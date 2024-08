10 najlepszych alternatyw WordPress w 2024 roku (recenzje i ceny)

W świecie, w którym każdy produkt i usługa znajduje się w zasięgu wyszukiwarki Google, posiadanie funkcjonalnej i estetycznej strony internetowej nie podlega negocjacjom dla firm.

Aby się wyróżnić, nawiązać niestandardowe połączenia z klientami, rozwijać markę i zwiększać przychody, potrzebna jest wyjątkowa obecność w Internecie. A do jej stworzenia potrzebne są odpowiednie narzędzia i platforma.

Dla wielu WordPress jest oczywistym wyborem. Jego system zarządzania zawartością sprawia, że tworzenie blogów, witryn i sklepów jest proste, nawet dla osób nieposiadających wiedzy technicznej.

WordPress jest jednak tak dobry, że nie nadaje się dla wszystkich rodzajów organizacji. Inne narzędzia do zarządzania zawartością mogą lepiej odpowiadać celom i potrzebom technicznym.

Jeśli więc budujesz witrynę od podstaw lub rozważasz migrację z WordPressa, warto przyjrzeć się 10 najlepszym alternatywom WordPressa.

Ale najpierw musisz wiedzieć, od czego zacząć.

Czego należy szukać w alternatywach dla WordPressa

Wybierając z listy alternatyw dla WordPressa, przyjrzyj się swoim celom i potrzebom biznesowym. Wybierz platformę, która będzie dla ciebie najlepsza zarówno pod względem ceny, jak i możliwości.

Oto najważniejsze punkty, które należy wziąć pod uwagę:

Łatwość obsługi: Wybierz łatwą w obsłudze platformę, którą możesz niestandardowo dostosować do swoich potrzeb. Jeśli nie jesteś programistą, platforma typu "no-code" z kreatorem stron typu "przeciągnij i upuść" i uproszczoną nawigacją ułatwi konserwację Skalowalność: Upewnij się, że platforma może być skalowana, aby pomieścić większą zawartość i rosnący ruch na stronie w miarę rozwoju firmy Funkcje SEO: Nigdy nie było tak dużo zawartości online jak dziś. Aby zwiększyć swoje szanse w rankingu, ważne jest nie tylko tworzenie dobrej zawartości, ale także współpraca z narzędziem do tworzenia stron internetowych, które oferuje wtyczki SEO lub integruje narzędzia SEO innych firm Szablony: Poszukaj alternatyw dla WordPressa, które oferują konfigurowalne szablony i motywy. Pomoże to zaoszczędzić czas i stworzyć strony internetowe, które oferują angażujące i dynamiczne doświadczenia klientów Integracja z innymi platformami: Zapewnij kompatybilność z narzędziami i usługami innych firm, które spełniają twoje potrzeby biznesowe. Na przykład, jeśli sprzedajesz produkty bezpośrednio ze swojej strony internetowej, upewnij się, że wybrany kreator stron internetowych integruje się z bramkami płatności, e-mail marketingiem i narzędziami analitycznymi Wydajność strony internetowej: Wybierz kreator stron internetowych o zwiększonej wydajności i niestandardowej obsłudze klienta. Obejmuje to między innymi szybsze ładowanie stron, niezawodny czas pracy i responsywny design

10 najlepszych alternatyw WordPress do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, jak wybrać najlepsze alternatywy WordPress dla swojego przypadku użycia, oto lista 10 najlepszych opcji.

1. Drupal

przez Drupal Drupal to system zarządzania zawartością (CMS) o otwartym kodzie źródłowym, który napędza strony internetowe globalnych instytucji rządowych, firm medialnych i instytucji edukacyjnych.

Jego solidna i konfigurowalna struktura zarządzania treścią obsługuje duże ilości zawartości, danych i ruchu na wszelkiego rodzaju stronach internetowych - od osobistych blogów po te należące do uznanych Enterprise.

