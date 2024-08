10 najlepszych książek o zarządzaniu czasem dla zapracowanych osób w 2024 roku

Czy kiedykolwiek czułeś się, jakbyś ścigał się z czasem lub życzył sobie przycisku pauzy, próbując wcisnąć 48 godzin aktywności w 24-godzinny dzień?

Stres związany z terminami i strach przed pozostaniem w tyle mogą sprawić, że poczujesz się jak w szalonym tornadzie czasu. Zaufaj mi, wszyscy tam byliśmy. Kto chciałby zmagać się z niedotrzymanymi terminami i niekończącymi się listami rzeczy do zrobienia w pędzącym świecie?

Żonglowanie pracą, życiem osobistym i ciągłym strumieniem obowiązków stało się zniechęcające, pozostawiając wielu przytłoczonych. Złe zarządzanie czasem wpływa na ciebie i odbija się na twoim życiu zawodowym, wpływając na wszystkich wokół ciebie.

Kluczem do bardziej satysfakcjonującego i wydajnego życia zawodowego jest udoskonalenie umiejętności zarządzania czasem Mamy doskonały plan gry, aby poradzić sobie z tym kryzysem czasowym.

W tym artykule zagłębimy się w 10 najlepszych książek o zarządzaniu czasem dla zapracowanych osób takich jak ty. Od opanowania sztuki ustalania priorytetów po pokonanie prokrastynacji, te książki są twoimi towarzyszami w podróży do efektywnego zarządzania czasem.

Zanurzmy się.

10 najlepszych książek o zarządzaniu czasem

1. Zorganizuj jutro już dziś: 8 Ways to Retrain Your Mind to Optimize Performance at Work and in Life autorstwa Jason Selk, Tom Bartow, and Matthew Rudy

O książce

Autorzy: Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy

Jason Selk, Tom Bartow, Matthew Rudy Rok wydania: 2015

2015 Szacowany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 240

240 Ocena: 4,7/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Organize Tomorrow Today to transformacyjny przewodnik po efektywnym zarządzaniu czasem. Napisana przez psychologa sportowego i byłego trenera koszykówki, który został doradcą biznesowym, książka podkreśla kluczową rolę, jaką odgrywa sposób myślenia w zarządzaniu czasem.

W książce znajduje się lista ośmiu najskuteczniejszych sposobów na optymalizację umiejętności organizacyjnych. Przenosi uwagę z prostego zarządzania czasem na doskonalenie odporności psychicznej potrzebnej do powodzenia.

Koncepcja Hour of Power pomaga zwiększyć wydajność i zmaksymalizować czas, wraz z innymi praktycznymi wskazówkami, takimi jak ustawienie trzech krytycznych zadań na następny dzień i skupienie się na działaniach o dużym wpływie.

"Wielkość opiera się na konsekwentnym robieniu rzeczy, których inni nie mogą lub nie chcą zrobić. Mówiąc najprościej, w powodzeniu nie chodzi o bycie genialnym. Chodzi o bycie konsekwentnym."

Jason Selk

Zorganizuj jutro już dziś - kluczowe wnioski na wynos

Skup się na jednym celu naraz - to klucz do pozytywnych wyników. Zorganizuj się i ustal priorytety zadań za pomocącele zarządzania czasem* Oszczędzaj czas, ustalając cele i wprowadzając zmiany w stylu życia, które sprzyjają nowym nawykom i pozwalają uniknąć prokrastynacji

Refleksja nad procesem pracy, a nie tylko nad wynikami. Zachowaj pozytywne nastawienie, akceptując swoją wyjątkowość

Co mówią czytelnicy

"Już pomogła mi dokonać znaczących przełomów. Wiem, że brzmi to banalnie, ale po prostu przeczytaj. Zmagając się z konsekwencją w biznesie i życiu osobistym, kilka kluczowych lekcji naprawdę odbiło się echem i doprowadziło do zmiany sposobu myślenia, która popchnęła mnie do konsekwentnego działania przez ostatnie 30 dni"

2. The 7 Habits of Highly Effective People: Potężne lekcje zmiany osobistej autorstwa Stephena Coveya

O książce

Autor: Stephen Covey

Stephen Covey Rok wydania: 1989

1989 Szacowany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 381

381 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.1/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie mogą zrobić więcej w tym samym czasie co inni? Cóż, ta książka wyjaśnia ten sekret.

