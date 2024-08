Evernote kontra GoodNotes: Które narzędzie do robienia notatek jest najlepsze?

Które narzędzie jest idealne do zapisywania genialnych pomysłów o 3 nad ranem? Która platforma umożliwia burzę mózgów z kolegami z pracy? A które oprogramowanie przekształca chaotyczny wir myśli w schludny i uporządkowany plan?

Cóż, odpowiedzią na wszystkie pytania jest aplikacja do robienia notatek .

Niezależnie od tego, czy podsumowanie spotkania , tworzenie zabójczego planu marketingowego lub zapisywanie tych artykułów, które trzeba przeczytać, ważna jest najwyższej klasy aplikacja do robienia notatek.

A jeśli jesteś na polowaniu na jedną z nich, mamy dla Ciebie wsparcie.

Porównamy dwie popularne legendy notatek - Evernote i GoodNotes - analizując ich funkcje, ceny i opinie użytkowników.

Zapoznaj się z kluczowymi funkcjami, rozważ zalety i wady i znajdź idealnego towarzysza do robienia notatek. Ponadto mamy alternatywę z dziką kartą, która może ukraść show.

Zaczynajmy!

Czym jest Evernote?

przez Evernote Evernote to popularna aplikacja do robienia notatek, która istnieje już od dłuższego czasu. Słynie z możliwości współpracy i zarządzanie zadaniami i można go używać do prowadzenia codziennych notatek, ustawiania przypomnień, a nawet bullet journalingu.

Evernote zapewnia porządek dzięki centralnemu pulpitowi nawigacyjnemu do śledzenia i kategoryzowania notatek za pomocą stosów i tagów. Pozwala to na szybkie wyszukiwanie rzeczy bez konieczności przeszukiwania całej bazy danych.

Co więcej, notatki można synchronizować na różnych urządzeniach, dzięki czemu są one dostępne w dowolnym miejscu. Promuje to współpracę w projektach zespołowych bez martwienia się o niekompatybilność urządzeń.

Przyjrzyjmy się niektórym z najlepszych funkcji i planów cenowych Evernote.

Funkcje Evernote

Oto najważniejsze funkcje Evernote:

1. Web Clipper

przez Evernote Evernote Web Clipper to rozszerzenie przeglądarki, które umożliwia pobieranie całych stron internetowych, artykułów, zdjęć lub tylko wybranego tekstu z Internetu i zapisywanie ich bezpośrednio na koncie Evernote.

Tak więc, jeśli odkryjesz interesujący artykuł, możesz łatwo przypiąć go do Evernote bez wszystkich dodatkowych reklam i nagłówków.

Klipy te są następnie starannie przechowywane na koncie Evernote, dzięki czemu można do nich szybko wrócić w dowolnym momencie.

2. Szablony

przez Evernote Wybieraj spośród ponad 50 wstępnie sformatowanych, gotowych do użycia szablonów Evernote, aby zaoszczędzić czas i usprawnić swoje zadania.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz codziennego dziennika do swojego harmonogramu, czy szablonu do zarządzania projektami, aby śledzić kamienie milowe, Evernote zapewni Ci ochronę.

Na przykład, szablon dziennika wdzięczności Evernote jest wstępnie wypełniony tabelami na poranny dziennik, lekcje życia i wyrazy wdzięczności. Pozwala to skupić się bezpośrednio na treści i nie martwić się o wygląd.

3. Przypomnienie o notatce

przez Evernote Funkcja przypominania o notatkach w Evernote pozwala ustawić daty i godziny dla zadań, aby otrzymywać powiadomienia e-mail i być na bieżąco z ważnymi czynnościami.

Po ukończeniu zadania można je oznaczyć jednym dotknięciem, efektywnie zarządzając zadaniami bez utraty oryginalnej notatki.

Evernote pomaga również zachować koncentrację, wyświetlając przypomnienia na górze listy notatek, zapewniając łatwy dostęp do najważniejszych zadań.

4. Nagrywanie dźwięku

przez Evernote Evernote oferuje przydatne notatki audio lub funkcję nagrywania dźwięku, jeśli pisanie nie jest preferowaną metodą. Otwórz nową notatkę, dotknij przycisku nagrywania i nagrywaj notatki swoim głosem.

