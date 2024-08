10 najlepszych programów do planowania wirtualnych konferencji w 2024 roku

Organizacja webinarów może wydawać się dziecinnie prosta w porównaniu z zebraniem prawdziwych ludzi w jednym miejscu na wydarzenie IRL. Ale zaufaj nam, zorganizowanie zabójczej wirtualnej konferencji wymaga poważnego wysiłku.

Krótko mówiąc, utrzymanie ludzi przyklejonych do ekranów wymaga prawdziwego wysiłku. Jedna usterka techniczna lub jeden nudny slajd i tracisz publiczność.

Z tego powodu posiadanie stosu technologii do webinarów jest kluczowe. Niezawodność oprogramowanie do wirtualnych wydarzeń może sprawić różnicę między zabójczą prezentacją a drzemką, więc wybierz najlepsze narzędzia, które zapewnią Ci powodzenie.

Przeprowadziliśmy szczegółową analizę i przygotowaliśmy krótką listę 10 najlepszych platform do webinarów - zanurzmy się więc! 🙌

Czego szukać w oprogramowaniu do webinarów?

Niedawna fala wirtualnych wydarzeń zrodziła wiele narzędzi do webinarów. Oto najważniejsze funkcje, na które należy zwrócić uwagę, aby wybrać najlepsze oprogramowanie do webinarów:

Łatwość obsługi: Po pierwsze, oprogramowanie powinno być przyjazne dla użytkownika i intuicyjne dla organizatorów i uczestników. Krótko mówiąc, użytkownicy powinni być w stanie uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych funkcji bez konieczności korzystania z pomocy lub oglądania wielu samouczków wideo

Po pierwsze, oprogramowanie powinno być przyjazne dla użytkownika i intuicyjne dla organizatorów i uczestników. Krótko mówiąc, użytkownicy powinni być w stanie uzyskać dostęp do wszystkich dostępnych funkcji bez konieczności korzystania z pomocy lub oglądania wielu samouczków wideo Możliwość nagrywania i udostępniania: Webinary są doskonałym źródłem oryginalnej zawartości, którą można przekształcić w wideo, posty społecznościowe, blogi i inne. Dlatego też wybrane narzędzie powinno umożliwiać nagrywanie i udostępnianie materiałówtranskrypcję webinarów *Analityka po wydarzeniu: Powinieneś być w stanie analizować statystyki webinarów, a także eksportować je w formatach CSV, XLS lub PDF, aby mieć do nich łatwy dostęp

Webinary są doskonałym źródłem oryginalnej zawartości, którą można przekształcić w wideo, posty społecznościowe, blogi i inne. Dlatego też wybrane narzędzie powinno umożliwiać nagrywanie i udostępnianie materiałówtranskrypcję webinarów *Analityka po wydarzeniu: Powinieneś być w stanie analizować statystyki webinarów, a także eksportować je w formatach CSV, XLS lub PDF, aby mieć do nich łatwy dostęp Integracja: Do zrobienia jest sprawdzenie, czy oprogramowanie będzie pasować do istniejących cykli pracy, ponieważ chcesz narzędzia, które można łatwo połączyć z CRM, analityką i narzędziami do zarządzania projektami.

Do zrobienia jest sprawdzenie, czy oprogramowanie będzie pasować do istniejących cykli pracy, ponieważ chcesz narzędzia, które można łatwo połączyć z CRM, analityką i narzędziami do zarządzania projektami. Niestandardowe ustawienia: Czy potrzebujesz do zrobienia interaktywnych ankiet i quizów podczas webinaru? Chcesz tworzyć niestandardowe formularze rejestracyjne? Sprawdź, czy oprogramowanie do webinarów zapewnia niestandardowe zadania.

