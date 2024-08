10 najlepszych podręczników użytkownika w 2024 roku (recenzje i ceny)

Podręczniki użytkownika to poważny ratunek zarówno dla zespołu, jak i klientów. Dobre podręczniki użytkownika nie tylko zwiększają zadowolenie klientów, ale także zmniejszają liczbę zgłoszeń dotyczących produktu lub usługi otrzymywanych przez zespół obsługi klienta.

Jest tylko jeden mały problem: tworzenie podręczników użytkownika nie zawsze jest łatwe. Dokumentacja techniczna wymagania prawne i drobiazgowe formatowanie utrudniają tworzenie przewodników krok po kroku, których klienci i zespół będą faktycznie przestrzegać.

Na szczęście nie trzeba być pisarzem technicznym, aby stworzyć świetną instrukcję obsługi. Wystarczy dobre oprogramowanie do tworzenia instrukcji obsługi. Oprogramowanie do tworzenia instrukcji obsługi usprawnia przepływy pracy, zwiększa możliwości zespołu wsparcia i poprawia ogólną obsługę klienta.

Jednak jakość narzędzia do tworzenia instrukcji obsługi ma znaczenie. Zapoznaj się z tym kompletnym przewodnikiem, który pomoże Ci wybrać odpowiednie oprogramowanie do obsługi instrukcji obsługi dla Twojej organizacji, a także z naszymi 10 ulubionymi propozycjami na rok 2024. 🙌

Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia instrukcji obsługi?

Użyj ClickUp Docs do zarządzania ważnymi dokumentami i wspierania współpracy zespołowej

Narzędzia do zarządzania dokumentami powinny ułatwiać życie. Każde rozwiązanie jest nieco inne, ale są to najbardziej wartościowe funkcje, których należy szukać w narzędziu do dokumentacji:

Łatwość obsługi: Instrukcje obsługi mogą być trochę nieporęczne, więc wybierz przyjazną dla użytkownika platformę z przejrzystym interfejsem użytkownika i niską barierą wejścia. Narzędzia do tworzenia typu "przeciągnij i upuść" są koniecznością, zwłaszcza jeśli zarówno techniczni, jak i nietechniczni członkowie zespołu będą korzystać z tego samego oprogramowania

10 najlepszych podręczników użytkownika narzędzi do wykorzystania w 2024 roku

Niezależnie od tego, czy piszesz nowy podręcznik użytkownika od podstaw, czy odświeżasz istniejący podręcznik, odpowiednie narzędzie robi różnicę. Oszczędzaj czas i twórz profesjonalną dokumentację dzięki 10 najlepszym programom do tworzenia instrukcji obsługi w 2024 roku.

1. ClickUp

Łatwe formatowanie i współpraca nad dokumentami Docs wraz z zespołem bez nakładania się w ClickUp

Zgadza się: Najbardziej wszechstronna platforma do zarządzania projektami na świecie jest również niezawodnym narzędziem do tworzenia instrukcji obsługi. Twórz instrukcje obsługi w ClickUp Docs w czasie rzeczywistym z interesariuszami z działów IT, obsługi klienta, marketingu, HR i innych. Twórz dokumenty w ClickUp i szybko łącz je z przepływami pracy, zadaniami i projektami, aby tworzyć podręczniki za jednym kliknięciem. 🤩

Aha, czy wspomnieliśmy już o naszych szablonach instrukcji obsługi? Nie ma potrzeby formatowania dokumentu - wystarczy skorzystać z szablonu ClickUp i gotowe. Czy możemy zasugerować Szablon ClickUp Wiki do tworzenia bazy wiedzy DIY? Ten darmowy szablon zawiera pomocne podrozdziały, nagłówki i spis treści, które znacznie usprawniają proces pisania.

Jeśli nie możesz wymyślić odpowiednich słów, spróbuj ClickUp AI . Wystarczy powiedzieć Asystent pisania AI twojej roli i tego, co chcesz stworzyć. Podsumowuje notatki ze spotkań, tworzy agendy, a nawet komponuje i edytuje instrukcje obsługi.

