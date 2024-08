10 najlepszych programów do śledzenia użytkowników w 2024 roku (recenzje i ceny)

Firmy skupiły się na swoim największym źródle wiedzy - swoich klientach. Nowoczesne Enterprise w dużej mierze polegają na oprogramowanie do niestandardowego śledzenia klientów aby lepiej zrozumieć użytkowników.

Oprogramowanie do śledzenia klientów lub użytkowników pozwala zespołom produktowym i marketingowym na dokładne zbadanie podróży klienta, od jego preferencji w każdym punkcie styku, do tego, kiedy i jak wypada z lejka sprzedaży.

Firmy następnie wykorzystują te dane do marka kluczowe decyzje biznesowe , zbudować nową funkcję lub zrewidować swoje wiadomości.

W rzeczywistości, rozwój produktu "kierowany przez użytkownika" jest obecnie szeroko praktykowanym zjawiskiem, które pomaga firmom spersonalizować niestandardowe relacje z klientami i stać się bardziej niestandardowym.

Czym jest śledzenie użytkowników?

Śledzenie użytkowników to proces zbierania, przechowywania i analizowania danych o ich zachowaniu. Gdy użytkownicy poruszają się po Twojej aplikacji lub stronie internetowej, możesz użyć narzędzi do śledzenia ich zachowania.

Zazwyczaj narzędzia do śledzenia użytkowników zbierają informacje związane z:

w tym nastrojami użytkowników, zaangażowaniem użytkowników i doświadczeniem produktowym testami użytkowników, takimi jak badania użyteczności, wywiady z użytkownikami i zarządzanie odbiorcami

Czego należy szukać w oprogramowaniu do śledzenia użytkowników?

Podobnie jak w przypadku większości oprogramowania, decyzja o zakupie w dużej mierze zależy od wymagań i celów biznesowych. Istnieją jednak pewne podstawy, których należy szukać.

Funkcje: Po pierwsze, zastanów się, jakie analizy użytkowników chcesz śledzić - wydajność strony internetowej, wrażenia z użytkowania produktu,zachowanie użytkownikówlub wszystkie. Na tej podstawie wybierz narzędzie, które spełni Twoje specyficzne wymagania Dokładność: Niedokładne lub wprowadzające w błąd raportowanie prowadzi do podejmowania błędnych decyzji. Należy przeprowadzić analizę dokładności danych generowanych przez oprogramowanie do śledzenia użytkowników Prywatność danych: Upewnij się, że wybrane oprogramowanie szanuje prywatność użytkowników, jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, anonimizuje dane i prosi o zgodę użytkownika Skalowalność: Wybierz oprogramowanie, które będzie skalowalne wraz z rozwojem Twojego biznesu i poradzi sobie ze zmieniającymi się potrzebami Użyteczność: Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, jest niezgrabny, przestarzały interfejs użytkownika lub skomplikowana nawigacja. Sprawdź, czy platforma testowa jest intuicyjna i łatwa w ustawieniu API i integracje: Upewnij się, że wybrane narzędzie płynnie integruje się z resztą stosu technologicznego

10 najlepszych programów do śledzenia użytkowników w 2024 roku

Podczas gdy na rynku dostępnych jest obecnie kilka narzędzi do śledzenia użytkowników, oto nasz przegląd 10 najlepszych z nich.

1. Dynatrace

przez Dynatrace USP Dynatrace polega na tym, jak dobrze integruje śledzenie użytkowników z BizOps i Narzędzie DevOps s.

Rozwiązanie to dostarcza zespołom IT funkcje monitorowania infrastruktury, testowania aplikacji, bezpieczeństwa i obserwowalności na poziomie kodu. Umożliwia również zespołom biznesowym monitorowanie użytkowników w czasie rzeczywistym, analizę zachowań użytkowników i analizę przyjęcia funkcji.

