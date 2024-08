10 najlepszych alternatyw Float w 2024 roku (recenzje i ceny)

Float to narzędzie do zarządzania zasobami, które zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom usprawnić śledzenie czasu, planowanie projektów i harmonogramowanie zadań. Chociaż ludzie uważają, że jest to wszechstronne narzędzie, nie spełnia ono swoich funkcji w kilku obszarach.

Po pierwsze, może być drogie, szczególnie dla małych firm, które nie mają dużych budżetów na oprogramowanie. Użytkownicy skarżą się również, że interfejs jest powolny lub nie oferuje wystarczających możliwości niestandardowych.

Na szczęście, jeśli szukasz alternatywy dla Float, na rynku są ich dziesiątki. 👀

Tutaj podkreślimy, na co zwrócić uwagę, aby wybrać najlepsze narzędzie dla swojego biznesu. Następnie udostępnimy 10 najlepszych alternatyw dla Float w oparciu o funkcje, ograniczenia, ceny i oceny klientów.

### Czego należy szukać w alternatywach dla Float?

Jako narzędzie do zarządzania projektami, najlepsza alternatywa dla Float oferuje funkcje śledzenia postępów w realizacji celów, zarządzania zasobami i zarządzania obciążeniami zespołu. Wybierając odpowiednie narzędzie dla siebie, ważne jest, aby szukać funkcji, których potrzebuje Twój Business, aby się rozwijać. 🙌

Oto, co będzie miała świetna alternatywa Float:

Wgląd w obciążenie pracą: Szukaj narzędzia, które oferuje wgląd w obciążenie pracą dla zespołów i poszczególnych osób w celu poprawy planowanie obciążenia

Szukaj narzędzia, które oferuje wgląd w obciążenie pracą dla zespołów i poszczególnych osób w celu poprawy planowanie obciążenia Zarządzanie zasobami funkcje: Alokacja zasobów jest ogromną częścią zarządzania projektami. Śledzenie zasobów i identyfikacja obszarów wymagających poprawy za pomocą narzędzia, które oferuje wbudowane funkcje planowania zasobów

Alokacja zasobów jest ogromną częścią zarządzania projektami. Śledzenie zasobów i identyfikacja obszarów wymagających poprawy za pomocą narzędzia, które oferuje wbudowane funkcje planowania zasobów Automatyzacja: Zarządzanie zadaniami jest łatwiejsze, gdy można zautomatyzować powtarzające się zadania i ograniczyć czasochłonną pracę. Poszukaj narzędzia, które obejmuje automatyzację zadań, niestandardowe wyzwalacze i natychmiastowe powiadomienia

Zarządzanie zadaniami jest łatwiejsze, gdy można zautomatyzować powtarzające się zadania i ograniczyć czasochłonną pracę. Poszukaj narzędzia, które obejmuje automatyzację zadań, niestandardowe wyzwalacze i natychmiastowe powiadomienia Cennik elastyczność: Float jest notorycznie drogi. Wybierz narzędzie, które oferuje wiele planów cenowych, aby znaleźć taki, który pasuje do twojego budżetu

10 najlepszych alternatyw Float do wykorzystania w 2024 roku

Float może być przydatnym narzędziem, ale ma też istotne wady. Tutaj znajdziesz 10 najlepszych alternatyw dla Float. Są to

oprogramowanie do zarządzania projektami

opcje dadzą ci głębszy wgląd w cykle pracy i procesy zasobów, aby zmaksymalizować wydajność. 💪

1.

