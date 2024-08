10 najlepszych alternatyw Google Colab w 2024 roku (recenzje i ceny)

Wielu praktyków uczenia maszynowego przysięga na zdolność Google Colab do rozwiązywania problemów związanych z pamięcią masową i ograniczeniami finansowymi. Hostowany przez Jupyter Notebook, Colab jest również popularny, ponieważ nie wymaga żadnych ustawień.

Rozumiemy jednak, że jego ograniczona przestrzeń, brak funkcji edycji na żywo i czasochłonne zadania kuszą do szukania alternatyw.

Omówimy najlepsze alternatywy Google Colab, które pomogą ci w cyklu życia nauki o danych, w tym eksploracji danych, modelowaniu, przetwarzaniu i codziennych zadaniach.

Czego należy szukać w alternatywach dla Google Colab?

Aby ułatwić podejmowanie decyzji, przeprowadzimy Cię przez kluczowe czynniki odpowiedzialne za ogólne przypadki użycia notebooków dla osób prywatnych, zespołów biznesowych znających się na danych, nauczycieli i naukowców.

Współpraca w czasie rzeczywistym: Wybierz platformę, która oferuje środowisko współpracy, takie jak udostępnianie ekranu

Łatwe w zarządzaniu środowisko: Poszukaj platformy, która sprawia, że środowisko conda działa na twoim komputerze w prosty sposób

Osadzanie kodu: Upewnij się, że alternatywy dla Google Colab pozwalają na tworzenie i osadzanie bloków kodu w jednym miejscu

Upewnij się, że alternatywy dla Google Colab pozwalają na tworzenie i osadzanie bloków kodu w jednym miejscu Wizualizacja danych: Szukajłatwe opcje bez kodu które zyskują coraz większą uwagę ekspertów od danych, jeśli chodzi o eksplorację danych podczas tworzenia aplikacji danych

10 najlepszych alternatyw Google Colab do wykorzystania w 2024 roku

Oto lista 10 najlepszych alternatyw dla Google Colab w oparciu o ich najlepsze funkcje, ograniczenia, ceny i oceny.

1. Noteable

przez Godne uwagi Noteable.io to internetowa platforma obliczeniowa w chmurze, notebook znany z bogatego środowiska współpracy zbudowanego na protokołach Jupyter.

Noteable.io to platforma typu open-source "no-coding needed", która zapewnia wsparcie dla Python, SQL i R. Platforma oferuje środowisko współpracy, umożliwiając korzystanie z wewnętrznych i zewnętrznych hurtowni danych, takich jak Google BigQuery, Snowflake, Databricks i API.

Najlepsze funkcje Notable.io

Możesz kodować, wizualizować dane i udostępniać spostrzeżenia w ramach ustawienia współpracy, ponieważ Notable płynnie współpracuje z Jupyter Notebooks

Możliwość pracy z wieloma użytkownikami i ułatwienie pracy zespołowej dzięki funkcjom współpracy w czasie rzeczywistym

Łatwy dostęp i praca nad projektami z dowolnego urządzenia z połączeniem internetowym

Limity Notable.io

Ograniczenia przestrzeni dyskowej stają się ograniczeniem w przypadku pracy z dużymi zbiorami danych lub wieloma projektami

Konieczne jest stabilne połączenie z Internetem, co ogranicza dostępność w obszarach o słabej łączności

Cennik Noteable.io

Starter: Free

Free Pro: 30 USD/miesiąc

30 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Noteable.io oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 500 recenzji)

4.5/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

2. Jupyter

przez Jupyter Jupyter to aplikacja internetowa o otwartym kodzie źródłowym, która umożliwia tworzenie i udostępnianie kodu na żywo, równań, wizualizacji i narracyjnych dokumentów tekstowych.

It's a wszechstronne narzędzie popularne wśród naukowców zajmujących się danymi, badaczy, edukatorów i analityków do opracowywania i prezentowania swojej pracy w interaktywny i powtarzalny sposób.

