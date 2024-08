10 najlepszych integracji Pipedrive dla zwiększenia produktywności CRM w 2024 r

Dostosuj się lub zostań w tyle.

To powiedzenie jest szczególnie prawdziwe w odniesieniu do sprzedaży i zarządzania relacjami z klientami.

Potęga integracji CRM, zwłaszcza platform takich jak Pipedrive, staje się oczywista. Aplikacje i integracje Pipedrive są niezbędnymi narzędziami marketingowymi, które zmieniają sposób, w jaki Business radzi sobie z procesami sprzedaży i interakcjami z klientami.

Poprzez płynną integrację różnych aplikacji i usług, integracje Pipedrive CRM rozszerzają funkcje i tak już solidnego narzędzia CRM. Umożliwiają one firmom stworzenie bardziej wydajnego, połączonego i produktywnego środowiska sprzedaży z przejrzystym przeglądem pipeline'u sprzedaży.

Dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje możliwości zarządzania CRM, zrozumienie i wykorzystanie tych integracji to nie tylko opcja - to konieczność w nowoczesnym cyfrowym krajobrazie.

Czego należy szukać w integracjach Pipedrive?

Kluczem jest poszukiwanie funkcji, które pomogą przedstawicielom handlowym zwiększyć wydajność i produktywność dzięki poprawnym danym CRM. Podstawowe czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy integracji z Pipedrive CRM:

Funkcje automatyzacji sprzedaży: Integracje, które automatyzują zadania związane ze sprzedażą, takie jak działania następcze, planowanie i śledzenie nowych potencjalnych klientów, mogą znacznie zwiększyć wydajność. Poszukaj funkcji, które automatyzują rutynowe działania sprzedażowe, aby ograniczyć pracę ręczną i zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego

Integracje, które automatyzują zadania związane ze sprzedażą, takie jak działania następcze, planowanie i śledzenie nowych potencjalnych klientów, mogą znacznie zwiększyć wydajność. Poszukaj funkcji, które automatyzują rutynowe działania sprzedażowe, aby ograniczyć pracę ręczną i zminimalizować ryzyko błędu ludzkiego Integracja z e-mail marketingiem: Synchronizacja z platformami e-mail marketingu jest kluczowa. Funkcja ta pozwala na bezproblemowązarządzanie kampaniami bezpośrednio z CRMśledzenie interakcji i odpowiedzi w celu lepszego pozyskiwania i konwersji wykwalifikowanych leadów

Synchronizacja z platformami e-mail marketingu jest kluczowa. Funkcja ta pozwala na bezproblemowązarządzanie kampaniami bezpośrednio z CRMśledzenie interakcji i odpowiedzi w celu lepszego pozyskiwania i konwersji wykwalifikowanych leadów Zaawansowana analityka i niestandardowe raportowanie : Wybierz integracje ze szczegółową analityką i konfigurowalnymi raportamiFunkcje raportowania CRM. Narzędzia te powinny pomóc w śledzeniu wyników sprzedaży, prognozie trendów i analizie istniejących danych w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji

: Wybierz integracje ze szczegółową analityką i konfigurowalnymi raportamiFunkcje raportowania CRM. Narzędzia te powinny pomóc w śledzeniu wyników sprzedaży, prognozie trendów i analizie istniejących danych w celu podejmowania bardziej świadomych decyzji **Funkcje ułatwiające współpracę w zespole, takie jak udostępnianie kalendarzy, przydzielanie zadań i aktualizacje w czasie rzeczywistym, mają kluczowe znaczenie. Zapewniają one, że wszyscy w zespole są na tej samej stronie i mogą efektywnie do zrobienia najbardziej krytycznych zadań

Aplikacje innych firm i integracje: Zwróć uwagę na możliwość łatwego połączenia Pipedrive z szerokim zakresem aplikacji innych firm i innych aplikacji, takich jak oprogramowanie księgowe, Arkusze Google, narzędzia komunikacyjne i systemy zarządzania projektami. Rozszerza to funkcje Pipedrive, tworząc bardziej kompleksowy ekosystem

