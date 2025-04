10 najlepszych rozwiązań Aha! Alternatywy dla rozwoju produktów w 2025 roku

Żonglowanie pomysłami na produkty pomiędzy stertami e-maili i samoprzylepnych notatek z pewnością może być wyzwaniem. A gdy cały zespół jest na tym samym wózku, terminy zaczynają wydawać się ruchomymi celami.

Oto dlaczego narzędzia do tworzenia produktów mogą być przełomem w utrzymaniu pomysłów i zespołu na tej samej stronie.

Aha! jest jednym z takich narzędzi, wyposażonym w funkcje do zarządzania strategiami produktowymi , mapami drogowymi, współpracą zespołową i opiniami klientów. Nie jest to jednak rozwiązanie uniwersalne. Nie ma wersji Free, płatne plany są drogie i mogą przytłoczyć nowych użytkowników szukających prostego narzędzia.

Jeśli więc Aha! nie spełnia twoich oczekiwań, przygotowaliśmy zestawienie 10 najlepszych alternatyw dla Aha!, które ułatwią proces rozwoju produktu i pozwolą zrealizować twoje pomysły. Sprawdźmy je, aby znaleźć ten, który jest odpowiedni dla Ciebie.

Czego należy szukać w Aha! Alternatives?

Decydując się na właściwą alternatywę dla Aha! procesy rozwoju produktu oceń, jak Twoje opcje wypadają w następujących obszarach:

Przyjazność dla użytkownika: Potrzebujesz platformy do zarządzania produktem, która jest łatwa w obsłudze. W ten sposób zaoszczędzi wszystkim członkom zespołu czasu i bólu głowy

Potrzebujesz platformy do zarządzania produktem, która jest łatwa w obsłudze. W ten sposób zaoszczędzi wszystkim członkom zespołu czasu i bólu głowy Funkcje: Narzędzie musi mieć to, czego potrzebujesz - takie jak planowanie drogi, zarządzanie zadaniami i zarządzanie opiniami użytkowników

Narzędzie musi mieć to, czego potrzebujesz - takie jak planowanie drogi, zarządzanie zadaniami i zarządzanie opiniami użytkowników Dostosowanie: Życie jest łatwiejsze, gdy można dostosować narzędzie do cyklu pracy zespołu. Wybierz więc jedną z alternatyw, które pozwalają dostosować niestandardowe pola, widoki, szablony i pulpity do swojego stylu 🤩

Życie jest łatwiejsze, gdy można dostosować narzędzie do cyklu pracy zespołu. Wybierz więc jedną z alternatyw, które pozwalają dostosować niestandardowe pola, widoki, szablony i pulpity do swojego stylu 🤩 Integracja: Twoje nowe narzędzie powinno płynnie pasować do Twojego stosu technologicznego, skracając czas spędzony na przełączaniu się między aplikacjami i przesyłaniu danych

Twoje nowe narzędzie powinno płynnie pasować do Twojego stosu technologicznego, skracając czas spędzony na przełączaniu się między aplikacjami i przesyłaniu danych Współpraca: Tworzenie produktu to gra zespołowa, więc wybierz narzędzie, które ułatwia edycję, komunikację i burzę mózgów w czasie rzeczywistym

Tworzenie produktu to gra zespołowa, więc wybierz narzędzie, które ułatwia edycję, komunikację i burzę mózgów w czasie rzeczywistym Wsparcie: Wybierz narzędzie z obszerną dokumentacją i responsywnym zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby

Wybierz narzędzie z obszerną dokumentacją i responsywnym zespołem wsparcia, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby Cena: Narzędzie powinno oferować kluczowe funkcje, których potrzebujesz w cenie, za którą warto zapłacić 💰

10 najlepszych Aha ! Alternatywy do wykorzystania w 2024 roku

Istnieje wiele alternatyw dla Aha!, ale zawęziliśmy je do 10 najlepszych, aby uprościć podejmowanie decyzji. Każda z nich ma unikalne funkcje, które mogą być świetnym rozwiązaniem dla twojego przypadku użycia. Przyjrzyjmy się im bliżej.

