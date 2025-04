Kompletny przewodnik po 10 najlepszych programach do oddelegowanych zadań

Przy wielu zadaniach, napiętych terminach i ciągłym natłoku obowiązków, jak upewnić się, że każdy z członków zespołu koncentruje się na swojej najlepszej pracy, nie tonąc w przytłaczającym obciążeniu pracą?

Odpowiedź leży w skutecznym oddelegowaniu zadań.

Odpowiednie oprogramowanie do delegowania zadań rewolucjonizuje sposób, w jaki Teams współpracują i komunikują się. Od uproszczenia komunikacji po wydajność, zapewniają płynny przepływ zadań z jednej sceny do drugiej.

Na tym blogu omówimy 10 najlepszych programów do delegowania zadań, które pomogą ci przekształcić zarządzanie zadaniami i delegowanie w miejscu pracy.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do oddelegowanych zadań?

Oddelegowane zadania są zazwyczaj podstawową funkcją oprogramowanie do zarządzania zadaniami . Dlatego pomagają w płynnym zarządzaniu i oddelegowaniu pracy. Ważne jest, aby przy wyborze jednego z nich zwrócić uwagę na następujące funkcje:

Intuicyjny interfejs użytkownika: Upewnij się, że ma przyjazną dla użytkownika konstrukcję ułatwiającą przyjęcie. Intuicyjny interfejs zmniejsza krzywe uczenia się i zwiększa wydajność

Upewnij się, że ma przyjazną dla użytkownika konstrukcję ułatwiającą przyjęcie. Intuicyjny interfejs zmniejsza krzywe uczenia się i zwiększa wydajność Bezproblemowe narzędzie do współpracy zespołowej : Poszukaj rozwiązania do zarządzania zadaniami z solidnymi funkcjami komunikacyjnymi, które wspierają współpracę zespołu, oferują aktualizacje w czasie rzeczywistym, a także zapewniają mechanizmy informacji zwrotnej w celu poprawy koordynacji

: Poszukaj rozwiązania do zarządzania zadaniami z solidnymi funkcjami komunikacyjnymi, które wspierają współpracę zespołu, oferują aktualizacje w czasie rzeczywistym, a także zapewniają mechanizmy informacji zwrotnej w celu poprawy koordynacji Śledzenie zadań: Sprawdź śledzenie zadań, które można dostosować do przepływu pracy zespołu, z elastycznymi opcjami kategoryzacji, ustawienia priorytetów i śledzenia postępów

Sprawdź śledzenie zadań, które można dostosować do przepływu pracy zespołu, z elastycznymi opcjami kategoryzacji, ustawienia priorytetów i śledzenia postępów Możliwości integracji : Upewnij się, że narzędzie można zintegrować z popularnymi oprogramowaniem do zarządzania projektami i platformami. Bezproblemowe integracje zwiększają ogólną wydajność i usprawniają procesy Dostępność mobilna: Przyjazne dla urządzeń mobilnych interfejsy umożliwiają zarządzanie zadaniami w podróży. Dostęp do aplikacji do zarządzania zadaniami z różnych urządzeń zwiększa elastyczność i szybkość reakcji

: Upewnij się, że narzędzie można zintegrować z popularnymi oprogramowaniem do zarządzania projektami i platformami. Bezproblemowe integracje zwiększają ogólną wydajność i usprawniają procesy Raportowanie i analityka : Poszukaj narzędzi, które zapewniają solidne raportowanie i wgląd w wydajność zespołu. Funkcje analityczne mogą również pomóc w identyfikacji wąskich gardeł i obszarów wymagających poprawy

: Poszukaj narzędzi, które zapewniają solidne raportowanie i wgląd w wydajność zespołu. Funkcje analityczne mogą również pomóc w identyfikacji wąskich gardeł i obszarów wymagających poprawy Obsługa klienta: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania zadaniami oferuje responsywne i kompleksowe opcje wsparcia, dzięki czemu problemy mogą być szybko rozwiązywane.

