10 najlepszych integracji Make dla automatyzacji przepływu pracy w 2024 r

Czujesz się przytłoczony niekończącymi się zadaniami do wykonania?

Wszyscy tam byliśmy, żonglując milionem zadań i życząc sobie więcej godzin w ciągu dnia.

Cóż, istnieje skuteczny sposób na pokonanie powtarzających się obowiązków i zaoszczędzić czas na to, co ważne: Integracje Make. Make to Twój super asystent do automatyzacji wszystkiego, od prostych codziennych zadań po złożone cykle pracy! I jest łatwy w użyciu wizualnie.

przez Marka Wyobraź sobie...💭

Koniec z kopiowaniem i wklejaniem danych między ulubionymi aplikacjami do przesyłania wiadomości! Make bez wysiłku przenosi informacje za Ciebie, oszczędzając Ci niekończących się kliknięć i frustracji

Nigdy więcej żmudnego pisania e-maili i wiadomości. Zautomatyzuj swoją komunikację i przywitaj się z bezstresową Skrzynką odbiorczą

Spotkanie wszystkich terminów! make integruje się z Twoimi ulubionymi aplikacjami, aby utrzymać złożone cykle pracy na właściwym torze dzięki automatycznym przypomnieniom i powiadomieniom

Pokażemy ci, jak porzucić pracę i pracować mądrzej, a nie ciężej, dzięki 10 najlepszym integracjom Make, które zrewolucjonizują procesy biznesowe w 2024 roku (i później).

Czego należy szukać w integracjach Make?

Pomyśl o integracjach Make jak o osobistych architektach cyklu pracy. Oto, czego powinieneś w nich szukać:

Tworzenie scenariuszy i zarządzanie nimi: Make może pomóc ci stworzyć nowy scenariusz i zarządzać istniejącymi scenariuszami, integrując ze sobą najczęściej używane narzędzia. Oznacza to, że możesz tworzyć sekwencje automatyzacji działań dostosowane do konkretnych potrzeb związanych z cyklem pracy

Make może pomóc ci stworzyć nowy scenariusz i zarządzać istniejącymi scenariuszami, integrując ze sobą najczęściej używane narzędzia. Oznacza to, że możesz tworzyć sekwencje automatyzacji działań dostosowane do konkretnych potrzeb związanych z cyklem pracy Integracja z niestandardowymi aplikacjami: Siłą Make jest możliwość tworzenia i aktualizowania połączeń w niestandardowych aplikacjach. Jest to niezbędne dla firm, które chcą zintegrować niestandardowe rozwiązania programowe ze swoimi cyklami pracy

Siłą Make jest możliwość tworzenia i aktualizowania połączeń w niestandardowych aplikacjach. Jest to niezbędne dla firm, które chcą zintegrować niestandardowe rozwiązania programowe ze swoimi cyklami pracy Zaawansowane opcje dostosowywania: Możliwość tworzenia lub aktualizowania niestandardowych funkcji i modułów Integromat Markup Language (IML) wyróżnia Make. Pozwala to na tworzenie skomplikowanych, dostosowanych procesów automatyzacji, które można dostosować do złożonych potrzeb biznesowych

Możliwość tworzenia lub aktualizowania niestandardowych funkcji i modułów Integromat Markup Language (IML) wyróżnia Make. Pozwala to na tworzenie skomplikowanych, dostosowanych procesów automatyzacji, które można dostosować do złożonych potrzeb biznesowych Funkcje webhook i RPC: Wsparcie Make dla webhooków i RPC (zdalnych wywołań procedur) oferuje zaawansowaną wymianę danych w czasie rzeczywistym i możliwości procedur zewnętrznych, zwiększając szybkość reakcji i wszechstronność automatyzacji

Jeśli i Ty jesteś gotowy na pozostawienie czasochłonnej i ręcznej pracy w przeszłości, zdecydowanie powinieneś zapoznać się z integracjami Make.

