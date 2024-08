10 najlepszych alternatyw Squarespace w 2024 roku (recenzje i ceny)

Squarespace to narzędzie do tworzenia stron internetowych, które umożliwia tworzenie oszałamiających wizualnie stron docelowych dla wszystkich produktów i usług. Rozwiązanie typu "wszystko w jednym" ułatwia tworzenie witryn dzięki szablonom i usługom hostingowym, które upraszczają liczbę narzędzi potrzebnych do rozpoczęcia budowy sklepu internetowego.

Użytkownikom podoba się, że Squarespace oferuje niską cenę i upraszcza tworzenie stron internetowych dzięki przyjaznemu interfejsowi. Squarespace świetnie nadaje się do tworzenia kreatywnych projektów i prostych stron internetowych, ale nie sprawdza się w obsłudze firm z branży e-commerce.

Squarespace nie ma tak wielu opcji przetwarzania płatności, jak jego konkurenci. Nie obsługuje sprzedaży w wielu walutach, a transakcje w punktach sprzedaży nie są tak płynne.

Na szczęście masz inne opcje, jeśli chodzi o hosting i tworzenie witryn e-commerce - lub jeśli szukasz innych alternatyw dla Squarespace w ogóle.

Tutaj wyróżnimy 10 najlepszych alternatyw dla Squarespace w oparciu o funkcje, limity i ceny. Ponadto pokażemy, o czym należy pamiętać przy wyborze platformy hostingowej dla własnej witryny. 💪

Na co zwrócić uwagę przy wyborze alternatywy dla Squarespace?

Wiesz, że potrzebujesz kreatora stron internetowych, ale nie jesteś pewien, który z nich wybrać. Zanim zagłębisz się w różne opcje, poświęć trochę czasu na przemyślenie funkcji i funkcji, których potrzebujesz. 👀

Oto kilka podstawowych funkcji, o których należy pamiętać, szukając alternatywy dla Squarespace:

Elastyczność: Squarespace oferuje ograniczoną liczbę szablonów, ale żaden z nich nie jest pusty. Jeśli chcesz zbudować stronę internetową, która wyróżnia się z tłumu, poszukaj narzędzia, które oferuje niestandardowe możliwości

Przetwarzanie płatności: Potrzebujesz rozwiązania, które oferuje kompleksowe przetwarzanie płatności dla dużej liczby użytkowników? Wybierz alternatywę, która oferuje wsparcie płatności, w tym elastyczność przetwarzania

Integracje: Squarespace oferuje bardzo niewiele aplikacji innych firm, co ogranicza możliwości projektowania do tego, co oferują. Wiele alternatyw Squarespace do zrobienia oferuje integracje, zwiększając elastyczność i otwierając drzwi do większej kreatywności

Współpraca w czasie rzeczywistym: Projektowanie stron internetowych często angażuje wiele stron. Wybierz narzędzie, które pozwala dodać wielu administratorów z pełną kontrolą nad zmianami w projekcie

10 najlepszych alternatyw Squarespace do wykorzystania w 2024 roku

Zebraliśmy tutaj listę 10 najlepszych alternatyw dla Squarespace. Od podstawowych kreatorów witryn, które nie wymagają żadnego kodu, po takie, w których można dodać własny niestandardowy CSS, znajdziesz narzędzie do stworzenia oszałamiającej witryny do sprzedaży online. 🙌

1. WordPress

przez

WordPress

Kiedy myślisz o tworzeniu stron internetowych, prawdopodobnie przychodzi Ci na myśl WordPress. Jeden z najpopularniejszych kreatorów stron internetowych, nie jest zaskoczeniem, że WordPress jest świetną alternatywą dla Squarespace i ląduje na szczycie naszej listy. Dzięki setkom wtyczek, dodatków i niestandardowych funkcji kodowania, możesz stworzyć całkowicie unikalną stronę internetową, która wyróżnia się z tłumu.

WordPress najlepsze funkcje

Liczne narzędzia do edycji, w tym edytor typu "przeciągnij i upuść", CSS i HTML, oznaczają, że opcje tworzenia wymarzonej witryny są nieograniczone i łatwe!

