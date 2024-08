10 najlepszych alternatyw i konkurentów Slab w 2024 r

Jeśli kiedykolwiek przeszukiwałeś wiele rozproszonych dokumentów, aby pilnie znaleźć jakąś informację, wiesz, jak ważne jest utrzymywanie bazy wiedzy. Dzięki niej wiedza o klientach, produktach i procesach biznesowych jest uporządkowana i łatwo dostępna.

Aby stworzyć taką bazę wiedzy, wielu polega na Slab, oprogramowanie bazy wiedzy które pomaga tworzyć i edytować dokumenty wspólnie z wieloma użytkownikami.

Jeśli jednak kiedykolwiek zmagałeś się z ograniczonymi integracjami Slab lub chciałeś bardziej przyjaznych dla użytkownika funkcji, nie jesteś sam. Slab może nie być w stanie poradzić sobie ze złożonością twojego biznesu, więc potrzebujesz alternatyw, które mogą zrobić krok naprzód.

W tym artykule przedstawiamy 10 najlepszych alternatyw Slab. Rozpakujemy ich funkcje, rozważymy zalety i wady oraz zdekodujemy ceny, aby pomóc menedżerom takim jak Ty w poszukiwaniu idealnego rozwiązania do zarządzania wiedzą.

Czego należy szukać w alternatywach Slab?

Idealne narzędzie musi być zgodne z potrzebami biznesowymi, więc oto kilka kluczowych funkcji, których należy szukać podczas oceny różnych alternatyw Slab.

Nienaganna funkcja wyszukiwania: Idealna wyszukiwarkaoprogramowanie do zarządzania wiedzą powinno oferować intuicyjne wyszukiwanie, pozwalające szybko znaleźć to, czego potrzebujesz, z natychmiastowymi sugestiami podczas pisania. Ma to kluczowe znaczenie, jeśli Twój Business zatrudnia agentów wsparcia, którzy potrzebują szybkiego dostępu do informacji podczas połączeń; zaawansowana funkcja wyszukiwania oszczędza zarówno czas, jak i wysiłek *Współpraca zespołowa: Tworzenie bazy wiedzy to wysiłek całego zespołu. Dlatego też system zarządzania wiedzą musi umożliwiać współpracę Teams z określonymi rolami

Wybór alternatyw Slab, które dobrze współpracują z narzędziami już używanymi przez zespół, pomoże w szybszej adopcji. Kopia zapasowa i odzyskiwanie danych: Wyobraź sobie utratę miesięcy pracy z powodu błędu lub utraty danych. Wybierz alternatywę Slab z solidną funkcją tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Wyobraź sobie utratę miesięcy pracy z powodu błędu lub utraty danych. Wybierz alternatywę Slab z solidną funkcją tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych, aby zwiększyć bezpieczeństwo Silny system opinii: Wszechstronne narzędzie do zarządzania wiedzą powinno umożliwiać niestandardowe formularze lub integrację z narzędziami innych firm w celu zbierania kluczowych opinii użytkowników.

10 najlepszych alternatyw Slab do wykorzystania w 2024 roku

Gdy już zdecydujesz się na podstawowe funkcje, których potrzebujesz, aby Twój Business działał dobrze, wybierz z naszej listy alternatyw Slab, aby znaleźć idealne rozwiązanie.

1. ClickUp

Pisz, edytuj i współpracuj ze współpracownikami nad jednym dokumentem za pomocą ClickUp Docs

ClickUp to nasz najlepszy wybór i nie tylko my tak twierdzimy - Teams na całym świecie również go uwielbiają!

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do narzędzie do zarządzania projektami i obszar roboczy do współpracy, w którym Teams planują, organizują i współpracują bez wysiłku, zwłaszcza podczas budowania solidnej bazy wiedzy. A u podstaw tego leży Dokumenty ClickUp .

Twórz wysoce konfigurowalne wiki i bazy wiedzy za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs

Docs to najlepszy kreator zarządzania dokumentami i współpracy, który znalazł swoje miejsce wśród najwyżej ocenianych na świecie narzędzi przeznaczonych dla dużych i małych Teams.

ClickUp Docs umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby stron, a funkcja relacji upraszcza zarządzanie plikami poprzez łączenie powiązanych zadań z ich stronami, a następnie etykietowanie użytkowników w celu łatwego wyszukiwania.

Istnieje również możliwość prywatnego lub publicznego udostępniania stron. Opcja ta zapewnia dodatkową warstwę zabezpieczeń przed niepożądanymi zmianami. Ale gwiazdą programu jest ClickUp AI w Docs, który ułatwia i przyspiesza pisanie dzięki sugestiom w czasie rzeczywistym.