Najlepsze funkcje Jupyter

Interfejs umożliwia płynne wykonywanie i pisanie kodu za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu notatnika, który wspiera wiele języków programowania, takich jak Python, R i Julia

Interaktywne wyjście umożliwia natychmiastową wizualizację danych w celu wyświetlenia wizualizacji, wykresów i wykresów w notatniku

Lepsza współpraca dzięki łatwemu udostępnianiu dokumentów przez e-mail, Dropbox, GitHub i inne platformy

Elastyczność Kernel pozwala na pracę z różnymi językami programowania w ramach jednego notatnika

Korzystaj z wielu funkcji do manipulacji, analizy i wizualizacji danych dzięki zintegrowanym bibliotekom, takim jak NumPy, Pandas, Matplotlib

Limity Jupyter

Dla niektórych uczących się maszyn początkowa faza uczenia się stanowi wyzwanie

Praca z dużymi zbiorami danych lub złożonymi obliczeniami wpływa na wydajność na mniej wydajnych maszynach

Uciążliwa kontrola wersji podczas udostępniania notatników, prowadząca do potencjalnych konfliktów podczas współpracy nad tym samym dokumentem

Ceny Jupyter

Free

Jupyter oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

3. Microsoft Visual Studio

przez Microsoft Visual Studio Microsoft Visual Studio to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE), które oferuje różne języki programowania, takie jak C# (C-Sharp), Python, Javascript, C++ i Visual Basic .NET.

Godną uwagi funkcją Microsoft Visual Studio jest Visual Studio Notebooks, które oferuje wirtualne laboratorium z dostępem do narzędzi do eksploracji, analizy i współpracy danych.

Najlepsze funkcje Microsoft Visual Studio

Funkcje wielojęzyczne umożliwiają korzystanie z różnych języków programowania, takich jak Python, R i F

Zintegrowane środowisko programistyczneIDE (Integrated Development Environment) umożliwia dostęp do notatników wraz z innymi projektami kodu

Łączyć kod, wizualizacje i teksty narracyjne, umożliwiając efektywne opowiadanie historii i analizę danych w interaktywnym środowisku

Limity Microsoft Visual Studio

Visual Studio Notebooks są zintegrowane z ekosystemem Visual Studio, co ogranicza tych, którzy wolą samodzielne lub wieloplatformowe środowisko notebooków

Początkujący lub osoby niezaznajomione z Visual Studio napotykają stromą krzywą uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji i złożoność ekosystemu

Ceny Microsoft Visual Studio

Dla osób indywidualnych i małych Teams

Indywidualnie: Dostęp Free

Dla Business i Enterprise

Profesjonalna subskrypcja: $45/miesiąc na użytkownika

$45/miesiąc na użytkownika Subskrypcja dla przedsiębiorstw: $250/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Microsoft Visual Studio

G2 : 4.6/5 (200+ recenzji)

: 4.6/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (70+ recenzji)

4. Kaggle

przez Kaggle Kaggle słynie z organizowania konkursów nauki o danych, oferując jednocześnie środowisko współpracy dla entuzjastów danych, badaczy i profesjonalistów.

Kaggle służy również jako hub edukacyjny, oferując samouczki, kursy i jądra ułatwiające naukę i rozwój umiejętności w nauce o danych.

Dla początkujących Kaggle pomaga wyostrzyć umiejętności analityczne, zastosować zadania i techniki nauki o danych do rzeczywistych zbiorów danych oraz współpracować z globalną społecznością praktyków danych.

Najlepsze funkcje Kaggle

Eksploruj i pracuj z różnorodnymi danymi dzięki dostępowi do wielu zbiorów danych z różnych dziedzin

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów i rywalizacja o nagrody w różnych konkursach nauki o danych

Tworzenie i udostępnianie kodu w środowisku opartym na współpracy poprzez jądra, ułatwiające naukę

Dołącz do społeczności w czasie rzeczywistym, aby współpracować, udostępniać spostrzeżenia i uczyć się na podstawie projektów innych osób

Limity Kaggle

Niektóre specjalistyczne pola mają mniej dostępnych zasobów lub konkursów

Innym funkcjom poświęca się mniej uwagi, ponieważ platforma koncentruje się głównie na rywalizacji

Ceny Kaggle

Free

Kaggle Notebooks: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Kaggle

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: Nie ma na liście

5. Databricks

przez Databricks Databricks to pierwsza na świecie platforma hurtowni danych w chmurze, łącząca różne hurtownie, bazy danych i jezior danych, aby zaoferować otwartą i ujednoliconą platformę dla danych i AI.

