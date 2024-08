10 najlepszych książek o umiejętnościach komunikacyjnych, aby poprawić swoje umiejętności w 2024 roku

W świecie przesyconym informacjami, prawdziwym wyzwaniem często nie jest obfitość słów, ale efektywność komunikacji.

Jak mądrze zauważył George Bernard Shaw, "...największym problemem w komunikacji jest iluzja, że ma ona miejsce"_. Czasami trudno jest powiedzieć, co mamy na myśli, a ludzie mogą nas źle zrozumieć. Może to prowadzić do nieporozumień, błędnych interpretacji i straconych szans.

Słabe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne mogą hamować rozwój osobisty i zawodowy, wpływając na rozwój i powiązania.

Uznajmy więc, że skuteczna komunikacja to nie tylko słowa - to zrozumienie i połączenie.

Wybraliśmy dziesięć niezwykłych książek o umiejętnościach komunikacyjnych, które pomogą ci przełamać bariery w rozmowach i opanować skuteczną komunikację, aby osiągnąć swój cel cele komunikacyjne .

Poznajmy te przewodniki literackie i nauczmy się lepiej komunikować!

Najlepsze książki, aby poprawić swoje umiejętności komunikacyjne

1. Jak zdobyć przyjaciół i wpływać na ludzi autorstwa Dale Carnegie

O książce

Autor: Dale Carnegie

Dale Carnegie Rok wydania: 1936

1936 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 291

291 Ocena: 4.7/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego nawiązywanie przyjaźni czasami wydaje się sztuką?

Cóż, zgadnij co? How to Win Friends and Influence People odkrywa sekrety budowania połączeń w świecie, w którym ludzie starannie wybierają swoich towarzyszy w oparciu o różne cechy.

Jedna z najstarszych i wciąż bardzo popularnych książek o umiejętnościach komunikacyjnych, zagłębia się w psychologię interakcji międzyludzkich, oferując niezbędne umiejętności przyciągania i radykalnego pogłębiania znaczących relacji. Podkreśla ona znaczenie wywierania wpływu na innych bez okazywania manipulacji - umiejętność, którą można kultywować i doskonalić.

Książka porusza również delikatne tematy krytyki, narzekania, potępiania i powodzenia w powiązaniach.

Poprzez anegdoty i spostrzeżenia, książka prowadzi cię do poruszania się po złożonym świecie uczuć i relacji, zachęcając do bardziej przyjaznego i wyrozumiałego sposobu komunikacji.

"Każdy głupiec może krytykować, narzekać i potępiać - i większość głupców do zrobienia. Ale bycie wyrozumiałym i wybaczającym wymaga charakteru i samokontroli."

Dale Carnegie

Jak zdobywać przyjaciół i wpływać na ludzi na wynos

Unikaj krytyki i zamiast tego zrozum, empatyzuj i doceniaj innych szczerze. Ćwicz aktywne słuchanie i koncentruj rozmowy na odsetkach innych, aby budować prawdziwe relacje

Zsynchronizuj swoje cele z celami innych, aby nawiązać współpracę. Zapamiętuj i używaj imion innych osób - to prosty, ale skuteczny sposób na wzmocnienie połączeń

Pomijaj argumenty na rzecz trwałej dobrej woli. Chodzi o wzajemność. Bądź naprawdę odsetki w innych dla powodzenia interakcji

Co mówią czytelnicy

"Książka z Galerii Sław, która jest wciąż aktualna i świeża prawie 100 lat później. Każdy musi ją przeczytać, i to wiele razy!"

2. Jak słuchać z intencją autorstwa Patricka Kinga

O książce

Autor: Patrick King

Patrick King Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 198

198 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Wyobraź sobie świat, w którym każda twoja rozmowa ma realny wpływ, w którym ludzie naprawdę czują się wysłuchani i zrozumiani. To jest to, co ta książka wnosi do tabeli.

How to Listen with Intention to siódma książka z serii How to be More Likable and Charismatic autorstwa autora bestsellerów i trenera umiejętności społecznych Patricka Kinga. Zabierze Cię w podróż do opanowania sztuki aktywnego słuchania, jednej z najważniejszych umiejętności komunikacyjnych.

Dzięki tej łatwej lekturze nauczysz się łączyć, tworzyć relacje i budować zaufanie bez wysiłku, poprawiając jakość komunikacji i powiązań.

