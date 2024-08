10 marketingowych społeczności Slack, do których warto dołączyć w 2024 roku

Społeczność Slack to prywatna przestrzeń, w której podobnie myślące osoby spotykają się, aby dzielić się wiedzą na temat popularnych tematów i wspólnych odsetków.

Można jednak zbudować aktywną społeczność na Facebooku lub nawet WhatsApp. Dlaczego więc Slack?

Z 80% firm z listy Fortune 100 używa Slacka łatwiej jest rozwijać społeczności Slack, ponieważ większość profesjonalistów B2B jest już zaznajomiona z tym narzędziem. W przeciwieństwie do WhatsApp czy Facebook Groups, Slack płynnie integruje się z rozwiązaniami w miejscu pracy.

Jeśli jesteś praktykującym marketerem, który odnajduje się w zmieniających się trendach marketingowych, połączenie odpowiednich marketingowych społeczności Slack pomoże ci połączyć się z profesjonalnymi rówieśnikami i uzyskać natychmiastowe wsparcie od liderów branży w ramach społeczności online.

Jeśli szukasz grup Slack dla marketerów zajmujących się wzrostem i B2B, zrobiliśmy dla ciebie wszystko, co w naszej mocy. Oto nasza lista 10 najlepszych społeczności dla marketerów, do których musisz dołączyć.

Zrozumienie Slack dla marketerów

Nie ma znaczenia, czy jesteś CMO, menedżerem marketingu średniego szczebla, czy nowym członkiem zespołu marketingowego firmy; przyjęcie trwającej rewolucji cyfrowej i AI jest jednym z krytycznych aspektów twojej pracy.

Ale co mamy na myśli, mówiąc "objęcie cyfrowej rewolucji"?

Jako marketer oznacza to nadążanie za oczekiwaniami niestandardowych klientów, pomaganie zespołom o różnych funkcjach z generowaniem leadów i wdrażaniem innowacyjnych kampanie marketingowe -wszystko pamiętając o podróży kupujących i niepewnym krajobrazie biznesowym.

To spory chaos, a Slack pomaga poruszać się po tych zakłóceniach, tworząc solidne procesy marketingowe i automatyzację.

Slack usuwa ciężar codziennych czynności administracyjnych, dzięki czemu Ty, marketer, możesz skupić się na bardziej znaczącej pracy, takiej jak badanie podróży kupujących, tworzenie innowacyjnych inicjatyw marketingowych i integrowanie analiz z kampaniami marketingowymi w celu uzyskania długoterminowych wyników.

Ale czy Slack nie jest platformą komunikatorów internetowych?

Cóż, tak, ale nie jest to zwykłe narzędzie IM.

Slack a tradycyjne platformy komunikatorów internetowych

Chociaż Slack oferuje wszystkie funkcje komunikatorów internetowych, takie jak czat grupowy, udostępnianie plików i multimediów, udostępnianie ekranu oraz czaty audio i wideo, nie jest to wszystko, do zrobienia.

W przeciwieństwie do tradycyjnych narzędzi IM, takich jak Facebook Messenger, WhatsApp i Viber, Slack pomaga również marketerom w

Dodawać ponad 1000 członków do każdego kanału, podczas gdy Facebook Messenger, Viber i podobne narzędzia mogą pomieścić maksymalnie 250 osób w jednej grupie. Dla marketerów oznacza to, że Slack jest lepszym wyborem do budowania społeczności

Przesyłanie dużych plików do 1 GB między członkami zespołu, podczas gdy popularne platformy komunikacyjne, takie jak WhatsApp i Facebook Messenger, ograniczają pliki powyżej 16 MB. Oznacza to płynne przesyłanie wideo, zdjęć, decków i innych zasobów wiedzy do zespołu

Integracja z ponad 2400 narzędziami, z których regularnie korzystają, podczas gdy tradycyjne platformy komunikacyjne nie oferują takich integracji. Jako marketer musisz korzystać z długiej listy narzędzi z zakresuoprogramowanie do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, po narzędzia do zarządzania wiedzą, takie jak Notion, i narzędzia analityczne, takie jak Google Analytics. ZIntegracje Slack, nie musisz przełączać się między tymi narzędziami, ponieważ zebranie wszystkich spostrzeżeń na jednej platformie i współpraca z zespołem jest znacznie prostsza

Wyjątkowość Slacka współpraca w czasie rzeczywistym możliwości znacznie wyprzedzają zwykłe narzędzia do obsługi wiadomości błyskawicznych.

