Najlepsze konferencje i wydarzenia budowlane: Przewodnik na 2024 rok

Opinia publiczna może uważać branżę budowlaną za pole pracy dla robotników, ale jako kierownik budowy wiesz lepiej. To ewoluujące pole, na którym technologie, techniki i trendy zmieniają to, co oznacza budowanie struktur.

Jako profesjonaliści z branży budowlanej, Twoim zadaniem jest być na bieżąco z najnowszymi pomysłami w branży, aby być bardziej wydajnym zarządzanie projektami budowlanymi . 🏗️

Najlepszym sposobem na bycie na bieżąco z branżą jest udział w konferencjach budowlanych. Na szczęście w 2024 r. odbędzie się wiele konferencji. Dowiedz się o najnowszych trendach w zakresie zrównoważonego rozwoju, technologii budowlanych i wszystkiego pomiędzy.

W tym przewodniku wyjaśnimy, dlaczego konferencje budowlane są tak korzystne, zagłębimy się w obowiązkowe targi budowlane w 2024 roku i podzielimy się sztuczkami, jak wdrożyć to, czego nauczyłeś się na konferencji.

Znaczenie konferencji budowlanych

Konferencje budowlane to nie tylko zabawne wydarzenia branżowe. Są one okazją do nauki od liderów branży i zapoznania się z najnowszymi trendami w budownictwie. Poza sesjami edukacyjnymi i seminariami, konferencje budowlane oferują również niepowtarzalne możliwości nawiązywania kontaktów, które napędzają karierę. Czego tu nie kochać?

Istnieje wiele korzyści płynących z uczestnictwa w konferencjach budowlanych, w tym:

Pogłębianie wiedzy: Nawet jeśli masz 20 lat doświadczenia w branży, zawsze możesz nauczyć się czegoś nowego. Weź udział w odpowiednich sesjach, seminariach i przemówieniach, aby uzyskać nowy wgląd w najnowsze technologie i najlepsze praktyki - nigdy nie wiesz, co odkryjesz

Uczestnictwo w wydarzeniach networkingowych: Wydarzenia te są pełne profesjonalistów z branży z każdego zakątka świata budownictwa. Nie tylko można tam spotkać wiele odsetków ludzi, ale właściwe połączenia mogą pomóc ci znaleźć mentorów lub odkryć nowe możliwości kariery

Znalezienie wysokiej jakości dostawców: Znalezienie wysokiej jakości dostawcy jest jak szukanie igły w stogu siana. Konferencje budowlane dają możliwość rozmowy z potencjalnymi sprzedawcami w hali wystawowej. Sprawdź tych wystawców, aby znaleźć nowychnarzędzia oprogramowania budowlanegomateriały i technologie w krótszym czasie

Kluczowe wydarzenia i konferencje budowlane w 2024 roku

Innowacje pojawiają się na konferencjach budowlanych. Jeśli chcesz wziąć udział w kształtowaniu przyszłości środowiska zbudowanego, umieść te konferencje budowlane 2024 w swoim kalendarzu.

World of Concrete

Data: 22-25 stycznia 2024 r

22-25 stycznia 2024 r Lokalizacja: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Wycena: Kontakt w sprawie wyceny World of Concrete skończyła w tym roku 50 lat, co czyni ją jedną z najstarszych i najbardziej renomowanych konferencji budowlanych w USA. To także jedyne międzynarodowe targi poświęcone wyłącznie betonowi i kamieniarstwu komercyjnemu. World of Concrete obejmuje strefę nowych produktów, szkolenia ( w tym certyfikaty ), oraz lunch-and-learns. 👷

Międzynarodowe Targi Budowlane

Data: 27-29 lutego 2024 r

27-29 lutego 2024 r Lokalizacja: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Cena: 175 USD Międzynarodowe targi budowlane to ogromna coroczna konferencja, która łączy ponad 60 000 profesjonalistów z branży budowlanej. Trzydniowe wydarzenie obejmuje strefę start-upów, strefę nowych produktów, a nawet scenę demonstracyjną Construction Performance Zone. Jeśli masz ochotę na imprezę, obejmuje ona również Young Pro Party, Official House Party i inne mniej formalne spotkania, na których możesz rozpuścić włosy.

