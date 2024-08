10 najlepszych alternatyw PandaDoc do zarządzania dokumentami w 2024 roku

Jeśli zmagasz się z uciążliwymi umowami, niechlujnymi propozycjami i niekończącymi się wątkami e-maili, prawdopodobnie natknąłeś się na PandaDoc - platformę do zarządzania dokumentami, która ma na celu usprawnienie cyklu pracy.

Chociaż PandaDoc wyróżnia się jako oprogramowanie do podpisu elektronicznego z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, w jego podstawowym planie może brakować zaawansowanych funkcji i niestandardowych opcji, których potrzebujesz. Ponadto PandaDoc koncentruje się na danych powstania dokumentów i podpisów cyfrowych, co może wymagać dodatkowych nakładów finansowych narzędzia zwiększające wydajność do zarządzania innymi zadaniami.

Aby pomóc Ci w wyborze, przygotowaliśmy listę 10 najlepszych alternatyw PandaDoc do zarządzania dokumentami z usprawnionymi propozycjami podpisów elektronicznych i automatyzacja cyklu pracy . Dokładnie przeanalizowaliśmy ich kluczowe funkcje i ceny, aby pomóc Ci znaleźć rozwiązanie idealnie dopasowane do Twoich potrzeb.

Czego należy szukać w alternatywach dla PandaDoc?

Od ofert i umów po faktury i zamówienia zakupu, dokumentacja stanowi podstawę każdej interakcji i decyzji biznesowej. Jednak zarządzanie tym papierowym śladem może być poważnym bólem głowy, spowalniającym cykl pracy i obniżającym wydajność.

W tym miejscu z pomocą przychodzą systemy zarządzania dokumentami (DMS), takie jak PandaDoc. Stają się one cyfrowym hubem do tworzenia, edytowania, udostępniania i podpisywania dokumentów.

Chociaż PandaDoc jest popularnym wyborem, może nie być idealnym rozwiązaniem dla każdego biznesu.

Wybierając alternatywę dla PandaDoc, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

Funkcje podpisu elektronicznego: Szukaj intuicyjnych cykli pracy, możliwości składania wielu podpisów i solidnych opcji bezpieczeństwa

Szukaj intuicyjnych cykli pracy, możliwości składania wielu podpisów i solidnych opcji bezpieczeństwa Edycja i tworzenie dokumentów: Narzędzie musi być wyposażone w gotowe szablony i narzędzia do współpracy, aby można było łatwo tworzyć i edytować dokumenty

Narzędzie musi być wyposażone w gotowe szablony i narzędzia do współpracy, aby można było łatwo tworzyć i edytować dokumenty Integracja: Oceń, jak dobrze narzędzie integruje się z istniejącym cyklem pracy i narzędziami, takimi jak CRM, automatyzacja marketingu lub platformy do zarządzania projektami

Oceń, jak dobrze narzędzie integruje się z istniejącym cyklem pracy i narzędziami, takimi jak CRM, automatyzacja marketingu lub platformy do zarządzania projektami Ceny: Wybierz strukturę cenową, która odpowiada twoim potrzebom i budżetowi

Wybierz strukturę cenową, która odpowiada twoim potrzebom i budżetowi Łatwość użytkowania: Wybierz interfejs, który jest intuicyjny i przyjazny dla użytkownika, aby zapewnić bezproblemowe wdrożenie

10 najlepszych alternatyw PandaDoc do wykorzystania w 2024 roku

Mając na uwadze te czynniki, poznajmy 10 najlepszych alternatyw PandaDoc, z których możesz skorzystać w 2024 roku:

1. Signaturely

via Podpis Signaturely to przyjazna dla użytkownika i niedroga platforma do podpisów elektronicznych, która oferuje przesyłanie dokumentów metodą "przeciągnij i upuść", niestandardowy branding i śledzenie dokumentów w czasie rzeczywistym.

Przesyłaj dokumenty w różnych formatach, w tym PDF, Word i obrazy. Następnie dodaj pola podpisu, pola tekstu i inne elementy do dokumentu.