Funkcja ta staje się nieoceniona, gdy trzeba szybko zanotować coś podczas rozmowy lub gdy umysł jest zbyt zajęty, by pisać. Ponadto, funkcja ta jest dostępna zarówno na komputerze, jak i telefonie.

Oprócz tych możliwości, Evernote oferuje również technologię optycznego rozpoznawania znaków (OCR), która konwertuje odręczne notatki i dodaje je do aplikacji w formacie cyfrowym.

Ceny Evernote

Wersja darmowa: Bezpłatna

Bezpłatna Osobista: 14,99 USD/miesiąc

14,99 USD/miesiąc Profesjonalna: $17.99/miesiąc

Czym jest GoodNotes?

przez GoodNotes GoodNotes to potężna platforma do robienia notatek, która zamienia dowolne urządzenie w wirtualny notatnik.

Zaprojektowany, aby odtworzyć uczucie pisania na papierze, ma prosty interfejs użytkownika, dobrze współpracuje z różnymi rysikami i pozwala na szerokie dostosowanie notatek.

Oprócz tworzenia notatek, aplikacja wyróżnia się dokładną konwersją pisma ręcznego na tekst, adnotacjami do dokumentów, interaktywną nauką i konfigurowalnymi szablonami.

Notatki są aktualizowane na wszystkich urządzeniach Apple dzięki synchronizacji w chmurze. GoodNotes jest teraz dostępny na urządzenia z systemem Android i Windows, dzięki czemu jest jeszcze bardziej dostępny.

Funkcje GoodNotes

Oto najważniejsze funkcje GoodNotes:

1. Konwersja pisma ręcznego na tekst

przez GoodNotes GoodNotes dokładnie zamienia odręczne notatki w tekst pisany na maszynie. Użyj narzędzia Lasso, aby zaznaczyć to, co chcesz, kliknij "Konwertuj" i zobacz, jak Twoje notatki stają się wpisanymi słowami.

Możesz płynnie przenieść ten tekst do innych aplikacji, takich jak aplikacja z listą zadań, dzięki czemu przepływ pracy będzie bardziej elastyczny.

Ponieważ GoodNotes obsługuje różne rysiki, możesz pisać lub rysować za pomocą preferowanych narzędzi. Posiada również funkcje takie jak odrzucanie dłoni i wsparcie dla osób leworęcznych.

2. Narzędzie Lasso

przez GoodNotes Narzędzie Lasso w GoodNotes to wygodna funkcja do zarządzania treścią w aplikacji. Za pomocą tego narzędzia można łatwo wybrać określoną zawartość, rysując wokół niej pętlę.

Po wybraniu, można wybrać spośród różnych działań, takich jak przenoszenie, wycinanie, kopiowanie, usuwanie, zmiana rozmiaru i obracanie wybranej zawartości.

Narzędzie Lasso zapewnia wszechstronny i wydajny sposób obsługi i edycji notatek i rysunków bez konieczności przepisywania lub przepisywania wszystkiego.

3. Adnotacje do dokumentów

Via GoodNotes Funkcja adnotacji do dokumentów pozwala na zaznaczanie, rysowanie i pisanie na plikach PDF. Możesz powiększać, aby precyzyjnie dodawać notatki, szybko rysować strzałki i kształty, a także dostosowywać i przesuwać swoje znaki w razie potrzeby. Możesz pisać w dowolnym miejscu dokumentu i łatwo dzielić się swoimi przemyśleniami z innymi.

Udostępnianie edytowanych plików PDF jest również bardzo proste; można je wysyłać pocztą e-mail, zapisywać lub udostępniać innym aplikacjom do udostępniania plików.

4. Tryb prezentacji

przez GoodNotes GoodNotes oferuje przydatny "Tryb prezentacji", który zamienia urządzenie w cyfrową tablicę do przejrzystych demonstracji. Po podłączeniu do większego ekranu, utrzymuje zaangażowanie i skupienie widzów.

Dostępne są trzy opcje wyświetlania: "Mirror Entire Screen" dla pełnej widoczności, "Mirror Presenter Page" do powiększania i przesuwania oraz "Mirror Full Page" do prezentowania szerokiej zawartości.

Dodatkowo, funkcja wskaźnika laserowego, dostępna w trybach Dot lub Trail, pozwala na podkreślenie konkretnych punktów. Tryb ten jest szczególnie przydatny podczas spotkań zarządu i dyskusji zespołowych.

