Dekodowanie zachowań użytkowników: 10 najlepszych programów do tworzenia map cieplnych zmieniających rozgrywkę

Obserwowanie, jak użytkownicy opuszczają Twoją witrynę, może być naprawdę przygnębiające. Twoja starannie zaprojektowana grafika nadal nie trafia w sedno, a pomimo eksploracji dużych zbiorów danych w celu uzyskania wglądu, zastanawiasz się, dlaczego Twoja witryna osiąga słabe wyniki. 🤔

Być może pomijasz kluczowe szczegóły - gdzie Twoi niestandardowi klienci spędzają najwięcej czasu, miejsca, w które najczęściej klikają, a także obszary witryny, które rozpaczliwie wymagają zmiany.

Właśnie dlatego mapy cieplne są Twoim największym sprzymierzeńcem! Są one kopalnią złota w postaci wglądu w zachowanie odwiedzających Twoją witrynę i preferencji. Dzięki kodowanemu kolorami wizualnemu podziałowi aktywności użytkowników w witrynie lub aplikacji, narzędzia heatmap pomagają podejmować świadome, strategiczne decyzje.

W tym artykule dokonamy przeglądu najlepszych 10 programów do tworzenia map cieplnych, które poprowadzą twoje wysiłki w zakresie optymalizacji witryny. Dołącz do nas, aby poznać ich zalety, wady i szczegóły dotyczące cen!

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia map cieplnych?

Wybierając idealne oprogramowanie do tworzenia map ciepła, należy wziąć pod uwagę te kluczowe czynniki, aby upewnić się, że jest ono zgodne z Twoimi potrzebami:

Rodzaj map cieplnych: Różne oprogramowanie może specjalizować się w różnych typach map cieplnych, takich jak mapy cieplne kliknięć, mapy cieplne przewijania, mapy cieplne ruchu myszy itp.

Upewnij się, że narzędzie wykracza poza poziom strony internetowej i rejestruje zachowanie użytkowników na poziomie elementu, dzięki czemu można uzyskać bardziej precyzyjny obraz działań użytkowników i różnych segmentów odwiedzających

Segmentacja: Dobre oprogramowanie do heatmap powinno umożliwiać targetowanie i segmentację odwiedzających przed i po kampanii. Pomaga to porównać zachowania różnych grup użytkowników w różnych momentach ich kampanii niestandardowej podróży

Interesują Cię najgorętsze miejsca w Twojej witrynie? Odkryj je dzięki tym najlepszym rozwiązaniom do tworzenia map ciepła, które wybraliśmy dla Ciebie!

Przeanalizowaliśmy ich mocne i słabe strony oraz ceny, aby znalezienie idealnego rozwiązania dla Twojego biznesu było dziecinnie proste. Do dzieła! 🕵

1. Mouseflow

Via: Mouseflow Mouseflow to narzędzie do analizy zachowań w sieci, które rozpoczyna ocenę podróży odwiedzającego w momencie, gdy wyląduje on na Twojej stronie. Wskazuje lokalizacje geograficzne najbardziej zaangażowanych użytkowników, udoskonala analizę lejka i dostraja kampanie PPC. 📍

Mapy cieplne i narzędzia do analizy lejków oprogramowania ujawniają bezcenne wzorce zachowań użytkowników, pomagając Businessowi dostrzec obszary ulepszeń i poprawić ogólne wrażenia użytkowników ich witryny.

Jedną z najmocniejszych stron Mouseflow jest funkcja automatycznych statystyk uwagi, która dostarcza więcej niż konwencjonalne mapy cieplne przewijania. Zapewnia ona dogłębną ocenę perswazyjności stron docelowych.

Ponadto Mouseflow mierzy i analizuje skuteczność zawartości dynamicznej, takiej jak menu, suwaki i formularze, oferując głębszy wgląd w klikalne elementy zawarte w witrynie.