A co najlepsze? Małe firmy z mniejszymi możliwościami technicznymi i zasobami mogą z łatwością zarządzać witrynami Drupal dzięki prostym narzędziom, takim jak kreator "przeciągnij i upuść" i gotowe szablony do projektowania stron internetowych. Sprawia to, że jest to jedna z popularnych alternatyw dla WordPressa.

Oferuje on jednak również programistom styl architektoniczny, który pozwala im korzystać z biblioteki modeli i modułów Drupala do projektowania, budowania i ulepszania funkcji witryny.

Najlepsze funkcje Drupala

Większe bezpieczeństwo dzięki szyfrowaniu baz danych i kontroli dostępu użytkowników

Tłumaczenie typów zawartości, interfejsów użytkownika i innych elementów witryny w oparciu o preferowany język użytkownika

Silne wsparcie API i integracja z aplikacjami innych firm, takimi jak narzędzia do automatyzacji marketingu do tworzenia kampanii i mediów społecznościowychkalendarze zawartości* Korzystaj z kontroli wersji i weryfikacji zawartości w celu zapewnienia płynnej współpracy

Limity Drupala

Wymaga dużej ilości pamięci RAM i rozbudowy ogólnej infrastruktury serwera

Wymaga częstych aktualizacji

Ceny Drupala

Free

Drupal oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (ponad 400 recenzji)

3.8/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (440+ recenzji)

2. Adobe Commerce (Magento)

przez Adobe Commerce Adobe Commerce to popularne rozwiązanie e-commerce CMS, które oferuje solidne, skalowalne i konfigurowalne witryny sklepów internetowych.

Zapewnia wsparcie dla headless commerce - architektury, która oddziela front sklepu internetowego od zaplecza operacyjnego w zakresie bezpieczeństwa, procesów danych, logiki biznesowej itp. w celu zwiększenia szybkości i skalowalności.

Platforma wyróżnia się zaawansowanymi funkcjami zarządzania produktami, szeroką gamą konfigurowalnych motywów i modułową strukturą zapewniającą wsparcie dla rozszerzeń do tworzenia stron internetowych. Ma intuicyjną konstrukcję i zapewnia kompleksową analizę zachowań klientów, co czyni ją silną alternatywą dla WordPressa.

Adobe Commerce posiada również prężnie działającą społeczność programistów, w ramach której użytkownicy łączą się w celu nawiązywania kontaktów i wymiany pomysłów. Zapewnia ciągłe aktualizacje i ulepszenia swojej struktury CMS.

Jednak ze względu na niszowe ustawienia i rozwój, Adobe Commerce jest zwykle droższy, w przeciwieństwie do WordPressa. Lepiej nadaje się do średniego i dużego handlu elektronicznego niż do mniejszych sklepów.

Jeśli chcesz utrzymać niskie koszty podczas tworzenia sklepu internetowego dla swojego biznesu, możesz wypróbować ich inną ofertę, Magento Open Source.

Najlepsze funkcje Adobe Commerce

Wbudowane narzędzia do zarządzania relacjami z klientami, takie jak śledzenie zapasów i zamówień oraz dynamiczne sugestie dotyczące produktów i zawartości

Funkcje rekomendacji produktów oparte na AI, zapewniające bogatsze, bardziej spersonalizowane doświadczenie klienta, które może poprawić współczynniki konwersji

Wielojęzyczne i wielowalutowe wsparcie dla rynków międzynarodowych

Zoptymalizowane zakupy mobilne dla klientów korzystających ze smartfonów i tabletów

Limity Adobe Commerce

Porównywalnie droższe ze względu na wysokie zużycie zasobów serwera

Stroma krzywa uczenia się dla niestandardowych ustawień

Ceny Adobe Commerce

Adobe Commerce Pro: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Usługi zarządzane: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Adobe Commerce

G2: 4/5 (ponad 450 recenzji)

4/5 (ponad 450 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 600 recenzji)

3. Joomla

przez Joomla Joomla, system zarządzania zawartością o otwartym kodzie źródłowym, jest popularną alternatywą WordPressa od 2005 roku i można go używać do tworzenia stron internetowych, rozszerzeń i innych form aplikacji online.