W jaki sposób Slack może pomóc marketerom?

Oprócz pomagania marketerom w tworzeniu solidnych procesów współpracy z wewnętrznymi teamami i niestandardowymi klientami, wielką zaletą Slacka dla zespołów marketingowych jest wykorzystanie marketingu opartego na społeczności.

Marketing społecznościowy szybko stał się popularny ze względu na zaufanie, które buduje.

Z perspektywy użytkownika, dołączenie do społeczności marki ma znacznie większy sens niż ufanie sponsorowanym reklamom i zawartości przy podejmowaniu decyzji o zakupie. W społeczności marki mogą oni zapoznać się z inicjatywami marki w zakresie wsparcia produktu i wchodzić w interakcje z poprzednimi klientami, zanim zdecydują się zainwestować w produkt.

Z perspektywy marki, społeczności stwarzają możliwość dotarcia do grupy użytkowników i udostępniania pomysłów, zanim wejdą one w scenę rozwoju.

Dzięki Slack marketerzy mogą tworzyć oddzielne kanały do dyskusji, organizować rozmowy za pośrednictwem wątków Slack i bezpośrednio komunikować się z innymi członkami za pośrednictwem wiadomości Slack w celu nawiązywania kontaktów.

Społeczności Slack już teraz zyskują na popularności, a w następnej sekcji przedstawiamy listę najlepszych społeczności dla marketerów, którzy chcą zbudować profesjonalną sieć kontaktów.

Godne uwagi kanały Slack, do których powinien dołączyć każdy marketer

Oto lista społeczności Slack dla osób zajmujących się marketingiem zawartości, e-mail marketingiem, marketingiem produktów i growth hackingiem oraz menedżerów mediów społecznościowych, którzy chcą wypróbować marketing społecznościowy w 2024 roku:

1. OnlineGeniuses

przez Genuises online OnlineGeniuses to jedna z najlepszych marketingowych społeczności Slack dla specjalistów od optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO) i marketingu cyfrowego.

Z ponad 35 000 aktywnych członków i ponad dziesięcioma kanałami, w tym SEO, PPC, marketingiem w mediach społecznościowych i e-mail marketingiem, ta społeczność Slack jest obecnie miejscem, w którym marketerzy B2B mogą zdobywać wiedzę, nawiązywać kontakty z podobnie myślącymi ludźmi, rozwiązywać problemy, wspólnie odpowiadać na pytania i przeprowadzać badania rynku.

Korzyści dla marketerów

Zadawaj pytania i ucz się od najlepszych marketerów. Bierz udział w regularnych sesjach QA z najlepszymi specjalistami ds. marketingu z takich marek jak Google, Zillow, Stackoverflow, Zapier i Bumble

Znajdź talenty dla swojego zespołu marketingowego, z ponad 35 000 potencjalnych marketerów już obecnych w społeczności. Istnieje dedykowany kanał zatrudnienia Slack, na którym marketerzy publikują oferty pracy w niepełnym i pełnym wymiarze godzin

Zapytaj marketerów zajmujących się konkretną niszą o ich strategie, narzędzia, ramy i inne zasoby oraz nawiąż z nimi kontakty. Zdobywaj wiedzę poprzez współpracę i wnoś znaczący wkład w dyskusje

Cena: Społeczność Free Slack. Aby uzyskać dostęp do funkcji takich jak sieć talentów online i ominąć proces weryfikacji, musisz zdecydować się na plan OG, który zaczyna się od 99,99 USD rocznie.