Ta książka to przewodnik po podstawowej umiejętności autentycznego połączenia - ważniejszej niż charyzma czy dowcipne przekomarzanie się.

"Ci, którzy wydają się najbardziej chełpliwi w rozmowie, którzy zazdrośnie strzegą uwagi lub mówią ponad innymi, są często tymi, którzy czują się najbardziej niepewnie w sobie"

Patrick King

Jak słuchać z intencją na wynos

Wyeliminuj czynniki rozpraszające i bądź w pełni obecny w rozmowie, oferując rozmówcy swoją niepodzielną uwagę

Opanuj aktywne słuchanie, wykraczając poza słowa. Chodzi o zrozumienie ukrytych emocji poprzez zadawanie pytań i okazywanie empatii

Stwórz przestrzeń dla otwartej i nieoceniającej komunikacji, buduj silniejsze relacje, zastanawiając się nad tym, co zrozumiałeś z rozmowy i ciesz się ciszą

Co mówią czytelnicy

książka świetnie nadaje się do zrobienia tego w zrozumiały sposób i wskazuje kilka błędów, których sam byłem winny. Ilustruje również możliwe do zastosowania sposoby doskonalenia się jako słuchacz i uzyskania lepszego spojrzenia na sztukę konwersacji."

3. Crucial Conversations by Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzler & Emily Gregory

O książce

Autorzy: Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer i Emily Gregory

Joseph Grenny, Kerry Patterson, Ron McMillan, Al Switzer i Emily Gregory Rok wydania: 2001

2001 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 288

288 Ocena: 4.7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Wyobraź sobie, że każda rozmowa kończy się powodzeniem, nawet te trudne. Taką obietnicę daje książka Crucial Conversations: Tools for Talking When Stakes Are High, naszej kolejnej na tej liście książek o umiejętnościach komunikacyjnych, których nie można przegapić. To nie tylko książka; to przewodnik, który zmienia sposób komunikowania się w dzisiejszych złożonych miejscach pracy.

Napisana w dowcipnym i wciągającym stylu, książka oferuje potężne umiejętności poruszania się po każdej rozmowie, nawet tej trudnej, zapewniając uzyskanie pożądanych wyników.

Książka uczy, jak być przekonującym, a nie szorstkim, i kierować dialogiem z powrotem do wydajności, gdy sprawy stają się intensywne. Ponadto wyposaża cię w niezbędne umiejętności do opanowania rozmów o wysokiej stawce, niezależnie od tego, czy są to rozmowy ze współpracownikami, rodziną, przyjaciółmi, czy nawet wrogami.

Opierając się na 25 latach badań nad skutecznymi komunikatorami, książka ujawnia sekrety tych, którzy skutecznie radzą sobie z kluczowymi rozmowami. Cel jest jasny - dać ci możliwość stania się potężnym komunikatorem w każdej sytuacji.

Jeśli więc kiedykolwiek miałeś do czynienia z rozmową, która szybko poszła na południe, ta książka może po prostu zmienić twoją grę.

Cele bez terminów nie są celami, są jedynie wskazówkami

Kerry Patterson

Kluczowe rozmowy na wynos

Skup się na jednym palącym problemie na raz, zamiast próbować rozwiązywać wiele problemów jednocześnie

Znajdź wspólny cel, aby stworzyć wydajne środowisko, w którym wszyscy będą mogli prowadzić otwarte i bezpieczne rozmowy

Utrzymuj dyskusje pełne szacunku i konstruktywne, bez powstrzymywania się od wyrażania siebie

Co mówią czytelnicy

ci autorzy przenieśli swoje pomysły do świata korporacji w wielkim stylu, ale uważam, że ich umiejętności i pomysły są niezwykle przydatne w trudnych rozmowach w każdej dziedzinie życia. Oddałem swój pierwszy egzemplarz, a potem kupiłem drugi. Warto poświęcić swój czas."

4. Elitarne umiejętności komunikacyjne dla młodych profesjonalistów autorstwa Ty Hoesgen

O książce

Autor: Ty Hoesgen

Ty Hoesgen Rok wydania: 2022

2022 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 288

288 Ocena: 4.8/5 (Amazon) 4.5/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek czułeś, że tracisz możliwości lub nie otrzymujesz uznania, na które zasługujesz, tylko dlatego, że twoje umiejętności komunikacyjne nie są na najwyższym poziomie? Cóż, Elite Communication Skills for Young Professionals jest dla ciebie.