Intuicyjny interfejs jest łatwy w nawigacji, nawet dla początkujących blogerów i właścicieli małych firm

Wbudowana biblioteka multimediów przechowuje wszystkie zdjęcia i materiały wideo w jednej przestrzeni, a wtyczki umożliwiają uporządkowanie wszystkiego

Rozszerzone opcje niestandardowe, narzędzia do projektowania i narzędzia SEO zapewniają pełną kontrolę nad wyglądem i działaniem witryny

Oferując ponad 70 języków, platforma ta jest jedną z najlepszych opcji dla globalnych Businessów i firm z całej planety

Wiele opcji hostingu WordPress (samodzielny hosting na wordpress.org lub niestandardowy hosting domeny na wordpress.com) oferuje alternatywy dla każdych preferencji i ceny

WordPress limity

Podczas gdy WordPress jest open source i istnieje plan Free, musisz zapłacić za plan Premium, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji

WordPress wspiera tylko jednego użytkownika w poście w tym samym czasie, co oznacza, że współpraca jest ograniczona

WordPress ceny

Free

Personal : $9/miesiąc

: $9/miesiąc Premium : $18/miesiąc

: $18/miesiąc Business : $40/miesiąc

: $40/miesiąc Handel : $70/miesiąc

: $70/miesiąc Enterprise: Od 25 000 USD rocznie

WordPress oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (8,600+ recenzji)

: 4.4/5 (8,600+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (14,700+ recenzji)

2. BigCommerce

przez

BigCommerce

BigCommerce to platforma SaaS, która upraszcza wszystko, od tworzenia stron internetowych po handel elektroniczny i zarządzanie cyfrowymi witrynami sklepowymi. Za jej pomocą można obsługiwać sprzedaż wielokanałową, zbudować witrynę z wieloma sklepami i płynnie przetwarzać płatności. Oferuje nawet wsparcie dla kryptowalut, jeśli jesteś pionierem nowej ery handlu elektronicznego. 💰

Najlepsze funkcje BigCommerce

Nieograniczona przestrzeń dyskowa, katalogi i przepustowość oznaczają, że możesz oferować tyle produktów i usług, ile chcesz

Platforma e-commerce umożliwia segmentację sklepów w celu obsługi sprzedaży na różnych platformach w jednym wygodnym obszarze

Narzędzie Open Data Solutions umożliwia tworzenie spersonalizowanych doświadczeń zakupowych i generowanie wglądu w to, jak użytkownicy poruszają się po witrynie i kupują produkty

Funkcje B2B obejmują zarządzanie kontami firmowymi, priorytetowe wsparcie i portale fakturowania wbudowane bezpośrednio w witrynę internetową

Limity BigCommerce

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że darmowe szablony często wyglądają tak samo

Chociaż nie ma limitów przestrzeni dyskowej, istnieją roczne limity sprzedaży, w przypadku których należy zakupić plan wyższego poziomu

BigCommerce Ceny

Standard : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Plus : $105/miesiąc

: $105/miesiąc Pro : $399/miesiąc

: $399/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BigCommerce

G2 : 4.2/5 (400+ recenzji)

: 4.2/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (300+ recenzji)

3 Shopify

przez

Shopify

Shopify to system zarządzania zawartością znany ze swojej funkcji e-commerce. Jest uwielbiany przez witryny e-commerce na całym świecie dzięki funkcjom takim jak markowe kasy, certyfikaty SSL i przyjazny dla użytkownika interfejs. Zbuduj oszałamiający sklep e-commerce dzięki integracji aplikacji, narzędziom w punktach sprzedaży i funkcjom dogłębnego raportowania danych.