1. ClickUp

Zaplanuj wiele projektów, zarządzaj zależnościami i nadawaj priorytety wszystkim elementom niestandardowej osi czasu projektu dzięki widokowi osi czasu w ClickUp

ClickUp jest jednym z najbardziej popularnych najlepszych narzędzi do zarządzania projektami do projektowania wizja produktu i zebranie zespołu, aby ją urzeczywistnić. Nie musisz wierzyć nam na słowo, entuzjaści oceny użytkowników mówią wszystko.

Istnieją setki szablonów, jak np Szablon strategii produktu ClickUp aby pomóc Ci zacząć. Użyj go do stworzenia listy funkcji produktu, nad którymi będziesz pracować. Możesz również niestandardowy formularz przesłania funkcji, aby zebrać pomysły na produkt od swojego zespołu, klientów i innych interesariuszy. 📝

ClickUp ma wygląd na każdy nastrój. Wolisz widzieć funkcje na mapie drogowej? Widok Gantt jest dla Ciebie. Bardziej lubisz wizualny przepływ? Widok Kanban jest twoim przyjacielem. A jeśli lubisz stary dobry format arkusza kalkulacyjnego, widok tabeli jest dla Ciebie.

Gdy nadejdzie czas na zebranie całego zespołu, ClickUp Docs i Whiteboards są idealne do współpracy w czasie rzeczywistym. Aby podtrzymać konwersację, skorzystaj z czatu i sekcji komentarzy do zadań, aby sprawdzać i aktualizować.

Jeśli szukasz zamiennika Aha!, który obsługuje wszystko, od podstaw po bardziej złożone rzeczy, ClickUp jest Twoim dżinem w butelce - gotowym do spełnienia wszystkich funkcji z listy życzeń w jednym pakiecie! 🧙‍♀️

Najlepsze funkcje ClickUp

Połączenie z ponad 1000 aplikacji innych firm

Korzystaj z ClickUp na swojej stronie internetowej, pulpicie i urządzeniach mobilnych

Wykorzystaj ClickUp AI, aby przyspieszyć badania produktów, podsumować jakościowe informacje zwrotne i przekształcić notatki ze spotkań w zadania ✅

Skonfiguruj automatyzacje do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak dodawanie osób przypisanych do zadania, aktualizowanie statusów zadań i wysyłanie przypomnień

Wizualizuj cele produktu, postęp zadań i obciążenie pracą zespołu za pomocą niestandardowych pulpitów nawigacyjnych

Limity ClickUp

Free Plan nie posiada formularzy i ClickUp AI

Poznanie wszystkich funkcji zajmuje trochę czasu (ale po zrobienia tego, żegluga jest płynna)

ClickUp cena

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Roadmunk

przez Roadmunk Roadmunk to oprogramowanie do tworzenia map dróg do projektowania i udostępniania pięknych map drogowych. Wystarczy wybrać szablon, edytować jego zawartość i oznaczyć kolorami elementy mapy drogowej według statusu. 🎨

Jeśli chodzi o ceny, Roadmunk pobiera opłaty za redaktora miesięcznie. Dodatkowo, plany pozwalają do 10 darmowych recenzentów na widok i komentowanie map drogowych. Jeśli szukasz prostej i niedrogiej alternatywy dla Aha!, Roadmunk może być właśnie tym, czego potrzebujesz.

