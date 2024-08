10 najlepszych alternatyw Homeworkify dla studentów w 2024 roku

Zestresowany piętrzącą się górą pracy domowej? Czujemy twój ból.

Zmagania z trudnymi zadaniami są prawdziwe. W tym miejscu do gry wkraczają narzędzia AI, takie jak Homeworkify.

Niezależnie od tego, czy jesteś w liceum, czy na studiach inżynierskich, Homeworkify może pomóc Ci w terminowym wykonaniu tych trudnych zadań. ⏰

Jednak dla niektórych użytkowników Homeworkify zawodzi, jeśli chodzi o przedmioty STEM (nauki ścisłe, technologia, inżynieria i matematyka) w celu zapewnienia pełnej dokładności. Na szczęście istnieje wiele innych opcji.

Podczas gdy ty byłeś zajęty odrabianiem zadań domowych, my sprawdziliśmy 10 najlepszych alternatyw dla Homeworkify.

Przyjrzyjmy się im!

Czego powinieneś szukać w alternatywach Homeworkify?

Zanim wybierzesz alternatywę dla Homeworkify, ustaw swoje cele w odniesieniu do przedmiotów, na których chcesz się skupić, zasobów akademickich, do których chcesz uzyskać dostęp, oraz narzędzi, które najlepiej pasują do Twojego stylu uczenia się. Równie ważne jest to, jak wybrana platforma ocenia uczciwość akademicką.

Oto podsumowanie kluczowych punktów, o których należy pamiętać:

Standardy edukacyjne: Upewnij się, że platforma jest dostosowana do wymaganych standardów edukacyjnych i jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami

Upewnij się, że platforma jest dostosowana do wymaganych standardów edukacyjnych i jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami Prosty, łatwy w użyciu interfejs: Chcesz, aby korzystanie z platformy było płynniejsze? Wybierz platformę, która jest intuicyjna i łatwa w nawigacji

Chcesz, aby korzystanie z platformy było płynniejsze? Wybierz platformę, która jest intuicyjna i łatwa w nawigacji Integracja z istniejącymi narzędziami: Platforma, która integruje się z istniejącym stosem narzędzi, takich jak system zarządzania nauczaniem (LMS) i ulubione narzędzia zwiększające wydajność, jest lepszym wyborem niż taka, która nie ma wsparcia dla tych integracji.

Platforma, która integruje się z istniejącym stosem narzędzi, takich jak system zarządzania nauczaniem (LMS) i ulubione narzędzia zwiększające wydajność, jest lepszym wyborem niż taka, która nie ma wsparcia dla tych integracji. Cena i recenzje: Wybierz alternatywę, która jest przyjazna dla kieszeni (bez ukrytych opłat) i ma wiele pozytywnych recenzji od szerokiego zakresu użytkowników 💰

Wybierz alternatywę, która jest przyjazna dla kieszeni (bez ukrytych opłat) i ma wiele pozytywnych recenzji od szerokiego zakresu użytkowników 💰 Możliwości współpracy: Dobrze jest pracować z platformą, która umożliwia współpracę z innymi studentami i zespołami za pomocą narzędzi takich jak udostępnianie dokumentów, fora dyskusyjne i narzędzia do śledzenia postępów

Dobrze jest pracować z platformą, która umożliwia współpracę z innymi studentami i zespołami za pomocą narzędzi takich jak udostępnianie dokumentów, fora dyskusyjne i narzędzia do śledzenia postępów Kompatybilność: Jeśli pracujesz na wielu urządzeniach, zarejestruj się na platformie, która jest kompatybilna ze smartfonami, tabletami oraz preferowanym systemem operacyjnym i przeglądarką

Jeśli pracujesz na wielu urządzeniach, zarejestruj się na platformie, która jest kompatybilna ze smartfonami, tabletami oraz preferowanym systemem operacyjnym i przeglądarką Bezpieczeństwo: Wybierz alternatywę z solidnymi funkcjami bezpieczeństwa, szczególnie jeśli udostępniasz na platformie poufne informacje 🛟