ClickUp's Docs posiada bogate opcje formatu tekstu, w tym wiele stylów i wyrównanie tekstu w celu pokrycia obrazów i napisów. Twórz atrakcyjne wizualnie dokumenty za pomocą tego edytora WYSIWYG. Ponadto funkcje takie jak zagnieżdżone strony i opcje formatu upraszczają pracę.

Twórz wszechstronne dokumenty i wiki dostosowane do Twoich potrzeb. Niezależnie od tego, czy chodzi o mapy drogowe, czy bazę wiedzy, nie ma rzeczy, której nie można zrobić za pomocą Docs.

Ty i Twój zespół możecie pracować nad tym samym dokumentem jednocześnie, łącząc Docs z cyklami pracy w celu łatwej integracji. ClickUp Docs - ze swoimi możliwościami wspólnego pisania i niestandardowymi opcjami - jest niezbędnym narzędziem do efektywnego zarządzania projektami i współpracy, zwłaszcza tam, gdzie dokumentacja jest kluczowym aspektem inteligentnych cykli pracy.

Twórz 30-minutowy dokument w 30 sekund z ClickUp AI

ClickUp AI

Ale to nie wszystko! Teams z ClickUp AI i tworzyć bazy wiedzy bez poświęcania na to całego dnia.

Dzięki ponad stu narzędziom, które zaspokajają różne role i przypadki użycia, podsumowuje dyskusje, generuje elementy działań i zwiększa przejrzystość komunikacji, a wszystko to za jednym zamachem.

skorzystaj z szablonu ClickUp Wiki Template, jeśli wolisz bardziej gotowe podejście do tworzenia wiki

Szablony ClickUp

Jeśli wolisz zacząć od szablonu, ClickUp Cię nie zawiedzie. Szablony Szablon ClickUp Wiki to kod do tworzenia i utrzymywania bazy wiedzy. Użyj go, aby zaoszczędzić czas na ustawieniach, dzięki czemu Twój zespół może wiki rzemieślnicze , SOP i inne.

ClickUp najlepsze funkcje

Twórz piękne dokumenty i wiki z bogatą edycją tekstu w ClickUp Docs.

Szkicuj zawartość, generuj podsumowania i oszczędzaj czas dzięki ClickUp AI

Łatwe zarządzanie wieloma dokumentami dzięki relacjom i niestandardowym prawom dostępu

Edytuj dokumenty z członkami zespołu w czasie rzeczywistym

Rób notatki i twórz listy kontrolne dzięki ClickUp Notepad

Przeglądaj bibliotekę projektówszablonów dla różnych sytuacji, w tym wiki iSzablony bazy wiedzy* Łatwe sortowanie i wyszukiwanie dokumentów w ciągu kilku sekund

Płynne połączenie z innymi narzędziami, takimi jak Dokumenty Google, Dropbox, YouTube, Box, Evernote i inne

Aplikacje mobilne dla systemów iOS i Android

Limity ClickUp

Użytkownicy mogą potrzebować pomocy na początku, aby prawidłowo korzystać z platformy

Aplikacja mobilna nie jest tak dobra jak wersja na komputery stacjonarne

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny dla wszystkich płatnych obszarów roboczych za 5 USD

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

2. Nuclino

via Nuclino Nuclino to szybka alternatywa dla Slab, która koncentruje się na szybkości i wydajności.

Jego prosty, nie rozpraszający uwagi interfejs użytkownika zapewnia szybką interakcję bez irytujących opóźnień w ładowaniu.

Współpraca jest płynna, z aktualizacjami w czasie rzeczywistym i wydajną historią wersji.

Nuclino ma jednak swoje limity. Niektórym użytkownikom brakuje zaawansowanych funkcji z silniejszych platform podczas gdy niektórzy narzekają na ich strukturę cenową.

Najlepsze funkcje Nuclino

Prosta edycja i śledzenie czasu dzięki współpracy w czasie rzeczywistym

Połączenie z ponad 40 narzędziami, takimi jak Airtable, Slack i Microsoft Teams

Narzędzia AI do redagowania zawartości, poprawiania czytelności i generowania podsumowań

Tworzenie wewnętrznych połączeń poprzez wpisanie "@"

Limity Nuclino

Brak kontroli dostępu do poszczególnych folderów i stron

Ograniczone funkcje edycji tekstu

Ceny Nuclino

**Free

Standard: $5/użytkownik miesięcznie

$5/użytkownik miesięcznie Premium: $10/użytkownika na miesiąc

Plan Standard obejmuje bezpłatny 14-dniowy okres próbny.

