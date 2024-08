10 najlepszych programów do prowadzenia kampanii tekstowych (SMS) w 2024 roku (recenzje i ceny)

Badania pokazują, że 90% odbiorców SMS-ów otwiera wiadomości w ciągu 3 sekund. To sprawia, że marketing SMS jest dziś niezbędnym narzędziem.

Wiele firm korzysta z oprogramowania do kampanii SMS, aby wykorzystać potencjał marketingu SMS. Oprogramowanie pomaga usprawnić marketingowe cykle pracy i dostarczaj swoim klientom niestandardowe wiadomości o wysokim poziomie zaangażowania. 📱

Zamieściliśmy listę 10 najlepszych programów do obsługi kampanii SMS, aby pomóc Ci wybrać odpowiedni. Przed przeanalizowaniem opcji oprogramowania, przyjrzyjmy się niezbędnym elementom oprogramowania do marketingu SMS.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do kampanii SMS?

Oto kilka kluczowych funkcji, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze oprogramowania do marketingu SMS:

Skalowalność i międzynarodowa dostarczalność: Wybierz platformę, która oferuje globalny zasięg i wsparcie dla międzynarodowych znaków. Upewnij się również, że oprogramowanie obsługuje rosnącą liczbę wiadomości, kont użytkowników i przyszłych niestandardowych integracji

Zarządzanie kampaniami: Poszukaj funkcji takich jak planowanie, segmentacja i automatyzacja, aby usprawnić kampanie i dotrzeć do konkretnych odbiorców

Raportowanie i analityka: Narzędzie powinno śledzić kluczowe wskaźniki, takie jak współczynnik otwarć, współczynnik klikalności i współczynnik konwersji, aby mierzyć wydajność kampanii i identyfikować obszary wymagające poprawy

Integracja: Upewnij się, że oprogramowanie integruje się z istniejącym CRM, platformą e-mail marketingu i innymi narzędziami w celu ujednolicenia cyklu pracy

Zgodność i bezpieczeństwo: Wybierz platformę, która jest zgodna z odpowiednimi przepisami, takimi jak TCPA i RODO, i oferuje solidne funkcje bezpieczeństwa w celu ochrony danych i informacji o klientach

Łatwość obsługi: Wybierz intuicyjny interfejs z wyczyszczoną nawigacją i łatwymi w użyciu funkcjami, aby zmaksymalizować wydajność i zminimalizować krzywą uczenia się

Dwukierunkowa komunikacja: Wybierz oprogramowanie, które pozwala na dwukierunkową konwersację z niestandardowymi klientami, wspierając zaangażowanie i budowanie relacji

10 najlepszych programów do marketingu SMS w 2024 roku

Oto wyselekcjonowana lista oprogramowania do marketingu SMS, które pomoże Ci rozpocząć i skalować marketing SMS kampanie marketingowe . Przeanalizuj najlepsze funkcje i limity, aby dowiedzieć się, co działa dla Ciebie.

1. Klaviyo

przez Klaviyo Z ponad 300 natywnymi integracjami, Klaviyo jest znane z kompilowania danych klientów i dostarczania wpływowych spostrzeżeń.

Platforma Klaviyo wykorzystuje inteligentne algorytmy uczenia maszynowego i ściślejszą integrację z oprogramowaniem do koszyków zakupowych, takim jak Facebook i Shopify, w celu segmentacji klientów i zwiększenia zaangażowania. Zwiększa to przychody i zmniejsza wskaźniki porzucania koszyków.

Najlepsze funkcje Klaviyo

Wykorzystanie ponad 300 gotowych integracji i narzędzi do subskrypcji

Tworzenie pojedynczego formularza rejestracji SMS zoptymalizowanego pod kątem użytkowników mobilnych

Wsparcie dla obrazów MMS i GIF w wiadomościach SMS

Integracja linków do subskrypcji SMS w celu zasilania nowych rejestracji

Limity Klaviyo

Brak solidnego wsparcia po wdrożeniu

Użytkownicy raportują, że zaawansowane funkcje są trudne do opanowania

Wyższy pakiet cenowy dla SMS-ów

Cennik Klaviyo

Free: 150 darmowych miesięcznych kredytów SMS/MMS

150 darmowych miesięcznych kredytów SMS/MMS E-mail: Od $45/miesiąc

Od $45/miesiąc E-mail i SMS: Od 60 USD/miesiąc

Klaviyo oceny i recenzje

G2: 4./5 (ponad 1000 recenzji)

4./5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (390+ opinii)

2. Omnisend

przez Omnisend Omnisend łączy automatyczne teksty z wiadomościami e-mail i powiadomieniami push w jeden zautomatyzowany cykl pracy. W przeciwieństwie do większości narzędzi do marketingu SMS, nie wymaga adresu e-mail do tworzenia tożsamości użytkownika.

