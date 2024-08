Pipedrive vs. HubSpot: Który CRM będzie najlepszy w 2024 roku?

Każda odnosząca sukcesy firma potrzebuje kilku podstawowych platform oprogramowania, aby zoptymalizować swoje działania. Jeśli chodzi o proces sprzedaży i komunikacja z klientem niewiele platform jest ważniejszych niż oprogramowanie CRM.

Szybkie wyszukiwanie w Google ujawnia pozornie nieskończoną liczbę opcji oprogramowania sprzedażowego, z których wszystkie twierdzą, że zwiększają wydajność sprzedaży. Jednak prędzej czy później okaże się, że wyróżnia się kilka konkretnych systemów CRM. Wśród nich Przykłady oprogramowania CRM hubSpot i Pipedrive są najbardziej popularne.

Ale jak wybrać pomiędzy Pipedrive i Hubspot? Czy powinieneś wybrać między tymi dwoma, czy może istnieje trzecia opcja, która jeszcze lepiej pomaga w zarządzaniu pipelinami sprzedaży?

Czym jest Pipedrive?

Jak sama nazwa wskazuje, Pipedrive został zaprojektowany specjalnie do zarządzania pipeline'ami. Porównaj Pipedrive z alternatyw, takich jak Trello a szybko zrozumiesz, dlaczego to rozróżnienie ma znaczenie.

Dzięki swoim planom profesjonalnym i korporacyjnym, Pipedrive oferuje zaawansowane zarządzanie kontaktami zaprojektowane specjalnie w celu usprawnienia procesów sprzedaży. Dodaj do tego sporą ilość automatyzacji marketingu, która obejmuje zarówno marketing e-mailowy, jak i automatyzację przepływu pracy, a zobaczysz, dlaczego jest to jedno z najpotężniejszych narzędzi operacyjnych dostępnych obecnie dla zespołów sprzedażowych.

Nie myśl o tym pakiecie CRM jako o czystej bazie danych kontaktów. W przeciwieństwie do większości alternatyw dla Pipedrive, to centrum sprzedaży uwielbia tablice Kanban do organizowania opcji zarządzania potencjalnymi klientami. Możesz podejść do zarządzania pipeline'em bardziej wizualnie, używając akcji przeciągnij i upuść, aby łatwo zaplanować swój cykl.

Via Pipedrive

Funkcje Pipedrive

Jak można oczekiwać od zaawansowanego narzędzia do zarządzania leadami, Pipedrive oferuje wiele funkcji zaprojektowanych, aby pomóc zespołowi sprzedaży. Od predykcyjnego scoringu leadów, po funkcje e-mail marketingu do pozyskiwania leadów, to oprogramowanie CRM może stać się kompleksowym centrum sprzedaży twojego zespołu pod każdym względem.

1. Funkcje CRM i potoku sprzedaży

Jako kompleksowy pakiet CRM, Pipedrive oferuje wiele funkcji zaprojektowanych do prowadzenia, zarządzania i ulepszania pipeline'ów sprzedażowych. Jego ekrany mają intuicyjny i przejrzysty układ, obejmujący zarządzanie transakcjami za pomocą wizualizacji, które łączą inteligentne dane kontaktowe i naturalne kolejne kroki.

Nowe kontakty można łatwo dodawać za pomocą krótkich formularzy, importu list lub integracji z innymi rozwiązaniami CRM. Zarządzanie zduplikowanymi kontaktami odbywa się automatycznie, a karty kontaktów powiadamiają o pozytywnych i negatywnych punktach danych za pomocą łatwego kodowania kolorami. Każda karta kontaktu zawiera również wizualny wykres wszystkich punktów kontaktu z tym kontaktem, od wiadomości e-mail po kontakt z zespołem obsługi klienta.

