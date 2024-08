10 certyfikatów operacyjnych, które pozwolą rozwinąć karierę w 2024 roku

Chcesz rozwijać swoją karierę w zarządzaniu operacjami?

Zbliżając się do 2024 roku, pracodawcy poszukują wykwalifikowanych specjalistów, którzy poradzą sobie z wymaganiami zarządzania operacjami.

Operacje biznesowe są kręgosłupem każdej organizacji, niezależnie od tego, czy pomagają w tworzeniu strategii wysokiego szczebla, czy też kopią głęboko, aby znaleźć przyczynę problemu wpływającego na Twój biznes - zespoły operacyjne robią to wszystko.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres ról operacyjnych - w jaki sposób można zbudować doświadczenie i wiarygodność w tej przestrzeni?

Certyfikaty operacyjne działają jak pieczęć zatwierdzenia, udowadniając, że masz umiejętności i wiedzę specjalistyczną do zarządzania wieloma projektami, płynnego działania i skutecznego radzenia sobie z ryzykiem.

Firmom łatwiej jest zatrudnić lub awansować pracownika, gdy widzą, że posiada on potrzebne umiejętności i jest na bieżąco z najnowszymi praktykami branżowymi.

Dla ciebie to nie tylko pieczęć zatwierdzenia. To szansa na doskonalenie umiejętności w zakresie optymalizacji procesów, zarządzania łańcuchem dostaw, zarządzania projektami, kontroli jakości i nie tylko. Te certyfikaty zwiększają Twoją wiarygodność, wyróżniają Cię na tle innych i stanowią połączenie z profesjonalistami z branży.

Certyfikaty te nie tylko zwiększają możliwości zatrudnienia, ale także napędzają rozwój zawodowy rozwój kariery . Jeśli chcesz awansować, przygotowaliśmy listę dziesięciu certyfikatów operacyjnych, które pomogą Ci znaleźć idealne rozwiązanie dla Twoich celów.

**Co to są certyfikaty menedżera operacyjnego?

Certyfikaty Operations Manager potwierdzają umiejętności w zakresie nadzorowania i usprawniania procesów w celu zwiększenia wydajności i efektywności organizacji. Oferowane przez profesjonalne organizacje, certyfikaty te prezentują wiedzę specjalistyczną w zakresie opracowywania i wdrażania strategii operacyjnych .

Te certyfikaty operacyjne obejmują takie tematy, jak zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie projektami, lean i Six Sigma, oprogramowanie do zarządzania operacjami oraz Zarządzanie operacjami IT .

Pozwalają one na podkreślenie swojej wiedzy specjalistycznej i są bardzo poszukiwane przez pracodawców na takich rolach jak kierownicy operacyjni, kierownicy łańcucha dostaw, kierownicy projektów i kierownicy ds. zapewnienia jakości.

Korzyści z uzyskania certyfikatu operacyjnego

Uzyskanie certyfikatu operacyjnego przynosi wiele korzyści, jeśli chcesz postępować w trakcie zarządzania i na pokrewnych polach. Niektóre z nich to:

Weryfikacja umiejętności: Certyfikaty menedżera operacyjnego formalnie uznają umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania operacjami. Dowodzi to pracodawcom i współpracownikom, że posiadasz niezbędne umiejętności i wiedzębusiness i zarządzanie zespołem wiedzę i kompetencje

Certyfikaty menedżera operacyjnego formalnie uznają umiejętności i wiedzę specjalistyczną w zakresie zarządzania operacjami. Dowodzi to pracodawcom i współpracownikom, że posiadasz niezbędne umiejętności i wiedzębusiness i zarządzanie zespołem wiedzę i kompetencje Awans zawodowy: Wielu pracodawców priorytetowo traktuje certyfikowanych specjalistów przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu i promocji. Certyfikacja operacyjna może wzbogacić twoje CV, czyniąc cię bardziej konkurencyjnym kandydatem na role kierownicze