Skupia się on na upodmiotowieniu użytkownika i nie wymaga zaawansowanej znajomości HTML i CSS, podobnie jak w przypadku tworzenia witryny WordPress. Użytkownicy mogą zamiast tego polegać na wielu szablonach i rozszerzeniach Joomla, aby zbudować unikalną obecność w sieci dla swojego biznesu.

Czy wiedziałeś, że możesz skorzystać z ponad 8000 rozszerzeń Joomla do zrobienia swojej strony internetowej? Jedną z najważniejszych korzyści płynących z bycia użytkownikiem Joomla jest dostęp do dużej społeczności twórców stron internetowych, którzy są gotowi pomóc w szybkim uzyskaniu opinii i łatwym rozwiązaniu problemów.

Najlepsze funkcje Joomla

Łatwe zarządzanie zawartością dzięki trójwarstwowemu systemowi artykułów i edytorowi WYSIWYG

Pakiety tłumaczeń w ponad 70 językach wraz ze wsparciem organizacji zawartości dla pozycji globalnych

Regularne wydania, poprawki i rozszerzenia zapewniające dodatkowe bezpieczeństwo

Popraw ranking swojej witryny dzięki różnym funkcjom przyjaznym dla SEO, takim jak wysoce konfigurowalne struktury adresów URL, przyjazne dla wyszukiwarek adresy URL i meta-tagi

Lepsze administrowanie witryną dzięki inteligentnej kontroli dostępu

Limity Joomla

Limit dodatkowych modułów ogranicza projektowanie stron internetowych

Płatne wtyczki często spowalniają działanie witryny

Cennik Joomla

Free

Oceny i recenzje Joomla

G2: 4/5 (370+ recenzji)

4/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (600+ opinii)

4. Squarespace

przez Squarespace Podczas gdy zaawansowani użytkownicy WordPressa mogą nie uznać Squarespace za najlepszą alternatywę WordPressa, jest on dość popularny wśród małych i średnich firm. I nie bez powodu!

Dzięki intuicyjnemu redaktorowi typu "przeciągnij i upuść" i dobrze zaprojektowanym szablonom, użytkownicy nie potrzebują żadnych umiejętności technicznych, aby tworzyć piękne, responsywne strony. Pozwala to również na dość szybkie uruchamianie witryn, co jest zaletą dla blogerów, kreatywnych profesjonalistów i małych firm.

Jako kompleksowa platforma do tworzenia stron internetowych i hostingu, Squarespace obejmuje wszystko, od darmowej domeny po rejestrację domeny i utrzymanie witryny. Squarespace oferuje wsparcie dla blogów, analityki i funkcji e-commerce, dzięki czemu idealnie nadaje się dla dużych przedsiębiorstw.

Dodatkowym atutem Squarespace jest możliwość integracji aplikacji i platform społecznościowych z kontami użytkowników, co pozwala na zbudowanie kompleksowej obecności w Internecie.

Najlepsze funkcje Squarespace

Wybór spośród ponad 100 profesjonalnie zaprojektowanych szablonów, w tym wstępnie zaprojektowanych szablonów wideo

Zarządzanie witryną w podróży za pomocą aplikacji mobilnej

Zapewnij płynną funkcję witryny na różnych urządzeniach dzięki kompatybilności z responsywnym projektem

Wykorzystaj zarządzanie zapasami, zamówieniami i bramkami płatności

Integracja z narzędziami innych firm, takimi jak narzędzia do automatyzacji marketingu dla kampanii,szablony planów marketingowychi narzędziami SEO

Zbieranie informacji na temat ruchu w witrynie, niestandardowych zachowań i popularności zawartości

