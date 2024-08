Konferencje na temat zarządzania projektami, które podniosą twoje umiejętności w 2024 roku

Kierownicy projektów to gwiazdy rocka, które płynnie organizują zadania, zasoby i oś czasu, aby osiągnąć określone cele.

Są mistrzami stojącymi za powodzeniem realizacji projektów, a konferencje poświęcone zarządzaniu projektami są miejscem, w którym podnoszą swoje kwalifikacje. ⬆️ 🚀

Ten artykuł przedstawia 10 wydarzeń, których nie można przegapić. Dowiedz się więcej o najlepszych konferencjach poświęconych zarządzaniu projektami w 2024 roku.

Znaczenie Konferencji zarządzania projektami

Wyprzedzanie konkurencji to coś więcej niż cel zawodowy; to strategiczny imperatyw dla osób zarządzających projektami. Konferencje to epicentra, w których wiedza, innowacje i współpraca zbiegają się, aby kształtować przyszłość tego dynamicznego pola.

Poniżej przedstawiamy niektóre z wielu sposobów, w jakie konferencje poświęcone zarządzaniu projektami mogą pomóc uczynić rok 2024 najlepszym w historii.

Zbuduj zwycięską sieć kontaktów

Konferencje działają jak katalizatory możliwości nawiązywania kontaktów. Sesje networkingowe, spontaniczne rozmowy przy kawie i przypadkowe spotkania z liderami branży pomagają nawiązać znaczące połączenia z innymi profesjonalistami zajmującymi się projektami, aby rozwijać swoją karierę.

Rozwiń swoje umiejętności

Konferencje poświęcone zarządzaniu projektami oferują kontakt z różnymi perspektywami, rzeczywistymi wyzwaniami i praktycznymi warsztatami. Spotkaj się z profesjonalistami z branży o podobnych poglądach, doskonal swoje umiejętności i przekształć teorię w praktyczną wiedzę, która pomoże Ci żonglować projektami cele zarządzania projektami , oś czasu i zasoby jak profesjonalista.

Udostępnianie wiedzy

Spotkania doświadczonych kierowników projektów i liderów myśli stanowią scenę dla pasjonującej wymiany spostrzeżeń i najlepszych praktyk. Skorzystaj z tych wydarzeń społecznościowych, aby uzyskać dostęp do skarbnicy doświadczeń, studiów przypadków i metodologii, których nie znajdziesz w podręcznikach.

Wyprzedzaj trendy

Trendy zmieniają się w mgnieniu oka, a konferencje poświęcone zarządzaniu projektami mogą pomóc Ci je wyprzedzić (i utrzymać). Uzyskaj widok z góry na to, co kształtuje branżę, od najnowszych trendów po trendy w zarządzaniu projektami free oprogramowanie do zarządzania projektami do dogłębnego zapoznania się z nowymi metodologiami.

Kompleksowa lista najlepszych konferencji dotyczących zarządzania projektami w 2024 roku

Poniżej wyróżniliśmy siedem wydarzeń, których nie można przegapić i osiem wzmianek o 15 fantastycznych konferencjach, które wypełnią Twój kalendarz na ten rok. 📅✨

Sympozjum Zarządzania Projektami

Kiedy: 18-19 kwietnia 2024 r

Gdzie: College Park, Maryland, USA

Koszt: $525 (w przypadku wcześniejszej rezerwacji)

Osobiście lub wirtualnie: Dostępne są opcje uczestnictwa osobistego, wirtualnego i hybrydowego

Uczestnicy Sympozjum zarządzania projektami od 2014 r. co roku gromadzi profesjonalistów z branży. Wybierz spośród opcji uczestnictwa osobistego, wirtualnego i hybrydowego, formatu zainspirowanego wyjątkowym wirtualnym wydarzeniem Project Management Symposium 2020 podczas pandemii.

Uczestnicy mogą uzyskać jednostki rozwoju zawodowego (PDU) w celu odnowienia certyfikatów Project Management Professional (PMP), a także zdobyć bogatą wiedzę na tematy takie jak:

Zarządzanie ryzykiem

FinOps

Metodologie Lean i Agile

Zarządzanie programami federalnymi

Zarządzanie projektami 4.0

Wartość ciekawości

Chcesz mieć więcej czasu na zwiedzanie Waszyngtonu i nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami?

