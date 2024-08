10 najlepszych alternatyw dla rampy w 2024 roku (recenzje i ceny)

Oprogramowanie do zarządzania wydatkami znacznie usprawnia operacje finansowe, odblokowuje możliwości oszczędzania kosztów i ostatecznie poprawia wyniki finansowe. 💰

Chociaż Ramp zyskał popularność jako przyjazna dla użytkownika platforma, która integruje się z różnymi platformami finansowymi, może nie pasować do wszystkich Business. W takim przypadku należy poszukać alternatywy oferującej różnorodne funkcje dostosowane do potrzeb danego Businessu.

Stworzyliśmy listę programów do zarządzania wydatkami, które usprawniają cykl pracy, automatyzują zadania i pomagają osiągnąć cele finansowe organizacji.

Czego należy szukać w alternatywach dla Ramp?

Podczas poszukiwania oprogramowania do zarządzania wydatkami warto mieć pod ręką listę kontrolną funkcji. Oto najważniejsze funkcje, na które należy zwrócić uwagę:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Narzędzie do zarządzania powinno być łatwe w nawigacji dla klientów lub użytkowników bez wiedzy technicznej lub z zakresu e-commerce Bezproblemowa integracja: Oprogramowanie powinno bezproblemowo integrować się z istniejącym systemem zarządzania i kontem bankowym Automatyzacja: Warto rozważyć narzędzie, które umożliwia automatyzację płatności i śledzenie kont Efektywność kosztowa: Porównaj plany płatności, aby znaleźć najbardziej opłacalne rozwiązanie, które będzie zgodne z Twoim budżetem Cele: Rozważ funkcje, które są niezbędne dla potrzeb Twojego Businessu i wymagań dotyczących użytkowania

10 najlepszych alternatyw Ramp do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy wiemy już, czego szukać w rozwiązaniu do zarządzania wydatkami, sprawdźmy 10 najlepszych alternatyw Ramp w 2024 roku.

1. QuickBooks Online

przez QuickBooks Online QuickBooks Online to oparte na chmurze oprogramowanie księgowe, które pomaga małym Businessom śledzić dochody i wydatki pracowników, wysyłać faktury i płacić rachunki z jednego konta. Jest to popularny wybór dla małych Business, ponieważ jest łatwy w użyciu i niedrogi.

Jedną z wyróżniających się funkcji QuickBooks Online jest możliwość automatyzacji zadań. Automatycznie przechwytuje paragony i wykorzystuje uczenie maszynowe do wyodrębniania danych z paragonów. Wprowadza również dane do

książek przy użyciu predefiniowanych lub niestandardowych szablonów

.

Najlepsze funkcje QuickBooks Online

Używanie jednego konta do śledzenia dochodów i łatwego zarządzania wydatkami i rolami

Unikaj kar podatkowych, pozwalając QuickBooks zarządzać wszystkimi czynnościami związanymi z wypłatami, podatkami bez błędów i składaniem dokumentów na czas

Tworzenie i wysyłanie profesjonalnie wyglądających faktur zawierających logo firmy i dane kontaktowe

Zarządzaj raportowaniem wydatków z lepszym dostępem z urządzeń mobilnych w podróży

Uzyskaj dostęp i generuj różnorodne raportowanie wydatków z szablonów

Limity QuickBooks Online

Niewielka krzywa uczenia się dla użytkowników bez doświadczenia w finansach

Droższy niż Ramp dla firm z dużą liczbą użytkowników

Ceny QuickBooks Online

Bezpłatna wersja próbna na 30 dni

Simple Start : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Essentials : $60/miesiąc

: $60/miesiąc Plus : $90/miesiąc

: $90/miesiąc Zaawansowany: $200/miesiąc

QuickBooks Online oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 3000 opinii)

4.0/5 (ponad 3000 opinii) Capterra: 4.3/5 (ponad 6000 opinii)

2. TravelBank

via TravelBank TravelBank to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania wydatkami, które poprawia widoczność wydatków, przyspiesza raportowanie wydatków i automatyzuje pracę

wprowadzanie danych

. Umożliwia również dokonywanie płatności rachunków i ustawienie zasad podróży w celu zarządzania wydatkami na podróże.

Dzięki wyłącznemu partnerstwu z US Bank, TravelBank zapewnia wsparcie dla kart wirtualnych i importuje transakcje z ponad 48 000 kart osobistych i firmowych oraz banków.