10 najlepszych integracji Make do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych integracji Make, które pozwolą odblokować bardziej usprawnione, zautomatyzowane cykle pracy:

1. ClickUp

Użyj wizualnego kreatora automatyzacji Make, aby połączyć ClickUp z tysiącami narzędzi

Masz trudności z zarządzaniem wieloma narzędziami w swoim cyklu pracy? Integracja ClickUp z Make zajmie się tym za Ciebie. Łączy ona ClickUp z dowolną aplikacją online lub API, automatyzując zadania i synchronizując dane w czasie rzeczywistym.

Na przykład, jeśli jesteś zmęczony wysyłaniem aktualizacji Slack do swojego szefa za każdym razem, gdy publikujesz post na blogu z ClickUp, Make może to zautomatyzować.

Dzięki prostemu ustawieniu, za każdym razem, gdy nowy post zostanie opublikowany z kolejki ClickUp, Make automatycznie wyśle powiadomienia przez Slack. Oszczędza to czas i zapewnia, że Twój Teams jest zawsze na bieżąco.

Jeśli kiedykolwiek marzyłeś o szybkim znalezieniu dowolnego zadania, dokumentu lub wiadomości bez konieczności ręcznego sprawdzania każdej aplikacji, to Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp jest Twoim marzeniem.

Po prostu połącz swoje aplikacje i pliki i rozpocznij wyszukiwanie w całym obszarze roboczym ClickUp, szybciej niż kiedykolwiek wcześniej.

Ta integracja upraszcza zarządzanie zadaniami i zwiększa możliwości dostępu i organizowania informacji na różnych platformach.

Dzięki synchronizacji danych w czasie rzeczywistym i wszechstronnym możliwościom wyszukiwania możesz pracować wydajniej niż kiedykolwiek.

Łatwe wyszukiwanie i lokalizacja plików w ClickUp, połączonych aplikacjach lub dysku lokalnym dzięki Universal Search

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja różnorodnych zadań ClickUp za pomocą setek szablonów, połączonych z Slack, HubSpot CRM i innymi narzędziami, bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania

Niestandardowe działania ClickUp, w tym tworzenie zadań, przypisywanie komentarzy i interakcje API

Wyszukiwanie i dostęp do danych ClickUp w różnych aplikacjach, od widoków przestrzeni po konkretne podzadania

Usprawnienie cyklu pracy dzięki gotowym szablonom do integracji aplikacji do przesyłania wiadomości i kontaktów CRM HubSpot z zadaniami

Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy początkowo uważają interfejs za skomplikowany

Wyższe koszty w przypadku rozszerzenia potrzeb w zakresie przechowywania danych

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

2. Calendly

przez Calendly Masz dość przeszukiwania niekończących się łańcuchów e-maili tylko po to, aby zaplanować spotkanie? Make for Calendly zapewnia łatwe planowanie dzięki prostemu interfejsowi "przeciągnij i upuść".

Pozwala na łatwe połączenie Calendly z różnymi aplikacjami, dzięki czemu zarządzanie projektami i cyklami pracy CRM staje się dziecinnie proste, a wszystko to przy zerowym doświadczeniu w kodowaniu.

Jest to intuicyjny wizualnie, solidny zestaw narzędzi bez kodowania. Pomimo początkowej krzywej uczenia się, będziesz w stanie planować i automatyzować nawet najbardziej złożone cykle pracy w mgnieniu oka dzięki integracji Make's Calendly. Ta łatwość użytkowania sprawia, że jest to jeden z najlepszych narzędzi no-code dla menedżerów produktu .

Najlepsze funkcje Calendly

Integracja zCRM i zarządzanie projektami narzędzia do tworzenia zadań i zarządzania kontaktami

Tworzenie lub aktualizowanie biletów w systemie dla każdego wydarzenia

Automatycznie aktualizuj rekordy i statusy w Arkuszach Google lub bazach danych z wydarzeń Calendly (lub nawet Kalendarza Google)

Limity Calendly

Brak wsparcia dla wszystkich pożądanych aplikacji firm trzecich

Może powielać funkcje już obecne w innych narzędziach

Ceny Calendly

Free Forever

Essentials: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Teams: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Calendly

G2: 4.7/5 (ponad 2,100 recenzji)

4.7/5 (ponad 2,100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,300+ recenzji)

3. Pipedrive

przez Pipedrive Wyobraź sobie pipeline sprzedaży, który sam sobą zarządza. Brzmi nierealnie? Nie jest. Pipedrive i Make razem sprawiają, że jest to możliwe.