10 najlepszych alternatyw Homeworkify do wykorzystania w 2024 roku

Chociaż Homeworkify jest dobrym dostawcą rozwiązań do odrabiania prac domowych, kilka innych alternatyw dla Homeworkify może zapewnić podobne usługi z dodatkowymi korzyściami, takimi jak ćwiczenia praktyczne, szczegółowe wyjaśnienia, rozwiązania krok po kroku, fizyczne wypożyczanie podręczników, korepetycje online, interaktywna nauka, przygotowanie do testów i solidne wsparcie akademickie.

Oto lista 10 najlepszych alternatyw dla Homeworkify.

1. Chegg

przez chegg.com Chegg to popularna internetowa platforma edukacyjna, która oferuje usługi w zakresie od rozwiązywania zadań domowych po wypożyczanie podręczników. Oferuje również dużą bibliotekę zasobów online i usługi korepetycji online. Dostarcza również Narzędzia AI do pisania pomoc w pisaniu, portal do poszukiwania pracy i staży oraz pomoc w przygotowaniu do egzaminów.

Chegg to alternatywa dla Homeworkify, dostępna 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, oferująca rozwiązania zadań domowych, szczegółowe wyjaśnienia złożonych koncepcji i sesje jeden na jeden. Jest to więc idealne rozwiązanie dla nocnych marków i rannych ptaszków, którym zależy na interaktywnej nauce. Jego kluczowe funkcje obejmują przyjazny dla użytkownika interfejs i opłacalność.

Najlepsze funkcje Chegg

Wypożyczanie podręczników i innych zasobów zamiast ich kupowania

Dostęp do rozszerzonej biblioteki zasobów, takich jak przewodniki do nauki, przewodniki z rozwiązaniami krok po kroku, usługi pytań i odpowiedzi oraz inne materiały do nauki

Zakończone zadania i zdobywanie wiedzy z szerokiego zakresu przedmiotów, na różnych poziomach specjalizacji, dzięki sesjom jeden na jeden z ekspertami

Przygotuj się do konkurencyjnych egzaminów, takich jak SAT, ACT i GRE, dzięki dostosowanym materiałom do nauki oraz praktycznym quizom i testom

Sprzedawaj używane podręczniki

Limity Chegg

Podczas gdy większość zasobów jest dostępna za darmo przez krótki czas, ostatecznie trzeba za nie zapłacić

Podręczniki w wersji fizycznej i online są dostępne w ograniczonym zakresie i nie zawsze w najnowszych wersjach

Cennik Chegg

Chegg Study: $14.95/miesiąc

$14.95/miesiąc Chegg Study Pack: $19.95/miesiąc

$19.95/miesiąc Chegg Math Solver: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Chegg Writing: $9.95/miesiąc

Chegg opinie i oceny

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

2. Brainly

przez brainly.com Brainly to platforma do wspólnego uczenia się, która opiera się na sieci peer-to-peer w zakresie rozwiązań zadań domowych i samouczków online. Ponieważ jest to zasadniczo platforma udostępniania wiedzy, uczniowie mogą łączyć się i wspierać nawzajem w swojej podróży edukacyjnej.

Unikalny model społecznościowy Brainly pozwala użytkownikom odpowiadać na pytania akademickie zamieszczone przez innych użytkowników. Odpowiedzi są monitorowane przez nauczycieli i innych ekspertów merytorycznych pod kątem ich zawartości, jakości i dokładności.

Platforma obejmuje tradycyjne przedmioty szkolne, takie jak matematyka, nauki ścisłe i historia, a także przedmioty uniwersyteckie i uniwersyteckie, w tym medycynę, prawo i inżynierię.

Oprócz internetowego formatu pytań i odpowiedzi do nauki, platforma oferuje również materiały, takie jak przewodniki do nauki.