Platforma zapewnia wsparcie dla języków Python, R, Scala i SQL ze współtworzeniem, automatycznym wersjonowaniem, integracją Git i RBAC.

Architektura data lake house zapewnia wsparcie dla wszystkich typów danych, dzięki czemu zespoły mogą współpracować nad wszystkimi danymi, których potrzebują, aby wprowadzać innowacje i ulepszenia.

Najlepsze funkcje Databricks

Automatyzacja zadań w notatnikach i planowanie wykonywania kodu, dzięki czemu analiza przebiega płynnie, a Ty możesz skupić się na eksploracji i wnioskach

Możliwość współpracy w czasie rzeczywistym w celu edytowania notatnika z wieloma użytkownikami jednocześnie, aby udostępniać spostrzeżenia i wspólnie rozwiązywać problemy

Funkcja samodzielnego hostingu pomaga w niestandardowym dostosowaniu do własnych potrzeb, instalowaniu bibliotek i zarządzaniu zasobami

Koduj, wizualizuj dane i dziel się spostrzeżeniami w ramach ustawienia współpracy, ponieważ Databricks płynnie współpracuje z Jupyter Notebooks

Limity Databricks

Niewystarczające narzędzia utrudniają naukowcom i analitykom dokładną interpretację danych

Nowe aktualizacje często zakłócają bieżącą pracę lub wymagają dostosowań, wpływając na spójność przepływu pracy

Ceny Databricks

Model cenowy oparty na użytkowaniu z 14-dniową wersją próbną Free

z 14-dniową wersją próbną Free Jobs: $0.07/użytkownika

$0.07/użytkownika Tabele Delta Live: $0.20/użytkownika

$0.20/użytkownika Databricks SQL: 0,22 USD/użytkownika

0,22 USD/użytkownika Niestandardowy plan obciążenia pracą: $0.40/użytkownika

$0.40/użytkownika Bezserwerowa ingerencja w czasie rzeczywistym: $0.07/użytkownika

$0.07/użytkownika Databricks Platform & Add-on: Ceny niestandardowe

Databricks oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (ponad 200 recenzji)

4.5/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 20 recenzji)

6. Paperspace

przez Paperspace Paperspace to oparta na chmurze platforma, która upraszcza cykle pracy uczenia maszynowego (ML) i pomaga w opracowywaniu, szkoleniu i wdrażaniu modeli AI.

Wyróżnia się wbudowanymi narzędziami, które zapewniają wsparcie na każdej scenie procesu uczenia maszynowego, od przygotowania danych po szkolenie modeli głębokiego uczenia, współpracę nad projektami i wdrażanie modeli do użytku.

Najlepsze funkcje Paperspace

Śledzenie zmian w modelach uczenia maszynowego i zbiorach danych dzięki wbudowanym funkcjom kontroli wersji

Zaawansowane protokoły bezpieczeństwa i środki ochrony wrażliwych danych i modeli, zapewniające zgodność ze standardami ochrony danych

Korzystaj z lepiej zintegrowanych przepływów pracy w nauce o danych dzięki integracji API

Skalowanie zasobów w górę lub w dół zgodnie z wymaganiami

Limity Paperspace

Paperspace ograniczył przestrzeń dyskową do 100 GB/użytkownika, co jest restrykcyjne w przypadku obsługi dużych zbiorów danych lub modeli głębokiego uczenia

Dłuższy czas reakcji lub ograniczone opcje wsparcia w przypadku zapytań technicznych

Musisz ubiegać się o miejsce na liście oczekujących, aby otrzymać kartę graficzną NVIDIA H100

Cennik usługi Paperspace

**Free

Pro: $8/miesiąc

$8/miesiąc Growth: $39/miesiąc

$39/miesiąc Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Paperspace

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: 3.4/5 (20+ recenzji)

7. Amazon SageMaker

przez Amazon SageMaker Amazon AWS SageMaker to platforma uczenia maszynowego (ML) oferowana przez Amazon Web Services (AWS), która upraszcza proces tworzenia, szkolenia i wdrażania projektów ML na dużą skalę.

Jest znana z oferowania algorytmów AI, które można łatwo zintegrować z aplikacjami.