Czy potrzebujesz do zrobienia interaktywnych ankiet i quizów podczas webinaru? Chcesz tworzyć niestandardowe formularze rejestracyjne? Sprawdź, czy oprogramowanie do webinarów zapewnia niestandardowe zadania. Obsługa klienta: Nieoczekiwane problemy techniczne mogą zepchnąć webinar z właściwego toru, dlatego warto poszukać platformy z responsywną i dostępną obsługą klienta, aby wszystko przebiegało bez zakłóceń

Nieoczekiwane problemy techniczne mogą zepchnąć webinar z właściwego toru, dlatego warto poszukać platformy z responsywną i dostępną obsługą klienta, aby wszystko przebiegało bez zakłóceń Bezpieczeństwo: Podobnie jak w przypadku wydarzeń osobistych, również w przypadku wydarzeń wirtualnych należy zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego warto rozważyć funkcje takie jak SSL, szyfrowanie danych i zmienne poziomy dostępu

Podobnie jak w przypadku wydarzeń osobistych, również w przypadku wydarzeń wirtualnych należy zadbać o bezpieczeństwo. Dlatego warto rozważyć funkcje takie jak SSL, szyfrowanie danych i zmienne poziomy dostępu Skalowalność: Wreszcie, oprogramowanie powinno mieć wystarczające obciążenie hostingu i uczestników, aby skalować się wraz z tobą

10 najlepszych programów do webinarów w 2024 roku

Teraz, gdy przyjrzeliśmy się już temu, co składa się na idealne oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami, przejdźmy do listy najlepszych programów do webinarów, które pomogą ci sprawnie planować i organizować wydarzenia online.

1. ClickUp

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania wydarzeniami. Jej misją jest doprowadzenie świata do zrobienia więcej w krótszym czasie. Mając to na uwadze, ClickUp oferuje funkcje, które pomagają planować, współpracować, organizować i realizować sesje webinarowe.

Oczywiście pierwszym krokiem do zorganizowania jakiegokolwiek wydarzenia jest wyczerpujący plan. Skorzystaj z Widok kalendarza ClickUp aby umieścić na liście wszystkie zadania związane z nadchodzącym wydarzeniem i podłączyć je do kalendarza, który można udostępniać. Dodatkowo, możesz zarządzać wszystkimi spotkaniami z właścicielami zadań poprzez dwukierunkową synchronizację kalendarza z Google.

wykreśl harmonogram projektu, statusy spotkań, zadania i osie czasu za pomocą widoku kalendarza ClickUp, aby zaplanować swoje wydarzenia

Użyj ClickUpDocs do planowania i tworzenia konspektów webinarów, a następnie udostępniania ich członkom zespołu do edycji. Ponieważ wiele osób może pracować nad dokumentem jednocześnie, oszczędza to wiele czasu.

użyj ClickUp Docs, aby współpracować i planować zarys webinaru_

ClickUp zajmuje się również aspektami kreatywnymi. Na przykład, możesz użyć Tablica ClickUp do generowania atrakcyjnych wizualnie prezentacji na sesje webinarowe. Możesz także przeprowadzić burzę mózgów ze swoim zespołem i stworzyć strategie i mapy dla swoich webinarów.

Burza mózgów dla idealnego webinaru z ClickUp Whiteboards

Z Wydarzenia ClickUp aplikacja ClickUp Events pomaga w zarządzaniu przygotowaniami do webinaru. Wszystko, czego potrzebujesz do zrobienia planu bez wysiłku, takie jak listy rzeczy do zrobienia, powiadomienia, ustawienie priorytetów, planowanie i przydzielanie zadań. Wszystkim można zarządzać nawet w podróży za pomocą aplikacji mobilnej.

Planowanie powodzenia webinarów za pomocą ClickUp Events

Ponadto z Funkcja ClickUp's Clip umożliwia nagrywanie spotkań i natychmiastowe udostępnianie ich uczestnikom wydarzenia. Co najlepsze? Brak limitów czasowych! Poza tym widzowie mogą obejrzeć klip bez konieczności jego pobierania.

udostępniaj klipy i zapewnij powodzenie swojemu wydarzeniu dzięki ClickUp Clip_

Martwisz się, że przegapisz ważny punkt notatki z wydarzenia ? ClickUp AI bez wysiłku uchwyci wszystkie szczegóły sesji i najważniejsze wydarzenia, abyś mógł skupić się na innych rzeczach.