Ta współpraca wykracza poza standardowe zarządzanie lejkiem sprzedaży - chodzi o przekształcenie wydajności sprzedaży.

Ta integracja pozwala automatycznie obsługiwać połączenia danych między Pipedrive i aplikacjami takimi jak Airtable, Asana i Mailchimp. A wszystko to w intuicyjnym platforma bez kodu .

Na przykład, dodaj nową transakcję w Pipedrive, a Make automatycznie ustawi nowe zadanie w Asana, aby nią zarządzać. Nowi potencjalni klienci w Pipedrive? Są oni natychmiast dodawani do Mailchimp w celu natychmiastowej wysyłki e-maili.

Co więcej, integracja Pipedrive z Airtable aktualizuje bazy danych w czasie rzeczywistym, zwiększając dokładność raportowania i analizy trendów.

Automatyzacja ta eliminuje potrzebę ręcznego wprowadzania danych, dzięki czemu zespół sprzedaży może skupić się na sprzedaży. Automatyzacja złożonych cykli pracy w ciągu kilku minut pozwala zespołowi spędzać więcej czasu z klientami i potencjalnymi klientami, przynosząc oczekiwane wyniki.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Projektowanie iautomatyzacja cykli pracy wizualnie za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść", nawet przy zerowym doświadczeniu w kodowaniu

Połączenie z tysiącami aplikacji, w tym Airtable, Asana i Mailchimp, w celu kompleksowej automatyzacji

Integracja wielu aplikacji w jednym cyklu pracy dla nieograniczonych możliwości automatyzacji

Limity Pipedrive

Ogrom opcji i niestandardowych ustawień może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Korzystne głównie dla cykli pracy związanych ze sprzedażą i CRM

Ceny Pipedrive

Essential: $11.90/miesiąc za użytkownika

$11.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.90/miesiąc za użytkownika

$24.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Power: $59.90/miesiąc na użytkownika

$59.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $74.90/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (1,700+ recenzji)

4.2/5 (1,700+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 900 recenzji)

4. Airtable

przez Marka Make i Airtable razem nie tylko przechowują dane, ale także tchną w nie życie.

Wynik? Złożone zadania związane z danymi zamieniają się w zorganizowane, zautomatyzowane procesy.

Można na przykład zautomatyzować proces aktualizacji statusów projektów w Airtable w oparciu o aktualizacje e-mail.

Po otrzymaniu wiadomości e-mail z aktualizacją projektu, Make może przeanalizować zawartość e-maila i zaktualizować odpowiedni rekord w bazie Airtable, zapewniając, że statusy projektów są zawsze aktualne bez konieczności ręcznego wprowadzania danych.

Innym przykładem jest integracja Airtable z platformą obsługi klienta. Za każdym razem, gdy tworzone jest nowe zgłoszenie wsparcia, Make może automatycznie dodać rekord w Airtable.

Pozwala to na szczegółowe śledzenie i analizę zgłoszeń wsparcia, pomagając zespołowi zidentyfikować trendy i poprawić czas reakcji.

Aby w pełni wykorzystać potencjał integracji Make z Airtable, musisz wziąć pod uwagę jego krzywą uczenia się i zintegrować go z innymi aplikacjami narzędziami do automatyzacji procesów .