Shopify najlepsze funkcje

Tysiące motywów i bogaty edytor stron internetowych pozwalają stworzyć wszystko, od prostej strony z portfolio po rozbudowane witryny sklepowe

Narzędzia e-commerce obsługują płatności bezpośrednio w witrynie, w tym opłaty za transakcje, podatki i rabaty

Integracje z aplikacjami innych firm pozwalają na połączenie aplikacji do przesyłania wiadomości, narzędzi marketingowych i innych oprogramowanie do zarządzania projektami stron internetowych w celu zapewnienia płynnego cyklu pracy

Wybierz jedną z kilku opcji hostingu, w tym niestandardową nazwę domeny, aby zoptymalizować branding witryny

Shopify limity

Rozpoczęcie korzystania z platformy wymaga nauki

Ceny są drogie, co może stanowić limit dla osób indywidualnych i małych Teams

Shopify ceny

Podstawowy : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Shopify : $105/miesiąc

: $105/miesiąc Zaawansowany: $399/miesiąc

Shopify oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (4,400+ recenzji)

: 4.4/5 (4,400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (6,200+ reviews)

4. GoDaddy

przez

GoDaddy

GoDaddy jest jednym z najlepszych kreatorów stron internetowych dzięki wysokim możliwościom niestandardowym i łatwości obsługi. Funkcje kreatora stron GoDaddy

Narzędzia AI

do tworzenia całych stron internetowych od podstaw, a także szablony, dzięki którym można nadać projektowi własny charakter. Ponadto skorzystaj z narzędzi e-mail i marketingowych, aby zwiększyć swoją obecność w Internecie i zbudować lojalnych fanów. 🛠️

Najlepsze funkcje GoDaddy

Z wbudowanym Narzędzia AI dla e-commerce odpowiedz na kilka pytań dotyczących Twojej witryny i produktów, aby natychmiast wygenerować wspaniałą witrynę w ciągu kilku minut, bez wykonywania ciężkiej pracy

Płatności GoDaddy obsługują całą sprzedaż za Ciebie, bez konieczności połączenia z osobnym narzędziem

obsługa klienta 24/7 zapewnia szybkie odpowiedzi, jeśli utkniesz w projektowaniu lub zarządzaniu witryną

GoDaddy Studio upraszcza dane powstania markowej zawartości dzięki niestandardowym czcionkom, obrazom i projektom, które pasują do Twojej witryny

limity GoDaddy

Niektórzy użytkownicy uważali, że układy są trudne w nawigacji, szczególnie w przypadku większych witryn

Integracje, zwłaszcza z oprogramowanie do zarządzania projektami nie zawsze są bezproblemowe i mogą powodować usterki

GoDaddy cena

Podstawowa : $9.99/miesiąc

: $9.99/miesiąc Premium : $14.99/miesiąc

: $14.99/miesiąc Commerce: $20.99/miesiąc

Oceny i recenzje GoDaddy

G2 : 3.9/5 (800+ recenzji)

: 3.9/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (1,200+ recenzji)

5. Uderzająco

przez

Uderzająco

Strikingly to

narzędzie do projektowania stron internetowych

używane przez przedsiębiorców i duże firmy, które potrzebują narzędzia do tworzenia stron internetowych, które nie wymaga specjalistycznej wiedzy w zakresie kodowania. Prosty interfejs użytkownika pozwala stworzyć stronę w mniej niż 30 minut dzięki szablonom i łatwo edytowalnym segmentom.

Najlepsze funkcje

Skorzystaj z funkcji Simple Store, aby stworzyć internetowy rynek i połączyć PayPal lub Stripe w celu obsługi płatności

Połączenie z niestandardowymi klientami dzięki zintegrowanemu czatowi na żywo, formularzom rejestracji i kontom członkowskim

Analityka oferuje proste wykresy, aby zobaczyć, jak działa Twoja witryna, jakie produkty użytkownicy lubią najbardziej i czy jesteś na śledzenie swoich celów

Szybkie połączenie kanałów społecznościowych w celu zwiększenia zaangażowania niestandardowych klientów i korzystanie z narzędzia Simple Blog, aby odpowiadać na często zadawane pytania i udostępniać aktualizacje produktów

Uderzające limity

Nie ma wersji Free

Choć prosta, funkcje są ograniczone, co czyni ją mniej użyteczną dla bardziej złożonych marek

Uderzająco cena

Limit : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Pro : $20/miesiąc

: $20/miesiąc VIP: $59/miesiąc

Niesamowite oceny i recenzje

G2 : 4/5 (30+ recenzji)

: 4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (10+ recenzji)