Ta książka ujawnia, w jaki sposób opanowanie komunikacji może być twoją tajną bronią w życiu i karierze.

Nie ma znaczenia, czy jesteś introwertykiem, ekstrawertykiem, czy kimś pomiędzy - ta książka pomoże Ci zabłysnąć. Nawet sam Warren Buffet, finansowy guru, potwierdza moc komunikacji w zwiększaniu swojej wartości.

Książka ta dostarcza spostrzeżeń na temat zdobywania szacunku ludzi bez mówienia ani słowa, dekodowania tych niewerbalnych wskazówek i pewnej rozmowy z absolutnie każdym, nawet jeśli jesteś trochę introwertykiem. Ale to nie tylko teoria; jest pełna praktycznych wskazówek, uczących, jak zachować zimną krew przed ważnym spotkaniem, prowadzić rozmowy wideo i radzić sobie w wielu innych sytuacjach.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą w komunikacji, czy też czujesz się nieco roztrzęsiony, ta książka poprawi twoje umiejętności komunikacyjne, sprawi, że praca i życie osobiste będą płynniejsze i przyspieszy twoje powodzenie.

"Gdyby życie było łatwe, straciłoby sens"

Ty Hoesgen

Elitarne umiejętności komunikacyjne dla młodych profesjonalistów na wynos

Wskazówki niewerbalne są tak samo ważne jak słowa podczas komunikacji

Używaj technik oddechowych, aby skoncentrować się podczas wystąpień publicznych

Zadając właściwe pytania, możesz wydobyć informacje od innych, jednocześnie wywierając trwałe pozytywne wrażenie

Co mówią czytelnicy

ta książka bardzo mi się przydała, aby poprawić moje ogólne umiejętności i pewność siebie w komunikowaniu się i ogólną wiarę w siebie. Jako osoba, która zawsze bała się przemawiać publicznie i prywatnie, znalazłem wskazówki i przykłady, które Tyler dostarcza w książce, aby zwiększyć moją ogólną pewność siebie. To lektura obowiązkowa."_

5. Techniki aktywnego słuchania autorstwa Nixaly Leonardo

O książce

Autor: Nixaly Leonardo

Nixaly Leonardo Rok wydania: 2020

2020 Szacowany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 184

184 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 3.6/5 (Goodreads)



Active Listening Techniques to kompleksowy przewodnik po doskonaleniu umiejętności aktywnego słuchania, kluczowego aspektu skutecznych umiejętności komunikacyjnych.

Książka pokazuje, w jaki sposób aktywne słuchanie może pomóc w budowaniu relacji, wspieraniu empatii i rozwiązywaniu nieporozumień.

Serce książki składa się z 30 praktycznych metod, z których każda została starannie napisana, aby sprostać konkretnym wyzwaniom, które można często napotkać. Każda technika jest wyjaśniona na przykładach z życia wziętych, studiach przypadków i scenariuszach, abyś mógł ją dobrze zrozumieć.

"Większość ludzi słucha biernie, czekając jedynie na swoją kolej do zabrania głosu"

Nixaly Leonardo

Techniki aktywnego słuchania na wynos

Dowiedz się, jak naprawdę słuchać, gdy ludzie mówią. Książka pokazuje 30 łatwych sposobów, aby stać się asem słuchania, dzięki czemu Twoje relacje będą silniejsze i bardziej autentyczne

Aktywne słuchanie to nie tylko słyszenie słów. To narzędzie, które pomaga rozwiązywać konflikty, rozładowywać napięcia i tworzyć bardziej wydajne rozmowy

Zastosuj te techniki w swoich relacjach zawodowych i osobistych, nie tylko dla lepszej komunikacji, ale także dla szczęśliwszego życia

Co mówią czytelnicy

"Świetna książka dla tych, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności aktywnego słuchania. Porusza również skuteczne techniki komunikacji, które można faktycznie wykorzystać w prawdziwym świecie. Praktyczna książka, którą poleciłbym (i już mam) każdej osobie, z którą komunikuję się na co dzień!"

