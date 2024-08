10 najlepszych alternatyw GetResponse dla e-mail marketingu w 2024 roku

Liczba użytkowników poczty e-mail na całym świecie wynosi ponad cztery miliardy w 2024 roku - ponad połowa światowej populacji. Nic dziwnego, że firmy uwielbiają kampanie e-mail marketingowe, aby dotrzeć do odbiorców.

Opinie mogą być różne, ale projektowanie, planowanie, uruchamianie i skalowanie kampanii e-mail marketingowych jest możliwe tylko przy użyciu odpowiedniego narzędzia.

GetResponse to narzędzie wykorzystywane przez marketerów do prowadzenia kampanii e-mail marketingowych lub automatyzacji działań marketingowych.

Jednak krajobraz narzędzi do e-mail marketingu jest bardzo dynamiczny. Wymagania ewoluują, a każda branża i biznes ma swoje specyficzne potrzeby. W związku z tym GetResponse może nie zaspokajać potrzeb i preferencji wszystkich użytkowników.

Stworzyliśmy listę 10 najlepszych alternatyw dla GetResponse, aby sprostać różnym przypadkom użycia i wymaganiom. Lista ta ocenia funkcje i ceny każdego narzędzia, aby zapewnić idealne dopasowanie do potrzeb Twojej firmy.

Czego powinieneś szukać w alternatywach GetResponse?

Niektóre zarządzanie marketingiem e-mail narzędzia oferują więcej funkcji niż inne, ale przed podjęciem decyzji należy ocenić ich użyteczność pod kątem konkretnych wymagań. Zanim wybierzesz alternatywę dla GetResponse, musisz pamiętać o kilku rzeczach.

Bezproblemowe zarządzanie kontaktami: Wybierz narzędzie, które upraszcza zarządzanie kontaktami, integruje się z narzędziami CRM i samodzielnie segmentuje kontakty Dogłębna analityka: Twoje rozwiązanie do e-mail marketingu musi oferować dogłębny wgląd w zachowania subskrybentów, mierzyć skuteczność kampanii i zapewniać solidne dane dotyczące zwrotu z inwestycji Solidne integracje marketingowe: Upewnij się, że narzędzie integruje się z e-commerce, marketingiem w wyszukiwarkach i innymi kluczowymi aplikacjami All-in-One Marketing Suite: Wybierz narzędzie, które oferuje kreatory stron docelowych, integracje z e-commerce, marketing SMS, chatboty i inne bogate funkcje Funkcje planowania: Wybierz rozwiązanie, które pozwala zaplanować kampanie e-mail i zautomatyzować ich dostarczanie - co jest niezbędne w przypadku podstawowych działań marketingowychautomatyzacja marketingu6. Funkcje współpracy: Szukaj funkcji, które umożliwiają pracę w ustawieniu zespołowym bez czkawki. Przyspieszy to planowanie i uruchamianie kampanii Przystępność cenowa: Wybierz narzędzie, które pasuje do twojego budżetu, ale do zrobienia rozważ funkcje, które są niezbędne dla skali, w której działasz

Wreszcie, dlaczego nie wypróbować darmowego planu, aby zobaczyć, jak działa narzędzie i czy jego interfejs odpowiada Tobie i Twojemu zespołowi?

10 najlepszych alternatyw GetResponse do wykorzystania w 2024 roku

1. HubSpot

przez HubSpot HubSpot to doskonałe rozwiązanie typu "wszystko w jednym" dla firm, które chcą usprawnić swoje wysiłki marketingowe i sprzedażowe. Zaawansowana automatyzacja marketingu, pakiet CRM i szczegółowa analityka sprawiają, że jest to doskonałe narzędzie w Twoim arsenale.

Co więcej, bogata lista konfigurowalnych szablonów e-mail pomaga ulepszyć kampanie e-mail marketingowe. Interfejs użytkownika jest również jednym z najbardziej intuicyjnych na tej liście.

HubSpot to doskonała alternatywa dla GetResponse, szczególnie ze względu na zaawansowane funkcje automatyzacji.