AGC Roczna Konwencja

Data: 19-22 marca 2024 r

19-22 marca 2024 r Lokalizacja: San Diego, Kalifornia

San Diego, Kalifornia Cena: $1,149-$1,499

Amerykańskie stowarzyszenie Associated General Contractors of America (AGC) organizuje konferencję Doroczna konwencja AGC dla jednych z najbardziej wpływowych ludzi w budownictwie. To gigantyczne coroczne wydarzenie obejmuje śledzenie zarządzania siłą roboczą, wydajności w miejscu pracy, zarządzania ryzykiem i budowy infrastruktury.

ENR FutureTech

Data: 3-4 czerwca 2024 r

3-4 czerwca 2024 r Lokalizacja: San Diego, Kalifornia

San Diego, Kalifornia Cena: $725-$895

Szukasz najnowszych trendów w technologii budowlanej? W takim razie ENR FutureTech to konferencja budowlana dla Ciebie. Engineering News-Record jest gospodarzem tej konferencji, która koncentruje się na innowacjach w architekturze, inżynierii i budownictwie. Ponieważ przyciąga profesjonalistów z wielu dyscyplin, ENR FutureTech jest świetną okazją do poznania nowych technologii i nawiązania wielu połączeń branżowych. Wszyscy uczestnicy otrzymują dostęp do zawartości sesji, hali wystawowej, cyfrowych materiałów prelegentów, posiłków i możliwości nawiązywania kontaktów.

Międzynarodowa Konferencja Greenbuild

Data: 12-15 listopada 2024 r

12-15 listopada 2024 r Lokalizacja: Filadelfia, Pensylwania

Filadelfia, Pensylwania Cena: do ustalenia

Czy jesteś zainteresowany zrównoważonym rozwojem? The Międzynarodowa konferencja Greenbuild to jedna z najlepszych konferencji budowlanych dla ruchu zielonego budownictwa. Tegoroczna lista sesji nie jest jeszcze znana, ale wydarzenie w 2023 r. dotyczyło zerowej emisji netto, dekarbonizacji, gospodarki ściekami i projektowania regeneracyjnego.

CONEXPO-CON/AGG

Data: 3-7 marca 2026 r

3-7 marca 2026 r Lokalizacja: Las Vegas, NV

Las Vegas, NV Cena: do ustalenia

Ok, więc ten program powraca dopiero w 2026 roku, ale nadal powinieneś mieć go na swoim radarze! CONEXPO-CON/AGG promuje się jako największe targi budowlane w Ameryce Północnej. Jest to gigantyczna konferencja budowlana z ponad 2000 wystawców i 190 sesjami edukacyjnymi, więc na pewno wyniesiesz coś z tego wydarzenia. Wydarzenie 2026 obejmuje ścieżkę dla materiałów i inną dla zarządzania budową, więc jej sesje stanowią idealne połączenie edukacji biznesowej i innowacji budowlanych.

Nadchodzące tematy w 2024 roku Konferencje budowlane

Jak w każdej branży, trendy w budownictwie przychodzą i odchodzą. Branża budowlana ewoluuje, ale pewne tematy z pewnością będą kształtować tegoroczne konferencje. Weź udział w sesjach, które najbardziej Cię ekscytują, ale miej oko na te pojawiające się tematy, aby być na bieżąco z najnowszymi osiągnięciami w budownictwie.

Building Information Modeling (BIM)

BIM nie jest nowością, ale to gorący temat w 2024 roku. BIM to rodzaj zaawansowanego oprogramowania do modelowania, które rewolucjonizuje sposób, w jaki profesjonaliści projektują, konstruują i zarządzają budynkami. Odpowiednio wykorzystywane, może potencjalnie obniżyć koszty i zminimalizować ilość odpadów. Tegoroczne konferencje prawdopodobnie obejmą najnowsze osiągnięcia w dziedzinie BIM i skupią się na wykorzystaniu BIM do współpracy między architektami, inżynierami i specjalistami budowlanymi.

Zaawansowane technologie

Sztuczna inteligencja (AI), robotyka i drony mają ogromny potencjał w budownictwie, od bezpieczeństwa do mapowanie procesów . Tegoroczne konferencje będą w dużej mierze poświęcone wykorzystaniu zaawansowanych technologii i cyfryzacji, aby budownictwo było bardziej wydajne i przystępne cenowo.

Dodatkowe punkty: Na konferencjach będzie można połączyć się z dostawcami oferującymi te zaawansowane technologie, co usprawni wyszukiwanie i przyspieszy czas wdrożenia.