Limity Squarespace

Niektóre wtyczki są drogie

Elastyczność projektowania jest ograniczona, biorąc pod uwagę dużą liczbę szablonów i motywów

Potencjalne opóźnienia w wydajności przy dużych skokach ruchu

Ceny Squarespace

Osobisty : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Business: $23/miesiąc

$23/miesiąc Commerce (Basic) : $27/miesiąc

: $27/miesiąc Handel (Zaawansowany): $49/miesiąc

Squarespace oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2800 recenzji)

5. PrestaShop

przez PrestaShop PrestaShop stanowi doskonałą alternatywę dla WordPressa, szczególnie w przypadku handlu elektronicznego. Jest to alternatywa o otwartym kodzie źródłowym, która zapewnia skalowalną i elastyczną platformę odpowiednią dla sprzedawców chcących założyć sklepy internetowe.

Jego USP polega na dostarczaniu wyspecjalizowanych funkcji z zaawansowanymi funkcjami do zarządzania katalogiem, koszykiem zakupów, procesem kasowym, płatnościami i wysyłką - aspektami, w których WordPress wymagałby wielu wtyczek.

Jeśli chodzi o szersze możliwości, PrestaShop dostarcza również CMS do zarządzania zawartością sklepu, blogiem i niestandardowym wyglądem. Możesz wybierać spośród ponad 5000 modułów i motywów, aby skalować swoją obecność online i szybko rozszerzać funkcje witryny.

Najlepsze funkcje PrestaShop

Wykorzystaj złożone funkcje e-commerce, takie jak katalogowanie produktów i obliczanie podatków na podstawie lokalizacji użytkownika

Pakiety tłumaczeń do zarządzania zawartością w ponad 75 językach

Integracja zewnętrznych narzędzi SEO i marketingowych w celu prowadzenia kampanii i poprawy pozycji strony w rankingach

Ułatwienie ustawienia kont niestandardowych klientów poprzez proces w jednym oknie, redukując instancje porzucania koszyków

Korzystaj z wbudowanych wtyczek analitycznych i raportowania, aby śledzić sprzedaż online i zachowania klientów oraz usprawniać ich obsługę i doświadczenie

Limity PrestaShop

Drogie i mało konfigurowalne

Niektórzy użytkownicy raportowali brak niezawodnego wsparcia ze strony społeczności

Wyższe wymagania hostingowe, z których wynikają problemy z szybkością

Ceny PrestaShop

Classic: Free

Free Hosted: Zaczyna się od $26/miesiąc

Zaczyna się od $26/miesiąc Niestandardowy: Ceny niestandardowe

PrestaShop oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (140+ recenzji)

4.3/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 300 opinii)

6. Webflow

przez Webflow Webflow

pozwala użytkownikom tworzyć i projektować intuicyjne i responsywne strony internetowe bez kodowania.

Interfejs typu "przeciągnij i upuść", silnik animacji, edytor WYSIWYG i elementy projektowania stron internetowych pozwalają na łatwe tworzenie profesjonalnych stron internetowych, ale oferuje również elastyczność pisania kodu w celu dodatkowych niestandardowych ustawień.

Webflow oferuje również infrastrukturę hostingową dla małych Business i dużych Enterprise, dzięki czemu strony internetowe zbudowane na platformie są szybkie i działają niezawodnie.

Webflow jest znany z dobrze wyposażonego systemu zarządzania treścią do dynamicznego tworzenia zawartości i wsparcia dla witryn e-commerce, dzięki czemu jest popularną platformą blogową dla twórców.

Najlepsze funkcje Webflow

Dostęp do Webflow University z ogromną biblioteką poradników, jak optymalnie budować, edytować i utrzymywać strony internetowe

Korzystanie z narzędzi do analizy i raportowania w celu przechwytywania danych behawioralnych o odwiedzających witrynę za pomocą formularzy (rozwijanych, pól wyboru, pól tekstowych itp.)

