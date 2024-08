Wykorzystanie danych do przyspieszenia wzrostu: Przedstawiamy 10 najlepszych narzędzi analitycznych SaaS w 2024 r

Zrozumienie wyników swojego biznesu sprowadza się do analizy danych. Liczby jasno pokazują, jak dobrze radzi sobie Twój produkt, ile sprzedaży osiągnąłeś w określonym czasie i jakie pieniądze zarobiłeś. 💰

Jeśli prowadzisz Software as a Service (SaaS) business, śledzenie interakcji ludzi z twoim produktem jest najłatwiejsze do zrobienia dzięki oprogramowaniu do analizy SaaS. Narzędzia te służą do zrobienia wszystkiego, co w ich mocy, gromadząc i dekodując dane ze sprzedaży, marketingu i działu marketingu opinii niestandardowych klientów . Dodatkowo, są one opakowane w zgrabne wykresy i raporty, co ułatwia śledzenie postępów.

Przy tak wielu dostępnych narzędziach, zawęziliśmy listę najlepszych 10 narzędzi analitycznych SaaS, aby pomóc Ci w podejmowaniu mądrych decyzji w oparciu o Twoje dane. Przyjrzyjmy się ich zaletom, wadom i cenom, aby znaleźć najlepszą opcję dla Twojego biznesu SaaS! 🕵

Czego należy szukać w narzędziach analitycznych SaaS?

Wybór odpowiedniego narzędzia analitycznego SaaS może pomóc w podejmowaniu decyzji opartych na danych. Idealne narzędzie powinno wspierać określone wymagania, możliwości i budżet. Oto kilka kluczowych aspektów, które należy wziąć pod uwagę:

Łatwość obsługi: Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna nawigacja umożliwiają interesariuszom dostęp do danych i ich interpretację bez konieczności rozszerzenia wiedzy

Przyjazny dla użytkownika interfejs i intuicyjna nawigacja umożliwiają interesariuszom dostęp do danych i ich interpretację bez konieczności rozszerzenia wiedzy Niestandardowe rozwiązania: Szukaj rozwiązań SaaSnarzędzi, które umożliwiają niestandardowe dostosowanie pulpitu i elastyczne raportowanie, abyś mógł dostosować analitykę do swojego Businessu

Szukaj rozwiązań SaaSnarzędzi, które umożliwiają niestandardowe dostosowanie pulpitu i elastyczne raportowanie, abyś mógł dostosować analitykę do swojego Businessu Skalowalność: Odpowiednie narzędzie powinno być elastyczne i skalowalne wraz z rozwojem biznesu SaaS

Odpowiednie narzędzie powinno być elastyczne i skalowalne wraz z rozwojem biznesu SaaS Wizualizacja danych: Narzędzie powinno oferować solidną wizualizację danychopcje wizualizacji danych takie jak wykresy, grafy i interaktywne wyświetlacze, aby prezentować złożone dane w zrozumiałym formacie

Narzędzie powinno oferować solidną wizualizację danychopcje wizualizacji danych takie jak wykresy, grafy i interaktywne wyświetlacze, aby prezentować złożone dane w zrozumiałym formacie Integracja danych: Upewnij się, że narzędzie ma możliwość połączenia i integracji danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, CRM lub platformy marketingowe

Upewnij się, że narzędzie ma możliwość połączenia i integracji danych z różnych źródeł, takich jak bazy danych, CRM lub platformy marketingowe Współpraca: Poszukaj funkcji, które umożliwiają łatwą współpracę między członkami zespołu i pozwalają na udostępnianie raportów i spostrzeżeń w całej organizacji

10 najlepszych narzędzi analitycznych SaaS do wykorzystania w 2024 roku

Idealne oprogramowanie analityczne SaaS powinno być jak kameleon, dostosowując się bez wysiłku do Twojego SaaS wymagań biznesowych . 🦎

Zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy do zrobienia, aby znaleźć najlepsze rozwiązania. Zobaczmy, co najlepsze narzędzia analityczne SaaS oferują w zakresie funkcji, limitów i opcji cenowych.

