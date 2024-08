10 najlepszych alternatyw Clearbit do śledzenia danych B2B w 2024 r

Clearbit króluje w dziedzinie analizy sprzedaży, zwłaszcza dzięki eleganckiemu interfejsowi i potężnym narzędziom wzbogacającym.

Ale jak każde dobre oprogramowanie, ma kilka limitów. Free Plan oferuje ograniczone funkcje, a personalizacja zanika poza podstawowym poziomem. Co więcej, opcja cenowa skaluje się wraz z liczbą odbiorców, co czyni ją nieosiągalną dla początkujących firm.

Na szczęście kilka alternatyw zapewnia podobne funkcje. Każda z nich oferuje unikalne funkcje, które pasują do różnych potrzeb biznesowych. Od weryfikacji e-maili po ocenę potencjalnych klientów, te alternatywy zaspokajają określone potrzeby w przystępnych cenach.

Porzuć uniwersalne podejście i zapoznaj się z naszą listą 10 najlepszych alternatyw Clearbit. Odkryj funkcje, które są zgodne z priorytetami Twojego biznesu i dowiedz się, które narzędzie najlepiej obsłuży Twoje dane B2B!

Czego należy szukać w alternatywach Clearbit?

Dane są podstawą procesów sprzedaży w praktycznie każdym biznesie i branży. Przy dużej ilości danych generowanych przez potencjalnych klientów i niestandardowych klientów, oprogramowanie do analizy danych musi zapewniać jasne i przydatne informacje.

Weź pod uwagę następujące czynniki, aby znaleźć idealną alternatywę Clearbit, która będzie napędzać Twoją sprzedaż Sprzedaż i marketing B2B wysiłków na nowy poziom.

Wykraczaj poza wzbogacanie e-maili. Poszukaj narzędzi, które dostarczają dokładnych i zakończonych danych na temat firm, technologii i intencji

Priorytetem są narzędzia oferujące scoring leadów, kwalifikację, segmentację i personalizację kampanii w celu pozyskiwania leadów

Wybierz rozwiązanie, które płynnie integruje się z istniejącym CRM, platformą automatyzacji marketingu i innymi narzędziami sprzedażowymi

Wybierz platformę, która skaluje się wraz z rozwojem Twojego Businessu bez rozbijania banku. Poszukaj elastycznych opcji cenowych i unikaj nadmiernych opłat za kontakt

Priorytetem jest intuicyjny interfejs i solidna obsługa klienta, aby zapewnić płynne wdrażanie i rozwiązywanie problemów

Poszukaj funkcji opartych na AI, takich jak automatyzacja cyklu pracy, ocena potencjalnych klientów i copywriting e-mail, aby uzyskać przewagę nad konkurencją

Jeśli dostęp do API ma kluczowe znaczenie dla twoich potrzeb integracyjnych, sprawdź dostępność i solidność API dostarczanego przez narzędzie. Ponadto należy ocenić jakość dokumentacji dla programistów.

Zanim zdecydujesz się na wybór alternatywnego rozwiązania, zastanów się, czy jest ono aktywnie utrzymywane i aktualizowane o nowe funkcje. Dostawca, który inwestuje w innowacje, z większym prawdopodobieństwem pozostanie aktualny i zapewni stałą wartość.

10 najlepszych alternatyw Clearbit do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy już wiesz, jakich funkcji i funkcji szukać, przyjrzyjmy się 10 najlepszym alternatywom Clearbit w 2024 roku.

1. ZoomInfo

przez ZoomInfo Zintegrowana platforma ZoomInfo wykorzystuje dane i technologię do połączenia z niestandardowymi klientami, wzmocnienia pozycji zespołów sprzedażowych i marketingowych oraz zwiększenia przychodów.

Ujednolicona platforma Go-to-Market wypełnia lukę między wysiłkami sprzedażowymi i marketingowymi, napędzając silnik przychodów dzięki analizom opartym na danych i niestandardowe połączenia z klientami .