Dodawanie kodu w celu niestandardowego projektowania stron internetowych

Integracja z marketingiem, mediami społecznościowymi iZarządzanie projektami SEO narzędzia

Kontrola dostępu użytkowników do platformy w celu współpracy

Limity Webflow

Brak całodobowej obsługi klienta

Ograniczone funkcje, takie jak brak wielojęzycznego wsparcia

Ceny Webflow

Ogólne

Starter: Free

Free Podstawowy: $14/miesiąc

$14/miesiąc CMS: $23/miesiąc

$23/miesiąc Business: $39/miesiąc

$39/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

E-commerce

Standard: $29/miesiąc

$29/miesiąc Plus: $74/miesiąc

$74/miesiąc Zaawansowany: $212/miesiąc

Webflow oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 500 recenzji)

4.4/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

7. Wix

przez Wix Wix to alternatywa WordPressa dla początkujących twórców stron internetowych, którzy cenią sobie dostępność i łatwość użytkowania ponad niestandardowe rozszerzenie i rozbudowane ustawienie funkcji.

Jest to oparta na chmurze platforma do tworzenia stron internetowych i blogów, która oferuje usługi hostingowe i projektowe, dzięki czemu jest rozwiązaniem typu "wszystko w jednym". Wix słynie z profesjonalnych szablonów do projektowania stron internetowych, które wymagają niewielkiej wiedzy na temat kodowania.

Wysoce konfigurowalne funkcje i szablony Wix obejmują różne branże, dzięki czemu platforma jest wszechstronna. Wix oferuje również wsparcie dla funkcji e-commerce, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm o ograniczonych możliwościach technicznych.

Możesz także dodawać funkcje za pośrednictwem rynku aplikacji Wix, który obsługuje ponad 500 aplikacji.

Najlepsze funkcje Wix

Kreator stron internetowych oparty na AI

Niestandardowe funkcje e-commerce, takie jak płatności online, cofanie porzucenia koszyka i zarządzanie zapasami

Hostowanie multimediów, od wideo po broszury PDF, na Wix w celu osadzenia ich w witrynie i stworzenia bardziej angażującego doświadczenia

Limity Wix

Stosunkowo wysoka cena

Wymuszone reklamy w darmowym planie

Brak możliwości zmiany szablonów po uruchomieniu witryny

Cennik Wix

Light: $16/miesiąc

$16/miesiąc Core: $27/miesiąc

$27/miesiąc Business: 32 USD/miesiąc

32 USD/miesiąc Business Elite: $159/miesiąc

$159/miesiąc Enterprise: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wix

G2: 4.2/5 (ponad 1600 recenzji)

4.2/5 (ponad 1600 recenzji) Capterra: 4.4/5 (9300+ opinii)

Check out these **Alternatywy_Wix !

8. Weebly

przez Weebly Weebly to łatwa w użyciu platforma z funkcjami "przeciągnij i upuść", które sprawiają, że tworzenie i utrzymywanie stron internetowych jest wygodne, szczególnie dla osób prywatnych i firm o ograniczonych możliwościach tworzenia stron internetowych.

Weebly posiada hostowany kreator stron internetowych z wieloma wstępnie zaprojektowanymi szablonami, co czyni go jedną z najpopularniejszych darmowych alternatyw WordPressa.

Szablony Weebly są profesjonalnie zaprojektowane i wyróżniają się kompatybilnością ze smartfonami i tabletami. Użytkownicy mogą bezproblemowo dodawać zdjęcia i wideo, łączyć się z innymi witrynami i dołączać różne widżety, aby niestandardowo dostosować wygląd i styl swoich witryn.

Platforma oferuje wiele funkcji, w tym narzędzia SEO, narzędzia do wsparcia blogów i analizy, które pomagają poprawić wydajność witryny, ranking i dynamiczne dane powstania.

