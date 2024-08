10 najlepszych alternatyw Zentask AI do zarządzania zadaniami w 2024 roku

Tworzenie jakiejkolwiek zawartości wymaga przemyślanego planu i wykonania. Niezależnie od tego, czy jest to tekst marketingowy, zdjęcia do postów w mediach społecznościowych, zadanie badawcze, czy cała strategia biznesowa, zwykle istnieje szereg zadań do zakończenia, zanim osiągniesz swój cel. 🎯

Na szczęście najnowsze Narzędzia AI upraszczają dane powstania zawartości i zarządzanie zadaniami i zwiększyć wydajność. Narzędzia takie jak na przykład Zentask.ai lub jedna z wielu jego alternatyw, pozwalają zaoszczędzić energię, czas i - w rozszerzeniu - pieniądze.

Zentask.ai wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia unikalnych tekstów SEO i generuje wizualizacje przy użyciu modelu AI tekst-obraz o nazwie Stable Diffusion. Twórcy zawartości korzystają z przyjaznego dla użytkownika interfejsu Zentask, gotowych podpowiedzi i konfigurowalnych elementów, takich jak język, ton i styl pisania. ✍️

Zentask jest jednak tylko jednym z wielu dostępnych narzędzi AI do tworzenia zawartości. Inne aplikacje wykorzystują AI do zrobienia tego samego, a czasem nawet znacznie więcej, więc warto rozważyć dostępne opcje.

Sprawdźmy, czego szukać w alternatywie dla Zentask AI. Następnie udostępnimy kilka rozwiązań AI, które mogą sprawić, że Twój dzień będzie lepszy. W końcu potęga AI należy do Ciebie. 🪄

Czego należy szukać w alternatywie Zentask AI ?

Technologia AI potrafi tak wiele, a kiedy jesteś na rynku dla oprogramowanie do automatyzacji zadań ważne jest, aby wiedzieć, czego szukać. W zależności od przypadku użycia, te funkcje i funkcje mogą się przydać:

Narzędzia do pisania AI które tworzą nieograniczoną liczbę tekstów reklamowych, postów na blogach i nie tylko w wybranym stylu

Narzędzia do generowania obrazów, które tworzą obrazy ze słów

Narzędzia komunikacyjne usprawniające współpracę w zespole

Przyjazny dla użytkownika interfejs, dzięki któremu nauka systemu nie zajmuje zbyt wiele czasu

Integracja z innymi narzędziami w stosie technologicznym

Oprogramowanie do zarządzania zadaniami które dzieli cele na poszczególne zadania z terminami realizacji

Funkcje bezpieczeństwa, dzięki którym wiesz, że Twoje dane są bezpieczne

10 najlepszych alternatyw AI dla Zentask do wykorzystania w 2024 roku

Mając to wszystko na uwadze, przyjrzyjmy się niektórym alternatywom dla Zentask.ai. Niektóre z tych narzędzi opartych na AI zostały zaprojektowane z myślą o niszowych funkcjach, podczas gdy inne oferują wsparcie w wielu różnych zadaniach.

Użyj ClickUp AI do generowania postów na blogu w ClickUp Docs z prostego podpowiedzi, aby dodać szczegóły i inne ważne aspekty

ClickUp to kompleksowe narzędzie do zarządzania projektami i narzędzie wydajności zaprojektowane w celu usprawnienia i automatyzacji cyklu pracy na jak najwięcej sposobów. Dzięki najnowszej i najpotężniejszej funkcji, ClickUp AI, jest to również najlepsze narzędzie do kreatywnego pisania.

Najnowocześniejsza technologia ClickUp Asystent pisania AI upraszcza proces tworzenia treści poprzez wykorzystanie podpowiedzi popartych badaniami i narzędzi AI opartych na roli, aby pomóc ci szybciej osiągnąć idealną zawartość. Wystarczy wprowadzić kilka wskazówek, a zaawansowana technologia sztucznej inteligencji może wygenerować strony docelowe, zawartość mediów społecznościowych, artykuły na blogu, teksty reklamowe i wiele innych w ciągu kilku sekund. Nawet edytuje i formatuje kopię za Ciebie. 📝

Łatwy e-mail marketing dzięki ClickUp AI

Asystent AI streszcza również długie dokumenty, takie jak wątki komentarzy i notatki ze spotkań i identyfikuje punkty akcji w tekście. Przekształca je w Zadania ClickUp i śledzenie ich względem kamieni milowych i celami wysokiego poziomu.