Najlepsze funkcje HubSpot

Wbudowane narzędzia do optymalizacji i analizy stron internetowych w celu poprawy wydajności i SEO

Ponad 1000 integracji z systemami CMS, istniejącymi platformami e-mail marketingu, oprogramowaniem komunikacyjnym i rozwiązaniami ERP

Dostęp do narzędzi sprzedaży i współpracy, w tym darmowego CRM do zamykania transakcji i zarządzania potencjalnymi klientami, który jest idealny dla mniejszych firm

Limity HubSpot

Drogie plany cenowe w porównaniu do innych alternatyw GetResponse

Ograniczone możliwości niestandardowe dostępne dla użytkowników korzystających z planów niższego poziomu

Nauka może okazać się czasochłonna i skomplikowana, biorąc pod uwagę szeroką gamę dostępnych funkcji

Cennik HubSpot

**Free

Starter: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $800/miesiąc

$800/miesiąc Enterprise: $3600/miesiąc

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3900 recenzji)

2. MailerLite

przez MailerLiter MailerLite to niedroga, przyjazna dla użytkownika alternatywa dla GetResponse, najbardziej przydatna dla mniejszych Businessów i początkujących przedsiębiorców.

Oprócz intuicyjnego interfejsu, MailerLite oferuje funkcje takie jak automatyzacja, tworzenie e-maili metodą "przeciągnij i upuść", testy A/B i zaawansowane cele.

Stos narzędzi do e-mail marketingu, newsletterów oraz tworzenia stron docelowych i stron internetowych pomaga zwiększyć skuteczność kampanii i zaangażowanie.

Najlepsze funkcje MailerLite

Dostęp do konfigurowalnych motywów i rozszerzonej biblioteki szablonów

Tworzenie różnych typów e-maili za pomocą edytora typu "przeciągnij i upuść"

Utrzymanie wysokiego wskaźnika dostarczalności e-maili

Pobierzautomatyzacja e-maili funkcje nawet z Free Planem

Limity MailerLite

Podstawowe funkcje automatyzacji, nawet w wyższych planach

Brak zaawansowanej analityki i dedykowanej zakładki analitycznej

Wsparcie czatu na żywo jest ograniczone do użytkowników planów Advanced i Enterprise

Cennik MailerLite

Free

Growing Business: Zaczyna się od $10/miesiąc

Zaczyna się od $10/miesiąc Zaawansowany: Od 20 USD/miesiąc

Od 20 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

MailerLite oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 1900 recenzji)

3. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign ActiveCampaign, bogata w funkcje alternatywa dla GetResponse, oferuje połączenie rozwiązań e-mail marketingu, CRM, narzędzi do automatyzacji marketingu oraz automatyzacja sprzedaży możliwości.

Narzędzie to, będące doskonałą funkcją dla rozwijających się firm, wykorzystuje uczenie maszynowe do segmentowania kontaktów i personalizowania kampanii w e-mailach, wiadomościach, czatach i tekstach.

Doskonała dostarczalność e-maili i możliwości uczenia maszynowego sprawiają, że jest to potęga dla marketerów.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Korzystaj z zaawansowanych cykli pracy automatyzacji, aby poprawić cel odbiorców

Wykorzystanie funkcji uczenia maszynowego do optymalizacji czasu wysyłki e-maili

Zarządzanie ścieżką sprzedaży i funkcje konwersji leadów

Docieraj do klientów w różnych kanałach dzięki narzędziom marketingowym, takim jak czat Iive, marketing SMS i integracja z Facebook Custom Audiences

Podejmuj decyzje oparte na danych dzięki kompleksowej analityce i zaawansowanemu raportowaniu

Limity ActiveCampaign

Użytkownicy zgłaszają stromą krzywą uczenia się, szczególnie dla użytkowników, którzy chcą skupić się tylko na marketingu e-mail

Nie jest dostępny żaden Free Plan

Ceny ActiveCampaign

Lite: Zaczyna się od $39/miesiąc

Zaczyna się od $39/miesiąc Plus: Zaczyna się od $70/miesiąc

Zaczyna się od $70/miesiąc Professional: Od 187 USD/miesiąc

Od 187 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (2300+ opinii)

Sprawdź te ActiveCampaign alternatywy !