ClickUp

Wyszukaj, ustaw lub posortuj statusy zadań w widoku listy ClickUp, aby zobaczyć postępy we wszystkich zadaniach

ClickUp to platforma produktywności typu "wszystko w jednym", która oferuje bogaty zestaw w pełni konfigurowalnych funkcji do planowania wydajności, śledzenia zasobów i planowania pracy dla każdego członka zespołu. The

Zarządzanie projektami ClickUp

funkcje obejmują

współpraca w czasie rzeczywistym

, ponad 15 widoków do wizualizacji cykli pracy i obciążeń oraz wbudowane śledzenie celów. 🤩

Widok kalendarza w ClickUp

oferuje wgląd w oś czasu projektu i utrzymuje cały zespół na tej samej stronie. Udostępnij swój kalendarz innym członkom zespołu, aby pokazać, nad czym pracujesz dzisiaj lub w tym tygodniu i łatwo przenosić rzeczy za pomocą interfejsu "przeciągnij i upuść". Synchronizacja z Kalendarzem Google umożliwia wyświetlanie wszystkich zadań i ważnych spotkań w jednym miejscu.

Widok wykresu Gantta w ClickUp

oferuje wizualny pulpit wszystkich działań związanych z projektem. Szybko zobacz zależności, aby uzyskać wgląd w pracę, która wstrzymuje inne zadania i dodaj flagi priorytetów, aby zająć się pilnymi elementami w pierwszej kolejności. Dynamiczna oś czasu pozwala uniknąć wąskich gardeł, śledzić postępy i szybciej realizować cele.

Jednym z głównych celów Float jest śledzenie czasu. Podnieś poprzeczkę dzięki inteligentniejszym funkcjom

śledzenie czasu projektu z ClickUp

. Dzięki większej liczbie integracji, połącz narzędzia takie jak Harvest, Everhour i Toggl, aby śledzić czas tak, jak chcesz. Ustaw szacowany czas, dodawaj notatki i twórz raporty, aby lepiej zrozumieć, gdzie spędzany jest czas i jak zoptymalizować obciążenie pracą zespołu.

Zarządzanie projektami to coś więcej niż tylko zarządzanie obciążeniem, musisz także wdrożyć planowanie zasobów.

Zarządzanie zasobami w ClickUp

pozwala śledzić czas, formularze i zasoby firmy w jednej wygodnej przestrzeni. Dokonuj szybkich wpisów, zbieraj informacje o dostawcach i obliczaj koszty, a wszystko to bez konieczności przełączania narzędzi.

Najlepsze funkcje ClickUp

Konfigurowalny i intuicyjny interfejs oferuje wysoki stopień kontroli nad sposobem wizualizacji i strukturyzacji cyklu pracy

Ponad 1000 szablonów, w tym Szablon do planowania zasobów ClickUp ułatwiają tworzenie raportów i dokumentów w o połowę krótszym czasie

Różne widoki pozwalają zobaczyć postępy w sposób, który ma dla Ciebie największy sens - niezależnie od tego, czy jest to oś czasu, lista do zrobienia, czy pulpit

Zarządzanie cyklami pracy dzięki automatyzacji, która natychmiast przypisuje terminy i pracę w oparciu o obciążenie i konfigurowalne wyzwalacze

Technologia rewolucjonizuje zarządzanie czasem, a wbudowany w ClickUp Narzędzia AI są tego najlepszym przykładem, poprawiając wydajność i redukując nadmiarowość w cyklach pracy

Współpraca w czasie rzeczywistym oznacza, że możesz współpracować z członkami zespołu, aby dostosować priorytety, przyspieszyć postępy w realizacji celów i restrukturyzację oś czasu projektu

limity ClickUp

Ze względu na dużą liczbę funkcji, opanowanie ich wszystkich wymaga czasu

Dodatek ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach, ale plany zaczynają się już od 7 USD miesięcznie

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Bonsai

przez

Bonsai

Bonsai to alternatywa dla Float, która obejmuje fakturowanie, CRM i bankowość w jednej przestrzeni. Zarządzaj klientami w CRM opartym na chmurze dzięki funkcji planowania i formularzom, które upraszczają wdrażanie i śledzenie powiązań. Zarządzaj projektami za pomocą kart czasu pracy, znaczników kamieni milowych i wbudowanego fakturowania.