2. Czat dla marketerów

przez Czat marketerów Marketers Chat to społeczność marketingowa Slack zachęcająca współczesnych marketerów do rozmów w czasie rzeczywistym. Koncentrując się głównie na marketingu afiliacyjnym, niektóre kanały Slack w tej społeczności to SEO, SEM i Promo Zone. Kanał Services pozwala marketerom, menedżerom marek i markom na autopromocję swoich usług wśród odbiorców.

Korzyści dla marketerów

Połączenie z innymi marketerami o podobnych poglądach i poznanie nowych taktyk marketingowych bez konieczności śledzenia ponad 200000 influencerów na Twitterze i innych platformach społecznościowych

Otrzymuj regularne aktualizacje na temat nowo opublikowanych blogów dzięki dedykowanemu kanałowi News Slack, który integruje się z popularnymi blogami branżowymi i portalami informacyjnymi

Uzyskaj dostęp do mnóstwa gratisów, aby wesprzeć swoje obowiązki marketingowe, w kanałach takich jak Oferty i Narzędzia. Mówimy tu o darmowych audytach, konsultacjach, rekomendacjach narzędzi i nie tylko

Ceny: Free

3. Growmance

przez Growmance Growmance zaczęło się jako małe forum dyskusyjne dla marketerów. Jego popularność wzrosła i stał się zaufanym narzędziem dla marketerów B2B do odblokowywania nowych możliwości i uczestniczenia w dyskusjach ekspertów bez płacenia subskrypcji.

Korzyści dla marketerów

Korzystaj z niezawodnej społeczności dla marketerów, w której Twoje dane są bezpieczne i nie ma żadnych ukrytych opłat

Dostęp do ekskluzywnych ofert pracy i możliwości w zespołach marketingowych najlepszych organizacji B2B. Kontaktuj się z ogłoszeniodawcami i menedżerami ds. rekrutacji oraz proś o polecenia od innych pracowników tych samych marek, aby zwiększyć swoje szanse

Kontaktuj się z ekspertami i zadawaj im pytania, korzystaj z szybkich szkoleń i poznaj ich wypróbowane i przetestowane triki marketingowe

Ceny: Free

4. CRO Growth Hacks

via CRO Growth Hacks Kolejną nazwą na naszej liście społeczności marketingowej Slack jest CRO Growth Hacks. Kanały i dyskusje tej społeczności na Slacku obracają się głównie wokół optymalizacji współczynnika konwersji (CRO), a niektóre z najlepszych kanałów, do których można dołączyć, to SEO Hacks i Business Hacks.

Korzyści dla marketerów

Dowiedz się od ekspertów, jak łączą innowacyjne strategie CRO, aby zwiększyć możliwości konwersji. Nawet doświadczeni marketerzy zmagają się z optymalizacją konwersji, a ta społeczność Slack jest najlepszym źródłem wiedzy, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania związane z CRO.

Korzystaj z kanału Shameless Plug Slack, aby otwarcie promować swoje usługi, nadchodzące webinaria, premiery produktów, lokalne wydarzenia i newslettery

Uzyskaj dostęp do dedykowanych kanałów dla celowych sesji QA

Ceny: Free

5. Wzrost oparty na wydajności produktu

przez Wzrost oparty na wydajności produktu Product-led Growth to wnikliwa społeczność Slack dla menedżerów marketingu produktów, marketerów zawartości i zespołów ds. wzrostu, aby poznać najlepsze praktyki związane z marketingiem opartym na produktach.

Z ponad 15 000 aktywnych członków, ta społeczność Slack ma na celu pomóc firmom przekształcić się z modelu opartego na sprzedaży w model oparty na produkcie w celu osiągnięcia długoterminowego powodzenia.

Korzyści dla marketerów

Naucz się taktyk wzrostu opartych na produktach od jednych z najlepszych marketerów, pracujących między innymi w Amplitude, PayPal, Fullstory i HubSpot

Dyskutować i uczyć się na podstawie doświadczeń innych oraz z szacunkiem kwestionować opinie innych, aby zainicjować wartościowe dyskusje. Ustanowienie wspólnego uczenia się jest jednym z największych celów tej społeczności

Odkrywanie praktycznych ram i zasobów marketingu produktowego. Jest to również świetna pula talentów dla menedżerów ds. rekrutacji, aby znaleźć następnych członków zespołu

Ceny: Free. Aby skorzystać z dodatkowych korzyści, takich jak rozmowy coachingowe z ekspertami, należy wybrać płatne plany, zaczynające się od 299 USD miesięcznie.