Najlepsze funkcje Amazon SageMaker

Aspekt kompatybilności pamięci masowej pozwala na przechowywanie zbiorów danych w dużej przestrzeni dyskowej (S3)

Jego możliwości obliczeniowe pozwalają na jednoczesne uruchamianie wielu zestawów danych

Kompleksowe opracowywanie modeli uczenia maszynowego i głębokiego uczenia się

Limity Amazon SageMaker

Ograniczone możliwości niestandardowe w zakresie specyfikacji, takich jak typy CPU/GPU lub alokacja pamięci

Podczas gdy SageMaker oferuje szeroki szyk wbudowanych algorytmów, integracja specjalistycznych algorytmów nie jest wspierana

Ceny Amazon SageMaker

Free Tier : Pierwsze dwa miesiące

: Pierwsze dwa miesiące Plan na żądanie: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Plan oszczędnościowy: Cennik niestandardowy

Cennik niestandardowy Sagemaker Studio: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Amazon Sagemaker

G2 : 4.2/5 (30+ recenzji)

: 4.2/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

8. Cocalc

przez Cocalc Cocalc to platforma internetowa, która umożliwia dostęp do narzędzi naukowych, inżynieryjnych i matematycznych o otwartym kodzie źródłowym, kładąc nacisk na stały dostęp i współpracę w czasie rzeczywistym.

Pozwala to wielu Teamsom, studentom i badaczom na współpracę przy użyciu notatników Jupyter, terminala Linux, latexu lub oznaczonych dokumentów v/s serwera kodu X11.

Cocalc najlepsze funkcje

Wspólna praca nad projektami,edytować dokumenty jednocześnie i widok zmian w czasie rzeczywistym

Udostępnianie obszarów roboczych dla grup, co sprawia, że jest to wygodne dla wspólnych projektów lub pracy zespołowej

Korzystanie z narzędzi obliczeniowych, takich jak Jupyter Notebooks, SageMath i edytory LaTeX do tworzenia dokumentów naukowych i matematycznych

Limity Cocalc

Brak funkcji offline utrudnia dostęp do projektów lub narzędzi bez połączenia z Internetem

Podstawowy plan ogranicza dostęp do niektórych narzędzi lub funkcji współpracy

Ceny Cocalc

Hobbysta: $10.86/miesiąc za grupę

$10.86/miesiąc za grupę Akademicka grupa badawcza: $123.98/miesiąc za grupę

$123.98/miesiąc za grupę Business Working Group: $104.16/miesiąc za grupę

Cocalc oceny i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Brak na liście

9. Deepnote

przez Deepnote Deepnote to platforma do współpracy w zakresie nauki o danych (jedno IDE), która łączy w sobie edytor kodu (nie jest wymagany hosting kodu) oraz środowisko obliczeniowe, umożliwiające pisanie i wykonywanie kodu, wizualizację danych oraz współpracę nad projektami .

Jako interfejs internetowy ułatwia integrację narzędzi do analizy danych i zapewnia wsparcie dla różnych języków programowania, takich jak kod Python.

Najlepsze funkcje Deepnote

Korzystanie z internetowych notatników Jupyter do tworzenia kodu i eksperymentowania

Eksperymentowanie i tworzenie kodu na jednej platformie

Korzystanie z różnych narzędzi do organizowania, śledzenia i porównywania różnych eksperymentów i wersji modeli w czasie rzeczywistym

Współpraca z Teams nad projektami ML dzięki funkcjom takim jak obszary robocze i kontrola wersji

Limity Deepnote

Stały panel po prawej stronie ogranicza przestrzeń roboczą, utrudniając pracę osobom z mniejszymi ekranami

Platforma ma pewne opóźnienia podczas ładowania projektów i uruchamiania klastrów

Ceny Deepnote

Free

Teams: $31/miesiąc za redaktora

$31/miesiąc za redaktora Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Deepnote

G2 : 4.8/5 (70+ recenzji)

: 4.8/5 (70+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Replit

przez Replit Replit to darmowa, oparta na współpracy platforma do kodowania online. Oferuje zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) w przeglądarce z ponad 50 językami, w których można pisać kod, opracowywać projekty wymagające dużej ilości danych i współpracować. Umożliwia również hostowanie aplikacji.

Dostarcza płynne i przystępne doświadczenie kodowania, szczególnie dla początkujących i nauczycieli, bez poświęcania sekundy na ustawienia.