Najlepsze funkcje Mouseflow

Ocena zaangażowania użytkowników

Mapy kliknięć

Mapy cieplne ruchu

Automatyzacja statystyk uwagi

Integracja z popularnymi narzędziami, takimi jak HubSpot i Adobe Analytics

Limity Mouseflow

Wersja mobilna mogłaby być częściej aktualizowana

Pulpit nawigacyjny mógłby mieć więcej funkcji, które można dostosować do własnych potrzeb

Ceny Mouseflow

**Free

Starter: $34/miesiąc

$34/miesiąc Rozwój: $121/miesiąc

$121/miesiąc Business: 244 USD/miesiąc

244 USD/miesiąc Pro: $444/miesiąc

$444/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Mouseflow oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

4.6/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

2. Hotjar

Via: Hotjar Hotjar to kompleksowa platforma, która pomaga zrozumieć interakcje odbiorców z witryną lub aplikacją. Oprogramowanie umożliwia ustawienie map cieplnych na wielu stronach jednocześnie i oferuje panoramiczny widok podróży zakupowej niestandardowych klientów, dzięki czemu można skutecznie zoptymalizować lejek.

Hotjar nie poprzestaje na śledzeniu kliknięć - analizuje ruchy myszy, ujawniając, gdzie użytkownicy angażują się głęboko, zatrzymują się, aby zobaczyć zawartość lub przewijają obok.

Oprócz map cieplnych, oprogramowanie umożliwia również nagrywanie aktywności. Upraszcza to proces recenzowania, rejestrując momenty, w których użytkownicy klikają, wyrażają frustrację lub opuszczają strony. 🏃

Ponadto Hotjar oferuje ankiety i ankiety zwrotne, pomagając Businessowi zrozumieć zachowania i preferencje użytkowników.

Najlepsze funkcje Hotjar

Rejestrowanie odwiedzających

Narzędzia do zbierania opinii

Lejki konwersji

Mapy cieplne i mapy kliknięć

Integracja z narzędziami takimi jak Google Analytics i WordPress

Limity Hotjar

Free Plan może być zbyt limitowany dla niektórych użytkowników

Narzędzie do analizy zachowań użytkowników nie zawiera funkcji analizy predykcyjnej

Cennik Hotjar

Basic: Free

Free Plus: 32 USD/miesiąc

32 USD/miesiąc Business: $80/miesiąc

$80/miesiąc Skala: $171/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4,3/5 (ponad 300 recenzji)

4,3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 500 recenzji)

3. FullStory

Via: FullStory FullStory to oprogramowanie do analizy doświadczeń cyfrowych zaprojektowane w celu poprawy doświadczeń użytkowników w SaaS , e-commerce i witrynach z zawartością. Jego mapy cieplne i funkcja odtwarzania sesji pozwalają dowiedzieć się więcej o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną, rozważają wybory projektowe i ocenić wydajność strony . 📑

Oprogramowanie posiada zaawansowaną funkcję wyszukiwania, pozwalającą na szybką lokalizację określonych sesji użytkowników w oparciu o różne kryteria, takie jak URL strony, typ przeglądarki i działania użytkownika. Jego funkcje analityczne i narzędzia do raportowania dostarczają wglądu w zachowanie użytkowników, dzięki czemu można podejmować decyzje oparte na danych, które dostosowują ogólne wrażenia użytkownika.

To, co wyróżnia FullStory, to skrupulatne rejestrowanie interakcji użytkowników, wychwytywanie błędów kliknięć, martwych kliknięć i momentów frustracji. Otrzymywanie szczegółowych raportów na temat tego, jak projekt witryny wpływa na użytkowników, pozwala szybko zidentyfikować i usunąć punkty bólu, optymalizując strony internetowe pod kątem płynnych interakcji z użytkownikami.

kluczowe funkcje #### FullStory

Narzędzie do odtwarzania sesji

Segmenty użytkowników

Mapy przewijania i klikania

Analizy i spostrzeżenia

Zaawansowane możliwości wyszukiwania

Limity FullStory

Interfejs użytkownika oprogramowania mógłby zostać ulepszony

Początkowe ustawienia mogą być nieco czasochłonne

Ceny FullStory

Enterprise: Dostępne po kontakcie

Dostępne po kontakcie Zaawansowane: Dostępne po kontakcie

Dostępne po kontakcie Business: Dostępne po kontakcie

FullStory oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 300 recenzji)