Planowanie zasobów i zarządzanie finansami jest łatwiejsze niż kiedykolwiek dzięki raportowaniu śledzenia wydatków. Funkcje bankowości i płatności zapewniają płynność operacji i upraszczają osiąganie rentowności.

Najlepsze funkcje Bonsai

Bankowość Bonsai jest ubezpieczona przez FDIC do kwoty 250 000 USD, nie ma minimalnej kwoty ani ukrytych opłat - dzięki czemu można łatwo zarządzać wydatkami i zyskami bez konieczności zmiany narzędzia

Dziesiątki szablonów dokumentów umożliwiają tworzenie faktur, umów i hubów wiedzy w krótszym czasie

Konfigurowalne uprawnienia i narzędzia do zarządzania projektami takie jak automatyzacja zadań, ułatwiają pracę z zespołem wewnętrznym, freelancerami lub wykonawcami

Śledzenie czasu spędzonego nad poszczególnymi zadaniami i tworzenie większych osi czasu projektu, aby pozostać na bieżąco z celami biznesowymi

Limity Bonsai

Aplikacja mobilna jest podstawowa i nie posiada tylu funkcji, co konkurencja

Niektóre funkcje, w tym wsparcie księgowe, nie są dostępne dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych

Bonsai cena

Starter: $25/miesiąc

$25/miesiąc Profesjonalista: $39/miesiąc

$39/miesiąc **Business:$79/miesiąc

oceny i recenzje bonsai

G2: 4.2/5 (65+ recenzji)

4.2/5 (65+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (67+ opinii)

3. Asana

przez

Asana

Asana

to jedno z najlepszych narzędzi do planowania projektów i zarządzania projektami. Zarządzaj czasem swojego zespołu dzięki wbudowanym funkcjom śledzenia czasu i ustawienia celów. Wykorzystaj współpracę w czasie rzeczywistym, aby posuwać projekty do przodu, i oznaczaj blokady drogowe, aby wyprzedzić wszelkie potencjalne opóźnienia. Zanurz się głębiej dzięki różnym widokom, aby uzyskać szeroki przegląd lub szczegółowe wykresy i osie czasu. 🛠️

Asana najlepsze funkcje

Przyjazny dla użytkownika interfejs ułatwia początkującym korzystanie z aplikacji i przyczynianie się do realizacji celów zespołu

Integracje z narzędziami zwiększającymi wydajność - w tym Slack, Salesforce, Microsoft Teams i Google Drive - ułatwiają połączenie wszystkich platform używanych do prowadzenia firmy

Usprawnienie raportowania w celu uzyskania aktualnych danych dotyczących projektu na temat wykorzystania zasobów, obciążenia pracą i postępów w realizacji dowolnych ustawionych celów

Automatyzacja cykli pracy i tworzenie pól niestandardowych w celu śledzenia danych, które są najważniejsze dla codziennych działań

Asana limity

Interfejs użytkownika może być początkowo przytłaczający dla osób, które wcześniej nie korzystały z oprogramowania do zarządzania projektami

Nie można przypisać zadania do więcej niż jednej osoby; zamiast tego należy podzielić pracę na wiele kart zadań

Asana cena

Personal: Free forever

Free forever Starter: $10.99/miesiąc za użytkownika

$10.99/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $24.99/miesiąc za użytkownika

$24.99/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Enterprise+: Kontakt w sprawie wyceny

Asana oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,3/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 200 opinii)

4. Notion

przez Notion Notion

łączy narzędzia do zarządzania projektami z jednym z najlepszych hubów wiedzy w biznesie. Użyj tego narzędzia do przechowywania wszystkich ważnych informacji o firmie - takich jak sposób korzystania z zasobów i umów dla freelancerów. Podnieś poprzeczkę dzięki funkcjom zarządzania projektami, w tym trackerom nawyków, kalendarzom projektów i zarządzaniu czasem.

