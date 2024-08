6 najlepszych konferencji na temat zarządzania produktami w 2024 roku

Jako lider produktu doskonale wiesz, jak szybko zarządzanie produktem przestrzeń się zmienia. Nowe pomysły i innowacyjne strategie są zawsze na horyzoncie, ale to do Ciebie należy przekazanie tych świeżych spostrzeżeń swojemu zespołowi. Bez regularnego czytania wiadomości branżowych, produkt konferencje dotyczące zarządzania są najlepszym sposobem, aby być na bieżąco z tym, co jest gorące (a co nie) w zarządzaniu produktem.

Konferencje zarządzania produktem to profesjonalne spotkania przeznaczone dla osób zaangażowanych w rozwój produktu. Przestrzeń rozwoju produktu wciąż rośnie, a zapotrzebowanie na zarządzanie produktem jest ogromne.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup, czy jesteś doświadczonym liderem w dużej korporacji, udział w konferencjach zapewni Twojemu zespołowi bogactwo wiedzy i platformę do wymiany pomysłów z ekspertami z branży. 💡

W tym przewodniku przedstawimy wartość uczestnictwa w konferencjach dotyczących wydajności - tak na wszelki wypadek, gdybyś musiał to uzasadnić przed przełożonymi.

Zamieścimy również listę najważniejszych konferencji produktowych w 2024 roku i polecimy kilka pomocnych narzędzi i technik do wszystkiego, od zarządzania konferencją po śledzenie frekwencji.

Wartość konferencji produktowych

Rozwój i zarządzanie produktem nie może odbywać się w próżni. Rozwijają się dzięki innowacjom, które wymagają połączenia z innymi profesjonalistami na danym polu. Konferencje dają specjalistom ds. produktów szansę na doskonalenie swojego rzemiosła i dostarczanie większej wartości. A kto nie chciałby być lepszy w swojej pracy?

Konferencje produktowe pozwalają również Tobie i Twojemu zespołowi na:

Poznawać najnowsze trendy i strategie produktowe od liderów branży

Zaangażować się w studia przypadków i dyskusje na temat doświadczenia użytkownika, projektowania produktu i planowania planu działania

Nawiązywać kontakty z teamami produktowymi, projektantami UX, dyrektorami ds. produktu i współzałożycielami największych firm, takich jak Amazon, Uber, LinkedIn i Slack

Uzyskaj wgląd od prelegentów, aby projektować lepsze produkty dla swoich niestandardowych klientów

Po prostu nie da się naśladować doświadczenia połączenia z innymi profesjonalistami jeden na jednego. Dobrze jest czytać publikacje branżowe i zapisywać się na szkolenia ustawiczne, ale gdy trzeba edukować i inspirować swój zespół, konferencje dotyczące zarządzania produktami są tam, gdzie to możliwe.

6 konferencji produktowych, w których warto wziąć udział w 2024 roku

Udział w dużych konferencjach daje Twojemu zespołowi więcej możliwości nawiązywania kontaktów i poznawania nowych, fajnych rzeczy w przestrzeni produktowej. Nie przeocz tych głównych konferencji dotyczących zarządzania produktem podczas planowania sezonu konferencyjnego w 2024 roku.

1. ProductCon

Data: 29 maja 2024 r

29 maja 2024 r Lokalizacja: Nowy Jork

Nowy Jork Cena: Free ProductCon jest pomysłem Product School, internetowej szkoły certyfikacja i szkolenia hub. Jest to największa na świecie konferencja poświęcona zarządzaniu produktem, która co roku przyciąga ponad 100 000 uczestników. Aha, i czy wspomnieliśmy, że bilety są zawsze darmowe? 🙌

ProductCon odbywa się cztery razy w roku, więc jeśli przegapiłeś ostatnią sesję, nie przejmuj się. W 2024 roku mają różne wydarzenia w USA i Europie, w tym:

Londyn : 20 lutego 2024 r

20 lutego 2024 r Nowy Jork : 29 maja 2024 r

29 maja 2024 r Online: sierpień 2024 r

sierpień 2024 r San Francisco : 16 października 2024 r

2. The Product Conference

Data: 23-25 września 2024 r

23-25 września 2024 r Lokalizacja: Cleveland, Ohio

Cleveland, Ohio Cena: 845-2 245 USD

The Product Collective jest gospodarzem " Przemysł: Konferencja produktowa " co roku dla menedżerów produktu oprogramowania na całym świecie. LineUp 2024 pełni funkcję ponad 30 sesji, dyskusji przy okrągłym stole, sesji pytań i odpowiedzi oraz (oczywiście) targów produktowych. W ciągu roku odbywają się cztery wydarzenia, w tym:

Nowy Jork Miasto: 18 kwietnia 2024 r

18 kwietnia 2024 r EMEA : 17-19 czerwca 2024 r

17-19 czerwca 2024 r Global ( Cleveland , Ohio): 23-25 września 2024 r

23-25 września 2024 r Wirtualny: 17 października 2024 r

Wirtualna konferencja ma najwięcej uczestników, ale wydarzenie w Cleveland jest najbardziej godną uwagi opcją osobistą, która przyciąga globalną społeczność profesjonalistów ds. wydajności.

Ulepszone bilety zapewniają dostęp do ekskluzywnych półdniowych warsztatów i szkoleń kohortowych. To wysoka cena, wynosząca znacznie ponad 1500 $ za ulepszony bilet, ale uczestnicy konsekwentnie zachwycają się jakością tej konferencji poświęconej zarządzaniu produktem.

3. ProductWorld

Data: 21-29 lutego 2024 r

21-29 lutego 2024 r Lokalizacja: San Francisco, Kalifornia (i online)

San Francisco, Kalifornia (i online) Cena: 100-1 590 USD ProductWorld oferuje imponującą różnorodność sesji na:

100-1 590 USD oferuje imponującą różnorodność sesji na: Najlepsze praktyki podczas rozmów kwalifikacyjnych

Teams role

Cykl życia produktu

Projektowanie interfejsu użytkownika

Nowe oprogramowanie i technologie

Ścieżki konferencyjne poświęcone studiom przypadków, metodologiom, oprogramowaniu i innowacjom, zespołom produktowym i okrągłym stołom menedżerów produktu. Wydarzenie obejmuje osobiste warsztaty w dniach 21-23 lutego, hackathon online w dniach 5-23 lutego oraz wydarzenia online na żywo w dniach 27-29 lutego.

4. Product-Led Summit

Data: 13-14 lutego 2024 r

13-14 lutego 2024 r Lokalizacja: Austin, TX

Austin, TX Cena: $999-$1,999

Posłuchaj profesjonalistów z Upwork, Indeed, Keller Williams Realty, GoodRx i Walgreens na konferencji Szczyt poświęcony wydajności produktów w tym roku. Dwudniowa konferencja poświęcona zarządzaniu produktami skupi się na takich tematach jak AI, doświadczenie klienta i rozwój oparty na danych. Wszystkie bilety obejmują dostęp do sesji, wydarzeń networkingowych, jedzenia, nagrań na żądanie i wystawy. Jeśli przejdziesz na subskrypcję PLA Pro+, uzyskasz również dostęp do ram certyfikacji, programu mentorskiego, ekskluzywnej zawartości i transmisji na żywo.

5. Szczyt Chief Product Officer

Data: 20 marca 2024 r

20 marca 2024 r Lokalizacja: Nowy Jork

Nowy Jork Cena: Free - $1,999

The Szczyt Chief Product Officer jest co prawda dość mała, ze średnią liczbą 80 uczestników każdego roku, ale jej specjalistyczna zawartość sprawia, że jest odpowiednia dla kadry kierowniczej wyższego szczebla. W tym roku konferencja obejmuje sesje dotyczące wydajności, generatywnego AI i budowania kultury.

Jeśli nie możesz dotrzeć na wydarzenie w Nowym Jorku, w 2024 r. odbędą się również inne wydarzenia na całym świecie, w tym:

Amsterdam: 15 maja 2024 r

15 maja 2024 r San Francisco: 4 września 2024 r

4 września 2024 r Londyn: 20 listopada 2024 r

6. ProductCamp

Data: do ustalenia

do ustalenia Lokalizacja: Austin, Teksas

Austin, Teksas Cena: Free ProductCamp określa się jako "niekonferencja", która jest mniej ustrukturyzowana niż inne wydarzenia, ale nadal jest to jedna z najlepszych konferencji zarządzania produktem w roku. Wszyscy uczestnicy głosują na sesje, które chcą zobaczyć - w rzeczywistości nie będziesz wiedział, które sesje się odbędą, aż do dnia wydarzenia! ProductCamp 2024 jest wciąż w fazie planów, więc bądź na bieżąco z informacjami o tegorocznej konferencji.

Wskazówki dotyczące organizacji i uczestnictwa w konferencji produktowej dla zespołu

Jak widać, w 2024 roku jest wiele konferencji poświęconych zarządzaniu produktem dla Twojego zespołu. Zdajemy sobie jednak sprawę, że znalezienie konferencji to tylko połowa sukcesu: Musisz również uzyskać wymierną wartość z udziału w konferencji. Postępuj zgodnie z tymi wskazówkami, aby zaplanować pełen wartości sezon konferencyjny 2024 dla swojego zespołu.

Pomyśl o lokalizacji i czasie

Czy wysyłanie wszystkich członków zespołu produktowego na konferencje w 2024 roku ma sens? Prawdopodobnie nie. W końcu twój zespół byłby ciągle w drodze, a to recepta na niskie morale i trudną sytuację planowanie projektów . Jeśli brakuje ci czasu lub funduszy, wyznacz kilku przedstawicieli swojego zespołu, aby udali się na konferencję i raportowali swoje spostrzeżenia. 🕵️

Ważne jest również, aby wziąć pod uwagę ograniczenia geograficzne. Jeśli znajdujesz się np. na Florydzie, prawdopodobnie bardziej sensowne będzie wzięcie udziału w konferencji w USA niż w Azji lub Europie ze względu na samą logistykę podróży.

Priorytetowe możliwości nawiązywania kontaktów

Wiedza to potęga, ale dużą korzyścią z uczestnictwa w osobistych konferencjach dotyczących zarządzania produktem jest połączenie z innymi profesjonalistami. Szukaj konferencji z dużą liczbą uczestników z różnych dyscyplin, w tym projektantów UX, liderów produktu i nie tylko.

Usprawnij udział w konferencjach dzięki ClickUp

Używaj ClickUp Docs do robienia notatek z konferencji, sprawdzania, czego uczą się inni członkowie zespołu i przeprowadzania burzy mózgów na temat tego, jak wdrożyć zdobytą wiedzę po powrocie do pracy

Uczestnictwo w konferencji z zespołem wymaga trudnej równowagi logistycznej i łatwo jest przeoczyć coś w chaosie związanym z organizacją wyjazdu zespołowego. Jeśli planujesz wziąć udział w konferencji ze swoim zespołem, skorzystaj z narzędzie do planowania jak ClickUp, aby mieć wszystko w jednym rzędzie. 🦆 Teams produktowe polegają na ClickUp dla:

Zarządzanie konferencjami: Śledzenie zadań, uczestników i prawie każdego aspektu konferencji w jednym miejscu zszablon do zarządzania konferencją ClickUp. Szablon zapewnia szybki widok wszystkich ruchomych części i centralizuje wszystkie szczegóły konferencji - koniec z szukaniem informacji

Śledzenie zadań, uczestników i prawie każdego aspektu konferencji w jednym miejscu zszablon do zarządzania konferencją ClickUp. Szablon zapewnia szybki widok wszystkich ruchomych części i centralizuje wszystkie szczegóły konferencji - koniec z szukaniem informacji Przypisywanie zadań: Użyj ClickUp doprzypisać zadania przedkonferencyjne członkom zespołu. Może to obejmować wyszukiwanie prelegentów, planowanie spotkań ze specjalistami ds. produktów lub przygotowywanie pytań do dyskusji przy okrągłym stole

Użyj ClickUp doprzypisać zadania przedkonferencyjne członkom zespołu. Może to obejmować wyszukiwanie prelegentów, planowanie spotkań ze specjalistami ds. produktów lub przygotowywanie pytań do dyskusji przy okrągłym stole Planowanie: Widok kalendarza ClickUp umożliwia przegląd harmonogramu konferencji w jednym widoku. Wprowadź kluczowe sesje, warsztaty i wydarzenia networkingowe, aby upewnić się, że Twój zespół wie, gdzie być i kiedy

Widok kalendarza ClickUp umożliwia przegląd harmonogramu konferencji w jednym widoku. Wprowadź kluczowe sesje, warsztaty i wydarzenia networkingowe, aby upewnić się, że Twój zespół wie, gdzie być i kiedy Robienie notatek: DziękiDokumenty ClickUpczłonkowie zespołu mogą sporządzać notatki podczas sesji i udostępniać je zespołowi. Jest to szczególnie przydatne do przechwytywania spostrzeżeń ze studiów przypadku lub sesji strategii produktu

DziękiDokumenty ClickUpczłonkowie zespołu mogą sporządzać notatki podczas sesji i udostępniać je zespołowi. Jest to szczególnie przydatne do przechwytywania spostrzeżeń ze studiów przypadku lub sesji strategii produktu Śledzenie czasu: W przypadku sesji z jednoczesnymi ścieżkami, użyjFunkcja śledzenia czasu w ClickUp aby zarządzać czasem spędzanym przez poszczególnych członków Teams na różnych sesjach. Może to pomóc w ocenie najbardziej korzystnych aspektów konferencji

Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. ClickUp zarządza również uczestnictwem w konferencjach, codziennymi zadaniami do wykonania, sesjami burzy mózgów na Tablicy, danymi klientów, śledzeniem błędów i wieloma innymi. Nasz szablony do zarządzania produktami same w sobie przyprawiają o zawrót głowy.

Zapisz się na sesje i warsztaty rozwijające umiejętności

Większość konferencji oferuje możliwość wzięcia udziału w warsztatach lub spotkaniach networkingowych. Niezależnie od tego, czy jest to półdniowe seminarium, czy praktyczne doświadczenie mentorskie, uzyskasz większą wartość z konferencji zarządzania produktem, jeśli zapiszesz się na taką, która obejmuje dogłębną naukę.

Oczywiście, możesz zapisać swój team na wirtualną sesję szkoleniową, ale nic nie zastąpi osobistego szkolenia na konferencji. Odpowiedni warsztat zwiększy umiejętności teamu w zakresie umiejętności zarządzania produktem w zaledwie kilka godzin, zapewniając jeszcze większy zwrot z inwestycji.

Testuj różne narzędzia w hali wystawowej

Nie wszyscy szaleją na punkcie hali wystawowej, ale jest to świetna okazja do przetestowania najnowszych narzędzi narzędzia do zarządzania produktami . Być może będziesz musiał wysłuchać kilku sprzedażowych spiels, ale jeśli produkty zaoszczędzą Ci kłopotów i czasu, Twoja wycieczka do hali expo była tego warta. Zwróć uwagę na innowacje w oprogramowanie do marketingu produktów i inne Narzędzia SaaS które znacznie ułatwią Ci życie.

Śledzenie metryk

Uzyskaj całościowy widok statusów projektów i pozostałych zadań w całym zespole lub dziale dzięki pulpitom w ClickUp 3.0

Przełożeni w Twojej firmie prawdopodobnie chcą zobaczyć zwrot z inwestycji, zwłaszcza w przypadku drogich biletów na konferencje. Ponadto musisz wiedzieć, czy Twój zespół faktycznie wyniósł coś z konferencji.