10 najlepszych programów do oddelegowanych zadań w 2024 roku

Oto 10 najlepszych narzędzi do zarządzania zadaniami do wykorzystania w 2024 roku:

1. ClickUp

łatwe delegowanie zadań i śledzenie postępów dzięki ClickUp's Team View

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami, które może zająć się wszystkimi aspektami projektu, od zarządzania zadaniami po oddelegowane zadania. Działa również jako wizualne narzędzie do zarządzania zadaniami i ma ponad 15 sposobów wizualizacji cyklu pracy.

śledzenie postępów i widok zakończonego statusu projektu z ClickUp Dashboards_

ClickUp's Niestandardowe pulpity nawigacyjne umożliwiają tworzenie niestandardowych wykresów, ocenę obciążenia zespołu, śledzenie wszystkich działań związanych z zadaniami i uzyskiwanie dostępu do cennych informacji. Możesz także śledzić postępy z dowolnego urządzenia, dodawać notatki i wyświetlać raporty z dowolnego miejsca dzięki zaawansowanym funkcjom śledzenia.

Możesz nawet zautomatyzować swoje rutynowe zadania i zaoszczędzić czas dzięki ClickUp ponad 100 gotowych automatyzacji lub ich niestandardowe dostosowanie do własnych potrzeb.

zobacz wszystkie swoje cele w jednym miejscu dzięki ClickUp_

A to jeszcze nie wszystko! Pomaga śledzić oś czasu realizacji projektów dzięki funkcji Cele ClickUp funkcja, która pozwala tworzyć cele, które można śledzić i zarządzać nimi wszystkimi w jednym miejscu.

Dzięki ponad 1000 integracji, narzędzie pozwala na połączenie z ulubionymi platformami i zapewnienie płynnego cyklu pracy. Co więcej, możesz podzielić swoje zadania na małe, łatwe w zarządzaniu podzadania, umożliwiając łatwą współpracę i organizację. Z Zadania ClickUp można łatwo

Organizować zadania

Przypisywać zadania

Ustalać priorytety zadań

Zarządzać zadaniami

Śledzenie indywidualnego i ogólnego postępu zadania

Ustawienie zależności między zadaniami

Bezpłatna wersja ClickUp to świetne darmowe oprogramowanie do zarządzania zadaniami, które oferuje cele, niestandardowe statusy zadań, wsparcie 24*7, listy kontrolne zadań i wiele więcej.

Najlepsze funkcje ClickUp

Ustawienie priorytetów zadań za pomocą prostego systemu kodowania kolorami, sortowanie zadań według szacowanego czasu i łączenie ich z zależnościami między zadaniami

ustawianie priorytetów zadań dla każdego zadania za pomocą ClickUp_

Wybieraj spośród 15 widoków ClickUp, które najlepiej sprawdzają się w Twoim przypadku, takich jak Task, Teams, widok obciążenia pracą i inne

Integracja z ponad 1000 aplikacji i narzędzi, w tym Gmail, HubSpot, Slack, Zoom i innymi, w celu usprawnienia cyklu pracy

Przekształcanie komentarzy w indywidualne zadania w celu szybkiego oddelegowania zadania

Przypisywanie komentarzy jako zadań w ClickUp 3.0

Śledzenie postępów w czasie rzeczywistym za pomocą w pełni konfigurowalnych pulpitów i dystrybucja obciążenia pracą zespołu, efektywna alokacja zasobów i ocena celów w centralnym miejscu

Śledź obciążenie pracą swojego zespołu za pomocą szacowanego czasu; korzystaj z przypomnień, aby śledzić swój rezultaty i powiadomień, aby być na bieżąco z najnowszymi postępami w realizacji zadań

Oszczędzaj czas i zwiększaj wydajność dzięki różnym ClickUp szablonów zadań . SprawdźSzablon do zarządzania zadaniami ClickUp który pomaga zachować porządek dzięki automatycznemu grupowaniu informacji według priorytetu, statusu zadania i działu

Zachowaj porządek dzięki automatycznemu grupowaniu informacji według priorytetu, statusu zadania i działu za pomocą szablonu do zarządzania zadaniami ClickUp

limity ClickUp

Może być trudny w użyciu dla początkujących

Ceny ClickUp

Free Forever na zawsze

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Możesz korzystać z ClickUp AI we wszystkich płatnych planach za 5 USD za obszar roboczy

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Todoist

Organizuj, zarządzaj, ustalaj priorytety i oddeleguj zadania za pomocą Todoist Todoist to popularne oprogramowanie do zarządzania zadaniami i projektami, które umożliwia bezproblemowe oddelegowanie zadań i śledzenie postępów. Umożliwia widok wszystkich zadań w centralnym miejscu, efektywne zarządzanie zadaniami i wieloma projektami oraz zachowanie porządku.

Todoist posiada prosty interfejs użytkownika i aplikację mobilną, która zapewnia dostęp do zadań w dowolnym miejscu i czasie. Małe firmy i użytkownicy indywidualni preferują Todoist ze względu na przystępną cenę, dostępność i prosty interfejs użytkownika.

Najlepsze funkcje Todoist

Planowanie przypomnień dla poszczególnych zadań

4-kolorowe poziomy priorytetyzacji i zakończonych zadań

Udostępnianie zadań i projektów członkom zespołu przez e-mail

Centralizacja rozmów poprzez omawianie ich w komentarzach

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby być na bieżąco ze wszystkimi działaniami związanymi z zadaniami

Korzystaj z widoku zadań, aby uzyskać wszystkie informacje o zadaniu, w tym termin wykonania, podzadania, komentarze itp.

Dostęp do ponad 80 integracji

Limity Todoist

Ograniczone możliwości zarządzania złożonymi projektami i zadaniami

Brak funkcji takich jak wykresy Gantta, tablice Kanban itp.

Ceny Todoist

Początkujący

Pro: 5 USD miesięcznie

Business: $8 miesięcznie za członka

oceny i recenzje Todoist

G2: 4.4/5 (ponad 750 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (2,300+ recenzji)

3. ProofHub

Ułatw pracę zespołową dzięki ProofHub skuteczne narzędzie do zarządzania zadaniami

ProofHub to narzędzie do zarządzania zadaniami i oprogramowanie do zarządzania operacjami które umożliwia efektywną współpracę w zespole. Dzięki ProofHub można łatwo oddelegować zadania i śledzić postępy członków zespołu.

Możesz ustawić wyczyszczone cele projektu , tworzyć zadania i podzadania, usprawniać żądania pracy i uzyskać zakończoną kontrolę nad pracą zespołu. ProofHub zapewnia również raportowanie postępów w czasie rzeczywistym i skonsolidowany widok postępów zespołu, dzięki czemu można odpowiednio przydzielać zadania.

Najlepsze funkcje ProofHub

Przypisywanie zadań poszczególnym członkom Teams lub grupom

Wybór jednego z czterech unikalnych widoków zadań do zarządzania nimi

Ustalanie zależności między zadaniami w celu usprawnienia cyklu pracy

Łatwe zarządzanie zadaniami i wieloma projektami za pomocą akcji zbiorczych (usuwanie, przenoszenie lub archiwizowanie)

Skuteczna komunikacja dzięki scentralizowanym konwersacjom w wątkach zadań

Śledzenie czasu spędzonego nad zadaniami w celu efektywnego zarządzania czasem

Korzystaj z integracji z niektórymi platformami, w tym Slack, Dropbox i Google Drive

limity ProofHub

Ograniczona liczba integracji

Dostępne są tylko płatne plany

Ceny ProofHub

Essential: 50 USD miesięcznie

Ultimate Control: 99 USD miesięcznie

Oceny i recenzje ProofHub

G2: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

Capterra: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

4. MeisterTask

MeisterTask umożliwia dodawanie list kontrolnych do zadań

MeisterTask został zaprojektowany specjalnie dla zwinnych zespołów jako zwinne zarządzanie projektami oprogramowanie. Może być jednak wykorzystywane również przez inne Teams. Oprogramowanie posiada intuicyjny interfejs użytkownika i konfigurowalne tablice, które skutecznie monitorują postęp projektu.