1. ProfitWell

Via: ProfitWell ProfitWell to narzędzie analityczne, które gromadzi wszystkie statystyki subskrypcji w jednym miejscu. Monitoruje przychody, wzrost liczby użytkowników i inne kluczowe wskaźniki SaaS.

Jego możliwości analityczne i raportowania w czasie rzeczywistym pozwalają być na bieżąco i zapewniają spersonalizowane wskaźniki KPI dla inteligentne podejmowanie decyzji . Dzięki precyzyjnym danym na temat wydajności produktów, niestandardowych klientów, konkurentów i przychodów można zacząć dokonywać trafnych wyborów.

Algorytmy ProfitWell pomagają również w zmniejszeniu wskaźnika rezygnacji. Wykorzystując rzeczywiste dane branżowe i trendy rynkowe, algorytm pomaga w ustawieniu idealnych cen dla produktów i aktualizacji, poprawiając utrzymanie klientów. 🌬️

Najlepsze funkcje ProfitWell

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Audyty cen i retencji

Analiza ROI

Śledzenie rezygnacji

Dostępna aplikacja mobilna

Limity ProfitWell

Wsparcie rozliczeń PayPal jest niedostępne

Dane mogą nie zawsze być w pełni dokładne

Ceny ProfitWell

ProfitWell Metrics: Free na zawsze

Free na zawsze Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje ProfitWell

G2: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

4.9/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 20 opinii)

2. HockeyStack

Via: HockeyStack HockeyStack zwiększa przychody dzięki potężnemu połączeniu atrybucji, analizy wzrostu i modelowania marketingu mix. Gromadzi dane z witryny internetowej, CRM, platform reklamowych, automatyzacji marketingu, platformy ABM i hurtowni danych.

Narzędzie to bada zachowania na stronie internetowej i wydarzenia konwersji, przekształcając je w cenny zbiór danych do analizy. Przez mapa podróży niestandardowych klientów i przypisywanie znaczenia punktom styku za pomocą modeli multi-touch, single-touch i uczenia maszynowego, HockeyStack maluje żywy obraz ścieżek, które prowadzą do powodzenia. 🥇

Oprogramowanie pozwala również tworzyć spersonalizowane marketingowe wskaźniki KPI , raportowania i pulpitów w ramach interfejsu. Ustawienie i śledzenie celów pipeline i przychodów lub segmentowanie danych w oparciu o produkty, ceny, regiony lub osoby w celu uzyskania szczegółowego wglądu w wydajność.

Najlepsze funkcje HockeyStack

Ujednolicone śledzenie danych

Automatyzacja czyszczenia danych

Algorytmy uczenia maszynowego

Analiza szczegółowa

Śledzenie wskaźników KPI i metryk

Limity HockeyStack

Początkowe ustawienia mogą być czasochłonne

Platforma nie dostarcza edukacyjnych materiałów wprowadzających

Ceny HockeyStack

Growth: $1,399/miesiąc

$1,399/miesiąc Niestandardowy: Skontaktuj się w sprawie wyceny

**Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

HockeyStack oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 20 recenzji)

3. Google Analytics

Google Analytics przez Wsparcie Google Jako najpopularniejsze oprogramowanie analityczne SaaS, Google Analytics zapewnia dostęp do prawie wszystkich wskaźników potrzebnych do oceny wydajności witryny. Obejmuje zarówno metryki pozyskiwania, takie jak ruch na stronie, jak i wskaźniki zaangażowania behawioralnego, takie jak współczynnik odrzuceń i konwersje.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika pulpitowi, Google Analytics oferuje podział danych demograficznych odwiedzających witrynę, obejmujący płeć, wiek, lokalizację, a nawet urządzenia, z których korzystają.