Zarządzanie ludźmi

Twórz karty czasu pracy dla swoich pracowników i monitoruj śledzenie czasu w ClickUp

Przy całej tej rozmowie o technologii, kuszące jest, aby zapomnieć o największym atucie firmy budowlanej: jej ludziach. Nikt nie rodzi się menedżerem, więc nic dziwnego, że najlepsze konferencje budowlane zazwyczaj obejmują sesje poświęcone zarządzaniu ludźmi. Poszukaj sesji na temat śledzenie czasu pracy pracowników zarządzanie konfliktami i zatrudnianie pracowników z uwzględnieniem różnorodności.

Zrównoważony rozwój i zielone budownictwo

Odpowiedzialność za środowisko jest w centrum uwagi zarówno konsumentów, jak i urzędników państwowych, nic więc dziwnego, że tak wiele konferencji (a zwłaszcza Greenbuild International) koncentruje się na zrównoważonym budownictwie. Poszukaj sesji poświęconych zrównoważonym praktykom budowlanym, materiałom odnawialnym i energooszczędnym projektom. 🏢

Budownictwo modułowe

Prefabrykacja i budownictwo modułowe zyskują na popularności, ponieważ budowniczowie starają się przyspieszyć swoje projekty harmonogramy produkcji . Metody te, polegające na konstruowaniu części budynku poza miejscem budowy i montowaniu ich na miejscu, są innym sposobem działania, ale mogą potencjalnie zaoszczędzić czas i pieniądze.

Najlepsze praktyki, aby jak najlepiej wykorzystać Konferencje budowlane

Udział w konferencji kosztuje czas i pieniądze. Ostatnią rzeczą, jakiej pragniesz, jest wyniesienie z konferencji niewiele lub zgoła nic, dlatego przed wyjazdem przygotuj się na powodzenie. Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, aby zmaksymalizować wartość uczestnictwa w konferencjach budowlanych.

Pracuj w sieci tak, jakbyś chciał

Wiemy, że prawdopodobnie jesteś zmęczony po długim dniu spędzonym na konferencji, ale nie pomijaj imprez networkingowych! Networking otwiera nowy świat możliwości dla Twojej kariery i biznesu. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby nawiązywać kontakty w dobrym stylu:

Planuj z wyprzedzeniem: Zrób listę uczestników, wystawców i prelegentów, z którymi chcesz porozmawiać. Jeśli możesz uzyskać ich dane kontaktowe z wyprzedzeniem, zaplanuj spotkania z osobami, z którymi chcesz porozmawiać najbardziej

Zrób listę uczestników, wystawców i prelegentów, z którymi chcesz porozmawiać. Jeśli możesz uzyskać ich dane kontaktowe z wyprzedzeniem, zaplanuj spotkania z osobami, z którymi chcesz porozmawiać najbardziej **Nie musisz mówić niczego oszałamiającego, ale przygotuj zwięzłe wprowadzenie, które wyjaśni kim jesteś i czego szukasz. Rozpoczęcie rozmowy z nieznajomym jest o wiele łatwiejsze, gdy masz już gotową gadkę

Kontynuacja: Podczas konferencji budowlanej zbierzesz wiele kart biznesowych. Zaplanuj trochę czasu po konferencji, aby przejrzeć te karty biznesowe i nawiązać kontakt z nowymi osobami

Uwaga na sesjach

Używaj ClickUp Docs do robienia notatek z konferencji, sprawdzania, czego uczą się inni członkowie zespołu i przeprowadzania burzy mózgów na temat tego, jak wdrożyć zdobytą wiedzę po powrocie do pracy

Płacisz dobre pieniądze za słuchanie ekspertów z branży. Postępuj zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, aby wycisnąć wartość z każdej sesji i warsztatu:

Uczestnicz w różnych sesjach: Jasne, kuszące jest trzymanie się jednego śledzenia konferencji, ale uzyskasz więcej informacji, uczestnicząc w różnych rodzajach warsztatów, rozmów i wydarzeń. Nawet jeśli jesteś osobą zajmującą się materiałami, uczestnictwo w sesji zarządzania biznesem może dać ci więcej kontekstu na temat tego, jak działają inne obszary twojego biznesu

