10 najlepszych alternatyw Instapage w 2024 roku (recenzje i ceny)

Korzystanie z kreatora stron docelowych pomaga budować piękne, wysoko konwertujące strony docelowe w ciągu kilku minut przy niewielkiej wiedzy technicznej. To błogosławieństwo dla wielu marketerów i właścicieli małych firm.

Dla wielu Instapage jest pierwszym wyborem do tworzenia doskonałych stron docelowych.

Oferuje on jednak ograniczone opcje e-commerce, co ogranicza jego przydatność dla tych, którzy chcą sprzedawać online. Ma również ograniczoną liczbę szablonów stron docelowych, co poważnie ogranicza elastyczność projektowania.

Na szczęście Instapage nie jest jedynym narzędziem do tworzenia landing page'y. Jeśli chcesz odkryć najlepsze alternatywy dla Instapage, które oferują lepszą równowagę między funkcjami i cenami, jesteś we właściwym miejscu.

Przeprowadzimy Cię przez 10 najlepszych alternatyw dla Instapage, z których każda ma na celu podniesienie Twojej obecności w Internecie.

Czego należy szukać w alternatywach dla Instapage?

Zanim zagłębimy się w listę, oto krótka wskazówka. Wybór alternatywy dla Instapage staje się znacznie łatwiejszy, gdy wiesz dokładnie, czego szukać. Podczas oceny dostępnych opcji należy pamiętać o następujących czynnikach:

Cena: Porównaj plany cenowe i upewnij się, że alternatywa pasuje do twojego budżetu i oferuje funkcje, których potrzebuje twoja firma. Unikaj niepotrzebnych wydatków na krzykliwe funkcje, z których nie będziesz korzystać

Porównaj plany cenowe i upewnij się, że alternatywa pasuje do twojego budżetu i oferuje funkcje, których potrzebuje twoja firma. Unikaj niepotrzebnych wydatków na krzykliwe funkcje, z których nie będziesz korzystać Szablony: Zróżnicowany wybór profesjonalnie zaprojektowanych szablonów będzie w stanie spełnić twoje oczekiwaniazaoszczędzić czas i pomoże stworzyć atrakcyjne wizualnie strony docelowe

Zróżnicowany wybór profesjonalnie zaprojektowanych szablonów będzie w stanie spełnić twoje oczekiwaniazaoszczędzić czas i pomoże stworzyć atrakcyjne wizualnie strony docelowe Cechy i funkcjonalność: Szukaj platformy z wysokiej jakości szablony do pisania treści, szablony map witryn, solidne możliwości testowania A/B, kreator typu "przeciągnij i upuść" oraz bezproblemowa integracja z preferowanymi stronami narzędzia marketingu przychodzącego *Możliwości współpracy: Jeśli pracujesz z zespołem, wybierz alternatywę Instapage, która pozwala na łatwą współpracę i edycję stron docelowych

Szukaj platformy z wysokiej jakości szablony do pisania treści, szablony map witryn, solidne możliwości testowania A/B, kreator typu "przeciągnij i upuść" oraz bezproblemowa integracja z preferowanymi stronami narzędzia marketingu przychodzącego *Możliwości współpracy: Jeśli pracujesz z zespołem, wybierz alternatywę Instapage, która pozwala na łatwą współpracę i edycję stron docelowych Responsywność mobilna: Wraz z rosnącą liczbą użytkowników korzystających ze stron internetowych za pomocą urządzeń mobilnych (56.1% na grudzień 2024 r), tworzone strony docelowe muszą reagować na urządzenia mobilne

Wraz z rosnącą liczbą użytkowników korzystających ze stron internetowych za pomocą urządzeń mobilnych (56.1% na grudzień 2024 r), tworzone strony docelowe muszą reagować na urządzenia mobilne Opcje dostosowywania: Upewnij się, że wybrana platforma oferuje wystarczającą personalizację, aby uchwycić osobowość marki na stronach docelowych

Upewnij się, że wybrana platforma oferuje wystarczającą personalizację, aby uchwycić osobowość marki na stronach docelowych Analityka wydajności: Szukaj analityki inarzędzia do raportowania takich jak śledzenie konwersji i mapy cieplne, które pomogą zmniejszyć współczynnik odrzuceń, poprawić zaangażowanie i zwiększyć sprzedaż

10 najlepszych alternatyw Instapage do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy masz już mapę mentalną, aby wybrać odpowiednią alternatywę Instapage, oto lista 10 najlepszych opcji dostępnych obecnie na rynku.