Nuclino oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

3. Dokumenty Google

via Google Docs Dokumenty Google nie zostały stworzone z myślą o dedykowanej bazie wiedzy. Ale może służyć jako alternatywa dla Slab, dzięki nowej aktualizacji połączonych dokumentów.

Ta aktualizacja umożliwia połączenie dokumentów, tworząc prowizoryczną wiki na Dysku Google. Jeśli Twój Teams zna już dobrze narzędzia Google, przejście z Slab jest łatwe.

Nawet jeśli Dokumenty Google nie mają wszystkich funkcji Slab, może to być dobry kompromis dla prostej współpracy nad dokumentami.

Najlepsze funkcje Dokumentów Google

Pozwala wielu osobom jednocześnie pracować nad tym samym dokumentem dzięki współpracy w czasie rzeczywistym

Zoho Learn tworzy hub, w którym Teams dzielą się wiedzą, organizując zadania w obszarze roboczym, niestandardowe portale i udostępniając aktualizacje w czasie rzeczywistym. Środki bezpieczeństwa są stosowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych dzięki dostosowywanemu dostępowi do stron.

Zoho Learn nie oferuje jednak przestrzeni dyskowej i wsparcia dla wielu użytkowników. Jeśli więc twoja firma się rozwija i planujesz dodać więcej osób, narzędzie to może nie być najlepszym wyborem i powinieneś rozważyć inne alternatywy Slab.

Najlepsze funkcje Zoho Learn

Maintainer umożliwia przechowywanie wersji tego samego dokumentu w celu łatwego śledzenia zmian

Niestandardowy wygląd i sposób działania narzędzia zgodnie z własną marką

Używanie widżetów do szybkiego tworzenia zawartości

Ochrona prywatnych i wrażliwych danych przed nieautoryzowanym dostępem

Limity Zoho Learn

Brak możliwości pobierania ważnych informacji z przesłanych dokumentów

Ograniczona przestrzeń dyskowa

Cennik Zoho Learn

**Free

Express: $1/miesiąc na użytkownika

$1/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: 3 USD/miesiąc na użytkownika

Zoho Learn oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 40 recenzji)

4.3/5 (ponad 40 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Notion

via Notion Notion wyróżnia się robieniem wszystkiego po trochu - robieniem notatek, zarządzaniem projektami i tworzeniem list rzeczy do zrobienia. Zaawansowane funkcje, takie jak bazy danych i oś czasu sprawiają, że jest to świetne narzędzie do złożonych projektów, takich jak tworzenie wiki.

Mimo że Notion wygląda na prostą aplikację, jest potężny, z wieloma możliwościami dostosowywania szablonów i zabawnymi rzeczami, takimi jak memy i emotikony.

Ale elastyczność Notion może być wadą . Służy bardziej do zarządzania wiedzą osobistą niż płynnej współpracy w zespole.

Notion najlepsze funkcje

Łatwe dostosowywanie plików dzięki opcjom takim jak tabela zawartości, nagłówki, tekst główny, punktory, przełączniki i fragmenty kodu

Współpraca z członkami zespołu w celu jednoczesnej edycji dokumentu i wzajemnego dodawania etykiet z pytaniami i komentarzami

Korzystaj z narzędzi AI do podsumowywania zawartości, identyfikowania kluczowych punktów i automatycznej edycji

Organizuj swoje zadania projektowe w dowolny sposób, korzystając z widoków Kanban lub osi czasu

Płynne połączenie z aplikacjami Slack, Jira, GitHub, GitLab i Zapier

Notion limity

Nowi użytkownicy mogą czuć się przytłoczeni zbyt dużą liczbą niestandardowych opcji

Aplikacja mobilna może ładować się dłużej, na co zwracali uwagę niektórzy użytkownicy

Ceny Notion

**Free

Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI jest dostępny za dodatkowe 10 USD za członka miesięcznie

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 5000 recenzji)

4.7/5 (ponad 5000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2000 recenzji)

6. Confluence

via Atlassian Confluence jest częścią rodziny Atlassian, wraz z Jira i Trello. Jest to popularne narzędzie do zarządzania wiedzą, znane z usprawniania komunikacji wewnętrznej.

Confluence świetnie nadaje się do burzy mózgów i dokumentowania procesów. Jest to ulubione rozwiązanie wśród dotychczasowych użytkowników innych narzędzi Atlassian.