Jasne, kuszące jest trzymanie się jednego śledzenia konferencji, ale uzyskasz więcej informacji, uczestnicząc w różnych rodzajach warsztatów, rozmów i wydarzeń. Nawet jeśli jesteś osobą zajmującą się materiałami, uczestnictwo w sesji zarządzania biznesem może dać ci więcej kontekstu na temat tego, jak działają inne obszary twojego biznesu Bądź aktywnym uczestnikiem: Odłóż swój telefon i laptop! E-maile i wiadomości będą odwracać uwagę od sedna prezentacji. Postaraj się być aktywnym uczestnikiem, zadając pytania podczas pytań i odpowiedzi, przesyłając opinie lub rozmawiając z innymi uczestnikami po zakończeniu sesji

Odłóż swój telefon i laptop! E-maile i wiadomości będą odwracać uwagę od sedna prezentacji. Postaraj się być aktywnym uczestnikiem, zadając pytania podczas pytań i odpowiedzi, przesyłając opinie lub rozmawiając z innymi uczestnikami po zakończeniu sesji Rób notatki: Możesz być szybszy w pisaniu na klawiaturze, ale odręczne notatki są mniej rozpraszające. Zanotuj kluczowe punkty i pomysły do przeanalizowania po konferencji. Jeszcze lepiej, daj sobie notatkę, aby przesłać je na platformę taką jakClickUp Docs i udostępnianie ich całemu zespołowi

Korzystaj z zasobów konferencyjnych

Konferencje mogą wydawać się nieco przytłaczające, dlatego tak wielu uczestników często zapomina o wszystkich gratisach, które wiążą się z uczestnictwem w konferencji. Niezależnie od tego, czy są to bazy danych, darmowe przewodniki PDF czy samouczki wideo, skorzystaj z wszystkiego, co oferuje konferencja. 📚

Na przykład, znajdź czas w swoim harmonogramie, aby sprawdzić halę wystawową. Być może będziesz musiał skorzystać z oprogramowanie do planowania aby rozłożyć w czasie, którzy członkowie zespołu są w hali wystawowej i kiedy, ale jest to świetny sposób, aby zobaczyć pojawiające się trendy na własne oczy.

Pamiętaj również:

Uzyskać dostęp do nagrań z sesji

Pobrać dane uczestników i informacje kontaktowe, jeśli są dostępne

Przejrzeć torbę konferencyjną w poszukiwaniu cennych gratisów

Wprowadzenie spostrzeżeń z konferencji do praktyki

Wykonałeś ciężką pracę, uczestnicząc w konferencji i ucząc się nowych materiałów. Ale nie pozwól, by ta wiedza przepadła w otchłani: wykorzystaj ją!

Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby włączyć to, czego nauczyłeś się na konferencji budowlanej do swoich codziennych cyklów pracy.

Podsumowanie po konferencji

Nie wszystko, co wyniesiesz z konferencji, będzie nadawało się do wykorzystania. Usiądź ze swoim zespołem, aby przejrzeć notatki i zdecydować, które pomysły chcesz wypróbować we własnym biznesie. Prawdopodobnie będziesz musiał ustalić priorytety i to jest w porządku. Niektóre pomysły można wdrożyć szybko, podczas gdy inne będą wymagały więcej czasu lub ostrożności planowanie zasobów do ściągnięcia.

Użyj narzędzia do zarządzania projektami budowlanymi

ClickUp pomaga planować, zarządzać i śledzić projekty budowlane od przedsprzedaży przez koncepcję po dostawę - wszystko w jednym miejscu

Kto ma czas na przełączanie się między notatkami, oprogramowaniem do planowania i danymi księgowymi? Czy nie byłoby łatwiej zarządzać wszystkim w jednym miejscu?

Właśnie w tym miejscu pojawia się ClickUp. Teams budowlane używają ClickUp nie tylko do planowania konferencji i przechowywania notatek w jednym miejscu, ale także do zarządzania projektami budowlanymi. Skorzystaj z tych przydatnych funkcji, aby zintegrować swoje spostrzeżenia z konferencji z codziennymi cyklami pracy:

Widok mapy: Jasne, możesz wizualizować projekty w widoku listy i widoku kalendarza, ale..Widok mapy jest szczególnie pomocny dla firm budowlanych. Widok wszystkich projektów według lokalizacji i możliwość sprawdzenia, gdzie w danym momencie znajdują się ekipy