1. Unbounce

via Unbounce Unbounce to kreator stron docelowych znany z łatwości obsługi. Jego interfejs typu "przeciągnij i upuść" eliminuje potrzebę posiadania umiejętności kodowania podczas tworzenia strony docelowej, która przyciąga i konwertuje odwiedzających.

Możesz wybrać między Classic Builder i Smart Builder, aby utworzyć stronę docelową. Każdy plan Unbounce oferuje dostęp do obu. Podczas gdy Classic Builder oferuje oryginalne doświadczenie "przeciągnij i upuść" z zaawansowanym kodowaniem i dostosowywaniem, Smart Builder wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby przyspieszyć tworzenie strony docelowej dzięki rekomendacjom opartym na danych.

W przypadku użytkowników WordPressa wtyczka Unbounce WP pomaga płynnie publikować niestandardowe strony docelowe bezpośrednio w witrynie WordPress.

Unbounce jest znany ze swojej funkcji Smart Traffic, która zwiększa współczynniki konwersji i zmniejsza koszt pozyskania dzięki optymalizacji opartej na sztucznej inteligencji.

Najlepsze funkcje Unbounce

Wybór spośród ponad 100 szablonów stron docelowych typu "przeciągnij i upuść" z testami A/B

Korzystaj z przyjaznych dla urządzeń mobilnych wyskakujących okienek i lepkich pasków do trwałych wezwań do działania podczas przewijania

Połączenie z narzędziami innych firm, takimi jak Google Analytics

Zapewnij bezpieczeństwo swojego konta i stron docelowych dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa

Dostosuj tła wideo, lightboxy, łatwe formularze lead-gen i wiadomości z podziękowaniami

Ograniczenia Unbounce

Tworzenie idealnych stron docelowych przyjaznych dla urządzeń mobilnych jest wyzwaniem

Ceny Unbounce

Launch : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Optimize : $145/miesiąc

: $145/miesiąc Accelerate : $240/miesiąc

: $240/miesiąc Concierge: Zaczyna się od $625/miesiąc

Oceny i recenzje Unbounce

G2: 4.4/5 (ponad 350 recenzji)

4.4/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 250 recenzji)

2. Landingi

przez Landingi Dzięki Landingi każdy może tworzyć funkcjonalne i atrakcyjne wizualnie strony internetowe bez kodowania. Aby uprościć proces projektowania, platforma oferuje intuicyjny kreator typu "przeciągnij i upuść" wraz z biblioteką ponad 200 konfigurowalnych szablonów.

W celu nadania spersonalizowanego charakteru, Landingi zapewnia inteligentne sekcje i elastyczność niestandardowej integracji HTML/CSS. Możesz zwiększyć atrakcyjność wizualną, płynnie włączając darmowe obrazy i ikony do swoich projektów.

Dzięki funkcji powielania za pomocą jednego kliknięcia, możesz łatwo replikować strony docelowe, zachowując ich wygląd i modyfikując zawartość, na przykład podczas tworzenia przetłumaczonych wersji. Pozwala także na efektywne grupowanie stron docelowych w oparciu o określone kategorie lub kampanie.

Możesz dodatkowo zoptymalizować wydajność swojej witryny dzięki wbudowanym funkcjom testowania A/B.

Wreszcie, Landingi płynnie integruje się z różnymi platformami do e-mail marketingu, CRM, e-commerce, analityki i mediów społecznościowych, w tym Hubspot, Salesforce, ActiveCampaign, Google Analytics i PayPal, aby ułatwić marketingowy ból głowy.

Najlepsze cechy Landingi

Dostęp do ponad 300 dostosowanych szablonów stron docelowych o wysokiej konwersji

Personalizacja stron docelowych z dynamiczną zawartością dla ukierunkowanego zaangażowania

Tworzenie nieograniczonej liczby stron docelowych

ograniczenia #### Landingi

Ograniczona obsługa klienta; brak wsparcia na czacie

Ceny Landingi

Lite : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Professional: $49/miesiąc

$49/miesiąc Agency : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Unlimited: $1000/miesiąc

Landingi oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (270+ recenzji)

4.5/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (170+ opinii)

3. Leadpages

przez Strony główne Leadpages to jedna z alternatyw Instapage, która pozwala generować leady i tworzyć strony skoncentrowane na konwersji. Oprócz stron docelowych, możesz tworzyć wyskakujące okienka i paski powiadomień, a nawet generować całe strony internetowe bez wysiłku za pomocą tego narzędzia.

