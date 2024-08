10 najlepszych alternatyw Unbounce do tworzenia stron docelowych w 2024 roku

Unbounce to wiodąca platforma oparta na AI do tworzenia stron docelowych, znana z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, niestandardowych opcji i zerowych wymagań dotyczących kodowania.

Płynnie integruje się z narzędziami innych firm, takimi jak CDP, rozwiązania e-mail marketingu i platformy analityczne, takie jak Google Analytics. Unbounce nie spełnia jednak wszystkich wymagań biznesowych.

Użytkownicy czują potrzebę szukania alternatyw ze względu na brak funkcji responsywnych dla urządzeń mobilnych.

Skorzystaj z tego przewodnika, aby zapoznać się z 10 najlepszymi alternatywami dla Unbounce i poznać ich funkcje, infrastrukturę wsparcia i modele cenowe, aby znaleźć idealne dopasowanie do konkretnych potrzeb.

Czego należy szukać w alternatywach Unbounce?

Przyjrzyjmy się niektórym niezbędnym funkcjom kreatora stron docelowych przed sprawdzeniem alternatyw Unbounce:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Prosty i intuicyjny interfejs pomaga nawet początkującym użytkownikom poruszać się po narzędziu

Prosty i intuicyjny interfejs pomaga nawet początkującym użytkownikom poruszać się po narzędziu Szablony i motywy: Narzędzie powinno mieć zróżnicowany zakres konfigurowalnych motywów i szablonów dostosowanych do różnych celów

Narzędzie powinno mieć zróżnicowany zakres konfigurowalnych motywów i szablonów dostosowanych do różnych celów Responsywność mobilna: Narzędzie powinno być dostosowane do rosnącej bazy użytkowników mobilnych z kluczową responsywnością mobilną

Narzędzie powinno być dostosowane do rosnącej bazy użytkowników mobilnych z kluczową responsywnością mobilną Testy A/B: Poszukaj narzędzia, które ulepszy twoją stronę docelową poprzez testowanie różnych wersji i wybranie najlepszej z nich

Poszukaj narzędzia, które ulepszy twoją stronę docelową poprzez testowanie różnych wersji i wybranie najlepszej z nich Możliwości AI: Narzędzie, które wykorzystuje AI do optymalnego tworzenia zawartości i atrakcyjnych wezwań do działania jest idealne

Narzędzie, które wykorzystuje AI do optymalnego tworzenia zawartości i atrakcyjnych wezwań do działania jest idealne Integracja z analityką i raportowaniem: Narzędzie powinno zbierać informacje poprzez integrację z analityką i narzędziami do raportowania

10 najlepszych alternatyw Unbounce do wykorzystania w 2024 roku

Teraz, gdy wiemy już, jak ocenić idealne narzędzie, przyjrzyjmy się najlepszym alternatywom Unbounce w 2024 roku.

1. Instapage

przez Instapage Instapage to narzędzie AI do tworzenia stron docelowych, które ma przyjazny dla użytkownika interfejs użytkownika i niestandardowe możliwości rozszerzenia.

Wielu marketerów docenia jego zdolność do tworzenia stron docelowych o wysokiej konwersji poprzez dynamiczne przydzielanie ruchu reklamowego do stron docelowych w oparciu o odsetki użytkowników, ponieważ bardzo pomaga w optymalizacji współczynnika konwersji (CRO).

Najlepsze funkcje Instapage

Integracja stron i doświadczeń AMP dla lepszego zaangażowania użytkowników

Wykorzystanie AI do tworzenia atrakcyjnej zawartości bez wysiłku

Wdrażanie intencji wyjścia, aby zminimalizować porzucanie strony

Umożliwienie współpracy wielu użytkowników w celu zwiększenia wydajności zespołu

Zapewnienie zgodności z RODO w celu ochrony danych

Limity Instapage

Drogie dla małych i średnich Businessów

Wyskakujące okienka generowania leadów są bardzo proste we wszystkich planach

Ceny Instapage

Darmowa wersja próbna: 14 dni

14 dni Build : 199 USD/miesiąc rozliczane rocznie

: 199 USD/miesiąc rozliczane rocznie Konwersja: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Instapage

G2 : 4.3/5 (400+ recenzji)

: 4.3/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (300+ recenzji)

2. Landingi

przez Landingi Landingi pomaga marketerom cyfrowym tworzyć wydajne strony docelowe. Posiada jeden z najbardziej intuicyjnych edytorów typu "przeciągnij i upuść", zróżnicowaną bibliotekę szablonów (ponad 400) oraz narzędzia do śledzenia wydarzeń w celu analizy wzorców zachowań.