Możesz również poprosić osoby podpisujące o dodatkowe informacje, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i data urodzenia.

Signaturely bezpiecznie przechowuje podpisane dokumenty w chmurze. Dostęp do nich można uzyskać w dowolnym momencie z dowolnego urządzenia. Możesz również wysyłać przypomnienia do osób podpisujących, jeśli nie podpisały dokumentu.

Najlepsze funkcje Signaturely

Podpisywanie poprzez wpisanie swojego imienia i nazwiska, narysowanie podpisu lub przesłanie jego obrazu bez opuszczania aplikacji

Umożliwienie zespołowi współpracy nad dokumentem i zatwierdzenie jego ostatecznej wersji przed wysłaniem

Zapisywanie podpisu w celu szybkiego dostępu

Szybkie wypełnianie formularzy dzięki zautomatyzowanym polom i przewodnikom

Tworzeniedokumenty prawne i umowy przy użyciu gotowych, sprawdzonych przez ekspertów szablonów

Ograniczenia dotyczące podpisów

Brak wsparcia dla wielu języków

Zapisywanie szablonów może być trudne

Ograniczone opcje edycji szablonów

Ceny za podpis

Osobisty: $20/miesiąc

$20/miesiąc Business: $40/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Signaturely

G2: 4.8/5 (290+ recenzji)

4.8/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (350+ opinii)

2. DocuSign

via DocuSign DocuSign jest pionierem w przestrzeni podpisu elektronicznego i oferuje kompleksową platformę z potężnymi funkcjami, w tym zaawansowanym przekierowywaniem dokumentów, automatyzacją cyklu pracy i integracją z wiodącymi aplikacjami biznesowymi. Jest to obecnie jedna z popularnych alternatyw dla PandaDoc.

Dokumenty można udostępniać i podpisywać elektronicznie z dowolnego urządzenia, po prostu dotykając ekranu. Następnie DocuSign przechwytuje podpis i osadza go w pliku.

Zarządzaj całym cyklem życia umowy za pomocą funkcji CLM (Contract Lifecycle Management) platformy i wybierz idealną opcję weryfikacji tożsamości, aby zapewnić autentyczność.

Najlepsze funkcje DocuSign

Integracja umów z wybranymi aplikacjami: Salesforce, Microsoft, Google, Zoom i innymi

Lepsze wrażenia użytkownika dzięki niestandardowemu brandingowi i responsywnemu podpisywaniuWzmocnij pozycję swoich teamów do szybkiego przygotowywania, trasowania i zatwierdzania umów przy użyciu udostępnianych szablonów i wspólnego komentowania

Konfigurowalne cykle pracy pozwalają sprostać najtrudniejszym wyzwaniom związanym z umowami

Ochrona umów dzięki kontrolom bezpieczeństwa i zgodności klasy Enterprise

Limity DocuSign

Ograniczone możliwości niestandardowe

Słabe doświadczenie użytkownika mobilnego

Ceny DocuSign

Osobisty: 15 USD/miesiąc

15 USD/miesiąc Standard: $45/miesiąc na użytkownika

$45/miesiąc na użytkownika Business Pro: $65/miesiąc na użytkownika

$65/miesiąc na użytkownika Zaawansowane plany: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje DocuSign

G2: 4.5/5 (2200+ recenzji)

4.5/5 (2200+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 8500 opinii)

3. HelloSign (Dropbox Sign)

via Dropbox Sign HelloSign, obecnie znana jako Dropbox Sign, to prosta platforma do składania podpisów elektronicznych, idealna dla użytkowników indywidualnych i małych firm poszukujących alternatywy dla PandaDoc.

Przeciągnij i upuść pola podpisu do dokumentu, w którym mają się pojawić. Możesz także dodawać inne pola, takie jak pola tekstu i pola wyboru.

