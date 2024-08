Jak obliczyć czas taktu, aby zaspokoić popyt klientów?

W szczupłej produkcji istnieje rytm, rytm, który kieruje procesami produkcyjnymi. Rytm ten - mierzony czasem Takt - jest biciem serca fabryk na całym świecie.

W tym wpisie na blogu omówimy czas Takt i sposób jego wykorzystania do wzmocnienia procesów produkcyjnych.

Czym jest czas Takt?

Czas Takt to tempo, w jakim należy produkować towary, aby zaspokoić popyt klientów bez nadprodukcji lub niedostatecznej produkcji.

XX wieku w niemieckim przemyśle lotniczym, słowo "Takt" oznacza "rytm" lub "takt" Od tego czasu metryka ta została przyjęta przez kilka organizacji produkcyjnych po spopularyzowaniu jej przez system produkcyjny Toyoty.

W szczupłym systemie produkcji czas Takt jest prostą koncepcją, która utrzymuje linię produkcyjną w harmonii z potrzebami klienta, zapewniając zadowolenie wszystkich zainteresowanych stron.

Jak obliczyć czas taktu?

Wzór na czas Takt jest następujący: czas Takt = dostępny czas produkcji / zapotrzebowanie klienta.

Czas, który można poświęcić na wytworzenie produktu, dzieli się przez liczbę produktów, które trzeba wytworzyć. Możesz dostosować dowolną z trzech zmiennych, aby zoptymalizować wyniki biznesowe.

Spójrzmy na przykład. Załóżmy, że prowadzisz uroczą piekarnię w samym sercu Paryża. Ty, piekarz, musisz dokładnie wiedzieć, jak często musisz przygotowywać rogaliki, aby zaspokoić poranny pośpiech bez przeciążania pieców lub marnowania zasobów. Oto jak to zrobić.

Krok 1: Określenie zapotrzebowania klientów

Zapotrzebowanie klientów jest czynnikiem zewnętrznym, nad którym masz niewielką kontrolę. Zacznij więc od tego. Dowiedz się, ile rogalików potrzebują Twoi klienci w jakich porach dnia.

Na przykład w porze śniadania i podwieczorku może być większy popyt na rogaliki niż w porze lunchu lub kolacji. Z drugiej strony, jeśli prowadzisz firmę zajmującą się produkcją rowerów, popyt może być wyższy latem niż podczas opadów śniegu. Jako właściciel/menedżer firmy jesteś w najlepszym miejscu, aby to zmierzyć.

Określ więc zapotrzebowanie klientów w liczbie jednostek, które musisz wyprodukować. Załóżmy, że zapotrzebowanie klientów wynosi 1120 rogalików.

Krok 2: Oblicz dostępny czas produkcji

Dostępny czas produkcji jest pod Twoją kontrolą, w zależności od wydajności, maszyn, wielkości zespołu itp. Aby śledzić szczegółowe informacje na temat tego, ile trwa każdy proces lub jaka jest produktywność każdego pracownika, wypróbuj aplikację oprogramowanie do śledzenia czasu pracy dla małych firm .

Na razie weźmy prosty przykład. Jeśli Twój zespół składa się z jednej osoby pracującej 8 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu, która każdego dnia ma godzinę wolnego na przerwy/spotkania, masz do dyspozycji 35 godzin tygodniowo.

(1 piekarz * 8 godzin * 5 dni) - (1 godzina * 5 dni)

Jeśli czterech piekarzy pracuje na dwie 8-godzinne zmiany przez siedem dni bez przerwy, w tygodniu dostępne są 224 godziny.

(8 godzin * 7 dni * 4 piekarzy)

Krok 3: Zastosowanie formuły czasu taktu

Czas Takt = dostępny czas produkcji/zapotrzebowanie klienta

W tym przykładzie czas Takt dla piekarni rogalików wynosi 224/1120 = 0,2 lub 1/5 godziny.

Oznacza to, że jeśli przygotujesz rogalika w 12 minut, skutecznie zaspokoisz popyt klientów. Wiedza na ten temat pomoże piekarzom zaplanować czas. Jeśli niemożliwe jest zagniecenie ciasta, zrobienie bułki i upieczenie jej, to albo zadowolisz się niespełnieniem wymagań klientów, albo zatrudnisz więcej piekarzy!

