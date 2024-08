10 integracji interkomów, które usprawnią komunikację z klientami w 2024 roku

Technologia drastycznie zmieniła sposób, w jaki się komunikujemy, a skuteczne narzędzia komunikacyjne mogą teraz stworzyć lub zniszczyć firmę, szczególnie w zakresie relacji z klientami i wsparcia. Intercom jest zdecydowanie wyróżniającą się platformą do komunikacji z klientami. Ale oto kicker - jego supermoce świecą, gdy połączysz go z innymi narzędziami.

Płynna integracja innych narzędzi może znacznie zwiększyć wydajność i zadowolenie klientów. Przyjrzyjmy się, w jaki sposób integracja Intercom może podnieść poziom komunikacji w Twoim Businessie.

Oto, czego szukać w najlepszych integracjach Intercom i 10 najlepszych integracjach Intercom do rozważenia w 2024 roku.

Czego należy szukać w integracjach Intercom?

Istnieje wiele rodzajów integracji dostępnych dla Intercom. Rozważając integracje Intercom, które najlepiej sprawdzą się w Twojej firmie, weź pod uwagę następujący zestaw funkcji i możliwości, aby upewnić się, że dokonujesz wszechstronnego wyboru.

Możliwości synchronizacji danych: Synchronizacja danych między produktami jest niezbędna do utrzymania ujednoliconych danych klientów. Zapewnia to, że interakcje i dane klientów są zawsze aktualne na wszystkich platformach

Synchronizacja danych między produktami jest niezbędna do utrzymania ujednoliconych danych klientów. Zapewnia to, że interakcje i dane klientów są zawsze aktualne na wszystkich platformach Automatyczne tworzenie zgłoszeń: Dzięki możliwości automatycznego tworzenia i śledzenia zgłoszeń klientów z konwersacji Intercom, wydajność zespołu wsparcia wzrośnie

Dzięki możliwości automatycznego tworzenia i śledzenia zgłoszeń klientów z konwersacji Intercom, wydajność zespołu wsparcia wzrośnie Zbieranie informacji zwrotnych: Efektywna komunikacja z klientem pozwala na uzyskanie cennych informacji zwrotnych. Dostępne są różne integracje Intercom, które mogą ułatwić ten proces

Efektywna komunikacja z klientem pozwala na uzyskanie cennych informacji zwrotnych. Dostępne są różne integracje Intercom, które mogą ułatwić ten proces Integracja własnych danych klientów: Dane klientów są cenne. Wraz z odejściem plików cookie stron trzecich, dane własne stają się o wiele ważniejsze. Poszukaj integracji, które pozwalają na bezpośrednią integrację danych klientów pierwszej strony z twoim systemem

Dane klientów są cenne. Wraz z odejściem plików cookie stron trzecich, dane własne stają się o wiele ważniejsze. Poszukaj integracji, które pozwalają na bezpośrednią integrację danych klientów pierwszej strony z twoim systemem Bezproblemowa integracja przepływu pracy: Każda wybrana integracja powinna płynnie pasować do istniejących przepływów pracy obsługi klienta, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta

Każda wybrana integracja powinna płynnie pasować do istniejących przepływów pracy obsługi klienta, jednocześnie poprawiając jakość obsługi klienta Utrzymanie klienta i generowanie leadów: Szukaj integracji, które pomagają w utrzymaniu klienta i generowaniu leadów. Są to istotne elementy kompleksowego systemu zarządzania powiązaniami z klientami

10 najlepszych integracji Intercom do wykorzystania w 2024 roku

Jako szeroko stosowana platforma, Intercom oferuje płynną integrację z wieloma aplikacjami. Zebraliśmy listę potężnych narzędzi, które mogą zwiększyć funkcjonalność Intercom lub rozszerzyć jego funkcje.

Specjaliści mogą korzystać z ClickUp Universal Search, aby znaleźć rekordy klientów i nie tylko w Intercom, aby uzyskać zakończone wglądy

Sama w sobie platforma ClickUp zapewniająca wydajność "wszystko w jednym" ma imponującą listę funkcji. Rozbudowane ustawienie integracji z innymi firmami jeszcze bardziej rozszerza jej funkcje. Integracja ClickUp z Intercomem zawiera Uniwersalne wyszukiwanie ClickUp funkcja. Dzięki temu narzędziu użytkownicy mogą szybko przeszukiwać wszystkie połączone aplikacje, pliki i nie tylko. Funkcja ta pozwala użytkownikom przeszukiwać wszystkie połączone aplikacje jednocześnie, eliminując żmudną potrzebę wyszukiwania każdej z nich z osobna.