Stos ZoomInfo oferuje wysoki poziom automatyzacji cyklu pracy sprzedaży, co ułatwia zarządzanie dużym zespołem sprzedaży. Jednak opcje niestandardowe mogą wymagać trochę pracy.

Najlepsze funkcje ZoomInfo

Znajdowanie niestandardowych klientów dzięki wglądowi w czasie rzeczywistym popartemu zaufanymi danymi biznesowymi

Skalowanie GTM, automatyzacja działań niestandardowych i uproszczenie stosu technologicznego

Połączenie sprzedaży i marketing teams z niestandardowymi klientami we wszystkich kanałach na jednej, ujednoliconej platformie

Limity ZoomInfo

Nawigacja może okazać się wyzwaniem dla nowych użytkowników

Użytkownicy notowali nieścisłości w danych kontaktowych przechowywanych na platformie

Problemy pojawiają się, gdy otwartych jest wiele zakładek

Ceny ZoomInfo

Niestandardowy cennik dopasowany do potrzeb Enterprise

Oceny i recenzje ZoomInfo

G2: 4.4/5 (7500+ recenzji)

4.4/5 (7500+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (270+ recenzji)

2. LeadIQ

przez LeadIQ LeadIQ to platforma do integracji i zarządzania danymi, która koncentruje się w szczególności na potrzebach zespołów sprzedażowych.

Pełni funkcję centralnego huba wypełniającego lukę między narzędziami używanymi przez zespoły sprzedażowe, takimi jak CRM, platformy do generowania leadów i narzędzia do automatyzacji marketingu.

Inteligentna platforma LeadIQ poprawia higienę danych i dostarcza odpowiednich informacji. Ponadto narzędzie to pomaga usprawnić cykl pracy związany z pozyskiwaniem potencjalnych klientów, łącząc wszystkie funkcje sprzedażowe w ramach jednej platformy.

Kolejną przydatną funkcją jest oparty na AI kompozytor e-maili Scribe, który pomaga w tworzeniu spersonalizowanych e-maili i wiadomości dla wykwalifikowanych potencjalnych klientów.

Najlepsze funkcje LeadIQ

Unikanie cykli pracy obejmujących wiele kliknięć i narzędzi, które zmniejszają wydajność i wyniki sprzedawców

Wykorzystanie AI do tworzenia e-maili dostosowanych do wartości oferowanych przez sprzedawcę

Usprawnij przychodzące cykle pracy i routing dzięki natychmiastowemu wzbogaceniu danych CRM

Wzmocnij generowanie pipeline'ów dzięki ulepszonym integracjom

Limity LeadIQ

Rozszerzenie wymaga szybkiej instalacji odświeżającej, aby wrócić na właściwe tory

System punktacji leadów może dokonywać niedokładnych prognoz dotyczących leadów, które najprawdopodobniej dokonają konwersji

Niektóre usterki techniczne pojawiają się z czasem podczas korzystania z wtyczki do gromadzenia i przesyłania lub synchronizowania danych

Cennik LeadIQ

Freemium : Free Plan

: Free Plan Essential : 39 USD/użytkownika miesięcznie

: 39 USD/użytkownika miesięcznie Pro : 79 USD/użytkownik miesięcznie

: 79 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: Ceny niestandardowe

LeadIQ oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (70+ recenzji)

4.2/5 (70+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (20+ recenzji)

3. Apollo.io

przez Apollo.io Apollo to kompleksowa platforma analizy sprzedaży i zaangażowania, która pomaga firmom znaleźć, skontaktować się i zamknąć idealnych nabywców.

Pomaga usprawnić proces sprzedaży dzięki automatyzacji cykli pracy dla zadań takich jak wyszukiwanie leadów, ocenianie leadów i zarządzanie wysiłkami związanymi z docieraniem do potencjalnych klientów.

Platforma oferuje również wygodne rozszerzenie Chrome, które umożliwia dostęp do krytycznych informacji kontaktowych i angażowanie potencjalnych klientów bezpośrednio w przeglądarce internetowej.