Ponadto, jeśli brakuje ci czasu, szablony i plany ClickUp mogą zapewnić twojemu zespołowi szybki start. ClickUp's szablony agendy konferencji pomogą na przykład w planowaniu i śledzeniu wydarzeń.

Aby dowiedzieć się więcej, dołącz na żądanie Webinaria ClickUp prowadzone przez ekspertów platformy.

ClickUp najlepsze funkcje

Przechowywanie i śledzenie wszystkich planów wydarzeń, list do zrobienia, wiadomości i mediów w jednym miejscu

Łatwe tworzenie i udostępnianie zawartości webinarów

Współpraca i dostosowywanie planów wydarzeń z teamami w czasie rzeczywistym

Natychmiastowe udostępnianie nagrań ekranu i przekazywanie elementów działań

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki przypomnieniom i powiadomieniom

Stałe połączenie w sieci, na pulpicie i urządzeniach mobilnych (Android i iOS)

Zintegruj przepływ danych z wydarzeń z istniejącym stosem technologicznym CRM, raportowaniem, analityką i innymi narzędziami

Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą potrzebować trochę czasu, aby zrozumieć i wykorzystać możliwości narzędzia ze względu na jego wiele funkcji

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Livestorm

przez Livestorm Livestorm to oparte na przeglądarce narzędzie do zarządzania wydarzeniami wideo, które pomaga w organizować wirtualne spotkania , webinaria i wydarzenia.

Jest przyjazny dla użytkownika, niestandardowy i idealny do prezentacji produktów, sesji szkoleniowych, spotkań zespołu i wdrażania klientów. Integracja z popularnymi narzędziami marketingowymi i Narzędziami CRM umożliwiają również śledzenie i pielęgnowanie leadów wygenerowanych podczas webinarów.

Ponadto dostępne są funkcje takie jak szablony wiadomości e-mail, konfigurowalne strony rejestracji, śledzenie e-maili, widżety na stronie internetowej i udostępnianie w mediach społecznościowych.

Najlepsze funkcje Livestorm

Zapewnienie wysokiej jakości streamingu audio i wideo

Korzystanie z narzędzia z poziomu przeglądarki, bez konieczności pobierania oprogramowania

Dostosuj swój pokój na wydarzenie za pomocą niestandardowej wtyczki Livestorm

Połączenie z użytkownikami na całym świecie w 24 językach

Limity Livestorm

Funkcje udostępniania ekranu nie są zbyt płynne i satysfakcjonujące

Użytkownicy doświadczają sporadycznych błędów i usterek technicznych

Ceny Livestorm

Free plan

Pro: 99 USD/miesiąc za maksymalnie 100 aktywnych kontaktów

99 USD/miesiąc za maksymalnie 100 aktywnych kontaktów Business: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: Cennik niestandardowy

Livestorm oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 1300 recenzji)

4,4/5 (ponad 1300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (370+ opinii)

3. Webex

przez Webex Jeśli po raz pierwszy organizujesz wydarzenie i szukasz oprogramowania do webinarów, które jest łatwe w ustawieniu, wypróbuj Webex. Webex Webinars (dawniej Webex Events) to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydarzeniami, które umożliwia prowadzenie angażujących, interaktywnych webinarów.

Webex pomaga zapewnić bezpieczeństwo wydarzenia dzięki takim funkcjom jak dostęp tylko dla zaproszonych i SSO. Oferuje również zakres interaktywnych elementów, takich jak ankiety Slido, udostępnianie immersyjne i pytania i odpowiedzi.

Najlepsze funkcje Webex

Niestandardowy układ sceny, skupiający się na zawartości i ludziach

Centralizacja harmonogramu wydarzenia i zawartości w jednej lokalizacji

Grupowanie webinarów w serie ułatwiające rejestrację

Wysyłanie zautomatyzowanych e-maili przed i po webinarze

Korzystaj z profesjonalnego streamingu na żywo i hostingu wideo dla wydarzeń

Limity Webex

Funkcje angażowania publiczności są limitowane

Integracje z CRM i narzędziami do tworzenia stron internetowych wydarzeń są stosunkowo limitowane

Ceny Webex

Webex Webinars: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Webex Wydarzenia: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Webex

G2: 4,4/5 (ponad 400 recenzji)

4,4/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 6 800 opinii)

4. Crowdcast

przez Crowdcast Crowdcast to kompleksowa platforma wideo na żywo, która pomaga firmom usprawnić ich wirtualne wydarzenia, takie jak webinaria, sesje pytań i odpowiedzi oraz warsztaty online.