Skorzystaj z dwóch szczytów, łącząc Sympozjum Zarządzania Projektami z 12. doroczną konferencją badawczą IPMA, o której mowa poniżej.

2. 12 IPMA Konferencja Badawcza

Kiedy: 19-21 kwietnia 2024 r

Gdzie: College Park, Maryland, USA

Koszt: 499 dolarów (ceny dla początkujących)

Osobiście lub wirtualnie: Osobiście

Uczestnicy 12. doroczna konferencja badawcza IPMA jest w tym roku jedną z największych konferencji poświęconych zarządzaniu projektami w Ameryce Północnej. Tematem przewodnim jest zarządzanie projektami w erze sztucznej inteligencji. Będą badane wszystkie aspekty skrzyżowania AI-PM, w tym następujące:

Współpraca

Ramy etyczne

Pojawiające się kompetencje projektowe

Modele uczenia się

Zrównoważony rozwój

Teams

Podczas tej trzydniowej konferencji wystąpią wybitni prelegenci poruszający takie tematy jak maksymalizacja wartości projektów, różnorodność zespołów i wpływ AI na zarządzanie projektami.

Po tym wydarzeniu nie będziemy się już powtarzać, ale jeśli chcesz kontynuować imprezę, wskocz do samolotu do Orlando na ProjectSummit*BusinessAnalystWorld, o którym mowa poniżej. ✈️🗺️

3. ProjectSummit*BusinessAnalystWorld

Kiedy: 22-24 kwietnia 2024 r

Gdzie: Orlando, Floryda, USA

Koszt: $2,209 (po wcześniejszej rezerwacji)

Osobiście lub wirtualnie: Osobiście ProjectSummit*BusinessAnalystWorld lub PS*BAW to największa w Ameryce Północnej konferencja dla kierowników projektów i analityków biznesowych w 2024 roku.

Wydarzenie to oferuje jednostki ciągłego rozwoju (CDU) i PDU za każdą godzinę nauki; czterodniowi uczestnicy mają możliwość zdobycia łącznie 26 punktów.

PS*BAW jest przeznaczony dla liderów zespołów, kierowników projektów, koordynatorów projektów, dyrektorów projektów, menedżerów strategicznych, analityków biznesowych i nie tylko.

Oficjalny program wydarzenia jest nieznany w chwili pisania tego tekstu, ale na pewno usłyszysz od ekspertów reprezentujących każdy sektor z całego świata.

Przygotuj się, aby uzbroić się w nowe narzędzia, umiejętności i techniki, które możesz natychmiast zastosować w swoim miejscu pracy.

4. Globalne Spotkanie Scrum

Kiedy: 19-22 maja 2024 r

Gdzie: Nowy Orlean, Luizjana, USA

Koszt: $1,400 (w ramach wczesnej rezerwacji)

Osobiście lub wirtualnie: Osobiście

Uczestnicy Globalne spotkanie Scrum 2024 lub GSGNOLA24, jest organizowane przez Scrum Alliance w Nowym Orleanie i zapowiada się jako jedno z najfajniejszych wydarzeń roku.

Uczestnicy będą uczyć się od światowych liderów agile, świętować ich osiągnięcia i uzyskać dostęp do zasobów, które przyspieszą ich karierę.

GSGNOLA24 będzie pełnić funkcję:

Spersonalizowane sesje coachingowe

Usługi związane z karierą

Wnikliwe rozmowy na temat najnowszych metodologii zwinnych

Monday Mingle Party, aby pomóc uczestnikom w połączeniu i rozluźnieniu się

Wtorkowe poszukiwanie skarbów, aby odkryć historyczne miejsca w Dzielnicy Francuskiej

Spotkania te rozpoczęły się w 2004 roku, kiedy społeczność scrumowa zebrała się na pierwszym wspólnym wydarzeniu i z roku na rok są coraz większe. Są one przeznaczone dla wszystkich odsetków scrum i agile, niezależnie od branży.

