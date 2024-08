10 najlepszych programów do obsługi wirtualnych wydarzeń dla zespołów zdalnych w 2024 roku

Organizowanie wydarzeń osobistych i seminariów to nie lada wyzwanie - od logistycznych koszmarów związanych z koordynacją miejsc i uczestników po zarządzanie planami podróży członków zarządu. Nic dziwnego, że przejście na wirtualne wydarzenia stało się koniecznością.

I nie, wybór podstawowego narzędzia do webinarów nie wystarczy. Oczywiście, narzędzia do webinarów świetnie nadają się do prostych, wykładowych prezentacji i wirtualnych spotkań. Ale jeśli chcesz odtworzyć interakcję z wydarzeniami fizycznymi, potrzebujesz czegoś z nieco większą siłą. 💪

W tym miejscu pojawia się oprogramowanie do obsługi wirtualnych wydarzeń. Opiera się ono na narzędziach do webinarów, oferując zaawansowane funkcje, takie jak rejestracja, sprzedaż biletów, podpokoje, networking i grywalizacja, aby naśladować zabawę i bogactwo wydarzeń osobistych.

Przy tak wielu platformach oprogramowania do obsługi wirtualnych wydarzeń, trudno jest określić, które z nich są warte twojego czasu. Ale nie martw się, wykonaliśmy to zadanie, więc nie musisz tego robić. Zebraliśmy 10 najlepszych wirtualnych platform eventowych, które są idealne dla każdego rodzaju wydarzenia.

### Czego należy szukać w oprogramowaniu do organizacji wirtualnych wydarzeń?

Jeśli chodzi o wybór oprogramowania do obsługi wirtualnych wydarzeń, kluczem jest przejrzystość. Oto kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę, jeśli chcesz znaleźć odpowiednie oprogramowanie, które idealnie pasuje do Twojego przypadku użycia:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Oprogramowanie powinno być łatwe w ustawieniu (dla planistów wydarzeń) i nawigacji (dla uczestników wydarzeń), aby zapewnić bezproblemowe cyfrowe doświadczenie wydarzenia ✨

10 najlepszych oprogramowań do obsługi wydarzeń wirtualnych do wykorzystania w 2024 roku

Oto 10 najlepszych opcji oprogramowania do obsługi wirtualnych wydarzeń, które zaspokajają różnorodne potrzeby - zapewniając płynny i powodzenie wydarzenia, niezależnie od jego wielkości i zakresu.

Każdy z nich został wybrany ze względu na swoje unikalne funkcje i modele cenowe. Przyjrzyjmy się bliżej temu, co mają do zaoferowania.

1.

ClickUp

Przeciągaj i upuszczaj zadania do planowania wirtualnych wydarzeń do widoku kalendarza ClickUp

ClickUp jest narzędziem zapewniającym wydajność do

planowanie wydarzeń

. Zajmuje się trudnymi częściami, takimi jak zarządzanie budżetem i wyjaśnianie ról członków zespołu. W ten sposób Ty i Twój zespół możecie skupić się na tym, aby wirtualne wydarzenie było hitem.

Zacznij od

Szablon do zarządzania wydarzeniami ClickUp

. To jak główna lista kontrolna dla wszystkiego, co musi zostać zrobione. Przydziel zadania swojemu zespołowi, ustaw terminy i kontroluj budżet bez wysiłku.

Wizualizuj zadania za pomocą niestandardowych widoków. Widok Kanban pozwala błyskawicznie przeglądać i aktualizować statusy zadań, widok Gantt zapewnia przegląd czasu trwania zadań i zależności, a widok Kalendarza informuje na bieżąco o wszystkich nadchodzących wydarzeniach. 🗓️

ClickUp ułatwia współpracę z innymi użytkownikami, umożliwiając udostępnianie projektu swojemu zespołowi, innym działom lub zewnętrznym dostawcom i wykonawcom. Ponadto możesz czatować, zostawiać komentarze do zadań i @wzmianki, aby przyciągnąć ich uwagę.

Kto powiedział, że planowanie wydarzeń nie może być dobrą zabawą? Użyj ClickUp jako swojego

oprogramowanie do zarządzania projektami dla wydarzeń

i udowodnić, że się mylą.