6. Reclaiming Conversation: The Power of Talk in a Digital Age autorstwa Sherry Turkle

O książce

Autor: Sherry Turkle

Sherry Turkle Rok wydania: 2015

2015 Przewidywany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 352

352 Ocena: 4.4/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek czułeś, że twoje ciągłe połączenie z technologią odbija się na prawdziwych rozmowach twarzą w twarz?

Cóż, Reclaiming Conversation zagłębia się w to, jak twój romans z technologią psuje twoją zdolność do prowadzenia znaczących rozmów.

Podczas gdy istnieją oprogramowanie do komunikacji wewnętrznej które pomogą ci skutecznie komunikować się z zespołem, Sherry Turkle, profesjonalistka w świecie ludzkich technologii, przełamuje konsekwencje cyfrowej obsesji i przedstawia solidne argumenty za przywróceniem utraconej sztuki rozmowy.

Przedstawia wszystko, od tego, jak teksty wpływają na powiązania, po zakłócanie rodzinnych obiadów i atmosfery w pracy. Podkreśla wyzwania, jakie stawia przed nami era cyfrowa, takie jak samotność i utrata tożsamości.

Turkle wierzy, że rozumiejąc limity technologii, możemy ożywić starą dobrą rozmowę, prowadzić prawdziwe rozmowy i stawić czoła dzisiejszym problemom.

Jeśli więc czujesz potrzebę odłożenia telefonu i odbycia prawdziwej rozmowy, książka Turkle może być twoim przewodnikiem w tym cyfrowym świecie!

Inteligencja oznaczała kiedyś coś więcej niż to, co robi jakakolwiek sztuczna inteligencja. Kiedyś obejmowała wrażliwość, wrażliwość, świadomość, rozeznanie, rozsądek, przenikliwość i dowcip."

Sherry Turkle

Wnioski z konferencji Reclaiming Conversations

Rozmowy twarzą w twarz to najlepszy sposób na nawiązanie prawdziwych połączeń. Jest coś wyjątkowego w osobistych rozmowach, czego nie da się zastąpić tekstami czy telefonami

Odetchnij od cyfrowego szumu. Spędź trochę czasu w samotności, zastanów się i znajdź równowagę. Zbyt dużo czasu spędzanego przed ekranem ma negatywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne

Bądź przy swoich dzieciach i zawsze miej oko na ich cyfrową aktywność

Co mówią czytelnicy

"Ta książka zmieni sposób postrzegania i rozumienia technologii i rozmów. Sherry Turkle jest klarowna, historie są doskonałe, wysuwa twierdzenie, a następnie stara się je wesprzeć, ale jest uczciwa i rozważna w swoim argumencie. Już ponownie przeczytałem niektóre sekcje. Już nigdy nie spojrzę na technologię w ten sam sposób. Już zmieniłem niektóre nawyki. Dziękuję!"

7. Po prostu słuchaj: Odkryj sekret dotarcia do absolutnie każdego przez Marka Goulstona

O książce

Autor: Mark Goulston

Mark Goulston Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 256

256 Ocena: 4,6/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Znasz tych ludzi, którzy mówią tylko o sobie? Wyczerpujące, prawda? Goulston to rozumie. Dobra rozmowa to ulica dwukierunkowa.

Just Listen to przewodnik po tym, jak stać się doskonałym słuchaczem i komunikatorem, pomagając budować zaufanie i natychmiastowe połączenie. W tej książce Mark Goulston, psychiatra, konsultant biznesowy i trener, zdradza wszystkie swoje sekrety dotyczące przekształcania niemożliwych lub nieosiągalnych ludzi w sojuszników, klientów, współpracowników lub kumpli na całe życie.

W tej wciągającej książce wyjaśnia, jak połączyć się z ludźmi na głębszym poziomie i rozmawiać z nimi z pewnością siebie. Książka jest kopalnią złota technik robienia zabójczego pierwszego wrażenia, słuchania jak profesjonalista, rozumienia nieznajomych, rozładowywania złości itp.

A oto główna sztuczka: Kiedy musisz przekazać wiadomość, zwłaszcza do trudnych ludzi, takich jak niezadowoleni pracownicy lub niezadowoleni klienci, zacznij od wysłuchania ich. To jest ten sekretny sos.