Ponadto, nie można przebić konferencji z imprezą i polowaniem na padlinożerców na koniec. 🍷🔎

5. Agile2024

Kiedy: 22-26 lipca 2024 r

Gdzie: Grapevine, Teksas (okolice Dallas), USA

Koszt: $1,849 (wczesne ceny tylko dla członków)

Osobiście lub wirtualnie: Osobiście

Coroczna konferencja Agile Alliance, Agile2024 łączy pełnych pasji członków zwinnych społeczności na całym świecie. Uczestnicy wspólnie poznają najnowsze pomysły, praktyki i strategie kształtujące zwinne tworzenie oprogramowania.

Uzyskaj dogłębne spojrzenie na wszystkie rzeczy związane z Agile, w tym następujące:

Metryki i pomiary Agile

Najlepsze praktyki

Strategie ciągłego doskonalenia

Najnowsze trendy i technologie

Jest to wydarzenie dla agilistów, którzy chcą nawiązać kontakty i porozmawiać z ekspertami z branży na temat zarządzania projektami.

6. PMI Global Summit

Kiedy: 18-21 września 2024 r

Gdzie: Los Angeles, Kalifornia, USA

Koszt: Do ogłoszenia (etykieta z ceną jest zazwyczaj czterocyfrowa; członkowie PMI otrzymują znaczące rabaty)

Osobiście lub wirtualnie: Osobiście

W tym Globalny szczyt PMI to jeden z największych szczytów PM w 2024 roku. Wydarzenie to, organizowane przez Project Management Institute, skupi się na najlepszych praktykach PM i zagłębi się w standardy PMP.

W chwili pisania tego tekstu zaproszenie do składania dokumentów na tę konferencję jest nadal otwarte. Chociaż nic nie jest jeszcze ustawione, wiemy, że będą sesje skoncentrowane na AI, możliwości uczenia się, zajęcia i rozmowy.

Chcesz mieć pretekst do podróży międzynarodowych w tym roku? Wybierz się na PMI Global Summit Series Europe w Berlinie w Niemczech w dniach 10-11 kwietnia 2024 r. lub na konferencję PMI Africa w Rwandzie w dniach 18-20 listopada 2024 r.

7. FuturePMO

Kiedy: 3 października 2024 r

Gdzie: Londyn, Anglia, Europa

Koszt: 464 USD (w ramach wczesnej rezerwacji)

Osobiście lub wirtualnie: Osobiście

Z tematem takim jak "Czarodziejski świat PMO," FuturePMO 2024 wellingtone to gwarantowany hit. 🧙

Jest to jednodniowa konferencja PMO w Londynie, która ma na celu zgromadzenie wiodących w branży prelegentów i profesjonalistów podczas wciągającego, ekscytującego wydarzenia.

Ta konferencja ma być inspirująca, pouczająca, zabawna i (proszę o bębny) niesprzedażowa. Uczestnicy mogą gromadzić się, uczyć, udostępniać i rozwijać bez sprzedawania czegokolwiek.

W końcu, jeśli bierzesz udział, już zapłaciłeś za bilet.

Będziesz cieszyć się spostrzeżeniami i dyskusjami na temat poważnych spostrzeżeń dotyczących PMO i PPM połączonych z zabawnymi zajęciami, aby zachować lekkość.

FuturePMO 2024 to flagowe coroczne wydarzenie odbywające się co roku w październiku, ale szczyty te odbywają się co miesiąc i są organizowane przez Microsoft w ich biurach w Londynie, Manchesterze i Dublinie. Jeśli nie możesz wziąć udziału w tym wydarzeniu, miej oko na ich kalendarz, aby znaleźć lepsze dopasowanie.

8. Konferencja poświęcona zarządzaniu projektami wyróżnione wzmianki

Potrzebujesz więcej opcji, aby wypełnić swój plan poprawy umiejętności PM? Sprawdź jedną z ośmiu konferencji poświęconych zarządzaniu projektami, które otrzymały wyróżnienia:

Kluczowe wnioski z konferencji dla specjalistów ds. zarządzania projektami

Konferencje poświęcone zarządzaniu projektami pozwolą ci poszerzyć wiedzę, rozbudować sieć kontaktów i być na bieżąco z trendami w tej dziedzinie. Ale czego można się nauczyć?

Niektóre konferencje wybierają co roku konkretny temat i organizują swój program wokół niego. Inne obejmują wszystko, co można wiedzieć o tym polu.