Najlepsze funkcje TravelBank

Oszczędność czasu i śledzenie wydatków dzięki automatycznemu wyodrębnianiu danych z paragonów za pomocą oprogramowania do optycznego rozpoznawania znaków (OCR)

Ustawienie wielopoziomowego cyklu pracy w celu zatwierdzania wydatków

Zarządzanie wydatkami: Ustalanie limitów wydatków i ograniczanie rodzajów wydatków, które mają zostać przedstawione

Łatwy eksport wydatków do systemu księgowego

Limity TravelBank

Nie jest tak konfigurowalny jak Ramp lub inne oprogramowanie księgowe

Doświadczenie użytkownika wymaga usprawnienia ze względu na dużą liczbę funkcji

Cennik TravelBank

Podróż : $25 użytkownik/miesiąc

: $25 użytkownik/miesiąc Wydatki : $10 użytkownik/miesiąc

: $10 użytkownik/miesiąc Podróże i wydatki: Ceny niestandardowe

TravelBank oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 300 recenzji)

4.4/5 (ponad 300 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 opinii)

3. Zoho Expense

przez Zoho Expense Expense, oprogramowanie Zoho do zarządzania wydatkami, oferuje firmom kompleksowy zestaw funkcji, w tym przechwytywanie paragonów, śledzenie wydatków, śledzenie przebiegu i przepływy pracy zatwierdzania.

Zoho Expense oferuje dedykowane wersje dla USA, Indii, Wielkiej Brytanii, Kanady, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej. Możesz pozostać w zgodzie z przepisami podatkowymi dzięki mandatom podatkowym wstępnie załadowanym do tych dedykowanych wersji, umożliwiając gotowość do audytu dzięki potwierdzeniom wydatków, ścieżkom audytu i raportowaniu naruszeń zasad.

Najlepsze funkcje Zoho Expense

Automatyczne śledzenie przebiegu podróży pracowników za pomocą zintegrowanego śledzenia GPS

Monitorowanie sposobu, w jaki pracownicy korzystają ze swoich firmowych kart kredytowych za pomocą pulpitu kart firmowych

Automatyzacja procesu uzgadniania konta i dokonywanie zwrotów wydatków za pośrednictwem ACH

Integracja z oprogramowaniem księgowym w celu zapewnienia zakończonego procesu zarządzania wydatkami

Limity Zoho Expense

Koszty planu wyższego poziomu dla małych firm z wieloma pracownikami są wysokie ze względu na ceny za użytkownika

Konieczność korzystania z innej platformy i importowania danych do oprogramowanie do zarządzania biznesem ze względu na brak funkcji śledzenia czasu

Cennik Zoho Expense

Free

Standard : 3 USD/użytkownika miesięcznie

: 3 USD/użytkownika miesięcznie Premium : 5 USD/użytkownik miesięcznie

: 5 USD/użytkownik miesięcznie Enterprise: $8/użytkownika miesięcznie

Zoho Expense oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 900 opinii)

4. Spendesk

przez Spendesk Jednorazowe karty wirtualne i karty do subskrypcji cyklicznych sprawiają, że Spendesk jest jedną z najlepszych alternatyw dla Ramp w zmniejszaniu narażenia firmy na ryzyko i oszustwa. Jedno konto na niestandardowego klienta lub pracownika dodatkowo zmniejsza ryzyko.

Można również kontrolować wydatki poprzez ustawienie budżetów, zasad dotyczących wydatków i cyklów pracy przed zatwierdzeniem.

Najlepsze funkcje Spendesk

Ustawienie reguł wydatków dla poszczególnych kart i osób oraz zdefiniowanie autorów zatwierdzeń

Wysyłanie pracownikom automatycznych przypomnień o raportowaniu wydatków i śledzenie płatności w czasie rzeczywistym

Integracja i eksportowanie transakcji i paragonów do pliku oprogramowanie księgowe rozwiązanie

Śledzenie należności za pomocą centralnego oprogramowania do zarządzania subskrypcjami

Kontroluj wszystkie wydatki pozapłacowe, łącząc przepływy pieniężne z wielu narzędzi

Limity Spendesk

Brak dostępu do linii kredytowej dla firm

Cennik Spendesk

Free: Dla czterech użytkowników, w tym jednego zatwierdzającego

Dla czterech użytkowników, w tym jednego zatwierdzającego Essentials: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Skala: Ceny niestandardowe

Ceny niestandardowe Premium: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Spendesk

G2 : 4.7/5 (390+ recenzji)

: 4.7/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (200+ recenzji)

5. Brex

przez Brex Brex jest przeznaczony dla firm poszukujących nowoczesnych

Oprogramowanie księgowe AI

oraz platforma do zarządzania wydatkami, która wykorzystuje zintegrowaną sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe.