To nie wszystko. Funkcja analizy predykcyjnej platformy umożliwia ocenę i optymalizację wydajności strony docelowej poprzez wprowadzanie świadomych poprawek i zmian. Otrzymujesz również dostęp do spersonalizowanego coachingu z ekspertami ds. generowania leadów.

Najlepsze funkcje Leadpages

Uzyskiwanie wskazówek dotyczących konwersji w czasie rzeczywistym podczas tworzenia stron

Dostęp do kas Leadpages z planami wyższego poziomu

Płynna integracja z popularnymi dostawcami usług e-mail (ConvertKit, ActiveCampaign, AWeber)

Połączenie z WordPress za pomocą dedykowanej wtyczki

Uzyskaj światowej klasy konsultacje techniczne przez e-mail, czat lub telefon

Ograniczenia Leadpages

Standardowy plan nie oferuje testów A/B

Nie skaluje się do złożonych i skomplikowanych stron internetowych

Cennik Leadpages

Standard: $37/miesiąc

$37/miesiąc Pro: $74/miesiąc

$74/miesiąc Zaawansowane: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Leadpages

G2: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

4.4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (290+ opinii)

4. Eleganckie motywy

przez Eleganckie motywy Chociaż Divi od Elegant Themes jest często kategoryzowany jako motyw WordPress, w rzeczywistości jest to kompletny framework projektowy, który pozwala zbudować i dostosować każdy aspekt witryny od podstaw.

Divi przewyższa typowe szablony, poprawiając estetykę strony docelowej poprzez włączenie różnych unikalnych elementów strony.

Dzięki wizualnemu edytorowi, dostępnemu zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów, możesz bez wysiłku projektować wysokiej jakości strony docelowe. Kluczowe funkcje obejmują edycję tekstu w linii i konfigurowalną kontrolę CSS dla zaawansowanych użytkowników.

Najlepsze funkcje Elegant Themes

Możliwość modyfikacji strony internetowej w celu dostosowania jej do zmieniających się potrzeb biznesowych

Tworzenie responsywnych stron internetowych i kontrolowanie ich wyglądu na urządzeniach mobilnych

Regularnie aktualizuj i ulepszaj funkcje, aby poprawić funkcjonalność motywu

Używanie elementów projektu dla całej witryny do wprowadzania globalnych zmian

Ograniczenia Elegant Themes

Witryny zbudowane przy użyciu szablonów Elegant Themes ładują się wolno

Układ nie jest automatycznie przenoszony na urządzenia mobilne i inne

Ceny Elegant Themes

Divi: $89/rok

$89/rok Divi Pro: $569/rok

$569/rok Divi Lifetime: $249

$249 Divi Pro + Lifetime: $729

Oceny i recenzje Elegant Themes

G2: 4.7/5 (ponad 80 recenzji)

4.7/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 1000 recenzji)

5. Click Funnels

przez Click Funnels ClickFunnels to narzędzie do sprzedaży online dla firm, które usprawnia ich lejki marketingowe, od wprowadzania produktów na rynek po pozyskiwanie e-maili i sprzedaż. W rzeczywistości jest to kompleksowe rozwiązanie dla firm zajmujących się handlem elektronicznym, oferujące szereg funkcji, takich jak CRM, analityka, strony sprzedaży, witryny członkowskie i inne.

Dzięki konfigurowalnym stronom docelowym i autoresponderom e-mail, ClickFunnels eliminuje złożoność tworzenia lejków marketingowych. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i integrację z różnymi platformami marketingowymi. Funkcje takie jak tworzenie formularzy zamówień i stron z podziękowaniami uzupełniają pakiet.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małej firmy, przedsiębiorcą internetowym, czy częścią większego przedsiębiorstwa, ClickFunnels może pomóc Ci zwiększyć współczynniki konwersji, identyfikując możliwości optymalizacji lejka na każdym kroku.