Niezależnie od tego, jak zorganizowane jest wydarzenie, w którym bierzesz udział, poznasz innowacyjne pomysły dotyczące takich tematów jak:

Metodyki Agile i Scrum

Zarządzanie portfolio

Zarządzanie zmianą

Zarządzanie ryzykiem

Korzystanie zmapy drogowe dla efektywnego zarządzania projektami* Planowanie i zarządzanie zasobami

Rozwój zawodowy

Planowanienajlepsze aplikacje do planowania i technologie, które pozwolą Twojemu zespołowi wyprzedzić konkurencję

Zarządzanie Teams i interesariuszami

NajnowszeNarzędzia AI do tworzenia notatekplanowanie projektów, zarządzanie projektami i współpraca

Zarządzanie projektami w inżynierii i rozwoju oprogramowania

Prognozy na przyszłość dotyczące zarządzania projektami

Szczegóły różnią się w zależności od wydarzenia, ale są to jedne z najczęstszych obszarów zainteresowania.

Na przykład, jedno wydarzenie może pełnić funkcję warsztatu na temat tego, jak używać szablony notatek ze spotkań z ekspertem w danej dziedzinie, inne może mieć całodniowy agile i scrum deep-dive, a jeszcze inne może pełnić funkcję obu (lub żadnego) z nich!

Sprawdź harmonogram programu wydarzeń, w których planujesz wziąć udział, abyś mógł odpowiednio wybrać konferencje!

W oczekiwaniu na pierwsze ekscytujące wydarzenie, zalecamy odświeżenie swojej wiedzy na temat aktualnej sytuacji w branży dzięki podcasty o zarządzaniu projektami aby nie przegapić żadnego rytmu. W końcu chcesz wymieniać nazwiska i udostępniać notatki, a nie nadrabiać zaległości.

Zastosowanie wiedzy z Konferencji zarządzania projektami

Zastosowanie bogactwa wiedzy i mądrości na temat najnowszych trendów w zarządzaniu projektami w rzeczywistym środowisku pracy może być onieśmielające. Ale nie musi tak być!

Jest jeszcze jeden składnik, który pozwala maksymalnie wykorzystać wartość konferencji poświęconych zarządzaniu projektami: oprogramowanie do zarządzania projektami dla wydarzeń . ☑️

To tutaj ClickUp wchodzi.

Przyjrzyjmy się, jak można skutecznie korzystać z ClickUp przed, w trakcie i po konferencji dotyczącej zarządzania projektami.

Przed konferencją dotyczącą zarządzania projektami

Kiedy planujesz wziąć udział w konferencji, musisz kupić bilet, zarezerwować lot i zabezpieczyć rezerwację hotelu. W ClickUp możesz utworzyć dla siebie zadania z terminami, aby o nich nie zapomnieć.

Zarządzaj projektami, organizuj je i planuj zadania w elastycznym widoku Kalendarza, aby zapewnić synchronizację zespołów

Następnie, przed rozpoczęciem konferencji, użyj Widok kalendarza ClickUp aby upewnić się, że wiesz, w jakich sesjach chcesz uczestniczyć, gdzie musisz być i kiedy musisz tam być, abyś mógł jak najwięcej skorzystać z konferencji.

Stwórz dla siebie agendę sesji konferencyjnych i wydarzeń, w których weźmiesz udział

Sparuj widok kalendarza z szablonem Szablon agendy konferencji ClickUp aby objąć wszystkie podstawy. Chociaż szablon ten został stworzony z myślą o organizowaniu konferencji, jest on równie pomocny dla uczestników.

Podczas konferencji poświęconej zarządzaniu projektami

Podczas konferencji będziesz przyswajać wiele informacji. Użyj Notatnik ClickUp do notatek z dyskusji, przemówień i warsztatów. Później możesz przekształcić te wpisy w uporządkowane dokumenty i zadania, do których Ty i Twój zespół macie dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie.

Bez wysiłku przechwytuj notatki, edytuj z bogatym formatem i przekształcaj je w śledzone zadania dostępne z dowolnego miejsca w Notatniku ClickUp

Po konferencji dotyczącej zarządzania projektami

Z Spotkania ClickUp ty i Twój zespół możecie omówić to, czego się nauczyliście i przeprowadzić burzę mózgów, jak zastosować tę wiedzę w rzeczywistych projektach i procesach. Możesz przypisywać komentarze do poszczególnych członków zespołu, a nawet tworzyć powtarzające się zadania na przyszłe spotkania.