Roadmunk najlepsze funkcje

Korzystanie z ram Value/Effort lub RICE (Reach, Impact, Confidence, and Effort) do priorytetyzacji pomysłów na mapę drogową

Wizualizacja map drogowych za pomocą widoków osi czasu i Swimlane

Udostępnianie map drogowych jako interaktywnych plików HTML, plików PNG i chronionych hasłem adresów URL

Integracja z dziewięcioma aplikacjami innych firm, w tym Jira, Azure DevOps, GitHub i GitLab

Roadmunk limity

Miesięczne rozliczenia nie są dostępne - ceny są ustalane za miesiąc, ale rozliczenia są zrobione rocznie

Aplikacja mobilna ma ograniczone funkcje

Użytkownicy raportują, że aplikacja działa bardzo wolno przy dużych i szczegółowych mapach drogowych

Roadmunk ceny

Starter: $19/miesiąc (pojedynczy redaktor)

$19/miesiąc (pojedynczy redaktor) Business: $49/miesiąc na redaktora

$49/miesiąc na redaktora Profesjonalista: $99/miesiąc za redaktora

$99/miesiąc za redaktora Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Roadmunk oceny i recenzje

G2: 4.0/5 (ponad 90 opinii)

4.0/5 (ponad 90 opinii) Capterra: 4,3/5 (ponad 80 opinii)

3. Productboard

przez Tablica produktów Productboard to kolejne narzędzie do wizualizacji oś czasu produktu i usprawniania realizacji. Zacznij od zera lub wybierz spośród szablonów wprowadzania produktu na rynek takie jak plan sprintu, miesięczne uruchomienie, plan wydania i mapa drogowa Kanban.

W Productboard opłata jest naliczana za "twórcę mapy drogowej" - użytkownicy z tą rolą mogą tworzyć, edytować i udostępniać mapy drogowe. Tymczasem "widzowie" mogą tylko zobaczyć mapę drogową, a "współpracownicy" mogą zostawiać komentarze. 💬

Productboard najlepsze funkcje

Dostęp jest Free dla nieograniczonej liczby widzów i współpracowników we wszystkich planach

Dodawanie formuł do obliczania wyników priorytetyzacji pomysłów na produkty

Eksport map drogowych jako pliki PDF lub PNG

Połączenie z popularnymi aplikacjami SaaS, takimi jak Slack, Microsoft Teams, Jira i Zapier

Productboard limity

Nie jest dostępny żaden Free Plan, a jedynie 15-dniowa wersja próbna

Recenzenci wskazują, że platforma doświadcza czasami opóźnień i problemów z synchronizacją

Productboard ceny

Essentials: $25/miesiąc za producenta

$25/miesiąc za producenta Pro: $60/miesiąc na producenta

$60/miesiąc na producenta Skala: 100 USD/miesiąc na producenta (tylko rozliczenie roczne)

100 USD/miesiąc na producenta (tylko rozliczenie roczne) Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Productboard oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (230+ recenzji)

4.3/5 (230+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (140+ opinii)

4. Miro

przez Miro Miro to narzędzie do zarządzania rozwojem produktu na nieskończonej i opartej na współpracy tablicy. Zawiera tekst, pióro, kształty, notatki samoprzylepne i wiele więcej mapy myśli narzędzia do planowania, analizowania potrzeb klientów i szkicowania pomysłów na produkty. ✍️

Dzięki Miro otrzymujesz dostęp do setek narzędzi do projektowania, tworzenia oprogramowania i szablonów marketingu produktów z natywnej biblioteki i Miroverse, biblioteki szablonów Miro opartej na społeczności.

Ponadto, jeśli Twój Teams uwielbia praktyczny kreatywne burze mózgów sesje, Miro jest idealnym miejscem do wprowadzenia wizji produktu w życie. ✨

Najlepsze funkcje Miro

Przesyłanie zdjęć, materiałów wideo i plików do platformy Canva

Projektowanie makiet produktów za pomocą szkieletów i ikon

Współpraca z zespołem za pomocą @wzmianek, głosowania i czatu wideo

Grupowanie tablic Canva w projekty dla uporządkowanej organizacji i szybkiego dostępu

Miro limit

Free Plan jest ograniczony do trzech edytowalnych tablic

Narzędzie nie jest kompleksowe zarządzania zadaniami funkcji

Użytkownicy raportują, że nawigacja po dużych tablicach w aplikacji mobilnej działa wolno i z zakłóceniami