Centrum aplikacji Weebly oferuje darmowe i płatne aplikacje zwiększające funkcjonalność witryny.

Najlepsze funkcje Weebly

Lekkie witryny, które wykorzystują zoptymalizowany kod do szybkiego ładowania bez zbytniego obciążania zasobów

Funkcje handlu elektronicznego, takie jak wiele bramek płatniczych, które pomagają poprawić wrażenia klientów w sklepie

Tworzenie solidnego bloga i biblioteki zawartości z etykietami, kategoriami i integracją z Facebookiem

E-mail marketing zintegrowany z witryną i sklepem

Wbudowany system zarządzania podatkami, który pomaga obliczać i śledzić podatek od sprzedaży dla różnych wydajności

Nieograniczone obciążenie dla wszystkich płatnych planów

Limity Weebly

Wersja Free zawiera reklamy

Niestandardowe ustawienia są ograniczone, a wszelkie modyfikacje wymagają edycji kodu

Użytkownicy raportowali ograniczoną integrację podcastów i mediów społecznościowych

Cennik Weebly

Free

Personal: $10/miesiąc

$10/miesiąc Profesjonalny: $12/miesiąc

$12/miesiąc Wydajność: $26/miesiąc

Oceny i recenzje Weebly

G2: 4.1/5 (ponad 400 recenzji)

4.1/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 1700 recenzji)

9. Shopify

przez Shopify Jeśli wolisz korzystać z platformy handlowej typu "wszystko w jednym" niż zszywać wtyczki na WordPressie, Shopify jest dokładnie tym, czego potrzebujesz.

Najlepszy kreator stron internetowych Shopify umożliwia firmom, zarówno dużym, jak i małym, ustawienie i zarządzanie sklepami internetowymi po wyjęciu z pudełka, w tym łatwe sposoby akceptowania płatności online.

Stylowa i nowoczesna strona internetowa, która jest nieszablonowa, to marzenie większości Business. Koniec z szukaniem motywów WordPress dla sklepów e-commerce lub budowaniem witryny WordPress od podstaw.

Dla przykładu, Shopify oferuje wbudowane narzędzia do centralizacji danych dotyczących zamówień, realizacji i zapasów w różnych kanałach sprzedaży. Dostarcza również płynne, wielokanałowe płatności dostosowane do urządzeń mobilnych i jednostronicowych konwersji.

Dostawcy doceniają pulpit do zarządzania sklepem Shopify, który zapewnia płynny przegląd biznesu i zachowań klientów.

Dzięki solidnej platformie do tworzenia stron internetowych i łatwemu w użyciu interfejsowi, Shopify pomaga firmom skupić się na tym, co robią najlepiej, zamiast martwić się o obsługę i utrzymanie stron internetowych.

Najlepsze funkcje Shopify

Korzystanie z wewnętrznego systemu płatności, który nie pobiera opłaty za zrobienie transakcji

Poprawa bezpieczeństwa i zapobieganie oszustwom dzięki narzędziu do wykrywania oszustw

Monitorowanie wydajności sklepu za pomocą narzędzi do analizy i raportowania; śledzenie i analizowanie zachowań klientów, ruchu w witrynie, sprzedaży itp.

Monitoruj porzucanie koszyków, wysyłając e-maile z podpowiedziami dla klientów, aby powrócili i zakończyli zakup

Wybór spośród ponad 8000 aplikacji do integracji z infrastrukturą witryny

Ustawienie kont pracowników, którzy pomogą lepiej zarządzać sklepem

Limity Shopify

Funkcja płatności Shopify nie jest dostępna we wszystkich krajach

Funkcje bloga są ograniczone

Wyższe opłaty za transakcje i koszty związane z motywami i aplikacjami premium

Wymuszona zależność od subdomen Shopify na podstawowych poziomach planu

Ceny Shopify

Podstawowy : 29 USD/miesiąc

: 29 USD/miesiąc Shopify : $79/miesiąc

: $79/miesiąc Zaawansowany: $299/miesiąc

Oceny i recenzje Shopify

G2: 4.4/5 (ponad 4000 recenzji)