Posiada również ponad 170 integracji, dzięki czemu jego przyjęcie jest proste dla organizacji o różnych rozmiarach i branżach.

Landingi najlepsze funkcje

Dostęp do biblioteki konfigurowalnych szablonów dla spersonalizowanych projektów

Zwiększenie zaangażowania poprzez zastosowanie intuicyjnych wyskakujących okienek i nakładek

Śledzenie zachowań użytkowników i optymalizacja podróży za pomocą śledzenia wydarzeń

Limity Landingi

Responsywność na urządzeniach mobilnych jest czasami nieco niezgrabna

W podstawowym planie brakuje zaawansowanych funkcji, takich jak niestandardowe czcionki i ikony

Ceny Landingi

Free: : Limit funkcji

: Limit funkcji Lite : $29/miesiąc

: $29/miesiąc Professional : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Agency : $149/miesiąc

: $149/miesiąc Unlimited: $1000/miesiąc

Landingi oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (270+ opinii)

: 4.5/5 (270+ opinii) Capterra: 4.8/5 (170+ recenzji)

3. HubSpot Marketing Hub

przez HubSpot HubSpot to kompleksowa platforma marketingowa do zarządzania kompleksowym marketingiem przychodzącym. Od generowania atrakcyjnych stron docelowych do zrobienia zaawansowanego raportowania.

W przeciwieństwie do innych narzędzi do tworzenia stron docelowych, które działają niezależnie, HubSpot integruje dane powstania strony docelowej z kompleksowym ekosystemem marketingu cyfrowego. Strony docelowe HubSpot gwarantują spójne i spersonalizowane doświadczenie użytkownika podczas całej podróży kupującego.

Najlepsze funkcje HubSpot Marketing Hub

Zwiększenie wydajności dzięki kompleksowej platformie marketingu przychodzącego

Usprawnienie zarządzania danymi dzięki płynnej integracji CRM

Skuteczne śledzenie wysiłków marketingowych dzięki zaawansowanej analityce i raportowaniu

Ograniczenia HubSpot Marketing Hub

Wyższe ceny w porównaniu do innych narzędzi marketingowych

Ograniczone możliwości niestandardowe

Cennik HubSpot Marketing Hub

Dla osób indywidualnych i małych Teams

Darmowe narzędzia: Ograniczone funkcje

Ograniczone funkcje Starter : Od 20 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 20 USD/miesiąc za użytkownika Profesjonalne: Od 890 USD/miesiąc za użytkownika

Dla Business i Enterprise

Professional: $890/miesiąc

$890/miesiąc Enterprise: $3,600/miesiąc

HubSpot Marketing Hub oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (10,000+ recenzji)

: 4.4/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (5600+ recenzji)

4. LeadPages

przez LeadPages LeadPages dostarcza różne zaawansowane i łatwe w użyciu szablony stron docelowych.

Dodatkowo, jest on znany ze swojego licznika leadów, który pozwala ocenić skuteczność strony i dostarcza oceny prawdopodobieństwa generowania leadów przy istniejącym ustawieniu.