Ta alternatywa dla Zentask AI oferuje ogromną bibliotekę gotowych szablonów, dzięki czemu nigdy nie musisz zaczynać od zera. Na przykład Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp umożliwia wizualizację wszystkich zadań, uporządkowanych według wybranego statusu, priorytetu lub działu. Wybieraj spośród wielu różnych szablonów raportów dziennych aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w każdym obszarze Twojego Businessu i śledzić ogólne wyniki postęp w realizacji celów . 💯

Najlepsze funkcje ClickUp

UżyjSzablony podpowiedzi ClickUp aby rozpocząć kampanie marketingowe, działania HR, zarządzanie projektami i wiele innych

Przechowuj wszystkie swojeDokumenty ClickUp na centralnej platformie opartej na AI, z wyraźnymi połączeniami do zadań

Plan i harmonogram każdego kroku procesu znarzędzia do zarządzania projektami dzięki czemu zawsze wiesz, co zrobić w następnej kolejności

Śledzenie wszystkich swoich zadań w jednym miejscu, z jasno określonymi priorytetami i terminami

Niestandardowy widok projektu, aby pokazać postęp w czasie rzeczywistym w wybranych formatach, na przykład na liście, wykresie Gantta, osi czasu lub tablicy

Integracja z tysiącami innych aplikacji, takich jak Slack,Outlook, HubSpot, iZoom ClickUp limit

Asystent AI ClickUp jest dostępny tylko w płatnych planach

Ponieważ istnieje tak wiele funkcji, nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się, gdy poznają platformę

ClickUp cena

Free Forever: Free

Free Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Yac

przez Yac Yac wspiera asynchroniczne spotkania dla zdalnych Teams. Chociaż nie jest to bezpośrednia alternatywa dla Zentask.ai, narzędzie to usprawnia komunikację i współpracę w codziennych zadaniach, takich jak spotkania stand-up, burze mózgów, rozwiązywanie problemów i tworzenie zawartości.

Yac wykorzystuje fakt, że mówienie jest szybsze niż pisanie, a także znacznie skuteczniej przekazuje ton. Platforma wykorzystuje wiadomości głosowe w wysokiej rozdzielczości, udostępnianie ekranu i transkrypcję, aby umożliwić członkom zespołu dzielenie się pomysłami i postępami, niezależnie od strefy czasowej, w której się znajdują. 👪

Najlepsze funkcje

Ogranicz zaplanowane spotkania w swoim kalendarzu do absolutnego minimum, pozostawiając zamiast tego notatki głosowe

Udostępnianie ekranu podczas rozmowy, a następnie dodawanie adnotacji, aby przekazać swój punkt widzenia

Odbieranie wiadomości od członków zespołu po przejściu do trybu online

Organizowanie wszystkich członków zespołu, w tym klientów i freelancerów, w grupy dyskusyjne w celu łatwego udostępniania

Yac limit

Teams mogą potrzebować czasu, aby w pełni zaadoptować tę nową metodę współpracy

Narzędzie do transkrypcji nie zawsze jest idealnie dokładne

Yac cena

Użytek osobisty: Free

Free Yac dla Teams: $5/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Yac

G2: 4,7/5 (ponad 20 recenzji)

4,7/5 (ponad 20 recenzji) Capterra: 4.7/5 (10 recenzji)

3. ChatGPT

przez ChatGPT Opracowany przez OpenAI, ChatGPT to zaawansowany model językowy AI, który wykorzystuje algorytmy głębokiego uczenia się do tworzenia praktycznie każdego rodzaju zawartości strony internetowej. ChatGPT działa bardzo dobrze jako narzędzie do generowania zawartości AI. Wystarczy wprowadzić pytanie do czatu AI i obserwować, jak narzędzie generuje odpowiedzi podobne do ludzkich w ciągu kilku sekund. 🤖