Wszystkie te funkcje sprowadzają się do jednego celu: ułatwienia zespołowi zamykania większej liczby transakcji i optymalizacji procesu sprzedaży. Zamiast prostego CRM, Pipeline to kompleksowy asystent sprzedaży i narzędzie do zarządzania transakcjami, które może pomóc w każdej części procesu.

2. Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Przez Pipedrive

Jak należy się spodziewać w przypadku asystenta sprzedaży, Pipedrive koncentruje znaczną część swoich funkcji na prognozowaniu sprzedaży i innych raportach. W rezultacie pomaga menedżerom i liderom sprzedaży zachować przegląd całego pipeline'u oraz proaktywnie budować i dostosowywać swoje strategie.

Platforma Pipedrive Insights jest pełna takich analiz, od migawek bieżącej wydajności sprzedaży po raporty prognoz przychodów. Każdy raport i pulpit jest w pełni konfigurowalny. Użytkownicy mogą nawet dodawać niestandardowe pola i tworzyć niestandardowe wykresy, aby uzyskać lepszy wgląd.

A to dopiero początek. Pipedrive integruje również cele sprzedaży w procesie, dzięki czemu użytkownicy mogą bezpośrednio porównywać kamienie milowe z bieżącą wydajnością na pulpicie nawigacyjnym. Nigdy więcej nie stracisz z oczu tego, czy możesz osiągnąć swoje cele sprzedażowe i przychodowe.

Wreszcie, Pipedrive zaczął integrować możliwości sztucznej inteligencji ze swoimi narzędzia do raportowania . Asystent sprzedaży oparty na sztucznej inteligencji nieustannie przeczesuje dane potoku sprzedaży, aby znaleźć zalecane dalsze działania, takie jak śledzenie potencjalnych klientów lub kwalifikowanie potencjalnych klientów. Jest to intuicyjne rozwiązanie, które pomaga zespołowi sprzedaży skupić się na właściwych działaniach.

3. Szablony zarządzania relacjami z klientami

Wreszcie, Pipedrive oferuje różnorodne szablony w zależności od działań, które chcesz zbudować. Na przykład, podstawowy pakiet zawiera szablony wiadomości e-mail dla każdego leadu oraz szablony przepływu pracy, aby zautomatyzować typowe działania pipeline.

Oprogramowanie zawiera również szablony dla funkcji Smart Docs, która umożliwia tworzenie propozycji dla transakcji, które chcesz zamknąć szybciej i skuteczniej. Oczywiście można też tworzyć i dostosowywać własne szablony, aby mieć pewność, że wiadomości e-mail, automatyzacje i inteligentne dokumenty zapewniają to, czego potrzebuje zespół sprzedaży.

Ceny Pipedrive

Essential: $14.90/miesiąc za użytkownika

$14.90/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $27.90/miesiąc za użytkownika

$27.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Power: $64.90/miesiąc na użytkownika

$64.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Czym jest HubSpot CRM?

HubSpot to coś więcej niż tylko narzędzie do zarządzania relacjami z klientami. Zamiast tego jest to kompleksowe centrum marketingu i sprzedaży z wieloma powiązanymi ze sobą opcjami oprogramowania, w tym następującymi:

HubSpot Marketing Hub , który zawiera wiele funkcji marketingu przychodzącego i konfigurowalne szablony wiadomości e-mail, które napędzają kampanie marketingowe

, który zawiera wiele funkcji marketingu przychodzącego i konfigurowalne szablony wiadomości e-mail, które napędzają kampanie marketingowe HubSpot CMS Hub , system zarządzania treścią i kreator stron internetowych, który może tworzyć zarówno pojedyncze strony docelowe, jak i całą obecność online

, system zarządzania treścią i kreator stron internetowych, który może tworzyć zarówno pojedyncze strony docelowe, jak i całą obecność online Hu bSpot Commerce Hub , platforma handlowa dla branż B2B, która obejmuje integracje e-commerce, miesięczne narzędzia do fakturowania i fakturowania i wiele więcej