Najlepsze funkcje ClickUp

Wykorzystaj ClickUp AI do burzy mózgów i przyspieszenia danych powstania

Śledzenie obciążenia pracą zespołu i redystrybucja zadań w celu uniknięcia wypalenia zawodowego

Obliczanie rozliczanych godzin dzięki śledzeniu czasu ⏰

Bądź na bieżąco z zadaniami dzięki przypomnieniom i powiadomieniom

Dostęp do ClickUp na stronie internetowej, pulpicie (Windows, MacOS i Linux) oraz urządzeniach mobilnych (Android i iOS)

limity ClickUp

ClickUp AI nie jest dostępny w planie Free

Nowicjusze potrzebują trochę czasu, aby przyzwyczaić się do platformy

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 200 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 3,900 recenzji)

2. Whova

przez

Whova

Whova to kompleksowe rozwiązanie

zarządzanie wydarzeniami

platforma dla wydarzeń osobistych, wirtualnych i hybrydowych. Obsługuje wszystko, od rejestracji wydarzeń i sprzedaży biletów po zarządzanie i marketing.

W przypadku wydarzeń osobistych Whova umożliwia projektowanie cyfrowych broszur i odznak dla uczestników. Ponadto upraszcza odprawę dzięki opcjom takim jak skanowanie kodów QR, wyszukiwanie uczestników i stanowiska samoobsługowe przy użyciu telefonu lub laptopa. 💻

Jeśli chodzi o wirtualne wydarzenia, ustaw transmisje na żywo i wcześniej nagrane wideo, łącząc się z ponad 15 platformami streamingowymi i wideo, takimi jak Zoom, Webex, GoToMeeting, Vimeo i YouTube Live. A podczas wydarzenia korzystaj z czatu, pytań i odpowiedzi oraz ankiet, aby utrzymać zaangażowanie wszystkich uczestników.

Najlepsze funkcje

Zwiększenie frekwencji dzięki kampaniom e-mailowym

Umożliwienie wolontariuszom udziału w wydarzeniach

Nawiązywanie kontaktów z innymi poprzez skanowanie wizytówek, wymianę e-wizytówek i wysyłanie wiadomości

Otrzymuj aktualizacje wydarzeń w czasie rzeczywistym za pośrednictwem mobilnych powiadomień push, wiadomości w aplikacji i e-maili

Whova limit

Podczas transmisji na żywo występują sporadyczne opóźnienia

Uczestnicy nie mogą niestandardowych powiadomień

Nie można odpowiadać na wiadomości w trybie wątku

Whova ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Whova

G2: 4.8/5 (1,300+ recenzji)

4.8/5 (1,300+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,900+ recenzji)

3. vFairs

przez

vFairs

vFairs to kolejne rozwiązanie do organizacji wydarzeń osobistych, wirtualnych i hybrydowych. Jest wyposażony w narzędzia do rejestracji wydarzeń, drukowania odznak na miejscu, marketingu e-mailowego, monetyzacji, nawiązywania kontaktów i analiz. 📊

Zaletą vFairs jest możliwość integracji webinarów (na żywo i nagranych wcześniej) z narzędzi takich jak Zoom, Microsoft Teams i Webex w konfigurowalne przestrzenie 3D, dzięki czemu wirtualne wydarzenia wyglądają jak prawdziwe.

Niestandardowe przestrzenie 3D - w tym lobby, audytoria i sale wystawowe - odzwierciedlają tożsamość marki. I dodaj zabawny akcent dzięki animowanym awatarom, które uczestnicy mogą personalizować za pomocą wieku, odcieni skóry i strojów.

vFairs najlepsze funkcje

Użyj natywnego Narzędzie marketingowe AI do przekształcania zawartości webinarów w artykuły na blogu, posty w mediach społecznościowych i biuletyny e-mail

Zaangażuj uczestników dzięki grom ciekawostkowym, polowaniu na padlinożerców, kręceniu kołem, fotobudce i rankingowi liderów 🥇

Udostępnianie wizytówek innym uczestnikom i połączenie z nimi za pośrednictwem tekstu, rozmowy telefonicznej lub czatu wideo

Dostęp do dedykowanego opiekuna klienta, który zapewni powodzenie wydarzeń

vFairs limity

Zaplecze platformy może wydawać się przytłaczające dla nowych użytkowników

Niektóre niestandardowe modyfikacje wymagają pomocy zespołu wsparcia vFairs

vFairs ceny

Kontakt w sprawie cen

vFairs oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (1,500+ recenzji)

4.7/5 (1,500+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (500+ opinii)

4. BigMarker

przez

BigMarker

BigMarker to platforma webinarowa do marketingu i dostarczania interaktywnych sesji webinarowych. Skorzystaj z niej, aby zwiększyć liczbę odbiorców i popyt na swoje produkty.