Najlepsze funkcje Click Funnels

Dostęp do 22 profesjonalnych szablonów lejków dostosowanych do różnych scenariuszy biznesowych, takich jak premiery produktów, strony sprzedaży i promocje wydarzeń

Wykorzystanie intuicyjnego edytora typu "przeciągnij i upuść" do tworzenia lejków sprzedażowych i stron docelowych bez wysiłku; nie są wymagane żadne umiejętności kodowania

Zoptymalizuj swoje lejki za pomocą testów podziału A/B

Użyj edytora kodu, aby dodać niestandardowe funkcje

Ograniczenia Click Funnels

Doświadczenie użytkownika wymaga poprawy

Stroma krzywa uczenia się

Cennik ClickFunnels

Podstawowy : $147/miesiąc

: $147/miesiąc Pro : $197/miesiąc

: $197/miesiąc Funnel Hacker: $497/miesiąc

Oceny i recenzje ClickFunnels

G2: 4.6/5 (380+ recenzji)

4.6/5 (380+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (640+ opinii)

6. Pagewiz

przez Pagewiz Tworzenie stron docelowych za pomocą Pagewiz przypomina tworzenie prostej prezentacji.

Intuicyjny edytor typu "przeciągnij i upuść" pomaga tworzyć perfekcyjne strony docelowe bez specjalistycznej wiedzy technicznej. To prawda: możesz umieszczać elementy w dowolnym miejscu i co do piksela. Wystarczy wskazać, kliknąć i z łatwością opublikować wiele stron - nawet na urządzeniach mobilnych.

Pagewiz to także najlepsze oprogramowanie do tworzenia stron docelowych kampanii, zwłaszcza że umożliwia masowe wysyłanie wiadomości e-mail. Zawsze możesz sprawdzić najnowsze statystyki i współczynniki konwersji na głównej stronie kampanii. Ponadto dane potencjalnych klientów są bezpiecznie przechowywane na serwerach Pagewiz.

Najlepsze cechy Pagewiz

Dostęp do zaawansowanych opcji dostosowywania stron docelowych za pomocą niestandardowego HTML, CSS i JavaScript

Uzyskaj nieograniczoną liczbę czcionek za darmo z biblioteki Google Fonts

Łatwe dodawanie filmów bez konieczności używania osadzonego kodu

Tworzenie formularzy z wieloma typami pól i projektowanie nowych typów pól

Ograniczenia Pagewiz

Układ projektu jest nieco restrykcyjny

Ceny Pagewiz

Podstawowy : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Standard : $42/miesiąc

: $42/miesiąc **Plus:84 USD/miesiąc

Pro: $169/miesiąc

Oceny i recenzje Pagewiz

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. HubSpot

przez HubSpot HubSpot to kompleksowa platforma do marketingu przychodzącego, sprzedaży i usług, zapewniająca narzędzia na każdym etapie podróży klienta. Platforma zawiera potężny CMS do tworzenia treści zoptymalizowanych pod kątem SEO oraz zwiększania widoczności i zaangażowania online.

Jedną z kluczowych zalet HubSpot jest rozbudowany pakiet integracji, który zwiększa ogólną produktywność marketingu i sprzedaży. Jego solidna analityka oferuje cenny wgląd w zachowania klientów i wydajność kampanii, wspierając świadome, oparte na danych podejmowanie decyzji.

HubSpot to świetny kreator stron docelowych, który umożliwia bezpłatne podłączenie niestandardowej domeny do CMS. Dzięki temu możesz skupić się nie na wyzwaniach technicznych, ale na tym, co najważniejsze - budowaniu wyjątkowej obsługi klienta.

Najlepsze funkcje HubSpot

Korzystaj z wbudowanych narzędzi do SEO, blogowania i zarządzania mediami społecznościowymi, aby przyciągać i konwertować klientów

Usprawnienie rutynowych zadań dzięki automatyzacji i sztucznej inteligencji

Tworzenie, personalizacja i automatyzacja kampanii e-mailowych na podstawie zachowań klientów

Śledzenie wydajności kampanii dzięki zaawansowanym funkcjom analitycznym i raportowania

Ograniczenia HubSpot

Wyższe ceny odstraszają małe firmy i startupy

Funkcje takie jak automatyzacja i zaawansowane raportowanie są dostępne tylko w wyższych planach cenowych

Cennik HubSpot

Darmowy

Starter : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc Profesjonalny : $800/miesiąc

: $800/miesiąc Enterprise: Począwszy od 3600 USD/miesiąc

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 10 600 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 600 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 3 900 opinii)

8. Brevo

przez Brevo Brevo, wcześniej znane jako Sendinblue, jest popularne ze względu na swoje narzędzie do marketingu e-mailowego, ale jest to pełnoprawny kreator stron docelowych. Jedna z najlepszych alternatyw Instapage, Brevo oferuje takie funkcje jak CRM, wiadomości SMS i reklamy na Facebooku.

Skrypt Tracker wyróżnia Brevo, umożliwiając użytkownikom monitorowanie zachowania ich kontaktów na stronie internetowej. Firmy mogą wykorzystać te informacje do projektowania przepływów pracy automatyzacji, które sprzyjają rozwojowi.