Omnisend oferuje wiele narzędzi, takich jak SMS, WhatsApp, wyskakujące okienka i powiadomienia push, aby zapewnić silną komunikację międzykanałową. Zapewnia elastyczność w danych powstania kampanii i zarządzanie nimi.

Omnisend najlepsze funkcje

Tworzenie wielu wyzwalaczy dla różnych scen niestandardowych

Lepsza automatyzacja dzięki 30 gotowym cyklom pracy

Moja praca z ponad 150 gotowymi szablonami dla różnych przypadków użycia

Integracja formularzy w kampaniach w celu tworzenia list SMS-owych

Limity Omnisend

Nie integruje się z Google Analytics i innym głównym oprogramowaniem CRM

Brak funkcji testowania A/B

Ceny Omnisend

Free: 0$ za 60 SMS-ów (jednorazowo)

0$ za 60 SMS-ów (jednorazowo) Standard: $16/miesiąc

$16/miesiąc Pro: $59/miesiąc

Omnisend oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (800+ recenzji)

: 4.5/5 (800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (700+ recenzji)

3. Postscript.io

przez Postscriptum Postscript oferuje 60 szczegółowych filtrów, które pozwalają użytkownikom na tworzenie hipersegmentowanych plany i strategie marketingowe . Platforma nadaje priorytet tworzeniu listy zgodnej z TCPA w celu ograniczenia nielegalnego i nieetycznego zaangażowania klientów.

Chociaż Postscript pełni funkcję kilku integracji, w tym Zendesk, Klaviyo, Yotpo i Okendo, wspiera tylko Shopify i Shopify Plus.

Najlepsze funkcje Postscript

Wykorzystanie doświadczonych wewnętrznych strategów do projektowania, uruchamiania i optymalizacji programu SMS

Tworzenie segmentów subskrybentów i niestandardowych klientów za pomocą ponad 45 filtrów segmentacji

Wybieraj spośród ponad 65 wyzwalaczy automatyzacji, aby uruchomić zautomatyzowaną wiadomość w dowolnym momencie niestandardowej podróży klienta

Uprość kampanie SMS, działania następcze i spersonalizowane doświadczenia dzięki intuicyjnemu interfejsowi typu "przeciągnij i upuść"

Postscriptowe limity

Analityka Postscript wymaga poprawy

Ograniczone możliwości integracji

Ceny Postscript

Starter: $0.015/SMS, $0.045/MMS + opłaty przewoźnika

$0.015/SMS, $0.045/MMS + opłaty przewoźnika Wzrost: $100/miesiąc, $0.01/SMS, $0.03/MMS + opłaty przewoźnika

$100/miesiąc, $0.01/SMS, $0.03/MMS + opłaty przewoźnika Professional: $500/miesiąc, $0.007/SMS, $0.024/MMS + opłaty operatora

$500/miesiąc, $0.007/SMS, $0.024/MMS + opłaty operatora Enterprise: Niestandardowy cennik

Postscript oceny i recenzje

G2: 4.9/5 (150+ recenzji)

4.9/5 (150+ recenzji) Capterra: Za mało ocen

4. Sakari.io

przez Sakari Sakari oferuje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe usługi marketingu SMS. Ponadto umożliwia dwukierunkową komunikację tekstową między działami marketingu, obsługi klienta, sprzedaży i innymi. Problemem jest również dedykowany numer telefonu do ułatwienia komunikacji między zainteresowanymi stronami.

Korzystając ze scentralizowanego pulpitu, Sakari oferuje bogatą funkcję przesyłania wiadomości tekstowych, umożliwiając administratorom dodawanie multimediów, ikon, map i przycisków wezwania do działania.

Najlepsze funkcje Sakari

Wysyłanie masowych wiadomości tekstowych do ponad 200 krajów

Integracja z różnymi platformami i API innych firm, w tym Slack, HubSpot i Salesforce

Wykorzystanie cykli pracy SMS w oparciu o niestandardowe cykle życia klientów, takie jak wypełnianie formularzy i ustalanie terminów spotkań

Dostarczanie wzbogaconych informacji do kontaktów poprzez wiadomości multimedialne

Limity Sakari

Trzeba płacić za wiadomości przychodzące

Powiadomienia push często nie działają.