Jasne, możesz wizualizować projekty w widoku listy i widoku kalendarza, ale..Widok mapy jest szczególnie pomocny dla firm budowlanych. Widok wszystkich projektów według lokalizacji i możliwość sprawdzenia, gdzie w danym momencie znajdują się ekipy Współpraca: Niezależnie od tego, czy chodzi o HR, marketing, sprzedaż, czy ekipę na polu, musisz pozostać w kontakcie ze swoim zespołem, aby zakończyć projekty. Przejdź doWidok czatu aby współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy przeglądasz widok dokumentu, czy po prostu prowadzisz prywatny czat

Niezależnie od tego, czy chodzi o HR, marketing, sprzedaż, czy ekipę na polu, musisz pozostać w kontakcie ze swoim zespołem, aby zakończyć projekty. Przejdź doWidok czatu aby współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym, niezależnie od tego, czy przeglądasz widok dokumentu, czy po prostu prowadzisz prywatny czat Integracje: Prawdopodobnie ClickUp integruje się z narzędziami, których już używasz w swoim Business. Przenieś całe swoje oprogramowanie w jedno miejsce i ciesz się całościowym, ogólnym widokiem swojego Businessu bez rozpraszania uwagi

Przyspiesz wszystko dzięki szablonom

Bez względu na to, czy chodzi o nową bazę danych, czy formularz przyjęcia klienta, nie musisz tworzyć wszystkiego od zera. Od burzy mózgów na Tablicach po bazy danych powiązań z klientami, ClickUp ma szablon na prawie wszystko. Skorzystaj z naszych free szablony do zarządzania budową do codziennego raportowania, harmonogramów, budżetowania, działań awaryjnych, formularzy zleceń zmian i wielu innych.

Co najlepsze, szablony te integrują się z istniejącymi projektami, dokumentami, zadaniami i nie tylko w ClickUp, więc ich wdrożenie to tylko jedno kliknięcie.

Przeglądaj i iteruj

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Nowe procesy rzadko są doskonałe za pierwszym razem. Zaplanuj regularne spotkania zespołu, aby ocenić, jak przebiegają nowe procesy. Korzystaj z narzędzi takich jak Pulpity ClickUp aby wizualizować swój postęp i szybko identyfikować obszary wymagające poprawy.

Nie pozwól jednak, by Twoje dane zalegały na pulpicie. Bądź otwarty na wprowadzanie iteracyjnych zmian w oparciu o to, czego się nauczysz. Jeśli coś nie działa, nie bój się porzucić obecnego planu i spróbować czegoś nowego.

Zbuduj coś pięknego w ClickUp

Współpracuj od biura do miejsca pracy dzięki widokowi czatu ClickUp, w którym możesz dodawać komentarze, oznaczać swój zespół i rozmawiać w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia

Branża budowlana ma reputację trudnej, wymagającej branży i nadal tak jest. Mimo to uczestnictwo w konferencjach budowlanych pozwala być na bieżąco z najnowszymi praktykami i technologiami, zarówno na polu pracy, jak i w biurze.

Na tych konferencjach można się wiele nauczyć, ale nie należy zapominać o stosowaniu zdobytej wiedzy w praktyce. Podłącz swoje notatki z konferencji, zadania, wskaźniki KPI i strategie do ClickUp, aby uzyskać prawdziwie kompleksowe doświadczenie w zarządzaniu budową. Koniec z przełączaniem się między różnymi platformami - wszystko jest naprawdę w jednym miejscu.

Przekonaj się sam: Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz .

FAQ

1. Jakie są najlepsze konferencje budowlane na które warto się wybrać w 2024 roku?

Niektóre z najważniejszych konferencji budowlanych w 2024 roku to:

World of Concrete

Międzynarodowe targi budowlane

Doroczna konwencja ACG

ENR FutureTech

Międzynarodowa konferencja Greenbuild

2. Jakie są korzyści z uczestnictwa w konferencjach budowlanych ?

Udział w konferencji budowlanej daje dostęp do najnowszych trendów, technologii i najlepszych praktyk w budownictwie. Daje również szansę na nawiązanie kontaktów z rówieśnikami i ekspertami, poznanie nowych produktów i rozwijanie swoich umiejętności.

3. Dlaczego firmy powinny uczestniczyć w konferencjach budowlanych ?

Koszt uczestnictwa w konferencji może być trudny do uzasadnienia, ale teamy, które inwestują w rozwój zawodowy i nawiązywanie kontaktów są zazwyczaj bardziej kompetentne i zyskowne niż te, które tego nie robią. Jeśli chcesz pozostać na czele stawki, udział w konferencjach budowlanych daje ci poważną przewagę nad konkurencją.