Najlepsze funkcje Notion

Setki szablonów umożliwiają tworzenie wszystkiego, od kart czasu pracy i przeglądów wydajności po arkusze kalkulacyjne przychodów w ciągu kilku sekund

Nieskończone możliwości dostosowywania projektów pozwalają tworzyć cele i mapy postępu przy użyciu osi czasu, map drogowych i list kontrolnych

Automatyzacja cykli pracy dla wszystkiego, od prognozy przychodów dozarządzanie zasobami aby zaoszczędzić czas i usprawnić procesy

Usprawnij współpracę zespołową dzięki powiadomieniom, flagom priorytetów i zależnościom, które podkreślają najważniejszą pracę i aktualizują cały zespół, gdy rzeczy zostaną zrobione

Notion limitations

Funkcja wyszukiwania nie zawsze jest intuicyjna, co utrudnia śledzenie rzadko używanych dokumentów

Niektórzy użytkownicy z większymi bazami informacji zgłaszali powolne czasy ładowania

Notion ceny

Free: Nielimitowane bloki dla osób prywatnych, ograniczona wersja próbna dla Teams

Nielimitowane bloki dla osób prywatnych, ograniczona wersja próbna dla Teams Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Enterprise: Poproś o demo

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 4 900 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 900 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,900+ opinii)

5. Trello

przez

Trello

Trello

to alternatywa dla Float, która obsługuje każdy aspekt cyklu życia projektu, w tym tworzenie cykli pracy, zarządzanie zadaniami i integrację narzędzi. Różne widoki, takie jak listy, tablice i karty, oferują elastyczność, aby uzyskać przegląd wykorzystania zasobów lub zanurzyć się głębiej, aby uzyskać szczegółowe zestawienia śledzenia czasu i planowania obciążenia.

Trello najlepsze funkcje

API Trello oferuje niestandardową integrację z dziesiątkami narzędzi, w tym Jira, GitHub i Kalendarzem Google

Wykorzystanie automatyzacji Butler do tworzenia reguł, komend i wyzwalaczy w celu przyspieszenia cyklu pracy

Setki szablonów obejmują arkusze śledzenia czasu, tablice Scrum i zarządzanie budżetem, aby być na bieżąco z potrzebami biznesowymi

Konfigurowalne widoki obejmują opcje Tablicy, Osi czasu, Pulpitu, Tabeli, Kalendarza, Mapy i Obszaru roboczego, aby zobaczyć cykle pracy zespołu w sposób, który ma dla Ciebie sens

Trello limity

Teams ze złożonymi cyklami pracy uważają, że narzędzie ma pewne limity

Chociaż można komentować karty zadań, nie ma wbudowanego narzędzia do komunikacji zespołowej lub przesyłania wiadomości

Trello cena

Free: Dla Teams i osób indywidualnych z maksymalnie 10 tablicami na obszar roboczy

Dla Teams i osób indywidualnych z maksymalnie 10 tablicami na obszar roboczy Standardowa: 5 USD/miesiąc na użytkownika

5 USD/miesiąc na użytkownika Premium: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Enterprise: $17.50/miesiąc na użytkownika

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13,400+ recenzji)

4.4/5 (13,400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (23,000+ recenzji)

6. Wydajność

przez

Wydajność

Wydajność jest jedną z najlepszych alternatyw dla Float. Narzędzie typu "wszystko w jednym" oferuje zarządzanie projektami, śledzenie czasu i funkcje raportowania, aby być na bieżąco ze wszystkimi operacjami biznesowymi. Użyj

Narzędzie SaaS

do zarządzania całym portfolio projektów, od planowania zasobów po CRM i finanse. 📈

Najwydajniejsze funkcje

Uproszczenie rozliczeń dzięki automatycznym fakturom opartym na wbudowanych funkcjach śledzenia czasu

Współpraca w czasie rzeczywistym zapewnia najnowszy wgląd w to, nad czym się pracuje i co jest opóźnione - zanim może to wykoleić projekt

Różne widoki, w tym wykresy Gantta, tablice, kalendarze i tabele, pozwalają na bieżąco śledzić oś czasu projektu i aktualny postęp prac