Wielu pracodawców priorytetowo traktuje certyfikowanych specjalistów przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu i promocji. Certyfikacja operacyjna może wzbogacić twoje CV, czyniąc cię bardziej konkurencyjnym kandydatem na role kierownicze Większe możliwości zatrudnienia: Certyfikaty operacyjne poszerzają zakres możliwości zatrudnienia. Otwierają drzwi do pozycji, które wymagają lub preferują kandydatów z uznanymi kwalifikacjami w zakresie zarządzania operacjami

Certyfikaty operacyjne poszerzają zakres możliwości zatrudnienia. Otwierają drzwi do pozycji, które wymagają lub preferują kandydatów z uznanymi kwalifikacjami w zakresie zarządzania operacjami Uznanie w branży: Certyfikaty operacyjne są często dobrze oceniane w określonych branżach. Uzyskanie certyfikatu świadczy o zaangażowaniu w bycie na bieżąco z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi

Certyfikaty operacyjne są często dobrze oceniane w określonych branżach. Uzyskanie certyfikatu świadczy o zaangażowaniu w bycie na bieżąco z najlepszymi praktykami i standardami branżowymi Rozwój zawodowy: Certyfikacja wiąże się z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności. Ta ciągła nauka przyczynia się do rozwoju zawodowego, informując o najnowszych trendach i postępach w zarządzaniu operacjami

Certyfikacja wiąże się z nabywaniem nowej wiedzy i umiejętności. Ta ciągła nauka przyczynia się do rozwoju zawodowego, informując o najnowszych trendach i postępach w zarządzaniu operacjami Rozbudowa sieci: Programy certyfikacyjne często dają możliwość połączenia się z innymi profesjonalistami na danym polu. Nawiązywanie kontaktów z certyfikowanymi osobami i ekspertami branżowymi może prowadzić do cennej współpracy, mentoringu i wglądu w karierę

10 certyfikatów operacyjnych do rozważenia

Teraz, gdy rozumiemy już korzyści płynące z ubiegania się o certyfikaty operacyjne, oto najwyżej oceniane rekomendacje ekspertów:

1. Certyfikat zarządzania produkcją i zapasami (CPIM)

przez Apics Zdobądź certyfikat zarządzania produkcją i zapasami (CPIM) za pośrednictwem APICS (American Production and Inventory Control Society). Ta renomowana instytucja istnieje od 1973 roku. Certyfikacja ta pomaga zrozumieć podstawy obsługi zadań związanych z produkcją i zapasami.

Pięć kursów obejmuje podstawowe obszary, takie jak planowanie popytu, zarządzanie jakością, zarządzanie zapasami, harmonogramowanie produkcji itp. Po ukończeniu wszystkich pięciu kursów online uzyskuje się certyfikat.

Certyfikacja CPIM zwiększa możliwości kariery i ułatwia współpracę z kolegami poprzez poprawę znajomości koncepcji łańcucha dostaw. Certyfikat ten daje przewagę w świecie rosnącej globalnej konkurencji.

Kształci również w zakresie tworzenia i utrzymywania standardowych procedur operacyjnych, które stają się prostsze dzięki certyfikacji CPIM szablon SOP do zarządzania operacjami .

Certyfikacja ta przynosi korzyści kierownikom operacyjnym, planistom produkcji, specjalistom ds. kontroli zapasów, specjalistom ds. łańcucha dostaw i specjalistom ds. zaopatrzenia. Ponadto kurs zarządzania operacjami można ukończyć we własnym tempie, w okresie od sześciu miesięcy do dwóch lat, co zapewnia elastyczność, której potrzebujesz.

Oferowany przez: APICS (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Produkcji i Zapasów)

APICS (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Produkcji i Zapasów) Kluczowe tematy: Przegląd łańcucha dostaw, zarządzanie popytem, planowanie dostaw i zarządzanie zapasami

Przegląd łańcucha dostaw, zarządzanie popytem, planowanie dostaw i zarządzanie zapasami Cena: 1000-3000 USD, w zależności od tego, czy uczysz się samodzielnie, czy uczęszczasz na zajęcia z zatwierdzonym przez ASCM partnerem

2. Certified Operations Manager (COM)

przez AIBMC Certified Operations Manager lub COM jest administrowany przez The American Institute for Business Management and Communication (AIBMC). Jest to profesjonalny kurs certyfikacji operacyjnej odpowiedni dla wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją karierę w zarządzaniu operacyjnym.