, platforma handlowa dla branż B2B, która obejmuje integracje e-commerce, miesięczne narzędzia do fakturowania i fakturowania i wiele więcej HubSpot Support Hub , który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw chcących poprawić obsługę klienta, w tym zarówno systemy wsparcia telefonicznego, jak i e-mailowego

, który jest przeznaczony dla przedsiębiorstw chcących poprawić obsługę klienta, w tym zarówno systemy wsparcia telefonicznego, jak i e-mailowego HubSpot Sales Hub, element układanki CRM, na którym skupimy się w tym przewodniku porównawczym

Via HubSpot Oprócz tych indywidualnych platform, firma oferuje również bezpłatne zasoby edukacyjne w HubSpot Academy, internetowym centrum pomocy dla każdego, kto posiada konto HubSpot. Te bezpłatne usługi szkoleniowe umożliwiają wszystkim członkom zespołu lepsze poznanie nie tylko oprogramowania, ale także najlepszych praktyk w zakresie sprzedaży i marketingu.

Oprócz planów profesjonalnych i korporacyjnych, HubSpot oferuje bezpłatny plan dla swojego Sales Hub. Akademia HubSpot pozwala również każdemu na bezpłatne zapoznanie się z oprogramowaniem.

Funkcje HubSpot CRM

W ramach Sales Hub HubSpot oferuje proste funkcje CRM, które są porównywalne z funkcjami konkurencji.

Prawdziwym wyróżnikiem jest szeroki zakres Integracje HubSpot zarówno z innymi rozwiązaniami firmy, jak i usługami zewnętrznymi. Na przykład integracja ClickUp łączy CRM z potężnymi funkcjami zarządzania projektami i współpracy zespołowej w celu zwiększenia produktywności.

1. Funkcje CRM i potoku sprzedaży

Zaprojektowany z myślą o funkcjonalności CRM, HubSpot Sales Hub wyróżnia się przyjaznym dla użytkownika interfejsem dla zespołu sprzedaży. Nawet darmowy plan HubSpot oferuje wizualny pulpit nawigacyjny, który pozwala liderom sprzedaży zrozumieć, gdzie leady i potencjalni klienci znajdują się w pipeline. Zapewnia również narzędzia specjalnie zaprojektowane do zarządzania tymi kontaktami aż do zawarcia transakcji.

Ponadto HubSpot oferuje kilka funkcji zaprojektowanych specjalnie w celu zaoszczędzenia czasu zespołu sprzedaży. Na przykład CRM może powiadomić przypisanego przedstawiciela handlowego, gdy potencjalny klient odwiedzi określoną stronę internetową lub otworzy wiadomość e-mail. Umożliwia im to podjęcie działań następczych we właściwym czasie za pomocą czatu na żywo, poczty e-mail lub telefonu z poziomu oprogramowania.

Wreszcie, HubSpot Sales Hub jest skalowalny. Darmowy plan ma ograniczenia, takie jak tylko trzy pulpity nawigacyjne i dziesięć raportów. Ale nawet wtedy użytkownicy mogą przejść do rozwiązań marketingowych i wsparcia pakietu, aby uzyskać bardziej kompleksową konfigurację sprzedaży i marketingu. Przejście do planu profesjonalnego lub korporacyjnego wyższego poziomu jest płynne w miarę rozwoju firmy i listy kontaktów.

2. Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Przez HubSpot

HubSpot oferuje również kompleksowe raportowanie, które umożliwia zespołom i liderom uzyskanie wglądu we wszystko, od prognozowania sprzedaży po przegląd wydajności. Podobnie jak w przypadku innych narzędzi HubSpot, raportowanie obejmuje każdy element infrastruktury oprogramowania. Na przykład użytkownicy, którzy korzystają zarówno z HubSpot Marketing, jak i HubSpot Sales Hub, mogą łatwo połączyć dane z obu w jeden pulpit nawigacyjny.