4. Stały kontakt

przez Stały kontakt Constant Contact jest jedną z najstarszych i najbardziej zaufanych platform e-mail marketingu dla małych Business.

Constant Contact ułatwia projektowanie i uruchamianie kampanii dla Teams, które prowadzą wiele kampanii jednocześnie: Jego szablony e-mail typu "przeciągnij i upuść", marketingowy CRM i narzędzia do marketingu w mediach społecznościowych są połączone z intuicyjnym interfejsem użytkownika i bogatą biblioteką szablonów.

Rozszerzony zakres funkcji platformy pomaga firmom zwiększyć liczbę odbiorców, zarządzać kampaniami e-mail i promować wydarzenia.

Constant Contact jest również jedną z najtańszych alternatyw GetResponse na tej liście.

Zarządzanie e-mail marketingiem, automatyzacja marketingu i śledzenie wydajności za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu

Przeglądanie typów kampanii i funkcji w wiodącym w branży 60-dniowym okresie próbnym

Oferuje niszowe funkcje sprzedaży, zarządzania mediami społecznościowymi i zarządzania płatnościami za wydarzenia

Ograniczone opcje niestandardowego marketingu e-mail i segmentacji

Znaczny wzrost cen przy większych listach e-mail

Limit zaawansowanych funkcji w planach Lite i Standard

Lite: $12/miesiąc

$12/miesiąc Standard: $35/miesiąc

$35/miesiąc Premium: $80/miesiąc

G2: 4/5 (5700+ recenzji)

4/5 (5700+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2600+ opinii)

5. Salesforce Marketing Cloud

przez Chmura marketingowa Salesforce Salesforce Marketing Cloud to oparta na AI platforma CRM w chmurze, która doskonale sprawdza się w przypadku przedsiębiorstw poszukujących zaawansowanych rozwiązań do automatyzacji marketingu.

Platforma pomaga zwiększyć lojalność klientów poprzez spersonalizowane kampanie e-mail i podróże klientów. Funkcje takie jak segmentacja odbiorców, zaangażowanie leadów i kont oraz wgląd w czasie rzeczywistym sprawiają, że jest to solidne narzędzie dla dużych Business.

Marketing Cloud jest najdroższym narzędziem na liście. Ale to narzędzie ma do zaoferowania więcej niż widać na pierwszy rzut oka. ✨

Chmura marketingowa Salesforce nie ogranicza się do kampanie e-mail marketingowe w tym przypadku, jego holistyczny stos marketingowy zajmie się operacjami marketingowymi.

Najlepsze funkcje Salesforce Marketing Cloud

Tworzenie predykcyjnych podróży i personalizacja doświadczeń klientów dzięki technologii AI Salesforce, Einstein

Dostęp do zaawansowanych analiz i spostrzeżeń użytkowników

Integracja kompleksowego pakietu rozwiązań do automatyzacji marketingu z Marketing Cloud

Śledzenie lejka poprzez aktualizacje aktywności potencjalnych klientów w czasie rzeczywistym

Limity Salesforce Marketing Cloud

Mniej integracji z rozwiązaniami innych firm

Dostęp do API i testy A/B są dostępne tylko dla użytkowników PRO

Cennik Salesforce Marketing Cloud

Marketing Cloud Engagement: Zaczyna się od $1250 miesięcznie (Professional)

Zaczyna się od $1250 miesięcznie (Professional) Marketing Cloud Account Engagement: Zaczyna się od $1250 miesięcznie (Growth)

Zaczyna się od $1250 miesięcznie (Growth) Marketing Cloud Personalization: Od 108 000 USD rocznie (Growth)

Salesforce Marketing Cloud oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 4000 recenzji)

4/5 (ponad 4000 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 400 opinii)

6. Moosend

przez Moosend Moosend to przystępna cenowo platforma do e-mail marketingu i automatyzacji. Choć jej funkcje nie są tak rozbudowane, jak w przypadku innych platform, zarządzanie listami i opcje segmentacji pomagają marketerom doprecyzować ich cele.