Podpisuj dokumenty za pomocą palca, myszy lub przesłanego obrazu podpisu. Każdy podpisany dokument ma odporną na manipulacje ścieżkę audytu, która pokazuje, kto podpisał dokument, kiedy go podpisał i adres IP, którego użył.

Najlepsze funkcje HelloSign (Dropbox Sign)

Wysyłanie i podpisywanie umów do 80% szybciej

Uzyskaj dowód dostępu do dokumentu, przeglądu i podpisu dzięki ścieżkom audytu

Szybsze zamykanie transakcji i poprawa wskaźnika ich zakończenia dzięki integracji z Salesforce i podpisywaniu na urządzeniach mobilnych

Skrócenie czasu zatrudnienia dzięki wstępnie wypełnionym formularzom, intuicyjnemu podpisywaniu cyfrowemu i śledzeniu

Żądaj prawnie wiążących podpisów cyfrowych na dużą skalę dzięki szablonom wielokrotnego użytku i funkcjom wysyłania zbiorczego

HelloSign (Dropbox Sign) limitów

Sporadyczne usterki w rozmieszczeniu pól podpisów podczas tworzenia dokumentu

Trudności z wyrównaniem różnych pól podczas przygotowywania dokumentu

Brak dopasowania do charakterystycznego brandingu i wyglądu niektórych aplikacji online

Ceny HelloSign (Dropbox Sign)

Essentials: $20/miesiąc

$20/miesiąc Standard: 30 USD/miesiąc za użytkownika

30 USD/miesiąc za użytkownika Premium: Kontakt w sprawie cen

HelloSign (Dropbox Sign) oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 2100 recenzji)

4,7/5 (ponad 2100 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 1400 recenzji)

4. GetAccept

via GetAccept GetAccept jest funkcją platforma wspierająca sprzedaż która oferuje podpisy elektroniczne jako część szerszego zestawu funkcji. Oferuje również integrację z systemami CRM i innymi narzędziami sprzedażowymi.

Przesyłaj oferty, umowy i inne materiały sprzedażowe w pokojach transakcji GetAccept. Zespoły sprzedażowe i interesariusze mogą następnie uzyskać dostęp do materiałów i przeglądać je we własnym tempie, zostawiać komentarze i zadawać pytania.

Gdy interesariusze będą gotowi, przenieś dokumenty do wirtualnego pokoju umów. Następnie można elektronicznie podpisać umowy, a obie strony mogą śledzić swój postęp.

Najlepsze funkcje GetAccept

Podpisywanie dokumentów w czasie rzeczywistym i radykalne skrócenie cykli sprzedaży

Umożliwia użytkownikom tworzenie dokumentów, korzystanie z szablonów wielokrotnego użytku lub przesyłanie plików PDF

Zarządzanie rolami dla wszystkich interesariuszy i tworzenie określonych cykli pracy związanych z podpisywaniem zleceń

Upewnij się, że nie stracisz na transakcjach dzięki automatycznym przypomnieniom za pośrednictwem e-maila lub SMS-a

Otrzymywanie powiadomień po podpisaniu dokumentu i łatwy dostęp do podpisanych dokumentów

Limity GetAccept

Limit szablonów umów

Użytkownicy raportowali błędy i wahania w interfejsie użytkownika

Czas ładowania jest dłuższy niż optymalny

GetAccept pricing

wersja próbna: Free Trial

Professional: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

GetAccept oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 opinii)

5. SignEasy

via SignEasy SignEasy to mobilna platforma do składania podpisów elektronicznych, która jest łatwa w użyciu na dowolnym urządzeniu. Oferuje darmowy plan z ograniczonymi funkcjami. Możesz przesłać dokument, dodać pola podpisu i wysłać go do podpisu za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Signeasy wykorzystuje standardowe w branży protokoły bezpieczeństwa do ochrony dokumentów i danych. Obejmuje to szyfrowanie w spoczynku i podczas przesyłania oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

Podpisy elektroniczne Signeasy są prawnie wiążące w większości krajów na całym świecie. Oznacza to, że dokument podpisany za pomocą Signeasy jest tak samo ważny, jak dokument podpisany długopisem i papierem. 🙌🏼