Najlepsze funkcje Dynatrace

Monitorowanie infrastruktury, aplikacji, serwerów i użytkowników z jednego miejsca

Analiza zachowań użytkowników w różnych lokalizacjach, przeglądarkach i typach urządzeń

Śledzenie biznesowych wskaźników KPI, przychodów i trendów dzięki kontekstowym danym o użytkownikach

Śledzenie głównych przyczyn zagrożeń i incydentów

Limity Dynatrace

Wielu nowych użytkowników zgłasza stromą krzywą uczenia się

Brak gotowych opcji niestandardowych

Niektórzy użytkownicy mogą uznać ją za kosztowną

Cennik Dynatrace

Monitorowanie rzeczywistych użytkowników: $0.00225 za sesję

Oceny i recenzje Dynatrace

G2: 4.5/5 (ponad 1200 recenzji)

4.5/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 45 recenzji)

2. Datadog

przez Datadog Datadog to oparta na chmurze usługa monitorowania aktywności użytkowników, która zapewnia zakończoną widoczność tego, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z Twoją witryną i aplikacją z przodu i z tyłu.

Stworzony dla menedżerów i inżynierów IT, Datadog zapewnia rzeczywiste monitorowanie użytkowników i infrastruktury. Pomaga firmom uzyskać wgląd w zachowanie użytkowników, zapewniając im jednocześnie bezpieczne wrażenia.

Datadog umożliwia również przeprowadzanie symulacji w celu testowania podróży użytkowników w różnych przeglądarkach, aby wychwycić błędy i usterki.

Najlepsze funkcje Datadog

Monitorowanie zachowań użytkowników w czasie rzeczywistym zarówno w przeglądarkach, jak i na urządzeniach mobilnych

Wizualizacja danych za pomocą niestandardowych wykresów, pulpitów i raportów

Otrzymuj alerty o wszystkich incydentach i twórz zautomatyzowane reakcje

Zidentyfikuj podstawową przyczynę podstawowych parametrów sieci, takich jak niska prędkość ładowania

Limity Datadog

Brak szczegółowości i ziarnistości w raportowaniu

Testowanie aplikacji mobilnych jest ograniczone

Platforma jest stosunkowo droga

Problemy z obsługą klienta

Ceny Datadog

RUM: Zaczyna się od 1,50 USD za 1000 sesji miesięcznie

Zaczyna się od 1,50 USD za 1000 sesji miesięcznie RUM i Session Replay: Od 1,80 USD za 1000 sesji miesięcznie

Oceny i recenzje Datadog

G2 : 4.3/5 (430+ recenzji)

: 4.3/5 (430+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (230+ recenzji)

3. Solarwinds Security Event Manager

przez Solarwinds Solarwinds Security Event Manager nie jest typowym oprogramowaniem do śledzenia użytkowników stworzonym dla teamów produktowych lub marketingowych. Zamiast tego jest to narzędzie DevOps przeznaczone dla menedżerów IT z silnym naciskiem na bezpieczeństwo.

Solarwinds Security Event Manager śledzi zachowanie użytkowników w celu analizowania podejrzanych zachowań lub zagrożeń dla infrastruktury witryny internetowej lub biznesu online. Aby z niego korzystać, potrzebna jest pewna wiedza techniczna i znajomość kodowania.

Oprócz tego Solarwinds Security Event Manager pomaga również śledzić aktywność pracowników na zasobach i urządzeniach firmy.

Najlepsze funkcje Solarwinds

Automatyzacja wykrywania zagrożeń i reagowania w przypadku wyzwalacza typowych alarmów

Korzystanie z wbudowanych szablonów raportowania w celu zapewnienia zgodności z przepisami, takimi jak PCI DSS, GLBA, SOX, NERC CIP i HIPAA

Analiza infrastruktury IT pod kątem błędów i luk w zabezpieczeniach

Limity Solarwinds

Tworzenie alertów może być żmudnym procesem

Wymaga osób z umiejętnościami technicznymi lub menedżerów IT do wdrożenia

Ograniczone opcje pamięci masowej

Cennik Solarwinds

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Solarwinds

G2: 4.0/5 (65+ opinii)

4.0/5 (65+ opinii) Capterra: Za mało recenzji

4. Kissmetrics

przez Kissmetrics Kissmetrics to platforma do analizy zachowań użytkowników, która oferuje firmom kompleksowy zestaw funkcji ułatwiających śledzenie indywidualnych zachowań użytkowników. Jest to jedna z niewielu platform skupiających się na korelacji między zachowaniem użytkowników a przychodami.