Czas taktu w odniesieniu do innych wskaźników czasu

Jeśli pracowałeś w branży produkcyjnej, słyszałeś o wielu wskaźnikach związanych z czasem, takich jak czas realizacji, czas kontaktu, czas cyklu itp. W zarządzaniu czasem projektu wskaźniki te zazębiają się ze sobą. Ale w jaki sposób odnoszą się one do czasu Takt? Dowiedzmy się tego.

Czas realizacji : Czas od złożenia zamówienia do jego dostarczenia

: Czas od złożenia zamówienia do jego dostarczenia Czas dotykania : Czas, w którym pracownicy dotykają produktu, tj. dodają wartość

: Czas, w którym pracownicy dotykają produktu, tj. dodają wartość Czas cyklu: Czas potrzebny na ukończenie jednego cyklu produkcji od początku do końca

Wróćmy do przykładu rogalików.

Czas realizacji

Czas realizacji to czas między zamówieniem rogalika przez klienta a jego otrzymaniem. W tym przypadku rogaliki są przygotowywane z wyprzedzeniem i przechowywane w gotowości do zamówień, więc czas realizacji może wynosić kilka sekund. Czas realizacji może być jednak znacznie dłuższy, jeśli w tej samej piekarni produkowane są torty na zamówienie.

Kluczowa różnica między czasem realizacji a czasem Takt polega na tym, że ten pierwszy obejmuje papierkową robotę, przetwarzanie, pakowanie itp.

Czas realizacji

Czas dotykania to czas od momentu otrzymania przez piekarza surowców do momentu ułożenia partii rogalików na tacy. Każdy narzędzie do zarządzania czasem którego używasz w swojej firmie, z łatwością przechwyci te informacje.

Czas kontaktu to tylko ta część procesu produkcyjnego, w której zespół/maszyna aktywnie nad nim pracuje - tj. proces tworzenia wartości. Czas Takt obejmuje również cały czas oczekiwania i przemieszczania się.

Na przykład, jeśli piekarz potrzebuje 10 minut na przygotowanie ciasta, ale musi czekać 10 minut, aż stół kuchenny będzie gotowy do użycia, czas Takt wynosi 20 minut, ale czas Touch wynosi 10 minut.

Cycle time

Czas cyklu to średni czas potrzebny piekarzowi na wyprodukowanie rogalików.

Czas cyklu = dostępny czas produkcji/rzeczywiste jednostki produkcji

Czas taktu porównuje wydajność z popytem, podczas gdy czas cyklu porównuje wydajność z rzeczywistością.

Jeśli brzmi to jak zbyt wiele wskaźników do obliczenia, oto dlaczego warto zwrócić uwagę na czas Takt.

Korzyści i ograniczenia czasu taktu

Czas taktu działa jako wytyczne dotyczące tego, co należy wykonać w czasie potrzebnym do zaspokojenia popytu na rynku. Może to mieć zastosowanie daleko poza produkcją.

Jeśli jesteś autorem treści pracującym 8 godzin dziennie, a popyt na twoje usługi wynosi 2 artykuły dziennie, musisz pisać jeden artykuł co 4 godziny, co stanowi twój czas taktu.

Jeśli pracujesz w branży budowlanej i otrzymujesz zlecenia na budowę dwóch domów rocznie, Twój czas Takt wynosi 6 miesięcy. Dobry oprogramowanie do śledzenia czasu budowy powinno powiedzieć ci, czy twoja praca może zostać ukończona w tym czasie przy danej wydajności.

Zarządzanie budową i śledzenie czasu pracy z ClickUp

Czas Takt pomaga firmom zrozumieć, kiedy, ile i jak często produkować. Oto jak to pomaga.

Korzyści z czasu Takt

Dostosowanie produkcji do popytu: Dostosowanie produkcji do popytu klientów zapobiega nadprodukcji lub niedostatecznej produkcji.

Eliminacja marnotrawstwa: Czas Takt uwzględnia maksymalną liczbę jednostek, które można sprzedać w danym okresie. Dzięki tej wiedzy można wyeliminować marnotrawstwo, produkując odpowiednią liczbę sztuk, zamawiając odpowiednią ilość surowców, zatrudniając odpowiednią liczbę pracowników itd.

Poprawa przewidywalności: Zapotrzebowanie klientów działa jak kotwica dla procesu produkcji. Pomaga przewidzieć, ile możesz sprzedać i ile potrzebujesz surowców / wydajności zespołu / czasu maszynowego. Zapewnia to identyfikację i ograniczanie ryzyka z wyprzedzeniem.

Poprawa produktywności: Takt Time informuje dokładnie, jak produktywny musisz być, aby zmaksymalizować przychody. Pomaga to liderom biznesowym i kierownikom zakładów zoptymalizować swoje zasoby.