Najlepsze funkcje SignEasy

Digitalizacja i usprawnienie cyklu pracy z dokumentami dla klientów i pracowników

Zbieranie w 100% ważnych prawnie podpisów cyfrowych, które są zgodne z różnymi globalnymi przepisami dotyczącymi podpisów elektronicznych, takimi jak ESIGN Act, eIDAS itp

Przesyłanie plików w wielu formatach, takich jak PDF, Word, Excel, Open Office, PNG, JPG i HTML

Importowanie dokumentów bezpośrednio od dostawców pamięci masowej w chmurze, takich jak Dropbox, Google Drive, OneDrive i Box

Podpisywanie dokumentów w lokalnym języku

Limity SignEasy

Użytkownicy zgłaszali częste błędy logowania

Ograniczone funkcje edycji

Wysyłanie dokumentów do podpisu elektronicznego z iPada lub aplikacji mobilnej może być mylące

Ceny SignEasy

Teams: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Business: 36 USD/miesiąc za użytkownika

36 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: $60/miesiąc za użytkownika

SignEasy oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 600 recenzji)

4.6/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

6. Adobe Sign

Adobe Sign to potężna platforma podpisów elektronicznych firmy Adobe, która płynnie integruje się z innymi produktami Adobe, takimi jak Acrobat Pro.

Umożliwia ona tworzenie i przechowywanie podpisów elektronicznych oraz zarządzanie ustawieniami i preferencjami podpisywania w przyjaznym dla użytkownika interfejsie. Można przesyłać dokumenty dowolnego typu, takie jak pliki PDF, dokumenty programu Word, a nawet obrazy, a następnie wysyłać je do innych osób w celu uzyskania ich podpisów.

AdobeSign bezproblemowo współpracuje z popularnymi aplikacjami, takimi jak Microsoft Office, Salesforce, Google Drive i Dropbox.

via Adobe

Najlepsze funkcje Adobe Sign

Wysyłanie dokumentów do podpisu, śledzenie statusu i odbieranie ich bez konieczności pobierania lub rejestrowania się

Łatwe edytowanie i dodawanie tekstu i obrazów oraz modyfikowanie formatu w pliku PDF za pomocą programu Acrobat Pro

Konwertowanie skanów, obrazów, stron internetowych i plików Microsoft na pliki PDF, do których można uzyskać dostęp, udostępniać je i pracować nad nimi z dowolnego miejsca

Limity Adobe Sign

Brak wygodnego ustawienia "daty"

Program może się zacinać podczas uzyskiwania nowego podpisu na urządzeniu

Ograniczona elastyczność w korzystaniu z szablonów do podpisów elektronicznych

Ceny Adobe Sign

Acrobat Standard: $22.99/miesiąc na użytkownika

$22.99/miesiąc na użytkownika Acrobat Pro: 29,99 USD/miesiąc za użytkownika

29,99 USD/miesiąc za użytkownika Acrobat Standard for Teams: 14,99 USD/miesiąc na użytkownika (roczny commit)

14,99 USD/miesiąc na użytkownika (roczny commit) Acrobat Pro for Teams: 23,99 USD/miesiąc na użytkownika (zobowiązanie roczne)

23,99 USD/miesiąc na użytkownika (zobowiązanie roczne) Acrobat Sign Solutions: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Adobe Sign

G2: 4,4/5 (ponad 900 recenzji)

4,4/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1100 recenzji)

7. DigiSigner

DigiSigner to ekonomiczna platforma do podpisu elektronicznego, która oferuje szeroki zakres funkcji, w tym niestandardowy branding, podpisywanie zbiorcze i integrację z popularnymi narzędziami.