Miro ceny

Free

Starter: $10/miesiąc za członka

$10/miesiąc za członka Business: $20/miesiąc za członka

$20/miesiąc za członka Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Miro oceny i recenzje

G2: 4,8/5 (ponad 5 200 recenzji)

4,8/5 (ponad 5 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,400+ opinii)

5. Asana

przez Asana Asana to narzędzie do zarządzania projektami służące do organizowania i współpracy nad mapami drogowymi produktów. Pozwala dzielić projekty na zadania, tworzyć zależności między zadaniami i wizualizować je oś czasu projektu przy użyciu wykresów Gantta.

Oprócz wykresów Gantta, możesz przełączyć się na widok listy, Kanban, oś czasu i kalendarz, aby zobaczyć swój projekt w sposób, który najbardziej ci odpowiada. Chociaż Asana zawiera wiele fajnych funkcji w swoim intuicyjnym interfejsie w porównaniu do innych alternatyw Aha!, może nie być dobrym rozwiązaniem dla Teams z ograniczonym budżetem. 💸

Asana najlepsze funkcje

Zapisywanie widoków projektów jako szablonów do wykorzystania w przyszłości

Filtrowanie skrzynki odbiorczej według @wzmianek, przypisanych zadań i wiadomości od określonej osoby

Dostęp do aplikacji Asana za pośrednictwem Internetu, komputerów Mac, Windows, iOS i urządzeń z systemem Android

Integracja z ponad 270 aplikacjami, w tym Dropbox, Outlook, Kalendarz Google i Zapier

Asana limity

Plan Free jest ograniczony do trzech widoków: listy, tablicy i kalendarza

Nie ma możliwości przypisania zadania do wielu członków zespołu

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że obsługa klienta jest niestandardowa

Asana ceny

Free

Starter: $13.49/miesiąc za użytkownika

$13.49/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $30.49/miesiąc za użytkownika

$30.49/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Asana oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (9,500+ recenzji)

4.3/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 12 300 opinii)

6. Notion

przez Notion Notion to narzędzie wydajności które łączy notatki, zarządzanie zadaniami i bazy danych w jedną przestrzeń. Dzięki temu idealnie nadaje się do rejestrowania pomysłów na produkty, tworzenia firmowych wiki i bycia na bieżąco z mapami drogowymi produktów.

Wizualizuj mapy drogowe za pomocą widoków tabeli, tablicy, osi czasu, kalendarza i galerii. Podczas pracy nad dokumentami można dodawać obrazy, materiały wideo i fragmenty kodu.

Chociaż przyzwyczajenie się do Notion zajmuje trochę czasu, istnieje ponad 300 szablonów rozwoju produktu aby dać ci przewagę. Jeśli więc jesteś samodzielnym menedżerem produktu lub małym zespołem produktowym, który chce utrzymać swoje projekty i dokumenty w jednej przestrzeni, wypróbuj Notion. 💪

Notion najlepsze funkcje

Dostęp do kluczowych funkcji w hojnym planie Free

Priorytetowe wsparcie we wszystkich płatnych planach

Współpraca z zespołem poprzez edycję w czasie rzeczywistym, komentarze i @wzmianki

Korzystaj z opcji filtrowania, sortowania i grupowania, aby tworzyć niestandardowe widoki map drogowych produktów

Aktualne limity

Nowicjusze mogą napotkać stromą krzywą uczenia się

Niektóre recenzje mówią, że aplikacja działa wolno podczas pracy z dużymi dokumentami i mapami drogowymi

Notion cena

Free

Plus: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Business: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Notion

G2: 4,7/5 (ponad 5 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 5 000 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 2,000 recenzji)

7. ProductPlan

przez ProductPlan ProductPlan to narzędzie do zarządzania produktem służące do tworzenia map drogowych i nadzorowania ich realizacji. Przechowuj pomysły na produkty w przestrzeni Parking Lot, użyj modelu oceny korzyści i kosztów, aby wybrać najlepsze z nich i umieść je na swojej mapie drogowej.