Webflow

przez

Webflow

Webflow

wykorzystuje CSS, HTML i JavaScript i przekształca je w wizualny edytor, w którym można wykorzystać moc kodu bez konieczności samodzielnego pisania go. Edytor typu "przeciągnij i upuść" ułatwia przenoszenie sekcji i dodawanie elementów, takich jak pola tekstowe, obrazy i paski nawigacyjne. 🖱️

Webflow najlepsze funkcje

Struktura strony jest w pełni konfigurowalna, dzięki czemu można zmieniać stopki, nagłówki i komponenty, a nie tylko tekst i obrazy

Szybkie stosowanie zmian czcionek i kolorów w całej witrynie dzięki zakulisowemu CSS i prostemu interfejsowi klikania

Publikuj bezpośrednio w sieci lub użyj funkcji eksportu, aby wygenerować plik pocztowy z kodem do niestandardowej produkcji

Bogate animacje i funkcje wyszukiwania umożliwiają pobieranie zawartości z dowolnego miejsca w witrynie w celu umieszczenia jej na stronach głównych, stronach produktów i nie tylko

Webflow limity

Chociaż można zmienić część podstawowego kodu, nie można zmienić całego kodowania, więc nie jest to najlepszy wybór dla programistów, którzy chcą mieć pełną kontrolę

Nie ma aplikacji mobilnej, więc musisz wprowadzać zmiany i tworzyć strony internetowe z pulpitu

Webflow cena

Starter : Free

: Free Podstawowy : 18 USD/miesiąc

: 18 USD/miesiąc CMS : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Business : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Webflow oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

7 Duda

przez

Duda

Zaprojektowany dla marek i agencji SaaS, Duda to narzędzie do tworzenia stron internetowych, które jest bezpieczne dzięki certyfikatom SSL i hostingowi AWS, co również poprawia stabilność witryny. Dzięki całodobowej obsłudze klienta łatwo jest stworzyć stronę internetową i znaleźć natychmiastową pomoc, gdy tylko utkniesz.

Duda najlepsze funkcje

Funkcje SEO zapewniają, że witryna jest zoptymalizowana, aby niestandardowi klienci mogli ją znaleźć w wyszukiwarkach

Narzędzie typu "przeciągnij i upuść" nie wymaga żadnego doświadczenia w kodowaniu, oszczędzając czas i eliminując potrzebę korzystania z usług programisty

Konfigurowalne opcje kodowania oznaczają, że możesz zagłębić się w HTML lub CSS i wprowadzić zmiany, jeśli chcesz dodać spersonalizowany charakter

Wstępnie zaprojektowane szablony i sekcje pozwalają tworzyć witryny szybko i przy mniejszym wysiłku

Duda limity

Chociaż dostępna jest bezpłatna wersja próbna, będziesz musiał zapłacić, jeśli chcesz nadal z niej korzystać

Niestandardowe ustawienia są ograniczone, ponieważ nie można łatwo przełączać szablonów, a wtyczki są limitowane

Duda cena

Podstawowy : $25/miesiąc

: $25/miesiąc Teams : $39/miesiąc

: $39/miesiąc Agencja : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Biała etykieta: $199/miesiąc

Duda oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (500+ recenzji)

: 4.6/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (200+ recenzji)

8. Weebly

przez

Weebly

Weebly to jedna z najlepszych alternatyw dla Squarespace, ponieważ jest to przyjazny dla początkujących kreator stron, który nie wymaga żadnej wiedzy z zakresu kodowania. Zbuduj darmową stronę internetową lub zdecyduj się na płatny plan, aby zwiększyć możliwości niestandardowe i uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji. 👨🏽‍💻

Weebly najlepsze funkcje

Autorskie motywy i szablony z możliwością personalizacji sprawiają, że witryna wygląda jak stworzona przez profesjonalistę

Zbuduj swoją markę dzięki niestandardowym czcionkom i paletom kolorów, które odzwierciedlają wygląd Twojej firmy

Kreator typu "przeciągnij i upuść" eliminuje konieczność zgadywania przy organizacji strony

Edytory wideo i obrazów pozwalają wprowadzać zmiany bezpośrednio w kreatorze stron, zamiast korzystać z zewnętrznych narzędzi

Weebly limity

Ponieważ witryna ma być prosta, funkcje zaawansowane i integracje są ograniczone

Mniej funkcji na froncie i zapleczu, szczególnie dla osób, które lubią mieć większą kontrolę nad kodowaniem