Platforma upraszcza marketing e-mailowy dzięki funkcjom takim jak kreator e-maili typu "przeciągnij i upuść", kreator stron docelowych i formularzy oraz automatyzacja cyklu pracy. Możesz także użyć około 75 szablonów e-mail, aby szybko uruchomić kampanie.

Najlepsze funkcje Moosend

Przyjazny dla użytkownika interfejs ze wszystkimi funkcjami niezbędnymi do prowadzenia podstawowych kampanii e-mail marketingowych

Korzystaj z optymalizacji opartych na AI, aby Twoje e-maile były angażujące i interaktywne we wszystkich kampaniach

Ograniczenia Moosend

Ceny oparte na subskrybentach są niepraktyczne dla firm z dużą listą, ale z rzadkimi kampaniami e-mail

Brak aplikacji mobilnej do zarządzania kampaniami e-mail

Cennik Moosend

30-dniowa wersja próbna

Pro: $9/miesiąc

$9/miesiąc Enterprise: Cennik niestandardowy

Oceny i recenzje Moosend

G2: 4.7/5 (ponad 600 recenzji)

4.7/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.9/5 (190+ opinii)

7. Drip

przez Kroplówka Drip to narzędzie do automatyzacji marketingu, które oferuje solidne możliwości edytora e-maili, zarządzanie subskrybentami i zautomatyzowane cykle pracy dla e-mail marketingu.

Platforma jest przydatna dla marek e-commerce, które działają na platformie Shopify. Możesz szybko uruchamiać kampanie dzięki takim funkcjom jak wizualny kreator automatyzacji e-maili, segmentacja kontaktów i biblioteka gotowych automatyzacji.

Pulpit analityczny jest dodatkowym atutem: możesz otrzymywać spostrzeżenia i podejmować kolejne kroki w oparciu o dane, które filtrują się z twoich kampanii.

Drip - najlepsze funkcje

Dostosowany do potrzeb e-commerce Business z funkcjami i integracjami, które pomagają zwiększyć konwersje

Zintegrowany z Shopify, Magento i WooCommerce

Uzyskiwanie informacji za pomocą niestandardowych pulpitów ze szczegółowymi informacjami o klientach

Tworzenie i uruchamianie kampanii marketingowych za pomocą wizualnego kreatora automatyzacji

Limity Drip

Złożone plany cenowe oparte na wielkości listy e-mail

Może okazać się kosztowny dla dużej bazy kontaktów

Dla początkujących użytkowników interfejs może być mylący

Ceny Drip

14-dniowa wersja próbna Free

39 USD/miesiąc za 2500 kontaktów

289 USD/miesiąc za 20 000 kontaktów

Niestandardowy cennik dla ponad 170 000 kontaktów

Drip oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (450+ recenzji)

4.4/5 (450+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (190 recenzji)

8. AWeber

przez AWeber AWeber to prosta, ale potężna platforma do e-mail marketingu i automatyzacji marketingu.

Wyróżnia się na tle konkurencji unikalnymi funkcjami: AMP e-maile, hostowane archiwum emisji wiadomości, formularze popup, powiadomienia web push, ogromna biblioteka obrazów stockowych i kreator e-maili oparty na Canva.

Platforma oferuje również solidną analitykę, testy A/B i konfigurowalne szablony.

Ta alternatywa dla GetResponse jest również doskonałą opcją dla nowych Businessów. Możesz kupić domenę i ustawić stronę internetową dla swojego biznesu z poziomu narzędzia.