Najlepsze funkcje Brainly

Nawiązywanie kontaktów z innymi uczniami w celu uzyskania różnorodnych widoków i szczegółowych odpowiedzi na wiele różnych tematów

Zdobywanie punktów i odznak za udział i wkład w naukę

Widok ocen użytkowników i ekspertów dotyczących odpowiedzi i rozwiązań

Nauka w wybranym języku

Dostęp do narzędzia online na wielu urządzeniach, takich jak smartfony i tablety

Limity Brainly

Dokładność i jakość odpowiedzi może budzić obawy, ponieważ dostawcy mogą podawać mylące i niekompletne informacje

Mniejsza liczba uczestników niektórych przedmiotów akademickich może wpływać na jakość odpowiedzi

Subiektywny charakter odpowiedzi może prowadzić do nieporozumień

Ceny Brainly

Free

Brainly Plus: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Brainly Tutor: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brainly

G2: 4/5 (ponad 10 recenzji)

4/5 (ponad 10 recenzji) Capterra: 4.7/5 (25+ recenzji)

3. Khan Academy

przez khanacademy.org Khan Academy to internetowa platforma edukacyjna non-profit, której celem jest oferowanie darmowej, światowej klasy edukacji uczniom i nauczycielom na całym świecie. Można tu znaleźć kursy online, materiały do nauki i filmy instruktażowe z różnych przedmiotów, takich jak historia, ekonomia, matematyka, programowanie komputerowe itp.

Ta internetowa platforma edukacyjna oferuje adaptacyjne i spersonalizowane podejście do nauki, które pozwala uczyć się we własnym tempie. Jednocześnie platforma monitoruje potrzeby użytkowników w celu niestandardowego dostosowania zawartości i śledzenia postępów w celu efektywnej nauki.

Khan Academy jest również skierowana do nauczycieli i wychowawców, oferując im narzędzia i zasoby w celu zwiększenia ich doświadczenia w nauczaniu. Khan Academy jest również dostawcą opartego na AI przewodnika do samodzielnej nauki, Khanmigo, który działa jako nauczyciel dla uczniów i asystent dla nauczycieli.

Najlepsze funkcje Khan Academy

Dostęp do zasobów edukacyjnych i materiałów szkoleniowych z prestiżowych uniwersytetów i instytutów

Śledzenie swoich zadań i lekcji

Nauka we własnym tempie dzięki darmowym usługom

Nauka w preferowanym języku

Przygotuj się do standardowych testów, takich jak SAT, LSAT, MCAT i innych, korzystając ze specjalistycznych zasobów

Ucz się dzięki grywalizacji. Zdobywanie odznak i punktów za konsekwencję i podnoszenie kwalifikacji

Limity Khan Academy

Ograniczony zasięg niszowych tematów

Brak interakcji na żywo, jeden na jednego z ekspertami i nauczycielami

Brak wsparcia dla nauki offline

Uczniowie muszą być obeznani z technologią, aby obsługiwać platformę

Ceny Khan Academy

Free

Khan Academy oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (170+ recenzji)

: 4.5/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (25+ recenzji)

4. Szaleństwo studiowania

przez crazyforstudy.com Crazy for Study opisuje siebie jako zaufaną wyszukiwarkę edukacyjną. Internetowa platforma edukacyjna oferuje pomoc w rozwiązywaniu zadań domowych, zakończonych zadaniach i pytaniach z podręczników.

Oprócz ogromnej biblioteki materiałów do nauki, można również uzyskać dostęp do przewodników do nauki i skontaktować się z ekspertami w celu uzyskania rozwiązań z różnych przedmiotów. Crazy for Study udostępnia ponad 50 milionów rozwiązań zadań domowych w swoim przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Możesz również uzyskać wyjaśnienia krok po kroku i przewodniki po rozwiązaniach złożonych pytań z podręczników, których kuratorami są eksperci przedmiotowi.