DigiSigner jest zgodny ze wszystkimi głównymi przepisami dotyczącymi podpisów elektronicznych, w tym ESIGN, UETA i eIDAS. Narzędzie wykorzystuje 256-bitowe szyfrowanie do ochrony dokumentów i podpisów. Dane są również bezpiecznie przechowywane w chmurze.

via DigiSigner

Najlepsze funkcje DigiSigner

Twórz odręczne, prawnie wiążące podpisy za pomocą myszy, przesyłając obraz podpisu lub po prostu wpisując swoje imię i nazwisko

Osadzanie podpisów w aplikacji za pomocą API DigiSigner

Zapraszanie innych osób do złożenia podpisu i otrzymywanie powiadomienia, gdy to zrobią

Bezpieczne przechowywanie dokumentów za firewallem i uwierzytelnianie każdego żądania

Limity DigiSigner

Brak solidnych funkcji do organizowania dokumentów

Narzędzia pełnią funkcję przestarzałego interfejsu użytkownika

Limit podpisów na miesiąc

Cennik DigiSigner

**Free

Pro: $20/miesiąc

$20/miesiąc Teams: $50

$50 Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

DigiSigner oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

4.7/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 900 recenzji)

8. SignRequest

SignRequest to platforma e-podpisów o otwartym kodzie źródłowym, która oferuje wysoki stopień niestandardowej konfiguracji i kontroli. Jest idealna dla programistów i zaawansowanych technicznie użytkowników, którzy chcą budować przepływy pracy związane z podpisem elektronicznym i szukają alternatywy dla PandaDoc.

Bezproblemowo współpracuje z popularnymi narzędziami, takimi jak Gmail, Google Drive, Slack, Dropbox i Zapier. Chroni również dokumenty dzięki szyfrowaniu SSL, bezpiecznemu przechowywaniu i ścieżkom audytu.

Dzięki funkcji szablonów SignRequest możesz zaoszczędzić więcej czasu. Przygotuj powtarzające się dokumenty raz z niestandardową kolejnością podpisywania, ustawieniami powiadomień i domyślnymi wiadomościami i używaj ich ponownie w razie potrzeby.

via SignRequest

Najlepsze funkcje SignRequest

Wybór metody autoryzacji i identyfikacja poszczególnych użytkowników wymaganych do złożenia podpisu

Zarządzanie, śledzenie i przechowywanie wszystkich poleceń SignRequest w usłudze Moje dokumenty firmy Microsoft

Współpracuj ze współpracownikami w Teams i upewnij się, że wszyscy zawsze mają niezbędny dostęp do odpowiednich dokumentów

Limity SignRequest

Trudności w poruszaniu się po widoku mobilnym

Ograniczone możliwości niestandardowe

Zmiana rozmiaru pól tekstowych jest nieporęczna i czasami bezużyteczna

Podpisy Excel i normalny eksport dokumentów wymagają poprawek

Ceny SignRequest

Professional: $9.85/miesiąc za użytkownika

$9.85/miesiąc za użytkownika Business: $16.42/miesiąc za użytkownika

SignRequest oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 1500 recenzji)

4.6/5 (ponad 1500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 300 recenzji)

9. Zoho Sign

Zoho Sign to kompleksowe rozwiązanie do podpisu elektronicznego od Zoho, popularnego dostawcy oprogramowania dla biznesu. Oferuje podpisy elektroniczne, szablony dokumentów i automatyzację cyklu pracy i jest jedną z bardziej przystępnych cenowo alternatyw dla PandaDoc.

Umożliwia przesyłanie dokumentów z komputera, pamięci masowej w chmurze lub innych aplikacji. Możesz dodać pola dla odbiorców do podpisania, parafowania lub wypełnienia informacji.