Jako weteran branży, Kissmetrics dostarcza szereg przyjaznych dla biznesu raportów, takich jak lejki, podział aktywności według przychodów i ścieżki podróży klienta.

Najlepsze funkcje Kissmetrics

Uzyskanie wglądu w przychody, wartość życiową klienta i wskaźnik rezygnacji

Śledzenie wykorzystania funkcji, aktywnych użytkowników, widoków stron, zwrotów i nie tylko

Wykorzystanie surowych danych i zapytań SQL do dokładnego zbadania zachowań użytkowników

Analizuj cykle pracy z funkcjami i wskazuj miejsca, w których użytkownicy przestają z nich korzystać

Limity Kissmetrics

Podsumowywanie danych i tworzenie raportów może być trudne

Niestandardowe konfiguracje mogą być skomplikowane

Platforma ma tendencję do powolnego ładowania się w przypadku dużej liczby wydarzeń

Cennik Kissmetrics

Pay as you go: Zaczyna się od $0.0025 za wydarzenie

Zaczyna się od $0.0025 za wydarzenie Srebrny: 199 dolarów miesięcznie

199 dolarów miesięcznie Złoty: 499 dolarów miesięcznie

499 dolarów miesięcznie Platynowy: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Kissmetrics

G2: 4.1/5 (ponad 160 recenzji)

4.1/5 (ponad 160 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

5. Crazy Egg

przez Startup Stash Crazy Egg to łatwe w użyciu oprogramowanie do śledzenia odwiedzających witrynę z funkcjami takimi jak raportowanie ruchu, nagrania i raporty zachowań. Platforma ma ograniczone funkcje zagnieżdżone w przejrzystym interfejsie użytkownika, co czyni ją dobrą opcją dla początkujących i małych Business.

Ekscytującą funkcją Crazy Egg są "Migawki", które zapewniają pięć raportów dla każdej strony docelowej - mapy ciepła, mapy przewijania, raporty konfetti, raporty nakładek i raporty list. Migawki te można porównywać, eksportować i udostępniać innym członkom zespołu.

Najlepsze funkcje Crazy Egg

Uzyskaj wszystkie podstawowe funkcje analityczne witryny, takie jak mapy cieplne, mapy przewijania i śledzenie błędów

Zrozumienie zachowań użytkowników, takich jak śledzenie kliknięć, śledzenie frustracji i ruch myszy

Analizuj klikalne elementy, takie jak połączone linki, przyciski, a nawet formularze

Limity Crazy Egg

Funkcja raportowania jest dość ograniczona

Stosunkowo wysoka cena

Cennik Crazy Egg

Podstawowy: $29 miesięcznie

$29 miesięcznie Standardowy: $49 miesięcznie

$49 miesięcznie Plus: 99 dolarów miesięcznie

99 dolarów miesięcznie Pro: 249 dolarów miesięcznie

Crazy Egg oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (108 recenzji)

4.2/5 (108 recenzji) Capterra: 4.5/5 (82 opinie)

6. Matomo

przez Matomo Matomo (dawniej Piwik) jest alternatywą open-source dla popularnych narzędzi analityki internetowej, takich jak Google Analytics i Hotjar do śledzenia odwiedzających witrynę. Matomo jest również jednym z niewielu narzędzi do śledzenia użytkowników witryn internetowych, które zapewniają rozwiązanie lokalne i 100% własności danych.

Jako jedno z niewielu narzędzi do śledzenia odwiedzających witrynę o otwartym kodzie źródłowym, użytkownicy Matomo mogą dołączyć do kwitnącej społeczności marketerów i programistów, aby odpowiadać na pytania i udzielać porad dotyczących analizy klientów i badań rynku.

Najlepsze funkcje Matomo

Korzystaj z map cieplnych, lejków, analiz reklam i nie tylko, aby lepiej zrozumieć wydajność swojej witryny

Posiadanie 100% danych zebranych na platformie

Uzyskiwanie dokładnych raportów bez próbkowania danych

Uzyskaj wgląd w to, jak odwiedzający witrynę reagują na zawartość audio i wideo

Limity Matomo

Brak integracji z platformami marketingowymi Google

Lokalne narzędzie Matamo jest skomplikowane

Niestandardowe dostosowania i wizualizacja danych mogą stanowić wyzwanie

Ceny Matomo

On-Premise : Free

: Free Chmura: 19 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Matomo

G2: 4.2/5 (ponad 85 recenzji)

4.2/5 (ponad 85 recenzji) Capterra: 4.8/5 (55+ recenzji)

7. AppDynamics

przez AppDynamics AppDynamics, używany głównie do monitorowania infrastruktury, oferuje kilka kluczowych funkcji śledzenia użytkowników. Obejmują one raportowanie wykorzystania witryny, monitorowanie przeglądarek i urządzeń mobilnych użytkowników końcowych oraz współczynniki konwersji.