Jedną z najbardziej innowacyjnych funkcji platformy jest asystent AI Brex, który odpowiada na pytania dotyczące polityki firmy, limitów wydatków i innych tematów. Wykonuje zadania związane z wydatkami, takie jak składanie raportów wydatków i uzgadnianie paragonów.

Najlepsze funkcje Brex

Śledzenie postępów w realizacji celów budżetowych i wprowadzanie korekt w razie potrzeby dzięki wglądowi w wydatki w czasie rzeczywistym

Integracja z systemem płac w celu szybszej, zautomatyzowanej obsługi pracowników lista płac

Identyfikacja potencjalnych problemów z wydatkami dzięki alertom z AI Brex

Zarządzaj swoimi finansowymi wskaźnikami KPI z prognozą pasów startowych i planowaniem scenariuszy

Monitorowanie bieżących i przyszłych wskaźników spalania w jednej pozycji w celu uzyskania pozytywnego wpływu na roczne przychody

Korzystanie z kart kredytowych dla biznesu bez gwarancji osobistych

Limity Brex

Brak integracji z oprogramowaniem Business opartym na subskrypcji

Karty korporacyjne mają skomplikowaną strukturę nagród i wysoki wymóg kapitałowy do zatwierdzenia

Zatwierdzenie kart kredytowych dla firm bez gwarancji osobistych zwykle zajmuje dużo czasu

Cennik Brex

Essentials: $0 użytkownik/miesiąc

$0 użytkownik/miesiąc Premium: $12 użytkowników/miesiąc

$12 użytkowników/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Brex oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 1000 recenzji)

4.7/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 100 recenzji)

6. Webexpenses

przez Webexpenses Webexpenses usprawnia cały cykl życia wydatków, od śledzenia do przesłania i zatwierdzenia.

Ta platforma do zarządzania wydatkami wyróżnia się wysoce konfigurowalnymi cenami dla małych, średnich i dużych Enterprise.

Moduł drobnej gotówki Webexpenses jest również kompatybilny z systemem zaliczkowym.

Najlepsze funkcje Webexpenses

Usprawnienie codziennego zarządzania drobną gotówką poprzez uzyskanie widoczności zakupów i wydatków w czasie rzeczywistym

Oszczędność pieniędzy i zwiększenie kontroli oszustw podatkowych

Integracja z rozwiązaniem do zarządzania księgowością dzięki wsparciu dla ponad 50 systemów księgowych

Zmniejszenie śladu węglowego poprzez śledzenie emisji dwutlenku węgla podczas podróży

Limity Webexpenses

Wycena za transakcję staje się kosztowna dla małych Businessów z dużą ilością transakcji

Cennik Webexpenses

Opłata stała : Cennik niestandardowy

: Cennik niestandardowy Aktywne użytkowanie: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Cena niestandardowa: Wycena niestandardowa

Webexpenses oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 opinii)

4.5/5 (ponad 1000 opinii) Capterra: 4.5/5 (ponad 200 opinii)

7. BILL Wydatki

przez BILL Wydatki BILL Spend & Expense (dawniej Divvy) to innowacyjne rozwiązanie oparte na chmurze, które usprawnia procesy raportowania i zarządzania wydatkami, umożliwiając firmom każdej wielkości uzyskanie widoczności, kontroli i nagród.

BILL Spend & Expense wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kartom Free oraz kontom i kartom korporacyjnym. Pomaga to niestandardowym klientom zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy.

Najlepsze funkcje BILL Spend & Expense

Dostęp do linii kredytowych od $500 do $5M w celu dopasowania do modelu biznesowego i skalowania wraz z rozwojem biznesu

Proaktywna kontrola wydatków i ochrona przed oszustwami dzięki kartom korporacyjnym BILL bez opłat rocznych i elastycznym nagrodom

Limity BILL Spend & Expense

Brak rozszerzonych możliwości integracji

Nie oferuje funkcji procure-to-pay, takich jak Ramp

Cennik BILL Spend & Expense

Free

BILL Spend & Expense oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 1000 recenzji)

4.5/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

8. Precoro

via Precoro Precoro jest dostawcą scentralizowanej platformy, która integruje się z istniejącym oprogramowaniem księgowym i systemami finansowymi. Promuje udostępnianie danych i oferuje centralny widok wszystkich wydatków.