Zarządzanie zasobami za pomocą funkcji HR, które planują czas wolny, obciążenie pracą zespołu i prognozują wykorzystanie zasobów w celu usprawnienia procedur

Limity wydajności

Użytkownicy żałują, że nie ma więcej skrótów klawiaturowych, które przyspieszyłyby cykl pracy

Funkcje fakturowania nie są tak solidne lub konfigurowalne w porównaniu do innych narzędzi

Wydajność Ceny

Essential: $11/miesiąc

$11/miesiąc Profesjonalny: 28 USD/miesiąc

28 USD/miesiąc Ultimate: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Produktywne oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 30 recenzji)

4,6/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 70 opinii)

7. Monday

przez

Monday

Niezależnie od tego, czy oferujesz profesjonalne usługi w przestrzeni finansowej, czy prowadzisz zespół programistów,

Monday

to system operacyjny do pracy, który pomaga być na bieżąco z postępami i cyklami pracy. Użyj go do

zarządzania tworzeniem stron internetowych

projektów, śledzenia kampanii marketingowych lub tworzenia raportowania Business Intelligence.

Najlepsze funkcje w poniedziałek

Funkcje zarządzania projektami pozwalają monitorować portfolio projektów, przypisywać zadania i przydzielać zasoby

Integracje z narzędziami takimi jak QuickBooks, MailChimp i DocuSign centralizują operacje niezależnie od używanych narzędzi

Korzystaj z internetowego CRM dla sprzedaży, aby śledzić zyski i zarządzać relacjami z klientami

Narzędzia dla deweloperów, takie jak śledzenie błędów, zgłaszanie funkcji i plany wydań pozwalają być na bieżąco z danymi dotyczącymi powstania produktu i UX na każdym kroku

limity na Monday

Cena jest za użytkownika, więc narzędzie może szybko stać się drogie dla większych Teams

Interfejs może wydawać się zagracony

Poniedziałek Ceny

Free: do dwóch licencji

do dwóch licencji Basic: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Standard: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Pro: 20 USD/miesiąc za licencję

20 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Poniedziałkowe oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 500 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 500 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 300 opinii)

8. Awork

przez

Awork

Awork to

Narzędzie oprogramowania ERP

które ułatwia zarządzanie pracą i tworzenie harmonogramów w celu śledzenia postępów. Korzystaj z funkcji zarządzania czasem, aby zwiększyć wydajność, i twórz mapy drogowe, aby poprawić alokację czasu i zasobów.

Najlepsze funkcje pracy

Teams scheduling pozwala wizualizować obciążenie pracą i przydzielać zadania w oparciu o obciążenie

Wbudowane śledzenie czasu przyspiesza fakturowanie i zapewnia wgląd w to, które zadania zajmują najwięcej czasu

Integracje umożliwiają połączenie ulubionych narzędzi, od aplikacji do przesyłania wiadomości po platformy do raportowania

Zadania pełnią funkcję konfigurowalnych pól, dzięki czemu można dodawać cenne dane i zachować porządek

Awork limit

Niektórzy użytkownicy napotkali błędy podczas połączenia lub pracy z aplikacjami Javascript i Awork

Więcej etykiet priorytetów pomogłoby większym zespołom w lepszej organizacji pracy

Awork ceny

Basic: €12/miesiąc za użytkownika, bez VAT

€12/miesiąc za użytkownika, bez VAT Business: 18 €/miesiąc za użytkownika, bez VAT

18 €/miesiąc za użytkownika, bez VAT Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Awork

G2: 4,3/5 (ponad 20 recenzji)

4,3/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

9. Resource Guru

przez

Guru zasobów

Resource Guru to oprogramowanie do zarządzania, które pozwala przydzielać zasoby, niezależnie od tego, czy obsługujesz obciążenie poszczególnych pracowników, czy narzędzia zewnętrzne. Prosty i angażujący interfejs użytkownika pozwala wszystkim śledzić działania i ułatwia rozpoczęcie pracy. ✍️