Najlepsze funkcje Apollo.io

Priorytetyzacja firm i leadów o wysokiej wartości za pomocą AI

Dostęp do informacji o rozmowach i transakcjach, przydatnych analiz i dostosowanego coachingu w celu szybszego zamykania transakcji

Użyj sekwencji, aby wysłać e-mail, zadzwonić i połączyć się na LinkedIn

Głębszy wgląd w rynek docelowy dzięki wzbogacaniu danych

Limity Apollo.io

Niektórzy użytkownicy zauważyli krzywą uczenia się dla zaawansowanych funkcji

Nawigacja może być nieco myląca podczas przechodzenia przez różne funkcje

Pojawiły się raportowania o sporadycznych nieścisłościach

Cennik Apollo.io

Free : Unlimited kredyty e-mail, 60 kredytów mobilnych i 120 kredytów eksportowych rocznie

: Unlimited kredyty e-mail, 60 kredytów mobilnych i 120 kredytów eksportowych rocznie Podstawowy : 49 USD/użytkownika miesięcznie

: 49 USD/użytkownika miesięcznie Profesjonalny : 79 USD/użytkownik miesięcznie

: 79 USD/użytkownik miesięcznie Organizacja: $99/użytkownik miesięcznie

Oceny i recenzje Apollo.io

G2: 4.8/5 (6300+ recenzji)

4.8/5 (6300+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

przez FullContact FullContact to oparta na chmurze usługa służąca do połączenia, połączenia i wzbogacenia fragmentarycznych informacji o użytkownikach. Unikalny "Graf Tożsamości" pozwala markom i narzędziom marketingowym połączyć i skonsolidować fragmenty identyfikatorów offline, online, zawodowych i osobistych.

Dzięki setkom atrybutów związanych z marketingiem, które można przeszukiwać na tym wykresie, mogą one wskazać osoby spośród miliardów. Narzędzie to jest korzystne dla dużych operacji MarTech, w których wyodrębnianie i przechowywanie informacji o użytkownikach jest niezbędne.

Ujednolicenie danych i rozpoznawanie odwiedzających witrynę przy jednoczesnym zapewnieniu prywatności

Dodawanie deterministycznych sygnałów w czasie rzeczywistym do huba

Dostarczanie spersonalizowanych, zorientowanych na prywatność doświadczeń bez plików cookie

Lepsze rozpoznawanie tożsamości i zwiększenie zasięgu mediów dla niestandardowych klientów

Powolna synchronizacja danych może zakłócać operacje sprzedaży

Niektóre dane z API prowadzą do zbyt wielu fałszywie pozytywnych wyników

Niestandardowy cennik

G2: 4.3/5 (ponad 100 recenzji)

4.3/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.0/5 (75+ reviews)

5. UpLead

przez UpLead Dokładność i trafność mają kluczowe znaczenie dla tworzenia lejka sprzedaży. UpLead jest Platforma poszukiwawcza B2B oferująca dokładne, aktualne dane kontaktowe dla Business na całym świecie.

Oprogramowanie integruje się z popularnymi B2B CRM , zapewniając płynny przepływ pracy od odkrycia do zamknięcia transakcji. Pomaga to usprawnić przepływ pracy związany z generowaniem leadów i połączyć się z właściwymi osobami decydentami ostatecznie zwiększając powodzenie sprzedaży.

Możesz skorzystać z siedmiodniowej wersji próbnej, aby ocenić przydatność narzędzia.

UpLead najlepsze funkcje

Użyj ponad 50 filtrów wyszukiwania, aby odkryć kontakty i firmy pasujące do Twojego profilu kupującego

Połączenie z prawdziwymi, wykwalifikowanymi potencjalnymi klientami dzięki weryfikacji e-mail w czasie rzeczywistym

Uzyskaj numery telefonów komórkowych i numery bezpośredniego wybierania dla potencjalnych klientów

Identyfikowanie i angażowanie kupujących, którzy zamierzają dokonać zakupu przed konkurencją