Użytkownicy uwielbiają ją ze względu na wbudowany system e-mail do powiadamiania zaproszonych osób o nadchodzących wydarzeniach oraz konfigurowalny kreator stron docelowych wydarzeń.

Dzięki Crowdcast możesz angażować odbiorców w czasie rzeczywistym, udostępniać prezentacje, a także zdobywać cenne spostrzeżenia. W rzeczywistości jest to kompleksowe rozwiązanie do połączenia z klientami, generowania potencjalnych klientów i budowania silnej obecności w Internecie.

Najlepsze funkcje Crowdcast

Multistream do narzędzi innych firm, takich jak Facebook i YouTube

Akceptowanie płatności podczas wydarzeń dzięki integracji z Stripe

Umożliwienie uczestnikom aktywnej interakcji z prelegentem dzięki funkcji podniesienia ręki

Generowanie zaawansowanych analiz w celu uzyskania wglądu w odbiorców i śledzenia wydajności

Limity Crowdcast

Użytkownicy doświadczają sporadycznych błędów

Cennik Crowdcast

Lite: $49/miesiąc

$49/miesiąc Pro: $89/miesiąc

$89/miesiąc Business: 195 USD/miesiąc

Crowdcast oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

4.5/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 90 recenzji)

5. EverWebinar

przez EverWebinar EverWebinar specjalizuje się w automatyzacji webinarów, dzięki czemu nie musisz organizować webinarów na żywo. Symuluje on doświadczenie webinaru na żywo dla uczestników, działając w trybie zakończonej automatyzacji.

Co więcej, funkcja testów dzielonych w tym oprogramowaniu do webinarów pozwala przetestować wiele stron internetowych webinarów i wybrać tę, która uzyska maksymalną liczbę rejestracji.

Najlepsze funkcje EverWebinar

Angażowanie uczestników poprzez czat, ankiety i sondaże w przypadku webinarów na żądanie

Streamowanie prezentacji, udostępnianie ekranu, a nawet wcześniej nagranych materiałów wideo w wysokiej rozdzielczości

Aktywne odliczanie podczas wyświetlania ofert w celu szybkiej konwersji

Organizowanie jednorazowych lub cyklicznych webinarów za pomocą elastycznego systemu planowania

Łatwe w użyciu oprogramowanie, którego nie trzeba instalować, hostować ani przesyłać

Limity EverWebinar

Niestandardowe ustawienia mogą wymagać dodatkowego wysiłku

Ograniczone możliwości raportowania i śledzenia

Ceny EverWebinar

**Roczny:$499/rok

Dwuletni: $874 (rozliczany co dwa lata)

EverWebinar oceny i recenzje

G2: 3.9/5 (ponad 20 recenzji)

3.9/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. eWebinar

przez eWebinar Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś mógł na żywo wchodzić w interakcje z publicznością podczas nagranego wcześniej webinaru? W rzeczywistości jest to możliwe dzięki eWebinar.

Dzięki eWebinar możesz automatycznie wyeliminować powtarzające się prezentacje i prowadzić bezbłędne, wiecznie zielone webinary. Umożliwia on także konfigurowanie wiadomości z konfigurowalnymi wezwaniami do działania i planowanie ich w dowolny sposób.