Najlepsze funkcje Leadpages

Koncentracja na generowaniu leadów dzięki usprawnionej platformie

Wykorzystanie łatwego w użyciu edytora typu "przeciągnij i upuść" do danych powstania strony docelowej

Dostęp do zintegrowanych głównych usług e-mail marketingu i platform CRM

Limity Leadpages

Mniej niestandardowych opcji w porównaniu do konkurencji

Ograniczone funkcje zaawansowanej analityki i raportowania

Cennik Leadpages

Darmowa wersja próbna: 14 dni

14 dni Standard : $49/miesiąc za użytkownika

: $49/miesiąc za użytkownika Pro : $99/miesiąc za użytkownika

: $99/miesiąc za użytkownika Zaawansowane: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Leadpages

G2 : 4.3/5 (200+ recenzji)

: 4.3/5 (200+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (290+ recenzji)

5. GetResponse

przez GetResponse GetResponse jest wyposażony w niesamowitą podpowiedź AI, która błyskawicznie generuje atrakcyjne wizualnie strony docelowe.

Wystarczy dodać kilka szczegółów, takich jak nazwa firmy, opis i logo (używa logo do pobierania kolorów marki), aby w ciągu kilku sekund stworzyć dobrze wyglądającą, konfigurowalną stronę docelową.

Ponadto, aplikacja umożliwia płynne dodawanie danych wygenerowanych z dedykowanych stron docelowych do list i dalsze wykorzystywanie ich w kampaniach retargetingowych.

Najlepsze funkcje GetResponse

Wykorzystanie funkcji AI do generowania zawartości do copywritingu

Niestandardowe szablony stron docelowych

Wykorzystanie zautomatyzowanego kreatora lejka sprzedażowego

Limity GetResponse

Krzywa uczenia się dla nowych użytkowników dostosowujących się do zaawansowanych funkcji

Niektórzy użytkownicy uważają interfejs za nieco przytłaczający

Cennik GetResponse

**Dostępna wersja próbna (Free trial)

Email Marketing : $19/miesiąc

: $19/miesiąc Automatyzacja marketingu : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Marketing e-commerce: $119/miesiąc

Oceny i recenzje GetResponse

G2 : 4.3/5 (600+ recenzji)

: 4.3/5 (600+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (470+ recenzji)

6. ActiveCampaign

przez ActiveCampaign Kreator stron docelowych w ActiveCampaign pozwala przechowywać wszystkie zasoby centralnie, ułatwiając dostępność.

Użytkownicy doceniają płynny proces rejestracji. Narzędzie pomaga również w tworzeniu wbudowanych formularzy, punktacji leadów i zawartości warunkowej.

Najlepsze funkcje ActiveCampaign

Wykorzystanie wysoce konfigurowalnych szablonów stron docelowych

Wyczerpująca biblioteka zasobów dla nowych użytkowników, aby mogli szybko rozpocząć pracę

Zrozumienie wydajności strony docelowej dzięki ulepszonemu pulpitowi nawigacyjnemu i śledzonym wskaźnikom

Limity ActiveCampaign

Niektórzy użytkownicy uważają, że testowanie A/B na landing page'ach nie spełnia ich oczekiwań

Brak funkcji związanych z AI

Ceny ActiveCampaign

Lite : Od 29 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 29 USD/miesiąc za użytkownika Plus : Od 49 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 49 USD/miesiąc za użytkownika Professional : Od 149 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 149 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

ActiveCampaign oceny i recenzje

G2 : 4.5/5 (10,000+ recenzji)

: 4.5/5 (10,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2000+ recenzji)

7. Wishpond

przez Wishpond Wishpond to pakiet marketingowy z rozszerzonymi funkcjami do generowania leadów i angażowania niestandardowych klientów.

To, co go wyróżnia, to szybkie serwery zlokalizowane na całym świecie, co pomaga w szybkim ładowaniu stron docelowych.

Umożliwia również korzystanie z niestandardowych domen, subdomeny Wishpond lub zakładki na Facebooku w celu łatwego dostarczania stron.

Najlepsze funkcje Wishpond

Dodawanie wyskakujących okienek i mat powitalnych w celu przyciągnięcia większej liczby odwiedzających

Szybkie tworzenie atrakcyjnych stron za pomocą przyjaznego dla użytkownika edytora stron docelowych typu "przeciągnij i upuść"

Korzystaj z testów A/B jednym kliknięciem

Limity Wishpond

Niektórzy użytkownicy zgłaszają brak obsługi klienta

Brak dostępnej wersji próbnej

Ceny Wishpond

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wishpond

G2 : 3.7/5 (150+ recenzji)

: 3.7/5 (150+ recenzji) Capterra: 4/5 (120+ reviews)

8. Brevo

przez Brevo Brevo, wcześniej znane jako SendInBlue, posiada łatwy w użyciu kreator stron docelowych z bogatymi funkcjami.