Pełny zakres ClickUp można zrealizować dzięki mnóstwu oferowanych szablonów, które obejmują wiele przypadków użycia, z którymi Business ma do czynienia na co dzień. Szablony szablon do automatyzacji e-maili wykorzystuje na przykład integrację ClickUp z Intercom, aby usprawnić niestandardowe rozmowy z klientami.

ClickUp najlepsze funkcje

Uniwersalne wyszukiwanie zapewniające szybki dostęp do aplikacji i plików

Rozszerzone wyszukiwanie dla efektywnego znajdowania aplikacji

Integracja ze skrzynką odbiorczą Intercom dla scentralizowanej komunikacji

Narzędzia automatyzacji do automatyzacji zadań i poprawy wydajności

Kompleksowy widok interakcji z klientami

Usprawnione zarządzanie niestandardowymi zgłoszeniami i zapytaniami klientów

Limity ClickUp

Stroma krzywa uczenia się dla niektórych użytkowników

Ograniczone możliwości niestandardowe w niektórych funkcjach

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

Business: $12/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za członka miesięcznie

ClickUp opinie

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

2. Monitor kampanii

Via Monitor kampanii Campaign Monitor pomaga firmom wykorzystać e-mail marketing do poprawy relacji z klientami. Integracja kampanii e-mail z kontaktami Intercom otwiera drzwi do bardziej celowej komunikacji. To połączenie z danymi klientów pozwoli również na tworzenie bardziej trafnej zawartości, która będzie lepiej rezonować z zamierzonymi odbiorcami.

najlepsze funkcje #### Campaign Monitor

Płynna synchronizacja kontaktów Intercom w celu prowadzenia celowych kampanii e-mail

Niestandardowe szablony dla różnych podróży klientów

Szczegółowa analityka do oceny wydajności zespołu

Łatwy w użyciu interfejs, odpowiedni dla małych Business z limitem wiedzy technicznej

Automatyzacja wiadomości w celu pozyskiwania leadów i niestandardowych klientów

Integracja ze stronami docelowymi w celu skutecznego generowania leadów

Ograniczenia Campaign Monitor

Ograniczone opcje zaawansowanej automatyzacji

Niektóre szablony mogą być uniwersalne tylko dla niektórych branż

Narzędzia do raportowania mogłyby oferować bardziej szczegółowe informacje

Ceny Campaign Monitor

Podstawowy: $9/miesiąc

Unlimited: $29/miesiąc

Premier: 149 USD/miesiąc

Opinie o Campaign Monitor

G2: 4/1/5 (ponad 500 recenzji)

Capterra: 4.5/6 (500 recenzji)

3. Productboard

Via Tablica produktów Productboard jest kompleksowym narzędzie do zarządzania produktami . Jego ścisła integracja z aplikacją Intercom pomaga wypełnić lukę między opiniami klientów a rozwojem produktu. Dzięki integracji z Intercomem, Business może pozyskiwać informacje o klientach bezpośrednio z rozmów prowadzonych przez Intercom. Dzięki tym danym Teams mogą kształtować plany rozwoju produktów i funkcji w oparciu o rzeczywiste opinie użytkowników.

Najlepsze funkcje Productboard

Bezpośrednia integracja ze skrzynką odbiorczą Intercom pozwala na zbieranie opinii klientów w ramach konwersacji

Głosowanie i ustalanie priorytetów funkcji w oparciu o dane i prośby klientów

Narzędzia do wizualizacji mapy drogowej, które podkreślają potrzeby i opinie klientów

Płynna synchronizacja danych i opinii klientów między Intercom i Productboard

Narzędzia do gromadzenia, organizowania i analizowania opinii klientów w celu podejmowania lepszych decyzji dotyczących produktów

Funkcje współpracy umożliwiają zespołom omawianie i integrowanie spostrzeżeń klientów z procesem rozwoju produktu