Zwróć uwagę na możliwość łatwego połączenia Pipedrive z szerokim zakresem aplikacji innych firm i innych aplikacji, takich jak oprogramowanie księgowe, Arkusze Google, narzędzia komunikacyjne i systemy zarządzania projektami. Rozszerza to funkcje Pipedrive, tworząc bardziej kompleksowy ekosystem Zarządzanie kontaktami i leadami: Ulepszone funkcje zarządzania kontaktami i leadami, w tym narzędzia segmentacji, śledzenie historii kontaktów i konfigurowalne kryteria kwalifikacji leadów, są niezbędne do skutecznego zarządzania CRM

Ulepszone funkcje zarządzania kontaktami i leadami, w tym narzędzia segmentacji, śledzenie historii kontaktów i konfigurowalne kryteria kwalifikacji leadów, są niezbędne do skutecznego zarządzania CRM Niestandardowa automatyzacja przepływu pracy: Możliwość tworzenia i dostosowywania cykli pracy dostosowanych do konkretnych procesów sprzedaży jest kluczowa. Funkcja ta pozwala na większą elastyczność i wydajność w zarządzaniu cyklami sprzedaży

10 najlepszych aplikacji i integracji Pipedrive do wykorzystania w 2024 roku

Krajobraz Narzędzia CRM wciąż ewoluują, a liczne integracje zwiększają funkcje i wydajność platform takich jak Pipedrive. Zagłębmy się w 10 najlepszych integracji Pipedrive lub alternatywy które wyróżniają się innowacyjnymi funkcjami i znaczącym wpływem na cykl pracy w biznesie.

1. Talkdesk

Talkdesk Workspace via G2 Talkdesk to oparte na chmurze rozwiązanie call center idealne dla firm, które chcą usprawnić obsługę klienta za pośrednictwem Pipedrive. Bezproblemowo integruje się z Pipedrive, podnosząc poziom zarządzania interakcjami z klientami dzięki swoim zaawansowanym funkcjom.

Najlepsze funkcje Talkdesk

Wsparcie omnichannel: Oferuje płynną integrację z różnymi kanałami komunikacji, w tym głosowymi, SMS i mediami społecznościowymi

Oferuje płynną integrację z różnymi kanałami komunikacji, w tym głosowymi, SMS i mediami społecznościowymi Zaawansowane funkcje call center: Funkcje takie jak nagrywanie rozmów, raportowanie w czasie rzeczywistym i analityka usprawniają obsługę klienta

Funkcje takie jak nagrywanie rozmów, raportowanie w czasie rzeczywistym i analityka usprawniają obsługę klienta Integracja z CRM: Bezpośrednia integracja z Pipedrive, zapewniająca synchronizację i dostęp do istniejących danych

Bezpośrednia integracja z Pipedrive, zapewniająca synchronizację i dostęp do istniejących danych Wgląd oparty na AI: Dostarcza wgląd oparty na AI w celu lepszego podejmowania decyzji i analizy interakcji z klientami

Talkdesk limit

Niektóre opinie sugerują, że początkowe ustawienia mogą być skomplikowane dla nowych użytkowników

Ceny Talkdesk

CX Cloud Essentials: 75 USD/użytkownik/miesiąc

CX Cloud Elevate: $95/użytkownika/miesiąc

CX Cloud Elite: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje rozmów

G2: 4.4/5 (2181 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (721 opinii)

2. PandaDoc

Niestandardowe motywy w PandaDoc za pośrednictwem G2 PandaDoc usprawniła obieg dokumentów poprzez integrację z Pipedrive, oferując wydajne rozwiązanie do tworzenia, zarządzania i śledzenia dokumentów bezpośrednio na platformie CRM.

Najlepsze funkcje PandaDoc

Usprawniony cykl pracy z dokumentami: Ułatwia tworzenie, wysyłanie i śledzenie dokumentów bez opuszczania Pipedrive

Ułatwia tworzenie, wysyłanie i śledzenie dokumentów bez opuszczania Pipedrive Funkcja podpisu elektronicznego: Oferuje funkcję prawnie wiążącego podpisu elektronicznego, zwiększając szybkość i wydajność zatwierdzania dokumentów

Oferuje funkcję prawnie wiążącego podpisu elektronicznego, zwiększając szybkość i wydajność zatwierdzania dokumentów Biblioteka szablonów : Dostęp do różnych konfigurowalnych szablonów dla różnych potrzeb biznesowych.