Ustaw powtarzające się zadania, aby usprawnić pracę, wybierając harmonogram spotkań i wyświetlając go w kalendarzu w ClickUp

Ale nie musisz na tym poprzestawać. ClickUp służy do zarządzania projektami , co oznacza, że można go używać do usprawnienia codziennej organizacji i współpracy. Połącz swój zespół dzięki połączonym cyklom pracy, udostępnianym dokumentom ClickUp, pulpitom w czasie rzeczywistym i nie tylko.

Posiada narzędzia, które pomogą każdemu członkowi zespołu działać szybciej, pracować mądrzej i oszczędzać czas.

Podziel cele, zadania, punkty zwinne i statusy projektów w wysoce konfigurowalnym pulpicie ClickUp 3.0

A tak, czy wspomnieliśmy już, że ClickUp jest darmowy? Na zawsze? Tak. Ponieważ jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc, a nie na odwrót.

Najczęściej zadawane pytania

Oto kilka odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące konferencji związanych z zarządzaniem projektami.

1. Co to jest konferencja zarządzania projektami ?

Konferencja zarządzania projektami to specjalistyczne wydarzenie mające na celu połączenie profesjonalistów, ekspertów i entuzjastów w branży. Uczestnicy spotykają się, aby rozmawiać, nawiązywać kontakty, udostępniać spostrzeżenia i poznawać najnowsze trendy w zarządzaniu projektami. Konferencje zazwyczaj pełnią funkcję głównych prelegentów, warsztatów, dyskusji panelowych i możliwości nawiązywania kontaktów, a także bonusów, takich jak after party, a nawet polowanie na padlinożerców.

2. Jakie są zalety uczestnictwa w konferencji poświęconej zarządzaniu projektami ?

Uczestnictwo w konferencji poświęconej zarządzaniu projektami daje dostawcom możliwość bycia na bieżąco z najnowszymi trendami, metodologiami i najlepszymi praktykami na tym polu. Są to również ogromne huby do nawiązywania kontaktów, umożliwiające profesjonalistom połączenie się z rówieśnikami, liderami branży i potencjalnymi mentorami. Dodatkowo, uczestnicy biorą udział w warsztatach i sesjach, aby podnieść swoje umiejętności i odkryć innowacyjne rozwiązania dla powszechnych problemów wyzwania związane z zarządzaniem projektami .

3. Czy podczas konferencji można korzystać z narzędzi takich jak ClickUp?

Jak najbardziej! Narzędzia takie jak ClickUp są nieocenione podczas konferencji poświęconej zarządzaniu projektami. Wszechstronne funkcje zarządzania projektami ClickUp są idealne do planowania, notatek i działań następczych po konferencji.

W ramach zadania ClickUp z łatwością twórz i organizuj szczegółowe listy kontrolne z grupami elementów do zrobienia, które mogą być nawet przypisane do innych użytkowników

Twórz zadania, aby nakreślić kluczowe wnioski, ustawić terminy kalendarzowe na wdrożenie nowych strategii i przypisać nowe obowiązki członkom zespołu. Możesz także skorzystać z możliwości integracji ClickUp, aby płynnie udostępniać spostrzeżenia z konferencji na różnych platformach, maksymalizując wydajność i współpracę. 🌐🔧

Let the Networking Begin

Zamykając naszą listę najlepszych konferencji dla profesjonalistów zarządzania projektami w tym roku, podróż do (i przez) te wydarzenia dopiero się zaczyna.

Sprawdź więc swój kalendarz, zarezerwuj bilety, zaplanuj podróże i wykorzystaj każdą okazję, aby podnieść poziom zarządzania projektami. Chodzi o to, aby być na bieżąco, mieć połączenie i inspirację.

To od Ciebie zależy, jak wykorzystasz zdobytą wiedzę do osiągnięcia powodzenia. Zrób pierwszy krok, optymalizując procesy zarządzania projektami za pomocą ClickUp, najlepszego narzędzia do przekształcania wniosków z konferencji w rzeczywiste osiągnięcia.

Gotowy na realizację celów swojego projektu? Zarejestruj się w ClickUp już dziś