"Jeśli ktoś nie może lub nie chce cię słuchać, poproś go, by posłuchał samego siebie"

Mark Goulsto

Just Listen takeaways

Priorytetem jest słuchanie przed mówieniem. Jeśli możesz sprawić, że inni poczują się zrozumiani, docenieni i odsetki, łatwo będzie ci nawiązać z nimi połączenie

Przekonuj innych, sprawiając, że "kupią" twoje pomysły. Zachęcaj ludzi do identyfikowania pożądanych, ale pozornie niemożliwych celów i badaj sposoby ich realizacji

Zaskocz innych empatią, aby ich przekonać. Pozwól ludziom odreagować stres przed przedstawieniem swoich pomysłów. Mów otwarcie o problemach i szczerze je omawiaj, aby lepiej je zrozumieć

Co mówią czytelnicy

ta książka to wspaniały klejnot, który powinien być czytany w szkołach. Uczy, jak radzić sobie w tym świecie w sposób, którego wszyscy powinniśmy się nauczyć. Dr Goulston zrobił świetną robotę otwierając mój umysł." _

8. Werbalne judo autorstwa George'a J. Thompsona

O książce

Autor: George J. Thompson

George J. Thompson Rok wydania: 2010

2010 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 224

224 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Ten klejnot wśród książek o umiejętnościach komunikacyjnych prowadzi do przekształcania gorących argumentów w zwycięstwa.

Verbal Judo: The Gentle Art of Persuasion to przewodnik po używaniu słów do poruszania się w nieporozumieniach i przekształcania trudnych rozmów w pozytywne rezultaty. Książka, której autorem jest były policjant i ekspert ds. komunikacji George J. Thompson, porównuje skuteczną komunikację do sztuk walki, podkreślając podejście werbalnego judo.

Thompson dzieli ludzi na trzy typy - miłych, trudnych i mięczaków - oferując przewodnik krok po kroku, jak radzić sobie z każdym z nich.

Przedstawia również pięciokrokowy proces dobrowolnego podporządkowania się i udostępnia wskazówki dotyczące słuchania, empatii, proszenia, parafrazowania i podsumowywania w celu uzyskania skutecznych umiejętności komunikacyjnych.

Pełna przykładów z policyjnych historii i prawdziwych sytuacji, książka ta jest praktycznym przewodnikiem do opanowania sztuki perswazji w relacjach, dzięki czemu jest cenna dla skutecznej komunikacji w każdym scenariuszu.

"Nigdy nie reaguj na to, co ludzie mówią. Reaguj na to, co mają na myśli. Pamiętaj: Ludzie rzadko mówią to, co mają na myśli."

George J. Thompson

Werbalne judo na wynos

Empatia to najlepszy sposób na skłonienie ludzi do słuchania

Unikaj autorytatywnych komend w rozmowach z innymi i wyjaśniaj powody stojące za zasadami. Powodzenie w komunikacji polega na zrozumieniu perspektywy drugiej osoby, a nie na mówieniu do niej z góry

Zidentyfikuj swoje wady, aby stać się lepszym mówcą

Co mówią czytelnicy

wspaniała książka, chciałbym kiedyś spotkać autora. Bardzo przydatna, udało mi się wprowadzić lekcje w życie. Wynikają z tego pozytywne rezultaty podczas przekazywania złych wiadomości tym nielicznym pechowcom"

9. Pięć gwiazdek: The Communication Secrets to Get from Good to Great autorstwa Carmine Gallo

O książce

Autor: Carmine Gallo

Carmine Gallo Rok wydania: 2018

2018 Przewidywany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 256

256 Ocena: 4.4/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie posiadanie fajnego pomysłu nie wystarczy. Według Carmine Gallo w Five Stars, musisz opanować starożytną umiejętność perswazji, aby naprawdę zabłysnąć, iść naprzód i osiągnąć wielkie powodzenie.

Gallo zagłębia się w starą, ale złotą formułę perswazji Arystotelesa, pokazując, w jaki sposób jest ona nadal aktualna w inspirowaniu ludzi w dzisiejszych czasach.

Książka podkreśla znaczenie umiejętności komunikacyjnych, ponieważ technologia kurczy nasz świat. Gallo rozmawia z neuronaukowcami, ekonomistami i liderami z różnych instytucji, takich jak NASA, aby pokazać, jak właściwe mówienie jest kluczem do przyciągnięcia uwagi i pobudzenia wielkich marzeń.