Ceny GoodNotes

Bezpłatnie: 3 notatniki

3 notatniki Wszystkie platformy rocznie: $9.99/rok

$9.99/rok Jednorazowa płatność Apple: 29,99 USD/jednorazowo

29,99 USD/jednorazowo Android i Windows Rocznie: 6,99 USD/rok

Evernote Vs. GoodNotes: Porównanie funkcji

Chociaż zarówno Evernote, jak i GoodNotes mają solidne możliwości i dedykowaną grupę fanów, to nie są one identyczne.

Oto szybkie porównanie funkcji Evernote i GoodNotes:

Funkcje tworzenia notatek

Tworzenie notatek obejmuje różne czynności - od zapisywania myśli po skanowanie papierowych kopii. Do tego dochodzi jeszcze zadanie uporządkowania mnóstwa informacji. Solidna aplikacja do robienia notatek powinna być w stanie zrobić to wszystko bezbłędnie.

Zarówno Evernote, jak i GoodNotes są całkiem dobre w tych działaniach, ale na nieco inne sposoby.

Evernote

Niezależnie od tego, czy piszesz na klawiaturze, czy robisz notatki ręcznie, Evernote idzie o krok dalej. Pozwala zapisywać wiadomości Slack i notatki z wiadomości e-mail oraz dostosowywać wyrównanie obrazów, aby zachować porządek w tekście i multimediach.

Dobrze radzi sobie również ze skanowaniem i przekształcaniem notatek w zgrabny plik PDF. Problem polega jednak na tym, że nie można dodawać adnotacji do tego pliku PDF.

Wszystkie notatki są zorganizowane na tej platformie w hierarchii składającej się z 3 warstw: notatek, notatników i stosów notatników. Ten styl organizacji może być jednak nieco skomplikowany, utrudniając szybkie zlokalizowanie notatek.

GoodNotes

GoodNotes dodaje kreatywny akcent do swoich funkcji robienia notatek dzięki możliwości dodawania kształtów - prostokątów, okręgów, trójkątów. Posiada również ikonę zakładki. Jedno kliknięcie i konkretne notatki są zapisywane w zakładkach lub sekcji ulubionych.

Podobnie jak Evernote, GoodNotes jest również przydatny do skanowania dokumentów i przekształcania ich w pliki PDF. Jednakże, w przeciwieństwie do Evernote pozwala na dodawanie adnotacji do plików PDF.

Organizacja jest prosta dzięki GoodNotes - ma specjalne, konfigurowalne foldery, w których przechowywane są notatki. Chcesz znaleźć notatkę sprzed kilku miesięcy? Jedno kliknięcie i już jest.

Współpraca

Podczas pracy z wieloma zespołami nieunikniona jest współpraca nad sporządzonymi notatkami. Właśnie dlatego zrozumienie funkcji współpracy na platformie do robienia notatek ma kluczowe znaczenie.

Zarówno Evernote, jak i GoodNotes umożliwiają współpracę zespołową na różne sposoby.

Evernote

Evernote oferuje wiele funkcji, które ułatwiają współpracę i zapewniają pełną kontrolę nad tym, jak inni przeglądają i edytują Twoje notatki.

Oprócz podstawowego udostępniania linków, wersje Premium i Business platformy posiadają narzędzia do zadań i edycji zarządzania przepływem pracy i burza mózgów. Pomagają one głównie w radzeniu sobie z dużymi zadaniami i obowiązkami przy jednoczesnym zarządzaniu terminami.

GoodNotes

GoodNotes oferuje również cenne funkcje współpracy ze współpracownikami i członkami zespołu.

Jego główną funkcją współpracy jest udostępnianie linków, co pozwala na udostępnianie wielu linków do wszystkich notatek i dokumentów w aplikacji za pomocą jednego kliknięcia.

Dodatkowo, linki udostępniane przez innych można zapisywać bezpośrednio w swoich notatkach, co czyni z aplikacji wygodną platformę do łatwej współpracy.

Integracje

Jeśli żonglujesz zadaniami na różnych platformach, chcesz, aby twoja aplikacja do robienia notatek dobrze z nimi współgrała. Kto chciałby przełączać aplikacje przez cały dzień, prawda?

Aplikacja do robienia notatek z solidnymi integracjami oszczędza czas i usprawnia pracę.

Zarówno Evernote, jak i GoodNotes oferują wsparcie dla przydatnych integracji.

Evernote

Evernote rozumie znaczenie integracji, szczególnie w środowisku pracy.

Może integrować się z popularnymi platformami związanymi z pracą, takimi jak Microsoft Teams, Gmail, Outlook i Slack, dzięki czemu można uzyskać dostęp do informacji z nich bez konieczności ręcznego przełączania się między zadaniami.

GoodNotes

Podobnie, GoodNotes oferuje obsługę integracji międzyplatformowej, umożliwiając przeglądanie GoodNotes z różnych urządzeń za pomocą przeglądarek takich jak Safari, Firefox, Google Chrome i innych.

Ponadto obsługuje integrację z aplikacjami takimi jak Microsoft PowerPoint, Microsoft Word i iCloud.

Jednak w porównaniu do Evernote, wsparcie integracji z GoodNotes jest ograniczone. Łączy się tylko z kilkoma ogólnymi platformami.

Evernote vs. GoodNotes: Kto jest mistrzem?

Wybór mistrza pomiędzy GoodNotes i Evernote jest trudny, ponieważ obie aplikacje do robienia notatek mają swój własny zestaw ograniczeń.

Evernote świetnie nadaje się do profesjonalnych zastosowań. Może obsługiwać duże dokumenty, efektywnie zarządzać zadaniami i płynnie integrować się z popularnymi platformami roboczymi, takimi jak Slack, Microsoft Teams i Gmail.

Ponadto oferuje narzędzia upraszczające przepływ pracy i pobudzające kreatywne pomysły.

Z drugiej strony, GoodNotes jest bardziej odpowiedni do użytku akademickiego i osobistego. Posiada narzędzia, takie jak wbudowane fiszki, które usprawniają interaktywną naukę, dzięki czemu jest doskonałym towarzyszem dla studentów.

Evernote vs. GoodNotes na Reddit

Sprawdziliśmy, co Redditowicze mają do powiedzenia na temat GoodNotes vs. Evernote. Wielu z nich używa zarówno Evernote, jak i GoodNotes, ale w różnych przypadkach.

Niektórzy użytkownicy nie mają dość Evernote.

"Uwielbiam web clipper, organizowanie moich notatek za pomocą notatników i tagów, możliwość znajdowania notatek z treści załączonych dokumentów, możliwość wysyłania wiadomości e-mail do Evernote do wyznaczonych notatników, a kamera do dokumentów jest całkiem fajna. Synchronizacja jest bezproblemowa."

Inny użytkownik wspomina o tym, że GoodNotes jest idealnym rozwiązaniem akademickim dzięki możliwości personalizacji, organizacji i kompatybilności z urządzeniami Apple.

"Używam GoodNotes 5 do notatek akademickich i..

podoba mi się szeroka gama rodzajów papieru dostępnych w GoodNotes (np. papier w kratkę, papier w linie, zwykły papier) i łatwość pobierania różnych szablonów (np. papieru chemicznego) z różnych źródeł. Podoba mi się również sposób, w jaki aplikacja pozwala organizować notatki w folderach i "notatnikach". Działa niesamowicie dobrze z Apple Pencil drugiej generacji i ma wiele przydatnych funkcji..."_

Nie ma wyraźnego zwycięzcy; użytkownicy starają się wybrać narzędzie, które najbardziej pasuje do ich codziennej pracy. Obie aplikacje do robienia notatek mają swoich fanów. Ale jest jedna aplikacja, która może dać im obu szansę na zdobycie pieniędzy.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Evernote vs. GoodNotes

Evernote najlepiej nadaje się dla profesjonalistów, a GoodNotes dla studentów. A co jeśli chciałbyś mieć cechy obu w jednym narzędziu?

Poznaj ClickUp - potężną platformę produktywności, która jest doskonałą alternatywą dla Evernote i GoodNotes. ClickUp to nie tylko kolejna gloryfikowana aplikacja; to kompleksowe rozwiązanie do robienia notatek i zarządzania projektami.