Na przykład, jeśli jeden piekarz nie jest w stanie wyprodukować 280 rogalików dziennie, jest nieproduktywny i wymaga interwencji.

Jeśli jesteś zespołem inżynierów oprogramowania, użyj oprogramowanie do śledzenia czasu dla programistów aby zidentyfikować czas Takt i przydzielić zasoby bardziej optymalnie, aby osiągnąć czas Takt.

Poprawa jakości: Czas Takt jest zwykle napięty, więc kierownicy produkcji muszą ustalić jasne standardy zapewnienia jakości. Pomaga to w operacjonalizacji produkcji w celu utrzymania standardów jakości.

Optymalizacja wydajności programu: Czas taktu pomaga zharmonizować różne elementy produkcji, od poziomów zapasów i alokacji siły roboczej do planowanie zasobów .

Podobnie jak w przypadku każdej metryki, czas Takt ma również pewne ograniczenia. Przyjrzyjmy się im.

Ograniczenia czasu Takt

Sztywność na dynamicznych rynkach: W branżach, w których zapotrzebowanie klientów może zmieniać się tak szybko, jak pogoda, sztywność czasu Takt może stać się ograniczeniem. To tak, jakby planować piknik z wielotygodniowym wyprzedzeniem, tylko po to, by potem móc cieszyć się deszczem. Bez elastyczności umożliwiającej szybkie dostosowanie, system może mieć trudności.

Nadmierny nacisk na jednolitość: Czas Takt zakłada pewną jednolitość, biorąc pod uwagę średni popyt i średni czas produkcji. W rzeczywistości popyt rzadko jest stabilny.

Zakładanie kontroli: Czas Takt zakłada, że kilka czynników, takich jak dostępność pracowników, czas pracy maszyn itp. można kontrolować, co często nie ma miejsca.

Pomimo swoich ograniczeń, czas Takt jest doskonałym narzędziem do optymalizacji produkcji w różnych branżach, produktach i usługach. Oto kilka praktycznych kroków do prawidłowego wdrożenia czasu Takt.

Wdrażanie czasu Takt w projektach

Wdrożenie czasu Takt w projektach może przekształcić chaotyczne przepływy pracy w wydajne, ale wymaga starannej orkiestracji i solidnej analizy oprogramowania do zarządzania produktami, takiego jak ClickUp . Rozważ poniższy przewodnik krok po kroku, aby pomóc Ci w podróży wdrożeniowej.

Krok 1: Zrozumienie rytmu zapotrzebowania klientów

Popyt klientów rzadko jest jednolity. Musisz zrozumieć jego przypływy i odpływy, aby ocenić i prognozować popyt. Jeśli używasz ClickUp jako narzędzia do zarządzania produkcją, możesz zobaczyć trendy wizualnie. ClickUp Dashboard można dostosować w celu wizualizacji sprzedaży, aktywności zamówień, trendów przychodów i nie tylko. Można również porównać je z celami i wskaźnikami KPI.

pulpit nawigacyjnyClickUp do raportowania w czasie rzeczywistym

Krok 2: Śledzenie dostępności w różnych procesach

Obliczanie "dostępnego czasu produkcji" obejmuje śledzenie wielu rzeczy, takich jak:

Dostępność maszyn: Jeśli pracujesz na wspólnej linii produkcyjnej, potrzebujesz informacji o tym, kiedy maszyny są dostępne.

Dostępność zespołu: Jaką pracę mają obecnie Twoi pracownicy i kiedy są dostępni? Śledzenie czasu ClickUp umożliwia członkom zespołu śledzenie ich pracy na poziomie szczegółowym. Widok obciążenia pracą daje duży obraz tego wskaźnika dla wszystkich członków zespołu.

Dokładne śledzenie czasu dla każdego zadania z ClickUp

Dostępność materiałów: Kiedy pojawi się surowiec? Jeśli Twój zespół będzie dostępny przed przybyciem surowców, zmarnujesz ich czas. Aby skutecznie mapować takie zależności, narzędzie Widok wykresu Gantta ClickUp jest idealny.

widok wykresu Gantta w ClickUp do mapowania zależności_

Można użyć aplikacja do codziennego planowania aby śledzić wszystkie te wskaźniki i obliczać dostępny czas produkcji. Te szablony dzienników czasu mogą również pomóc w zebraniu wszystkich informacji w celu podjęcia świadomych decyzji.