Podczas gdy GPT-3 jest nadal w powszechnym użyciu, najnowsza wersja tego generatywnego AI, GPT-4, oferuje ulepszone możliwości AI, w tym większą dokładność i lepsze rozwiązywanie problemów.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Wystarczy utworzyć konto, aby od razu zacząć korzystać z aplikacji

Korzystaj z ChatGPT jakoNarzędzie AI do copywritingu, do generowania lub debugowania kodu, lub do nauki o różnych polach zainteresowań

Odpoczywaj spokojnie wiedząc, że tworzona zawartość jest unikalna i wolna od plagiatu

Integracja z innymi narzędziami za pomocą API ChatGPT

Limity ChatGPT

Musisz sprawdzić tworzoną zawartość, aby upewnić się, że jest w 100% dokładna

Dane wykorzystywane przez ChatGPT nie są w pełni aktualne, więc nie jest to idealne rozwiązanie dla bieżących spraw

ChatGPT cena

Research Preview: Free

Free ChatGPT Plus: $20/miesiąc

$20/miesiąc Ulepszenia: Płać na bieżąco, zależnie od używanego języka, obrazu lub modelu audio

Oceny i recenzje ChatGPT

G2: 4.7/5 (400+ recenzji)

4.7/5 (400+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

4. Bocian

przez Bocian Stork to obszar roboczy do współpracy, który promuje swobodną wymianę pomysłów. Zaprojektowany z myślą o zespołach zdalnych i hybrydowych, umożliwia tworzenie prywatnych kanałów do pracy poufnej lub publicznych widocznych dla całego zespołu.

Ta alternatywa dla Zentask AI oferuje również katalog narzędzi AI do "wynajęcia", gdy potrzebujesz konkretnego rodzaju wiedzy specjalistycznej, na przykład pisania zawartości lub wsparcia prawnego, marketingowego lub w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Najlepsze funkcje Stork

Udostępnianie swoich pomysłów i postępów za pomocą tekstu, głosu lub wideo

Zobacz, kiedy twoi koledzy z zespołu rozmawiają i natychmiast włącz się do rozmowy, jeśli chcesz

Nagrywanie i transkrypcja wszystkich spotkań, aby członkowie zespołu, którzy nie byli obecni, byli na bieżąco

Korzystaj ze Stork w Internecie lub w systemach Windows, MacOS, iOS lub Android

Limity Stork

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby recenzji, aby ocenić, jak dobrze działa Stork

Nowy model oparty na użytkowaniu jest wciąż w fazie rozwoju, więc ceny są niejasne

Stork cena

Wiadomości i współpraca: Free

Free Usage-Based AI Consumption (już wkrótce): Pay as you go

Oceny i recenzje Stork

G2: 5.0/5 (3 opinie)

5.0/5 (3 opinie) Capterra: Brak recenzji

5. Jasper

przez Jasper Jasper jest określany jako "AI copilot" i jest przeznaczony specjalnie dla zespołów marketingowych w przedsiębiorstwach. Ta alternatywa Zentask AI wykorzystuje sztuczną inteligencję do tworzenia wysokiej jakości zawartości stron internetowych, blogów, mediów społecznościowych i innych kanałów marketingowych.

Jasper pisze głosem Twojej marki i przestrzega wytycznych dotyczących stylu. Wszystkie teksty są zoptymalizowane pod kątem SEO i wolne od plagiatu. Można je łatwo remiksować i zmieniać ich przeznaczenie, oszczędzając czas i pieniądze.

Najlepsze funkcje Jasper

Tworzenie angażującej zawartości, a następnie testowanie wielu wariantów, aby zobaczyć, który z nich daje najlepsze wyniki

Używaj Jasper w ponad 25 językach 🌎

Integracja z WordPress, Facebook Ads, Google, Amazon, Shopify i nie tylko

Odpoczywaj spokojnie, wiedząc, że poufne dane Twojej firmy są całkowicie bezpieczne

Limity Jasper

Kopia Jasper może czasami być ogólna, a nie konkretna

Niektórzy użytkownicy uważają, że ceny są zbyt wysokie, zwłaszcza dla indywidualnych twórców

Jasper ceny

Twórca: $49/miesiąc za użytkownika

$49/miesiąc za użytkownika Teams: $125/miesiąc za użytkownika

$125/miesiąc za użytkownika Business: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Jasper

G2: 4,7/5 (ponad 1200 recenzji)

4,7/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 1 800 opinii)

6. Ecomtent

przez Ecomtent Ecomtent tworzy kopie i wizualizacje dla list produktów e-commerce, dzięki czemu szybko wprowadzasz swoje produkty na rynek.