Niezależnie od tego, czy chcesz organizować webinary na żywo, na żądanie, wiecznie zielone, 24/7, czy cykliczne, BigMarker ma dla Ciebie wszystko. Ponadto, sesje można przesyłać strumieniowo bezpośrednio do serwisów społecznościowych, takich jak Facebook, YouTube i LinkedIn. 📱

Platformę można rozszerzyć o organizowanie wydarzeń osobistych, wirtualnych i hybrydowych dzięki funkcjom takim jak tworzenie stron docelowych, sprzedaż biletów, e-mail marketing, networking, grywalizacja i analityka wydarzeń.

Najlepsze funkcje BigMarker

Akceptuj płatności za pomocą natywnego rozwiązania płatniczego, Stripe lub Authorize.Net

Zezwalanie wystawcom na skanowanie kodów QR uczestników w celu generowania leadów

Ustawienie automatyzacji do odtwarzania wideo, wysyłania wiadomości na czacie lub wyświetlania oferty w określonych godzinach 🕕

Połączenie BigMarker z popularnymi platformami e-mail marketingu, CRM i platformami do obsługi wydarzeń, takimi jak HubSpot, Salesforce, Mailchimp i Eventbrite

Limity BigMarker

W zestawie narzędzi do adnotacji webinarów nie ma wskaźnika

Białe etykiety są ograniczone do planu Enterprise

Zapoznanie się z jego rozszerzonymi funkcjami zajmuje trochę czasu

BigMarker cena

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje BigMarker

G2: 4.7/5 (ponad 400 recenzji)

4.7/5 (ponad 400 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 300 recenzji)

5. SpotMe

przez

SpotMe

SpotMe to internetowa platforma eventowa zapewniająca interaktywne doświadczenia za pośrednictwem markowych aplikacji internetowych i mobilnych. Niezależnie od tego, czy prowadzisz wydarzenie osobiste, wirtualne czy hybrydowe, SpotMe ma wszystkie potrzebne narzędzia, od rejestracji i e-mail marketingu po networking i grywalizację. 🕹️

Streamowanie wydarzenia za pomocą SpotMe to bułka z masłem. Możesz użyć własnego SpotMe Studio lub zintegrować się z ulubionymi, takimi jak Zoom, Webex lub OBS.

SpotMe kładzie duży nacisk na dostępność. Możesz dodawać zamknięte napisy i tłumaczenia napisów do swoich streamów. A dzięki integracji z Interprefy, uczestnicy mogą cieszyć się tłumaczeniami na żywo w ich własnym języku.

Najlepsze funkcje SpotMe

Powiadamianie uczestników o ważnych aktualizacjach za pomocą natychmiastowych lub zaplanowanych wiadomości

Angażowanie uczestników podczas sesji na żywo dzięki interaktywnym funkcjom, takim jak pytania i odpowiedzi, quizy, oklaski i czat

Wizualizacja interakcji uczestników wewnątrz wydarzenia za pomocą map behawioralnych

Integracja z narzędziami CRM i marketingowymi, takimi jak HubSpot, Salesforce, Marketo i Veeva

Limity SpotMe

Brak możliwości monetyzacji wydarzeń

Nowi użytkownicy mogą napotkać stromą krzywą uczenia się

Tłumaczenie na żywo jest dodatkiem i nie ma wsparcia w przeglądarkach i aplikacjach mobilnych

SpotMe ceny

Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje SpotMe

G2: 4.6/5 (140+ recenzji)

4.6/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (14 recenzji)

6. Webinarium GoTo

przez

Webinarium GoTo

GoTo Webinar to oprogramowanie do organizowania webinarów i wydarzeń online. Możesz ustawić stronę docelową i sekwencje e-mail, aby zwiększyć frekwencję i przechwycić dane uczestników.

Platforma umożliwia wsparcie do 3000 uczestników, którzy mogą dołączyć do webinarów na żywo lub nagranych wcześniej z dowolnej przeglądarki internetowej lub mobilnej. Organizatorzy wydarzeń i paneliści muszą jednak pobrać oprogramowanie. Chociaż może to być uciążliwe, przyczynia się do niezawodnego i stabilnego połączenia. 🙌

GoTo Webinar najlepsze funkcje

Użyj narzędzie do planowania do przypomnień i e-maili uzupełniających przed i po wydarzeniu

Publikuj webinary na GoTo scena, aby dotrzeć do globalnej publiczności

Rezerwacja producenta wydarzeń, który zapewni wsparcie przed wydarzeniem i na żywo

Generowanie raportów dotyczących rejestracji, uczestników, sesji i zaangażowania w celu pomiaru powodzenia webinaru