Najlepsze funkcje Crazy for Study

Uzyskaj rozwiązania unikalnych zadań na studia

Skontaktuj się z ekspertami z tytułem doktora w danej dziedzinie, aby uzyskać rozwiązania zadań spełniające standardy instytucji edukacyjnych

Poproś o pomoc w rozwiązaniach zadań domowych 24 × 7

Szaleństwo z powodu limitów w nauce

Brak rozwiązań offline, takich jak usługi wypożyczania podręczników

Dokładność i szczegółowość rozwiązań jest problemem

Rozwiązania nie są dostarczane użytkownikom natychmiast

Szalone ceny studiów

Free

Miesięczny plan : $14

: $14 Plan kwartalny : $29.85

: $29.85 Plan roczny: $78

Crazy for study oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Studypool

przez studypool.com Studypool to internetowa platforma edukacyjna oparta na klasycznym formacie pytań i odpowiedzi, ale posiadająca również rozszerzoną bibliotekę online. Jest to jedno z narzędzi do nauki, które oferuje możliwość nauki wideo, czat i inne interaktywne narzędzia w celu usprawnienia procesu uczenia się użytkownika.

Oto jak to działa: Użytkownik może zamieścić na stronie internetowej pytanie dotyczące zadania lub pracy domowej i otrzymać oferty od wykwalifikowanych korepetytorów chętnych do pomocy. Oznacza to, że możesz wybrać odpowiednich korepetytorów i określić cenę, jaką chcesz zapłacić za każde rozwiązane zadanie.

Oprócz Homework Q&A, to cenne narzędzie pomaga uczniom w korzystaniu z korepetycji wideo, korepetycji osobistych, banku notatek, przewodników po książkach i stypendiów.

Obejmuje różne tematy, od podstawowej matematyki i nauk ścisłych po programowanie, nauki o rakietach, nauki humanistyczne i kreatywne pisanie. Korepetytorzy na platformie mają również różny poziom wiedzy specjalistycznej i obejmują nauczycieli, profesorów uniwersyteckich i doktorów.

Najlepsze funkcje Studypool

Dostęp do ponad 30 milionów dokumentów do nauki, aby pomóc w zadaniach i pracach domowych

Zdobądź wiedzę z różnych niszowych przedmiotów, takich jak geologia, rachunek różniczkowy i projektowanie stron internetowych, między innymi

Przygotuj się do testów standaryzowanych, takich jak SAT

Interakcja z ekspertami merytorycznymi w sesjach wideo jeden na jeden

Limity Studypool

Brak usług wypożyczania offline

Dostarczenie rozwiązań zajmuje dużo czasu

Brak wielojęzycznego wsparcia

Cennik Studypool (subskrypcja Notebank)

Miesięczny plan : $19.95

: $19.95 Plan kwartalny : $29.85

: $29.85 Plan roczny: $59.40

Studypool oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (20+ recenzji)

6. Quizlet

przez quizlet.com Quizlet, internetowa platforma edukacyjna oparta na sztucznej inteligencji, oferuje narzędzia do tworzenia i udostępniania cyfrowych fiszek. Uczniowie mogą korzystać z narzędzi do konwersji swoich notatki w spersonalizowane fiszki, testy praktyczne i quizy.

Platforma pełni również funkcję chatbota AI-tutora, który angażuje się z użytkownikami w czasie rzeczywistym, aby pomóc im przygotować się do testów i zakończyć zadania akademickie. Nauczyciele AI mogą również tworzyć testy praktyczne, aby ocenić stopień opanowania przedmiotu przez uczniów.

Quizlet jest stosunkowo nową platformą i wciąż rozwija swoje usługi. Podobno w przygotowaniu jest kilka ekscytujących funkcji, w tym narzędzie do śledzenia wyników pamięci, narzędzie do przezwyciężania bloków pisarskich i muzyczne fiszki.