Unikalną funkcją Precoro jest automatyzacja całego procesu zaopatrzenia, od zapotrzebowania do płatności. Usprawnione przepływy pracy związane z zapotrzebowaniem na zakup (PR) umożliwiają szybkie utworzenie, przekierowanie i zatwierdzenie PR.

W przypadku organizacji z branży budowlanej zapewnia to terminowe podejmowanie decyzji dotyczących zamówień i lepsze

zarządzanie budżetem

. Zapobiega również opóźnieniom w łańcuchu dostaw.

Najlepsze funkcje Precoro

Automatyzacja i generowanie zamówień zakupu (PO) na podstawie zatwierdzonych PR

Zarządzanie budżetami projektów budowlanych i wykorzystanie zaawansowanych narzędzi do zarządzania zapasami

Generowanie raportów i śledzenie rozbieżności dzięki trójstronnemu dopasowywaniu zamówień zakupu, paragonów i faktur

Limity Precoro

Integracja z niektórymi rozwiązaniami księgowymi jest trudna

Ceny Precoro

Dla mniejszych Teams z ≤20 użytkownikami: $35/użytkownika miesięcznie

$35/użytkownika miesięcznie Dla większych Teams z >20 użytkownikami: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Precoro

G2: 4.7/5 (ponad 100 recenzji)

4.7/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 200 recenzji)

9. Expensify

przez Expensify Expensify to atrakcyjna alternatywa dla Ramp, szczególnie dla firm poszukujących zaawansowanej automatyzacji i złożonych możliwości zintegrowanego oprogramowania. Umożliwia ona

usprawnić procesy

i egzekwować zasady. Możesz generować raporty, które są zgodne z Twoimi unikalnymi cyklami pracy.

Zaawansowany silnik automatyzacji oparty na AI automatycznie wyodrębnia, kategoryzuje i digitalizuje fizyczne paragony oraz dopasowuje wydatki do faktur. Pozwala to znacznie ograniczyć ręczne wprowadzanie danych, oszczędzając czas użytkowników i zwiększając dokładność.

Najlepsze funkcje Expensify

Wyeliminuj ręczne uzgadnianie i dodawaj etykiety do swoich wydatków za pomocą księga główna (GL) zaimportowanych z oprogramowania księgowego

Integracja z wieloma zewnętrznymi programami księgowymi, systemami płacowymi, CRM i narzędziami do zarządzania projektami

Limity Expensify

Przeznaczone dla dużych Enterprise, drogie dla małych i średnich Business

Ceny Expensify

Free

Collect : 10 USD/użytkownik/miesiąc

: 10 USD/użytkownik/miesiąc Control : 18 USD/użytkownik/miesiąc

: 18 USD/użytkownik/miesiąc Śledzenie : Free dla maksymalnie 25 SmartScans/miesiąc

: Free dla maksymalnie 25 SmartScans/miesiąc Prześlij: Free dla maksymalnie 25 SmartScans/miesiąc

Oceny i recenzje Expensify

G2: 4.2/5 (ponad 1200 recenzji)

4.2/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1500 recenzji)

10. Concur

via Concur Concur oferuje zintegrowane zarządzanie podróżami, wydatkami i fakturami. Podobnie jak Ramp, Concur zapewnia automatyzację działań związanych z zarządzaniem wydatkami dzięki rozszerzonym rozwiązaniom do zarządzania.

Możesz zarządzać wydatkami pracowników poprzez egzekwowanie zasad, usprawnianie rezerwacji podróży i ułatwianie rejestracji wydarzeń. Dostarcza wgląd w dane dotyczące wydatków i śledzenia pracowników za pomocą konfigurowalnych pulpitów.

Najlepsze funkcje Concur

Unikanie podwójnych płatności i opłat za zwłokę dzięki automatyzacji dopasowywania faktur, ograniczającej ręczne wprowadzanie danych i eliminującej błędy

Automatyczne rejestrowanie przebiegu przy użyciu adresów "od" i "do" lub GPS

Zabezpieczenie kosztów podróży pracownika dzięki automatycznie generowanej wirtualnej, jednorazowej karcie kredytowej

Limity Concur

Rozszerzenie funkcji wymaga przeszkolenia użytkownika

Początkujący potrzebują czasu, aby przyzwyczaić się do interfejsu użytkownika i funkcji

Ceny Concur

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Concur

G2: 4.0/5 (ponad 5000 opinii)

4.0/5 (ponad 5000 opinii) Capterra: 4.3/5 (1900+ opinii)

Inne narzędzia do zarządzania finansami

Podczas gdy Ramp i jego alternatywy zapewniają swoim dostawcom platformy do zarządzania wydatkami, ClickUp oferuje im kompleksowe narzędzia do zarządzania ogólnymi finansami.