Kreator stron docelowych platformy typu "przeciągnij i upuść" zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, zwiększając liczbę potencjalnych klientów i konwersji. Brevo jest cennym rozwiązaniem dla firm poszukujących wszechstronnej i praktycznej platformy marketingowej.

Najlepsze cechy Brevo

Uproszczenie zadań dzięki łatwemu w użyciu i prostemu interfejsowi

Śledzenie ruchu na stronie docelowej za pomocą Google Analytics

Łatwe dodawanie formularzy do dowolnej strony

Ograniczenia Brevo

Stroma krzywa uczenia się

Trudne dodawanie/usuwanie członków z planu

Ceny Brevo

Darmowy

Starter : 25 USD/miesiąc

: 25 USD/miesiąc Biznes : $65/miesiąc

: $65/miesiąc BrevoPlus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brevo

G2: 4,5/5 (ponad 650 recenzji)

4,5/5 (ponad 650 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 1900 recenzji)

9. GetResponse

przez GetResponse Założony jako narzędzie do automatyzacji marketingu e-mailowego, GetResponse ewoluował w kompleksową platformę marketingową z wieloma funkcjami, umożliwiając użytkownikom tworzenie stron docelowych, prowadzenie webinarów i nie tylko.

GetResponse oferuje takie funkcje, jak szablony reagujące na urządzenia mobilne i zintegrowany edytor obrazów obsługujący obrazy z Shutterstock i GIF-y z Giphy. Kreator stron docelowych oferuje kompletny pakiet z funkcjami testów A/B, czatem na żywo i powiadomieniami web push.

Najlepsze funkcje GetResponse

Wybór spośród ponad 200 szablonów stron docelowych dla konkretnych celów

Wizualny kreator lejka sprzedażowego dla zwiększenia ROI

Generowanie zoptymalizowanych stron docelowych przy użyciu sztucznej inteligencji

Uzyskaj wgląd w czasie rzeczywistym dzięki panelowi analitycznemu

Ograniczenia GetResponse

Wymaga poprawy użyteczności

Bardziej zaawansowane funkcje, takie jak automatyzacja marketingu, hosting webinarów i narzędzia e-commerce, są dostępne tylko w wyższych planach

Cennik GetResponse

Marketing e-mailowy : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Automatyzacja marketingu : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Marketing e-commerce: $119/miesiąc

Oceny i recenzje GetResponse

G2: 4.3/5 (630+ recenzji)

4.3/5 (630+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (470+ opinii)

10. Groove

przez Groove GroovePages to najnowszy dodatek do pakietu kreatorów stron docelowych i narzędzi marketingowych Groove, zaspokajający potrzeby zarówno właścicieli małych, jak i dużych firm.

Darmowy plan GroovePages oferuje alternatywę dla Instapage bez żadnych kosztów początkowych. Darmowy plan wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami.

Dla tych, którzy szukają bardziej rozbudowanych funkcji, Groove oferuje ograniczoną czasowo płatną dożywotnią ofertę, która zapewnia dostęp do wszystkich zintegrowanych narzędzi bez obciążenia miesięcznymi opłatami cyklicznymi.

Członkostwo w Groove obejmuje szereg narzędzi, w tym GroovePages, GrooveMail, GrooveSell, GrooveKart, GrooveAffiliate, GrooveMember, GrooveVideo, GrooveBlog i inne, dzięki czemu jest to kompleksowy pakiet rozwiązań marketingowych.

Najlepsze cechy Groove

Optymalizacja szablonów lub tworzenie stron blok po bloku

Płynne zarządzanie podmiotami stowarzyszonymi dzięki wbudowanemu systemowi zarządzania podmiotami stowarzyszonymi

Korzystaj z kreatora stron docelowych typu "przeciągnij i upuść", aby bez wysiłku tworzyć strony internetowe

Edycja i podgląd stron zgodnie z rozmiarem urządzenia

Ograniczenia Groove

Czasami może być wadliwy i niespójny

Ceny Groove

Plan startowy: Darmowy

Darmowy Plan Free-Lite: Darmowy

Darmowy Plan Creator+: $42/miesiąc

$42/miesiąc Plan Premium+: 299 dolarów/miesiąc

299 dolarów/miesiąc Premium+ Lifetime: $2,497

Oceny i recenzje Groove

G2: 4,7/5 (ponad 2 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 900 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

Inne narzędzia marketingowe

Tworzenie stron docelowych to niewielka część wprowadzania firmy do Internetu. Musisz stworzyć przyzwoitą stronę internetową, skonfigurować sklep internetowy wraz z funkcjami kasy i bramkami płatności, sprzedać go swoim odbiorcom i zoptymalizować pod kątem konwersji.