Opublikowana w 1989 roku książka The 7 Habits of Highly Effective People autorstwa Stephena R. Covey'a to ponadczasowy przewodnik po zwiększaniu wydajności zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

Głównym przesłaniem książki jest zmiana percepcji w celu skutecznej zmiany siebie. Siedem nawyków obejmuje bycie proaktywnym, rozpoczynanie z myślą o końcu i dostarczanie holistycznego podejścia do rozwijania dobrych nawyków, które prowadzą do powodzenia.

Uczy kontrolować każdą chwilę i porzucić nawyki marnowania czasu.

"Sposób, w jaki spędzasz czas, jest wynikiem tego, jak postrzegasz swój czas i jak naprawdę postrzegasz swoje priorytety"

Stephen R. Covey.

7 nawyków skutecznego działania - kluczowe wnioski

Kontroluj swoje życie poprzez wdrożenie siedmiu nawyków, takich jak przejmowanie kontroli, ustawienie celów życiowych i skupienie się na prawdziwych priorytetach

Osiągaj publiczne zwycięstwa dzięki takim praktykom, jak tworzenie sytuacji korzystnych dla obu stron, zrozumienie innych w pierwszej kolejności i współpraca z ludźmi odnoszącymi sukcesy w celu osiągnięcia większych powodzeń

Naładuj swoje ciało, umysł, ducha i relacje, aby utrzymać tempo. Oto sekret długotrwałego powodzenia

Co mówią czytelnicy

żałuję, że nie wiedziałem o tym 40 lat temu! Mój paradygmat został całkowicie zakończony i już jestem spokojniejszy i bardziej skoncentrowany w moim dniu i w moim życiu."_

3.The 80/20 Principle: The Secret to Achieving More with Less autorstwa Richarda Kocha

O książce

Autor: Richard Koch

Richard Koch Rok wydania: 1999

1999 Szacowany czas czytania: 10 godzin

10 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 336

336 Ocena: 4.5/5 (Amazon) 3.9/5 (Goodreads)



"Zasada 80/20" Richarda Kocha to przewodnik, dzięki któremu osiągniesz znaczące wyniki przy minimalnym wysiłku.

Podstawową ideą jest to, że 80% wyników pochodzi z 20% wysiłków. Zapomnij o ciągłym zajęciu - powodzenie polega na skierowaniu kluczowych 20% na najważniejsze rzeczy.

Od kontekstu historycznego po praktyczne strategie korporacyjne, książka koncentruje się na zasadach 80/20 z ilustracjami i przykładami, ucząc, jak te zasady działają.

Ostatnia część książki mówi o tym, jak przestać marnować czas, odzyskać trochę wolnego czasu i do zrobienia rzeczy bardziej efektywnie w różnych dziedzinach życia.

"To nie brak czasu powinien nas martwić, ale tendencja do spędzania większości czasu w sposób niskiej jakości"

Richard Koch

Kluczowe wnioski z zasady 80/20

Należy pamiętać, że niewielka część wysiłków często generuje większość wyników. Zidentyfikuj i nadaj priorytety swoim najbardziej wpływowym zadaniom

Zastosuj zasadę 80/20 w strategiach biznesowych, aby zwiększyć zyski i usprawnić procesy

Rozszerz zastosowanie tej zasady poza biznes na swoje codzienne życie. Zmień swój sposób myślenia i skup się na osiągnięciu lepszej jakości życia

Co mówią czytelnicy

"To, co najbardziej przemówiło do mnie w tej książce, to aspekt osobistego zastosowania zasady 80/20 w życiu i umiejętność zrównoważenia wydajności z doświadczeniami poprawiającymi jakość życia. Po prostu świetne doświadczenie czytelnicze."

4.Eat That Frog!: 21 Great Ways to Stop Procrastinating and Get More Done in Less Time autorstwa Brian Tracy

O książce

Autor: Brian Tracy

Brian Tracy Rok wydania: 2016

2016 Szacowany czas czytania: 3 godziny

3 godziny Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 144

144 Ocena: 4.7/5 (Amazon) 3.8/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek zdarzyło ci się zwlekać z wykonaniem krytycznych zadań? Co by było, gdyby istniała humorystyczna, ale skuteczna strategia pokonania prokrastynacji i zoptymalizowania wydajności?