GoTo Webinar limity

Interfejs webinaru na żywo jest przestarzały i nieporęczny

Nie można udostępniać wyskakujących okienek w celu promocji produktów

Kreator stron docelowych ma niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

GoTo Webinar cena

Lite: $59/miesiąc za organizatora

$59/miesiąc za organizatora Standard: $129/miesiąc na organizatora

$129/miesiąc na organizatora Pro: 249 USD/miesiąc na organizatora

249 USD/miesiąc na organizatora Enterprise: $499/miesiąc na organizatora

GoTo Webinar oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (780+ recenzji)

4.2/5 (780+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 2,000 recenzji)

7. Shindig

przez

Shindig

Shindig's

oprogramowanie do zarządzania wydarzeniami

jest właśnie tym, czego potrzebujesz do organizowania wszystkiego, od małych wirtualnych konferencji po duże, wielodniowe szczyty i targi. Jest wyposażony w moduły rejestracji, zaangażowania i nawiązywania kontaktów, dzięki czemu wydarzenia są zabawne i angażujące. 🤩

Uczestnicy mogą dołączyć do wydarzenia za darmo lub uzyskać dostęp, kupując bilet, rejestrując się za pośrednictwem Facebooka lub LinkedIn lub będąc częścią ograniczonej listy gości. Możesz akceptować płatności za pomocą PayPal lub Stripe.

Natywne narzędzie do produkcji pozwala bawić się wieloma układami prelegentów. A jeśli chcesz zaangażować publiczność, otwórz podium, aby wprowadzić ich na scenę na zasadzie "kto pierwszy, ten lepszy".

Najlepsze funkcje Shindig

Streamowanie wydarzeń na Facebook, Twitter i YouTube

Organizowanie nieograniczonych 40-minutowych wydarzeń dla maksymalnie 100 uczestników w planie Free

Czat z innymi uczestnikami jeden na jednego lub w małych grupach za pomocą tekstu lub wideo

Śledzenie wskaźników zaangażowania, takich jak uczestnictwo, pytania i odpowiedzi na ankiety

Limity Shindig

Integracje LMS i Zapier są dostępne tylko w najwyższych planach

Interfejs użytkownika jest przestarzały i nieintuicyjny

Shindig ceny

**Free

Starter: $99/miesiąc (1 licencja administratora)

$99/miesiąc (1 licencja administratora) Wstępny: 750 USD/miesiąc (10 licencji administratora)

750 USD/miesiąc (10 licencji administratora) Zaawansowany: Kontakt w sprawie ceny (nieograniczona licencja administratora)

Oceny i recenzje Shindig

G2: 4.4/5 (23 recenzje)

4.4/5 (23 recenzje) Capterra: 4.5/5 (9 recenzji)

8. HeySummit

przez

HeySummit

HeySummit to oprogramowanie do obsługi wirtualnych wydarzeń, które umożliwia organizowanie wydarzeń na żywo i nagranych wcześniej poprzez połączenie z wybranym narzędziem do webinarów. Jeśli myślisz o zarabianiu na swoich wydarzeniach, HeySummit umożliwia połączenie z PayPal lub Stripe w celu akceptowania płatności.

Aby naprawdę zwiększyć sprzedaż biletów, możesz dodać kilka fajnych ofert, takich jak kupony, prezenty, oferty specjalne i rabaty. A jeśli uczestników nie stać na pełną cenę biletu, możesz pozwolić im podzielić ją na raty.

Kolejną fajną funkcją jest zarządzanie prelegentami. Dodaj prelegentów do swojego wydarzenia i daj im dostęp do ich własnego pulpitu. Tutaj mogą utworzyć swój profil i wypełnić szczegóły sesji, dzięki czemu zarówno Ty, jak i Twoi prelegenci mogą łatwo zarządzać swoją częścią wydarzenia.