6. RevGenius

przez RevGenius Z 35000 członków, RevGenius jest kolejną społecznością Slack na naszej liście dla specjalistów od marketingu B2B.

Z ponad 30 dedykowanymi kanałami i doświadczonymi specjalistami od marketingu reprezentującymi takie marki jak Workato, Dooly, Dock i Clearbit, RevGenius jest skarbnicą wiedzy marketingowej i spostrzeżeń. Chat GTM, Chat Marketing i Chat RevOps to najpopularniejsze kanały do nauki strategii wzrostu i analityki marketingowej.

Korzyści dla marketerów

Interakcja z futurystycznymi liderami myśli w marketingu B2B i uczenie się na podstawie ich wcześniejszych doświadczeń

Regularne uczestnictwo w wydarzeniach związanych ze sprzedażą B2B, marketingiem i RevOps w celu poznania zawiłości związanych z prowadzeniem i realizacją powodzenia kampanii marketingowych B2B bez ukrytych ofert sprzedaży

Zidentyfikować najlepsze oferty pracy w Chat Job Postings, który jest już hitem wśród członków

Ceny: Free

7. Krzywa popytu

przez Krzywa popytu Demand Curve to społeczność premium dla najlepszych liderów marketingu wzrostu, którzy chcą skalować i wprowadzać innowacje w swoich działaniach rozwojowych.

Istnieją kanały Slack poświęcone omawianiu wszystkich zagadnień związanych z marketingiem, czy to copywritingiem, marketingiem wideo czy wtyczkami Shopify. Istnieje 30-dniowa lista oczekujących na dołączenie do tej społeczności i w przeciwieństwie do innych grup Slack, Demand Curve ma proces zatwierdzania w celu weryfikacji każdego członka.

Korzyści dla marketerów

Znajdź płatne i Free zasoby dla freelancerów i agencji marketingowych

Nawiązywanie kontaktów z liderami branży, ponieważ Demand Curve reprezentuje profesjonalistów z najlepszych firm B2B, takich jak Zendesk, Webflow, Stripe, Airtable i Salesforce oraz platform finansowania startupów, takich jak YC Combinator

Odblokuj dostęp do ukrytych kanałów Slack w tej społeczności online, dostarczając znaczący wkład

Ceny: Free

8. Superpath

przez Superścieżka Superpath to dedykowana społeczność Slack dla marketerów treści B2B. Pomaga im budować sieci kontaktów z innymi specjalistami od zawartości i właścicielami agencji marketingowych oraz być częścią ekosystemu rozwoju skoncentrowanego na rówieśnikach.

Z ponad 18 000 członków jest to jedna z najlepszych społeczności, w których można dowiedzieć się wszystkiego o zawartości i znaleźć najlepsze oferty pracy na tym polu.

Korzyści dla marketerów

Znajdź trendy w pisaniu zawartości, marketingu i SEO. Superpath ma dedykowany kanał o nazwie Freelance Gigs, aby wesprzeć freelancerów w tym wszystkim i nie tylko

Współpracuj w celu tworzenia wpisów gościnnych, wglądu w tematykę i wymiany linków zwrotnych w jednym z najpopularniejszych kanałów Superpath - Content Collab

Udostępnianie zdjęć swoich futrzanych przyjaciół na trafnie nazwanym kanale Pets. Kanał ten jest dobrym sposobem na odwrócenie uwagi od poważnych dyskusji marketingowych

Cennik: Dostępny jest plan Free. Aby uzyskać dostęp do dodatków, takich jak transkrypcje podcastów, rozmowy 1:1 i ekskluzywne kursy, należy wybrać jeden z płatnych planów, zaczynający się od 20 USD miesięcznie.