Narzędzie do śledzenia odwiedzających może być również wykorzystywane jako oprogramowanie do monitorowania pracowników w wewnętrznych przypadkach użycia.

AppDynamics oferuje również syntetyczne monitorowanie w celu rozwiązywania usterek i błędów, umożliwiając użytkownikom monitorowanie ich witryn internetowych z zaplecza w celu zapewnienia płynnego i bezproblemowego doświadczenia użytkownika.

Najlepsze funkcje AppDynamics

Monitorowanie witryny, aplikacji i infrastruktury na jednej platformie

Optymalizacja środowiska cyfrowego dzięki dogłębnej analizie podróży klienta

Aktualizacje raportowania incydentów w czasie rzeczywistym

Śledzenie tego, co dzieje się na froncie i zapleczu witryny

Limity AppDynamics

Wymaga znajomości JavaScript i szkolenia z obsługi platformy

Większość funkcji jest zbędna dla małych i średnich firm

Z czasem może stać się kosztowne

Cennik AppDynamics

Monitorowanie infrastruktury : 6 USD/miesiąc za rdzeń procesora

: 6 USD/miesiąc za rdzeń procesora Premium : 6 USD/miesiąc za rdzeń procesora

: 6 USD/miesiąc za rdzeń procesora Enterprise : 33 USD/miesiąc za rdzeń procesora

: 33 USD/miesiąc za rdzeń procesora Enterprise for SAP : $50/miesiąc za CPU Core

: $50/miesiąc za CPU Core Monitorowanie rzeczywistych użytkowników : 0,06 USD/miesiąc za 1000 tokenów

: 0,06 USD/miesiąc za 1000 tokenów Bezpieczna aplikacja Cisco: 13,75 USD/miesiąc za rdzeń procesora

AppDynamics oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (370+ recenzji)

4.3/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

8. Google Analytics

przez Kultura cyfrowa Natura Google Analytics jest najbardziej znanym na świecie oprogramowaniem do śledzenia użytkowników stron internetowych i nie bez powodu. Jest częścią platformy marketingowej Google, posiada prosty, intuicyjny interfejs użytkownika i, co najważniejsze, jest całkowicie zakończone.

Jako oprogramowanie do monitorowania aktywności użytkowników, Google Analytics śledzi w czasie rzeczywistym i historyczne dane na temat zachowań użytkowników i może pomóc marketerom w zrozumieniu niestandardową podróż klienta przez stronę internetową.

Kluczowe funkcje obejmują monitorowanie ruchu (ogólne wizyty, poszczególne widoki stron, unikalni odwiedzający), analizę odbiorców (dane demograficzne, odsetki, używane urządzenia), śledzenie konwersji (kanał pozyskiwania, przesłane formularze, kliknięcia) i wiele innych.

Google Analytics jest również dostawcą niestandardowych raportów i integracji z resztą pakietu Google, dzięki czemu marketerzy mogą zarządzać wszystkimi swoimi danymi z jednego miejsca platforma bazy danych klientów .

Najlepsze funkcje Google Analytics

Tworzenie niestandardowych pulpitów do monitorowania określonych celów biznesowych i wskaźników KPI

Rozpoczęcie pracy w ciągu kilku minut dzięki śledzeniu bez użycia kodu

Udoskonalaj komunikaty, reklamy i witrynę, korzystając z informacji o odbiorcach z Google Analytics

Bezpłatna integracja z BigQuery i tworzenie predykcyjnych grup odbiorców przy użyciu ML

Limity Google Analytics

Brak dostępu do nieprzetworzonych danych użytkowników

Brak obsługi klienta w planie Free

Próbki danych mogą prowadzić do nieścisłości

Płatny plan jest bardzo drogi

Cennik Google Analytics

Free

Google Analytics 360: 12 500 USD miesięcznie (lub 150 000 USD rocznie)

Oceny i recenzje Google Analytics

G2: 4,5/5 (6250+ recenzji)

4,5/5 (6250+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7760+ opinii)

9. Hotjar

przez Hotjar Hotjar to platforma wglądu w doświadczenie produktu, która zapewnia dogłębną analizę zachowań użytkowników.