: Dostęp do różnych konfigurowalnych szablonów dla różnych potrzeb biznesowych. Powiadomienia w czasie rzeczywistym: Informują na bieżąco o statusie dokumentów, w tym o ich otwarciu, widoku lub podpisaniu

Limity PandaDoc

Niestandardowy limit w planach niższego poziomu

Ceny PandaDoc

Free eSign: $0

Essentials: $19/użytkownik/miesiąc

Business: $49/użytkownik/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje PandaDoc

G2: 4.7/5 (2317 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (1085 opinii)

3. Aircall

Nowy telefon stacjonarny Aircall via G2 Aircall wyłania się jako potężne, oparte na chmurze rozwiązanie call center i systemu telefonicznego, płynnie integrujące się z Pipedrive w celu optymalizacji telefonii w ramach Cykl pracy CRM s. Integracja ta usprawnia kanały komunikacji, zwiększając zaangażowanie klientów i możliwości wsparcia.

Najlepsze funkcje Aircall

Bezpośrednia integracja z CRM: Bezproblemowa synchronizacja z Pipedrive, zapewniająca płynne rejestrowanie połączeń

Bezproblemowa synchronizacja z Pipedrive, zapewniająca płynne rejestrowanie połączeń Łatwy w użyciu interfejs : Jest łatwy do zaadoptowania i wykorzystania przez Teams

: Jest łatwy do zaadoptowania i wykorzystania przez Teams Zaawansowane funkcje połączeń : Obejmuje nagrywanie rozmów, pocztę głosową i konfigurowalne opcje przekierowywania połączeń

: Obejmuje nagrywanie rozmów, pocztę głosową i konfigurowalne opcje przekierowywania połączeń Analityka w czasie rzeczywistym: Zapewnia cenny wgląd w wydajność połączeń i interakcje z klientami

Aircall limit

Ponieważ usługa działa w chmurze, jakość połączeń zależy w dużej mierze od połączenia z Internetem

Niektóre zaawansowane funkcje są dostępne tylko w wyższych planach

Ceny Aircall

Essentials: $30/użytkownika/miesiąc

Professional: $50/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Aircall

G2: 4.3/5 (938 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (410 opinii)

4. Yesware

śledzenie wiadomości e-mail w Yesware_ przez G2 Yesware jest godną uwagi firmą zajmującą się śledzeniem e-maili i narzędzie wydajności które łączy Pipedrive, usprawniając strategie komunikacji e-mail w ramach systemów CRM. Zostało zaprojektowane w celu usprawnienia cyklu pracy z wiadomościami e-mail i zwiększenia zaangażowania w sprzedaż poprzez skuteczne śledzenie i analizę.

Najlepsze funkcje oprogramowania

Śledzenie wiadomości e-mail: Oferuje wgląd w to, kiedy e-maile są otwierane i czytane, pomagając zespołom sprzedaży ocenić poziom odsetków

Oferuje wgląd w to, kiedy e-maile są otwierane i czytane, pomagając zespołom sprzedaży ocenić poziom odsetków Szablony i raportowanie: Dostarcza konfigurowalne szablony e-maili i szczegółowe raportowanie wydajności kampanii e-mail

Dostarcza konfigurowalne szablony e-maili i szczegółowe raportowanie wydajności kampanii e-mail Harmonogram spotkań : Upraszcza proces planowania spotkań bezpośrednio z e-maili, zwiększając wydajność

: Upraszcza proces planowania spotkań bezpośrednio z e-maili, zwiększając wydajność Integracja z Salesforce: Wraz z Pipedrive, dobrze integruje się z Salesforce, dodając wszechstronność do popularnych aplikacji

Takie limity

Niektórzy użytkownicy uważają, że bardziej zaawansowane funkcje są początkowo nieco skomplikowane w użyciu

Skupia się głównie na funkcjach e-mail, co może ograniczać jego zakres dla niektórych użytkowników

Ceny oprogramowania

Pro: $15/użytkownika/miesiąc

Premium: $35/użytkownika/miesiąc

Enterprise: $65/użytkownik/miesiąc

Oceny oprogramowania

G2: 4.4/5 (812 opinii)

Capterra: 4.2/5 (175 opinii)

5. Aeroleads

Aeroleads prospect generation software via G2 AeroLeads to potężne narzędzie do generowania leadów i prospectingu, znane ze swojej skuteczności w wyszukiwaniu e-maili i numerów telefonów Business. Jego integracja z Pipedrive usprawnia przesyłanie tych cennych potencjalnych klientów bezpośrednio do System B2B CRM znacząco wspomagając wysiłki zespołów sprzedażowych.