Zoho Sign można zintegrować z aplikacjami biznesowymi, takimi jak CRM, narzędzia księgowe i oprogramowanie do zarządzania projektami. Twórz zautomatyzowane cykle pracy, aby wysyłać dokumenty do kolejnego odbiorcy w celu ich podpisania po złożeniu podpisu przez poprzedniego odbiorcę.

via Zoho Sign

Najlepsze funkcje Zoho Sign

Automatyzacja zadań dozaoszczędzić czas i zwiększyć wydajność

Cyfrowe podpisywanie dokumentów lub wysyłanie dokumentów i zbieranie podpisów od innych osób

Podpisuj dokumenty biznesowe cyfrowo za pomocą osobistych tokenów USB i podpisów opartych na certyfikatach cyfrowych

Zarządzaj dokumentami Business gdziekolwiek jesteś dzięki aplikacjom mobilnym Zoho Sign

Limity Zoho Sign

Ograniczone niestandardowe ustawienia i szablony

Limity ustawień i struktury na poziomie konta

Cennik Zoho Sign

Free

Standardowy: 9,60 USD/miesiąc na użytkownika

9,60 USD/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: $14.46/miesiąc na użytkownika

$14.46/miesiąc na użytkownika Enterprise: $19.28/miesiąc na użytkownika

Zoho Sign oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 70 recenzji)

4.3/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

10. Honeybook

HoneyBook to CRM i zarządzanie projektami platforma zaprojektowana specjalnie dla freelancerów i małych firm. Zawiera podpisy elektroniczne jako część zestawu funkcji.

Platformę można wykorzystać do obsługi każdej sceny interakcji z klientem, od generowania leadów i rezerwacji po zarządzanie projektami, fakturowanie i przetwarzanie płatności.

Twórz formularze pozyskiwania potencjalnych klientów, strony docelowe i kwestionariusze, aby przyciągnąć nowych klientów. Zarządzaj spotkaniami, wysyłaj oferty i zbieraj podpisy klientów online. Wysyłaj profesjonalne faktury, akceptuj płatności online i automatyzuj przypomnienia o płatnościach.

Dodatkowo można ustawić zautomatyzowane cykle pracy, aby usprawnić typowe zadania i zaoszczędzić czas.

via HoneyBook

Najlepsze funkcje Honeybook

Tworzenie i wysyłanie faktur i umów do podpisania

Wyzwalacz automatycznych odpowiedzi, działań następczych i zadań

ePodpisywanie umów i wysyłanie płatności

Możliwość dostosowania,interaktywne propozycje aby zaprezentować swoją markę

Ograniczenia Honeybook

Funkcja planowania wydaje się nieco niezgrabna

Niepotrzebne kroki w przepływie użytkownika

Ograniczone możliwości niestandardowe

Ceny Honeybook

Starter: $19/miesiąc

$19/miesiąc Essentials: $39/miesiąc

$39/miesiąc Premium: $79/miesiąc

Honeybook oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 150 recenzji)

4.5/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.8/5 (580+ recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania dokumentami

Podczas gdy Pandadoc i podobne platformy koncentrują się na podpisach elektronicznych i wymianie dokumentów, platformy do zarządzania projektami, takie jak ClickUp oferują bardziej kompleksowe rozwiązanie zwiększające wydajność.

Zróżnicowany zestaw funkcji ClickUp usprawnia cały przepływ pracy we wszystkich procesach. Na jednej platformie można zrobić wszystko, od wdrożenia klienta, przez zakończenie projektu i planowanie spotkań, aż po porządkowanie e-maili.

Jest to szczególnie pomocne dla firm i profesjonalnych dostawców usług, których potrzeby w zakresie dokumentacji wykraczają poza gromadzenie podpisów cyfrowych i analizę dokumentów. ClickUp pozwala kontrolować całą dokumentację, umożliwiając skupienie się na tym, co naprawdę ważne: specjalistycznej wiedzy i powiązaniach z klientami.

ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która zawiera potężną funkcję Docs z Możliwościami opartymi na AI takie jak automatyczny format, sugestie gramatyczne i współpraca w czasie rzeczywistym narzędzia.

Chociaż platforma nie oferuje obecnie natywnej funkcji podpisu elektronicznego, płynnie integruje się z preferowanymi aplikacjami. Jest to wszechstronna opcja dla Teams potrzebujących funkcji zarządzania dokumentami i projektami na jednej platformie.