Znacznie zwiększ swoje szanse na uzyskanie wyższej pensji dzięki uznawanemu w branży certyfikatowi, takiemu jak COM.

3-godzinny egzamin ma format książeczki zawierającej 100 MCQ (pytań wielokrotnego wyboru). Aby zapisać się na kurs certyfikacyjny, należy posiadać tytuł licencjata i co najmniej dwa lata doświadczenia w zarządzaniu operacjami.

Oferowany przez: American Institute for Business Management and Communication (AIBMC)

Kluczowe tematy: Strategie operacyjne i planowanie, zarządzanie popytem na produkty i prognoza, doskonalenie procesów, zarządzanie programami i problemy międzynarodowe

Cena: Niedostępne online

3. Certyfikowany specjalista ds. łańcucha dostaw (CSCP)

przez APICS Ten certyfikat wyposaża w niezbędne umiejętności i wiedzę do zarządzania złożonymi łańcuchami dostaw. Niezależnie od tego, czy pracujesz jako kierownik ds. logistyki, kierownik ds. zaopatrzenia, planista zapasów, koordynator logistyki czy kierownik łańcucha dostaw, ten kurs przyspieszy Twoją karierę w odpowiedniej roli.

Istnieje kilka opcji przygotowania się do egzaminu składającego się ze 150 pytań, który trwa 3,5 godziny. Do wyboru jest system nauki, samodzielna nauka lub opcje prowadzone przez instruktora i ze wsparciem.

Najbardziej przyjaznym dla budżetu wyborem jest samodzielna nauka w cenie od 1000 do 1500 USD. Ta opcja zapewnia dostawcy dostęp zarówno do cyfrowych, jak i drukowanych materiałów do nauki, w tym przewodników, pytań praktycznych i fiszek.

Oferowane przez: APICS (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Produkcji i Zapasów)

Kluczowe tematy: Łańcuchy dostaw, zarządzanie popytem, prognoza, globalne sieci łańcuchów dostaw, ryzyko łańcucha dostaw oraz operacje wewnętrzne i zapasy

Cena: $1000-$1500

4. Certyfikacja Project Management Professional (PMP)

przez PMI Certyfikat Project Management Professional (PMP), oferowany przez uznany na całym świecie Project Management Institute (PMI), daje wiedzę i umiejętności do prowadzenia i kierowania projektami w różnych branżach. Certyfikat ten jest idealny, jeśli masz co najmniej 36 miesięcy doświadczenia w prowadzeniu i zarządzaniu projektami.

Certyfikacja obejmuje pięć kluczowych obszarów: inicjowanie, planowanie, wykonywanie, monitorowanie, kontrolowanie i zamknięcie. Solidne opanowanie wszystkich tych aspektów zarządzania projektami prowadzi do doskonalenia procesów biznesowych . Ten certyfikat jest niezbędny, jeśli dążysz do wyższych pozycji i ról przywódczych!

Czas trwania egzaminu to cztery godziny z 200 pytaniami MCQ. Po powodzeniu egzaminu i uzyskaniu certyfikatu, należy go odnawiać co trzy lata.

Oferowany przez: Project Management Institute (PMI)

Kluczowe tematy: Inicjowanie (13%), planowanie (24%), wykonywanie (42%), monitorowanie i kontrolowanie (16%) oraz zamknięcie (5%). Dodatkowe istotne tematy obejmują zarządzanie interesariuszami, przywództwo w zespole, zwinne zarządzanie projektami zarządzanie projektami i hybrydowe zarządzanie projektami

Cena: Członkowie PMI $405, osoby spoza PMI $555

5. Certified Association Executive (CAE)

przez ASAE Oferowany przez American Society of Association Executives (ASAE) program jest odpowiedni dla doświadczonych menedżerów operacyjnych. Aby przystąpić do programu, należy posiadać tytuł licencjata lub osiem lat odpowiedniego doświadczenia, spełniającego wymogi kodeksu postępowania ASAE.