Najlepsze funkcje AeroLeads

Generowanie leadów: Doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem biznesowych e-maili i numerów telefonów, co jest kluczowe dla kampanii marketingu wychodzącego

Doskonale radzi sobie z wyszukiwaniem biznesowych e-maili i numerów telefonów, co jest kluczowe dla kampanii marketingu wychodzącego Zarządzanie potencjalnymi klientami: Pozwala na efektywną organizację i zarządzanie potencjalnymi klientami, które mogą być bezpośrednio synchronizowane z Pipedrive

Pozwala na efektywną organizację i zarządzanie potencjalnymi klientami, które mogą być bezpośrednio synchronizowane z Pipedrive Rozszerzenie Chrome: Oferuje wygodne rozszerzenie Chrome do przechwytywania potencjalnych klientów z LinkedIn, AngelList i innych platform

Oferuje wygodne rozszerzenie Chrome do przechwytywania potencjalnych klientów z LinkedIn, AngelList i innych platform Eksport danych zbiorczych: Umożliwia użytkownikom eksportowanie istniejących danych zbiorczo, które można następnie zaimportować do Pipedrive w celu podjęcia dalszych działań

AeroLeads limit

Niektórzy użytkownicy zgłaszają trudności w opanowaniu pełnych możliwości narzędzia

Jego głównym celem jest generowanie danych potencjalnych klientów, co może nie zaspokajać wszystkich aspektów potrzeb CRM

Ceny AeroLeads

Start: $49/miesiąc

Wspinaczka: 149 USD/miesiąc

Rejs: 499 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

oceny AeroLeads

G2: 4.0/5 (61 opinii)

Capterra: 4.5/5 (38 opinii)

6. Kixie

Automatyczne dzwonienie i wysyłanie tekstów w Kixie przez G2 Kixie bezproblemowo integruje się z Pipedrive, oferując zaawansowane rozwiązanie telefoniczne, które usprawnia komunikację i procesy sprzedaży w firmie Platforma CRM . Jest to popularny wybór dla firm, które chcą poprawić swoje operacje telefoniczne i zaangażowanie klientów poprzez bezpośrednią integrację CRM.

Najlepsze funkcje Kixie

Zintegrowany dialer: Umożliwia bezpośrednie dzwonienie w Pipedrive, usprawniając proces komunikacji

Umożliwia bezpośrednie dzwonienie w Pipedrive, usprawniając proces komunikacji Nagrywanie rozmów i analityka: Oferuje nagrywanie rozmów w celu zapewnienia zgodności i szkoleń, wraz ze szczegółową analizą połączeń

Oferuje nagrywanie rozmów w celu zapewnienia zgodności i szkoleń, wraz ze szczegółową analizą połączeń Automatyczne rejestrowanie połączeń : Zapewnia, że wszystkie połączenia są automatycznie rejestrowane w Pipedrive, utrzymując dokładne zapisy

: Zapewnia, że wszystkie połączenia są automatycznie rejestrowane w Pipedrive, utrzymując dokładne zapisy Możliwości SMS: Obejmuje funkcje SMS dla bardziej zróżnicowanej strategii komunikacji

Limity Kixie

Jako system oparty na chmurze, jakość połączeń może zależeć od stabilności Internetu

Niektóre zaawansowane funkcje są ograniczone do wyższych planów, co może wymagać dodatkowych inwestycji

Ceny Kixie

Zintegrowany: 30 USD/użytkownik/miesiąc

Professional: $50/użytkownika/miesiąc

Enterprise: $70/użytkownik/miesiąc

Oceny Kixie

G2: 4.0/5 (61 opinii)

Capterra: 4.7/5 (273 opinie)

7. Drip

Kreator e-maili w Drip przez G2 Drip to renomowana platforma CRM dla e-commerce, która bez wysiłku integruje się z Pipedrive, wprowadzając zaawansowane możliwości e-mail marketingu i automatyzacji do ekosystemu CRM. Pasuje do biznesów e-commerce wykorzystujących dane klientów do spersonalizowanego kampanii marketingowych .

