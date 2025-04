5 najlepszych alternatyw dla Wunderlist & konkurenci (funkcje, wady, ceny)

Szukasz najlepszej alternatywy dla Wunderlist _?

Załóżmy, że uwielbiasz korzystać z jakiegoś narzędzia, ponieważ jest ono bardzo pomocne i ułatwia Ci życie. Ale nagle oprogramowanie, którego używałeś i które bardzo kochałeś, pożegnało się. Na zawsze.

Dla użytkowników Wunderlist to prawdziwa historia. Czujemy twój ból.

Jakkolwiek trudne może być rozstanie z Wunderlist, nadal potrzebujesz aplikacja do zarządzania zadaniami .

W tym artykule zwrócimy uwagę na pięć najlepszych alternatyw dla aplikacji Wunderlist wraz z ich kluczowymi funkcjami, zaletami, wadami, cenami i ocenami użytkowników.

Czym jest Wunderlist?

Wunderlist Microsoftu był świetnym menedżerem zadań opartym na chmurze, który pomógł wielu osobom i firmom efektywnie zarządzać zadaniami i listami.

Ale powiedzenie "wszystko, co dobre, musi się kiedyś skończyć" sprawdziło się i w tym przypadku.

wunderlist już nie istnieje

Zamiast tego, Microsoft Do zrobienia zastępuje go.

Ale podczas gdy Wunderlist wyczyszczone biurko, projekty nie muszą iść w jego ślady.

Rozpocznijmy więc nasze polowanie na najlepszą alternatywę dla Wunderlist.

5 najlepszych alternatyw dla Wunderlist

Wraz z nowym zarządzaniem projektami i aplikacje zwiększające wydajność zalewając rynek każdego miesiąca, będziesz rozpieszczany wyborem, jeśli chodzi o alternatywy dla Wunderlist.

Następną rzeczą, jaką wiesz, jest to, że spędziłeś cały dzień na poszukiwaniu idealnego narzędzia, które ma wszystkie funkcje Wunderlist, tylko po to, by poczuć się jak..

Oto lista pięciu najlepszych alternatyw dla Wunderlist, aby zawęzić zakres poszukiwań.

1. ClickUp

ClickUp to najwyżej oceniana na świecie oprogramowanie do zarządzania projektami, które jest używane przez wysoce produktywne zespoły w małych Business i dużych firmach na całym świecie.

Dzięki szerokiej gamie potężnych funkcji współpracy i mnóstwu niestandardowych ustawień, ClickUp podbił serca kierowników projektów na całym świecie.

Co więcej, ClickUp jest najlepszą alternatywą dla Wunderlist dostępną obecnie na rynku!

Ponieważ w ClickUp możesz wykonywać wszystkie zadania z Wunderlist i nie tylko.

Aby to potwierdzić, przyjrzyjmy się niektórym kluczowym funkcjom oferowanym przez ClickUp:

Kluczowe funkcje ClickUp

A. Samodzielna organizacja z Listy kontrolne zadań Każdy projekt ma duże zadania i nieco mniejsze podzadania .

I chociaż ClickUp z pewnością sobie z tym poradzi, czasami wystarczy prosta lista kontrolna do zrobienia.

Dokładnie to oferuje Lista kontrolna zadania ClickUp. Elementy listy kontrolnej są albo zrobione albo niezrobione.

B. Naszkicuj swoje myśli za pomocą Mapy myśli czy nadal rysujesz swoje wizje i pomysły w papierowym notatniku?

Dlaczego zamiast tego nie spróbować czegoś bardziej kreatywnego, jak Mapy myśli ClickUp?

Mapy myśli dają ci swobodę tworzenia wizualizować swoje myśli i pomóc swoim plan projektu nabrać kształtu. Łatwo organizuj i zmieniaj kolejność swoich pomysłów dzięki wygodnej funkcji przeciągania i upuszczania.

pożegnaj się z papierem i zrób krok w kierunku #savetrees z mapami myśli

Notatka: Istnieje również Notatnik przez ClickUp, który jest świetną alternatywą dla aplikacji do robienia notatek. Użyj go do robienia szybkich notatek lub po prostu zrób listę zakupów spożywczych, a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

C. Zobacz rzeczy po swojemu widoki Różni ludzie mają różne preferencje dotyczące perspektywy.

Ty możesz lubić organizację w formie listy.

Ale twój zespół finansowy może lubić, gdy rzeczy są na liście Widok tabeli .

Powiedzmy, że... ClickUp kocha Ciebie i Twój zespół finansowy tak samo 😉 i rozpieszcza Cię kilkoma widokami zadań.

Oto niektóre z widoków, które otrzymujesz dzięki tej kluczowej funkcji: Widok Box roku.