4.5/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4. Glassbox

Glassbox przez G2 Glassbox wskazuje słabe punkty w lejkach konwersji i dostarcza Rekomendacje oparte na AI do wprowadzania ulepszeń. 🤖

Jego mapy interakcji oferują zakres wskaźników, pomagając wizualizować współczynniki klikalności, czas skupienia, błędy, zmagania i ich wpływ na przychody. Glassbox śledzi również, ile użytkownicy zazwyczaj przewijają stronę w dół, zapewniając, że zawartość zostanie zauważona. Ponadto pokazuje odsetek użytkowników, którzy kliknęli element po jego widoku, informując, co wpływa na zaangażowanie odbiorców.

Analityka wewnątrzstronicowa Glassbox zapewnia jasny widok zawartości, z którą niestandardowi użytkownicy angażują się najbardziej, podpowiedź w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących przyszłości danych powstania zawartości i alokacja zasobów .

Kluczowe funkcje Glassbox

Mapy ciepła głębokości przewijania

Mapy interakcji

Analiza testów A/B

Rekomendacje generowane przez AI

Segmentacja odbiorców

Limity Glassbox

Widoki raportowania i elementy danych powstania lejka mogłyby być bardziej konfigurowalne

Konfigurowanie raportów może być nieco czasochłonne

Ceny Glassbox

Dostępne na życzenie

Glassbox oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (ponad 500 recenzji)

4.9/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

5. Lucky Orange

Via: Lucky Orange Lucky Orange oferuje nagrania sesji, mapy cieplne i wgląd w czasie rzeczywistym w wykorzystanie strony internetowej, aby pomóc w podejmowaniu lepszych decyzji.

Jego dynamiczne mapy cieplne ujawniają dane w czasie rzeczywistym na temat interakcji użytkowników, podczas gdy nagrania sesji umożliwiają właścicielom obserwowanie nawigacji użytkowników. Pozwala to na wskazać obszary wymagające poprawy przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności użytkowników.

Korzystając z filtrów, można łatwo znaleźć nagrania powiązane z określonymi działaniami, takimi jak gwałtowne klikanie lub szybkie przewijanie, aby uzyskać lepszy wgląd w wyzwalacze zachowań użytkowników. 🖱️

Lucky Orange rejestruje każde działanie użytkownika, nawet interakcje z dynamicznymi elementami, takimi jak wyskakujące okienka lub menu, pomagając ocenić skuteczność wysiłków marketingowych .

Kluczowe funkcje Lucky Orange

Dynamiczne mapy ciepła

Wgląd w pulpit nawigacyjny

Nagrania sesji

Wbudowana segmentacja

Ankiety i analizy

Limity Lucky Orange

Niektóre funkcje wymagają ręcznej konfiguracji

Dane mogą czasami nie być w pełni dokładne

Ceny Lucky Orange

**Free

Build: $32/miesiąc

$32/miesiąc Grow: $64/miesiąc

$64/miesiąc Rozbudowa: $144/miesiąc

$144/miesiąc Skala: $600/miesiąc

$600/miesiąc Enterprise: Dostępny po kontakcie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Lucky Orange oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (150+ opinii)

6. VWO Insights

Via: VWO VWO Insights to platforma do testowania stron internetowych i optymalizacji współczynnika konwersji (CRO), która umożliwia tworzenie wyspecjalizowanych widoków dla segmentów użytkowników opartych na określonych wyzwalaczach i kryteriach. Jest to również potężne narzędzie do testowania A/B, które pozwala eksperymentować z różnymi pomysłami na strony docelowe.

Narzędzie doskonale nadaje się do przechwytywania i rozszyfrowywania działań odwiedzających za pomocą szyku map cieplnych - od śledzenia myszy po mapy kliknięć i wizualizacje głębokości przewijania.

Dzięki funkcjom segmentacji zyskujesz wgląd w to, jak Twoi idealni użytkownicy odkrywają Twój produkt, identyfikują problemy i rozumieją ich poziom satysfakcji, dzięki czemu możesz pracować nad poprawą ich doświadczenia.