To narzędzie to kopalnia złota dla marketerów cyfrowych -pomaga wskazać najbardziej wpływowe kanały społecznościowe lub kampanie marketingowe kierujących ruch do Twojej witryny. Ten wgląd kieruje Twoją uwagę, kierując ją tam, gdzie jest najbardziej potrzebna lub podkreślając kanały odpowiedzialne za największy ruch. 🚦

Najlepsze funkcje Google Analytics

Raportowanie ruchu

Śledzenie konwersji

Raportowanie w czasie rzeczywistym

Wgląd w przepływ zachowań użytkowników

Integracja z produktami Google, takimi jak AdWords i Search Console

Limity Google Analytics

Ekstrakcja danych może być nieco powolna

Automatyzacja obsługi klienta nie zawsze jest pomocna

Cennik Google Analytics

Free

Dla Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 7 000 recenzji)

4. Quantcast

Via: Quantcast Quantcast łączy AI i uczenie maszynowe z danymi w czasie rzeczywistym, aby ujawnić ruch w witrynie i uzyskać wgląd w dane demograficzne, psychograficzne i inne istotne dane analityki internetowej.

Narzędzie czerpie informacje z ponad 100 milionów źródeł internetowych. Następnie analizuje je i daje użytkownikom precyzyjne i aktualne spojrzenie na ruch w witrynie, skład odbiorców i osoby kupujące w oparciu o preferencje zakupowe, zachowania i lokalizację. 📍

Quantcast raportuje również odsetki zakupowe, preferencje medialne i niestandardowe zawody odwiedzających/klientów. Może to pomóc w zebraniu bardziej szczegółowych danych na temat preferencji niestandardowych klientów .

Quantcast najlepsze funkcje

Spostrzeżenia oparte na AI

Analiza danych w czasie rzeczywistym

Dostęp do danych z ponad 100 milionów źródeł

Śledzenie danych dla aplikacji

Szczegółowe raportowanie

Limity Quantcast

Niestandardowe raportowanie i filtry danych mogłyby być bardziej szczegółowe

Dodanie większej liczby opcji segmentacji danych mogłoby być korzystne

Ceny Quantcast

Quantcast Measure: Free

Free Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Quantcast

G2: 4,3/5 (ponad 10 recenzji)

4,3/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 20 recenzji)

5. Baremetrics

Via: Baremetrics Baremetrics to przyjazna dla użytkownika platforma, która pozwala analizować bazę klientów i sprawdzać wskaźniki, takie jak LTV, MRR i inne kluczowe dane aplikacji SaaS. Możesz zdecydować się na miesięczne, tygodniowe lub raportowanie dzienne zapewniając, że zawsze jesteś na bieżąco.

Baremetrics nie poprzestaje na tym - oferuje dane dotyczące podobnych firm, zapewniając szerszą perspektywę wydajności.

Skorzystaj z Control Center, aby uzyskać ogólny przegląd całego biznesu. Skorzystaj z inteligentnych pulpitów, aby nadzorować wszystko, od powtarzających się przychodów po niestandardowy odpływ klientów, lub użyj funkcji prognozowania Baremetrics do prognozy i planowania na przyszłość. 🔮

Platforma integruje się z głównymi dostawcami płatności, takimi jak Square, PayPal i Shopify.

Najlepsze funkcje Baremetrics

API analityczne dla łatwej integracji

Prognoza dla dokładnych przewidywań

Niestandardowa segmentacja klientów

Centrum kontroli zapewniające 360° przegląd biznesu

Przyjazny dla użytkownika interfejs

Limity Baremetrics

Ustawienie integracji może zająć trochę czasu

W systemie mogą występować sporadyczne błędy

Ceny Baremetrics

Zależy od miesięcznych stałych przychodów i zaczyna się od 108 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Baremetrics

G2: 4.6/5 (ponad 60 recenzji)

4.6/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 3.3/5 (mniej niż 10 recenzji)

6. Kissmetrics

Via: Kissmetrics Kissmetrics wyróżnia się jako osobiste narzędzie analityczne, pomagające dostrzec, zrozumieć i zwiększyć wskaźniki, które wspierają Twój internetowy biznes SaaS. Analityka SaaS obejmuje całą podróż klienta, od nowych subskrypcji po miesięczne stałe przychody.