Cennik Sakari

Starter: $16/miesiąc

$16/miesiąc Rozwój: $30/miesiąc

$30/miesiąc Business: $90/miesiąc

$90/miesiąc **Teams:$170/miesiąc

**Gold:$330/miesiąc

**Elite:$640/miesiąc

Ceny niestandardowe dla planów o większej objętości

Sakari oceny i recenzje

Capterra: 4.5 (ponad 90 recenzji)

4.5 (ponad 90 recenzji) G2: Za mało ocen

5. SMSBump

przez SMSbump Używany przez ponad 90.000 Business dla ich sklepów e-commerce, SMSBump obecnie obsługuje tylko Shopify i BigCommerce.

Platforma oferuje podejście oparte na zgodności z przepisami, zgodnie z wytycznymi GPDR, CTIA i TCPA dotyczącymi gromadzenia subskrybentów. SMSBump dostarcza również analizy w czasie rzeczywistym i wgląd w działania.

SMSBump najlepsze funkcje

Ręczne importowanie kontaktów za pomocą plików .CSV

Tworzenie rozbudowanych list z wyskakującymi okienkami, opt-inami społecznościowymi, kodami QR i słowami kluczowymi

Tworzenie wąskich segmentów konsumenckich z ponad 40 punktami danych w celu dotarcia do kupujących

Ustawienie automatyzacji tekstów i spersonalizowanych powiadomień o przypomnieniach, które wyzwalają określone wydarzenia lub działania

Limity SMSBump

Automatyzacja i segmentacja nie dorównują konkurencji.

Brak integracji omnichannel z innymi aplikacjamioprogramowaniem do zarządzania marketingiem SMSBump pricing

Free: 0 USD, 0,0165 USD za SMS (USA)

0 USD, 0,0165 USD za SMS (USA) Wzrost: 19 USD/miesiąc, 0,0149 USD za SMS (USA)

19 USD/miesiąc, 0,0149 USD za SMS (USA) Premium: 49 USD/miesiąc, 0,0142 USD za SMS (USA)

49 USD/miesiąc, 0,0142 USD za SMS (USA) Powerhouse: 199 USD/miesiąc, 0,0130 USD za SMS (USA)

SMSBump oceny i recenzje

Capterra: Nie ma na liście

Nie ma na liście G2: Nie ma na liście

6. Textmagic

przez Textmagic Dostępny w prawie 190 krajach, Textmagic wyróżnia się możliwością masowego wysyłania tekstów. Oprogramowanie zapewnia bezpieczne przesyłanie tekstów za pomocą protokołu SSL/HTTPS oraz tworzenie kopii zapasowych kont i wiadomości kontaktów, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

API bramki SMS Textmagic integruje się ze stronami internetowymi w celu wysyłania wiadomości SMS, dodając możliwości wysyłania tekstów do codziennych cykli pracy.

Najlepsze funkcje Textmagic

Obsługa zapytań niestandardowych za pomocą dwukierunkowego panelu czatu SMS

Konwersja wiadomości e-mail na SMS i wysyłanie ich z dowolnego e-maila do wielu odbiorców

Korzystanie z dedykowanych wirtualnych numerów telefonów do przekierowywania połączeń, kampanii promocyjnych i obsługi klienta

Odpowiadanie na teksty za pomocą funkcji przekierowania połączeń głosowych

Limity Textmagic

Trudności z dodawaniem multimediów, ponieważ połączone linki działają lepiej niż bezpośrednie przesyłanie

Niestandardowa obsługa klienta w wielu recenzjach

Ceny Textmagic

Plan płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, który różni się w zależności od kraju i pakietu usług

Oceny i recenzje Textmagic

G2: 4,4/5 (ponad 90 recenzji)

4,4/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 200 recenzji)

7. Emotive.io

przez Motywacja Używana przez ponad 700 Businessów, Emotive przypisuje dedykowanego onboarding managera, customer success managera i copywritera do każdego klienta. Platforma marketingu SMS jest również wyposażona w unikalne oprogramowanie do marketingu wiadomości tekstowych.