Limity UpLead

Nieścisłości w pozycji lub zatrudnieniu niektórych kontaktów

UI i UX mogłyby być nieco bardziej przyjazne dla użytkownika

Ceny UpLead

Essentials : $99/użytkownika miesięcznie

: $99/użytkownika miesięcznie Plus: $199/użytkownik miesięcznie

UpLead oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

4.7/5 (ponad 700 recenzji) Capterra: 4.7/5 (70+ recenzji)

6. Seamless.AI

przez Seamless.AI Seamless.AI umożliwia tworzenie list potencjalnych klientów za pomocą wyszukiwarki leadów sprzedażowych B2B opartej na sztucznej inteligencji w czasie rzeczywistym. Specjaliści ds. sprzedaży B2B mogą usprawnić proces generowania leadów i połączyć się z odpowiednimi potencjalnymi klientami we właściwym czasie.

Seamless.AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do analizy wielu punktów danych i weryfikacji dokładności listy kontaktów. Dodatkowe funkcje, takie jak zamiary kupujących i zmiany pracy, zapewniają bardziej świadomy zasięg.

Rozszerzenie Chrome jest również przydatną funkcją do szybkiej weryfikacji i budowania listy.

Najlepsze funkcje Seamless.AI

Identyfikacja idealnego potencjalnego klienta, określenie całkowitego rynku adresowalnego i uzyskanie dokładnych informacji kontaktowych dla konkretnych potencjalnych klientów

Wzbogacanie listy potencjalnych klientów i uzupełnianie brakujących informacji kontaktowych

Znajdowanie aktualnych informacji kontaktowych i budowanie wysokiej jakości listy potencjalnych klientów za pomocą dedykowanego oprogramowania sprzedażowego

Limity Seamless.AI

Użytkownicy raportowali błędy instalacji rozszerzenia paska narzędzi

Ograniczone filtry wyszukiwania mogą być limitujące

Ceny Seamless.AI

Free: Free plan z 50 kredytami miesięcznie

Free plan z 50 kredytami miesięcznie Podstawowy : Free Plan z 250 kredytami miesięcznie

: Free Plan z 250 kredytami miesięcznie Pro : Niestandardowe ceny za dodatkowe kredyty i produkty premium

: Niestandardowe ceny za dodatkowe kredyty i produkty premium Enterprise: Niestandardowe ceny dla dużych zespołów z dedykowanym wsparciem technicznym

Oceny i recenzje Seamless.AI

G2: 4.2/5 (ponad 1200 recenzji)

4.2/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 3.7/5 (140+ recenzji)

7. Lead411

przez Lead411 Lead411 oferuje kompleksowe i dokładne źródło danych, które wspiera wysiłki związane z poszukiwaniem klientów B2B. Narzędzie to umożliwia dostęp do ponad 450 milionów kontaktów w 20 milionach firm na całym świecie, z których wszystkie można łatwo przeszukiwać za pomocą zaawansowanych filtrów i wzbogacać o cenne informacje.

Chociaż Lead411 nie jest prawdziwą alternatywą dla Clearbit, jego ogromna baza danych nadal pomaga kwalifikować i wzbogacać potencjalnych klientów.

Jedynym haczykiem jest to, że narzędzie może okazać się kosztowne, ponieważ będziesz potrzebować CRM i oprogramowanie Business Intelligence aby w pełni wykorzystać jego potencjał. Lead411 łatwo integruje się jednak z większością systemów CRM.

Najlepsze funkcje Lead411

Wyszukiwanie i identyfikacja idealnych potencjalnych klientów z ogromnej bazy danych

Wskazywanie idealnych potencjalnych klientów na podstawie określonych kryteriów, takich jak branża, wielkość firmy, tytuł zawodowy, a nawet intencje zakupowe przy użyciu celowych filtrów

Zdobądź decydującą przewagę w celowaniu w swoje wysiłki, identyfikując firmy aktywnie poszukujące rozwiązań i usług podobnych do Twoich

Dostosuj swój przekaz, aby uzyskać maksymalny wpływ dzięki danym o intencjach kupujących i wyzwalaczom analizy sprzedaży