Pomimo swojego bogactwa, niektórzy użytkownicy uważają je za przytłaczające i szukają alternatyw . Ma bardziej stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla początkujących. Chociaż niestandardowe ustawienia są przydatne, dla niektórych mogą stanowić wyzwanie w nawigacji.

Najlepsze funkcje Confluence

Wykorzystanie arkuszy kalkulacyjnych i repozytoriów kodu do edycji i osadzania zawartości

Wykorzystanie narzędzi AI do tworzenia treści, takich jak ChatGPT, Copywriter i Wordsmith, do szybkich zadań związanych z zawartością

Automatyzacja powtarzalnych zadań w wielu dokumentach

Limity Confluence

Niektórzy użytkownicy uważają, że funkcja wyszukiwania jest problematyczna dla dużych firm, ponieważ lokalizacja określonych dokumentów może być trudna

Brak elastyczności w formatach dokumentów, układaniu tabel i zarządzaniu bazami wiedzy

Ceny Confluence

**Free

Standard: $6.05/miesiąc za użytkownika

$6.05/miesiąc za użytkownika Premium: $11.55/miesiąc za użytkownika

$11.55/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cennik niestandardowy

Confluence oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (3700+ recenzji)

4.1/5 (3700+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (3270+ opinii)

7. Guru

via Guru Guru to oparte na AI narzędzie do zarządzania wiedzą, które pobiera informacje ze wszystkich źródeł wiedzy. Jest to wyszukiwarka Enterprise, intranet i wiki na jednej platformie.

Zaprojektowany z myślą o szybkiej wymianie wiedzy, Guru posiada silną funkcję wyszukiwania, kontekstowe sugestie i kontrolę wersji - idealne dla wewnętrznych firmowych baz wiedzy. Integracja z narzędziami takimi jak Slack, Salesforce i Microsoft Teams zwiększa możliwości współpracy.

Jednak, choć potężne, sugestie AI Guru mogą czasami nie trafiać w sedno.

Najlepsze funkcje Guru

Łatwe tworzenie i zarządzanie kartami wiedzy oraz umożliwienie użytkownikom dodawania komentarzy i pytań

Dostęp do kart wiedzy za pośrednictwem rozszerzenia Chrome

Uzyskaj dokładne odpowiedzi na złożone pytania, ponieważ narzędzie skanuje bazę wiedzy i łączy narzędzia zewnętrzne

Limity Guru

Niektórzy użytkownicy wskazali, że doświadczenie użytkownika można poprawić, szczególnie w przypadku kart

Brak głębi w strukturach folderów

Ceny Guru

Free wersja próbna na 30 dni

wersja próbna na 30 dni Builder: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Guru oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1590+ recenzji)

4.7/5 (1590+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

8. Document360

via Document360 Dokumentacja nie powinna być zagmatwana, a zespół Document360 dobrze to rozumie.

Jego przyjazny dla użytkownika interfejs upraszcza centralizację wiedzy, współpracę i najwyższej jakości dokumentację, pomagając w tworzeniu baz wiedzy, dokumentów technicznych, notatek ze spotkań i nie tylko.

Dzięki płynnej integracji z rozwiązaniami innych firm, pulpit Document360 jest wizualnym centrum nerwowym. Redaktor bloków usprawnia dane powstania zawartości, a niestandardowe ustawienia pozwalają na precyzyjne dostosowanie. Dzięki tym funkcjom możesz tworzyć dowolną dokumentację i śledzić wszystko, od informacji o firmie, przez wdrażanie pracowników, po często zadawane pytania klientów.

Jedynym minusem jest koszt; plany Document360 są drogie w porównaniu do innych alternatyw Slab.

Najlepsze funkcje Document360

Tworzenie zawartości za pomocą wewnętrznego portalu bazy wiedzy, który posiada przyjazne dla użytkownika narzędzia do zarządzania i przeglądania

Publiczne prezentowanie odpowiednich dokumentów do obsługi klienta lub prywatne udostępnianie ich w zespole za pośrednictwem zewnętrznej witryny bazy wiedzy

Osadź widżet na swojej stronie internetowej lub produkcie, aby w każdej chwili uzyskać zapytania użytkowników za pomocą Asystenta Bazy Wiedzy

Zintegruj swoją bazę wiedzy z ulubionymi usługami, takimi jak Zendesk, Intercom i Google Analytics

Limity Document360

Brak podstawowych funkcji, takich jak wbudowany moduł sprawdzania pisowni, dokładne tłumaczenie językowe i jednoczesna edycja