4.4/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 6000 recenzji)

10. Ghost

przez Duch Ghost to jedno z popularnych narzędzi do blogowania z platformą wydawniczą, która oferuje narzędzia do zarządzania zawartością i wydajnością blogów. Jest to idealna alternatywa open-source dla WordPressa dla szczupłych, niezależnych witryn wydawniczych lub mikroblogów, w których priorytetem jest szybkość i UX. Posiada dwa rozwiązania: Free self-hosted oraz w pełni zarządzane rozwiązanie PaaS o nazwie Ghost (Pro).

Ghost można zoptymalizować pod kątem różnych urządzeń, aby zapewnić płynne czytanie. Ghost oferuje również funkcje członkostwa i płatnej subskrypcji dla wydawców, aby pomóc w monetyzacji zawartości.

Ghost (Pro) oferuje solidny hosting, projektowanie i funkcje bezpieczeństwa, dzięki czemu można skupić się na tworzeniu wysokiej jakości zawartości i angażowaniu klientów. Ghost oferuje takie opcje, jak niestandardowa nazwa domeny i wbudowane narzędzia SEO do dalszej personalizacji witryny.

Najlepsze funkcje Ghost

Utrzymanie płynnej nawigacji, niezależnie od ilości zawartości, dzięki adaptowalnej organizacji treści

Ustawienie kont użytkowników w zespole z różnymi kontrolami i uprawnieniami

Prostota pisania, edytowania i zarządzania zawartością dzięki prostemu interfejsowi

Limity Ghost

Opcje niestandardowe są ograniczone, a zaawansowane modyfikacje wymagają kodowania

Brak natywnych narzędzi do optymalizacji wyszukiwania

Mniej zaawansowane możliwości zarządzania mediami i zasobami w porównaniu do WordPressa

Ograniczony ekosystem wtyczek

Ceny Ghost

Starter: Zaczyna się od $9/miesiąc

Zaczyna się od $9/miesiąc Kreator: Zaczyna się od $25/miesiąc

Zaczyna się od $25/miesiąc Teams: Od $50/miesiąc

Od $50/miesiąc Business: Od 199 USD/miesiąc

Ghost oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 35 recenzji)

4.8/5 (ponad 35 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 45 recenzji)

Inne narzędzia zawartości

WordPress i jego alternatywne systemy zarządzania zawartością są darem niebios dla budowania, projektowania i utrzymywania stron internetowych.

Jednak tworzenie i utrzymywanie stron internetowych angażuje wielu interesariuszy, od zespołów zajmujących się tworzeniem stron internetowych po zespoły marketingowe, finansowe i prawne. Bez jasnej komunikacji, oś czasu i cyklów pracy, wszystko może pogrążyć się w chaosie.

Jak tego uniknąć? Wystarczy śledzić rozwój witryny - od pierwszych iteracji zawartości i projektu do ostatecznego uruchomienia - za pomocą platformy do zarządzania projektami, takiej jak

ClickUp

.

Narzędzia AI, Docs i Marketing ClickUpClickUp pomogły wielu Teams bez wysiłku zarządzać tworzeniem, edycją i publikowaniem zawartości na swoich stronach internetowych. .

ClickUp AI

Podsumuj notatki ze spotkania w kilka sekund dzięki ClickUp AI

ClickUp AI

pomaga zakończyć najbardziej wymagające, czasochłonne zadania związane z zawartością w ułamku czasu.

Chcesz opublikować wpis na blogu na swojej nowej stronie internetowej?

Wpisz podpowiedź w polu Narzędzie do pisania AI i obserwuj, jak podaje ci na tacy artykuł na temat marki. Lub, jeśli masz już przygotowane blogi, skorzystaj z narzędzia

Narzędzie do edycji AI

aby uczynić je ostrzejszymi i bardziej wyrazistymi. .