Funkcje Emotive są przyjazne dla użytkownika i konfigurowalne, aby pomóc rozwijającym się Businessom sprostać ich wymaganiom cele marketingowe .

Emotive najlepsze funkcje

Współpraca z dedykowanym zespołem ds. zgodności, który przeprowadzi Cię przez najlepsze praktyki TCPA, CCPA i CTIA

Tworzenie konwersacyjnych wiadomości SMS, a nie tylko transmisji

Zmniejsz tarcia związane z zakupami dzięki funkcji text-to-buy

Połączenie kampanii marketingowych SMS z transakcjami sprzedaży

Przekształcanie ruchu internetowego w subskrybentów wiadomości SMS i e-mail

Emotywne limity

Emotive nie może tworzyć niestandardowych pól

Brak pulpitów analitycznych

Ceny Emotive

Emotive SMS: $0.0200/MMS, $0.0100/SMS

$0.0200/MMS, $0.0100/SMS Emotive Attribution: $350/miesiąc

$350/miesiąc Zarządzany SMS: $2,000/miesiąc

$2,000/miesiąc Reklamy Emotive: Zaczyna się od 10% wydatków na reklamę

Oceny i recenzje Emotive

G2: 4,5/5 (ponad 170 opinii)

4,5/5 (ponad 170 opinii) Capterra: 4/5 (ponad 60 opinii)

8. Twilio

przez Twilio Twilio dostarcza globalnie dostępne API w chmurze, które deweloperzy mogą wykorzystać do tworzenia niestandardowych aplikacji komunikacyjnych. Oferuje trzy różne poziomy tworzenia tych aplikacji: z kodem, z minimalnym kodem i bez kodowania.

Twilio oferuje programowalne opcje połączeń dla wirtualnych numerów telefonów, trunkingu SIP i wiadomości. Jest to odpowiednie rozwiązanie dla dużych teamów, które potrzebują własnych aplikacji SMS.

Najlepsze funkcje Twilio

Wykorzystaj wyjątkową bibliotekę z przewodnikami, samouczkami i poradnikamiszablony zawartości* Twórz wiele funkcji SMS za pomocą JavaScript, korzystając z biblioteki próbek kodu

Budowanie konwersacji między kanałami

Limity Twilio

Może to być skomplikowane dla początkujących

Firmy o dużym natężeniu ruchu płacą więcej

Niestandardowa obsługa klienta

Cennik Twilio

Wersja próbna Free

Różne ceny dla różnych usług

Oceny i recenzje Twilio

G2: 4,3/5 (ponad 400 recenzji)

4,3/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 400 opinii)

9. Uważny

przez Uważny Attentive oferuje opatentowaną technologię dwóch dotknięć, unikalną funkcję, która przyspiesza rozbudowę listy subskrybentów. Funkcja ta umożliwia firmom wdrażanie spersonalizowanych dwukierunkowych wiadomości w całej podróży klienta.

Można łączyć dane klientów we wszystkich systemach marketingowych i skalować 1:1 między kanałami komunikacji z pojedynczym klientem widok.

Najlepsze funkcje Attentive

synchronizacja katalogu produktów z witryny e-commerce z kampaniami wiadomości

Poznaj funkcje zgodności, takie jak ścieżki audytu, szablony zgody oraz połączone warunki i prywatność

Integracja danych z innych platform, w tym Shopify i Salesforce

Dołącz do społeczności użytkowników Attentive, aby uzyskać szersze wsparcie od zespołu Attentive

Limity Attentive

Użytkownicy często mają trudności z edytowaniem swoich podstawowych kampanii

Brak funkcji wyłączania wiadomości dwukierunkowych

Atrakcyjne ceny

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Attentive

G2: 4.8/5 (ponad 400 recenzji)

4.8/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (100+ recenzji)

10. SimpleTexting

przez SimpleTexting SimpleTexting umożliwia użytkownikom korzystanie z tysięcy wyzwalaczy i akcji dostępnych w ponad 1600 aplikacjach. Dodatkowo możesz napisać niestandardowy kod, aby zintegrować dowolną aplikację.

Obsługuje wiele branż i obsługuje ponad 10 000 firm. Jest to jedyna platforma marketingu SMS, która oferuje darmowe wiadomości zgodności.

Ponadto każdy plan SimpleText zawiera pełny zestaw funkcji, a także twierdzi, że tworzy niestandardowe integracje dla Twojego biznesu.