Niektóre role zawodowe, które zazwyczaj przyjmują certyfikaty, obejmują dyrektorów generalnych, prezesów, dyrektorów wykonawczych i osoby pragnące rozwijać swoją karierę w zarządzaniu stowarzyszeniami. Do egzaminu CAE można przystąpić dwa razy w roku, w maju i grudniu. Egzamin trwa cztery godziny i składa się z 200 pytań wielokrotnego wyboru.

Co więcej, certyfikację należy odnawiać co trzy lata.

Oferowany przez: American Society of Association Executives (ASAE)

Kluczowe tematy: Zarządzanie i przywództwo, marketing, polityka publiczna, zarządzanie operacyjne i rozwój zawodowy

Cena: 500 USD dla członków, 750 USD dla osób niezrzeszonych

6. Certified Facility Manager (CFM)

przez IFMA Prowadzony od 25 lat kurs CFM oferowany przez IFMA (International Facility Management Association) obejmuje ponad 11 podstawowych obszarów zarządzania obiektami. Kurs przygotowuje do pracy niezależnie od tego, czy chcesz poprawić komunikację, przywództwo, finanse, zarządzanie ryzykiem, lub optymalizacja procesów .

Ten program certyfikacji jest odpowiedni dla już praktykujących specjalistów ds. obiektów, którzy chcą uzyskać pozycję ekspertów w branży. Minimalne wymagane doświadczenie to 3-5 lat i tytuł licencjata lub magistra w zakresie zarządzania obiektami.

Ponownie, cena różni się dla członków (595 USD) i osób niebędących członkami (880 USD), a IFMA zapewnia wiele różnych zasobów, które pomogą Ci się przygotować. Dodatkowe opłaty obowiązują w przypadku szkoleń korporacyjnych lub grupowych. Nie ma określonego czasu trwania, a do egzaminu można przystąpić, gdy jest się w pełni przygotowanym.

Oferowane przez: IFMA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządzania Obiektami)

Kluczowe tematy: Planowanie obiektów, zarządzanie jakością, strategia przywództwa, finanse, zarządzanie projektami, zrównoważony rozwój i zarządzanie ryzykiem

Cena: 595 USD dla członków i 880 USD dla osób niebędących członkami

7. Certified Purchasing Profession (CPP)

przez Amerykańskie Towarzystwo Zakupów Jeśli zarządzanie materiałami jest czymś, w czym chcesz się doskonalić, to ten kurs certyfikacyjny jest dla Ciebie. Wprowadza on w podstawy zakupów, zarządzanie łańcuchem dostaw, przedsiębiorczość i globalne zaopatrzenie.

Zarządzany przez American Purchasing Society (APS), jest doskonałym sposobem na rozwój kariery. Zapisanie się do tego programu certyfikacyjnego wymaga co najmniej dwóch lat doświadczenia w zakupach i referencji dostawców.

Jeśli chodzi o format egzaminu, jest to 150-minutowy egzamin online ze 150 pytaniami MCQ. Odśwież swoje studia przypadków związane z tematem!

Oferowany przez: Amerykańskie Stowarzyszenie Zakupów (APS)

Kluczowe tematy: Podstawy zakupów, zarządzanie umowami, analiza procesów, zarządzanie łańcuchem dostaw, analiza kosztów, negocjacje i zarządzanie dostawcami

Cena: Niedostępne online

8. Six Sigma Green Belt

przez Amerykańskie Towarzystwo Jakości Certyfikat Six Sigma Green Belt jest cenną kwalifikacją dla osób z co najmniej trzyletnim doświadczeniem zawodowym. Skupia się przede wszystkim na pomaganiu menedżerom operacyjnym w lepszym eliminowaniu nieefektywności procesów.