Wisienka na torcie? Połączenie tych narzędzi z innymi funkcjami VWO, takimi jak analiza formularzy, ankiety i dogłębne spostrzeżenia klientów, daje potężny zestaw narzędzi do eksperymentowania, który ostatecznie napędza konwersje. 🍒

Najlepsze funkcje VWO Insights

Nagrania sesji

Notatki z sesji

Ankiety

Analiza lejka sprzedażowego

Mobilna aplikacja analityczna

Limity VWO Insights

Mapy cieplne mogą czasami się opóźniać

Nawigacja w oprogramowaniu mogłaby zostać ulepszona

VWO Insights - ceny internetowe

Wzrost: 171 USD/miesiąc

171 USD/miesiąc Pro: $405/miesiąc

$405/miesiąc Enterprise: $956/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

VWO Insights - Oceny i recenzje stron internetowych

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

4.2/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 5/5 (mniej niż 10 recenzji)

7. Inspectlet

Via: Inspectlet Narzędzia do mapowania podróży klientów Inspectlet są przeznaczone do śledzenia ruchów myszy i zachowań przewijania odwiedzających na Twojej stronie internetowej.

Oprogramowanie oferuje zestaw funkcji - od analizy lejka i testów A/B po ankiety zwrotne i analitykę formularzy. Umożliwia to gromadzenie danych w każdym segmencie użytkowników, którzy trafiają na Twoją witrynę. 📊

Dzięki funkcji nagrywania sesji można odtwarzać poszczególne interakcje użytkowników w witrynie. Ponadto opcje filtrowania pomagają w precyzyjnym określeniu konkretnych segmentów użytkowników.

Inspectlet skrupulatnie śledzi czas odwiedzający spędzają na wypełnianiu różnych pól formularza. Ten wgląd jest kluczowy dla wykrywania obszarów wymagających poprawy ponieważ pozwala to zoptymalizować formularze i poprawić doświadczenia użytkowników.

Najlepsze funkcje Inspectlet

Mapy cieplne kliknięć i przewijania

Testy A/B

Analiza lejka

Narzędzia ankiety zwrotnej

Nagrania sesji

Limity Inspectlet

Niestandardowa konfiguracja wymaga precyzji, aby uzyskać odpowiednie wyniki

Etykiety w funkcji filtra wyszukiwania mogą nie zawsze działać prawidłowo

Ceny Inspectlet

Free

Mikro: 33 USD/miesiąc

33 USD/miesiąc Startup: $67/miesiąc

$67/miesiąc Wzrost: $127/miesiąc

$127/miesiąc Accelerate: 254 USD/miesiąc

254 USD/miesiąc Enterprise: $424/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Inspectlet oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

4.2/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4/5 (ponad 30 recenzji)

8. Smartlook

Via: Smartlook Smartlook firmy Cisco dostarcza mapy kliknięć, mapy przewijania i mapy ruchu, precyzyjnie podkreślając, które elementy strony błyszczą. 🌟

Ponieważ Smartlook automatycznie gromadzi każdą interakcję użytkownika, nowo wygenerowane mapy cieplne są wypełnione danymi historycznymi, sięgającymi tak daleko wstecz, jak pozwala na to plan przechowywania danych. Eliminuje to konieczność oczekiwania na zebranie nowych danych za każdym razem, gdy tworzysz nową mapę cieplną.

Narzędzie oferuje również powtórki sesji, dzięki czemu można zidentyfikować miejsca, w których odwiedzający napotykają blokady lub natknęli się na błędy wpływające na wydajność witryny.

Ponadto można śledzić działania użytkowników - odwiedziny URL, kliknięcia przycisków i wprowadzanie tekstu - za pomocą analizy wydarzeń, tworząc kompleksowy obraz interakcji poszczególnych użytkowników.

Najlepsze funkcje Smartlook

Trzy rodzaje map cieplnych

Powtórki sesji

Analiza lejka

Wydarzenia sprawdzające aktywność użytkowników

Analityka aplikacji mobilnych

Limity Smartlook

Nagrania sesji mogą czasami nie być wiarygodne

Dodanie większej prywatności danych i środków bezpieczeństwa może być korzystne

Ceny Smartlook

Free

Pro Plan: $61/miesiąc

$61/miesiąc Enterprise Plan: Dostępny po kontakcie

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Smartlook oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 800 recenzji)

4,6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

9. Crazy Egg

Via: Crazy Egg Crazy Egg jest dostawcą narzędzi takich jak mapy cieplne, nagrania sesji, testy A/B, analiza ruchu i ankiety, które pomagają w dopracowaniu produktu i zwiększeniu współczynników konwersji.