Tak więc, podczas gdy Instapage i jego alternatywy świetnie nadają się do przygotowania stron docelowych, zdecydowanie będziesz potrzebować więcej narzędzi do kompleksowej optymalizacji zarządzania projektem strony internetowej . A co może być lepszego niż aplikacja, która pozwala zrobić to wszystko?

Poznaj ClickUp!

ClickUp

ClickUp zapewnia zespołom marketingowym różne narzędzia i funkcje usprawniające tworzenie stron internetowych - od tworzenia atrakcyjnych kopii stron docelowych po zarządzanie marketingowymi przepływami pracy. ClickUpAI pomaga na przykład tworzyć i uruchamiać strony docelowe od podstaw. Użyj go, aby wygenerować piękne i skoncentrowane na konwersji układy dla swojej firmy, oszczędzając czas i wysiłek.

Ponadto, zoptymalizuj zawartość strony docelowej pod kątem większego zaangażowania i konwersji, korzystając z funkcji Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji do tworzenia skutecznych nagłówków, przekonujących zwrotów wzywających do działania i wciągających opisów produktów.

Pobudź kreatywność, twórz szablony stron docelowych lub generuj kopie z prędkością błyskawicy dzięki najlepszemu na świecie partnerowi do burzy mózgów

Jeśli wolisz nie generować układów stron docelowych, możesz polegać na Szablon strony docelowej ClickUp dla pomysłów i inspiracji.

Twórz strony docelowe o wysokiej konwersji dzięki szablonowi strony docelowej ClickUp

Wskazówka dla profesjonalistów? Możliwości ClickUp nie ograniczają się jedynie do tworzenia landing page'y. Jest to również wszechstronny oprogramowanie do content marketingu .

Przyspiesz planowanie treści dzięki Szablon planu marketingu treści ClickUpClickUp dla marketingu oferuje elastyczny obszar roboczy, w którym Twój zespół może tworzyć treści, przypisywać zadania, zarządzać przepływami pracy treści i analizować wyniki projektu.

Wizualnie porównuj obciążenia zespołu i śledź postępy dzięki widokowi osi czasu ClickUp

ClickUp zapewnia również solidne narzędzia do zarządzania treścią i planowania. Jego szablony kalendarza treści umożliwiają zespołom marketingowym skuteczną organizację i wizualizację strategii treści. Szablony te pomagają nakreślić harmonogramy tworzenia treści, zaplanować daty publikacji i utrzymać spójność kampanii.

Planuj swoje treści bez wysiłku dzięki szablonowi kalendarza treści ClickUp

ClickUp najlepsze cechy

Natychmiastowa zmiana tonu i stylu pisania za pomocą ClickUp AI

Tworzenie wysokiej jakości treści za pomocą podpowiedzi AI

Płynna optymalizacja wyróżnionego tekstu za pomocą paska narzędzi AI

Skuteczne generowanie natychmiastowych podsumowań i elementów akcji

Tłumacz języki i sprawdzaj pisownię w aplikacji

Bezproblemowa współpraca naTablice ClickUp* Projektowanie przepływów pracy z dostosowywanymi szablonami

Wspólne zarządzanie briefami kreatywnymi dziękiDokumenty ClickUp* Przyspiesz proces opiniowania projektów dzięki zintegrowanej funkcji proofingu

Ograniczenia ClickUp

Rozbudowane możliwości dostosowywania mogą być przytłaczające dla nowych użytkowników

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 6 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 6 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

W kierunku budowania lepszych stron docelowych

Szukając najlepszych alternatyw dla Instapage, wiesz, że decyzja wykracza poza znalezienie szybkiego zamiennika. Chodzi o znalezienie rozwiązania, które wnosi wartość dodaną do działań związanych z tworzeniem stron internetowych i marketingiem.

Nasza wyselekcjonowana lista pomoże ci dokonać świadomego wyboru spośród wielu alternatywnych rozwiązań Kreatory stron internetowych AI dostępne. Wypróbuj wszechstronne rozwiązanie, takie jak ClickUp, aby skorzystać z możliwości tworzenia treści i współpracy opartej na sztucznej inteligencji. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!