Oprogramowanie monitoruje każdą wizytę w witrynie, nawet zanim odwiedzający się zarejestrują. Informacje te dają wgląd w to, skąd pochodzą, co sprawdzili na Twojej stronie i co ostatecznie przekonało ich do zostania klientami. 🛒

Gdy odwiedzający staną się klientami, możesz segmentować ich na podstawie różnych właściwości, takich jak poziomy planu i dane demograficzne. Możesz nawet wycinać i kroić punkty danych oraz zrozumieć wzorce użytkowania i skuteczność marketingu.

Najlepsze funkcje Kissmetrics

Szybkie raportowanie

Testowanie przepływu użytkowników

Automatyzacja e-maili

Proste pulpity wglądu w dane

Śledzenie ścieżki użytkownika

Limity Kissmetrics

Mógłby być bardziej intuicyjny i przyjazny dla użytkownika

Dodanie większej liczby opcji pulpitu mogłoby być korzystne

Ceny Kissmetrics

Srebrny: $199/miesiąc

$199/miesiąc Złoty: $499/miesiąc

$499/miesiąc Platynowy: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pay-as-you-Go: 0.0025/wydarzenie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Kissmetrics

G2: 4.1/5 (ponad 100 recenzji)

4.1/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 10 recenzji)

7. ChartMogul

Via: ChartMogul ChartMogul to poręczna platforma danych subskrypcji, która jest połączona z dostawcą usług rozliczeniowych, zapewniając analizę SaaS w czasie rzeczywistym.

Aplikacja umożliwia segmentację niestandardowych klientów za pomocą sprytnych filtrów, oferując wgląd w to, jak kluczowe wskaźniki różnią się w różnych regionach geograficznych. Ustawienie miesięcznych lub kwartalnych celów pomaga w płynnym śledzeniu trajektorii wzrostu. 📈

Magia ChartMogul polega na jego automatycznym raportowaniu istotnych wskaźników SaaS, takich jak miesięczne przychody cykliczne (MRR), churn i LTV. Ponadto, ChartMogul wyposaża zespół w narzędzia do efektywnego przetwarzania danych dotyczących subskrypcji.

Wykorzystując bezpośrednią integrację z platformą rozliczeniową, można uzyskać dostęp do historycznych i indywidualnych ruchów MRR. Proces ten obejmuje łączenie odpowiednich wpisów w celu stworzenia czystego i spójnego zbioru danych.

Najlepsze funkcje ChartMogul

Automatyzacja raportowania

Niestandardowa segmentacja klientów

Analityka w czasie rzeczywistym

Narzędzia do audytu i edycji danych

Dostępna aplikacja mobilna

Limity ChartMogul

Automatyzacja jednorazowych aktualizacji jest niedostępna

Wdrażanie źródła danych może być zbyt złożone

Ceny ChartMogul

Free: Dla założycieli SaaS z MRR poniżej 10 000 USD

Dla założycieli SaaS z MRR poniżej 10 000 USD Skala: Zależność od miesięcznych przychodów cyklicznych

Zależność od miesięcznych przychodów cyklicznych Wolumen: Zależność od miesięcznych przychodów cyklicznych

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje ChartMogul

G2: 4,6/5 (ponad 90 recenzji)

4,6/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 40 recenzji)

8. Crazy Egg

Via: Crazy Egg Crazy Egg to narzędzie do analizy stron internetowych narzędzie dla SaaS Business . Dzięki intuicyjnym funkcjom, takim jak scrollmaps, heatmaps i clickmaps, marketerzy zyskują praktyczny wgląd w dane dotyczące wydajności ich witryny. Te wizualne migawki umożliwiają głębsze zrozumienie zachowań użytkowników.

Narzędzie oferuje wszechstronną funkcję porównawczą, umożliwiając użytkownikom ocenę wydajności różnych elementów, takich jak ruch odsyłający, kampanie i strony docelowe. Organizuje parametry kampanii, zapewniając analizę wszystkich źródeł ruchu w jednej wygodnej lokalizacji.