Najlepsze funkcje HeySummit

Dostęp do nieograniczonej liczby wydarzeń, współpracowników i uczestników we wszystkich płatnych planach

Zwiększenie sprzedaży biletów poprzez ustawienie programów partnerskich dla prelegentów i uczestników 💸

Transmisja wydarzeń na Facebooku, YouTube i LinkedIn

Przekształcanie wydarzeń w krótkie klipy, artykuły i podcasty

HeySummit limit

Platforma może wydawać się przytłaczająca dla nowych użytkowników

Funkcje takie jak transmisje e-mail, zaawansowane bilety i stoiska sponsorów są dostępne tylko w najwyższych planach

HeySummit ceny

Starter: $49/miesiąc

$49/miesiąc Wzrost: $99/miesiąc

$99/miesiąc **Powodzenie:$349/miesiąc

Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje HeySummit

G2: 4.8/5 (19 recenzji)

4.8/5 (19 recenzji) Capterra: 4.7/5 (32 opinie)

9. Influitive

przez

Wpływ

Influitive oferuje szytą na miarę platformę wirtualnych wydarzeń, która zapewnia bezproblemową obsługę. Możesz organizować wydarzenia na żywo z nieograniczoną liczbą uczestników za pośrednictwem w pełni niestandardowych aplikacji internetowych i mobilnych.

I zgadnij co? Nie musisz wiedzieć, jak korzystać z oprogramowania, ponieważ zespół Influitive będzie współpracował z Twoim zespołem ds. wydarzeń na każdym kroku. Zajmą się projektowaniem, budowaniem i zarządzaniem platformą wirtualnych wydarzeń. 🛠️

Aplikacje mogą być dostosowane do integracji z ulubionymi platformami streamingowymi, zapisywania odtwarzania sesji, a nawet zawierać funkcje grywalizacji, aby utrzymać zaangażowanie odbiorców.

Najważniejsze funkcje

Ustawienie tablic dyskusyjnych do interakcji z uczestnikami za pomocą tekstu, zdjęć, wideo i plików

Zbieranie danych uczestników za pomocą ankiet i sondaży

Synchronizowanie informacji o uczestnikach z Salesforce i Marketo w celu prowadzenia spersonalizowanych kampanii e-mail po zakończeniu wydarzenia

Platforma oferuje wsparcie dla 9 języków, w tym angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego

Niewielkie limity

Brak planu Free, wersji próbnej lub demo

Platforma ma niewiele natywnych integracji

Influitive Cennik

Kontakt w sprawie cen

Influitive oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (390+ recenzji)

4.5/5 (390+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (240+ opinii)

10. Hopin

przez

Hopin

Hopin pozwala zarządzać różnymi wirtualnymi wydarzeniami, takimi jak onboarding, konferencje, targi kariery i premiery produktów. Chociaż Hopin nie integruje się z zewnętrznymi narzędziami do webinarów, posiada natywne studio do transmisji na żywo do hostowania wydarzeń.

Platforma ma minimalistyczny i nowoczesny interfejs, który ułatwia uczestnikom nawigację. Oprócz widoku

program konferencji

i uczestnicząc w głównym wydarzeniu, mogą wziąć udział w sesjach przerywnikowych, nawiązać kontakty z innymi uczestnikami lub sprawdzić sprzedawców wydarzeń w sekcji expo.

Hopin najlepsze funkcje

Ustawienie stron rejestracji i sekwencji e-mail w celu zwiększenia frekwencji

Korzystaj z funkcji angażujących, takich jak udostępnianie ekranu, ankiety, pytania i odpowiedzi oraz czat, aby poprawić wrażenia uczestników

Połączenie Hopin z ponad 40 aplikacjami marketingowymi, tłumaczeniowymi i gamingowymi, takimi jak Marketo, Interprefy, Kahoot! i Mentimeter

Generowanie raportów dotyczących frekwencji, zaangażowania odbiorców i konwersji oraz eksportowanie ich do plików CSV

Hopin limity

Nie można transmitować wydarzeń na żywo na Facebooku i YouTube

Do przyjmowania płatności można używać tylko Stripe

Natywne studio nie ma funkcji napisów

Hopin ceny

Zaczyna się od 750 USD/rok za licencję

Hopin oceny i recenzje

G2: 4.5/5 (880+ recenzji)

4.5/5 (880+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (320+ opinii)

Zorganizuj niezapomniane wirtualne wydarzenia za każdym razem

Obsługa zaplecza powodzenia wirtualnych wydarzeń może być stresująca, ale nie musi. Skorzystaj z

proces myślenia projektowego

aby nakreślić wizję wydarzenia. Następnie wybierz najlepszą platformę do organizacji wydarzeń wirtualnych, aby wcielić swoją wizję w życie. 🌈

Oprócz wybranego oprogramowania do obsługi wirtualnych wydarzeń, rozważ ClickUp dla

usprawnienie planowania wydarzenia

faza. Użyj go do zorganizowania zadań, które muszą zostać zrobione i współpracuj z zespołem, aby upewnić się, że wszystko zostanie zakończone na czas.

Załóż konto w ClickUp

-it's Free Forever - i zacznij planować swoje wydarzenie!