Oprogramowanie do śledzenia odwiedzających Hotjar obejmuje narzędzia do śledzenia odwiedzających, takie jak mapy cieplne i nagrania sesji, narzędzia do zbierania opinii, takie jak formularze i ankiety, oraz narzędzia do badania użytkowników, takie jak zarządzanie odbiorcami i testy użyteczności.

Firmy zazwyczaj korzystają z Hotjar i Google Analytics, aby dodać kontekst do zachowań odbiorców i uprościć ich działania procesy decyzyjne .

Na przykład nagrania sesji z Hotjar mogą być wykorzystane do zrozumienia, dlaczego dana strona docelowa ma wysoki współczynnik odrzuceń w Google Analytics.

Najlepsze funkcje Hotjar

Analizowanie wydajności witryny za pomocą map cieplnych i wartości procentowych przewijania

Dokumentowanie ważnych fragmentów wideo lub wyników eksperymentów

Korzystaj z nagrań sesji, aby prześledzić drogę użytkowników i zidentyfikować blokady

Monitorowanie trendów behawioralnych za pomocą niestandardowych raportów

Limity Hotjar

Free Plan oferuje ograniczoną liczbę widoków stron i nagrań sesji, co może być ograniczające dla witryn o dużym natężeniu ruchu

Dane Heatmap są agregowane i nie są dostępne w czasie rzeczywistym

Wdrożenie i ustawienie eksperymentów jest czasochłonnym procesem

Cennik Hotjar

Podstawowy : Free forever

: Free forever Plus : 32 USD miesięcznie

: 32 USD miesięcznie Business : $80 miesięcznie

: $80 miesięcznie Scale: 171 USD miesięcznie

Oceny i recenzje Hotjar

G2: 4.3/5 (ponad 300 recenzji)

4.3/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 500 recenzji)

10. UserTesting

przez UserTesting W przeciwieństwie do niektórych innych narzędzi do śledzenia użytkowników na tej liście, UserTesting opiera się na założeniu "Human Insights" - gdzie użytkownicy proaktywnie szukają odbiorców do testowania swoich produktów lub usług, a nie tylko monitorują przychodzących gości.

UserTesting może pomóc zespołom produktowym (badaczom UX, menedżerom produktu i projektantom UI) przetestować i zweryfikować prototyp lub funkcję. Z drugiej strony, zespoły marketingowe mogą zrozumieć reakcję odbiorców na ich stronę internetową i komunikaty.

UserTesting może pochwalić się sporą siecią odbiorców, którą firmy mogą wykorzystać do testowania swoich produktów i stron internetowych. Jeśli jednak to nie zadziała, mogą oni dołączyć do platformy własnych odbiorców.

UserTesting jest również dostawcą innych usług o wartości dodanej, takich jak strategia i doradztwo UX, testowanie dostępności i inne.

Najlepsze funkcje UserTesting

Przeprowadzanie testów użyteczności i uzyskiwanie opinii od prawdziwych użytkowników

Wdrażanie i zarządzanie niestandardowymi odbiorcami na platformie

Wykorzystanie AI do lepszego zrozumienia nastrojów użytkowników lub anomalii w ich zachowaniu podczas testów

Korzystaj z wbudowanych integracji, aby zsynchronizować dane z badań użytkowników z resztą stosu technologicznego

Limity UserTesting

W zależności od niszy firmy, może być trudno pozyskać odpowiednią grupę odbiorców do testowania produktu

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs użytkownika za nieco nieintuicyjny

Ceny mogą być zbyt wysokie dla małych i średnich firm, zwłaszcza tych, które mają wiele firm person użytkowników UserTesting pricing

**Free wersja próbna na żądanie

Essentials: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Zaawansowany: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje UserTesting

G2: 4.5/5 (650+ recenzji)

4.5/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 120 recenzji)

Inne narzędzia CRM

Teraz, gdy wybrałeś jedno lub więcej narzędzi do śledzenia użytkowników i ustawiłeś swoje oczekiwania, następnym krokiem jest wypełnienie luki między zachowaniem użytkowników, analityką i zarządzaniem powiązaniami z klientami (CRM).

