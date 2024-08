Aha! vs Asana: Które narzędzie wybrać w 2024 roku?

Kierownicy projektów znają to uczucie - zajmowanie się wieloma projektami z rzędu, walka o dotrzymanie terminów i poczucie przytłoczenia. 📅

Nadszedł czas, aby rozwiązać ten problem na dobre. Witamy w naszym porównaniu Aha! vs. Asana, dwóch silnych konkurentów walczących o pierwsze miejsce w zestawie narzędzi kierownika projektu.

Jako menedżerowie projektów dążący do usprawnienia cyklu pracy i osiągnięcia najwyższej wydajności, wybór odpowiedniego narzędzia do pracy jest ważny... nie, konieczny! Zrozummy więc, kto wygra bitwa Aha vs Asana w oparciu o funkcje, zalety i wady tych platform.

Pod koniec tego wpisu na blogu będziesz mieć wszystkie szczegóły potrzebne do wyboru najlepszej platformy oprogramowanie do zarządzania projektami które najlepiej pasuje do Twojego zespołu.

Zaczynajmy!

Czym jest Aha!?

przez Aha Aha! jest potężnym, opartym na chmurze narzędzie do zarządzania produktami . Jest ono najczęściej używane do rozwoju produktów i oprogramowania .

Dzięki rozszerzeniu funkcji, Aha! jest przeznaczone dla firm, dla których priorytetem jest szczegółowe planowanie i realizacja projektów. Narzędzie oferuje solidne możliwości w zakresie tworzenia map drogowych, planowania strategicznego i wspierania współpracy zespołowej.

Aha! umożliwia zespołom zajmującym się rozwojem produktów płynne połączenie strategii z realizacją, zapewniając, że każdy proces zarządzania produktem lub projektami jest zgodny z ogólnymi celami biznesowymi.

Oprogramowanie to jest najbardziej znane ze swoich narzędzi do planowania strategii, możliwości współpracy i przyjaznego dla użytkownika interfejsu.

Przyjrzyjmy się niektórym z najważniejszych funkcji dostępnych w Aha!

Funkcje Aha!

Trzy najważniejsze funkcje, które kierownicy projektów najbardziej doceniają w Aha! to:

Strategiczne, zaawansowane mapy drogowe

Niewątpliwie jedna z wyróżniających się funkcji, Aha! ma doskonałe możliwości mapy drogowej strategii aby umożliwić tworzenie wizualnych map drogowych.

Narzędzie to umożliwia wizualną mapę celów strategicznych, oś czasu i działania w celu rozwiązania problemów. Najlepsze jest to, że do zrobienia tego służy przejrzysty, czysty interfejs użytkownika.

Wyobraź sobie zespół programistów planujący aktualizacje swoich produktów na nadchodzący rok. Mapy drogowe strategii w Aha! umożliwiają im wizualizację celów na osi czasu, podkreślając kluczowe kamienie milowe i pokazanie, w jaki sposób każdy krok przyczynia się do osiągnięcia ostatecznego celu.

Kompleksowy crowdsourcing pomysłów

Aha! wyróżnia się swoją unikalną ofertą, Idea Crowdsourcing. Narzędzie to umożliwia zgłaszanie pomysłów, które są następnie omawiane i głosowane przez społeczność Aha! Pozwalając społeczności wybrać najbardziej atrakcyjne pomysły, menedżerowie produktów mogą na przykład uzyskać wgląd w potrzeby i oczekiwania swojej bazy użytkowników.

Weźmy pod uwagę firmę technologiczną, która chce wprowadzić nowe funkcje do swojej aplikacji. Dzięki Idea Crowdsourcing mogą oni wykorzystać zbiorową inteligencję swoich obecnych i potencjalnych użytkowników, uzyskując wgląd z pierwszej ręki w to, co ich klienci chcieliby zobaczyć w aplikacji.

Skuteczne możliwości integracji

Aha! oferuje szerokie możliwości integracji. Pozwala to na korzystanie z ulubionych narzędzi innych firm z Aha! i płynne włączanie ich do cyklu pracy.

Na przykład, zespół ds. zarządzania produktami lub projektami może zintegrować Aha! z Jira do śledzenia projektów , Slack do komunikacji w czasie rzeczywistym i Salesforce do zarządzania powiązaniami z klientami, tworząc całościowy, usprawniony cykl pracy.

Aha! wycena

Aha! Roadmap Premium: 74 USD/użytkownika miesięcznie

74 USD/użytkownika miesięcznie Aha! Roadmap Enterprise: $124/użytkownika miesięcznie

$124/użytkownika miesięcznie Aha! Roadmap Enterprise+: 149 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Czym jest Asana?

przez Asana Asana to popularne narzędzie do zarządzania projektami znane z łatwości obsługi i elastyczności. Pomaga kierownikom projektów w organizowaniu i strukturyzowaniu pracy w sposób przejrzysty i łatwy do naśladowania.

Asana zapewnia aktualizacje w czasie rzeczywistym, pozwala zarządzać wieloma obszarami roboczymi i umożliwia śledzenie zadań i projektów za pomocą dostosowywanych widoków.

Jako kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami asana ułatwia zespołom zajmującym się rozwojem produktów i oprogramowania planowanie, zarządzanie i wykonywanie swojej pracy, jednocześnie promując przejrzystość, współpracę i wydajność.

Funkcje Asany

Asana posiada kilka funkcji, które wspierają zarządzanie projektami:

Zarządzanie zadaniami

Asana umożliwia łatwe tworzenie, przypisywanie i śledzenie zadań w łatwym w nawigacji interfejsie użytkownika. Oferuje różne widoki, takie jak listy, tablice i kalendarze do zarządzania i wizualizacji zadań.

Dodatkowe szablony strategii produktu w ramach narzędzia mogą zapewnić cenną strukturę i kierunek dla teamów, które chcą usprawnić swój cykl pracy.

Widok osi czasu

Asana przedstawia oś czasu projektu, pozwalając lepiej zrozumieć zależności, proaktywnie dostosowywać harmonogramy i utrzymywać wszystkich w zgodzie co do postępów.

Wyobraź sobie organizację non-profit planującą wydarzenie fundraisingowe: widok osi czasu może pomóc im wizualnie mapować każdy krok, od wstępnego planowania do dnia wydarzenia, zapewniając wyeliminowanie wąskich gardeł i zakończenie każdego zadania na czas.

Portfolios

Funkcja Portfolio w Asana jest potężnym narzędziem do menedżerów rozwoju produktu i kierowników zespołów do monitorowania poprawy wielu projektów na pierwszy rzut oka. Kompiluje kluczowe dane projektu w jeden przegląd. Pomaga to łatwiej zidentyfikować wąskie gardła i pozwala zmienić priorytety pracy w razie potrzeby.

Przykładowo, firma architektoniczna realizująca kilka projektów budowlanych może wykorzystać Portfolios do śledzenia statusu, terminów i przydzielonych zasobów każdego projektu.

Niestandardowe szablony

Asana umożliwia tworzenie, zapisywanie i ponowne wykorzystywanie szablonów projektów lub zadań, oszczędzając czas i zapewniając spójność w podobnych projektach.

Na przykład firma zajmująca się handlem elektronicznym może utworzyć szablon niestandardowy szablon rozwoju oprogramowania do wprowadzania produktów na rynek, który obejmuje badania rynku, rozwój produktu, marketing i zadania związane z opiniami klientów.

Szablon ten może być używany dla każdego nowego produktu lub funkcji, zapewniając spójne podejście i zmniejszając potrzebę rozpoczynania od zera za każdym razem.

Asana pricing

Personal: Free

Free Starter : 13,49 USD/użytkownika miesięcznie

: 13,49 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $30.49/użytkownika miesięcznie

: $30.49/użytkownika miesięcznie Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Aha! Vs. Asana: Porównanie funkcji

Oto kompleksowe porównanie Aha! vs Asana, podkreślające ich pięć najważniejszych funkcji wraz z pięcioma zaletami i wadami:

Funkcje współpracy

Unikalna funkcja Idea Crowdsourcing w Aha! wykorzystuje zbiorową inteligencję do zbierania świeżych pomysłów. Z drugiej strony, mocną stroną Asany jest śledzenie zadań, dzielenie projektów na możliwe do zarządzania zadania, przydzielanie zadań i monitorowanie postępów.

Dlatego też Aha! jest lepszym wyborem dla firm, które chcą wprowadzać innowacje na swojej istniejącej mapie drogowej, podczas gdy Asana jest idealna dla Teams skupiających się na codziennym oddelegowaniu i śledzeniu zadań.

Niestandardowe ustawienia i automatyzacja

Obie platformy oferują funkcje automatyzacji, ale stosują je w różny sposób.

Aha! wykorzystuje je do automatyzacji map drogowych produktów, podczas gdy Asana wykorzystuje automatyzację do usprawnienia powtarzalnych zadań. Zależnie od tego, jakie procesy zespół musi zautomatyzować, jedna platforma może być lepszym rozwiązaniem niż druga.

Aha! szczyci się wysoce konfigurowalnym interfejsem, pozwalając użytkownikom dostosować go do swoich potrzeb. Asana również oferuje niestandardowe opcje, ale może nie być tak elastyczna jak Aha!

Wgląd w dane i możliwości integracji

Pod względem integracji, Aha! wyróżnia się możliwością płynnego połączenia z wieloma aplikacjami innych firm.

Asana wyróżnia się jednak w zakresie organizacji pracy dzięki mapom projektów i listom zadań, które zapewniają przejrzysty, uporządkowany układ pracy. Jeśli integracja z innymi narzędziami jest priorytetem, Aha! będzie lepszym wyborem. Z drugiej strony, Asana jest najlepszym narzędziem dla Teams, które kładą duży nacisk na organizację pracy.

Podczas gdy zarówno Aha! jak i Asana dostarczają wgląd w dane, Aha! oferuje bardziej kompleksowe podejście. Dzięki szczegółowym funkcjom raportowania i konfigurowalnym pulpitom można uzyskać cenny wgląd w procesy pracy i podejmować decyzje oparte na danych.

Asana również oferuje raportowanie, ale może nie być tak niestandardowe i dogłębne jak Aha!

Zarządzanie Teams

Podczas gdy Aha! dostarcza narzędzia do planowania strategicznego, Asana koncentruje się na zarządzaniu zespołem, umożliwiając efektywne komunikację i współpracę w ramach Teams.

Aha! jest idealna dla organizacji potrzebujących strategicznego widoku swoich projektów, podczas gdy Asana jest przeznaczona dla zespołów, których priorytetem jest wewnętrzna komunikacja i współpraca.

Aha! i Asana oferują unikalne funkcje dostosowane do konkretnych potrzeb w zakresie zarządzania projektami.

Aha! jest bardziej odpowiednia do planowania strategicznego i wizualizacji map drogowych na wysokim poziomie, podczas gdy Asana wyróżnia się elastycznym zarządzaniem zadaniami i współpracą w czasie rzeczywistym.

Wybór pomiędzy tymi dwoma aplikacjami będzie zależał od konkretnego stylu zarządzania projektami, skali projektów i potrzeb zespołu.

Cennik

Ceny Aha!

Aha! oferuje cztery poziomy cenowe:

Startup: Ten opłacalny plan jest przeznaczony wyłącznie dla firm znajdujących się na wczesnej scenie rozwoju. Jego cena wynosi 59 USD za użytkownika miesięcznie i obejmuje podstawowe funkcje zarządzania produktem

Ten opłacalny plan jest przeznaczony wyłącznie dla firm znajdujących się na wczesnej scenie rozwoju. Jego cena wynosi 59 USD za użytkownika miesięcznie i obejmuje podstawowe funkcje zarządzania produktem Premium : W cenie 74 USD za użytkownika miesięcznie, plan ten oferuje bardziej zaawansowane funkcje idealne dla rozwijających się Teams

: W cenie 74 USD za użytkownika miesięcznie, plan ten oferuje bardziej zaawansowane funkcje idealne dla rozwijających się Teams Enterprise : Wyceniony na 124 USD za użytkownika miesięcznie, ten plan jest przeznaczony dla dużych, złożonych organizacji wymagających zaawansowanych zabezpieczeń i niestandardowych funkcji

: Wyceniony na 124 USD za użytkownika miesięcznie, ten plan jest przeznaczony dla dużych, złożonych organizacji wymagających zaawansowanych zabezpieczeń i niestandardowych funkcji Enterprise+: Za 149 USD za użytkownika miesięcznie, ten plan najwyższego poziomu oferuje najbardziej rozbudowane ustawienie funkcji, w tym zaawansowane zabezpieczenia, zarządzanie kontem i szkolenia

Cennik Asana

Asana oferuje również cztery poziomy cenowe:

Podstawowy : Plan Asana jest Free i skierowany do początkujących lub małych Teams. Oferuje podstawy zarządzania zadaniami, pozwalając użytkownikom wypróbować Asanę bez żadnych kosztów

: Plan Asana jest Free i skierowany do początkujących lub małych Teams. Oferuje podstawy zarządzania zadaniami, pozwalając użytkownikom wypróbować Asanę bez żadnych kosztów Premium : Za 10,99 USD za użytkownika miesięcznie, plan premium zapewnia bardziej zaawansowane funkcje, takie jak oś czasu, zaawansowane wyszukiwanie i raportowanie oraz niestandardowe pola

: Za 10,99 USD za użytkownika miesięcznie, plan premium zapewnia bardziej zaawansowane funkcje, takie jak oś czasu, zaawansowane wyszukiwanie i raportowanie oraz niestandardowe pola Business : Za $24,99 za użytkownika miesięcznie, plan ten oferuje bardziej kompleksowy zestaw funkcji, w tym Portfolios i Obciążenie pracą. Jest przeznaczony dla Teams, które muszą zarządzać wieloma projektami.

: Za $24,99 za użytkownika miesięcznie, plan ten oferuje bardziej kompleksowy zestaw funkcji, w tym Portfolios i Obciążenie pracą. Jest przeznaczony dla Teams, które muszą zarządzać wieloma projektami. Enterprise: Koszt tego planu różni się w zależności od potrzeb organizacji. Oferuje najbardziej zaawansowane funkcje i mechanizmy kontroli, w tym solidne zabezpieczenia i wsparcie.

Porównując ceny Asana i Aha!, oba narzędzia oferują zakres opcji cenowych dostosowanych do różnych potrzeb i budżetów. Ceny Aha! zaczynają się od wyższej kwoty, ale oferują bardziej zaawansowane funkcje w swoim podstawowym planie.

Jeśli chodzi o wartość w stosunku do ceny, wybór między Asaną a Aha! zależy od konkretnych potrzeb i budżetu.

Asana oferuje większą wartość dla startupów i małych teamów dzięki bezpłatnemu planowi podstawowemu i niższej cenie początkowej za funkcje premium. Dostarcza podstawowych funkcji zarządzania projektami w przystępnej cenie, dzięki czemu jest przystępnym wyborem dla małych firm z ograniczonym budżetem.

Jeśli jednak priorytetem są zaawansowane funkcje, takie jak crowdsourcing pomysłów, planowanie strategiczne i rozszerzenie integracji, Aha! jest warta inwestycji.

Aha! Vs Asana: spostrzeżenia z dyskusji na Reddit

Przeglądając Reddit w poszukiwaniu opinii użytkowników na temat Aha! vs Asana, można znaleźć różne perspektywy, które odzwierciedlają różne zastosowania i preferencje dla każdego narzędzia.

Użytkownicy Reddita często chwalą Aha! za jego duże możliwości w zakresie tworzenia kompleksowych planów działania i planowania strategicznego. Jeden z użytkowników notuje,

"Aha! wyróżnia się w planowaniu na wysokim poziomie, oferując szczegółowe wizualne mapy drogowe do długoterminowego śledzenia projektów"

Z drugiej strony, Asana jest często chwalona za przyjazny dla użytkownika interfejs i efektywne zarządzanie zadaniami. Użytkownik Reddita wzmiankuje,

"Aha! wyróżnia się w planowaniu na wysokim poziomie, oferując szczegółowe wizualne mapy drogowe do długoterminowego śledzenia projektów"

W dyskusjach bezpośrednio porównujących te dwie aplikacje, użytkownicy Reddita wypowiadają się w oparciu o ich konkretne potrzeby związane z projektami. Dla przykładu, jeden z użytkowników wskazuje,

"W przypadku złożonych projektów wymagających szczegółowej mapy drogowej, Aha! jest najlepszym narzędziem. Ale do ogólnego zarządzania zadaniami i współpracy w zespole, Asana jest bardziej przyjazna dla użytkownika i elastyczna"

Te spostrzeżenia z Reddita pokazują, jak Aha! i Asana sprawdzają się w rzeczywistych scenariuszach. Podkreślają one przydatność Aha! do strategicznego, długoterminowego planowania projektów i siłę Asany w elastycznym, codziennym zarządzaniu projektami i współpracy zespołowej.

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Aha! Vs. Asana

Usprawnij swój plan uruchomienia oprogramowania dzięki Zarządzanie projektami ClickUp Aha! i Asana mają swoje mocne strony jako narzędzia do zarządzania projektami. Ważne jest jednak, aby zapoznać się również z innymi, bardziej wydajnymi alternatywami.

ClickUp jest konkurentem, który zyskał znaczną bazę użytkowników dzięki różnorodnym funkcjom i konkurencyjnym cenom. Oto kilka funkcji ClickUp, których nie możesz przegapić jako menedżer projektów:

Funkcja ClickUp #1: Kompleksowe narzędzia do tworzenia produktów

Doskonalenie wydajności produktów: Od specyfikacji do kamieni milowych z Zarządzanie produktem w ClickUp Teams produktowe potrzebują wszechstronnego narzędzia, które może obsłużyć wszystko, od sesji burzy mózgów po planowanie mapy drogowej, a także ClickUp jest w stanie sprostać temu zadaniu. Ta platforma typu "wszystko w jednym" oferuje mnóstwo funkcji dla zespołów produktowych w intuicyjnym interfejsie użytkownika:

Niestandardowe statusy ClickUp **Tworzenie niestandardowych statusów dla zadań zgodnie z cyklem pracy - ta funkcja jest idealna do śledzenia etapów rozwoju produktu

Wiele osób przypisanych: Przypisywanie zadań do wielu członków, idealne do wspólnych zadań w rozwoju produktu

Przypisywanie zadań do wielu członków, idealne do wspólnych zadań w rozwoju produktu Mapy myśli ClickUp : Efektywna burza mózgów pomysłów na produkt dzięki intuicyjnym mapom myśli

Efektywna burza mózgów pomysłów na produkt dzięki intuicyjnym mapom myśli Wykresy Gantta: Wizualizuj oś czasu projektu i zależności, aby efektywnie zarządzać mapą drogową produktu

Funkcja ClickUp #2: Zaawansowane funkcje współpracy

Organizuj złożone projekty inżynieryjne za pomocą ClickUp

W przypadku teamów programistycznych, funkcje ClickUp zorientowane na rozwój oprogramowania usprawniają cykl życia oprogramowania . Przyjrzyjmy się możliwościom, które sprawiają, że ClickUp jest idealnym wyborem dla zespołów programistycznych:

Śledzenie błędów : Używaj niestandardowych statusów, aby skutecznie śledzić błędy i utrzymywać swój produkt w stanie "bug-free

: Używaj niestandardowych statusów, aby skutecznie śledzić błędy i utrzymywać swój produkt w stanie "bug-free Sprinty w ClickUp : Plan izarządzanie sprintami z funkcjami ClickUp przyjaznymi dla Agile

Integracja z Git: Integracja z GitHub, Bitbucket i GitLab w celu śledzenia commitów i pull requestów bezpośrednio z ClickUp

Dowiedz się więcej o Zarządzanie projektami zespołu programistycznego w ClickUp !

Funkcja ClickUp #3: Efektywne zarządzanie sprintami

Dostosuj narzędzia i zespoły do powodzenia Agile dzięki ClickUp Sprints

Zarządzanie sprintami to kolejny obszar, w którym ClickUp naprawdę się wyróżnia: oferuje dynamiczny zestaw narzędzi do zarządzania i śledzenia sprintów z łatwością.

Punkty sprintu : Przypisuj punkty do zadań, aby ocenić wymagany wysiłek i efektywnie zarządzać obciążeniem pracą

: Przypisuj punkty do zadań, aby ocenić wymagany wysiłek i efektywnie zarządzać obciążeniem pracą Sprint Widgets : Użyj widżetów, aby uzyskać ogólny widok postępów w sprincie

: Użyj widżetów, aby uzyskać ogólny widok postępów w sprincie Wykresy Burndown: Wizualizuj postępy w sprincie i sprawdź, czy uda ci się spotkać z celami

Usprawnienie projektów: Aha!, Asana, czy ClickUp?

Wybór właściwego narzędzia do zarządzania projektami jest kluczem do powodzenia Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy jest to strategiczna głębia Aha!, elastyczność zadań Asana, czy kompleksowe połączenie obu ClickUp, decyzja będzie miała głęboki wpływ na wydajność Twojego zespołu.

Rozważ unikalne funkcje każdego narzędzia w odniesieniu do potrzeb swojego zespołu.

Idealne narzędzie do zarządzania projektami już istnieje. Wybierz mądrze 😀 A jeśli nie możesz się zdecydować, daj szansę ClickUp! Poznaj możliwości ClickUp dzisiaj.