Najlepsze funkcje Replit

Korzystaj z wbudowanego w i n procesora języka naturalnego (NLP) do debugowania, autouzupełniania i konwertowania języka naturalnego na kod

n procesora języka naturalnego (NLP) do debugowania, autouzupełniania i konwertowania języka naturalnego na kod Rozpocznij tworzenie własnych projektów ML w dowolnym języku programowania bez konieczności ustawień

Tworzenie iwspółpracować z zespołami zdalnymi dostępne dla każdego urządzenia

Limity Replit

Limity zasobów obliczeniowych, takich jak użycie procesora lub alokacja pamięci, zwłaszcza w planie Free

Cennik Replit

Starter: Free

Free Replit Core: $220/rok

$220/rok Teams: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Replit

G2: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

4.4/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia AI

Alternatywy Google Colab i podobne notatniki koncentrują się na zapewnieniu dostawcy środowiska do wspólnego kodowania, analizy danych i opracowywania modeli uczenia maszynowego. Niektóre narzędzia oferują jednak znacznie więcej. Platformy do zarządzania projektami takie jak ClickUp oferują kompleksowy zestaw wbudowanych funkcji opartych na AI, aby usprawnić kreatywny przepływ pracy zespołu dzięki lepszej współpracy i zwiększonej wydajności.

ClickUp

Korzystaj z ClickUp AI, aby pisać szybciej, streszczać i dopracowywać teksty, generować odpowiedzi na e-maile i nie tylko ClickUp AI zmienia sposób tworzenia i zarządzania zadaniami poprzez proste podświetlenie dowolnego tekstu w dokumencie, komentarzu lub opisie zadania. Na podstawie potrzeby projektu sprawia, że jest on dłuższy, krótszy, bardziej wciągający lub prostszy.

Szablon Szablon dziennego celu ClickUp pozwala każdego dnia dążyć do wyznaczonych celów

ClickUp's Narzędzia AI zwiększą wydajność zarządzanie zadaniami z wbudowaną sztuczną inteligencją, umożliwiającą dostęp do tablica cyfrowa do burzy mózgów. Przypomina to wydajną sesję zespołową, usprawniając pracę i umożliwiając współpracę w czasie rzeczywistym zespołom pracującym razem.

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

ClickUp ma wiele funkcji, takich jak konfigurowalne pulpity, widoki, tablice i dokumenty, dzięki którym możesz być na bieżąco z projektami i zachęcać zespół do współpracy.

Zobacz pracę swoich zespołów na pierwszy rzut oka, śledząc lub kategoryzując ogólny postęp w ClickUp Dashboards

ClickUp najlepsze funkcje

Ulepsz swojepisanie bez wysiłku, aby uzyskać profesjonalny, angażujący ton

Skuteczne generowanie najwyższej jakości zawartości dzięki wskazówkom opartym na AI

Optymalizacja dowolnego tekstu przy użyciu możliwości paska narzędzi AI

Błyskawicznie twórz podsumowania i punkty działania, aby usprawnić pracę administracyjną

Wykorzystaj ClickUp do sprawdzania pisowni i gramatyki oraz tłumaczenia języków

Używaj cyfrowych Tablic do szybkiej wizualizacji pomysłów i współpracy

Projektuj cykle pracy dopasowane do Twoich preferencji z zakresu szablonów

Współpracuj nad kreatywnymi dokumentami dzięki ClickUp Docs

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się zzespół sprzedaży w celu uzyskania niestandardowego planu

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (8,000+ recenzji)

4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Data Science and Beyond

Znalezienie odpowiedniej alternatywy dla Google Colab zależy od potrzeb Twojego zespołu. Każda platforma ma swoje mocne strony i limity.

Oprócz narzędzi do nauki o danych, warto rozważyć ClickUp dla zarządzanie projektami . Funkcje ClickUp AI pomagają w pisaniu, organizowaniu zadań i współpracy w czasie rzeczywistym. Jest to pomocne narzędzie dla kreatywnych teamów.

Jego celem jest uproszczenie doświadczenia w nauce o danych, ułatwienie kodowania przy użyciu narzędzi AI i bardziej efektywne od początku do końca.

Wypróbuj ClickUp już dziś! 🎉