Limity Productboard

Niektóre funkcje są trudne do opanowania dla niektórych użytkowników

Integracje z innymi aplikacjami mogą wymagać ręcznego ustawienia i dostosowania

Ceny mogą być drogie dla mniejszych firm lub startupów

Ceny Productboard

Starter: Free

Essentials: $20/miesiąc na użytkownika

Pro: $80/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje Productboard

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

Capterra: 4.7/5 (ponad 150 recenzji)

4. Calendly

Via Calendly Calendly to potężne i godne zaufania narzędzie do planowania dla firm każdej wielkości. Potęga tego oprogramowania jest jeszcze większa, gdy jest ono zintegrowane z Intercomem. Integracja Intercom z Calendly umożliwia planowanie spotkań bezpośrednio z konwersacji Intercom, znacznie poprawiając doświadczenie klienta w znajdowaniu natychmiastowych terminów spotkań i wspomagając wydajność zespołu wsparcia.

Najlepsze funkcje Calendly

Bezpośrednia integracja z komunikatorem Intercom, umożliwiająca niestandardowe planowanie spotkań

Niestandardowe opcje spotkań dostosowane do różnych potrzeb klientów

Automatyzacja planowania zmniejsza obciążenie pracą zespołów sprzedaży i agentów wsparcia

Synchronizacja kalendarzy na różnych platformach pozwala uniknąć podwójnych rezerwacji

Zapewnia kompleksowy widok naniestandardowa podróż klienta poprzez zaplanowane interakcje

Zautomatyzowane wiadomości przypomną zarówno klientom, jak i pracownikom o nadchodzących spotkaniach, poprawiając wydajność zespołu

Limity Calendly

Ograniczone możliwości niestandardowe w wersji Free

Trudna integracja z niektórymi innymi aplikacjami

Mniej intuicyjny interfejs dla niektórych użytkowników.

Ceny Calendly

Free

Teams: $16/miesiąc za użytkownika

Standard: $10/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Opinie Calendly

G2: 4.7/5 (ponad 2,000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 3 000 recenzji)

5. Mailchimp

Via Mailchimp Mailchimp to jedna z największych marek oprogramowania do e-mail marketingu. Poszukując integracji z Intercomem, która poprawi komunikację z klientami i wysiłki marketingowe, Mailchimp integruje się bezproblemowo. Integracja ta pozwala na bardziej celowe kampanie e-mail poprzez wykorzystanie danych klientów i kontaktów Intercom.

Dzięki temu połączeniu, Business może zyskać na lepszym utrzymaniu klientów i wygenerować więcej możliwości rozwoju.

Najlepsze funkcje Mailchimp

Zaawansowana segmentacja oparta na danych użytkowników Intercom, umożliwiająca spersonalizowane kampanie e-mail

Funkcje automatyzacji, które automatycznie tworzą i wysyłają e-maile na podstawie niestandardowych zachowań klientów

Integracja ze skrzynką odbiorczą Intercom dla spójnych wiadomości na różnych platformach

Szczegółowa analityka do śledzenia wydajności kampanii e-mail i interakcji z klientami

Łatwe w użyciu narzędzia projektowe do tworzenia atrakcyjnych wizualnie e-maili

Strona docelowa i narzędzia do generowania leadów w celu przyciągnięcia i konwersji nowych użytkowników

Limity Mailchimp

Rosnące ceny wraz ze wzrostem listy subskrybentów

Limit opcji niestandardowych dla zaawansowanych użytkowników

Niektóre integracje z innymi aplikacjami mogą wymagać skomplikowanego ustawienia

Cennik Mailchimp

Free Plan (limit liczby kontaktów i wysyłek)

Essentials: $13/miesiąc

Standard: $20/miesiąc

Premium: $350/miesiąc

Opinie Mailchimp

G2: 4,6/5 (ponad 16 000 recenzji)

Capterra: 4,3/5 (ponad 12 000 recenzji)

6. Jira

Via Jira Jira to dobrze znane rozwiązanie do śledzenia problemów i projektów firmy Atlassian. Oprogramowanie skutecznie integruje się z Intercom, umożliwiając usprawnienie cyklu pracy obsługi klienta i zwiększenie wydajności zespołu. Integracja ta pozwala zespołom zarządzać zgłoszeniami i opiniami klientów bezpośrednio w Jira, zapewniając bardziej skoordynowane podejście do problemów klientów i zadań zespołu wsparcia, oprócz i tak już potężnych funkcji Jira.