E-mail marketing stał się łatwy dzięki ClickUp AI

Najlepsze funkcje ClickUp

ClickUp posiadasetki szablonów dla wszystkiego, od wiki po raporty

ClickUp Docs zawiera interaktywne funkcje, takie jak tabele, bloki kodu, zakładki, zagnieżdżone strony i inne opcje stylizacji

ClickUp AI obsługuje notatki techniczne, podsumowania spotkań, wymagania użytkowników i wiele więcej przy niewielkim nakładzie pracy

Połącz swoje ClickUp Docs z ClickUp Workspace, aby zobaczyć wszystkie zadania, metryki i czaty dla tego projektu w jednym miejscu

ograniczenia ClickUp

Platforma ma wiele funkcji, więc na początku może się wydawać, że jest ich dużo

ClickUp AI jest dostępny tylko w płatnych planach

ClickUp ceny

Free Forever

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie cen

Kontakt w sprawie cen ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Paligo

przez Paligo

Paligo to inny rodzaj oprogramowania do tworzenia instrukcji obsługi. Ten komponentowy system zarządzania treścią (CCMS) został zaprojektowany z myślą o kompleksowych cyfrowych instrukcjach obsługi. Konfiguracja Paligo umożliwia szybkie przełączanie informacji, faktów, kroków lub specyfikacji technicznych za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Zespoły używają go do tworzenia pojedynczego źródła prawdy dla wszystkiego, od podręczników oprogramowania po zarządzanie wiedzą.

Paligo najlepsze funkcje

Chcesz zmienić liczbę, frazę lub datę? Szybko dostosuj ją we wszystkich instrukcjach w Paligo CCMS

Paligo posiada integracje dla GitHub, Microsoft Teams, GitLab, Zendesk i innych

Zarządzanie obrazami w wielu formatach, w tym HTML i do druku

Łatwe zarządzanie przetłumaczonymi plikami bez problemów z duplikacją

Paligo ograniczenia

Konieczna jest integracja Paligo z zewnętrznym narzędziem do zarządzania projektami

Kilku użytkowników twierdzi, że chcieliby, aby Paligo miało bardziej konfigurowalne ustawienia uprawnień

Paligo ceny

Kontakt w sprawie cen

Paligo oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (50+ recenzji)

4.7/5 (50+ recenzji) Capterra: 3/5 (1 recenzja)

3. HelpDocs

przez HelpDocs

HelpDocs to samoobsługowe oprogramowanie do tworzenia podręczników użytkownika, które pozwala na tworzenie konfigurowalnych bazy wiedzy . Zawiera szablony HTML, ale pozwala również na niestandardowe CSS lub JavaScript, jeśli chcesz zbudować coś bardziej spersonalizowanego. Użytkownicy uwielbiają solidną analitykę HelpDocs, która analizuje najskuteczniejsze treści, zgłoszenia, najpopularniejsze kategorie i nie tylko.

HelpDocs najlepsze funkcje

Rozszerz HelpDocs o integracje z BotPenguin, Pendo, Heap i nie tylko

Dostosuj, którzy użytkownicy mogą zobaczyć określone dokumenty pomocy lub zablokuj klientom możliwość przeglądania treści wewnętrznych

Wyświetlanie zgłoszeń do pomocy technicznej w rozszerzeniu HelpDocs dla przeglądarki Chrome

Zbuduj samoobsługowy widżet na swojej stronie za pomocą HelpDocs Lighthouse

HelpDocs ograniczenia

Kilku użytkowników twierdzi, że formatowanie i tabele stanowią wyzwanie

Nie ma funkcji CCMS, więc trzeba ręcznie dostosować zmienne globalne

HelpDocs ceny

Start: 55 USD/miesiąc za pięć kont, rozliczane rocznie

55 USD/miesiąc za pięć kont, rozliczane rocznie Budowanie: 109 USD/miesiąc za 15 kont, rozliczane rocznie

109 USD/miesiąc za 15 kont, rozliczane rocznie Grow: 210 USD/miesiąc za 50 kont, rozliczane rocznie

HelpDocs oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (15+ recenzji)

4.2/5 (15+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (8 recenzji)

4. Scribe

przez Scribe

Scribe reklamuje się jako wszechstronna platforma do pisania wszystkiego, od dokumentacji szkoleniowej do wewnętrzne SOP . Niesamowite w Scribe jest to, że automatycznie dokumentuje procesy krok po kroku, nagrywając ekran w czasie rzeczywistym. Jeśli odkładasz dokumentację, ponieważ wydaje ci się to zbyt zniechęcające, automatyczne tworzenie treści przez Scribe może być przełomem. ✨

Najlepsze cechy Scribe

Zainstaluj rozszerzenie przeglądarki Scribe, aby automatycznie tworzyć przewodniki krok po kroku

Dostosuj automatycznie generowane podręczniki Scribe za pomocą tekstu i dodatkowych zrzutów ekranu

Łatwe osadzanie SOP Scribe w bazie wiedzy lub eksportowanie ich do formatu PDF

Scribe ułatwia redagowanie wszelkich wrażliwych danych pracowników lub klientów

ograniczenia Scribe

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcja automatycznego generowania nie jest naprawdę automatyczna

Scribe nie obejmuje zarządzania projektami na swojej platformie, więc nadal będziesz musiał przełączać się między oprogramowaniem podręcznika użytkownika a listą rzeczy do zrobienia