ClickUp

Odkryj ClickUp, aby zarządzać swoimi projektami z mocą AI, ponad 15 widokami i automatyzacją zadań

ClickUp to nie tylko kolejne narzędzie do zarządzania projektami. To kompleksowa platforma, która wspiera zespoły finansowe takie jak Twój. Pozwala definiować jasne cele finansowe, dzielić je na kamienie milowe i śledzić postępy za pomocą niestandardowych statusów.

Ustawienie raportowania, którego potrzebujesz, wszystko w jednym miejscu, na ClickUp

Oprogramowanie finansowe ClickUp

usprawnia cykl pracy poprzez tworzenie niestandardowych pulpitów i przeprowadzanie zaawansowanych obliczeń. Pomaga śledzić cele finansowe i generować raporty w celu lepszego zarządzania finansami.

Monitoruj aktualizacje projektów, zarządzaj cyklami pracy i współpracuj z zespołem, a wszystko to z obszaru roboczego ClickUp

Oprogramowanie księgowe ClickUp

umożliwia zarządzanie budżetami i rachunkami za pośrednictwem wizualnej bazy danych. Oprócz pomocy w śledzeniu klientów i faktur, umożliwia dodawanie niestandardowych widżetów do przypomnień o płatnościach i specjalnych żądań. Narzędzie wyróżnia się automatyzacją rutynowych zadań księgowych.

ClickUp to centralny hub dla wszystkich spraw finansowych. Połącz konta bankowe, importuj transakcje i kategoryzuj wydatki bez wysiłku.

Dzięki szablonowi do zarządzania finansami ClickUp możesz scentralizować wszystkie swoje dane finansowe i zarządzać nimi z łatwością

Uzyskaj widok z lotu ptaka na swoją kondycję finansową dzięki

Szablon do zarządzania finansami ClickUp

. Śledź swoje wydatki w stosunku do budżetu i ustaw niestandardowe cele finansowe. Użyj 28 niestandardowych statusów, aby łatwo śledzić swoje projekty finansowe.

Zaprojektowane z myślą o wspieraniu środowiska współpracy, możliwości finansowe ClickUp wykraczają poza te najważniejsze cechy, oferując funkcje takie jak budżetowanie, prognoza i zarządzanie projektami dostosowane do potrzeb teamów finansowych.

ClickUp najlepsze funkcje

Udostępnianie raportów interesariuszom, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, za pomocą bezpiecznej platformy ClickUp

Generowanie konfigurowalnych raportów w ciągu kilku minut

Bądź na bieżąco z obliczeniami księgowymi, takimi jak ROI, rentowność projektu lub kwartalne zyski dzięki polom formuły ClickUp

Otrzymuj przypomnienia o powtarzających się zadaniach i rachunkach

Wzbogacaj informacje o swoich rachunkach dzięki niestandardowym polom na kwoty budżetowe, wydatki, informacje o dostawcach i daty płatności

Limity ClickUp

Niewielka krzywa uczenia się dla początkujących użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,900 recenzji)

Znajdowanie mnożnika wydajności

Podczas nawigowania po opcjach i szukania mnożnika wydajności, holistyczne optymalizacja cyklu pracy ustawi cię na rentowność.

Nie chodzi o zamianę jednego narzędzia na inne podczas badania alternatyw dla Ramp. Chodzi o znalezienie ukrytej wartości dzięki różnorodnym rozwiązaniom, takim jak bogaty w funkcje ekosystem ClickUp. Pomyśl o tym jako o usprawnieniu cyklu pracy, które pozwoli Ci wyprzedzić konkurencję.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi, potężnej automatyzacji i solidnym narzędziom do raportowania, ClickUp jest godnym polecenia rozwiązaniem usprawniającym zarządzanie finansami. 💵

Pamiętaj, że najlepsze narzędzia to te, które wykraczają poza samo rozwiązywanie problemów; podnoszą one poziom całej Twojej podróży w kierunku powodzenia.

Wypróbuj ClickUp za darmo