Zainspirowana dziwacznymi radami Marka Twaina, książka opowiada się za stawieniem czoła najtrudniejszym zadaniom, podkreślając filozofię zajmowania się największą żabą z samego rana. Mówiąc prościej, "zjedz tę żabę"

Tracy oferuje 21 praktycznych wskazówek i skutecznych technik zarządzania czasem z zasadami skupiającymi się na podejmowaniu decyzji, dyscyplinie, ustawieniu celów i determinacji. Udostępnia zaskakująco proste prawdy, takie jak planowanie, blokowanie czasu i inteligentne korzystanie z technologii.

Wypróbuj tę książkę, aby uzyskać plan lepszego zarządzania czasem z maksymalnym efektem.

najtrudniejszą częścią każdego ważnego zadania jest rozpoczęcie jego realizacji. Kiedy już faktycznie rozpoczniesz pracę nad wartościowym zadaniem, wydaje się, że masz naturalną motywację do kontynuowania." - Brian Tracy_

Zjedz tę żabę - kluczowe wnioski

Rozpocznij swoją podróż do powodzenia od stworzenia solidnego planu. To pierwszy krok do przekształcenia swoich celów w triumfy

Ustal cele i nadaj im priorytety, skupiając swoją energię na tym, co naprawdę ma znaczenie dla postępu i powodzenia

Poznaj swoje mocne i słabe strony oraz strefy rozwoju. Zachowanie optymizmu i samodyscypliny pomoże ci kontrolować swój czas

Co mówią czytelnicy

książka jest krótka i słodka. Opisuje najważniejsze zasady zarządzania czasem, które pozwolą ci osiągnąć powodzenie i zadowolenie z życia

ta książka jest dobra dla każdego. Jeśli czujesz się pochłonięty obciążeniem pracą lub chcesz osiągnąć więcej przy niewielkiej ilości czasu, który masz, to jest to zdecydowanie książka dla Ciebie."_

5. Getting Things Done: Sztuka bezstresowej wydajności autorstwa Davida Allena

O książce

Autor: David Allen

David Allen Rok wydania: 2001

2001 Szacowany czas czytania: 6 godzin

6 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 267

267 Ocena: 4,5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Jeśli toniesz w zadaniach, pocisz się nad błahymi sprawami lub rozpoczynasz projekty, ale z trudem je kończysz, ta książka może być punktem zwrotnym.

Getting Things Done to klasyk wśród książek dotyczących wydajności i książki o skupieniu oferując kompleksowe i praktyczne podejście do osobistego i zawodowego zarządzania czasem.

Idea tej książki jest dość prosta - zbyt wiele informacji w głowie utrudnia ustalenie, co jest kluczowe. Więcej myślisz o zadaniach niż je wykonujesz, co prowadzi do stresu i zamieszania.

Metodologia Allena, powszechnie znana jako system GTD (Getting Things Done), systematycznie uczy czytelników organizacji zadań w celu uwolnienia przestrzeni mentalnej, prowadząc w ten sposób do bezstresowej wydajności.

"Twoja zdolność do generowania mocy jest wprost proporcjonalna do twojej zdolności do relaksu"

David Allen

Klucz do zrobienia tego, co zrobione

Zbierz wszystkie swoje zadania w niezawodny system i zdecyduj, czy chcesz je odrzucić, oddelegować, czy odłożyć na później. Postępuj zgodnie z tym, aby utrzymać organizację i porządek w swojej pracy

Skoncentruj się na wynikach, a nie tylko na wykonywaniu zadań do zrobienia, aby zakończyć swoje cele

Dąż do ciągłego doskonalenia w celu uzyskania optymalnych wynikówzarządzanie zadaniami i jasności umysłu

Co mówią czytelnicy

"Jest bardzo prosty do zrozumienia, z jasnymi przykładami i przewodnikiem krok po kroku, jak zorganizować swoją codzienną i przyszłą wizję w taki sposób, aby umysł mógł swobodnie płynąć i tworzyć"

6.Projekt Wydajność: Więcej osiągnięć dzięki zarządzaniu czasem, uwagą i energią autorstwa Chrisa Baileya

O książce

Autor: Chris Bailey

Chris Bailey Rok wydania: 2017

2017 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 304

304 Ocena: 4.5/5 (Amazon) 3.9 (Goodreads)



The Productivity Project autorstwa Chrisa Baileya nie jest typową książką samopomocy; to jak eksperyment wydajności - przekształcony w przewodnik.