Wymaga niestandardowego kodowania w celu dostosowania projektu i układów

Ceny Document360

**Free

Standard: 149 USD/miesiąc za projekt

149 USD/miesiąc za projekt Profesjonalny: 299 USD/miesiąc za projekt

299 USD/miesiąc za projekt Business: 399 USD/miesiąc za projekt

399 USD/miesiąc za projekt Enterprise: $599/miesiąc za projekt

$599/miesiąc za projekt Prywatny hosting: Niestandardowy cennik

Document360 oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (370+ recenzji)

4.7/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 190 opinii)

9. Gitbook

via Gitbook Gitbook to narzędzie oparte na wiedzy, stworzone specjalnie dla zespołów technicznych w celu udostępniania wiedzy i uproszczenia dokumentacji. Jego podejście oparte na AI z łatwością wyodrębnia wiedzę, którą można udostępniać z wiadomości Slack i istniejących dokumentów.

Początkowo stworzony dla programistów i projektantów SaaS, GitBook wspiera bogaty tekst, języki programowania i zasoby wizualne, umożliwiając płynne zarządzanie wiedzą.

Może jednak nie być idealnym narzędziem, jeśli nie jesteś programistą.

Najlepsze funkcje Gitbook

Łatwe śledzenie, porównywanie, scalanie i przywracanie zmian na każdej stronie

Możliwość korzystania z interaktywnych komentarzy i prowadzenia dyskusji z zespołem

Bezpieczny dostęp dzięki różnym platformom uwierzytelniania i jednokrotnemu logowaniu dla niestandardowych klientów i partnerów

Bądź na bieżąco dzięki powiadomieniom o nowej zawartości, krytycznych zmianach lub widoczności dokumentów

Zachowaj synchronizację z bazami kodu, takimi jak Git

Limity Gitbook

Ograniczone możliwości niestandardowe

Wyzwania związane z eksportowaniem różnych formatów plików

Ceny Gitbook

Personal: Free Forever Plan

Free Forever Plan Plus: $6.70/miesiąc za użytkownika

$6.70/miesiąc za użytkownika Pro: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika + 82,50 USD miesięcznej opłaty za platformę

12,50 USD/miesiąc za użytkownika + 82,50 USD miesięcznej opłaty za platformę Enterprise: Niestandardowy cennik

Gitbook oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (130+ recenzji)

4.7/5 (130+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. TaskQue

via TaskQue TaskQue to narzędzie online do zarządzania zadaniami i wewnętrzną wiedzą, które zwiększa wydajność. Choć nie jest to dedykowane narzędzie bazy wiedzy, odgrywa kluczową rolę w zarządzaniu wiedzą, upraszczając zarządzanie projektami i obciążeniem pracą zespołu.

TaskQue można na przykład wykorzystać do przydzielania zadań związanych z danymi powstania bazy wiedzy odpowiednim członkom zespołu.

Dodatkowo, TaskQue automatyzacja cyklu pracy upraszcza proces tworzenia bazy wiedzy, zapewniając płynną podróż od recenzji do publikacji.

TaskQue najlepsze funkcje

Automatyzacja zadań opartych na wiedzy w celu zwiększenia wydajności

Zakończony przegląd wszystkich zadań na pierwszy rzut oka

Ułatwienie komunikacji i współpracy w ramach interfejsu zadań dla zaktualizowanych wiki

Zarządzanie i przypisywanie zasobów w celu optymalizacji przepływu pracy

Limity TaskQue

Kilka integracji innych firm może zakłócać cykl pracy

Ograniczone funkcje bazy wiedzy

Cennik TaskQue

Basic: Free

Free Business: $5/miesiąc za użytkownika

TaskQue oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Czy znalazłeś już swoją idealną alternatywę dla Slab?

Jeśli integracja i niestandardowe wyzwania Slab Cię męczą, nadszedł czas na aktualizację.

Przedstawiliśmy najlepsze alternatywy Slab dostępne na rynku. Jeśli jednak mielibyśmy wybrać jedną z nich, zasugerowalibyśmy platformę współpracy ClickUp dla wszystkich potrzeb związanych z zarządzaniem bazą wiedzy.

Oprócz uproszczenia procesu zarządzania wiedzą, ClickUp doskonale sprawdza się również w zarządzaniu projektami. Dostosuj ją do swoich preferencji, korzystaj z inteligentnych szablonów i pozwól AI do zrobienia ciężkiej roboty. A co najlepsze? ClickUp oferuje free Forever Plan . Zarejestruj się już dziś!