Wyobraź sobie, że zastępujesz wiele narzędzi jedną przyjazną dla użytkownika platformą pełną funkcji, takich jak edycja tekstu sformatowanego, solidne zarządzanie zadaniami i silne integracje z ponad 1000 aplikacji pomagając w realizacji zadań z dużym wyprzedzeniem, usprawniając przepływ pracy i zwiększając produktywność.

ClickUp został zaprojektowany z myślą o wielu zastosowaniach osobistych i biznesowych, niezależnie od tego, czy pracujesz nad projektem szkolnym, czy opracowujesz strategię wprowadzenia nowego produktu na rynek. Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku wizualizować, współpracować i śledzić postępy swoich projektów - wszystko pod jednym dachem.

Zarządzaj pomysłami i zadaniami za pomocą ClickUp Docs

Zarządzaj dokumentami i współpracuj nad nimi za pomocą ClickUp DocsDokumenty ClickUp są idealne do zarządzania notatkami, tworzenia wiki, dodawania tabel, osadzania zakładek i łączenia zadań lub zadań do wykonania z notatkami. Narzędzie to pozwala na pracę nad, pisanie i edytować dokumenty współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy są na tej samej stronie (dosłownie!). Możesz także oznaczać członków, przypisywać im elementy działań, żądać aktualizacji i zostawiać komentarze na temat utworzonych dokumentów.

Wbudowany edytor umożliwia dodawanie widżetów do aktualizacji statusu projektu, przypisywania zadań i zmiany projektów. A jeśli obawiasz się, że poufne informacje wyciekną na zewnątrz, nie martw się. Prywatność jest najwyższym priorytetem w ClickUp Docs. Możesz tworzyć linki do udostępniania i zarządzać uprawnieniami w celu kontroli dostępu.

Poza tym, funkcje oszczędzające czas, takie jak szablony ClickUp i tryb skupienia, poprawiają komfort pisania.

Pisz szybciej z ClickUp AI

Pisz, podsumowuj i generuj odpowiedzi na wiadomości e-mail w kilka sekund dzięki ClickUp AI

W przeciwieństwie do wiele innych narzędzi do pisania AI clickUp wyróżnia się swoim Asystent AI do robienia notatek który może wykonać 30-minutowe zadania w 30 sekund.

Niezależnie od tego, czy chodzi o nakreślenie projektu, przygotowanie raportów o stanie obsługi klienta, czy zaplanowanie kolejnej wiadomości e-mail w kampanii marketingowej, ClickUp AI ma wszystko pod kontrolą.

Pomaga pisać notatki bardziej efektywnie, pomaga w edycji treści i zapewnia doskonałe formatowanie dzięki wstępnie ustrukturyzowanym tabelom, nagłówkom i nie tylko. Nie ma nic lepszego narzędzie do automatyzacji dokumentów naprawdę!

Organizuj wszystko z ClickUp Notes

Użyj ClickUp Notes do generowania list kontrolnych i zadań z notatek

Tworzenie list kontrolnych z notatek nie musi być już żmudne. ClickUp Notes uprość organizowanie i śledzenie zadań, nawet jeśli wcześniej tego nie robiłeś. Edytor pozwala łatwo konwertować notatki na zadania, które można śledzić i organizować je jako elementy działań na liście kontrolnej.

Ponieważ notatki są automatycznie synchronizowane między aplikacją mobilną a rozszerzeniem Chrome, możesz tworzyć je w podróży i bez wysiłku uzyskiwać do nich dostęp w dowolnym miejscu pracy.

Cennik ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/użytkownika miesięcznie

$7/użytkownika miesięcznie Biznes: $12/użytkownika na miesiąc

$12/użytkownika na miesiąc Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka przestrzeni roboczej/miesiąc

Zacznij robić notatki z ClickUp już dziś!

Jeśli szukasz kompleksowego rozwiązania do robienia notatek w swoim intensywnym życiu zawodowym lub akademickim, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem.

Upraszcza ono sporządzanie notatek i zapewnia wszechstronne funkcje do współpracy nad projektami i efektywnego zarządzania zadaniami.

Dzięki ClickUp możesz usprawnić proces sporządzania notatek, uporządkować swoje myśli i bez wysiłku być na bieżąco ze wszystkimi swoimi działaniami. Rozpocznij korzystanie z bezpłatnego planu Forever ClickUp już dziś!