Limity Lead411

Opanowanie funkcji wyszukiwania wymaga czasu

Interfejs użytkownika wymaga poprawy

Cennik Lead411

Basic Plus Unlimited : $899/użytkownika rocznie

: $899/użytkownika rocznie Pro i Unlimited: Niestandardowy cennik

Lead411 oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 400 recenzji)

4.5/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.7/5 (60+ recenzji)

8. Kognitywizm

przez Kognitywizm Cognism to kolejna platforma analizy sprzedaży, która pomaga w połączeniu z potencjalnymi klientami za pomocą wysokiej jakości danych i spostrzeżeń. Cognism pomaga budować przewidywalny pipeline, znajdować ukryte możliwości i pokonywać globalne bariery zgodności.

Cognism łączy dane firmowe i techniczne z bogatą bazą danych, aby zapewnić, że zespół sprzedaży tworzy dokładne listy potencjalnych klientów. ✨

Narzędzie zyskało również popularność dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i intuicyjnym funkcjom, takim jak filtry i funkcje eksportu. Dodatkowym atutem jest świetna obsługa klienta.

Cognism najlepsze funkcje

Wejście na lokalne i globalne rynki z międzynarodowym zasięgiem

Nieograniczony dostęp do danych osobowych i firmowych w celu generowania leadów

Uzyskaj zweryfikowane e-maile i telefony komórkowe dla kluczowych potencjalnych klientów w swoich celach

Łączenie wyzwalaczy związanych z zatrudnianiem, finansowaniem i łączeniem stanowisk z danymi intencyjnymi (obsługiwanymi przez Bombora)

Łatwa integracja z systemami CRM inarzędzia zaangażowania sprzedaży Limity kognitywne

Nieodpowiedni proces filtrowania celowego wymaga poprawy

Istnieje możliwość poprawy dzięki odświeżonym ustawieniom danych

Użytkownicy często raportowali powtarzające się usterki techniczne

Ceny Cognism

Niestandardowy cennik

Cognism oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (548+ recenzji)

4.6/5 (548+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (63+ recenzji)

9. Adapt.io

przez Adapt.io (LinkedIn) Być może najprostszy w użyciu spośród wszystkich wymienionych tutaj, Adapt.io to kompleksowy sklep do budowania celowych leadów, usprawniania cykli pracy i osiągania powodzenia w sprzedaży i marketingu.

Adapt.io jest dostawcą ogromnej bazy danych kontaktów 30 milionów firm na całym świecie. Narzędzie rejestruje również ponad 25 atrybutów dla każdego kontaktu, co pomaga w tworzeniu bardzo dokładnej listy.

Adapt.io łączy w sobie rozszerzenie danych i potężne narzędzia do generowania nowych potencjalnych klientów i personalizowania interakcji z nimi.

Najlepsze funkcje Adapt.io

Korzystaj z zaawansowanych filtrów, aby odkryć swoje wyszukiwanie w ciągu kilku minut i znaleźć kontakty, które pasują do Twojej grupy docelowej

Płynne tworzenie list, eksportowanie i podłączanie do CRM w celu skalowalności

Połączenie z odbiorcami w różnych mediach dzięki dokładnym atrybutom danych kontaktowych

Dodawanie wiarygodnych danych firmograficznych i demograficznych dla każdego kontaktu w CRM

Limity Adapt.io

Istnieją ograniczone style i widoki pulpitu

Interfejs i funkcja filtrowania mogą powodować dezorientację wśród nowych użytkowników

Ceny Adapt.io

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Adapt.io

G2: 4.6/5 (2,700+ recenzji)

4.6/5 (2,700+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (50-+ recenzji)

10. Datanyze

przez Datanyze Idealny dla początkujących i nowych Business, Datanyze to rozszerzenie Google Chrome, które pomaga połączyć specjalistów ds. sprzedaży i marketingu z potencjalnymi klientami.