Najlepsze funkcje Drip

CRM dla e-commerce: Specjalizuje się w zarządzaniu powiązaniami z klientami e-commerce, oferując narzędzia dostosowane do potrzeb tego sektora

Specjalizuje się w zarządzaniu powiązaniami z klientami e-commerce, oferując narzędzia dostosowane do potrzeb tego sektora Automatyzacja e-mail marketingu: Solidne funkcje automatyzacji do tworzenia i zarządzania celowymi kampaniami e-mail

Solidne funkcje automatyzacji do tworzenia i zarządzania celowymi kampaniami e-mail Segmentacja i personalizacja: Zaawansowane możliwości segmentacji pozwalają na wysoce spersonalizowane interakcje z klientami

Zaawansowane możliwości segmentacji pozwalają na wysoce spersonalizowane interakcje z klientami Wizualny kreator przepływu pracy: Intuicyjny wizualny kreator do tworzenia złożonych przepływów pracy automatyzacji z łatwością

Limity Drip

Choć potężny, jest przede wszystkim dostosowany do handlu elektronicznego, co może nie pasować do wszystkich modeli biznesowych

Niektórzy użytkownicy mogą uznać, że opanowanie zaawansowanych funkcji wymaga okresu nauki

Ceny Drip

Basic: $19/miesiąc

Pro: 122 USD/miesiąc

Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny kroplówek

G2: 4.4/5 (458 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (180 opinii)

8. Leadfeeder

pulpit odwiedzającego w Leadfeeder_ przez G2 Leadfeeder to potężne narzędzie do generowania leadów i śledzenia stron internetowych, które płynnie integruje się z Pipedrive. Specjalizuje się ono w identyfikowaniu anonimowych odwiedzających strony internetowe i przekształcaniu ich w wysokiej jakości leady, co w połączeniu z możliwościami CRM Pipedrive znacznie usprawnia strategie sprzedażowe i marketingowe.

Najlepsze funkcje Leeadfeeder

Identyfikacja odwiedzających: Identyfikuje firmy i osoby odwiedzające witrynę, dostarczając cennych informacji o potencjalnych klientach

Identyfikuje firmy i osoby odwiedzające witrynę, dostarczając cennych informacji o potencjalnych klientach Ocenianie i sortowanie leadów: Oferuje funkcje oceniania i sortowania leadów w celu nadania priorytetu najbardziej obiecującym leadom

Oferuje funkcje oceniania i sortowania leadów w celu nadania priorytetu najbardziej obiecującym leadom Automatyczna synchronizacja potencjalnych klientów: Płynnie synchronizuje potencjalnych klientów z Pipedrive, usprawniając proces zarządzania potencjalnymi klientami

Płynnie synchronizuje potencjalnych klientów z Pipedrive, usprawniając proces zarządzania potencjalnymi klientami Konfigurowalne filtry leadów: Pozwala na dane powstania niestandardowych filtrów do segmentacji leadów w oparciu o określone kryteria

Leadfeeder limit

Nie zawsze może zidentyfikować każdego odwiedzającego, zwłaszcza indywidualnych konsumentów

Skuteczność jest ściśle powiązana z ilością i jakością ruchu na stronie

Ceny Leeadfeeder

Lite: Wersja Free

Premium: $55/miesiąc

Oceny Leadfeeder

G2: 4.4/5 (771 recenzji)

Capterra: 4.3/5 (129 opinii)

9. Klenty

Cadence Playbook in Klenty via G2 Klenty to platforma zaangażowania sprzedaży, która skutecznie integruje się z Pipedrive, zwiększając automatyzację sprzedaży i zaangażowanie potencjalnych klientów. Został zaprojektowany w celu automatyzacji powtarzalnych zadań w procesie sprzedaży, umożliwiając zespołom sprzedażowym skupienie się bardziej na angażowaniu potencjalnych klientów i zamykaniu większej liczby transakcji.