Najlepsze funkcje Quizlet

Natychmiastowe rozwiązania

Śledzenie postępów w nauce

Intuicyjny, łatwy w nawigacji interfejs użytkownika przyjazny dla początkujących użytkowników

Fiszki ułatwiają zapamiętywanie

Limity Quizlet

Brak korepetycji na żywo może być przeszkodą dla uczniów szukających indywidualnego podejścia

Rozwiązaniom opartym na AI często brakuje głębi i mogą być niedokładne

Brak wielojęzycznego wsparcia

Ceny Quizlet

Free 7-dniowa wersja próbna

Quizlet Plus: $35.99/rok za użytkownika

Oceny i recenzje Quizlet

G2: 4.5/5 (280+ recenzji)

4.5/5 (280+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (120+ recenzji)

7. Quizplus

przez quizplus.com Quizplus to pomocnik w odrabianiu prac domowych, który może również pomóc uczniom w przygotowaniu się do testów. Quizplus posiada szereg funkcji i narzędzi, takich jak quizy praktyczne, fiszki, pomoc w odrabianiu prac domowych i przewodniki krok po kroku.

Możesz wybierać spośród różnych interaktywnych quizów z różnych przedmiotów, aby zwiększyć swoją gotowość do testów. Możesz także użyć fiszek, aby zapamiętać ważne tematy.

Jeśli subskrybujesz platformę, zyskujesz kredyty, które możesz następnie wykorzystać do dokonywania zakupów w aplikacji, takich jak rozwiązania quizów, fiszki, szczegółowe rozwiązania, wyszukiwanie OCR i wyszukiwanie AI.

Najlepsze funkcje Quizplus

Korzystanie z funkcji wyszukiwania AI i wyszukiwania obrazów (OCR) w celu wyszukiwania odpowiedzi w zeskanowanych dokumentach papierowych, plikach PDF lub obrazach

Dostęp do dostosowanych materiałów do nauki w oparciu o kurs, instytucję edukacyjną lub uniwersytet

Ulepsz swoją naukę dzięki regularnie publikowanym nowym quizom

Limity Quizplus

Brak nauczycieli online do bezpośrednich interakcji na żywo

Brak głębszego zrozumienia, ponieważ materiał kursu jest ograniczony i ma formę quizów

Ponieważ dostarczane są tylko rozwiązania podręcznikowe, nie można odpowiedzieć na unikalne pytania

Ceny Quizplus

40 USD/miesiąc

Quizplus oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. AcademicHelp

przez academichelp.net AcademicHelp to platforma z recenzjami usług edukacyjnych, która ocenia różne platformy i narzędzia online do nauki i pomocy w odrabianiu prac domowych. Nauczyciele, profesorowie i zespół wewnętrznych ekspertów zapewniają szczegółowe informacje zwrotne na temat wielu dostawców rozwiązań do odrabiania prac domowych, a ich opinie są gromadzone na AcademicHelp.

Obejmuje ona wiele rodzajów platform, w tym te, które oferują pisanie esejów, pisanie AI i pisanie rozpraw, a także witryny do nauki programowania i narzędzia do sprawdzania plagiatu.

Użytkownicy mogą wyszukać platformę na AcademicHelp, a następnie zdecydować, co jest dla nich najlepsze.

Najlepsze funkcje AcademicHelp

Czytanie recenzji opublikowanych przez użytkowników na innych popularnych stronach internetowych i portalach społecznościowych

Uzyskaj dostęp do oceny A*Help, która ocenia kompleksowo produkt ed-tech, od procesów zamawiania, cen i systemów płatności po oferowane rabaty

Skorzystaj z tablicy pytań i odpowiedzi, aby zadać konkretne pytania wewnętrznym ekspertom

Ograniczenia AcademicHelp

Mylący interfejs użytkownika, który utrudnia dostęp do informacji

Ograniczone wsparcie dla studentów i nauczycieli ESL (English as a Second Language)

Brak czatów w czasie rzeczywistym i interakcji z ekspertami może zniechęcać studentów do korzystania z platformy

Cennik AcademicHelp

Kontakt w sprawie cen

AcademicHelp oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

9. Symbolab

przez symbolab.com Symbolab jest dostawcą rozwiązań matematycznych online, zawierającym przewodniki z rozwiązaniami dla wszystkich typów problemów matematycznych. Rozwiązania są dostępne w formie tekstu lub wideo i są bardzo przydatne dla nauczycieli i uczniów na całym świecie.