Oferowany przez American Society for Quality (ASQ), certyfikat ten zapewnia wiele materiałów i zasobów, takich jak przewodniki do nauki, banki pytań i podręczniki, aby wesprzeć przygotowanie.

Jedną z charakterystycznych funkcji egzaminu z metodologii Sigma jest jego format otwartej książki, umożliwiający przynoszenie materiałów referencyjnych. Egzamin trwa ponad cztery godziny i składa się ze 100 pytań wielokrotnego wyboru.

Oferowany przez: Amerykańskie Stowarzyszenie Jakości (ASQ)

Kluczowe tematy: Wprowadzenie do zasad i metodologii Sigma, identyfikacja przyczyn źródłowych i wad, opracowywanie i wdrażanie rozwiązań oraz środków kontroli

Cena: 438 USD dla osób niebędących członkami i 338 USD dla członków (certyfikat ASQ)

9. PMI Risk Management Professional

przez PMI Zrozumienie i zarządzanie ryzykiem w projekcie ma kluczowe znaczenie, a certyfikacja PMI Risk Management Professional (PMI-RMP) jest tutaj, aby pomóc ci rozwinąć tę niezbędną umiejętność. Jest on oferowany przez Project Management Institute (PMI).

Dzięki temu certyfikatowi menedżera operacyjnego dowiesz się, jak identyfikować i planować ryzyko, oceniać je i skutecznie reagować. Zasadniczo stajesz się specjalistą ds. ryzyka, na którym Twoja organizacja może polegać w przypadku nieoczekiwanych problemów.

Po zakończeniu certyfikacji zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą Ci dostrzec problemy, zanim się pojawią, i zmniejszyć ich wpływ. Ta certyfikacja operacyjna jest odpowiednia dla kierowników projektów, kierowników ds. ryzyka, kierowników funkcji i kadry kierowniczej wyższego szczebla.

Aby przystąpić do egzaminu, należy posiadać wykształcenie średnie, 36 miesięcy doświadczenia w zarządzaniu projektami i 40 godzin edukacji w zakresie zarządzania ryzykiem w projektach.

Oferowany przez: Project Management Institute (PMI)

Kluczowe tematy: Strategia ryzyka i planowanie projektu, zaangażowanie interesariuszy, jakościowa i ilościowa analiza ryzyka oraz planowanie reakcji na ryzyko

Cena: 358 USD dla członków i 659 USD dla osób niebędących członkami

10 Certyfikacja w zakresie logistyki, transportu i dystrybucji (CLTD)

przez APICS Ten certyfikat operacyjny oferowany przez APICS (American Production and Inventory Control Society) jest idealny do nauki skutecznych strategii logistyki, transportu i dystrybucji w celu zwiększenia wydajności. Obejmuje globalne standardy i podstawowe umiejętności, prowadząc przez wszystko, od zarządzania przychodzącymi materiałami po dystrybucję produktów i obsługę zwrotów.

Aby uzyskać certyfikat, należy przystąpić do egzaminu składającego się ze 150 pytań i trwającego 3,5 godziny. Aby go zdać i wykazać się zrozumieniem materiału, należy uzyskać wynik co najmniej 300 punktów.

Jeśli wybierzesz pakiet ASCM w cenie 1865 USD, otrzymasz zarówno materiały do nauki, jak i rejestrację. Dla tych, którzy zdecydują się na sam portal do samodzielnej nauki, koszt wynosi 1035 USD.

Niezależnie od tego, czy chodzi o kompleksowy pakiet, czy bardziej przystępną opcję samodzielnej nauki, kurs ten otwiera drzwi do globalnego uznania i wiedzy specjalistycznej w zakresie logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw.

Oferowany przez: APICS (Amerykańskie Stowarzyszenie Kontroli Produkcji i Zapasów)

Kluczowe tematy: Przegląd i strategia logistyki, zarządzanie zamówieniami, zarządzanie zapasami, logistyka zwrotna, zarządzanie magazynem, logistyka globalna i transport

Cena: 1000-2000 USD, w zależności od preferencji