Najlepsze funkcje eWebinar

Łatwe połączenie z CRM, oprogramowaniem do automatyzacji marketingu i innymi narzędziami

Tworzenie i edytowanie webinarów oraz zapraszanie wielu członków zespołu do zarządzania kontem bez dodatkowych kosztów

Elastyczne opcje komunikacji z uczestnikami na żywo lub przez e-mail

Ustawienie powiadomień e-mail i zaprogramowanych interakcji dla płynnej komunikacji

Limity eWebinarów

Stosunkowo wysoka cena jak na nowe narzędzie pomimo limitu recenzji i ocen

Brak integracji z wieloma platformami

Ceny eWebinar

Poziom 1: 99 USD/miesiąc za 3000 zarejestrowanych uczestników

99 USD/miesiąc za 3000 zarejestrowanych uczestników Poziom 2: 199 USD/miesiąc za 6 000 zarejestrowanych osób

199 USD/miesiąc za 6 000 zarejestrowanych osób Poziom 3: 299 USD/miesiąc za 12 000 zarejestrowanych osób

eWebinar oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 5/5 (ponad 50 recenzji)

7. Demio

za pośrednictwem Demio Demio to potężne oprogramowanie do webinarów skierowane do marketerów prowadzących wydarzenia online skoncentrowane na konwersji. Demio pomaga śledzić przychody generowane z każdego webinaru, dzięki czemu można skutecznie mierzyć ROI.

Skorzystaj z funkcji "Boost" Demio, aby zachęcić uczestników do udostępniania wydarzenia w mediach społecznościowych. Zdolność Demio do śledzenia liczby udostępnień na uczestnika pozwala również na prowadzenie programów motywacyjnych i czerpanie korzyści z pozytywnego przekazu ustnego.

Co więcej, dzięki Demio można niestandardowo dostosować stronę rejestracji na webinar, wysyłać automatyczne przypomnienia e-mail, a nawet prowadzić czaty i ankiety w czasie rzeczywistym. Demio dostarcza również rozbudowane funkcje analityczne i integracje z popularnymi narzędziami marketingowymi.

Najlepsze funkcje Demio

Śledzenie poziomów zaangażowania w określonych punktach czasowych

Osadzanie webinarów na swojej stronie internetowej dzięki funkcji Showcase

Niestandardowa zawartość promocyjna dla aplikacji mediów społecznościowych, aby uczestnicy mogli promować wydarzenie w swoich kręgach

Limity Demio

Limit bezpośredniej integracji z narzędziami CRM

Brak funkcji takich jak podpokoje, dostosowane działania następcze i wybór tła dla dodatkowej elastyczności

Ceny Demio

Starter: $59/miesiąc za hosta

$59/miesiąc za hosta Wzrost: Zaczyna się od 109 USD/miesiąc za hosta

Zaczyna się od 109 USD/miesiąc za hosta Premium: Zaczyna się od $184/miesiąc za hosta

Demio oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 140 recenzji)

4.6/5 (ponad 140 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 240 recenzji)

8. Webinar GoTo

za pośrednictwem Webinarium GoTo GoTo Webinar to bezpieczna, współpracująca i angażująca platforma do wideokonferencji i webinarów, zaprojektowana specjalnie dla firm o dużej dystrybucji geograficznej.

Dzięki GoToWebinar możesz wyróżnić i opisać dowolną część swojej prezentacji webinarowej, a także zaprosić współprowadzącego do pomocy.

Platforma posiada również solidne funkcje analityczne i narzędzia do raportowania które pomogą Ci zmierzyć powodzenie Twoich webinarów.

Najlepsze funkcje GoTo Webinar

Skuteczna integracja z platformami mediów społecznościowych

Monitorowanie zaangażowania i udziału w wydarzeniu na żywo

Automatyczne nagrywanie wydarzenia w celu późniejszego przeglądu

Podejmowanie decyzji opartych na danych dzięki dokładnej analizie i skutecznemu śledzeniu źródła danych

Limity GoTo Webinar

Interfejs użytkownika wydaje się przestarzały i trudny w nawigacji

Ceny webinarów GoTo

Lite: $59/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie

$59/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie Standard: $129/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie

$129/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie Pro: 249 USD/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie

249 USD/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie Enterprise: $499/miesiąc na organizatora, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje GoTo Webinar

G2: 4.2/5 (780+ recenzji)

4.2/5 (780+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

9. WebinarJam

przez WebinarJam WebinarJam to platforma wirtualnych wydarzeń zaprojektowana z myślą o zaangażowaniu.