Scribe cena

Podstawowy: Darmowy

Darmowy Pro Team: 12 USD/miesiąc za stanowisko z minimum pięcioma stanowiskami, rozliczane rocznie

12 USD/miesiąc za stanowisko z minimum pięcioma stanowiskami, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje subskrybentów

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

4,8/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4,9/5 (10 recenzji)

5. Speach

przez Speach

Speach to oprogramowanie do tworzenia instrukcji obsługi, które specjalizuje się w wewnętrznych SOP i filmach szkoleniowych. Jeśli twój zespół nie reaguje dobrze na duże ściany tekstu podczas wdrażania, multimedialne przewodniki Speach są koniecznością. Nie nadaje się do podręczników użytkownika skierowanych do klientów, ale jeśli prowadzisz wiele szkoleń wewnętrznych i potrzebujesz czegoś, co uzupełni twój system zarządzania nauczaniem (LMS), Speach to świetny wybór.

Najlepsze cechy Speach

Tworzenie nagrań ekranu, slajdów, quizów i nie tylko

Filmowanie i edytowanie filmów bez opuszczania platformy

Speach oferuje napisy i tłumaczenia jednym kliknięciem

Dodawaj adnotacje, linki, tekst i zadania do każdego filmu

Ograniczenia Speach

Nie ma zbyt wielu recenzji

Speach nie jest prawdziwą platformą do zarządzania wiedzą. Jest to bardziej narzędzie do tworzenia treści do celów wewnętrznych

Speach cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Speach

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

6. Document360

przez Document360

Document360 reklamuje się jako oprogramowanie do obsługi instrukcji obsługi oparte na sztucznej inteligencji, zarówno do użytku wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Użyj go do zarządzania SOP, wiki, dokumentacja wprowadzenia produktu na rynek i nie tylko. Zawiera nawet bazę wiedzy przyjazną dla SEO. 🧠

Document360 najlepsze funkcje

Document360 integruje się z Drift, Slack, Freshdesk, Intercom i nie tylko

Użyj widżetu bazy wiedzy, aby zaoferować zautomatyzowane wsparcie 24/7 dla produktów SaaS

Używaj Document360 Workflow do tworzenia opartych na wyzwalaczach automatyzacji przepływu pracy

Programiści używają Document360 zarówno do wewnętrznej, jak i zewnętrznej dokumentacji API, a takżedokumentacja oprogramowania Dokument360 ograniczenia

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że może być drogie

Inni twierdzą, że formatowanie artykułów jest nieco skomplikowane

Document360 cena

Darmowy

Standard: $124/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie

$124/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie Profesjonalny: 248 USD/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie

248 USD/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie Business: 331 USD/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie

331 USD/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie Enterprise: $497/miesiąc za projekt, rozliczane rocznie

Document360 oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (370+ recenzji)

4.7/5 (370+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 190 recenzji)

7. Nuclino

przez Nuclino

Nuclino to "zbiorowy mózg", który łączy zarządzanie projektami, dokumentację i wiedzę w jednej platformie. To oprogramowanie organizuje wszystkie dokumenty i wiedzę za pomocą zaawansowanych filtrów. Zawiera nawet szablony instrukcji obsługi do śledzenia projektów, protokoły ze spotkań, wiki dla poszczególnych działów i wiele innych.

Najlepsze funkcje Nuclino

Przyspiesz pracę dzięki skrótom klawiszowym i poleceniom ukośnika Nuclino

Zaufaj Nuclino Sidekick do burzy mózgów opartej na sztucznej inteligencji, podsumowań i nie tylko

Wyciągnij szablon Nuclino specyficzny dla przypadku użycia, aby utworzyć dokumentację w rekordowym czasie

Nuclino wykorzystuje wiodące w branży zabezpieczenia, w tym szyfrowanie podczas przesyłania i przechowywania, logowanie jednokrotne i uwierzytelnianie dwuskładnikowe

Ograniczenia Nuclino

Nie ma zbyt wielu recenzji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Nuclino ma trudności z obsługą dużych zbiorów danych

Nuclino cena

Darmowy

Standard: $5/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$5/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Premium: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Nuclino

G2: 4.7/5 (ponad 20 recenzji)

4.7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 70 recenzji)

8. GitBook

przez GitBook

GitBook to wyspecjalizowane narzędzie do tworzenia podręczników użytkownika przeznaczone dla zespołów technicznych. Zamiast przechowywać krytyczne dokumentacji technicznej na różnych platformach, GitBook gromadzi wszystko w jednym miejscu dla zespołów inżynieryjnych. Kompilacja przewodników rozwiązywania problemów, instrukcji instalacji i instrukcji obsługi w jednym miejscu zapewnia lepsze wrażenia użytkownika. Jego konfiguracja oparta na sztucznej inteligencji sprawia, że wyodrębnianie wiedzy, którą można udostępniać z wiadomości Slack, istniejącej dokumentacji i nie tylko, jest dziecinnie proste. 🤖