Najlepsze funkcje Jira

Płynna integracja z konwersacjami Intercom ułatwia śledzenie zgłoszeń klientów i zarządzanie nimi

Zaawansowane narzędzia do zarządzania projektami w celu monitorowania i poprawy wydajności zespołu

Niestandardowe cykle pracy w celu zaspokojenia konkretnych potrzeb w zakresie obsługi klienta

Możliwość synchronizacji danych między Intercom i Jira w celu aktualizacji w czasie rzeczywistym

Funkcje śledzenia opinii klientów i włączania ich do rozwoju produktu

Solidne narzędzia do raportowania zapewniają kompleksowy widok interakcji z klientem i statusu projektu

Limity Jira

Stroma krzywa uczenia się niektórych funkcji

Integracja z innymi aplikacjami może być czasami mniej intuicyjna

Ceny Jira

Projekty: $10/miesiąc dla 10 użytkowników

Service Desk: $20/miesiąc dla 10 użytkowników

Rozwój: 20 USD/miesiąc dla 10 użytkowników

Opinie o Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 000 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 13 000 recenzji)

7. Slack

Via Slack Slack powinien być na szczycie listy, gdy szukasz integracji Intercom, które usprawniają procesy komunikacji, ponieważ jest to jedna z najpopularniejszych platform komunikacyjnych. Integracja ta przekształca komunikację z klientami, przenosząc konwersacje Intercom bezpośrednio do kanałów Slack. Ponadto, zespoły wsparcia i sprzedaży mogą efektywnie współpracować nad zapytaniami klientów.

Najlepsze funkcje Slack

Bezpośrednia integracja skrzynki odbiorczej Intercom z kanałami Slack, ułatwiająca komunikację w czasie rzeczywistym

Możliwość udostępniania i omawiania zgłoszeń klientów w Slack w celu szybszego rozwiązywania problemów

Usprawnione monitorowanie wydajności zespołu za pośrednictwem udostępnianych kanałów

Lepsza obsługa niestandardowych klientów w wyniku szybszego czasu reakcji

Integracje z innymi firmami umożliwiające śledzenie i zarządzanie opiniami klientów

Uproszczona współpraca zespołu nad problemami klientów, poprawiająca możliwości rozwiązywania problemów

Limity Slack

Potencjalne przeciążenie informacjami w zatłoczonych kanałach

Zakres konwersacji sprawia, że niektórzy użytkownicy łatwo się rozpraszają

Integracja może wymagać czasu na wstępne ustawienia w celu optymalizacji cyklu pracy

Cennik Slack

Free

Standard: 6,67 USD/miesiąc na użytkownika

Plus: $12.50/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 32 000 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 23 000 recenzji)

8. SurveySparrow

Via SurveySparrow Rozważając integrację z Intercom w celu zebrania istotnych opinii użytkowników, SurveySparrow płynnie integruje się z Intercom. Oprogramowanie oferuje dynamiczny sposób bezpośredniego zbierania spostrzeżeń klientów, umożliwiając firmom podjęcie kroków w celu poprawy obsługi klienta. Dzięki integracji SurveySparrow, rozmowy z klientami Intercom mogą stać się kolejnym cennym źródłem informacji zwrotnej.

Najlepsze funkcje SurveySparrow

Łatwa data powstania i dystrybucja ankiet bezpośrednio przez konwersacje Intercom

Automatyzacja wyzwalaczy ankiet w oparciu o określone interakcje z klientami lub kamienie milowe

Bogata analityka w celu uzyskania cennych informacji z odpowiedzi na ankiety

Konfigurowalne szablony ankiet, które łatwo dopasować do marki firmy

Integracja z innymi aplikacjami pomaga zwiększyć zadowolenie klientów poprzez proaktywne zbieranie opinii

Przydatne do gromadzenia własnych danych klientów w celu informowania o strategiach biznesowych

Limity SurveySparrow

Ograniczone opcje niestandardowe w wersji Free

Logika ankiety może być czasami skomplikowana do skonfigurowania

Integracja może wymagać wstępnego ustawienia i zapoznania się z aplikacją

Ceny SurveySparrow

Free (limit liczby aktywnych ankiet i pytań)

Basic: $19/miesiąc

Essentials: $49/miesiąc

Business: $99/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Recenzje SurveySparrow

G2: 4.4/5 (1,900+ recenzji)

Capterra: 4.4/5 (83 opinie)

9. Salesforce

Via Salesforce Salesforce, lider w dziedzinie zarządzania powiązaniami z klientami (CRM), oferuje solidną integrację z Intercom. Ta ścisła integracja pozwala firmom wykorzystać konwersacje i dane klientów z Intercomu do zwiększenia sprzedaży i poprawy obsługi klienta. Integracja umożliwia płynny przepływ informacji, zapewniając większą satysfakcję klienta i wydajność zespołu sprzedaży.