Zarządzasz agencją zajmującą się zawartością? ClickUp AI przygotuje projekty e-maili dla twoich klientów, stworzy cykle pracy z zawartością i przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem, aby podnieść jakość procesów i wyników.

Dokumenty ClickUp

Połącz ClickUp Docs ze swoim cyklem pracy, łącząc ze sobą zadania

ClickUp Docs

jest dla danych powstania tym, czym studio artystyczne dla malarzy - zapewnia zespołom ds. treści wszystkie narzędzia, obszary robocze i pamięć masową potrzebne do wspólnego tworzenia arcydzieł.

Redaktor do współpracy w ClickUp Docs umożliwia członkom zespołu współtworzenie zawartości w czasie rzeczywistym. Obejmuje on również komentowanie i dyskusje oparte na wątkach, które oszczędzają czas, który w przeciwnym razie byłby marnowany na recenzje.

Łącząc ze sobą ClickUp Docs i zadania, można tworzyć zawartość bezpośrednio w edytorze, zarządzając recenzjami i zatwierdzeniami przed publikacją.

Następnie dostępne są szablony do pisania, które zapewniają spójność w tworzeniu zawartości.

Dzięki ścisłej integracji całej zawartości z zadaniami i szerszemu zarządzaniu projektami, ClickUp usprawnia pisanie, recenzowanie, zatwierdzanie i publikowanie w centralnej lokalizacji i redukuje wiele silosowych narzędzi.

.

ClickUp Marketing

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak case study

Gdy zawartość jest już gotowa do publikacji, nadszedł czas, aby zoptymalizować ją pod kątem marketingu i dystrybucji.

Funkcje marketingowe ClickUp

pomagają generować briefy kampanii wielokanałowych, prowadzić burze mózgów pomysłów na kampanie, przygotowywać komunikację marketingową i podsumowywać kampanie.

Plany i inicjatywy marketingowe można dodatkowo połączyć z zadaniami, aby śledzić ich postępy. Postęp ten jest dostępny dla wszystkich członków Teams. Pozwala to również uniknąć powielania zadań i promuje odpowiedzialność.

Taka przejrzystość eliminuje również nadmiarowość cyklu pracy i sprawia, że oś czasu jest przejrzysta, co zwiększa wydajność zespołu.

Funkcja adnotacji ClickUp umożliwia zespołom przypisywanie komentarzy do plików w celu szybszej współpracy

ClickUp najlepsze funkcje

Łatwe śledzenie i udostępnianie postępów dzięki wizualnym pulpitom ClickUp

Szybsze generowanie lepszej zawartości dzięki ClickUp AI

Organizuj swoje baza danych zawartości centralnie

Uprość tworzenie pomysłów dzięki możliwości podsumowywania rozmów, zadań, kampanii i zawartości w ClickUp

Optymalizacja ram czasowych realizacji projektów dzięki bibliotece szablonów ClickUp

Limity ClickUp

Nie jest to pełnoprawny system zarządzania zawartością, taki jak WordPress

Stroma krzywa uczenia się ze względu na mnogość funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z zespołem sprzedaży, aby uzyskać szczegóły planu

ClickUp opinie

G2: 4.7/5 (9000+ opinii)

4.7/5 (9000+ opinii) Capterra: 4.7/5 (3900+ opinii)

Uruchom swoją stronę internetową dzięki platformie do zarządzania projektami stron internetowych ClickUp

Zbudowanie i niestandardowe dostosowanie wymarzonej strony internetowej powinno być łatwe dzięki tym wszystkim alternatywnym rozwiązaniom WordPress.

Jednak dodanie do tego wszechstronnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp, pozwoli ci na szybszą wysyłkę, optymalizację i iterację.

Zarejestruj się w ClickUp

i uruchom stronę w mgnieniu oka!