajdowanie informacji, zwłaszcza jeśli pisownia nie jest twoją mocną stroną. Platforma jest przejrzysta, prosta i intuicyjna, dzięki czemu budowanie i utrzymywanie baz wiedzy klientów i pracowników jest łatwe.

KnowledgeOwl dobrze sprawdza się w przypadku dostawców usług, zapewniając im prosty sposób obsługi zawartości, takiej jak przewodniki po oprogramowaniu, zasady i procesy.

Najlepsze funkcje KnowledgeOwl

Organizacja i nawigacja dzięki elastycznej tabeli zawartości

Korzystanie z edytora WYSIWYG (what you see is what you get) i edytowanie źródłowego kodu HTML

Dodawanie wewnętrznych notatek dla autorów i powiadamianie wszystkich o aktualizacjach

Kontroluj dostęp do zawartości i branding dzięki prywatnym domenom

Definiowanie fraz wyszukiwania dla konkretnych wyników artykułów

Limity KnowledgeOwl

Limit niestandardowych funkcji raportowania

Nieopłacalne dla małych organizacji

Ceny KnowledgeOwl

Jeden plan: Od 100 USD/miesiąc

Od 100 USD/miesiąc Business Extras: Od 275 USD/miesiąc

Od 275 USD/miesiąc Enterprise Extras: Od $1150/miesiąc

Oceny i recenzje KnowledgeOwl

G2: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4.6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

5. Confluence

przez Confluence Confluence to kolejna solidna opcja do zarządzania wiedzą. Idealnie nadaje się do tworzenia, edytowania i organizowania dokumentacji projektu i wewnętrznych wiki.

Wystarczy tworzyć dokumenty i wizualizować swoje pomysły za pomocą funkcji Strony i Tablice w Confluence. Następnie można je uporządkować w przestrzenie - takie jak foldery - i zdecydować, które z nich mogą być publiczne, a które prywatne, umożliwiając wszystkim współpracę w czasie rzeczywistym.

Użytkownicy szczególnie chwalą Confluence za to, jak usprawnia wewnętrzną komunikację. Poza zarządzaniem projektami, Confluence centralizuje informacje techniczne, dzięki czemu aktualizacje i plany projektów są łatwo dostępne.

Najlepsze funkcje Confluence

Tworzenie, edytowanie i organizowanie bazy danych zawartości free w czasie rzeczywistym

Korzystaj z elastycznych i konfigurowalnych przestrzeni, aby tworzyć dedykowane obszary dla konkretnych projektów lub działów

Korzystaj z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, Copywriter i Wordsmith do szybkich zadań związanych z zawartością

Automatyzacja powtarzalnych zadań w wielu dokumentach w celu zwiększenia wydajności

Dostęp do zaawansowanych funkcji wyszukiwania w celu szybkiego i precyzyjnego wyszukiwania informacji

Confluence limit

Trudności z formatem i eksportem PDF

Zarządzanie uprawnieniami do tworzenia dokumentacji technicznej jest skomplikowane

Cennik Confluence

Free

Standard: $6.05/użytkownika miesięcznie

$6.05/użytkownika miesięcznie Premium: $11.55/użytkownika miesięcznie

$11.55/użytkownika miesięcznie Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Confluence

G2: 4.1/5 (3,700+ recenzji)

4.1/5 (3,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,300+ opinii)

6. HelpDocs

przez HelpDocs Jeśli chcesz tworzyć i obsługiwać informacje dotyczące wsparcia klienta, HelpDocs jest świetną alternatywą dla Bloomfire. To oprogramowanie bazodanowe jest używane przez małe startupy i duże firmy. Posiada łatwy w użyciu interfejs i wbudowany redaktor do tworzenia konfigurowalnych baz danych z obrazami i wideo.

Po ustawieniu samoobsługowej bazy wiedzy można organizować artykuły w różne tematy lub sekcje i używać etykiet, aby ułatwić użytkownikom znajdowanie informacji.

HelpDocs dobrze integruje się również z innymi narzędziami, takimi jak platformy wsparcia i chatboty, poprawiając doświadczenie wsparcia.