Ta popularna aplikacja edukacyjna działa również jako usługa pomocy dla nauczycieli, którzy chcą poprawić jakość zajęć dla swoich uczniów. Nauczyciele mogą za jej pomocą tworzyć niestandardowe quizy i testy.

Uczniowie mogą pobrać "ściągawkę", aby rozwiązać szczególnie trudne zadania matematyczne, czy to z wykresów, algebry, geometrii czy zadań słownych.

Najlepsze funkcje Symbolab

Łatwa nawigacja po platformie dzięki prostemu interfejsowi użytkownika

Rozwiązania krok po kroku

Dostęp do narzędzi, takich jak kalkulatory ułamków, równań logarytmicznych, pochodnych cząstkowych i liczb zespolonych, a także kalkulatory finansów osobistych, pomiarów kulinarnych oraz konwertery daty i czasu

Dostęp do narzędzi wizualnych, jeśli masz trudności ze złożonymi koncepcjami matematycznymi

Wsparcie w wielu językach

Limity Symbolab

Ułatwia uczniom kopiowanie odpowiedzi bez zrozumienia, jak dojść do rozwiązania

Wersja Free zawiera zbyt wiele reklam

Cennik programu Symbolab

Free

Plan tygodniowy: $2.49

$2.49 Plan miesięczny :$6.99

:$6.99 Plan roczny:$29.99

Symbolab oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Bohater kursu

przez coursehero.com Course Hero to oparta na wkładach alternatywa dla Homeworkify z ponad 30 milionami materiałów i zasobów do nauki. Oferuje przewodniki do nauki, rozwiązania zadań domowych, rozwiązania podręczników, notatki wideo i wyjaśnienia na różne tematy.

Platforma oferuje zasoby edukacyjne z zakresu ekonomii, psychologii, matematyki i rachunkowości. Studenci mogą również skorzystać z porad ekspertów i sesji indywidualnych dostępnych na platformie.

Najlepsze funkcje Course Hero

Dostęp do materiałów do nauki z prestiżowych programów i uczelni w USA, Wielkiej Brytanii i Europie, takich jak Harvard University, Cambridge University, University of Notre Dame itp.

Eksplorowanie zasobów dużej biblioteki zawartości, która pełni funkcję interaktywnych formatów treści

Korzystaj z pulpitu aktywności, aby uzyskać przejrzysty widok wszystkich wykorzystywanych zasobów

Limity Course Hero

Brak wielojęzycznego wsparcia

Limitowany dostęp, ponieważ niektóre funkcje są płatne, co może być zbyt kosztowne dla studentów

Brak funkcji śledzenia postępów w nauce

Ceny Course Hero

Free

Plan subskrypcji: Zaczyna się od $39.95/miesiąc

Course Hero oceny i recenzje

G2: 3.4/5 (35+ recenzji)

3.4/5 (35+ recenzji) Capterra: 3.7/5 (ponad 10 recenzji)

Inne narzędzia AI

Homeworkify i jego alternatywy ułatwiły naukę uczniom z różnych krajów i języków. Jednak rozwiązanie pomagające w odrabianiu prac domowych nie jest srebrną kulą. Połączenie go z narzędziem zarządzanie projektami zorientowane na ucznia może pomóc odzyskać kontrolę nad chaosem życia studenckiego.

W tym celu, ClickUp to doskonały wybór.

Pomaga organizować i zarządzać obciążeniami pracą akademicką, planować zajęcia i spotkania z profesorami, a także śledzić oś czasu projektów i zadań, by wymienić tylko kilka ratujących życie rzeczy.

Narzędzia dostępne w ClickUp pomagają również w zadaniach takich jak robienie notatek , współpraca współpraca z innymi studentami przy projektach i zarządzanie postępami w projektach grupowych.