Krok 3: Obliczanie czasu Takt

Czas Takt to dostępny czas produkcji podzielony przez zapotrzebowanie klienta. Użyj pól formuły ClickUp, aby obliczyć czas Takt. Dodaj postęp w stosunku do celów do pulpitu nawigacyjnego.

Zaplanuj swój projekt, aby osiągnąć czas Takt. Zawsze miej oko na to, jak radzisz sobie z zapotrzebowaniem klientów.

Jeśli jesteś nowy w zarządzaniu projektami, oto kilka z nich Szablony harmonogramów projektów ClickUp na dobry początek.

Obliczaj czas Takt bez wysiłku dzięki niestandardowym polom formuł ClickUp

Krok 4: Identyfikacja wąskich gardeł i optymalizacja wydajności

Czas Takt ma to do siebie, że nie zaspokoi całego popytu. Na przykład, zamiast 1120, jeśli zapotrzebowanie klienta na rogaliki wynosi 5000, czas Takt wynosi 2,4 minuty, co jest prawie niemożliwe do osiągnięcia.

Celem czasu Takt nie jest zmuszenie się do jego osiągnięcia, ale wykorzystanie go do optymalizacji wydajności. Tak więc, jeśli popyt wzrośnie, możesz:

Zaakceptować swoją sytuację: Zadowolić się zaspokojeniem tylko części popytu klienta, który możesz. Chociaż pozwala to utrzymać stabilny poziom działalności, to jednak nie wykorzystuje się w ten sposób znaczącej szansy.

Zwiększenie wydajności: Zainwestuj w dodatkowe maszyny lub ludzi, aby wydłużyć czas produkcji. Na przykład, jeśli mikser zbyt długo przygotowuje ciasto, można zidentyfikować to jako wąskie gardło i wymienić mikser.

Przeprojektowanie produktu: Jeśli obecny produkt zajmuje zbyt dużo czasu, można go przeprojektować bez wpływu na doświadczenie klienta. Na przykład, można zmniejszyć rozmiar rogalika, aby wyprodukować więcej sztuk z tego samego surowca.

Automatyzacja: Linie montażowe są doskonałym przykładem automatyzacji. Jeśli nie jesteś gotowy, aby skonfigurować linię montażową w swojej piekarni, wypróbuj prostą automatyzację fakturowania, zakupów itp. Automatyzacja ClickUp oferuje ponad 100 szablonów usprawniających przepływy pracy, rutynowe zadania, przekazywanie projektów i nie tylko.

Automatyzacja tworzenia zadań w ClickUp

Osiągnij swoje cele czasu realizacji dzięki ClickUp

Takt time to świetna miara wykraczająca daleko poza produkcję. Jest to podstawowy rytm, który może zaaranżować sukces w różnych branżach, od tętniących życiem podłóg fabryk po dynamiczne przestrzenie rozwoju oprogramowania. Pomaga zsynchronizować rynek z Twoimi możliwościami. Narzędzie do zarządzania projektami ClickUp pomaga obserwować, śledzić, mierzyć i osiągać cele czasu Takt. Dzięki funkcjom śledzenia czasu, raportowania, pulpitów nawigacyjnych i obliczeń, ClickUp skutecznie wspiera procesy lean management.

Niezależnie od tego, czy działasz w branży budowlanej, czy zajmujesz się tworzeniem oprogramowania, funkcje zarządzania operacjami ClickUp zwiększają wydajność i produktywność. Przekonaj się sam.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące czasu taktu

1. Jaka jest różnica między czasem Takt a czasem cyklu?

Czas cyklu to średni czas potrzebny do wyprodukowania gotowego produktu. Czas Takt to tempo, w jakim należy produkować towary, aby zaspokoić popyt klientów.

Czas Takt porównuje wydajność z popytem, podczas gdy czas cyklu porównuje wydajność z rzeczywistością.

Czas cyklu = dostępny czas produkcji/rzeczywiste jednostki produkcji

Czas taktu = dostępny czas produkcji/popyt klienta

2. Jaki jest wzór na obliczanie czasu taktu?

Czas taktu = dostępny czas produkcji/zapotrzebowanie klienta

3. Co to jest czas taktu w produkcji?

Tach time to termin lotniczy służący do pomiaru obciążenia silnika samolotu. Jest on często mylony z czasem Takt, który jest terminem produkcyjnym.

Takt time to idealne tempo produkcji pozwalające zaspokoić zapotrzebowanie klientów bez nadprodukcji/niedostatecznej produkcji.