Zapewnia ono dostęp do ogromnej bazy danych kontaktowych, w tym adresów e-mail, numerów telefonów i profili w mediach społecznościowych, bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Eliminuje to potrzebę czasochłonnego ręcznego wyszukiwania i pozwala skupić się na budowaniu relacji z potencjalnymi klientami.

Platforma może pochwalić się przyjaznym dla użytkownika rozszerzeniem Chrome i płynnym, intuicyjnym interfejsem.

Dodatkową zaletą jest to, że jest to jedyne narzędzie w tym artykule, które oferuje 90-dniową wersję próbną.

Najlepsze funkcje Datanyze

Dostęp do funkcji lodołamaczy związanych z tym, co dzieje się w świecie potencjalnego klienta - wyselekcjonowanych z osobistych kanałów mediów społecznościowych, lokalnych publikacji informacyjnych i nie tylko

Znajdowanie i połączenie z nowymi klientami z poziomu przeglądarki

Eksportuj profile bezpośrednio z Google Chrome za pomocą rozszerzenia

Etykieta kontaktów i firm do automatycznego tworzenia posegmentowanych list - z których wszystkie można wyeksportować jednym kliknięciem przycisku

Limity Datanyze

UX jest powolny i brakuje mu zaawansowanych funkcji

Kilku użytkowników skarżyło się na niedokładne lub niekompletne dane

Ceny Datanyze

Nyze Lite : Free wersja próbna

: Free wersja próbna Nyze Pro 1: $21/miesiąc

$21/miesiąc Nyze Pro 2: $39/miesiąc

Oceny i recenzje Datanyze

G2: 4.2/5 (440+ recenzji)

4.2/5 (440+ recenzji) Capterra: 3.9/5 (50+ recenzji)

Inne narzędzia do zarządzania danymi

Podczas gdy badaliśmy narzędzia do zarządzania danymi, ważne jest, aby pamiętać o sile platform CRM. Chociaż nie koncentrują się one wyłącznie na danych, CRM zapewniają wgląd i usprawniają cykl pracy z danymi.

The ClickUp CRM jest tego najlepszym przykładem. Unikaj silosów danych i zaaranżuj całą podróż danych od pozyskania do analizy w ramach jednego, intuicyjnego interfejsu.

ClickUp

ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania marketingiem i sprzedażą. ClickUp jako CRM usprawnia proces sprzedaży i pozyskiwania klientów oraz zapewnia niezrównaną przejrzystość w całej podróży klienta.

Zarządzanie niestandardowymi klientami, potokami sprzedaży, elementami działań i nie tylko za pomocą szablonu Simple CRM firmy ClickUp w widoku listy

Bezproblemowe zarządzanie danymi klientów

Współpracuj nad transakcjami, wysyłaj aktualizacje projektów do klientów i wdrażaj niestandardowych klientów za pomocą jednego huba e-mail.

Centralny hub: Pożegnaj się z silosami danych! ClickUp zachowuje wszystkie informacje o klientach - kontakty, interakcje, transakcje, notatki - w jednej zorganizowanej przestrzeni

Pożegnaj się z silosami danych! ClickUp zachowuje wszystkie informacje o klientach - kontakty, interakcje, transakcje, notatki - w jednej zorganizowanej przestrzeni Konfigurowalne pola: Dostosuj informacje do swoich konkretnych potrzeb. Dodaj niestandardowe pola dla branży, preferencji i innych unikalnych szczegółów

Twórz szczegółowe pulpity i łatwo dodawaj karty, aby zobaczyć postęp w punktach sprintu, zadania na status i błędy na widok

Intuicyjny Pulpity ClickUp dla wizualnego wglądu

Ponad 50 widżetów pulpitu nawigacyjnego ClickUp ułatwia wizualizację danych klientów w jednym miejscu.