Chris spędził rok na robieniu różnych szalonych rzeczy - od przetrwania przy minimalnej ilości snu do życia w izolacji przez dziesięć dni. W książce zdradza, czego nauczył się podczas tej szalonej podróży.

Znajdziesz tu pomocne wskazówki dotyczące wydajności, takie jak zwolnienie tempa w celu lepszej pracy, wycinanie nieistotnych rzeczy i wiele innych sztuczek - w tym zasadę 20 sekund na radzenie sobie z rozpraszaniem uwagi. Dodatkowo, poznasz ponad 25 praktycznych sposobów na zwiększenie swojej wydajności.

Jeśli lubisz wypróbowywać nowe sposoby radzenia sobie z zadaniami lub jesteś ciekawy, dlaczego wielozadaniowość jest mitem, daj jej szansę! Ponieważ, spójrzmy prawdzie w oczy, bycie zajętym nie zawsze oznacza wydajność.

Skierowanie swojej uwagi na najważniejszy wybrany obiekt - a następnie utrzymanie tej uwagi - jest najbardziej konsekwentną decyzją, jaką podejmiemy w ciągu dnia. Jesteśmy tym, na co zwracamy uwagę."

Chris Bailey

Kluczowe wnioski z projektu dotyczącego wydajności

Zwiększ swoją wydajność, pracując mądrzej - chodzi o żonglowanie czasem, uwagą i energią jak profesjonalista

Zwiększ wydajność, dostosowując zadania do tego, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie - znajdź ten słodki punkt, w którym osobiste wartości i motywacje idą w parze

Zastosuj zasadę 3, aby zorganizować i zoptymalizować swoje życie, jednocześnie zwalczając prokrastynację poprzez uczynienie zadań bardziej atrakcyjnymi i satysfakcjonującymi

Co mówią czytelnicy

"W tej książce było wiele informacji, ale były one tak dobrze zorganizowane, że nie czułem się przytłoczony. Szczególnie podobało mi się podsumowanie rozdziału na początku każdego rozdziału + wyzwanie na koniec rozdziału. Zmusiło mnie to do zwolnienia tempa z książką i zastosowania tego, czego się właśnie nauczyłem."

7. Make Time: How to Focus on What Matters Every Day autorstwa Jake'a Knappa i Johna Zeratsky'ego

O książce

Autorzy: Jake Knapp & John Zeratsky

Jake Knapp & John Zeratsky Rok wydania: 2018

2018 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Średnio zaawansowany

Średnio zaawansowany Liczba stron: 304

304 Ocena: 4.5/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Popraw swoje techniki zarządzania czasem dzięki Make Time, napisanej przez byłych pracowników Google, którzy rozumieją wyzwania związane z równoważeniem pracy i zadań osobistych.

Ta książka o zarządzaniu czasem zawiera cztery kroki i ponad 80 praktycznych taktyk, które pozwolą ci, zwłaszcza tym z branży technologicznej, ustalić priorytety tego, co naprawdę ważne. Od wykonania podstawowego zadania dnia po utrzymanie koncentracji i przyjęcie zdrowych nawyków - oni cię wspierają.

Dzięki przyziemnemu i humorystycznemu tonowi, autorzy dzielą się historiami z życia wziętymi, dzięki czemu jest to bardzo wciągające.

Czytając Make Time nauczysz się jak się skupić i daje umiejętnościom zarządzania czasem i wydajności impuls, którego zawsze potrzebowałeś.

"Skupienie się na czymś, co umysł postrzega jako wykonalne, zakończone zadanie, spowoduje prawdziwy wzrost pozytywnej energii, kierunku i motywacji"

jake Knapp

Wygospodarowanie czasu kluczem do sukcesu

Należy pamiętać, że stracony czas często wynika z zapracowania i rozproszenia uwagi. Aby temu zaradzić, będziesz potrzebować czegoś więcej niż tylko siły woli - rozważ zmianę swoich domyślnych ustawień zachowania

Nie daj się złapać w wir zajęć. Skup się na tym, co masz przed sobą i zakończ dzisiejsze zadanie, zanim przejdziesz do następnego

Przyjmij taktyki i strategie, aby stworzyć bariery przeciwko marnowaniu czasu i utrzymuj swój umysł pełen energii, dbając o swoje ciało w celu ogólnego rozwoju osobistego

Co mówią czytelnicy

wszyscy powinniśmy to przeczytać. Ci faceci są przyziemni i wyjaśniają, jak nieświadomie wskoczyliśmy na koło chomika i nie możemy się z niego wydostać. Nie są protekcjonalni i nie pouczają, po prostu rzucają koło ratunkowe, a ja złapałem je obiema rękami. To mądre, zabawne i prawdziwe. Jeśli czujesz, że twoje życie nie należy do ciebie i chcesz przestać czuć się tak poza kontrolą, to jest to rozwiązanie."