MeisterTask umożliwia również lepsze ustalanie priorytetów zadań dzięki bardziej kompleksowemu przeglądowi projektów zespołu. Można również dodawać członków zespołu jako osoby obserwujące projekt i bezpośrednio przydzielać im zadania.

Najlepsze funkcje MeisterTask

Wykorzystaj MeisterTask Tasks jako centralny hub komunikacyjny

Wizualne śledzenie postępów zespołu

Efektywne zarządzanie zadaniami za pomocą tablic projektów

Ustawienie wielu list kontrolnych w ramach zadań

Uzyskaj szczegółowe raportowanie z praktycznym wglądem w wydajność i obciążenie pracą

Dostęp do funkcji śledzenia czasu w celu lepszego zarządzania czasem

Dodawanie niestandardowych pól do zadań

Tworzenie powtarzających się zadań

Integracja z aplikacjami takimi jak Asana, OneDrive, GitHub, Slack i innymi

MeisterTask limit

Ograniczone możliwości raportowania

Ceny MeisterTask

Basic: Free

Pro: $8

Business: $14.50

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje MeisterTask

G2: 4,6/5 (ponad 170 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1100 recenzji)

synchronizacja danych, widok wszystkich oczekujących zadań w jednym miejscu i zwiększenie wydajności dzięki *[_BIGContacts]( https://www.bigcontacts.com/task-tracking/)* BIGContacts to przede wszystkim CRM, który oferuje również skuteczne funkcje zarządzania zadaniami. Zwiększa wydajność i efektywność, oferując scentralizowaną platformę dla zadań i analiza procesów . Dzięki niemu można uzyskać zakończony widok wszystkich zadań i ich statusu.

Możesz również korzystać z inteligentnych raportów, aby monitorować efektywność swojej pracy i podejmować działania mające na celu jej poprawę. Co więcej, BIGContacts umożliwia budowanie niestandardowego cyklu pracy, przenoszenie zadań za pomocą funkcji "przeciągnij i upuść" do kalendarza oraz automatyzację zarządzania zadaniami.

Łatwa praca dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

Korzystanie z list do zrobienia w celu ustalenia priorytetów

Ustawienie powtarzających się zadań

Dostęp do CRM za pośrednictwem urządzeń mobilnych

Łatwe przypisywanie i śledzenie zadań

Indywidualny i zespołowy widok kalendarza

Śledzenie informacji za pomocą pól niestandardowych

Automatyzacja zadań i przypomnień

Niektórzy użytkownicy skarżyli się na limit funkcji

Niektórzy skarżyli się również na powolne działanie systemu

Free Plan: $0.00 za maksymalnie 100 kontaktów

Business Plan: $19.99 miesięcznie za 1000 kontaktów

G2: 4.5/5 (70+ recenzji)

4.5/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

6. Zarządzanie zadaniami w HubSpot

HubSpot Task Management pozwala zobaczyć wszystkie istotne szczegóły w jednym miejscu, aby zwiększyć wydajność

HubSpot Task Management to proste, łatwe w użyciu rozwiązanie do zarządzania zadaniami, które pozwala skutecznie oddelegować pracę. Oprogramowanie oferuje wszystko, od przypisywania zadań po otrzymywanie powiadomień o aktualizacjach zadań.

Najlepsze funkcje HubSpot Task Management

Usprawnienie zadań dzięki pulpitowi zadań HubSpot

Integracja z setkami aplikacji i platform

Komunikacja z członkami zespołu za pośrednictwem wewnętrznego czatu zespołu

Używanie szablonów e-mail do masowego wysyłania wiadomości

Dodawaj nowe zadania bezpośrednio z e-maili, list rzeczy do zrobienia i cykli pracy HubSpot

Synchronizacja kalendarza z HubSpot

HubSpot Zarządzanie zadaniami

Szablony mogą zostać ulepszone

Funkcje raportowania wymagają dalszej poprawy

Ceny HubSpot Task Management

Narzędzia Free

Starter (Sprzedaż): 20 USD miesięcznie

Professional (Sales): 500 USD miesięcznie

Enterprise (Sprzedaż): 1500 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje HubSpot Task Management