Najlepsze funkcje HelpDocs

Tworzenie niestandardowych szablony bazy wiedzy aby dopasować je do marki i stylu

Oszczędzaj czas i zarządzaj nim wybierając szybko ładujące się wstępnie zaprojektowane szablony

Bądź na bieżąco dzięki zaplanowanym aktualizacjom artykułów i numerowanym wersjom

Integracja z narzędziami komunikacji i wsparcia, takimi jak Slack, Intercom i Drift

Kontroluj dostęp i widoczność artykułów dla pracowników i niestandardowych klientów

HelpDocs limit

Użytkownicy raportują, że oprogramowanie może być podatne na błędy z powodu wielu drobnych problemów

Ceny HelpDocs

Start: $69/miesiąc

$69/miesiąc Budowanie: $139/miesiąc

$139/miesiąc Wzrost: 279 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HelpDocs

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Guru

przez Guru Doskonała alternatywa dla Bloomfire, Guru łączy funkcje wyszukiwania, intranetu i wiki w jednej prostej platformie. Dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania, pomocnym sugestiom i kontroli wersji, doskonale nadaje się do tworzenia i zarządzania wewnętrznymi bazami wiedzy.

Tymczasem funkcje wiki Guru są obsługiwane przez AI, co ułatwia korzystanie z nich. Został zaprojektowany tak, aby był łatwy w użyciu dla każdego, niezależnie od tego, czy jesteś tworzenie bazy danych zawartości lub szukając odpowiedzi. Autorzy otrzymują pomoc AI w etykiecie ekspertów i lepszym pisaniu, podczas gdy osoby szukające otrzymują bezpośrednie i przydatne odpowiedzi.

Ponadto aplikacja dobrze współpracuje z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i Microsoft Teams, dzięki czemu praca zespołowa jest jeszcze łatwiejsza.

Najlepsze funkcje Guru

Tworzenie i zarządzanie kartami wiedzy, umożliwiając użytkownikom dodawanie komentarzy i pytań

Skanowanie bazy wiedzy i połączenie zewnętrznych narzędzi w celu uzyskania złożonych odpowiedzi

Synchronizacja istniejących cykli pracy i platform w czasie rzeczywistym

Współpraca przy użyciu komentarzy w kontekście i przestrzeni zespołowych

Guru limit

Niestandardowe opcje wizualnego brandingu i układu są ograniczone

Funkcja wyszukiwania może zostać ulepszona

Ceny Guru

Free wersja próbna na 30 dni

wersja próbna na 30 dni All-in-one: 18 USD/użytkownika miesięcznie

18 USD/użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje guru

G2: 4,7/5 (ponad 1600 recenzji)

4,7/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

8. Trainual

via Trainual Jeśli potrzebujesz platformy do zarządzania onboardingiem i szkoleniami, wypróbuj Trainual. Jest to platforma transferu wiedzy i szkoleń przeznaczona dla rozwijających się Teams.

Trainual ułatwia dokumentowanie, organizowanie, przypisywanie i wyszukiwanie każdego procesu, polityki i procedury. Koncentrując się na automatyzacji wdrażania i szkoleń, Trainual tworzy podstawy dla szybszej skalowalności.

Za jego pomocą można tworzyć bazy wiedzy, definiować cykle pracy, wyjaśniać role i zapewniać spójne szkolenia. Pomaga to firmom zatrzymać talenty, zachować spójność i zmniejszyć codzienne obciążenie operacyjne.

Najlepsze funkcje aplikacji Trainual

Centralizacja wszystkich procesów biznesowych w jednym miejscu interaktywne wiki , tworząc podręcznik operacyjny

Automatyzacja wdrażania poprzez powiązanie zawartości z rolami, działami lub lokalizacjami

Zatrzymaj talenty, utrzymując zaangażowanie pracowników dzięki ciągłym szkoleniom

Znajdowanie i odwoływanie się do SOP i materiałów szkoleniowych dzięki rozbudowanej funkcji wyszukiwania

Limity szkoleniowe

Częste zmiany utrudniają szkolenie teamów

Strony długo się ładują

Ceny szkoleń

Mały Business: $300/miesiąc

$300/miesiąc Growth Business: $500/miesiąc

$500/miesiąc Unlimited: Niestandardowy cennik

Treningowe oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (600+ recenzji)

4.7/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 400 opinii)

9. Document360

przez Document360 Document360 wyróżnia się tworzeniem najwyższej jakości dokumentacji, od baz wiedzy po dokumenty techniczne. Utrzymuje prostotę dzięki intuicyjnemu interfejsowi, ułatwiając współpracę i centralizację wiedzy.