ClickUp ceny

ClickUp ma trzy opcje cenowe:

Free Forever Plan: nielimitowani użytkownicy i zadania z pamięcią masową 100MB

nielimitowani użytkownicy i zadania z pamięcią masową 100MB Plan Unlimited ($5/użytkownika miesięcznie): nieograniczona przestrzeń dyskowa, pulpity, kalendarze, integracje, listy

nieograniczona przestrzeń dyskowa, pulpity, kalendarze, integracje, listy Business Plan ($9/użytkownika miesięcznie): logowanie jednokrotne Google (SSO), niestandardowy eksport, mnóstwo automatyzacji, zaawansowane śledzenie czasu i wiele więcej

Oceny użytkowników ClickUp

Capterra: 4.7/5 (2050+ opinii)

4.7/5 (2050+ opinii) G2: 4,7/5 (ponad 1090 opinii)

2. Todoist

Todoist to świetna aplikacja do zrobienia listy rzeczy do zrobienia, dzięki której nie zapomnisz o ważnych zadaniach.

Jednakże, podczas gdy Todoist może być narzędziem do zarządzania zadaniami dla prostych zadań, być może będziesz musiał poszukać gdzie indziej dla alternatywy do obsługi złożonych projektów.

Kluczowe funkcje Todoist

Komentarze do zadań dla podpowiedzi i współpracy

Punkty Karmy i serie motywujące pracowników do zakończenia zadań i zwiększenia wydajności

Wsparcie dla tworzenia zadań z poziomu skrzynki odbiorczej e-mail

Zalety Todoist

Powtarzające się przypomnienia o terminach wykonania zadań

Poziomy priorytetów dla zadań

Przypisywanie zadań zespołowi lub sobie samemu

Dostępna aplikacja na Androida i iOS

Wady Todoist

Brak osi czasu dla harmonogram projektu Wersja Free ograniczona do pięciu osób na projekt

Brak możliwości śledzenia zakończonych zadań

Aplikacja na Windows nie dorównuje aplikacji na Maca

Cennik Todoist

Todoist oferuje trzy opcje cenowe:

Free Plan: obejmuje 80 projektów

obejmuje 80 projektów Premium ($3/miesiąc): obejmuje 300 projektów, trendy wydajności, przypomnienia

obejmuje 300 projektów, trendy wydajności, przypomnienia Business Plan ($5/ użytkownika na miesiąc): obejmuje 500 projektów, rozliczenia zespołowe, priorytetowe wsparcie

Oceny użytkowników Todoist

Capterra: 4.6/5 (ponad 1200 recenzji)

4.6/5 (ponad 1200 recenzji) G2: 4.4/5 (ponad 600 opinii)

3. Asana

Jeśli chodzi o oprogramowanie do zarządzania projektami, Asana jest całkiem czarująca. Wspiera liczne integracje z usługami innych firm i jest przeznaczony dla większości rozmiarów zespołów.

Ale chwileczkę, czy twój zespół również pracuje ze swoich urządzeń mobilnych?

Cóż, aplikacje mobilne Asany nie do końca dorównują swoim desktopowym odpowiednikom.

sprawdź nasze_ *ważne powody, dla których warto przejść z Asany na ClickUp* _i poznaj_ *najlepsze alternatywy dla Asany* _.**_

Kluczowe funkcje Asany

Tablice Kanban do zarządzania zadaniami i wizualizacji postępów

Powtarzające się zadania do zrobienia wielokrotnie

Wbudowane szablony projektów dla marketingu, IT i HR

Profesjonaliści Asana

Widok aktualizacji statusu wielu projektów w czasie rzeczywistym

Funkcje współpracy są proste i intuicyjne

Dodawanie komentarzy do trwającego projektu lub bezpośrednio do członka zespołu

dostępna aplikacja na iOS (iPad i iPhone) i Androida

Wady Asany

Brak możliwości przypisania wielu osób do jednego zadania

Brak niestandardowych statusów

Brak uwierzytelniania dwuskładnikowego

Nie jest przyjazna dla początkujących użytkowników w zarządzaniu projektami lub zadaniami

Cennik Asana

Basic Free Plan: podstawowe funkcje, w tym widok kalendarza, 100 MB przestrzeni dyskowej i widok list

podstawowe funkcje, w tym widok kalendarza, 100 MB przestrzeni dyskowej i widok list Premium Plan ($10.99/użytkownika na miesiąc): zawiera inne funkcje, takie jak nielimitowane zadania, pulpity, i kamienie milowe Business Plan ($24.99/użytkownika miesięcznie): obejmuje dodatkowe funkcje, takie jak portfolio, proofing i integracje

zawiera inne funkcje, takie jak nielimitowane zadania, pulpity, i kamienie milowe

Oceny użytkowników Asana

Capterra: 4.4/5 (9100+ recenzji)

4.4/5 (9100+ recenzji) G2: 4,3/5 (ponad 6800 opinii)

4. Zadania Google

Kolejną dobrą alternatywą Wunderlist na liście jest Google Tasks.

Jest jednak pewien haczyk.