Śledzenie wskaźniki KPI i metryki zarządzania produktem przed i po uczestnictwie w konferencji. Uczestnictwo w konferencjach dotyczących zarządzania produktem z pewnością nie jest srebrną kulą, ale może przyczynić się do poprawy ważnych wskaźników, takich jak:

Wskaźnik retencji

Ocena konwersji

Koszt pozyskania klienta (CAC)

Wady i skuteczność ich wykrywania

Bilety wsparcia

Przychody cykliczne

Pomysł jest jasny. Założenie jest takie, że regularne uczestnictwo w tych konferencjach powinno sprawić, że twój zespół będzie w stanie lepiej obsługiwać twój biznes i niestandardowych klientów. Jeśli tak się nie dzieje, nie oznacza to, że należy odwołać przyszłe konferencje. Jest to po prostu zaproszenie do głębszego spojrzenia na dane, aby określić, co, jeśli w ogóle, należy zmienić.

Powering Product People Z ClickUp

Uczestnictwo w konferencji poświęconej zarządzaniu produktem to transformujące doświadczenie dla każdego specjalisty ds. produktu. Od poszerzania wiedzy na temat strategii produktowej po nawiązywanie kontaktów z profesjonalistami z branży, konferencje te są skarbnicą rozwoju zawodowego.

Jedynym minusem jest to, że udział w konferencji wymaga wielu planów. Od lotów, przez bilety, po równoważenie obciążenia pracą - organizacja konferencji wymaga wielu zakulisowych działań. Nasza kompleksowa platforma jest idealna do zarządzania uczestnictwem w konferencjach, codzienną pracą i wszystkimi ważnymi pomysłami w jednym miejscu.

Nie musisz wierzyć nam na słowo. Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz aby usprawnić kolejną konferencję dotyczącą zarządzania produktem.

FAQ

**1. Jak długo trwają konferencje produktowe?

Konferencje produktowe trwają zazwyczaj od jednego do trzech dni. Większe konferencje z wieloma ścieżkami lub warsztatami mogą trwać pięć lub nawet siedem dni.

**2. Jaki jest cel konferencji?

Celem konferencji jest zgromadzenie profesjonalistów, aby mogli dzielić się wiedzą, rozmawiać o nowych trendach i nawiązywać kontakty. Wydarzenia te są platformami do nauki i rozwoju zawodowego, a także bardzo potrzebnym źródłem inspiracji w szybko zmieniającej się przestrzeni, jaką jest rozwój produktu.

**3. Jakie jest znaczenie i waga konferencji?

Trudno jest znaleźć czas na udział w konferencji, ale jest to świetny sposób na wspieranie kultury ciągłego rozwoju i doskonalenia. Konferencje to tygiel pomysłów, w którym profesjonaliści mogą uczyć się od innych - a nawet wyrobić sobie markę jako prezenterzy.

**4. Jaki jest cel konferencji produktowej?

Konferencje produktowe są skierowane w szczególności do profesjonalistów zajmujących się zarządzaniem produktami i ich rozwojem. Każda konferencja jest inna, ale większość wydarzeń skupia się na takich tematach jak:

Strategia produktu

Studia przypadków z prawdziwego świata

Roadmapping

Doświadczenie użytkownika

Celem konferencji produktowej jest zapewnienie zespołowi wglądu w nowe trendy, narzędzia i techniki, aby tworzyć lepsze produkty dla swoich klientów.

**5. Czy konferencje produktowe są tego warte?

Większość osób uważa, że konferencje dotyczące zarządzania produktem są warte inwestycji. Oczywiście zależy to od zespołu, celów, budżetu i samej konferencji. Konferencje są tym, co z nich zrobisz, dlatego tak ważne jest, aby mieć wszystko pod kontrolą rozwiązanie takie jak ClickUp przed rozpoczęciem konferencji.