W najlepszym przypadku zamienia to analitykę HubSpot w jedno źródło danych dla całego lejka marketingowego i potoku sprzedaży.

Co więcej, możesz łatwo dostosować raporty i pulpity nawigacyjne do potrzeb swojej organizacji. Należy jednak zauważyć, że darmowy plan znacznie ogranicza niektóre z tych możliwości dostosowywania, które naprawdę wchodzą w grę tylko w wyższych planach profesjonalnych i korporacyjnych.

Raportowanie to kolejny obszar, w którym HubSpot Academy błyszczy. Można z niej korzystać, aby nauczyć się tworzyć raporty oraz zdobyć wiedzę i wgląd w to, jak skonfigurować analitykę, aby uzyskać lepsze spostrzeżenia i wydajność.

3. Szablony zarządzania relacjami z klientami

Wreszcie, HubSpot oferuje szereg szablonów, które pomagają zespołowi sprzedaży zoptymalizować wydajność bez konieczności rozpoczynania pracy od zera za każdym razem. Niektóre z najczęściej używanych szablonów w ramach większego pakietu produktów obejmują:

Szablony e-mail marketingu dla sprzedaży i pozyskiwania leadów

Motywy i szablony stron internetowych dla systemu zarządzania treścią

Szablony raportów i pulpitów nawigacyjnych dla typowych wskaźników i informacji dotyczących sprzedaży i marketingu

Szablony biznesplanów i harmonogramów biznesowych

Oczywiście nie wszystkie te szablony są ograniczone do HubSpot Sales Hub. Zamiast tego obejmują one rozwiązania programowe w ramach większego pakietu. Na przykład szablony wiadomości e-mail mogą być używane zarówno w przepływach pracy automatyzacji marketingu, jak i sprzedaży.

Cennik HubSpot CRM

Darmowe narzędzia: Bezpłatne

Bezpłatne Starter: $20/miesiąc

$20/miesiąc CRM Professional: $1,600/miesiąc

$1,600/miesiąc CRM Enterprise: $5,000/miesiąc

Pipedrive vs HubSpot: Porównanie funkcji

Przynajmniej jeśli chodzi o funkcjonalność CRM, Pipedrive i HubSpot są łatwe do porównania. Ale ważne jest również, aby zauważyć różnicę w ich zakresie. Pierwszy z nich koncentruje się bardziej na zarządzaniu pipeline'ami, podczas gdy drugi jest szerszym rozwiązaniem, które obejmuje cały proces marketingu i sprzedaży.

Mimo to nadszedł czas, aby zmierzyć funkcje CRM i pipeline'u sprzedaży, raportowanie i pulpity nawigacyjne oraz szablony CRM.

1. Funkcje CRM i potoku sprzedaży

Zespoły sprzedaży z różnych branż docenią skoncentrowane funkcje Pipedrive i jego wizualne podejście do prezentacji i zarządzania pipeline'em. Dla liderów sprzedaży, którzy chcą zmaksymalizować wydajność swojego pipeline'u, jest to zwycięzca w tej dziedzinie.

Z drugiej strony HubSpot Sales Hub wygrywa pod względem szerszej integracji. Jako samodzielny CRM, Sales Hub jest więcej niż wystarczający.

Ale jeśli migrujesz wszystkie swoje działania sprzedażowe i marketingowe, w tym zarządzanie treścią, do oprogramowania, staje się ono znacznie potężniejsze. W przypadku bardziej zintegrowanego wdrożenia HubSpot Sales Hub wygrywa.

Przez HubSpot

2. Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Podobnie jak w przypadku funkcjonalności CRM, HubSpot i Pipedrive oferują wyjątkowe korzyści w zakresie funkcji raportowania. Pipedrive Insights świetnie nadaje się do prognozowania sprzedaży i zaawansowanej analityki, zwłaszcza biorąc pod uwagę integrację ze sztuczną inteligencją.