Wysokiej jakości zawartość generowana przez AI jest zoptymalizowana pod kątem SEO, dzięki czemu pełni dobrą funkcję w rankingach wyszukiwarek, a narzędzie do generowania obrazów tworzy obrazy stylu życia, które są specyficzne dla Twojego produktu. 🏖️

Najlepsze funkcje Ecomtent

Ta alternatywa dla Zentask AI umożliwia błyskawiczne tworzenie tekstów, infografik i obrazów lifestyle'owych

Łatwe odświeżanie list produktów w celu dostosowania ich do nowych słów kluczowych lub trendów

Generowanie tekstu w kilku językach, w tym angielskim, hiszpańskim, francuskim i chińskim

Wybierz opcję samoobsługi lub zapłać zespołowi - w skład którego wchodzą byli pracownicy Amazona i inżynierowie podpowiedzi - do zrobienia tego za ciebie

Limity Ecomtent

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby recenzji, aby wiedzieć, jak dobrze działa to narzędzie

Niektórzy użytkownicy uważają, że Ecomtent jest zbyt drogi w stosunku do tego, co oferuje

Ecomtent cena

Obrazy stylu życia do samodzielnej obsługi: $95/miesiąc

$95/miesiąc Samoobsługowe obrazy i infografiki: 135 USD/miesiąc

135 USD/miesiąc Samoobsługa całej listy: 165$/miesiąc

165$/miesiąc Samoobsługa Enterprise: $1,650/miesiąc

$1,650/miesiąc Pełna obsługa: Ceny zależą od liczby miesięcznych list

Oceny i recenzje Ecomtent

G2: Brak jeszcze recenzji

Brak jeszcze recenzji Capterra: Nie ma jeszcze recenzji

7. Copy.ai

przez Copy.aiCopy.ai wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia atrakcyjnej, zoptymalizowanej pod kątem SEO zawartości dla szerokiego zakresu zastosowań. Ta alternatywa Zentask AI tworzy wszystko, od nagłówków, blogów i postów w mediach społecznościowych po newslettery, strony docelowe i wiele innych.

Wprowadź kilka wytycznych, aby uzyskać wiele wariantów tego samego tekstu i wybrać ten, który działa najlepiej. W razie potrzeby można go edytować bezpośrednio w polu tekstowym.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Szybki start dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi

Konsekwentne tworzenie zawartości w języku marki Business

Skopiuj wygenerowany tekst do schowka, wyeksportuj go do pliku CSV lub utwórz połączony link

Dowiedz się więcej o platformie z wbudowanych przewodników i webinarów

Limity Copy.ai

Musisz sprawdzić tworzoną kopię pod kątem faktów

Niektórzy użytkownicy skarżyli się, że obsługa klienta nie jest łatwo dostępna

Copy.ai cena

Free: Free

Free Pro: $49/miesiąc za 5 licencji

$49/miesiąc za 5 licencji Teams: 249 USD/miesiąc za 20 licencji

249 USD/miesiąc za 20 licencji Growth: $1,333/miesiąc za 75 licencji

$1,333/miesiąc za 75 licencji Skala: $4,000/miesiąc za 200 licencji

Oceny i recenzje Copy.ai

G2: 4.7/5 (170+ recenzji)

4.7/5 (170+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (60 recenzji)

8. Sellesta

przez Sellesta Ta alternatywa dla Zentask AI została zaprojektowana w celu zwiększenia sprzedaży e-commerce za pośrednictwem Twojej witryny i innych rynków internetowych, takich jak Amazon. Sellesta wskazuje słowa kluczowe o wysokiej konwersji związane z Twoimi produktami i optymalizuje Twoją listę pod kątem tych słów kluczowych. 💰