Funkcja mapy cieplnej Crazy Egg Snapshots oferuje zakres raportowania, taki jak mapa przewijania, raport konfetti i raport nakładki. Pomagają one w podejmowaniu opartych na danych decyzji dotyczących miejsca umieszczenia kluczowych elementów witryny, takich jak wezwania do działania. Mapa niestandardowej podróży klienta jest prostsze dzięki usłudze Recordings, która oferuje wgląd w interakcje odwiedzających w czasie rzeczywistym. Ujawniają one, których obszarów odwiedzający unikają i ile czasu spędzają na Twojej stronie. ⏳

Dodatkowo, Crazy Egg pomaga w analizie ruchu internetowego z różnych źródeł, dzięki czemu można porównać dane i odpowiednio zoptymalizować witrynę. Celowe ankiety zbierają bezcenne opinie użytkowników, sprzyjając wyższym wskaźnikom zaangażowania.

Najlepsze funkcje Crazy Egg

Różne raportowania map cieplnych

Testy A/B

Analiza ruchu

Nagrania zachowań użytkowników

Ankiety

Limity Crazy Egg

Oprogramowanie może czasami działać z opóźnieniem

Obsługa klienta może udzielać odpowiedzi z opóźnieniem

Crazy Egg ceny

**Standard:$49/miesiąc

Plus: $99/miesiąc

$99/miesiąc Enterprise: 249 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Crazy Egg oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

10. Microsoft Clarity

Via: Microsoft Clarity Clarity to darmowe narzędzie do analizy zachowań od Microsoftu, które obejmuje wszystko, od nagrań sesji i map cieplnych po zautomatyzowane spostrzeżenia, i integruje się z Google Analytics.

Jego szybkie mapy kliknięć, przewijania i obszaru natychmiast pokazują najbardziej angażujące obszary na stronie i ujawniają głębokość przewijania odwiedzających.

Narzędzie do nagrywania sesji Clarity pozwala prześledzić kroki odwiedzających w witrynie, odkrywając potencjalne frustracje lub punkty porzucenia. Każde nagranie przedstawia szczegółową oś czasu użytkownika - pomaga to śledzić jego punkt wejścia na stronę i podróż nawigacyjną. Ponadto można uzyskać dostęp do cennych danych, takich jak lokalizacja użytkownika, urządzenie, system operacyjny i czas spędzony na stronie. 🕒

Oprogramowanie przesyła również dane nagrań do pulpitu raportowania i flaguje problemy krytyczne . Od błędów JavaScript po martwe kliknięcia i wściekłe kliknięcia, te wyróżnione rekordy oferują migawkę potencjalnych frustracji użytkowników, dzięki czemu możesz szybko znaleźć i rozwiązać problemy .

Najlepsze funkcje Microsoft Clarity

Różne mapy cieplne

Pulpity do raportowania

Wykrywanie błędów

Nagrywanie sesji

Integracja z Google Analytics

Limity Microsoft Clarity

Mogą występować sporadyczne błędy w nagraniach sesji

Przydałoby się dodać bardziej zaawansowane funkcje analityczne

Ceny Microsoft Clarity

Free

Oceny i recenzje Microsoft Clarity

G2: 4.5/5 (ponad 30 recenzji)

4.5/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 30 recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania danymi użytkowników

Narzędzia do tworzenia map cieplnych doskonale nadają się do śledzenia kliknięć, identyfikowania punktów porzucenia i gromadzenia istotnych danych na temat zachowań klientów. Analiza tych danych może znacząco zwiększyć wydajność Twojego Businessu i niestandardowe zadowolenie klientów.