Z drugiej strony, HubSpot Sales Hub błyszczy dzięki integracji z większą infrastrukturą promocyjną i sprzedażową. Nie ma jednoznacznego zwycięzcy, ponieważ wybór zależy wyłącznie od potrzeb danej organizacji.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednak HubSpot, który oferuje darmowy plan obejmujący przynajmniej ograniczone raportowanie. Pozwala to na rozpoczęcie pracy i wypróbowanie tworzenia raportów i pulpitów nawigacyjnych przed wdrożeniem czegokolwiek w większym zespole i organizacji.

3. Szablony do zarządzania relacjami z klientami

Wreszcie, HubSpot wygrywa na arenie szablonów. Ponieważ oprogramowanie jest bardziej wszechstronne i zintegrowane, jego funkcje mogą obejmować wiele obszarów funkcjonalnych. Co więcej, sama liczba funkcji również przewyższa Pipedrive. Jeśli chcesz uniknąć rozpoczynania pracy nad CRM od zera, rozważ wypróbowanie HubSpot.

Przez HubSpot

Pipedrive vs HubSpot na Reddit

Gdzie plasują się użytkownicy porównujący Pipedrive i HubSpot? Udaliśmy się na Reddit, aby się tego dowiedzieć. Szybkie wyszukiwanie na HubSpot vs. Pipedrive na Reddit pokazuje, że większość profesjonalistów woli Pipedrive od konkurencji, jeśli chodzi o sprzedaż.

"Hubspot utrudnia życie po stronie sprzedaży (w porównaniu do Pipedrive)", napisał jeden z użytkowników, "ale robi więcej na froncie marketingowym.... i jest darmowy"

Użytkownicy szczególnie chwalili więcej funkcje dogłębnego budowania relacji pipedrive:

"W Pipedrive podobało mi się to, że gdy pracowałem nad projektem z klientem, mogłem utworzyć projekt i połączyć klienta, z którym nad nim pracowałem" - powiedział inny komentator Reddit. "Mogłem tworzyć widoki list, aby zobaczyć, na jakim etapie znajduje się każdy projekt, tworzyć zaktualizowane notatki, załączać dokumenty, takie jak arkusze specyfikacji i rysunki itp. Miło było mieć tego rodzaju przejrzystą widoczność w jednym miejscu, która była skuteczna w zarządzaniu z perspektywy czasu"

Poznaj ClickUp: Najlepsza alternatywa dla Pipedrive i HubSpot

Przyspiesz wzrost liczby klientów i zadowolenie klientów dzięki ClickUp, kompleksowej platformie do pracy.

Pipedrive i HubSpot mogą być jednymi z najpopularniejszych opcji CRM, ale nie są jedynymi możliwościami. Zwłaszcza jeśli szukasz darmowych narzędzi do zarządzania kontaktami z możliwością skalowania, musisz dać z siebie wszystko ClickUp bliższe spojrzenie.

Podobnie jak HubSpot, ClickUp jest czymś więcej niż tylko oprogramowaniem CRM. Ale w przeciwieństwie do HubSpot, jest to pakiet do zarządzania projektami, który koncentruje się na wszystkim, od współpraca z klientami do zarządzania wiedzą dzięki możliwościom Smart Docs i wiki.