Najlepsze funkcje Sellesta

Monitorowanie dziennego rankingu wyszukiwania produktów

Mierz wydajność w porównaniu z konkurencją

Ocena rynku w celu odkrycia niszowych produktów, które mogą dobrze sobie radzić

Analizuj opinie klientów, aby zidentyfikować wszelkie sygnały ostrzegawcze, które wymagają uwagi

Limity Sellesta

Ulepszenie API, które publikuje listy bezpośrednio do Amazon, jest dostępne tylko w planach Pro i Ultimate

Nie ma jeszcze wystarczającej liczby recenzji, aby ocenić, jak dobrze działa Sellesta

Sellesta ceny

Podstawowy: $14/miesiąc

$14/miesiąc Pro: $39/miesiąc

$39/miesiąc Ultimate: $99/miesiąc

$99/miesiąc Platinum: Kontakt w sprawie cen

Oceny i recenzje Sellesta

G2: 4.5/5 (2 recenzje)

4.5/5 (2 recenzje) Capterra: Brak recenzji

9. Writesonic

przez WritesonicWritesonic to zaawansowany pisarz AI, który generuje kopie zoptymalizowane pod kątem SEO. Ta alternatywa Zentask AI tworzy długą zawartość, taką jak blogi i e-maile, a także krótkie posty w mediach społecznościowych, reklamy i opisy produktów - wszystko w głosie Twojej marki. 📣

Najlepsze funkcje Writesonic

Skorzystaj z narzędzia do parafrazowania, aby zoptymalizować lub zmienić przeznaczenie tekstu

Oszczędzaj czas, zaczynając od szablonu AI z rozszerzonej biblioteki szablonów

Zapytaj system o rekomendacje zawartości i pomysły na wideo na YouTube

Pisanie zawartości w ponad 25 językach

Limity Writesonic

Free Plan ogranicza cię tylko do 10 000 słów miesięcznie

Interfejs użytkownika nie jest zbyt przyjazny, zwłaszcza dla nowych użytkowników

Writesonic cena

Free

Mały Teams $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Freelancer: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Writesonic

G2: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

4.8/5 (1,800+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

10. GravityWrite

przez GravityWrite GravityWrite to oparty na AI kreator zawartości, którego celem jest zwiększenie konwersji i sprzedaży. Ta alternatywa dla Zentask AI generuje szeroki zakres kopii, w tym e-maile, blogi, plany marketingowe, podpisy i posty w mediach społecznościowych, skrypty wideo YouTube, generatory tytułów clickbait i wiele innych.

Najlepsze funkcje GravityWrite

Tworzenie zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO za pomocą kilku kliknięć

Oszczędzaj czas, zaczynając od jednego z wielu szablonów

Twórz i niestandardowe narzędzia do pisania, aby dopasować je do swoich potrzeb

Przekształcanie słów w fotorealistyczne obrazy

Limity GravityWrite

Limity słów dla każdego planu mogą wydawać się ograniczające 🚧

Ceny mogą być wysokie dla użytkowników indywidualnych

GravityWrite ceny

Free

Starter: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Pro: $79/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje GravityWrite

G2: 4.6/5 (12 recenzji)

4.6/5 (12 recenzji) Capterra: Brak jeszcze recenzji

Opanuj Tworzenie zawartości Zadania ze wsparciem AI

Tworzenie świetnej zawartości i śledzenie wszystkich związanych z tym zadań wymaga dużo czasu i wysiłku. Jednak narzędzia do pisania oparte na AI, takie jak te wymienione na powyższej liście, mogą wykonać większość ciężkich zadań za Ciebie, często tworząc znacznie lepszą zawartość niż Ty sam. 🙌

Podsumuj notatki ze spotkań w kilka sekund dzięki ClickUp AI

ClickUp przenosi to wsparcie jeszcze dalej, od copywritingu i edycji po zarządzanie zadaniami. Generuj zadania z kopii lub twórz zadania do generowania kopii - wybór należy do Ciebie. A to tylko mały przedsmak tego, co ten kompleksowy sklep ma dla Ciebie w zanadrzu. Zarejestruj się za Free na ClickUp już dziś i obserwuj, jak Twój Business nabiera rozpędu pod każdym względem. 📈