Airtable najlepsze funkcje

Połączenie Airtable z wieloma aplikacjami, otwierające drogę do rozszerzenia automatyzacji

Łatwy w użyciu interfejs "przeciągnij i upuść", dzięki któremu projektowanie zautomatyzowanych cykli pracy jest dziecinnie proste

Możliwość ustawienia zaawansowanej automatyzacji, która nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania

Limity Airtable

Szeroka gama funkcji może początkowo przytłoczyć użytkowników nietechnicznych

Ceny Airtable

Free: Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Business: $54/miesiąc za użytkownika

$54/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Airtable oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 2 200 recenzji)

4,6/5 (ponad 2 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1,900 recenzji)

5. HubSpot CRM

przez HubSpot Teams sprzedażowe są często zasypywane leadami, kontaktami i transakcjami, które wymagają uwagi w odpowiednim czasie. Integracja HubSpot CRM z Make może przekształcić ten potencjalny chaos w zorganizowany i wydajny potok sprzedaży, zapewniając płynniejszą sprzedaż.

Rozwiązanie to jest przeznaczone dla Teams, które chcą automatyzować swoje zadania CRM, dostarczając funkcje upraszczające zarządzanie kontaktami i transakcjami.

Na przykład, gdy nowy potencjalny klient wypełni formularz kontaktowy na Twojej stronie internetowej, Make może automatycznie dodać jego informacje do HubSpot CRM jako nowy kontakt.

Ta integracja może również wyzwalać sekwencję e-maili z HubSpot, zapewniając natychmiastowe zaangażowanie bez ręcznej interwencji.

Jako wyjątkowy przykład automatyzacji procesów biznesowych , CRM HubSpot i współpraca Make mogą podnieść wpływ Twoich działań sprzedażowych.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Automatyczne dodawanie kontaktów do list i cykli pracy

Usprawnienie procesu tworzenia i zarządzania transakcjami

Tworzenie niestandardowych obiektów w celu lepszej organizacji danych

Limity HubSpot CRM

Głównie korzystne dla zadań skoncentrowanych na CRM, mniej dla innych obszarów Business

Najlepsze wykorzystanie tylko w środowisku HubSpot

Ceny HubSpot CRM

Free

Starter: Od 25 USD/miesiąc

Od 25 USD/miesiąc Profesjonalny: Zaczyna się od $400/miesiąc (Commit rocznie)

Zaczyna się od $400/miesiąc (Commit rocznie) Enterprise: Od 1200 USD/miesiąc

HubSpot CRM oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 600 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 4,000 recenzji)

6. Webflow

przez Webflow Obszar roboczy projektanta to miejsce, w którym kreatywność spotyka się z wydajnością. Webflow jest tego doskonałym przykładem. To wizualna platforma z zaawansowanymi funkcjami do projektowania stron internetowych bez użycia kodu.

Integracja Webflow i Make łączy w sobie artystyczną esencję oprogramowania do projektowania stron internetowych z praktycznością oprogramowania do automatyzacji zadań .

Chociaż jest to dobrodziejstwo dla projektantów, uwolnienie jego pełnego potencjału do projektowania, budowania i automatyzacji stron internetowych wymaga strategicznego podejścia i pewnej znajomości API.

Najlepsze funkcje Webflow

Integracja z ponad 1500 popularnymi aplikacjami za pomocą Make

Interfejs typu "przeciągnij i upuść" do łatwego tworzenia cykli pracy

Możliwość uruchamiania scenariuszy natychmiast lub zgodnie z harmonogramem, dostosowując się do dynamicznych potrzeb projektowych

Limity Webflow

Oferuje limit korzyści dla użytkowników spoza branży projektowania stron internetowych

Wymaga znajomości API

Ceny Webflow

Starter: Free

Free Podstawowy: 18 USD/miesiąc

18 USD/miesiąc **CMS:$29/miesiąc

Business: 49 USD/miesiąc

49 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Webflow oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (520+ recenzji)

4.4/5 (520+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (230+ opinii)

7. OpenAI

przez Marka OpenAI dla Make integruje AI z codziennymi procesami biznesowymi.

To potężne połączenie dostarcza znaczących korzyści w automatyzacji wszystkiego, od prostych do złożonych zadań. Oto kilka przykładów:

Automatyzacja analizy danych: Automatyczne podsumowywanie opinii klientów w celu szybkiego zidentyfikowania poziomów satysfakcji i obszarów poprawy

Automatyczne podsumowywanie opinii klientów w celu szybkiego zidentyfikowania poziomów satysfakcji i obszarów poprawy Generowanie zawartości w języku naturalnym: Natychmiastowe tworzenie opisów produktów lub tekstów marketingowych na podstawie krótkich danych wejściowych, oszczędzając czas

Natychmiastowe tworzenie opisów produktów lub tekstów marketingowych na podstawie krótkich danych wejściowych, oszczędzając czas Optymalizacja procesów decyzyjnych: Analiza danych sprzedażowych i trendów rynkowych w celu rekomendowania skutecznych strategii, przyspieszając podejmowanie decyzji

Wskazówka: Jeśli zastanawiasz się nad integracją AI ze swoim oprogramowaniem, wypróbuj następujące rozwiązania alternatywy dla OpenAI Playground jak również do budowania i automatyzacji czegokolwiek.

Najlepsze funkcje OpenAI

Wykorzystaj moc GPT-3 do różnych zastosowań w nieograniczonych cyklach pracy

Wykorzystanie AI do generowania zawartości tekstowej i przetwarzania danych

Wykorzystanie algorytmów AI do podejmowania decyzji w oparciu o wnikliwą interpretację danych

Limity OpenAI

Ograniczone przez specyficzne możliwości i limity API OpenAI GPT-3

Może wymagać znacznych zasobów obliczeniowych, wpływając na wydajność cyklu pracy

Ceny OpenAI

Basic: Free

Free Plus: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Teams: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje OpenAI

G2: 4.7/5 (420+ recenzji)

4.7/5 (420+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 35 recenzji)

8. Notion

przez Notion Czy niekończące się listy do zrobienia i rozproszone dokumenty utrudniają życie w pracy? Dzięki Make możesz przesyłać informacje między Notion i innymi platformami, aby mieć pewność, że masz potrzebną wiedzę dokładnie tam, gdzie jej potrzebujesz.

Skorzystaj z integracji Make w Notion, aby:

Automatycznie dodawać nowe szczegóły do istniejących wpisów w bazie danych

Ustawienia nowych stron w określonych sekcjach w celu uporządkowania notatek lub dokumentacji projektu

Generować nowe bazy danych jako podstrony do szczegółowego śledzenia projektu lub klienta

Automatycznie ustawiać strony lub bloki jako zarchiwizowane, aby zachować czystość i aktualność obszaru roboczego

Wykorzystaj zdolności organizacyjne Notion, wzmocnione automatyzacją Make, aby zautomatyzować rutynowe zadania i skoncentrować się na szerszej perspektywie.

Najlepsze funkcje Notion

Tworzenie dostosowanych cykli pracy przy użyciu określonych wyzwalaczy, akcji i wyszukiwań

Organizuj procesy między Notion i innymi narzędziami, zwiększając wydajność

Nieograniczone możliwości połączenia Notion z innymi aplikacjami i usługami

Ograniczenia Notion

Zależność od kompatybilności i funkcji innych połączonych aplikacji

Możliwość powielania funkcji, które mogą już istnieć w Notion lub innych zintegrowanych narzędziach

Ceny Notion

Personal: Free

Free Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Notion oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

9. Monday.com

przez Marka Zarówno Monday.com, jak i Make są z najwyższej półki oprogramowanie do automatyzacji obciążeń pracą .

Jeśli czujesz, że żonglujesz zbyt wieloma zadaniami podczas zarządzania projektami, ta kombinacja jest twoją siatką bezpieczeństwa i potężnym wzmacniaczem wydajności.

Na przykład, ustawienie formularza na Monday.com dla danych klienta w celu usprawnienia jego wdrażania. Po jego przesłaniu Make może automatycznie utworzyć nową tablicę projektu dla klienta, przypisać członków zespołu i wysłać powitalny e-mail do klienta ze szczegółami projektu i kolejnymi krokami.