8.Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World autorstwa Cala Newporta

O książce

Autor: Cal Newport

Cal Newport Rok wydania: 2016

2016 Szacowany czas czytania: 8 godzin

8 godzin Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 304

304 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Jesteś zmęczony ciągłym szumem e-maili i mediów społecznościowych i chcesz znaleźć prawdziwe spełnienie w swojej pracy? Ta książka jest dla Ciebie.

Deep Work autorstwa Newporta jest jak narzędzie wydajności którego nigdy nie potrzebowałeś. Wyobraź sobie, że masz zestaw narzędzi, który pozwala Ci się intensywnie skupić i zrobić więcej w krótszym czasie. To głęboka praca .

Newport ma odsetki dwuczęściowy plan: po pierwsze, przekonując cię, dlaczego jest to zmiana gry, a po drugie, przekazując ci cztery solidne zasady:

Pracuj głęboko: Naucz się intensywnie koncentrować bez rozpraszania uwagi

Embrace Boredom: Tak, nuda to tajna broń. Newport zdradza dlaczego

porzuć media społecznościowe: Szokujące, prawda? Ale przedstawia solidne argumenty

Drain the Shallows: Wykop te płytkie zadania na krawężnik

Ta książka to nie tylko unikanie rozpraszania uwagi i celebrowanie czegoś przeciwnego - głębokiej pracy. Dorzuca prawdziwe historie, takie jak Wieża Carla Junga, i wiele praktycznych wskazówek, które pomogą ci zwiększyć wydajność i zarządzanie czasem. Pod koniec będziesz zmotywowany do intensywnego skupienia, odcięcia się od hałasu i skierowania energii na to, co najważniejsze.

Przeczytaj tę książkę, jeśli kiedykolwiek chciałeś stracić śledzenie czasu, ponieważ jesteś tak pochłonięty jakimś zadaniem.

"Jeśli nie produkujesz, nie będziesz się rozwijać - bez względu na to, jak bardzo jesteś utalentowany"

Cal Newport

Klucz do głębokiej pracy

Opanuj złożone zadania, zwiększ swoją wydajność i znajdź spełnienie w tym procesie

Pożegnaj się z płytką pracą i rozpraszaniem uwagi, ustawiając wyczyszczone priorytety i wyznaczając granice, aby odzyskać skupienie

Uczyń z głębokiej pracy swój codzienny rytuał. Zaplanuj sesje mocy, wzmocnij koncentrację i trenuj swój mózg do zadań, które mają moc

Co mówią czytelnicy

"To była świetna lektura z wieloma namacalnymi przykładami, które mogłem zastosować w praktyce. Przeczytałem ją w ramach nieobowiązkowego klubu książki w mojej pracy i jestem podekscytowany, że przeczytam ją ponownie, aby wyłapać dodatkowe ciekawostki, które przegapiłem za pierwszym razem._ _Jeśli chcesz coś zmienić i zająć się marnowaniem czasu, aby stać się bardziej wydajnym, to jest to książka dla Ciebie!"

9. Jak przestać prokrastynować: A Simple Guide to Mastering Difficult Tasks and Breaking the Procrastination Habit autorstwa S.J. Scott

O książce

Autor: S. J. Scott

S. J. Scott Rok wydania: 2017

2017 Przewidywany czas czytania: 4 godziny

4 godziny Zalecany poziom: Początkujący

Początkujący Liczba stron: 158

158 Ocena: 4.2/5 (Amazon) 3.2/5 (Goodreads)



Czy kiedykolwiek złapałeś się na tym, że żonglujesz zadaniami na ostatnią chwilę i czujesz ciężar niezrealizowanych celów?

Ta książka to przewodnik, który pomoże ci osiągnąć te ambitne cele i uwolnić się od prokrastynacji. Podkreśla, w jaki sposób prokrastynacja może negatywnie wpływać na różne aspekty życia, od nauki i wyników w pracy po zdrowie i finanse.