Narzędzia ClickUp dla studentów

Współpraca i zarządzanie zadaniami to pestka, gdy używasz Narzędzia ClickUp dla studentów . Chociaż narzędzia te mogą nie oferować odpowiedzi na pytania domowe lub bezpośredniej pomocy w przygotowaniu do egzaminów, pomogą ci lepiej zarządzać czasem i zasobami podczas całej podróży akademickiej.

Na przykład, ClickUp może pomóc w zarządzaniu pracą domową i zajęciami w jednym miejscu.

Możesz korzystać z Tablica Kanban w ClickUp aby planować swój harmonogram, śledzić zadania i organizować je według terminów. Możesz również synchronizować zadania ze swoim kalendarzem.

Jeśli jesteś częścią projektu grupowego, możesz przydzielać zadania członkom zespołu i używaj Czat ClickUp do komunikacji.

Oprócz regularnych funkcji zarządzania projektami, możesz użyć ClickUp AI, aby zmienić sposób zarządzania notatkami i lekcjami. Zakończone długie, żmudne i powtarzalne zadania w ciągu kilku minut: ClickUp AI może pomóc w podsumowaniu notatek, ustalać priorytety zadań i konsolidować ważne lekcje w krótkie fragmenty.

Tworzenie atrakcyjnych esejów i konspektów zadań staje się łatwiejsze - asystent AI jest świetną tablicą pomysłów!

Odkryj ClickUp, aby bez wysiłku zarządzać swoimi zajęciami

Szablony ClickUp dla studentów

Istnieją szablony, z którymi możesz pracować, aby wyprzedzać swój harmonogram, efektywnie współpracować z członkami zespołu w czasie rzeczywistym i śledzić swoje postępy w nauce. Oto niektóre z najbardziej przydatnych Szablony ClickUp dla studentów :

Szablon ClickUp Cornell Notes Szablon Cornell Notes dla ClickUp pomaga lepiej zorganizować notatki, dzięki czemu można je później wykorzystać do nauki. Możesz wyróżnić kluczowe punkty i podzielić je na różne kategorie.

Zorganizuj swoje notatki lepiej dzięki szablonowi Cornell Notes ClickUp

Szablon przydziału zajęć ClickUp

Planuj, organizuj i ustalaj harmonogram zajęć za pomocą tego szablonu. Szablon ten pomoże ci również zarządzać zasobami akademickimi, w tym notatkami, zadaniami i projektami dla każdej klasy w jednym miejscu.

Skorzystaj z szablonu przydziału zajęć ClickUp, aby łatwo zaplanować zajęcia

ClickUp najlepsze funkcje

Informuj wszystkich członków Teams o postępach w projekcie za pomocąWizualne pulpity ClickUp* Szybkie tworzenie podsumowań i notatek przy użyciu AI

Używaj szablonów, aby ułatwić zarządzanie zajęciami, planowanie, współpracę z innymi studentami i śledzenie celów i oś czasu łatwe i wygodne

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak e-maile i kalendarze, w celu dotrzymywania terminów i ścisłej współpracy z innymi użytkownikami

Przechowywanie zajęć na jednej platformie zamiast przełączania się z aplikacji na aplikację

Limity ClickUp

Limit szablonów pomocnych w zarządzaniu projektami kursów

Brak wielojęzycznego wsparcia

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp opinie

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3900+ recenzji)

ClickUp jako partner w zarządzaniu kursami i zadaniami domowymi

Jako student, nauka - a nie żonglowanie narzędziami i zadaniami domowymi - jest najlepszym sposobem na wykorzystanie swojego czasu. Platformy takie jak Homeworkify i jej alternatywy doskonale pomagają w zarządzaniu pracami domowymi i tworzeniu spersonalizowanych harmonogramów nauki.

Jeśli jednak potrzebujesz narzędzia, które usprawni twój dzień, okiełzna chaos związany z zadaniami domowymi i sprawi, że będziesz skupiony i na dobrej drodze do osiągnięcia swoich celów akademickich, nie szukaj dalej niż ClickUp. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przepłyń przez cały program, a nie tylko przez pracę domową!