Resource Guru najlepsze funkcje

Wbudowany wykorzystanie zasobów narzędzia oferują wgląd w to, jak czas jest spędzany i podkreślają obszary wymagające poprawy

Narzędzia do prognozy i planowania dają wgląd w obciążenie zespołu pracą, dzięki czemu można zmaksymalizować czas i wydajność

Wbudowany system rezerwacji sal spotkań pozwala zarządzać przestrzenią tak płynnie, jak zarządzasz swoim zespołem

Funkcje zarządzania sprzętem pozwalają sprawdzić, w jaki sposób wykorzystywane są narzędzia IT i sprzęt audiowizualny

Resource Guru limity

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że rozpoczęcie korzystania z aplikacji wymaga nauki, ponieważ interfejs nie jest tak intuicyjny jak u konkurencji

Nie ma opcji rejestrowania w czasie rzeczywistym, więc uzyskanie wglądu jest opóźnione

Resource Guru ceny

Grasshopper Plan: $5/miesiąc na osobę

$5/miesiąc na osobę Blackbelt Plan: $8/miesiąc na osobę

$8/miesiąc na osobę Master Plan: $12/miesiąc na osobę

Resource Guru oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

4.7/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 opinii)

10. Praca zespołowa

przez

Praca zespołowa

Praca zespołowa

to platforma typu "wszystko w jednym", której celem jest uproszczenie pracy klienta i usprawnienie zarządzania dzięki narzędziom do śledzenia czasu, planowania projektów i alokacji zasobów. Pozwala przyspieszyć cykl pracy i zmaksymalizować wydajność zespołów dzięki funkcjom takim jak

kalendarz zasobów

i uproszczone narzędzia do wdrażania klientów.

Praca zespołowa najlepsze funkcje

Szablony eliminują czasochłonną pracę i ułatwiają tworzenie dowolnej dokumentacji, od kart czasu pracy po formularze dla klientów

Funkcje śledzenia czasu obejmują automatyczne przypomnienia i timery w aplikacji, aby śledzić pracę dokładnie tam, gdzie jest spędzana

Narzędzia do zarządzania zasobami identyfikują wąskie gardła i umożliwiają natychmiastowe przydzielanie zadań, aby zapobiec opóźnieniom

Raportowanie i widoki oferują wgląd, dzięki czemu można zmaksymalizować cykl pracy i zwiększyć zadowolenie klientów

Praca zespołowa limity

Wbudowane funkcje rozliczania są ograniczone do raportowania czasu, a nie materiałów lub wykorzystania zasobów

Funkcje takie jak tablice Kanban nie są dostępne w planie Free

Teamwork ceny

Free: Do pięciu użytkowników

Do pięciu użytkowników Dostarczanie: 13,99 USD/miesiąc za użytkownika

13,99 USD/miesiąc za użytkownika Grow: $25.99/miesiąc za użytkownika

$25.99/miesiąc za użytkownika Skala: Ceny niestandardowe

Praca zespołowa oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 1000 recenzji)

4.4/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 800 recenzji)

Śledzenie czasu i zarządzanie cyklami pracy bardziej efektywnie z ClickUp

Oprogramowanie do zarządzania zasobami z tej listy pozwala śledzić czas, usprawniać współpracę w zespole i przydzielać zasoby. Ponadto, wiele z nich oferuje dodatkowe funkcje usprawniające cykl pracy, tworzenie raportów i niestandardowych widoków, które oferują spersonalizowane informacje. Zarejestruj się w ClickUp już dziś aby zacząć budować bardziej wydajny i produktywny zespół. Dzięki automatyzacji zadań zaoszczędzisz czas na zajętej pracy, podczas gdy śledzenie czasu projektu oferuje wgląd w to, gdzie można poprawić alokację pracy. Dodaj do tego funkcje takie jak współpraca w czasie rzeczywistym i zarządzanie zasobami, a będziesz miał to, czego potrzebujesz do stworzenia szybszego i bardziej wydajnego zespołu. ✨