Prostota przeciągania i upuszczania: Twórz dynamiczne pulpity, które wizualnie prezentują kluczowe wskaźniki. Śledzenie pipeline'ów sprzedaży, wyników zadowolenia klientów lub postęp w trakcie realizacji projektu -Wszystkie wizualnie oszałamiające i łatwe do zrozumienia

Twórz dynamiczne pulpity, które wizualnie prezentują kluczowe wskaźniki. Śledzenie pipeline'ów sprzedaży, wyników zadowolenia klientów lub postęp w trakcie realizacji projektu -Wszystkie wizualnie oszałamiające i łatwe do zrozumienia Aktywne spostrzeżenia: Zagłęb się w dane, aby zidentyfikować trendy, wzorce i obszary wymagające poprawy. Intuicyjne pulpity ClickUp umożliwiają podejmowanie proaktywnych kroków w kierunku powodzenia sprzedaży

Uzyskaj cenny wgląd w rynek i ciesz się wizualizacją wydajności swojego produktu za pomocą tego szablonu, porównując go z innymi bez wysiłku

Stwórz swój idealny system do przechowywania i analizowania kontaktów, niestandardowych klientów i transakcji. Dodawaj połączenia między zadaniami, dokumentami i innymi elementami, aby śledzić powiązane prace.

Połącz punkty: ClickUp płynnie integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarze i platformy marketingowe. Wyeliminuj luki w danych i pracuj z całościowym widokiem interakcji z klientem

ClickUp płynnie integruje się z popularnymi narzędziami, takimi jak e-mail, kalendarze i platformy marketingowe. Wyeliminuj luki w danych i pracuj z całościowym widokiem interakcji z klientem Automatyzacja cyklu pracy: Ustawienie automatycznych wyzwalaczy i działań w oparciu o określone zmiany danych. Na przykład, automatyczne wysyłanie powitalnego e-maila, gdy nowy potencjalny klient wejdzie do CRM lub wyzwalacz powstania projektu na podstawie zamkniętej transakcji

Skuteczne skalowanie proces produkcji zawartości przy użyciu tego niestandardowego szablonu w ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Poprowadź relacje z klientem w kierunku powodzenia, korzystając z łatwo dostępnych i wizualnie przedstawionych informacji

Dbaj o to, by wszyscy byli zgodni i dążyli do tych samych celów dzięki udostępnianiu danych, płynnej integracji i aktualizacjom w czasie rzeczywistym

Automatyzacja rutynowych zadań i eliminacja silosów danych, aby zwolnić czas na budowanie silnych relacji z klientami

Wykorzystaj integracje ClickUp do analizy danych z zewnętrznych źródeł, ujawniając ukryte trendy i wzorce, które mogą wpływać na strategie klientów

Zarządzaj wszystkim, od lejków sprzedaży, zaangażowania klientów i zamówień, dzięki wysoce elastycznym widokom ClickUp

Wizualizuj swój pipeline, usprawnij cykl pracy z klientami i współpracuj nad możliwościami ze swoim zespołem

Twórz widoki ogólne, aby monitorować wartość życiową klienta, średnią wielkość transakcji i nie tylko

Wybieraj spośród wielu gotowych widoków szablonów do zarządzania i analizowania danych, raportowania i planowania kolejnych kroków

Limity ClickUp

Niektórzy nowi użytkownicy zauważają stromą krzywą uczenia się

Konieczne może być zintegrowanie ClickUp z narzędziem do analizy sprzedaży

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 9,200 recenzji)

4.7/5 (ponad 9,200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,900+ opinii)

Wykorzystanie mocy danych z odpowiednią alternatywą Clearbit

Znalezienie najbardziej odpowiedniej alternatywy dla Clearbit to nie tylko funkcje - chodzi o zaspokojenie konkretnych potrzeb całej organizacji. Nie zadowalaj się fragmentarycznymi rozwiązaniami: Poszukaj platformy, która centralizuje dane, wizualizuje spostrzeżenia i wspiera współpracę.

Pulpity, funkcje i integracje ClickUp CRM umożliwiają przejście od zarządzania danymi do ich opanowania. Pozwoli to odblokować prawdziwą moc informacji do zrobienia czegoś, co przyczyni się do powodzenia Twoich klientów i Twojego biznesu.

Wybierz mądrze i obserwuj, jak Twoje dane stają się paliwem dla Twojego rozwoju. 💯