Funkcja automatycznego wykrywania błędów identyfikuje odwiedzających napotykających błędy, podkreślając najważniejsze problemy które wymagają naprawy. Następnie można ustalić priorytety tego, co wymaga natychmiastowej uwagi i odkładać na później mniej pilne problemy. ⚠️

Najlepsze funkcje Crazy Egg

Automatyczne wykrywanie błędów

Kompleksowa analiza ruchu

Migawki, aby dowiedzieć się więcej o zachowaniu użytkowników

Porównanie wydajności witryny

Dogłębne raportowanie

Limity Crazy Egg

Filtry migawek są ograniczone do daty i urządzenia

Obsługa klienta może być czasami powolna

Crazy Egg ceny

Standard: $49/miesiąc

$49/miesiąc Plus: $99/miesiąc

$99/miesiąc Enterprise: 249 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Crazy Egg oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

4.2/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 80 recenzji)

9. Mixpanel

Via: Mixpanel Mixpanel pomaga analityka marketingowa koncentrując się na precyzyjnych działaniach podejmowanych przez użytkowników na Twojej stronie internetowej. Platforma ta analizuje zachowania użytkowników, poruszanie się po lejku witryny i korzystanie z produktów. Porównując rzeczywiste działania użytkowników, optymalizuje usługi SaaS pod kątem lepsze utrzymanie niestandardowych klientów .

Uzyskaj wgląd w aktywność użytkowników w ramach swojego produktu, niezależnie od tego, czy badasz konkretne funkcje, czy grupujesz użytkowników według wskaźników aktywacji i lokalizacji. Śledzenie wydarzeń użytkowników w czasie rzeczywistym identyfikuje obszary wymagające poprawy. Po ich zidentyfikowaniu Mixpanel tworzy plan ulepszeń i mierzy wpływ tych zmian na zaangażowanie i utrzymanie użytkowników.

Można również zidentyfikować niestandardowych, wysoce zaangażowanych klientów i potencjalne ryzyko rezygnacji co pozwala podjąć proaktywne działania w celu zwiększenia miesięcznych stałych przychodów. 📈

Najlepsze funkcje Mixpanel

Segmentacja użytkowników

Śledzenie wydarzeń użytkowników

Analiza lejka

Eksploracja bez SQL

Pomiar wzrostu i utrzymania użytkowników

Limity Mixpanel

Filtry raportowania mogą być zawodne i opóźniać się podczas zapisywania zmian

Wyodrębnianie danych z platformy może być nieco limitowane

Ceny Mixpanel

Starter: Free

Free Rozwój: 20 USD/miesiąc

20 USD/miesiąc Enterprise: 833 USD/miesiąc

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeń

Mixpanel oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 1000 recenzji)

4,6/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 100 recenzji)

10. Woopra

Via: Woopra Woopra dostarcza niestandardowe rozwiązania dla marketing produktów zespoły sprzedaży i wsparcia, oferując kompleksową analitykę podróży klienta. 🧪

People Profiles oferuje scentralizowane miejsce dla działań użytkowników, takich jak płatności na stronie internetowej, interakcje i zaangażowanie e-mail. Woopra obejmuje pełną atrybucję, optymalizację onboardingu monitorowanie trendów funkcji, śledzenie wzrostu subskrypcji i analiza kohortowa.

Możesz analizować zachowanie użytkowników w różnych punktach kontaktu, co może pomóc w tworzeniu lepszych strategii pozyskiwania, angażowania i zatrzymywania użytkowników. Zbieraj dane z różnych obszarów, takich jak produkt, marketing, sprzedaż i wsparcie, i podejmuj działania w oparciu o wbudowane wyzwalacze.