Po wybraniu preferowanego narzędzia do tworzenia map cieplnych, zwróć się do ClickUp po dodatkową pomoc! Przechowuj dane w edytowalnych dokumentach, organizuj je w różnych widokach zadań, lepiej zrozum swoich klientów dzięki szablonom ankiet i narzędzia informacji zwrotnej i śledzenie wydajności za pomocą wygodnych pulpitów.

Ale tylko zarysowanie powierzchni możliwości ClickUp nie oddaje mu sprawiedliwości. Przyjrzyjmy się dogłębnie jego funkcjom, aby odkryć jego wiele możliwości! 💎

ClickUp

Wykorzystaj potężne pulpity do śledzenia wydajności za pomocą wykresów i grafów w ClickUp

ClickUp nie jest typowym narzędzie do zarządzania projektami -to mocne narzędzie do raportowania wizualizacja danych i organizowanie informacji, doskonałe dla inteligentnego podejmowania decyzji które zwiększają satysfakcję niestandardowych klientów i rozwój biznesu . 🌱

Przez ustawienie wyczyszczone Cele ClickUp i używając detailed Pulpity platforma ta staje się Twoim sprzymierzeńcem w procesach takich jak:

Definiowanie celów kampanii

Ustawienie osi czasu

Określanie celów

Śledzenie i wizualizacja postępów za pomocą intuicyjnych wykresów i grafów

Z ponad 15 widoków projektów dostępne, zarządzanie lejkiem marketingowym, harmonogramy zespołów , a obciążenie pracą staje się łatwe - zarządzanie kalendarzem to pestka.

Aby lepiej zrozumieć swoich niestandardowych klientów, wykorzystaj Formularze opinii ClickUp i ankiety. Użyj Formularze ClickUp do zbierania określonych informacji związanych z produktem i Dokumenty ClickUp jako przestrzeń współpracy do tworzenia i edytowania dokumentów zwrotnych, bez wysiłku dostosowując swój zespół. ✌

Upewnij się, że usługi Twojej firmy spełniają oczekiwania klientów i poznaj ich prawdziwe odczucia dzięki szablonowi ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Odblokuj cenny wgląd w percepcję klientów dzięki Szablon ankiety satysfakcji klienta ClickUp . Narzędzie to oferuje wgląd w to, jak klienci postrzegają Twoje produkty, usługi i wsparcie, pomagając w identyfikacji obszarów poprawy w celu lepszego utrzymania klientów.

Kiedy zdecydujesz się opracować nowe strategie optymalizacji ze swoim zespołem, skorzystaj z funkcji ClickUp podczas sesji burzy mózgów:

Tablica ClickUp Mapy myśli Analizuj warianty testów, przechwytując dane o zachowaniu użytkowników przed i po i organizując je w przejrzysty sposób w widoku listy lub tablicy w celu łatwego porównania. Zoptymalizuj swoją witrynę z pomocą AI przy użyciu funkcji Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu optymalizacji współczynnika konwersji . To narzędzie podsuwa pomysły na poprawę doświadczenia użytkownika i zwiększenie współczynnika klikalności dzięki spostrzeżeniom generowanym przez AI. 🤖

Skorzystaj z ClickUp's ChatGPT Prompts For Lead Generation, aby uzyskać niestandardowe pomysły dla odbiorców docelowych

Zintegruj ClickUp z ponad 1000 aplikacji, aby scentralizować zarządzanie biznesem i wyeliminować konieczność przełączania się między wieloma narzędziami!

Zwiększ wydajność witryny dzięki najlepszemu oprogramowaniu Heatmap + ClickUp

Wdrożenie dowolnego z tych 10 rozwiązań do tworzenia map cieplnych może być przełomem dla twojej strony internetowej. Przygotuj się na gwałtowny wzrost wydajności witryny, zwiększenie satysfakcji klientów, zatrzymanie większej liczby klientów i katapultowanie przychodów na nowy poziom! Wypróbuj ClickUp za darmo aby utrzymać tempo! Z ponad 1000 szablonów na wyciągnięcie ręki, potężne pulpity do szczegółowego raportowania oraz liczne narzędzia CRO clickUp pomoże ci stać się niepowstrzymanym we wszystkich twoich przedsięwzięciach biznesowych! 💪