Dodatkowo, jeśli chcesz poinformować swój zespół o zmianie statusu zadania, możesz zautomatyzować te powiadomienia za pomocą Monday.com.

Gdy status zadania zostanie zaktualizowany do "Zakończone", Make może wyzwalacz e-mail do zespołu, świętując osiągnięcie i informując ich o kolejnych krokach.

Najlepsze funkcje Monday.com

Automatyzacja dodawania subskrybentów i kolumn do tablic, usprawniająca współpracę zespołu

Uproszczenie obsługi dokumentów poprzez dodawanie plików do aktualizacji i kolumn plików

Tworzenie nowych tablic, grup i podpunktów dla projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb

Limity Monday.com

Wymaga starannego planu wyzwalaczy i działań automatyzacji

Integracja z innymi narzędziami Business może stanowić wyzwanie

Ceny Monday.com

Free Forever

Podstawowy: $12/miejsce/miesiąc

$12/miejsce/miesiąc Standard: $14/miejsce/miesiąc

$14/miejsce/miesiąc Pro: 24 USD/miejsce/miesiąc

24 USD/miejsce/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday.com oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 500 opinii)

10. Discord

przez Marka Kiedy Discord łączy siły z Make, usprawnia Twoją społeczność i procesy biznesowe dzięki automatyzacji.

Zarówno Business, jak i społeczności mogą czerpać korzyści z tego potężnego duetu. Możesz użyć Make do organizowania prostych zadań w Discord, w tym zarządzania rolami, wysyłania przypomnień lub wyzwalania złożonych cykli pracy w oparciu o określone wiadomości na czacie.

Make integruje się również z niektórymi popularnymi Alternatywy dla Discorda aby zarządzanie społecznością i współpraca w miejscu pracy były dziecinnie proste.

Discord najlepsze funkcje

Organizowanie zadań, takich jak powiadomienia i zarządzanie członkami w Discord

Ułatwianie automatyzacji odpowiedzi i udostępniania zawartości w kanałach Discord

Połączenie działań Discord z innymi narzędziami biznesowymi w celu spójnego zarządzania cyklem pracy

Limity Discorda

Może oferować ograniczone korzyści dla firm, które nie są skoncentrowane na społeczności

Wymaga przemyślanego planu, aby skutecznie zintegrować działania Discord z innymi biznesowymi cyklami pracy

Discord ceny

Free: Podstawowe funkcje

Podstawowe funkcje Nitro Basic: $2.99/miesiąc

$2.99/miesiąc Nitro classic: $4.99/miesiąc

$4.99/miesiąc Nitro: $9.99/miesiąc

Discord oceny i recenzje

G2: N/A

N/A Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

Uprość swój cykl pracy dzięki integracji z Make

Widzieliśmy, jak integracje Make, takie jak Calendly, Monday.com i inne, mogą znacznie usprawnić procesy biznesowe. Narzędzia te są niezbędne do automatyzacji i upraszczania zadań, oszczędzania czasu i zwiększania wydajności.

Wśród nich wyróżnia się ClickUp. To coś więcej niż tylko kolejna integracja z Make; to jedyna aplikacja, jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebować do zarządzania różnorodnymi projektami, zespołami i cyklami pracy. ClickUp usprawnia pracę zespołową dzięki wizualnej platformie, która pozwala scentralizować informacje o miejscu pracy i automatyzować zadania.

ClickUp staje się jednak jeszcze bardziej wydajny, gdy zostanie zintegrowany z innymi ulubionymi aplikacjami. A co najlepsze? Nie wymaga specjalistycznej wiedzy z zakresu kodowania.

Wyniki? Koniec z ciągłym przełączaniem się między aplikacjami, płynniejsze przekazywanie zadań między zespołami i procesy, które przebiegają automatycznie w tle. Ty skupiasz się na pracy, która jest najważniejsza. Przestań zmagać się z rozdrobnionym cyklem pracy. Wypróbuj ClickUp i doświadcz nowego poziomu wydajności.