G2: 4.5/5 (ponad 1 500 recenzji)

Capterra: 4.5/5 (ponad 4,000 recenzji)

7. Chanty

chanty_ umożliwia tworzenie i organizowanie zadań lub przekształcanie wiadomości w zadania

Chanty to jedno z najlepszych narzędzi do współpracy, które pomaga w zarządzaniu zadaniami. Można go używać do przesyłania wiadomości, rozmów wideo i zarządzania zadaniami. Dzięki Chanty możesz przekształcić dowolną wiadomość w zadanie, ustawić terminy i przypisać je członkom zespołu. Możesz również utworzyć zadanie od podstaw.

Ponadto można filtrować zadania według różnych kryteriów i korzystać z funkcji Tablica Kanban dla lepszej wizualizacji. Chanty ma prosty interfejs użytkownika, który wspiera kilka integracji w celu usprawnienia procesów biznesowych.

Najlepsze funkcje Chanty

Przekształcanie dowolnego typu wiadomości w zadania

Filtrowanie zadań według statusu, dat i osób

Przypisywanie zadań do każdego członka zespołu i ustawienie terminów ich wykonania

Nawiązywanie połączeń audio i wideo

Omawianie zadań w odpowiednich kanałach

Integracja z aplikacjami takimi jak Zapier, OneDrive, Jira, Trello i innymi

Chanty limit

Brak podzadań do zrobienia

Brak niestandardowych ustawień w kalendarzu

Niektórzy użytkownicy napotkali wyzwania związane z powiadomieniami i udostępnianiem ekranu

Chanty ceny

Free

Business: $4 za użytkownika miesięcznie

Oceny i recenzje Chanty

G2: 4.5/5 (40 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

8. Notion

znajdź wszystkie swoje zadania projektowe na scentralizowanym pulpicie i łatwo zarządzaj zadaniami za pomocą *[_Notion]( https://www.notion.so/use-case/task-management)* Świetne oprogramowanie do zarządzania zadaniami może dostosować się do twoich stylu pracy i wymaganiami oraz pomagają utrzymać kontrolę nad wszystkimi aspektami wykonywanych zadań. A Notion jest bez wątpienia jednym z nich. Notion umożliwia utworzenie pulpitu do zarządzania zadaniami w celu kompleksowego widoku wszystkich zadań, którymi musisz zarządzać. Możesz również skorzystać z darmowego oprogramowania do zarządzania zadaniami Notion, aby skutecznie oddelegować zadania.

Najlepsze funkcje Notion

Sortowanie zadań projektowych według priorytetów, osi czasu i kategorii

Dostęp do funkcji takich jak kalendarze, tablice Kanban, wykresy Gantta, listy zadań i inne

Przeglądaj swój harmonogram na pierwszy rzut oka za pomocą Notion Calendar

Śledzenie postępów w scentralizowanych i niestandardowym pulpicie Notion limitations

Stroma krzywa uczenia się

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny Notion

Free

Plus: 10 USD za użytkownika miesięcznie

Business: 18 USD za użytkownika miesięcznie

Enterprise: Niestandardowy

Oceny i recenzje Notion

G2: 4.7/5 (5,000+ recenzji)

Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

9. ProProfs Project

wizualizuj swoje zadania i monitoruj postępy zespołu za pomocą widoku wykresu Gantta w *[_ProProfs Project]( https://www.proprofsproject.com/solutions/task-management-software/)* ProProfs Project to dobre oprogramowanie do zarządzania zadaniami, ustalania priorytetów i oddelegowanych zadań. Możesz łatwo śledzić swoje zadania, tworzyć niestandardowe cykle pracy i przypisywać zadania różnym członkom zespołu w oparciu o ich możliwości. Możesz także wyświetlać swoje zadania i projekty za pomocą wykresów Gantta dla lepszej wizualizacji i zrozumienia.

Co więcej, oprogramowanie dostarcza raportowanie oparte na AI, które zapewnia cenny wgląd w postęp zadań i status zespołu oraz identyfikuje luki. Pomaga również zidentyfikować potencjalne ryzyko i złagodzić je na wczesnym etapie procesu.