Innymi słowy, ClickUp to produktywne doładowanie. A jednak nadal dobrze konkuruje w zakresie podstawowych funkcji, których użyliśmy do porównania jego dwóch konkurentów w tym przewodniku:

1. Funkcje CRM i potoku sprzedaży

ClickUp's Pulpit nawigacyjny CRM dla widoku z lotu ptaka wyników sprzedaży

Być może ClickUp to platforma produktywności, ale nie należy lekceważyć jej potencjału w zakresie zarządzania potencjalnymi klientami. Wbudowany w ten rdzeń jest przyjazny dla użytkownika CRM, który może pomóc zespołowi intuicyjnie i skutecznie rozwijać relacje z klientami i zamykać więcej transakcji. Funkcje ClickUp CRM obejmują:

Wizualny widok pipeline'u potencjalnych klientów

Możliwość śledzenia i zarządzania poszczególnymi kontami

Konfigurowalne widoki, w tym listy, wykresy Gantta, tablice Kanban i inne

Integracje poczty e-mail umożliwiające dynamiczne docieranie do potencjalnych klientów i potencjalnych klientów

Funkcjonalność bazy danych klientów do przechowywania, zarządzania i analizowania kontaktów

Automatyzacja przepływu pracy w celu tworzenia bardziej dynamicznych procesów sprzedaży

Bezpośrednie integracje z narzędziami CRM, takimi jak HubSpot i Pipedrive, aby nadal wykorzystywać konfigurację zarządzania projektami

2. Raportowanie i pulpity nawigacyjne

Oczywiście zalety ClickUp nie kończą się na podstawowej funkcjonalności CRM. W rzeczywistości, Pulpity nawigacyjne ClickUp są jednymi z jego podstawowych funkcji, pomagając w wyświetlaniu zaawansowanych analiz dotyczących procesów sprzedaży i trendów w kontaktach.

Dzięki ClickUp Dashboards możesz zidentyfikować i wykorzystać głębsze informacje za pomocą jednego spojrzenia. Stale monitoruj wyniki sprzedaży i zespołu sprzedażowego.

Nie jest to jedyna możliwość uzyskania zaawansowanych informacji. Narzędzia do raportowania na żądanie oferują wgląd w wydajność i produktywność zespołu w czasie rzeczywistym i zgodnie z harmonogramem. W ten sposób możesz pozostać proaktywny, zarządzając swoją wydajnością i prognozując przyszłe potrzeby.

3. Szablony zarządzania relacjami z klientami

Dane klienta w widoku listy ClickUp

Wreszcie, ClickUp wyróżnia się jedną z najbardziej korzystnych funkcji, jakich potrzebują obecnie zespoły sprzedaży: szablonami. Jest domem dla Szablon ClickUp CRM i kilka innych Szablony CRM specjalnie zaprojektowane, aby ułatwić wdrażanie i codzienne zarządzanie. Niezależnie od tego, czy zarządzasz Service Desk zespół składający się z programistów lub jesteś trener fitness chcąc zarządzać klientami, szablon ClickUp może dać ci przewagę, której potrzebujesz.

Zarządzanie zespołem mogłoby stać się znacznie łatwiejsze, gdybyś mógł szybko tworzyć niestandardowe projekty i procesy, które spełniają potrzeby Twojego zespołu, jednocześnie pozwalając Ci pozostać zwinnym. Dodajmy do tego możliwość wykorzystania innych narzędzi zwiększających produktywność, takich jak szablony zarządzania klientami , a otrzymasz rozwiązanie zaprojektowane tak, aby zarządzanie potokiem było łatwe.

Usprawnij swój proces sprzedaży dzięki ClickUp

Jeśli szukasz CRM skoncentrowanego na sprzedaży, HubSpot i Pipedrive nie są jedynymi opcjami. ClickUp oferuje wszystkie funkcje potrzebne do zwiększenia produktywności i zarządzania potencjalnymi klientami w przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Nawet w darmowym planie otrzymujesz wszystkie niezbędne podstawowe narzędzia, które pomogą Ci odnieść sukces w sprzedaży. Gdy przyzwyczaisz się do bardziej zaawansowanych funkcji, otrzymasz jedną z najpotężniejszych i najbardziej wszechstronnych platform sprzedaży i produktywności na rynku.

Nadszedł czas, aby doładować swój proces sprzedaży. Zarejestruj swoje darmowe konto ClickUp już dziś, aby rozpocząć.