AWeber najlepsze funkcje

Praca w ramach Team Hub do zarządzania zespołem i klientami

Integracja ponad 1000 platform, takich jak Shopify, WordPress i Patron

Gotowe szablony stron sprzedażowych

Tworzenie e-maili z pomocą pisania opartego na AI i Canva

Lepsze zaangażowanie odbiorców dzięki powiadomieniom web push

Zwiększ zasięg dzięki transmisjom i interaktywnym e-mailom

Limity AWeber

Wymaga integracji innych firm w celu wsparcia powiadomień SMS

Niezarejestrowani użytkownicy wliczają się do miesięcznego limitu

Cennik AWeber

**Free

Lite: Zaczyna się od $12.50/miesiąc

Zaczyna się od $12.50/miesiąc Plus: Zaczyna się od $20.00/miesiąc

Zaczyna się od $20.00/miesiąc Unlimited: $899/miesiąc

Aweber oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (620+ opinii)

4.2/5 (620+ opinii) Capterra: 4.4/5 (290+ opinii)

9. Omnisend

przez Omnisend Omnisend to kompleksowa wielokanałowa platforma marketingowa. Przeznaczona jest głównie dla firm z branży e-commerce, a platforma pomaga w automatyzacji e-maili, SMS-ów i kampanii powiadomień push.

Omnisend jest znany ze swojej łatwości obsługi i możliwości szybkiego tworzenia e-maili, które można wykorzystać w sklepie.

Platforma oferuje solidną automatyzację, możliwości segmentacji i gotowe cykle pracy dla różnych scen podróży klienta.

Najlepsze funkcje Omnisend

Tworzenie e-maili za pomocą intuicyjnego edytora "przeciągnij i upuść"

Wnikliwe raportowanie kampanii z wykorzystaniem zaawansowanej analityki

Korzystanie z gotowych cykli pracy, szablonów e-mail i integracji kodów rabatowych

Otrzymuj raporty rekomendacji produktów i kategorii, aby celować w niestandardowych klientów o wysokiej wartości

Uzyskaj wszystkie zaawansowane funkcje i nieograniczone miejsce na kontakty, nawet w ramach planu Free

Zintegruj marketing SMS za pomocą prostego procesu opt-in

Limity Omnisend

Nie ma takich samych korzyści marketingowych poza biznesem e-commerce

Użytkownicy zgłaszali niski wskaźnik dostarczalności e-maili

Nie oferuje wsparcia dla wielu języków na platformie

Cennik Omnisend

Free

Standard: Zaczyna się od $16/miesiąc

Zaczyna się od $16/miesiąc Pro: Zaczyna się od $59/miesiąc

Omnisend oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (830+ recenzji)

4.6/5 (830+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 700 recenzji)

10. Monitor kampanii

przez Monitor kampanii Jeśli chcesz tworzyć atrakcyjne wizualnie i angażujące e-maile, ta wszechstronna platforma do e-mail marketingu i automatyzacji marketingu będzie pomocna.

Campaign Monitor upraszcza tworzenie niestandardowych podróży klientów i dostarcza dogłębną analitykę e-maili z potężnymi możliwościami, takimi jak segmentacja w celu spersonalizowanej, celowej komunikacji.

Campaign Monitor koncentruje się na dostarczaniu analiz wydajności kampanii i podróży użytkownika. Pomoże to niestandardowo dostosować i ulepszyć kampanie e-mail marketingowe.

Najlepsze funkcje Campaign Monitor

Zarządzanie i wysyłanie kampanii e-mail o dużej objętości

Korzystanie z kreatora e-maili typu "przeciągnij i upuść"

Zwiększ zaangażowanie odbiorców poprzez integrację wiadomości SMS z kampanią e-mail

Wykorzystanie automatyzacji e-maili wyzwalanych przez określone interakcje z klientami

Ograniczenia Campaign Monitor

Ograniczone opcje niestandardowe

Brak wbudowanych funkcji udostępniania społecznościowego

Współpraca nad kampaniami e-mail może okazać się uciążliwa

Ceny Campaign Monitor

**Free

Lite: Zaczyna się od $11/miesiąc

Zaczyna się od $11/miesiąc Essentials: Zaczyna się od $19/miesiąc

Zaczyna się od $19/miesiąc Premier: Od 149 USD/miesiąc

Campaign Monitor oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (690+ recenzji)

4.1/5 (690+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (480+ opinii)

Inne narzędzia do e-mail marketingu

Chociaż skupiliśmy się głównie na narzędziach z konkretnymi funkcjami e-mail marketingu i automatyzacji marketingu, ważne jest również, aby wziąć pod uwagę platformy, które ulepszają zarządzanie kampaniami marketingowymi.