Podczas gdy Aplikacja Google Tasks może być skuteczną aplikacją do zarządzania zadaniami, ale nie jest przeznaczona do zarządzania projektami.

Jeśli więc szukasz odpowiedniej aplikacji organizacyjnej, która obejmuje planowanie, ustawienie zadań, podzadań, tworzenie osi czasu i nie tylko... Google Tasks nie jest dla ciebie.

Kluczowe funkcje Google Tasks

Ustawienie terminów i przypomnień zsynchronizowanych z Kalendarzem Google

Dodawanie e-maili jako zadań (z Gmaila)

Zmiana harmonogramu i reorganizacja przy użyciu widoku kalendarza

Zalety Google Tasks

Skróty klawiaturowe ułatwiające obsługę

Szybki dostęp do zadań z panelu dodatków w Gmailu, Dokumentach itp.

Bardzo prosty i przejrzysty interfejs użytkownika

Dostępna jest zarówno aplikacja internetowa, jak i aplikacje mobilne (iOS i Android)

Wady Google Tasks

Nie jest przeznaczony do organizowania i zarządzania każdym aspektem lub szczegółem projektu

Limit tylko dla użytkowników Gmaila

Brak możliwości ustawienia priorytetów dla zadań

Brak zarządzania kartami czasu pracy

Cennik Google Tasks

Free Plan: obejmuje funkcje takie jak konfigurowalne tablice i udostępniane listy zadań

obejmuje funkcje takie jak konfigurowalne tablice i udostępniane listy zadań Premium (3,30 USD/miesiąc): zawiera funkcje takie jak wiele tablic, etykiety priorytetów i niestandardowe tła

Oceny użytkowników Google Tasks

Capterra: N/A

N/A G2: N/A

5. Basecamp

Basecamp to proste narzędzie do zarządzania projektami, świetne do śledzenia projektów i postępów dla małych organizacji.

Chociaż jest to silna alternatywa dla Wunderlist, Basecamp jest jak stary dzieciak na bloku.

czy widziałeś jego ceny?

Aby cieszyć się nieograniczoną liczbą projektów i użytkowników, będziesz musiał zapłacić 99 dolarów... co miesiąc! **Sprawdź naszą recenzję Basecamp i poradnik zarządzania projektami .

Kluczowe funkcje Basecamp

Funkcja Campfire do czatu grupowego w czasie rzeczywistym nad konkretnym projektem

Listy do zrobienia dla poszczególnych osób i członków zespołu

Wykresy górskie do wizualizacji postępów w danym okresie czasu

Zalety Basecamp

Automatyczne pytania meldunkowe, takie jak "nad czym pracujesz w tym tygodniu?"

Oddzielna skrzynka odbiorcza na powiadomienia

Automatyczna kopia zapasowa plików projektu co godzinę

Dostępna aplikacja internetowa oraz aplikacje na iOS (iPhone i iPad) i Androida

Wady Basecamp

Wersja Free jest ograniczona do trzech projektów i 20 użytkowników

Brak natywnego time trackera

Ograniczone widoki zarządzania zadaniami

Ograniczone funkcje śledzenia postępów (wykresy Hill to wszystko, co otrzymujesz)

Cennik Basecamp

Basecamp Personal (Free): wsparcie dla trzech projektów, 20 użytkowników i 1 GB przestrzeni dyskowej

wsparcie dla trzech projektów, 20 użytkowników i 1 GB przestrzeni dyskowej Business Plan ($99/miesiąc): wsparcie dla list rzeczy do zrobienia, check-inów, nieograniczonej liczby użytkowników, nieograniczonej liczby klientów

Oceny użytkowników Basecamp

Capterra: 4.3/5 (12,300+ recenzji)

4.3/5 (12,300+ recenzji) G2: 4.3/5 (6,800+ opinii)

Alternatywy dla Wunderlist są tutaj, aby pozostać

Jasne, Wunderlist już nie wróci.

Nie oznacza to jednak, że nie można polegać na innych rozwiązaniach doskonałe zarządzanie projektami lub oprogramowanie do zarządzania zadaniami.

Na szczęście istnieje mnóstwo alternatyw dla Wunderlist i wszystko, co musisz zrobić, to wybrać tę, która Ci odpowiada.

Mówiąc o kliknięciach, ClickUp ma do zaoferowania mnóstwo funkcji w porównaniu z innymi alternatywami Wunderlist, w tym Kamienie milowe , Sprinty , masowa zmiana harmonogramu i wiele więcej. Z jego automatyzacja i niestandardowe opcje, każdy poczuje się tak, jakby narzędzie zostało stworzone specjalnie dla niego

Co najważniejsze, ClickUp bije na głowę popularne narzędzia, takie jak Evernote i Jira po prostu dlatego, że otrzymujesz kilka potężnych funkcji za darmo!

Więc pobierz ClickUp już dziś za darmo i zapomnij o tym, jak Wunderlist Cię zniszczył.

Ponieważ powodzenie projektów nie może się skończyć.