Narzędzie oferuje również funkcje umożliwiające efektywne wdrażanie klientów i zarządzanie nimi .

przechowuj polityki, procedury i oceny ryzyka w ClickUp's Docs _view

ClickUp jest doskonałym narzędziem do zarządzania dokumentami z kilku powodów:

Zintegrowany cykl pracy : Łącz dokumenty z zadaniami, wyzwalaczami i automatyzacją, usprawniając cykle pracy związane z dokumentami i zapewniając, że wszyscy pracują z najnowszymi wersjami

Twórz niestandardowe cykle pracy w ClickUp, aby efektywnie zarządzać dokumentami

Asystent pisania oparty na AI **Burza mózgów, generowanie i dopracowywanie dokumentów dzięki podpowiedziom i sugestiom opartym na intencjach i roli użytkownika

Pobudź kreatywność w ClickUp z wirtualnym partnerem do burzy mózgów

Intuicyjny interfejs: Bezproblemowe korzystanie z różnych funkcji platformy niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej

Bezproblemowe korzystanie z różnych funkcji platformy niezależnie od posiadanej wiedzy technicznej Niestandardowy i elastyczny: Twórz piękne i bogate w informacje dokumenty z bogatymi opcjami formatowania, zagnieżdżonymi stronami i osadzonymi widżetami. Organizuj dokumenty w folderach i przestrzeniach w celu optymalnej kategoryzacji i kontroli dostępu

Stwórz idealny dokument lub wiki z zagnieżdżonymi stronami i opcjami stylizacji w ClickUp

Szablony umów ClickUp : Sporządzaj umowy za pomocą gotowych szablonów ClickUp w kilka sekund. Znajdziesz tu również szablony dlaumowy Business orazumowy o świadczenie usług

Stwórz umowę w zaledwie kilku krokach za pomocą ClickUp, aby zabezpieczyć swoje odsetki jako kontrahenta

ClickUp najlepsze funkcje

Rozwijaj pomysły w rzeczywistości, korzystając ze współpracyTablice Uzyskaj natychmiastowy, wysokopoziomowy przegląd swojej pracy dzięki raportowaniu i Pulpity ClickUp Zarządzanie zadaniamipod każdym kątem przy użyciu15 konfigurowalnych widoków* Niestandardowystatusy zadań do potrzeb projektu

Generuj dokumenty od podstaw, modyfikuj lub personalizuj istniejące, połącz je z cyklami pracy i wysyłaj dokumenty - wszystko w jednym procesie

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy zwracają uwagę na stromą krzywą uczenia się

Ceny ClickUp

**Free

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ recenzji)

Wybór odpowiedniego rozwiązania do zarządzania dokumentami

Jeśli chodzi o podpisy elektroniczne, dostępnych jest wiele alternatyw PandaDoc, z których każda ma inne funkcje. Jednak firmy dążące do długoterminowego rozwoju mogą skorzystać z holistycznych rozwiązań o szerszych możliwościach.

Mając to na uwadze, ClickUp wyłania się jako wyróżniająca się alternatywa dla PandaDoc. Oferuje on szerszy zakres funkcji niż inne alternatywy PandaDoc, od niestandardowych widoków zadań i pulpitów po solidne narzędzia do współpracy.

Imponujące możliwości ClickUp AI przyspieszają różne zadania związane z dokumentami, takie jak podsumowywanie dokumentów, generowanie zawartości i sprawdzanie błędów gramatycznych.

Dokładnie oceń zalety i wady, aby dokonać świadomego wyboru i znaleźć idealne rozwiązanie.

Ogólnie rzecz biorąc, ClickUp to wszechstronne i skalowalne narzędzie, które może być wykorzystywane do wielu zadań związanych z zarządzaniem dokumentami. Jest to dobra opcja dla teamów różnej wielkości, które potrzebują centralnej lokalizacji do przechowywania, współpracy i zarządzania dokumentami. Wypróbuj ClickUp dzisiaj.