Ale czekaj, nie chodzi tylko o ciebie - chodzi również o to, aby doświadczenia biznesowe i doświadczenia klientów były niezapomniane. Gallo udostępnia proste metody firm odnoszących powodzenie w tworzeniu momentów, które zmieniają ludzi w lojalnych fanów.

Twoja kariera to Twój Business. Ty jesteś jego dyrektorem generalnym. Samozadowolenie rodzi porażkę. Jako dyrektor generalny swojej kariery, musisz stale doskonalić swoje umiejętności, zwłaszcza sztukę komunikacji"

Carmine Gallo

Pięć gwiazdek na wynos

Skoncentruj się na jednym, konkretnym i określonym w czasie celu, aby skutecznie rozmawiać. Zaimponuj rekruterom i zdobądź wymarzoną pracę, opowiadając fascynujące historie o sobie

Spraw, by prezentacje były wciągające, utrzymując je w zwięzłej formie i zawierając elementy wizualne, takie jak zdjęcia. Jakość komunikacji odróżnia dobre teamy od świetnych

Inspiruj innych poprzez połączenie na poziomie emocjonalnym. Najlepsi komunikatorzy wybierają krótkie słowa zamiast długich, uznając siłę prostoty

Co mówią czytelnicy

"Niesamowite historie i fakty zebrane razem, aby przenieść umiejętności komunikacyjne na wyższy poziom. Zacząłem stosować te techniki jeszcze zanim skończyłem książkę i zadziałały bezbłędnie!"

10. Bezgłośny język autorstwa Edwarda T. Halla

O książce

Autor: Edward T. Hall

Edward T. Hall Rok wydania: 1959

1959 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany do zaawansowanego

Średnio zaawansowany do zaawansowanego liczba stron: 217

217 Ocena: 4.5/5 (Amazon) 3.7/5 (Goodreads)



Ta wnikliwa książka autorstwa Edwarda T. Halla powinna znaleźć się na twojej liście lektur z zakresu umiejętności komunikacyjnych. Zagłębia się w złożony świat komunikacji niewerbalnej, badając, w jaki sposób niewypowiedziane gesty i działania tworzą "cichy język", który kształtuje ludzkie interakcje.

Hall wykorzystuje przykłady z życia codziennego, takie jak kolejność dziobania w zagrodzie dla kur, aby wyjaśnić, jak działa ten cichy język. Mówi także o szoku kulturowym, kiedy czujesz się zdezorientowany w nowej kulturze, ponieważ wszystko jest tak inne.

Mimo że książka została napisana dawno temu, jej zasady pozostają aktualne. Obserwacje Halla dotyczące zasad kulturowych i tego, jak komunikujemy się bez słów, są ponadczasowe.

Może to być trochę trudne do naśladowania w niektórych częściach, ponieważ książka ta została napisana w innej epoce, ale ogólnie The Silent Language jest fajnym przewodnikiem dla każdego, kto chce zrozumieć niewypowiedziane sposoby, w jakie łączymy się i zderzamy z innymi.

"Jednym z najskuteczniejszych sposobów na poznanie samego siebie jest poważne traktowanie kultur innych. Zmusza cię to do zwrócenia uwagi na te szczegóły życia, które odróżniają ich od ciebie."

Edward T. Hall

The Silent Language takeaways

Wyjdź poza język mówiony - niech język ciała, gesty i przestrzeń osobista przekazują wiadomości. Te niewerbalne umiejętności komunikacyjne, działające podświadomie, mają ogromny wpływ na to, jak wiadomości są postrzegane i interpretowane

Zrozumienie różnic w przestrzeni osobistej i gestach w różnych kulturach. Pomaga to we właściwej komunikacji międzykulturowej, unikając nieporozumień i konfliktów

Zapoznanie się z koncepcją kultur o wysokim i niskim kontekście. Rozpoznanie różnych stylów komunikacji w celu skutecznej komunikacji w różnych ustawieniach kulturowych

Co mówią czytelnicy

po raz pierwszy przeczytałem tę książkę w ramach projektu na polonistykę jako młodzieniec. Jej błyskotliwość opiera się na tym, co wiesz lub myślisz, że wiesz, ale być może nie w pełni doceniasz, dopóki nie zostanie ci to powiedziane lub wyjaśnione. ET Hall to poziom wyżej. Przeczytaj, a dowiesz się tak wiele, że będziesz zaskoczony i pod wielkim wrażeniem"