Weebly cena

Free

Personal : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Profesjonalny : $12/miesiąc

: $12/miesiąc Wydajność: $26/miesiąc

Weebly oceny i recenzje

G2 : 4.1/5 (400+ recenzji)

: 4.1/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (1,700+ recenzji)

9* Kwadrat

przez

Kwadrat

Square to potęga e-commerce oferująca uproszczone tworzenie stron internetowych dla marek, które potrzebują sklepu internetowego. Dzięki witrynie Square możesz obsługiwać sprzedaż online i w sklepie z jednego pulpitu. Ponadto można z łatwością zarządzać sprzedażą i witryną z poziomu aplikacji mobilnej lub kanałów społecznościowych.

Square najlepsze funkcje

Wybór spośród dziesiątek szablonów witryn w zależności od branży lub stylu

Płynna integracja między witryną Square a Square POS ujednolica płatności w różnych kanałach

Dodawanie specjalnych elementów, które podkreślają funkcje i produkty lub udostępnianie kodów rabatowych w celu zwiększenia konwersji

Koncentracja na urządzeniach mobilnych oznacza, że witryna jest zoptymalizowana pod kątem klientów, niezależnie od tego, czy odwiedzają ją na komputerze stacjonarnym, czy z telefonu

Square limity

Szablony są ograniczone i wyglądają podobnie

Istnieje krzywa uczenia się, zwłaszcza jeśli chodzi o dodawanie produktów

Square ceny

Free

Plus : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Premium: $79/miesiąc

Square oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (700+ recenzji)

: 4.6/5 (700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

10. Web.com

przez

Web.com

Chcesz mieć najszybszy i najprostszy sposób na stworzenie strony internetowej? Web.com bierze pracę z równania dzięki kreatorowi stron internetowych AI. Po prostu powiedz narzędziu AI trochę o swojej witrynie, a ono wygeneruje przyjemny wizualnie projekt w ciągu kilku minut. ✍️

Web.com najlepsze funkcje

Oparty na sztucznej inteligencji kreator typu "przeciągnij i upuść" skraca czas potrzebny na stworzenie witryny

Zoptymalizowany pod kątem urządzeń mobilnych, klienci mogą łatwo dokonywać zakupów nawet z telefonu lub tabletu

Usługi wewnętrzne obejmują projektowanie, wsparcie sklepu internetowego i porady SEO od profesjonalistów

Pomiń narzędzie AI i szybko stwórz własną witrynę dzięki wstępnie zaprojektowanym szablonom

Web.com limity

Idealny do niestandardowego i prostego tworzenia stron internetowych, opcje niestandardowe są ograniczone

Nie ma darmowego certyfikatu SSL i nie ma opcji codziennego tworzenia kopii zapasowych, co ogranicza funkcje bezpieczeństwa

Web.com cena

Website : $19.99

: $19.99 Strona internetowa + marketing : $24.99

: $24.99 Sklep internetowy : $34.99

: $34.99 Sklep online Marketplaces: $49.99

Web.com oceny i recenzje

G2 : N/A

: N/A Capterra: 3.7/5 (100+ recenzji)

Inne narzędzia marketingowe

Podczas gdy Squarespace i te alternatywy Squarespace oferują funkcje tworzenia stron internetowych, hostingu i handlu elektronicznego, nie pomagają one w innych zadaniach marketingowych. Platformy takie jak ClickUp oferują bardziej kompleksowe funkcje dla teamów marketingowych, w tym narzędzia AI do tworzenia zawartości blogów, stron docelowych i innych materiałów marketingowych.

#

ClickUp

Użyj ClickUp AI, aby wygenerować wpis na blogu w ClickUp Docs na podstawie prostego podpowiedzi i kilku kluczowych szczegółów

Gdy masz już ustawioną i hostowaną witrynę, nadszedł czas, aby zacząć ją budować

kampanie marketingowe

aby zostać zauważonym przez odbiorców. Skorzystaj z ClickUp, aby zarządzać wszystkimi kampaniami dotyczącymi zawartości i budować inicjatywy marketingowe, które pomogą Twojemu biznesowi osiągnąć nowe wyżyny. ✨

ClickUp dla Teamów Marketingowych

obsługuje wszystko, od burzy mózgów i tworzenia pomysłów po realizację i raportowanie. Twórz marketingowe mapy drogowe za pomocą pulpitów i widoku kalendarza oraz śledź postępy poprzez ustawienie osiągalnych celów.