Najlepsze funkcje SimpleTexting

Niestandardowe integracje przy minimalnych wymaganiach dotyczących kodowania

Możliwość wykorzystania 306 znaków w wiadomości SMS w porównaniu do zwykłego limitu 160 znaków

Praca z wbudowaną funkcjąGenerator wiadomości AI* Korzystaj bez limitu słów kluczowych i kontaktów

Segmentuj bazę subskrybentów dla bardziej celowego marketingu

Limity SimpleTexting

Zakres ulepszeń w centrum pomocy

Segmenty nie mogą być grupowane za pomocą wyrażeń and-or, co ogranicza cel marketingowy

Niewiele możliwości przechwytywania danych subskrybentów

Cennik usługi SimpleTexting

Szacowany koszt miesięczny: 39 USD + 4 USD (jednorazowa rejestracja operatora)

Spersonalizowane dodatki

Dodatkowi członkowie zespołu: 20 USD/miesiąc za użytkownika

20 USD/miesiąc za użytkownika Dodatkowe numery: $10/miesiąc za numer

SimpleTexting oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 600 recenzji)

4,7/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

Inne narzędzia marketingowe

Podczas gdy Klaviyo, Omnisend i inne narzędzia, które umieściliśmy na liście, oferują świetną funkcję dla kampanii SMS, inne platformy marketingu SMS są niezbędne dla marketerów do generowania zawartości kampanii SMS, nawigowania kampaniami wielokanałowymi i usprawniania kreatywnych cykli pracy.

To właśnie tutaj ClickUp przoduje!

Oto jak możesz wykorzystać ClickUp do powodzenia swoich kampanii SMS:

ClickUp AI ClickUp AI pomaga w tworzeniu angażującej i skutecznej zawartości SMS-ów. Dzięki ClickUp AI będziesz mógł

Tworzyć atrakcyjne kampanie SMS

Generować spersonalizowane wiadomości z dynamiczną zawartością

Testować A/B różne strategie przesyłania wiadomości

ClickUp AI wykracza poza pisanie, pozwalając ci być na bieżąco z konwersacjami, generować zadania, zapewniać bezbłędną gramatykę, a nawet tłumaczyć języki dla globalnych kampanii SMS.

Łatwy e-mail marketing dzięki ClickUp AI ClickUp dla marketingu to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania projektami, które umożliwia współpracę zespołową, zarządzanie zadaniami, zarządzanie czasem i działaniami marketingowymi w ramach jednego narzędzia.

Uzyskaj dostęp do kluczowych celów i wyników (OKR), tworząc szczegółowy plan, w jaki sposób Twój zespół marketingowy osiągnie cele, budżety i nie tylko

ClickUp dla Teamów Marketingowych

Platforma posiada kilka funkcji:

ClickUp Whiteboards to scentralizowany, wizualny hub do wspólnego przekształcania pomysłów zespołu w skoordynowane działania

Tablica ClickUp : Twórz tablice kampanii, aby przeprowadzać burze mózgów, iterować i wizualizować przepływy kampanii SMS

Twórz tablice kampanii, aby przeprowadzać burze mózgów, iterować i wizualizować przepływy kampanii SMS Zadania ClickUp : Zwiększ widoczność, zdefiniuj cykl pracy i skup się na tym, co ważne dzięki zadaniom ClickUp

Zwiększ widoczność, zdefiniuj cykl pracy i skup się na tym, co ważne dzięki zadaniom ClickUp Dokumenty ClickUp : Scentralizuj zarządzanie briefami kreatywnymi i ułatw sprawny przegląd projektu kampanii dzięki narzędziom do adnotacji obrazów, wideo i PDF

Platforma oferuje również bibliotekę szablonów marketingowych i szablony do pisania zawartości które pomogą Ci opracować i zoptymalizować kampanie.

Skaluj swoje kampanie marketingowe SMS

Marketing SMS wypełnia krytyczną lukę w nowoczesnych strategiach marketingowych, docierając do wysoce zaangażowanych odbiorców w sposób krytyczny czasowo.

Korzystanie z tych narzędzi kampanii SMS jeszcze bardziej uprości celowanie do klientów i zwiększy zwrot z inwestycji w kampanie marketingowe.

Podczas korzystania z różnych usług marketingu SMS, zachęcamy do wypróbowania ClickUp, aby ulepszyć swoje kampanie SMS i usprawnić cykl pracy marketingowej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i rozpocznij kampanie SMS!