Narzędzia CRM integrują się z oprogramowaniem do śledzenia i pomagają segmentować klientów, personalizować komunikację, przeprowadzać eksperymenty predykcyjne, a nawet oceniać potencjalnych klientów.

Narzędzia CRM, takie jak ClickUp, pozwalają zbliżyć się do niestandardowych klientów i lepiej zrozumieć bazę użytkowników.

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

ClickUp jest powszechnie używany ze względu na swoje funkcje zarządzania produktami, ale jego możliwości marketingowe i CRM sprawiają, że jest to preferowany wybór dla marketerów i menedżerów produktów.

Listy ClickUp pomagają w organizowaniu wydań związanych z zarządzaniem produktami

Oto kilka sposobów, w jakie ClickUp zmieni proces podejmowania decyzji i napędzi rozwój Businessu:

Zsynchronizuj cele analityczne swojej strony internetowej z ClickUp CRM, aby uzyskać pełniejszy obraz podróży klienta

Utwórz zadanie w ClickUp za każdym razem, gdy zostanie zgłoszony incydent lub błąd podczas testowania oprogramowania

Priorytetyzuj rozwój funkcji w ClickUp w oparciu o użytkownikaanaliza danych takich jak nastroje, opinie i wzorce nawigacji

Dodaj krytyczne wnioski do dokumentów ClickUp i miejsca pracy, aby Twój zespół miał do nich dostęp w dowolnym momencie

ClickUp jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz do płynnej współpracy ze swoim zespołem marketingowym

Oprócz tego marketerzy korzystają również z ClickUp AI do generowania zawartości w oparciu o opinie użytkowników i analitykę internetową lub generowania przyjemnych wizualnie raportowanie analityczne do udostępniania kierownictwu.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

ClickUp najlepsze funkcje

Porządkowanie danych klientów i automatyzacja dotarcia do nich dzięki solidnym rozwiązaniom CRM i Szablony CRM* Wykorzystaj ClickUp AI do burzy mózgów na temat pomysłów na kampanię, tworzenia briefów dotyczących zawartości i nie tylko

Zintegruj ClickUp z narzędziami do analizy użytkowników i stwórz ujednoliconą bazę danych analitycznych

Korzystaj z niestandardowych cykli pracy, etykiet i filtrów, aby segmentować i definiować dane analityczne użytkowników

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym lub synchronizuj z e-mailami, tablicami i dokumentami do współpracy

Niestandardowe raportowanie za pomocą ponad 50 widżetów pulpitu

Limity ClickUp

Ponieważ ClickUp oferuje kilka funkcji dla różnych przypadków użycia, od wydajności, przez marketing, do zarządzanie relacjami niestandardowymikrzywa uczenia się może być stroma

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc za użytkownika

: $12/miesiąc za użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp AI: Dostępne we wszystkich płatnych planach w cenie 5 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp:

G2: 4.7/5 (9200+ recenzji)

4.7/5 (9200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (3900+ recenzji)

4.6/5 (3900+ recenzji) Gartner: 4.3/5 (130+ opinii)

Poprawa powiązań z klientami, napędzanie wzrostu górnej i dolnej linii

Oprogramowanie do śledzenia klientów zapewnia wgląd z pierwszej ręki w to, czego użytkownicy doświadczają na Twojej stronie internetowej lub w Twoim produkcie. Zespoły ds. wydajności i marketingu wykorzystują te informacje do tworzenia rozwiązań, które zachwycają klientów i sprawiają, że wracają po więcej.

Wszelkie narzędzia do analizy użytkowników wzmiankowane na tej liście pogłębią zrozumienie zachowań użytkowników. Zintegruj wybrane oprogramowanie do śledzenia użytkowników z ClickUp, aby odblokować nowe granice zorientowania na klienta. Zarejestruj się w ClickUp za darmo, aby dowiedzieć się więcej!