Współpraca w czasie rzeczywistym

umożliwia płynną współpracę z zespołem niezależnie od tego, czy używasz Mapy myśli do burzy mózgów na temat postów w mediach społecznościowych lub przeglądu postów na blogu SEO.

Korzystaj z różnych wizualnych pulpitów do śledzenia postępów w szerokim zakresie inicjatyw. Zbuduj kalendarz zawartości redakcyjnej i wypełnij, kiedy każdy post będzie dostępny. Dodawaj pola niestandardowe, aby nakreślić ważne informacje, które powinny znaleźć się w zawartości. Użyj flag priorytetów, aby wyróżnić najważniejsze posty.

ClickUp AI

umożliwia

generowanie zawartości dla opisów produktów

, stron docelowych, blogów i kanałów społecznościowych szybciej niż kiedykolwiek. Sugestie poprawiają czytelność, a narzędzie do sprawdzania pisowni i gramatyki zapewnia przejrzystość. Użyj funkcji podsumowania, aby zamienić długie akapity w zwięzłe sekcje, które spełniają limity znaków.

The

Narzędzie do pisania AI

poprawia również format, natychmiast dzieląc dłuższe posty na łatwo przyswajalne sekcje. Użyj go do strukturyzacji artykułów na blogu, biuletynów e-mail i filarów, aby poprawić czytelność i wygodę użytkowania.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizacja danych marketingowych i pulpity projektów w kilku widokach, w tym jako osie czasu, listy rzeczy do zrobienia i wykresy Gantta

Uprość marketingowe cykle pracy dzięki automatyzacjom, które zajmują się zbędnymi zadaniami i zajętą pracą, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na ważniejszych projektach

Ponad 1000 szablonów, w tym strategia produktu i szablony brandingowe usprawniają procesy planowania i zaoszczędzić czas podczas uruchamiania inicjatyw marketingowych

ClickUp AI przyspiesza i ułatwia tworzenie treści, oferując sugestie, czyszcząc wersje robocze i podsumowując artykuły

Konfigurowalne zadania umożliwiają dodawanie pól niestandardowych, priorytetów i zależności w celu tworzenia cykli pracy, które zapobiegają blokadom i przenoszą projekty przez potok marketingowy

Korzystaj z funkcji raportowania, aby zamienić wskaźniki potoku sprzedaży w wizualne raportowanie w celu uzyskania poparcia kluczowych interesariuszy dla przyszłych kampanii marketingowych

limity ClickUp

Niektóre funkcje, takie jak ClickUp AI, są dostępne tylko w płatnych planach, ale są one przystępne dla większości osób i teamów

Będziesz musiał poświęcić czas na naukę poruszania się po narzędziu, ponieważ jest tak wiele funkcji

ClickUp ceny

Free Forever Plan

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4.7/5 (9,100+ recenzji)

: 4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3,900+ recenzji)

Zarządzaj swoją witryną za pomocą narzędzia takiego jak ClickUp

Dzięki tym alternatywom dla Squarespace możesz ożywić swoją witrynę, niezależnie od tego, czy jesteś sklepem e-commerce, czy też osobą fizyczną oferującą profesjonalne usługi. Od prostych kreatorów stron internetowych, które są szybkie do zrobienia, po konfigurowalne witryny do kodowania, które pozwalają tworzyć nagradzane witryny, istnieje opcja dla każdej potrzeby sklepów internetowych.

Po zbudowaniu witryny i przygotowaniu jej do działania,

zarejestruj się w ClickUp

aby rozpocząć zarządzanie cyklami pracy związanymi ze sprzedażą, marketingiem i zarządzaniem witryną. Pracuj w czasie rzeczywistym razem ze swoim zespołem, aby ustawiać cele, budować pulpity śledzenia i przypisywać zadania do wszystkiego, od rozwoju produktu po marketing i zasięg. 🤩