ProProfs Project najlepsze funkcje

Przypisywanie i ustalanie priorytetów zadań na scentralizowanym pulpicie

Ustawienie statusu zadania (otwarte, wstrzymane lub zakończone) w celu łatwego śledzenia

Inteligentne raportowanie wydajności zespołu i potencjalnych zagrożeń

Przeciąganie i upuszczanie w celu ustalania priorytetów zadań

Uproszczone zarządzanie zadaniami i ustawienie dat rozpoczęcia i zakończenia

Powiadomienia i alerty w czasie rzeczywistym

Dostarczaj członkom Teams odpowiednie informacje zwrotne na temat każdego zadania i podzadania

Automatyzacja powtarzających się zadań

Ustawienie wielu widoków zgodnie z własnymi wymaganiami

ProProfs Project limit

Niektórzy użytkownicy napotkali trudności z automatyzacją

Integracje aplikacji można ulepszyć

Ceny projektów ProProfs

15-dniowa wersja próbna Free

Plan miesięczny: 49,97 USD miesięcznie

Oceny i recenzje projektu ProProfs

G2: 4.4/5 (ponad 250 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 70 recenzji)

10. Any.do zrobienia

Any.do pomaga w świetnej komunikacji i skutecznym delegowaniu zadań

Any.do to proste rozwiązanie do zarządzania zadaniami, które działa dla każdego, w tym osób indywidualnych, rodzin i teamów. Aplikacja pomaga jednym rzutem oka wyświetlić szczegóły dnia (lub dłuższego okresu czasu).

Możesz tworzyć listy do zrobienia, dodawać przypomnienia, tworzyć i przydzielać zadania oraz tworzyć kalendarze na wielu urządzeniach. Możesz także tworzyć gotowe szablony cyklu pracy i niestandardowe, aby lepiej z nich korzystać.

Najlepsze funkcje Any.do zrobienia

Przypisywanie zadań i podzadań

Wybieraj spośród Kalendarza, Kanbana i widoku tabeli, aby uzyskać widok z lotu ptaka postępów zespołu

Dostęp do ponad 100 niestandardowych szablonów ułatwiających tworzenie zadań

Uzyskaj dostęp do ponad 6 000 integracji, w tym Slack, Zoom, Trello, Asana i innych

Włącz automatyzację w celu automatycznego przypisywania zadań i terminów oraz aktualizowania statusu

Oznaczanie zadań kolorami w celu ich łatwej identyfikacji

Ustawienie zaawansowanych, niestandardowych powtarzających się zadań

Any.do do zrobienia

Obsługa klienta nie jest tak responsywna, jak chcieliby tego użytkownicy

Niektórzy użytkownicy mieli trudności z połączeniem aplikacji ze swoimi kalendarzami

Ceny Any.do zrobienia

Osobiste: Free

Premium: 5 USD miesięcznie, rozliczane rocznie

Rodzina: 8 USD miesięcznie (dla 4 członków), rozliczane rocznie

Teams: 8 USD miesięcznie na członka, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Any.do zrobienia

G2: 4.1/5 (ponad 190 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 160 recenzji)

Znajdź odpowiednie oprogramowanie do oddelegowanych zadań dla swojego Teams

Oprogramowanie do oddelegowywania zadań to coś więcej niż umożliwienie łatwego delegowania zadań; wspiera ono połączenia, które podnoszą jakość pracy zespołowej. Dlatego też, wybierając narzędzie do delegowania zadań, wybierz takie, które najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i pełni funkcję zarówno narzędzia do zarządzania zadaniami, jak i projektami.

Rozważ sprawdzenie ich recenzji, aby dowiedzieć się, co mówią o nich użytkownicy. Sprawdź również ich mapę drogową i zobacz, czy regularnie wypuszczają nowe funkcje, aby być na bieżąco z aktualnymi wymaganiami. Zawsze korzystaj z darmowej wersji próbnej (jeśli jest dostępna), zanim wybierzesz i zapłacisz za którąś z nich.

Pobierz ClickUp za darmo już dziś, aby doświadczyć magii oddelegowanych zadań!