Najlepsze funkcje Salesforce

Głęboka integracja z Intercom w celu zapewnienia ujednoliconego widoku danych klienta

Możliwość synchronizacji danych i niestandardowych informacji o klientach z Intercom do Salesforce w celu wzbogacenia rekordów CRM

Automatyzacja synchronizacji kontaktów Intercom z Salesforce, usprawniająca generowanie leadów i procesy follow-up

Możliwość tworzenia zadań i szans Salesforce bezpośrednio z Intercom w celu lepszego zarządzania procesem sprzedaży

Zaawansowane narzędzia raportowania do analizy interakcji z klientami i wydajności teamów

Usprawniony cykl pracy obsługi klienta, umożliwiający agentom wsparcia dostęp i aktualizację rekordów Salesforce z poziomu Intercomu

Limity Salesforce

Złożoność może być przytłaczająca dla nowych użytkowników

Niestandardowe ustawienia i integracja mogą wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej

Wyższy koszt w porównaniu do innych rozwiązań CRM

Cennik Salesforce

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

Professional: $80/miesiąc na użytkownika

Enterprise: 165 USD/miesiąc na użytkownika

Unlimited: $330/miesiąc na użytkownika

Recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 18 000 recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 18 000 recenzji)

10. Zendesk

Via Zendesk Zendesk jest liderem w dziedzinie oprogramowanie do obsługi klienta . Oferuje również bezproblemową integrację z Intercomem. Połączenie tych dwóch potężnych rozwiązań usprawnia zarządzanie zgłoszeniami i zapytaniami klientów. Intercom przekształca Zendesk w jeszcze bardziej wydajny i responsywny system obsługi klienta. Umożliwia lepsze śledzenie i rozwiązywanie problemów klientów, bezpośrednio wpływając na ich zadowolenie i efektywność zespołu wsparcia.

Najlepsze funkcje Zendesk

Bezpośrednia integracja ze skrzynką odbiorczą Intercom, usprawniająca przekształcanie rozmów z klientami w zgłoszenia do obsługi klienta

Zaawansowany system zgłoszeń, który skutecznie obsługuje zapytania i opinie klientów

Niestandardowe cykle pracy wsparcia, aby zaspokoić różnorodne potrzeby klientów

Integracja z konwersacjami Intercom dla bardziej spersonalizowanej obsługi klienta

Solidne narzędzia do raportowania w celu monitorowania wydajności zespołu i trendów interakcji z klientami

Funkcje pomagające w proaktywnej obsłudze klienta, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów

Limity Zendesk

Poruszanie się po interfejsie może stanowić wyzwanie dla nowych użytkowników

Niektóre zaawansowane funkcje mogą wymagać dodatkowych kosztów subskrypcji

Integracja z innymi aplikacjami i systemami może wymagać pomocy technicznej

Cennik Zendesk

Teams: $19/miesiąc za użytkownika

Pro: $55/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $115/miesiąc na użytkownika

Recenzje Zendesk

G2: 4.3/5 (5,000+ recenzji)

Capterra: 4.4/5 (ponad 3,000 recenzji)

Potęga integracji Intercom i ClickUp

Gotowy, aby podnieść poziom swoich zadań Business? ClickUp Cię w tym wesprze! I zgadnij co? Połączenie go z Intercomem przeniesie Twoją komunikację i współpracę na inny poziom.

Jeśli używasz lub odkrywasz Alternatywy dla Intercomu prawdopodobnie znajdziesz ich wiele na obszernej liście integracji ClickUp. Zacznij korzystać z ClickUp już dziś, aby zobaczyć, jak może on usprawnić cykl pracy w Twoim biznesie.