Jest notatką za integrację zarówno automatyzacji e-mail i SMS na swoich stronach docelowych. Dzięki temu, po wygenerowaniu leadów, trafiają one od razu na listy retargetingowe.

Brevo najlepsze funkcje

Wiele funkcji personalizacji i segmentacji na stronach docelowych

Intuicyjny redaktor do tworzenia kampanii e-mail i newsletterów

Niestandardowe strony docelowe

Niestandardowe specyfikacje przechowywania logów dla prywatności danych

Limity Brevo

Free Plan nie zawiera funkcji strony docelowej

Brak szczegółowości w raportowaniu i analizach

Cennik Brevo

Free: Unlimited kontaktów

Unlimited kontaktów Starter : Od 25 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 25 USD/miesiąc za użytkownika Business : Od 65 USD/miesiąc za użytkownika

: Od 65 USD/miesiąc za użytkownika BrevoPlus: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Brevo

G2 : 4.5/5 (650+ recenzji)

: 4.5/5 (650+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (1850+ recenzji)

9. OptimizePress

przez OptimizePress OptimizePress specjalizuje się w tworzeniu stron docelowych opartych na WordPress. Zawiera setki szablonów stron docelowych, które pozwalają na niestandardowe dostosowanie każdego elementu na stronie.

Dla użytkowników WordPressa, OptimizePress staje się naturalnym rozszerzeniem, ponieważ tworzy tylko strony, które są przyjazne dla WordPressa.

Najlepsze funkcje OptimizePress

Tworzenie nieograniczonej liczby stron docelowych z planu podstawowego

Uzyskaj szkolenie marketingowe premium jako nowy użytkownik z ich Optimize University

Ciesz się wysoce responsywną funkcją obsługi klienta

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy bez ryzyka

Limity OptimizePress

Free Plan nie zawiera kreatorów stron docelowych

Oferuje tylko rozszerzenia specyficzne dla WordPress

Ceny OptimizePress

Tylko kreator : 179 USD/rok za użytkownika

: 179 USD/rok za użytkownika Suite Starter : $299/rok na użytkownika

: $299/rok na użytkownika Suite Pro: 499 USD/rok za użytkownika

OptimizePress oceny i recenzje

G2 : 3.9/5 (30+ recenzji)

: 3.9/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (80+ recenzji)

10. OptinMonster

przez OptinMonster OptinMonster to przyjazny dla początkujących kreator stron docelowych. Jest znany z tego, że jest płynnym i łatwym w użyciu narzędziem do tworzenia stron docelowych. Wystarczy wybrać gotowy szablon, dostosować go do języka marki, przetestować i dostosować.

Narzędzie oferuje różne typy formularzy, w tym wyskakujące okienka, pływające paski, pełnoekranowe nakładki i slajdy, które zwiększają wysiłek związany z generowaniem leadów.

Dostarcza również funkcje personalizacji na stronie, które podnoszą komfort użytkowania.

Najlepsze funkcje OptinMonster

Szeroka gama typów formularzy i interfejs użytkownika

Korzystanie z kierowania na lokalizację geograficzną i tworzenie stron docelowych

Wykorzystanie silnika segmentacji do hiper-spersonalizowanego targetowania

Wykorzystanie kół gamifikacyjnych do marketingu gamifikacyjnego

Limity OptinMonster

Kilka funkcji nie jest responsywnych, gdy są dostępne na urządzeniach mobilnych

Brak możliwości AI

Cennik OptinMonster

Podstawowy : $16/miesiąc

: $16/miesiąc Plus : $32/miesiąc

: $32/miesiąc Pro : $69/miesiąc

: $69/miesiąc Growth: $99/miesiąc

Oceny i recenzje OptinMonster

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

4.3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 70 opinii)

Inne narzędzia marketingowe

Podczas gdy Unbounce i omówione przez nas narzędzia koncentrują się na generowaniu leadów i konwersji, narzędzia typu all-in-one, takie jak ClickUp, pomagają usprawnić kampanie marketingowe, umożliwiają współpracę międzyfunkcyjną, generują świetną zawartość z pomocą AI i skutecznie zarządzają projektami.

ClickUp

ClickUp jest wyposażony we wszystko, czego potrzebujesz do płynnej współpracy z zespołem marketingowym

ClickUp pomaga wymyślać i realizować kampanie marketingowe, pokonywać wyzwania związane z pracą w silosach oraz zwiększyć wydajność . Pakiet marketingowy ClickUp zapewnia wspólne miejsce pracy do tworzenia i śledzenia kampanii, a nawet współpracy z innymi Teams w celu uzyskania ich spostrzeżeń i zatwierdzeń.

Użyj ClickUp do niestandardowego widoku, aby wizualizować i planować materiały marketingowe, takie jak zawartość i media w całej organizacji

Potęga ClickUp wykracza poza zarządzanie projektami marketingowymi . Ma to zasadnicze znaczenie dla tworzenia wysokiej jakości zawartości dla Twojej firmy content marketing kampanie. Niezależnie od tego, czy chodzi o treść e-maila, zawartość strony docelowej czy blogi, wystarczy wpisać cele w polu ClickUp AI podpowiedź i jesteś gotowy do działania w mgnieniu oka.

Krok naprzód w planowaniu zawartości dzięki Szablon planu content marketingowego ClickUp ClickUp posiada również niesamowitą bibliotekę szablonów do tworzenia kalendarze zawartości , marketingowe mapy drogowe oraz pisanie zawartości aby zwiększyć swoją wydajność i osiągnąć swoje cele marketingowe skutecznie.

Szablon planu marketingowego produktu od ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Transformacja pisanie zawartości w kilka sekund, aby brzmiały bardziej profesjonalnie, bezpośrednio lub angażująco

Eksploruj zarządzanie projektami z ich Free Planem

Funkcje ClickUp AI ułatwiają zespołom marketingowym szybkie tworzenie ważnych dokumentów, takich jak studium przypadku

Szybko twórz wysokiej jakości zawartość, korzystając z podpowiedzi odClickUp AI* Podświetl dowolny tekst i pozwól paskowi narzędzi AI go zoptymalizować

Generowanie podsumowań ielementy akcji w celu usprawnienia zadań administracyjnych

Tłumaczenie języków oraz sprawdzanie pisowni i gramatyki na platformie

Wcielaj pomysły w życie dzięki cyfrowym Tablicom do współpracy w czasie rzeczywistym lub asynchronicznej

Wspólnie zarządzaj dokumentami briefów kreatywnych dzięki ClickUp Docs

Przekazuj wyczyszczone instrukcje i przyspiesz proces opiniowania zawartości dzięki proofingowi

Limity ClickUp

Brak opcji grywalizacji

Niektórzy użytkownicy uważają, że opcja śledzenia czasu wymaga poprawy

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (8,000+ recenzji)

: 4.7/5 (8,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,000+ recenzji)

Choosing the Best: Narzędzie do tworzenia Landing Page idealne dla Ciebie

Wybór odpowiedniego narzędzia do tworzenia stron docelowych jest ważny dla powodzenia marketingu. Każda z alternatyw Unbounce ma swoje mocne strony, takie jak fajne AI Instapage lub łatwy redaktor Landingi.

Podsumowując tę wnikliwą eksplorację narzędzi do tworzenia landing page'y, oczywiste jest, że narzędzia do zarządzania projektami, takie jak ClickUp stały się sprzymierzeńcem w dążeniu do growth hackingu ze względu na ich zdolność do wykorzystania AI w celu usprawnienia kompleksowego zarządzania projektami.

ClickUp oferuje marketerom wiele możliwości.

Podnieś swoją grę marketingową i zwiększ wydajność. Wypróbuj ClickUp już dziś! 🎉