Najlepsze funkcje GitBook

Zaufaj sztucznej inteligencji GitBook, aby zidentyfikowała przydatną wiedzę i dodała ją do Twojej bazy wiedzy

Poproś GitBook AI o przekształcenie nieustrukturyzowanych danych, takich jak czaty Slack, w dokumentację, którą można wykorzystać w praktyce

GitBook płynnie integruje się z GitLab w celu śledzeniainformacje o wydaniudzienników i nie tylko

Gitbook AI automatycznie wyszukuje sprzeczne lub zduplikowane informacje

ograniczenia Gitbook

Użytkownicy nietechniczni nie będą w stanie korzystać z GitBook

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z łączeniem różnych wersji dokumentu

GitBook cena

Personal: Darmowy

Darmowy Plus: $6.70/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$6.70/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Pro: 12,50 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie, plus 82,50 USD miesięcznej opłaty za platformę

12,50 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie, plus 82,50 USD miesięcznej opłaty za platformę Enterprise: Skontaktuj się w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje GitBook

G2: 4.7/5 (130+ recenzji)

4.7/5 (130+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 15 recenzji)

9. Dozuki

przez Dozuki

Pracujesz w zespole produkcyjnym? Usprawnij wszystko dzięki oprogramowaniu instrukcji obsługi Dozuki. Wszystko, co musisz zrobić, to dokumentować procesy za pomocą zdjęć i filmów, a platforma digitalizuje, organizuje i udostępnia te informacje zespołowi za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Polegaj na platformie do przechowywania i organizowania SOP, podręczników szkoleniowych, dokumenty dotyczące wymagań produktowych i wiele więcej w jednym miejscu.

Dozuki najlepsze funkcje

Dozuki obsługuje ponad 100 języków

Szybkie przekształcanie zatwierdzonej dokumentacji w programy szkoleniowe dla pracowników

Podłącz Dozuki do LMS, ERP i innych systemów, aby uzyskać kompleksowy widok

Dozuki obsługuje ustandaryzowane procesy i dokumentację na potrzeby audytów

Dozuki ograniczenia

Dozuki nadaje się tylko dla firm produkcyjnych

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że Dozuki ogranicza liczbę zdjęć i filmów, które można dodać do dokumentacji

Dozuki cena

Kontakt w sprawie cen

Dozuki oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (170+ recenzji)

4.4/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 10 recenzji)

10. ClickHelp

przez ClickHelp

Czy dostarczasz swoim klientom oprogramowanie A+? ClickHelp to narzędzie do tworzenia instrukcji obsługi oprogramowania przeznaczone dla autorów tekstów technicznych i programistów SaaS. Twórz filmy, ankiety, quizy, formularze i nie tylko, aby zbierać informacje, współpracować z zespołem i hostować swoją wspólną wiedzę w tym błyskawicznym, opartym na chmurze narzędziu.

ClickHelp najlepsze funkcje

ClickHelp integruje się z ponad 20 aplikacjami innych firm

Obsługuje nieograniczoną historię wersji i audyt

Ponowne wykorzystanie fragmentów treści na wielu platformach

Śledź ponad 30 wskaźników treści, aby zobaczyć, jak skuteczne są Twoje podręczniki użytkownika

ClickHelp ograniczenia

Nie obejmuje zarządzania projektami

ClickHelp jest drogi

ClickHelp cena

Starter: 175 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników

175 USD/miesiąc dla dwóch użytkowników Wzrost: 285 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników

285 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników Profesjonalista: $580/miesiąc dla 10 użytkowników

ClickHelp oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 60 recenzji)

4.8/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 10 recenzji)

Pisz lepiej Dokumentacja użytkownika Z ClickUp

Wysokiej jakości narzędzia do tworzenia instrukcji obsługi poprawiają jakość obsługi klienta i oszczędzają Twojej firmie mnóstwo czasu. Zamiast próbować tworzyć własny system do pisania instrukcji obsługi, skorzystaj z renomowanego oprogramowania do tworzenia instrukcji obsługi, aby usprawnić cały proces.

Chociaż na tej liście znajduje się kilka solidnych opcji, ClickUp jest najbardziej oszczędzającą czas opcją dla zapracowanych zespołów. Zamiast przełączać się między wieloma platformami, możesz przechowywać swoje podręczniki, komunikację, wskaźniki, zarządzanie projektami, szablony podręczników szkoleniowych, narzędzia AI i wiele innych w jednym miejscu. 📚

Skorzystaj z ClickUp, aby napisać kolejną instrukcję obsługi. Stwórz swój ClickUp Workspace już teraz -karta kredytowa nie jest wymagana.