Najlepsze funkcje Woopra

Śledzenie aktywności użytkowników w czasie rzeczywistym

Wbudowane automatyzacje i wyzwalacze

Nielinioweniestandardowa analiza podróży klienta* Możliwości segmentacji

Raportowanie analizy trendów

Limity Woopra

Interfejs użytkownika może być nieintuicyjny i przytłaczający

Niektórzy użytkownicy doświadczają sporadycznych błędów platformy

Ceny Woopra

Core: Free

Free Pro: $999/miesiąc

$999/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

Oceny i recenzje Woopra

G2: 4.4/5 (150+ recenzji)

4.4/5 (150+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

Inne narzędzia Business

Narzędzia analityczne SaaS są nieocenione dla śledzenia i zrozumienia niestandardowych zachowań klientów aby podejmować świadome decyzje. Prowadzenie firm SaaS wymaga jednak czegoś więcej niż tylko radzenia sobie z danymi.

W tym miejscu wkracza ClickUp - potężne rozwiązanie do planowania, śledzenia i wykonywania wszystkich operacji biznesowych na jednej platformie! Przyjrzyjmy się, jak to potężne narzędzie do zarządzania projektami może przenieść procesy biznesowe na wyższy poziom ! ⚡

Korzystaj z ponad 15 widoków projektów, współpracuj w Docs i śledź procesy biznesowe na pulpitach dzięki ClickUp

Jeśli szukasz przyjaznego dla użytkownika narzędzia, które pomoże Ci śledzić procesy od początku do końca, ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem rozwiązanie do zarządzania biznesem ! Dzięki licznym funkcjom współpracy, widokom projektów i tysiącom integracji, zarządzanie operacjami to bułka z masłem. 🍰

Zarządzaj swoimi zadaniami za pomocą widoków takich jak Listy, wykresy Gantta i Tablice w konfigurowalnym ustawieniu ClickUp. Miej zakładki na swoich celach i zależnościach między zadaniami dzięki funkcji Widok kalendarza i śledzenie postępu zadań w widoku Oś czasu.

Usprawnij pracę zespołową, przypisując zadania do wielu członków zespołu i inicjując dyskusje za pośrednictwem wątków komentarzy. Następnie możesz przekształcić komentarze w zadania, które można wykonać i udostępniać nagrania ekranu, aby przekazać, co należy zrobić.

Użyj ClickUp Docs, aby stworzyć potęgę danych opartą na współpracy

The Dokumenty ClickUp funkcja pomaga dokumentować i łączyć procesy biznesowe. Możesz udostępniać pliki w ramach czaty w czasie rzeczywistym i otrzymuj powiadomienia o wszelkich zmianach lub aktualizacjach wprowadzanych przez Twój Teams.

Użyj Pulpity ClickUp do widoku istotnych wskaźników projektu w jednym miejscu. Możesz niestandardowo dostosować pulpit za pomocą kart, śledzenie czasu , zadania i sprinty oraz obserwować wszystkie procesy jak jastrząb. 🦅

Zintegruj ClickUp z ponad 200 narzędziami, takimi jak Slack, Figma i różne aplikacje do przechowywania danych w chmurze. Dodatkowo, dzięki Zapier, możesz połączyć ClickUp z oprogramowaniem analitycznym SaaS, takim jak Google Analytics, Mixpanel i Profitwell, aby usprawnić cykl pracy.

ClickUp najlepsze funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

*Wszystkie ceny na liście odnoszą się do rocznego modelu rozliczeniowego

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 8 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 8 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ opinii)

Uprość, zorganizuj i realizuj operacje Business z ClickUp

Zmaksymalizuj rozwój swojego Businessu dzięki zrozumieniu, co zachęca niestandardowych klientów do pozostania, a co podpowie im, by odeszli, korzystając z 10 najlepszych narzędzi analitycznych SaaS. Zanurz się głęboko w informacje o ruchu w witrynie, porównaj je z konkurencją i ulepsz swoje strategie.

Kompleksowe rozwiązanie do zarządzania biznesem, wypróbuj ClickUp za darmo ! Uwolnij jego potężne narzędzia do zarządzania projektami i szablony business planu aby usprawnić operacje i stymulować wzrost! 📈