Na przykład, możliwość podświetlania i wprowadzania osób z publiczności na scenę tworzy wysoki poziom zaangażowania.

Co więcej, wystarczy wprowadzić czas trwania wydarzenia, jego temat i grupę docelową, by otrzymać wygenerowaną przez AI agendę webinaru.

Dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne strony rejestracji i zaawansowana analityka, WebinarJam pomaga w prowadzeniu skutecznych webinarów, które mają połączenie z docelowymi odbiorcami.

Najlepsze funkcje WebinarJam

Wysyłanie przypomnień za pośrednictwem wiadomości SMS i e-mail w celu zwiększenia frekwencji

Łatwe dodawanie ankiet i sondaży do sesji

Nadawanie nagranych wcześniej materiałów wideo jako sesji na żywo, nawet bez udziału prowadzącego

Kompatybilność z przeglądarkami i niska wydajność zapewniają płynną obsługę

Limity WebinarJam

Interfejs użytkownika nie jest przyjazny dla użytkownika; obecnie wymaga przełączania między wideo, slajdami i ekranami

Brak możliwości pobrania szczegółowych wyników ankiety dla każdego uczestnika

Ceny WebinarJam

Start: $49/miesiąc dla 100 uczestników

$49/miesiąc dla 100 uczestników Podstawowy: $99/miesiąc dla 500 uczestników

$99/miesiąc dla 500 uczestników Profesjonalny: 229 USD/miesiąc za 2 000 uczestników

229 USD/miesiąc za 2 000 uczestników **Enterprise:$499/miesiąc dla 5000 uczestników

Oceny i recenzje WebinarJam

G2: 3,6/5 (ponad 50 recenzji)

3,6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 270 recenzji)

10. WebinarKit

via WebinarKit WebinarKit łączy lejek potencjalnych klientów, hosting webinarów i pozyskiwanie leadów ze sprzedażą i remarketingiem.

W wyniku funkcji webinaru na żądanie 24/7, możesz angażować swoich potencjalnych klientów bez konieczności prowadzenia sesji na żywo.

WebinarKit umożliwia również niestandardowe dostosowywanie tekstu i kolorów tła, nagłówków, opisów, timerów, logo itp. w celu tworzenia stron docelowych o wysokiej konwersji.

Najlepsze funkcje WebinarKit

Dostarczanie webinarów opartych na przeglądarce z jakością HD idealną co do piksela

Tworzenie nieograniczonej liczby webinarów i lejków webinarowych oraz nieograniczonej liczby uczestników

Maksymalizacja frekwencji na wydarzeniach dzięki funkcji "Just-in-time" i natychmiastowemu planowaniu oglądania, dzięki czemu rejestrujący mogą od razu dołączyć do wydarzenia

Limity WebinarKit

Ograniczone możliwości niestandardowe

Brak szczegółowych statystyk webinarów

Ceny WebinarKit

Miesięcznie: 59 USD/miesiąc

59 USD/miesiąc Roczny: $16.41/miesiąc (rozliczany rocznie)

$16.41/miesiąc (rozliczany rocznie) Dożywotni: $497 (płatność jednorazowa)

WebinarKit oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

4.8/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: Niedostępne

Zmień webinary w swoją supermoc w 2024 roku

Webinary to świetny sposób na utrzymanie połączenia z potencjalnymi i niestandardowymi klientami. Oczywiście sztuczka polega na tym, aby przebić się przez bałagan i wyróżnić swoje webinary.

Wiemy, że masz już plan zawartości, aby to osiągnąć, więc odpowiednie oprogramowanie do webinarów może być potężnym punktem różnicy.

Wybieraj więc ostrożnie.

Mając to na uwadze, polecamy ClickUp! Jego wydajne rozwiązanie do zarządzania wydarzeniami pomoże ci być na bieżąco z nadchodzącymi wirtualnymi wydarzeniami, od planu i hostingu po zarządzanie fazami po wydarzeniu.

ClickUp to narzędzie typu "wszystko w jednym", które uprości każdą część twojej pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o organizację wirtualnych wydarzeń, czy też zarządzanie projektami i pomoc zespołom we współpracy . Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś!