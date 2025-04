10 najlepszych narzędzi do tworzenia angażujących prezentacji w 2025 roku

Oprogramowanie do prezentacji ewoluowało od czasów dominacji PowerPointa. Istnieją dziesiątki aplikacji i narzędzi do prezentacji online, a każde z nich obiecuje być kluczem do tworzenia angażujących, interaktywnych prezentacji.

Jest jednak pewien haczyk.

Nie każde oprogramowanie do prezentacji jest takie samo. Niektóre olśniewają oszałamiającymi szablonami proof of concept inne oferują możliwość osadzania wideo, audio, a nawet interaktywnej zawartości, aby utrzymać zainteresowanie odbiorców.

Jednak wśród tego ogromnego morza opcji, znalezienie najlepszego oprogramowania do prezentacji dla swoich unikalnych potrzeb może być ogromnym wyzwaniem.

Ten artykuł zagłębia się w świat narzędzi do prezentacji, odsiewając dobre, świetne i zmieniające zasady gry.

Zacznijmy od początku.

**Czego należy szukać w narzędziach do prezentacji?

Oto najważniejsze funkcje, których należy szukać w oprogramowaniu do prezentacji:

Integracja multimediów: Szukaj możliwości osadzania wideo, audio i innej interaktywnej zawartości, aby utrzymać zaangażowanie publiczności

Szukaj możliwości osadzania wideo, audio i innej interaktywnej zawartości, aby utrzymać zaangażowanie publiczności Różnorodność szablonów: Szeroki zakres profesjonalnie zaprojektowanych szablonów może pomóc w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie prezentacji

Szeroki zakres profesjonalnie zaprojektowanych szablonów może pomóc w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie prezentacji Opcje dostosowywania: Najlepsze oprogramowanie do prezentacji powinno umożliwiać niestandardowe układy slajdów i elementy projektu prezentacji w zależności od potrzeb

Najlepsze oprogramowanie do prezentacji powinno umożliwiać niestandardowe układy slajdów i elementy projektu prezentacji w zależności od potrzeb Dostęp w chmurze: Szukaj oprogramowania do prezentacji opartego na chmurze, aby uzyskać łatwy dostęp i współpracę

10 najlepszych narzędzi do prezentacji w 2024 roku

1. ClickUp

ClickUp wyróżnia się jako wszechstronne narzędzie do tworzenia angażujących i kreatywnych prezentacji. Korzystanie z Szablony prezentacji ClickUp użytkownicy mogą bez wysiłku tworzyć atrakcyjne narracje dla dowolnej grupy odbiorców. Ponadto, Tablica ClickUp to wyjątkowy obszar roboczy do współpracy, umożliwiający użytkownikom włączanie obrazów, rysunków, schematów blokowych i innych elementów wizualnych do prezentacji, wspierając kreatywność i efekt wizualny.

Twórz dynamiczne prezentacje za pomocą tablicy interaktywnej ClickUp ClickUp AI działa jak twój Asystent pisania oparty na AI . Może on generować wyczyszczone i angażujące teksty oraz oszczędzać czas na formatowaniu. Może również działać jako partner w burzy mózgów, pomagając opracować angażującą i przełamującą bałagan zawartość prezentacji.

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz prezentacje szybko i wydajnie dzięki konfigurowalnym szablonom ClickUp dostosowanym do różnych stylów i celów prezentacji

Używaj Tablic jako dynamicznej kanwy dla sesji burzy mózgów i planowania wizualnego

Generuj bogatą zawartość, wykorzystując AI ClickUp do burzy mózgów, pisania i edycji

ClickUp's advanced narzędzia sztucznej inteligencji_ do płynnej wizualizacji projektów

Generuj bogate wizualnie i kontekstowo zarysy prezentacji za pomocą Zaawansowany generator konspektów prezentacji AI ClickUp Płynnie współpracuj z kolegami z zespołu nad prezentacjami, udostępniaj pomysły i przekazuj natychmiastowe informacje zwrotne - wszystko w ramach tej samej platformy

Płynna praca ze wszystkimi innymi narzędziami bez konieczności przełączania się między aplikacjami, dzięki płynnej integracji ClickUp z innymi narzędziami i platformami

limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy uważają, że interfejs jest początkowo przytłaczający ze względu na liczne funkcje

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Prezi

Prezi rewolucjonizuje świat oprogramowania do prezentacji, oferując wyjątkowo wciągające doświadczenie. Ze względu na swój nieliniowy styl prezentacji, Prezi umożliwia twórcom wyjście poza granice tradycyjnych formatów slajd po slajdzie, takich jak PowerPoint, aby uczynić je interaktywnymi i wciągającymi dla odbiorców.

Najlepsze funkcje Prezi

Odejdź od liniowej do bardziej płynnej ścieżki prezentacji dzięki otwartej kanwie Prezi

Twórz wysoce wizualne i angażujące prezentacje, utrzymując uwagę publiczności dzięki przejściom z zoomem i przestrzennej podróży przez zawartość

Wybieraj spośród ponad 100 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, aby łatwo zacząć tworzyć wciągające prezentacje

Wzbogać swoje prezentacje dzięki dostępowi do ponad miliona zasobów, takich jak obrazy, GIF-y i wideo

Prezi limity

W dużej mierze opiera się na stabilnym połączeniu internetowym, co może stanowić limit w obszarach o słabej łączności

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że może być wymagający pod względem zasobów komputera, zwłaszcza w przypadku złożonych prezentacji

Ceny Prezi

Plus: $12/miesiąc

$12/miesiąc Premium : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Teams: 20 USD/miesiąc za użytkownika (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Prezi

G2: 4.2/5 (5100+ recenzji)

4.2/5 (5100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 2100 recenzji)

3. Powtoon

Powtoon to innowacyjna platforma, która wykorzystuje moc animacji i wizualnego opowiadania historii do tworzenia efektownych prezentacji. Powtoon, szeroko stosowany w różnych sektorach, takich jak marketing, szkolenia, komunikacja wewnętrzna i edukacja, wyróżnia się zdolnością do upraszczania złożonych komunikatów w porywające wizualne narracje.

Najlepsze funkcje Powtoon

Wybieraj spośród szyku animowanych postaci i scenariuszy, aby tworzyć niezapomniane animowane prezentacje

Łatwe tworzenie rozbudowanej zawartości wizualnej dzięki przyjaznemu dla użytkownika projektowi prezentacji

Wybieranie z różnorodnej biblioteki szablonów do szybkiego i efektywnego tworzenia prezentacji

Niestandardowe animacje, integracja audio i wideo oraz dodawanie osobistych akcentów do prezentacji

Limity Powtoon

Free Plan ma limity w zakresie funkcji i dostępu do zasobów

Ceny Powtoon

Lite plan : 50 USD miesięcznie

: 50 USD miesięcznie Professional plan : $190 miesięcznie

: $190 miesięcznie Business plan: $1500 (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Powtoon

G2: 4,4 na 5 (230+ recenzji)

4,4 na 5 (230+ recenzji) Capterra: 4,5 na 5 (ponad 390 recenzji)

4. Pitch

Pitch jest jednym z najlepszych programów do prezentacji w 2024. Na nowo definiuje tworzenie prezentacji, łącząc wydajność, kreatywność i współpracę. To nie tylko świetne narzędzie do tworzenia slajdów; to platforma, która umożliwia Teams tworzenie oszałamiających prezentacji, które przynoszą wyniki. Ze względu na podejście oparte na AI i dynamiczne funkcje, Pitch szybko staje się rozwiązaniem dla firm i osób prywatnych.

Najlepsze funkcje Pitch

Zacznij od szkicu AI, aby szybko wygenerować prezentację, oszczędzając czas i pobudzając kreatywność

Dostęp do bogatej biblioteki 100 szablonów przygotowanych przez ekspertów

Łatwo dostosuj slajdy do swojej marki dzięki niestandardowym czcionkom i kolorom, poprawiając profesjonalny wygląd prezentacji

Ciesz się szybkim dodawaniem tekstu i obrazów, eleganckimi animacjami i współpraca w czasie rzeczywistym dla płynnej edycji

Pitch limits

Jako narzędzie oparte na chmurze, stabilne połączenie internetowe jest niezbędne do nieprzerwanego użytkowania

Ceny Pitch

Free

Pro: 20 USD miesięcznie

20 USD miesięcznie Business: $80 miesięcznie

$80 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Pitch oceny i recenzje

G2: 4,4 na 5 (ponad 40 recenzji)

4,4 na 5 (ponad 40 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

5. Ogólnie

Twórz własne prezentacje za pomocą Genially's elementy interaktywne

Genially to innowacyjna platforma do tworzenia interaktywnych, bogatych w multimedia prezentacji i zawartości. Została zaprojektowana dla każdego, kto chce zaangażować swoich odbiorców za pomocą klikalnych, dynamicznych doświadczeń bez konieczności posiadania umiejętności kodowania. Genially jest szczególnie znany ze swoich funkcji grywalizacji i szerokiego zakresu interaktywnych elementów, co czyni go ulubionym wśród nauczycieli, marketerów i firm.

Najlepsze funkcje Genially

Przekształcanie statycznej zawartości w interaktywne doświadczenia, zwiększające zaangażowanie odbiorców

Wykorzystanie funkcji grywalizacji w celu znacznego zwiększenia wyników nauczania i odsetków odbiorców

Osadzanie audio, wideo i interaktywnych wizualizacji danych, zapewniając bogate doświadczenie medialne

Łatwe projektowanie prezentacji za pomocą intuicyjnego i przyjaznego dla użytkownika edytora typu "przeciągnij i upuść"

Łatwe dodawanie interaktywnych elementów, takich jak hotspoty, wyskakujące okienka i etykiety po najechaniu kursorem, zwiększające interaktywność prezentacji

Genialne limity

Wysoce interaktywne lub bogate w multimedia prezentacje mogą wymagać dużej ilości zasobów

Ogólne ceny

Free

Pro : $7.49/miesiąc rozliczane rocznie

: $7.49/miesiąc rozliczane rocznie Master: $20.82/członka/miesiąc rozliczane rocznie

$20.82/członka/miesiąc rozliczane rocznie Teams: $70.79 dla 5 członków Master/miesiąc rozliczane rocznie

Genialne oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 opinii)

6. Microsoft PowerPoint

PowerPoint pozostaje kamieniem węgielnym w świecie oprogramowania do prezentacji, stale ewoluując, aby sprostać współczesnym wymaganiom. Dzięki aktualizacjom z 2023 roku, PowerPoint stał się narzędziem z zaawansowanymi możliwościami AI ulepszając sposób tworzenia i dostarczania prezentacji. Znany ze swojej niezawodności i wszechstronnego ustawienia funkcji, PowerPoint jest doskonałym wyborem dla profesjonalistów i nauczycieli.

Najlepsze funkcje programu PowerPoint

Funkcja Copilot umożliwia przekształcanie dokumentów programu Word w prezentacje i generowanie nowych slajdów na podstawie podpowiedzi lub konspektów, co usprawnia opowiadanie historii

Wstawiaj obiekty 3D i animacje bezpośrednio do prezentacji, aby uzyskać bardziej dynamiczne wrażenia wizualne

Używaj głosu, dotyku i atramentu do naturalnej interakcji z prezentacjami, w tym konwertowania odręcznych notatek na tekst

Coaching oparty na AI do ćwiczenia mowy, oferujący informacje zwrotne na temat tempa, doboru słów i nie tylko

Limity PowerPoint

Może wymagać dużej ilości zasobów, zwłaszcza w przypadku korzystania z zaawansowanych funkcji, takich jak obiekty 3D

Droższy niż inne narzędzia

Ceny PowerPoint

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc, obejmuje PowerPoint i inne aplikacje Office z funkcjami premium

6,99 USD/miesiąc, obejmuje PowerPoint i inne aplikacje Office z funkcjami premium Microsoft 365 Family: $9,99/miesiąc, tak samo jak Personal, ale dla maksymalnie sześciu osób i więcej przestrzeni dyskowej w chmurze

$9,99/miesiąc, tak samo jak Personal, ale dla maksymalnie sześciu osób i więcej przestrzeni dyskowej w chmurze Wersja Free jest dostępna z podstawowymi funkcjami, idealnymi dla zwykłych użytkowników

jest dostępna z podstawowymi funkcjami, idealnymi dla zwykłych użytkowników Tylko PowerPoint (licencja na 1 rok): $159.99

Oceny i recenzje PowerPoint

G2 : 4.6 na 5 (4,100+ recenzji)

: 4.6 na 5 (4,100+ recenzji) Capterra: 4,7 na 5 (ponad 20 500 recenzji)

7. SlideCamp

Zarządzaj i twórz prezentacje za pomocą SlideCamp SlideCamp to innowacyjne rozwiązanie dla zespołów sprzedażowych i marketingowych do zarządzania i tworzenia prezentacji PowerPoint. Oferując scentralizowaną platformę do przechowywania, udostępniania i zmiany przeznaczenia slajdów prezentacji, zapewnia Teams dostęp do najbardziej aktualnej i skutecznej zawartości.

Najlepsze funkcje SlideCamp

Przechowywanie wszystkich materiałów sprzedażowych i marketingowych w jednej scentralizowanej bibliotece, co ułatwia zarządzanie i aktualizowanie prezentacji

Ułatwienie równych szans dla przedstawicieli poprzez bezpieczne udostępnianie prezentacji i innych materiałów zespołowi oraz zapewnienie łatwego dostępu do najnowszych wersji slajdów

Oszczędność czasu dzięki łatwemu wyszukiwaniu i ponownemu wykorzystywaniu zawartości starych prezentacji zamiast rozpoczynania pracy od zera

Uzyskanie wglądu w wydajność prezentacji dzięki raportowaniu i analizom

Limity SlideCamp

Zaprojektowany głównie dla użytkowników PowerPointa i dlatego może nie być odpowiedni dla osób korzystających z innego oprogramowania do prezentacji

Chociaż oferuje możliwość zmiany przeznaczenia istniejących slajdów, opcje niestandardowe mogą być ograniczone w porównaniu do tworzenia slajdów od podstaw

Ceny SlideCamp

Plan Teams : 99 USD miesięcznie

: 99 USD miesięcznie Unlimited Plan: 499 USD rocznie

Oceny i recenzje SlideCamp

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Niedostępne

8. VideoScribe

VideoScribe oferuje unikalne podejście do tworzenia prezentacji poprzez animowane dane powstania wideo. Jest to przyjazne dla użytkownika narzędzie do tworzenia animacji, idealne dla marketerów, nauczycieli i małych firm, które chcą wzbogacić swoją komunikację o wciągające animowane wideo. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i rozbudowanym funkcjom, VideoScribe ułatwia użytkownikom na każdym poziomie umiejętności tworzenie atrakcyjnych prezentacji.

Najlepsze funkcje VideoScribe

Tworzenie imponujących animowanych wideo bez wcześniejszych umiejętności projektowania prezentacji dzięki przyjaznym dla użytkownika narzędziom

Używanie różnych stylów animacji i "rysujących dłoni", aby nadać każdemu wideo niepowtarzalny charakter

Dodawanie ścieżek dźwiękowych i nagrywanie lektorów w celu uzupełnienia zawartości wizualnej

Udostępnianie i eksportowanie wideo w wielu formatach dostosowanych do różnych platform i potrzeb

VideoScribe limits

Wymaga stabilnego połączenia internetowego w celu uzyskania dostępu do zasobów i szablonów w chmurze

Ceny VideoScribe

Miesięczny plan : 25,96 USD/miesiąc

: 25,96 USD/miesiąc Plan roczny: $10.62/miesiąc (rozliczany rocznie)

$10.62/miesiąc (rozliczany rocznie) Plany Teams: Dostępne są konfigurowalne opcje dla zespołów, z rabatami na subskrypcje wielokrotne

Oceny i recenzje VideoScribe

G2: 4.1/5 (ponad 60 recenzji)

4.1/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

9. Haiku Deck

Haiku Deck wyróżnia się prostotą, przejrzystością i profesjonalnym wyglądem. Jest to idealne narzędzie dla każdego, kto chce łatwo tworzyć piękne prezentacje, zarówno w Internecie, jak i na iPadzie czy iPhonie. Przyjazny dla użytkownika interfejs Haiku Deck i szeroki szyk szablonów sprawiają, że jest to popularny wybór wśród nauczycieli, marketingowców i profesjonalistów z branży Business.

Najlepsze funkcje Haiku Deck

Korzystaj z prostego, przejrzystego interfejsu, który może zwiększyć przepływ kreatywności

Możliwość korzystania z profesjonalnych elementów graficznych, takich jak stylowe czcionki, układy i filtry obrazów

Dostęp do tysięcy szablonów umożliwiających szybkie i łatwe tworzenie atrakcyjnych wizualnie prezentacji

Dostęp do ponad 40 milionów darmowych obrazów Creative Commons

Łatwe udostępnianie i dostęp z każdego połączonego urządzenia

Haiku Deck limit

Może nie oferować tylu opcji osadzania wideo lub interaktywnej zawartości, co inne narzędzia

Ceny Haiku Deck

Pro: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Premium: $29.99/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Haiku Deck

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.3/5 (10+ recenzji)

10. Zoho Show

Zoho Show to oprogramowanie do wspólnych prezentacji zaprojektowane dla nowoczesnych Teams. Oferuje mieszankę profesjonalnych możliwości projektowania slajdów, współpracy zespołowej funkcje oraz wsparcie i kompatybilność z różnymi urządzeniami. Dlatego jest to idealny wybór dla firm i nauczycieli, którzy wymagają elastyczności i mocy w swoich narzędziach do prezentacji.

Najlepsze funkcje Zoho Show

Bądź na bieżąco ze swoim zespołem dzięki współpracy w czasie rzeczywistym, kontekstowym komentarzom i natychmiastowym powiadomieniom

Osadzaj audio i wideo, twórz animacje i korzystaj z infografik, aby slajdy oparte na danych były bardziej angażujące

Transmisja prezentacji na smart TV za pośrednictwem smartfonów lub smartwatchów

Bezproblemowe importowanie plików PowerPoint bez utraty formatu lub zawartości

Zoho Show limit

Niektórzy użytkownicy mogą potrzebować czasu, aby w pełni wykorzystać rozszerzenie funkcji aplikacji

Jako aplikacja oparta głównie na chmurze, wymaga stałego połączenia z Internetem dla optymalnej funkcji

Mnogość funkcji może być przytłaczająca dla użytkowników, którzy wolą prostsze narzędzia

Ceny Zoho Show

Free Plan

Profesjonalny: Zaczyna się od 2,2 USD za użytkownika/miesiąc (rozliczane rocznie)

Oceny i recenzje Zoho Show:

G2: 4,4/5 (ponad 60 recenzji)

4,4/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 20 recenzji)

Nawiguj po przyszłości prezentacji z najlepszymi narzędziami 2024

Dzisiejsze rozwinięte narzędzia do prezentacji, takie jak Google Slides, PowerPoint itp., to nie tylko tworzenie slajdów; chodzi w nich o opowiadanie historii i wprowadzanie pomysłów w życie w sposób, który głęboko rezonuje z odbiorcami.

Narzędzia do prezentacji ClickUp są jednymi z najlepszych programów do prezentacji, które stoją na czele tej rewolucji. Dzięki innowacyjnym funkcjom, takim jak tworzenie zawartości w oparciu o AI i tablice do współpracy, ClickUp pomaga uwolnić kreatywność. Wypróbuj ClickUp w praktyce dzisiaj.