Redaktor bloków w systemie zapewnia usprawnienie danych powstania zawartości, podczas gdy opcje niestandardowe pozwalają na dopracowanie, dzięki czemu można go dostosować do różnych potrzeb związanych z dokumentacją, od wdrażania pracowników po często zadawane pytania klientów.

Document 360 jest cennym narzędziem do zarządzania wiedzą dla firm o różnej skali działalności, w tym startupów, Enterprise i rozwijających się organizacji.

Najlepsze funkcje Document360

Tworzenie, zarządzanie i przeglądanie zawartości za pośrednictwem wewnętrznego portalu bazy wiedzy

Korzystanie z zewnętrznej witryny bazy wiedzy do publicznego lub prywatnego udostępniania dokumentów

Dostęp do szczegółowych analiz w celu śledzenia widoku i wykorzystania zawartości

Znajdź swoje dokumenty za pomocą zaawansowanych filtrów, wyszukiwania słów kluczowych i sugestii opartych na AI

Limity Document360

Brak podstawowych funkcji, takich jak wbudowane sprawdzanie pisowni i tłumaczenie językowe

Do dostosowania projektów i układów wymagane jest niestandardowe kodowanie

Ceny Document360

Free

Standard: $199/projekt miesięcznie

$199/projekt miesięcznie Profesjonalny: 299 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

299 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie) Business: 399 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

399 USD/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie) Enterprise: $599/projekt miesięcznie (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Document360

G2: 4.7/5 (375+ recenzji)

4.7/5 (375+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 190 recenzji)

10. Slab

via Płyta Stworzony dla zespołów wszelkiego rodzaju, Slab jest najwyższej klasy narzędziem do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, powszechnie preferowanym przez zespoły inżynieryjne o różnych potrzebach. Szczególnie wyróżnia się wizualnymi wiki i zaawansowanym formatem.

Ustawienie Slab wyróżnia się nowoczesnym wyglądem, który ułatwia nawigację. Zamiast zwykłego ustawienia folderów, Slab wprowadza "Slab Topics", ułatwiając członkom zespołu znajdowanie informacji.

Wszystko opiera się na współpracy i udostępnianiu wiedzy, z funkcjami takimi jak współedytowanie, kontrola wersji i dyskusje poprzez komentarze.

Co więcej, załóżmy, że korzystasz z planu Business lub Enterprise - Slab pozwala nadać wewnętrznej wiki unikalną tożsamość za pomocą niestandardowej domeny, dodając osobisty charakter do sposobu zarządzania wiedzą.

Najlepsze funkcje Slab

Organizowanie zawartości za pomocą folderów, etykiet i tematów, zwiększając funkcję wyszukiwania

Szybka integracja z innym oprogramowaniem, arkuszami kalkulacyjnymi i menedżerami zadań dla większej wygody

Intuicyjny interfejs narzędzia i nowoczesny format pozwalają skupić się na danych dotyczących powstania zawartości

Maksymalne wykorzystanie narzędzia dzięki pomocy centrum pomocy i samouczkom wideo z uniwersytetu

Limity

Ograniczone funkcje edycji

Wsparcie tylko dla danych powstania i przechowywania dokumentów, brak możliwości zarządzania zespołami lub zadaniami

Ceny platformy

Free

Startup: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje laboratorium

G2: 4.6/5 (270+ recenzji)

4.6/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

Uprość zarządzanie wiedzą dzięki najlepszej alternatywie Bloomfire

Niezależnie od tego, czy używasz bazy wiedzy do śledzenia spostrzeżeń swojej firmy, wyszukiwania kluczowych informacji, czy wdrażania nowych pracowników, dobrze zorganizowana baza wiedzy może wynieść Twój biznes na nowe wyżyny. Zwiększa zadowolenie klientów z platform wsparcia i poprawia ich jakość w dłuższej perspektywie.

Wybierz jedną z naszych 10 najlepszych alternatyw Bloomfire i znajdź tę, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom biznesowym.

Jeśli jednak mielibyśmy polecić jedną z nich, sugerowalibyśmy ClickUp. ClickUp oferuje solidne zarządzanie dokumentami, funkcje AI i niestandardowe opcje, które pomogą Ci zbudować idealną bazę wiedzy.

Co najlepsze, rozpoczęcie korzystania z usługi jest Free. Zarejestruj się do ClickUp i przekonaj się sam!