Stop Procrastination autorstwa S. J. Scott jest wypełniona praktycznymi poradami i wprowadza cię w zasadę 80/20 w planie krok po kroku, zasadę 25-5 i sztukę wdzięcznego mówienia "nie"

Dzięki niej będziesz w stanie przezwyciężyć prokrastynację i poprawić swoje zarządzanie czasem, przeznaczając więcej czasu na ważne zadania i przekształcając swoją listę do zrobienia w dobrze dopasowany harmonogram zapewniający maksymalną wydajność.

"Im więcej czasu i wysiłku potrzeba do zrobienia jakiegoś zadania, tym trudniej jest zacząć"

S. J. Scott

Jak przestać zwlekać - kluczowe wnioski

Odkryj przyczyny zwlekania; może to być perfekcjonizm lub strach przed nieznanym, który hamuje twoją wydajność

Urealnij i zidentyfikuj swoje commit'y, wybierając pięć kluczowych projektów, które naprawdę mają znaczenie

Urozmaicaj swoje działania za pomocą celów S.M.A.R.T., opanuj sztukę mówienia "nie", planuj swój tydzień jak profesjonalista i przyjmij codzienne nawyki z tej książki, aby wyeliminować prokrastynację

Co mówią czytelnicy

autor przedstawia wszystko: jak zacząć, od czego zacząć, jakie kroki podjąć i jak sprawić, by wszystko zadziałało. Po niedawnym ukończeniu książki nie poczyniłem żadnych postępów; mam nadzieję, że wkrótce to zmienię. Jest to łatwa do przeczytania książka, odpowiednia dla każdego, kto chce pozbyć się prokrastynacji ze swojego życia. Poleciłem tę książkę wszystkim moim znajomym."

10. Cztery tysiące tygodni: Zarządzanie czasem dla śmiertelników autorstwa Olivera Burkemana

O książce

Autor: Oliver Burkeman

Oliver Burkeman Rok wydania: 2021

2021 Szacowany czas czytania: 7 godzin

7 godzin Zalecany poziom: od początkującego do średnio zaawansowanego

od początkującego do średnio zaawansowanego Liczba stron: 288

288 Ocena: 4.6/5 (Amazon) 4.2/5 (Goodreads)



Czy wiesz, że jeśli dożyjesz osiemdziesiątki, masz tylko około czterech tysięcy tygodni do zrobienia - szalone, prawda?

Ale poczekaj, nie panikuj jeszcze. Weź głęboki oddech i zanurz się na stronach Four Thousand Weeks Olivera Burkemana, zabawnej i prowokującej do myślenia książki o zarządzaniu czasem, która ilustruje, w jaki sposób możesz prowadzić satysfakcjonujące życie, które jest czymś więcej niż tylko obserwowaniem tykającego zegara.

Burkeman wskazuje, że czas jest limitowany i cenny, wykorzystując spostrzeżenia starożytnych filozofów, psychologów, nauczycieli duchowych, współczesnych myślicieli i innych ludzi sukcesu.

Książka rzuca wyzwanie współczesnemu sposobowi myślenia polegającemu na ciągłym pośpiechu i dążeniu do zrobienia wszystkiego. Burkeman argumentuje, że chęć skupienia się na opanowaniu czasu często prowadzi do większego stresu i mniejszego spełnienia.

Wypróbuj tę książkę, aby zmienić swoje spojrzenie na czas i prowadzić bardziej spełnione życie.

"Zostaliśmy obciążeni umysłowo, aby tworzyć niemal nieskończenie ambitne plany, ale praktycznie nie mamy czasu, aby wprowadzić je w życie"

Oliver Burkeman

Kluczowe wnioski z czterech tysięcy tygodni

Dowiedz się, jak ludzie analizowali i rozumieli czas, zdając sobie sprawę z jego rosnącego znaczenia

Zwiększ swoją wydajność poprzez strategiczne włączenie prokrastynacji i ustalanie priorytetów zadań

Poświęć wolny czas na znaczące działania rodzinne i angażuj się w satysfakcjonujące hobby

Co mówią czytelnicy

to nie jest magiczna pigułka, która sprawi, że nagle zaczniesz zarządzać swoim czasem. To kompilacja filozofii i perspektyw, które poprowadzą cię do ostatecznej prawdy o zarządzaniu czasem. Nie zepsuję ci tego, będziesz musiał to przeczytać, aby się dowiedzieć!"