9. Peak Freelance

przez Peak Freelance Peak Freelance to społeczność Slack, która zapewnia freelancerom dostęp do Tablicy ofert pracy, wskazówek dotyczących pisania, szablonów i kursów, aby mogli rozwijać swój niezależny biznes. Jeśli jesteś niezależnym pisarzem, który planuje skalować i pracować z globalnymi markami B2B, ta społeczność Slack jest dla Ciebie.

Korzyści dla marketerów

Dostęp do rozszerzonej tablicy ofert pracy, na której prawie codziennie publikowane są najnowsze oferty pracy dla freelancerów

Korzystaj z profesjonalnych zasobów freelancerskich, takich jak szablony i kursy, aby nadać swojemu freelancerskiemu biznesowi kierunek, którego wymaga

Korzystaj z możliwości nawiązywania kontaktów z najlepszymi freelancerami w różnych niszach B2B, aby uczyć się na ich doświadczeniach

Ceny: Free

10. Email Geeks

przez Emailgeeks Wreszcie, jeśli jesteś marketerem e-mail próbującym nadążyć za najnowszymi trendami w marketingu e-mailowym, Email Geeks jest twoją społecznością Slack. Z 82 kanałami jest to jedna z największych społeczności marketingowych.

Korzyści dla marketerów

Poznaj najlepsze praktyki i strategie e-mail marketingu od ponad 21000 ekspertów w dziedzinie e-mail marketingu z czołowych marek, takich jak Google, Uber, Mailchimp, Twitter i innych popularnych marek

Uzyskaj pomoc w kluczowych problemach, z którymi zmagają się marketerzy e-mailowi, oraz przydatne spostrzeżenia od liderów myśli. Dzięki kanałom takim jak Email Design i Email Deliverability zawsze będziesz mieć do kogo się zwrócić

Ceny: Free

Zalety kanałów Slack dla różnych dyscyplin marketingowych

Marketingowe kanały Slack pomagają różnym dyscyplinom marketerów na różne sposoby. Oto, w jaki sposób marketerzy zawartości, marketerzy e-mail i marketerzy cyfrowi odnoszą korzyści dzięki tym społecznościom:

Marketerzy zawartości

Poznanie strategii organicznego wzrostu, które sprawdziły się w przypadku innych marek

Zrozumienie najlepszych praktyk tworzenia różnych zasobów zawartości

Rozwijanie umiejętności zmiany przeznaczenia zawartości, optymalizacji, raportowania i innych niezbędnych umiejętności w zakresie zawartości poprzez zadawanie pytań członkom społeczności ekspertów i uczestnictwo w webinariach

E-mail marketerzy

Uzyskanie wskazówek i przykładów z życia wziętych dotyczących najbardziej krytycznych przypadków użycia e-mail marketingu, takich jak budowanie listy e-mailowej, rozwijanie firmowego newslettera, tworzenie sekwencji e-maili onboardingowych

Dostęp do opartych na danych spostrzeżeń dotyczących projektowania e-maili, stron docelowych biuletynów i miejsc umieszczania wezwań do działania w celu uzyskania maksymalnej konwersji

Doskonalenie umiejętności copywriterskich dzięki szablonom e-maili, wskazówkom dotyczącym pisania tematów oraz wypróbowanym i przetestowanym szablonom e-maili, które przyniosły innym markom wysokie wskaźniki otwarć

Marketerzy cyfrowi

Nadążanie za kluczowymi trendami w marketingu cyfrowym i przygotowanie się do wprowadzenia niezbędnych zmian w swoich umiejętnościach, aby dostosować się do AI i jej implikacji

Znajdowanie odpowiednich ofert pracy w najlepszych organizacjach B2B i połączenie z osobami z wewnątrz firmy w celu uzyskania poleceń

Wykorzystanie Slacka jako narzędzia marketingowego

Slack pozwala marketerom takim jak ty współpracować i komunikować się z członkami zespołu w czasie rzeczywistym. Niektóre sposoby integracji Slack z codziennymi obowiązkami obejmują:

Budowanie scentralizowanych cykli pracy w celu optymalizacji działań marketingowych

Na przykład, jeśli masz zamiar uruchomić kampanię w mediach społecznościowych, stwórz zautomatyzowane cykle pracy Slack, integrując Slack z odpowiednimi narzędziami, takimi jak Notion (do utrzymywania zawartości mediów społecznościowych), ClickUp (do zarządzania zadaniami i wskaźnikami KPI), narzędzia social listening (do zbierania informacji o odbiorcach) i Figma (do projektowania kreacji).