Kilka najlepszych funkcji

Automatyzacja e-maili sprzedażowych : Automatyzacja wysyłania spersonalizowanych e-maili sprzedażowych na dużą skalę, poprawiająca wydajność

: Automatyzacja wysyłania spersonalizowanych e-maili sprzedażowych na dużą skalę, poprawiająca wydajność Śledzenie zaangażowania potencjalnych klientów : Śledzi zaangażowanie potencjalnych klientów w e-maile, dostarczając wgląd w strategie działań następczych

: Śledzi zaangażowanie potencjalnych klientów w e-maile, dostarczając wgląd w strategie działań następczych Automatyczny import potencjalnych klientów: Umożliwia automatyczny import potencjalnych klientów z Pipedrive w celu usprawnienia zarządzania kampaniami

Umożliwia automatyczny import potencjalnych klientów z Pipedrive w celu usprawnienia zarządzania kampaniami Synchronizacja działań: Synchronizuje wszystkie działania e-mail z powrotem do Pipedrive, zapewniając aktualność rekordów CRM

Kilka limitów

Chociaż jest silny w automatyzacji e-maili, może mieć ograniczone funkcje w innych kanałach zaangażowania

Ceny Klenty

Startup: $35/użytkownika/miesiąc

Rozwój: $60/użytkownik/miesiąc

Enterprise: $100/użytkownik/miesiąc

Dużo ocen

G2: 4.6/5 (367 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (43 opinie)

10. Wishpond

strona profilu głównego Wishpond przez G2 Wishpond to wszechstronna platforma marketingowa, którą można zintegrować bezpośrednio z kontem Pipedrive. Oferuje ona różne narzędzia do tworzenia, zarządzania i optymalizacji kampanii marketingowych. Ta integracja pozwala łatwo zarządzać działaniami marketingowymi i lejkami sprzedaży w jednym miejscu, usprawniając proces od generowania leadów do zamknięcia transakcji.

Najlepsze funkcje Wishpond

Kompleksowy pakiet marketingowy: Oferuje narzędzia do e-mail marketingu, strony docelowe i reklamy w mediach społecznościowych, a wszystko to można zarządzać w Pipedrive

Oferuje narzędzia do e-mail marketingu, strony docelowe i reklamy w mediach społecznościowych, a wszystko to można zarządzać w Pipedrive Generowanie leadów i automatyzacja: Skuteczne tworzenie i pielęgnowanie leadów dzięki zautomatyzowanym działaniom i cyklom pracy

Skuteczne tworzenie i pielęgnowanie leadów dzięki zautomatyzowanym działaniom i cyklom pracy Integracja z e-commerce: Bezproblemowa integracja z platformami e-commerce, zwiększająca możliwości prowadzenia celowanych kampanii marketingowych

Bezproblemowa integracja z platformami e-commerce, zwiększająca możliwości prowadzenia celowanych kampanii marketingowych Analityka w czasie rzeczywistym: Dostarcza aktualnych analiz i spostrzeżeń, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji marketingowych

Wishpond limitations

Nowi użytkownicy mogą początkowo uznać szyk funkcji za przytłaczający

W przypadku niektórych funkcji, takich jak połączenie z Pipedrive, opiera się na integracji za pośrednictwem platformy Zapier

Ceny Wishpond

Na początek: 49 USD/miesiąc

Wszystko, czego potrzebujesz: $99/miesiąc

Szybki wzrost: 199 USD/miesiąc

Oceny Wishpond

G2: 3.7/5 (161 opinii)

Capterra: 4.1/5 (133 opinie)

Inne integracje CRM

Podczas gdy integracje Pipedrive oferują zakres narzędzi do poprawy doświadczenia CRM, kluczowe jest przyjrzenie się innym narzędziom CRM, które integrują się z różnymi aplikacjami i platformami w celu usprawnienia cyklu pracy. Doskonałym przykładem jest ClickUp, wszechstronne narzędzie, które wyróżnia się w CRM i zarządzaniu projektami.