ClickUp wyróżnia się w tym obszarze, szczególnie dla zespołów marketingowych, które potrzebują solidnych funkcji zarządzania projektami.

Stwórz projekt reklamowy i zarządzaj nim z powodzeniem za pomocą Marketing Action Plan ClickUp dla zespołów marketingowych to kompleksowe rozwiązanie, które pomaga zespołom marketingowym w planowaniu, realizacji i śledzeniu kampanii e-mail.

Choć nie jest to konwencjonalna platforma do e-mail marketingu, ClickUp oferuje unikalne funkcje, które zapewniają zorganizowane ramy do zarządzania różnymi aspektami projektów marketingowych, w tym zadania związane z wiadomościami e-mail .

Możesz ulepszyć swój e-mail marketing i usprawnić cykl pracy dzięki Szablon do e-mail marketingu ClickUp i szablony kalendarza zawartości .

Skutecznie koordynuj pracę swojego teamu, uprość planowanie zawartości i śledzenie wydajności e-maili, a także usprawnij swój e-mail marketingowe cykle pracy z szablonem kampanii e-mail marketingowej ClickUp

Organizuj i zarządzaj kampaniami bez wysiłku, planuj zawartość, śledź wydajność i uprość komunikację ze swoim zespołem za pomocą potężnych narzędzi ClickUp.

Skaluj swoje kampanie e-mail z ClickUp AI

Pożegnaj się z blokiem twórczym!

Łatwy e-mail marketing dzięki ClickUp AI ClickUp AIAsystent pisania tworzy angażującą, pozbawioną błędów zawartość e-maili. Oszczędność czasu i zwiększ swoją kreatywność dzięki ideacji, generowaniu ram i zakończonym danym powstania.

ClickUp AI Writing Assistant umożliwia pisanie lepszych e-maili w krótszym czasie.

ClickUp najlepsze funkcje

Bezproblemowe przekształcanie przychodzących e-maili w szczegółowe zadania dzięki automatyzacji tworzenia zadań

Automatyzacja wysyłania e-maili na podstawie pól niestandardowych, przesłanych formularzy lub konkretnych wydarzeń związanych z zadaniami

Scentralizuj zarządzanie e-mailami w ramach platformy do zarządzania zadaniami i komunikacją

Usprawnienie współpracy w zespole iśledzenie projektów dzięki wszechstronnym narzędziom do współpracy

Przekształć sesje burzy mózgów w wykonalne plany dziękiTablicom ClickUp

Zarządzaj projektami małych firm na każdym kroku dzięki szablonom, funkcjom współpracy i ponad 15 widokom projektów za pomocą ClickUp

Limity ClickUp

Nie oferuje dedykowanej platformy do zrobienia automatyzacji e-mail marketingu i funkcji automatyzacji SMS-ów

Wykorzystanie pełnej funkcji wymaga nauki

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z sprzedaż team for a niestandardowy plan

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3000 opinii)

Doskonałość w zarządzaniu projektami z ClickUp

Odkrywając alternatywy dla GetResponse, zauważysz potrzebę usprawnienia swoich kampanii e-mail i marketingowych cyklów pracy.

Rozważ skorzystanie z ClickUp, aby usprawnić swój marketing e-mailowy.

Funkcje zarządzania wiadomościami e-mail i komunikacji w ClickUp płynnie integrują się z jego zarządzanie projektami możliwości. Dzięki zdolności platformy do poprawy współpracy w zespole i komunikację, Twoje kampanie e-mail marketingowe będą działać szybciej.

Gotowy do tworzenia kampanii e-mail, które przynoszą wyniki? Zarejestruj się w ClickUp już dziś.