W ten sposób Twój Teams będzie miał łatwy dostęp do wszystkich zasobów kampanii w jednym miejscu, a Ty będziesz mógł szybciej uruchomić kampanię.

Budowanie wspólnego obszaru roboczego dla różnych inicjatyw marketingowych

Na przykład, Zarządzanie projektami przez Slack funkcje pozwalają na połączenie całego zespołu za pomocą integracji Slack-ClickUp, Canva pozwala na burzę mózgów nowych pomysłów, a Slack Connect pomaga zaprosić konsultantów i freelancerów z innych obszarów roboczych, aby upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Przekształcenie Slacka w szybkie repozytorium zasobów

Skorzystaj z zaawansowanej opcji wyszukiwania Slacka, aby szybko znaleźć wszystkie zasoby i pliki multimedialne udostępniane w konwersacji, ustaw niestandardowe przypomnienia, aby nie przegapić żadnych oczekujących zadań, a także zintegruj się z Dokumentami Google, Dropbox, Notion i podobnymi aplikacjami, aby otrzymywać wszystkie powiadomienia związane z zarządzaniem dokumentami na udostępnianym kanale Slack.

Wskazówki i etykieta dla marketerów korzystających ze Slacka

Zanim zaczniesz używać Slacka jako głównego kanału marketingowego, zapoznaj się z najważniejszymi Hacki do Slacka i etykieta, aby jak najlepiej wykorzystać Slack:

Używaj wątków Slack do współpracy w zespole. Zamiast wysyłać nową wiadomość za każdym razem, aby odpowiedzieć na trwającą rozmowę, użyj wątków, aby usprawnić komunikację, zaoszczędzić czas członków zespołu i pomóc im szybciej znaleźć odpowiedzi

Używaj inkluzywnego języka. Kiedy zwracasz się do swojego zespołu, zamień "Chłopaki" na "Ludzie" lub "Teams", aby wszyscy czuli się włączeni

W przypadku szybkich odpowiedzi, takich jak "Tak, zrobię to" lub "Zgadzam się", użyj emotikonów. Na przykład dla powyższych dwóch odpowiedzi odpowiednimi emoji byłyby odpowiednio emoji ✅ i "+1"

Ustaw status Nie przeszkadzać, aby stworzyć realistyczne oczekiwania. W ten sposób Twój Teams będzie świadomy harmonogramu pracy i skontaktuje się z Tobą w tym czasie lub poczeka do następnego dnia na Twoją odpowiedź

Zachęcaj do komunikacji asynchronicznej, ogranicz liczbę spotkań i pomóż pracownikom zachować wydajność. W razie potrzeby wskocz na krótkie Huddles, aby zapewnić szybką komunikację

Nie dodawaj etykiety "Kanał" lub "Wszyscy" za każdym razem, gdy publikujesz wiadomość, ponieważ powoduje to powiadomienie wszystkich członków kanału, nawet jeśli nie mają z tym nic wspólnego. Powiadamiaj tylko tych, którzy są częścią projektu

FAQ

1. Czym jest społeczność Slack?

Społeczność Slack to grupa ludzi, którzy spotykają się, aby omawiać trendy w branży, współpracować nad nowymi projektami i wchodzić w interakcje z doświadczonymi liderami myśli, aby uzyskać więcej informacji.

2. Czy można używać Slack do marketingu?

Tak, korzystanie ze Slacka w marketingu pomaga usprawnić działania zespołu marketingowego i sprawia, że każda inicjatywa marketingowa staje się wspólnym wysiłkiem.

3. Czym jest Slack w marketingu cyfrowym?

Slack to rozwiązanie nowej ery dla cyfrowych teamów marketingowych w celu lepszej współpracy.