ClickUp

ClickUp to coś więcej niż narzędzie do zarządzania projektami; to kompleksowa platforma, która zestawia wszystkie Twoje prace w różnych narzędziach, zapewniając do nich łatwy dostęp. Dzięki funkcji uniwersalnego wyszukiwania, użytkownicy ClickUp mogą szybko przeszukiwać połączone aplikacje, pliki i nie tylko, eliminując potrzebę przeszukiwania każdej aplikacji z osobna. CRM ClickUp łączy się z innymi aplikacjami i integracjami, takimi jak Arkusze Google, Facebook i nie tylko, co czyni go niezbędnym narzędziem do zarządzania transakcjami Pipedrive i nowymi potencjalnymi klientami. Jego elastyczność i łatwość obsługi pomagają przedstawicielom handlowym i innym specjalistom skupić się na tym, co naprawdę ważne - zamknięciu większej liczby transakcji i automatyzacji cyklu pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

1. Uniwersalne wyszukiwanie

Zarządzanie polem niestandardowym za pomocą uniwersalnego wyszukiwania ClickUp Uniwersalne możliwości wyszukiwania ClickUp pomagają znaleźć dane w ulubionych narzędziach i popularnych aplikacjach. Funkcja ta jest przydatna dla zespołów ds. sprzedaży i organizacji zajmujących się obsługą klienta i e-mail marketingiem, ponieważ pozwala na sprawną organizację i szybki dostęp do istniejących informacji.

2. Kompleksowe zarządzanie zadaniami

dodawanie zadań w panelu zarządzania zadaniami ClickUp_

Umożliwia użytkownikom tworzenie, przypisywanie i aktualizowanie zadań bezpośrednio w ClickUp. Ta funkcja jest niezbędna do utrzymania zespołów sprzedażowych na właściwym torze, zapewniając, że każdy potencjalny klient, notatka i działanie są skrupulatnie rejestrowane i śledzone.

3. Konfigurowalne szablony CRM

Mapa cyklu pracy CRM przy użyciu szablonu ClickUp CRM

ClickUp oferuje szeroką gamę szyk Szablony CRM i szablony uzasadnień biznesowych które są gotowe do użycia i wysoce konfigurowalne. Szablony te zaspokajają unikalne potrzeby różnych organizacji, umożliwiając im precyzyjne dostosowanie procesów CRM.

4. Integracja aplikacji i automatyzacja cyklu pracy ClickUp umożliwia integracje z wieloma popularnymi aplikacjami, w tym Arkuszami Google do analizy danych i Facebookiem do marketingu w mediach społecznościowych. Dzięki platformie Zapier integracje te umożliwiają bezproblemowe przesyłanie danych i automatyzację różnych cykli pracy, zwiększając tym samym wydajność i efektywność.

5. ClickUp AI

Tworzenie szablonów za pomocą AI ClickUp

Funkcja ta stanowi znaczący postęp w zarządzaniu projektami i narzędziach CRM. ClickUp's Narzędzie AI dla CRM zostało zaprojektowane w celu zwiększenia wydajności poprzez pomoc w różnych zadaniach tekstowych. Od redagowania e-maili i tworzenia zawartości kampanii marketingowych po generowanie zwięzłych podsumowań spotkań i raportów, ClickUp AI wkracza do akcji, aby usprawnić te procesy.

ClickUp AI analizuje i optymalizuje tekst, aby uczynić go bardziej angażującym lub profesjonalnym, zależnie od kontekstu. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w zarządzaniu dużą ilością danych, gdzie może automatycznie generować elementy akcji i kluczowe wnioski, pomagając Teams skupić się na ich najważniejszej pracy, nie grzęznąc w administracyjnych szczegółach.

LickUp limit

Krzywa uczenia się: Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby w pełni zrozumieć wszystkie funkcje

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Plan niestandardowy

ClickUp Brain jest dostępny dla wszystkich płatnych planów za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

Poznaj przyszłość: Zoptymalizuj CRM z najlepszymi integracjami Pipedrive na 2024

W dynamicznym świecie CRM, odpowiednie integracje mogą być kluczem do odblokowania najwyższej wydajności i produktywności. Ta kompleksowa lista 10 najlepszych integracji Pipedrive na 2024 rok oferuje zakres narzędzi, które zaspokajają różnorodne potrzeby biznesowe, od sprzedaży i e-mail marketingu po obsługę klienta i zarządzanie leadami.

Dodatkowo, platformy takie jak ClickUp pokazują wszechstronność i moc narzędzi CRM, dostarczając solidne rozwiązania do zarządzania zadaniami i automatyzacji przepływu pracy. Skorzystaj z tych integracji, aby upewnić się, że twoje zespoły sprzedaży i marketingu są przygotowane do rozwoju w dzisiejszym konkurencyjnym krajobrazie. Zarejestruj się na ClickUp już dziś!