ProductPlan umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby map drogowych we wszystkich planach i przeglądanie ich w widoku osi czasu, listy lub tabeli, w zależności od tego, co najbardziej Ci odpowiada. Ponadto można używać filtrów do tworzenia niestandardowych widoków dla różnych grup odbiorców, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

ProductPlan najlepsze funkcje

Współpraca z zespołem poprzez komentarze

Wizualizacja wielu map drogowych w jednym widoku

Eksport map drogowych jako pliki PNG, PDF i XLS

Udostępnianie map drogowych nieograniczonej liczbie odbiorców w celu uzyskania opinii o produkcie (bez dodatkowych kosztów)

ProductPlan limity

Nie ma planu Free, a jedynie 14-dniowa wersja próbna

Plany są rozliczane rocznie

Plan startowy blokuje dostęp do widoku portfolio, API i Zapier

ProductPlan ceny

Podstawowy: $39/miesiąc za redaktora

$39/miesiąc za redaktora Profesjonalny: 79 USD/miesiąc za redaktora

79 USD/miesiąc za redaktora Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

ProductPlan oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (140+ recenzji)

4.4/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 50 opinii)

8. Monday.com

przez Monday Monday to rozwiązanie do zarządzania wieloma projektami i współpracy zespołowej. Posiada intuicyjny i kolorowy interfejs, który ułatwia ustawienie i natychmiastowe rozpoczęcie użytkowania.

Możesz łatwo importować dane z narzędzi takich jak Excel, Arkusze Google, Asana, Trello, Basecamp i Jira, dzięki czemu przejście na Monday jest płynne. W przeciwieństwie do większości alternatyw Aha!, musisz kupić "licencje" dla swojego zespołu w grupach takich jak trzy, pięć, 10 itd.

Jeśli więc masz sześć osób w zespole, musisz zapłacić za 10 licencji. Chociaż może to nie być idealne rozwiązanie dla startupów i małych firm, może być idealnym rozwiązaniem dla szybko rozwijających się biznesów i dużych Enterprise.

Najlepsze funkcje Monday.com

Wizualizacja projektów przy użyciu widoków tabeli, tablicy Kanban, kart, osi czasu, wykresu Gantta i kalendarza

Ustawienie linii bazowych projektu w widoku Gantt w celu śledzenia odchyleń podczas realizacji projektów

Udostępnianie statusu pracy w celu informowania członków zespołu, niezależnie od tego, czy pracujesz w domu, na przerwie, czy poza biurem 🏖️

Dostęp do całodobowej obsługi klienta za pośrednictwem czatu na żywo i poczty e-mail w planach Free i płatnych

Limity Monday.com

Free Plan jest ograniczony do dwóch członków zespołu i trzech tablic projektów

Widoki osi czasu, kalendarza i Gantta są dostępne tylko w wyższych planach

Brak funkcji czatu w aplikacji

Monday.com ceny

Free

Podstawowy: $10/miesiąc za licencję

$10/miesiąc za licencję Standardowy: $12/miesiąc za licencję

$12/miesiąc za licencję Pro: 20 USD/miesiąc za licencję

20 USD/miesiąc za licencję Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Monday.com

G2: 4,7/5 (ponad 9 800 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 400 opinii)

9. Hive

przez Ul Hive to przyjazne dla użytkownika narzędzie do zarządzania projektami, umożliwiające nadzorowanie całego cyklu życia produktu, od początku do końca. Łączy w sobie zarządzanie zadaniami, obsługę zasobów i narzędzia do współpracy zespołowej.

Możesz podzielić swoje projekty na zadania i podzadania, przypisać je do zespołu i ustawić terminy. Dzięki temu praca jest zorganizowana i każdy wie, co ma zrobić. 🧑‍💻

Chociaż plany cenowe Hive na pierwszy rzut oka wyglądają na przystępne, kluczowe funkcje, takie jak cele, analizy i automatyzacja, muszą być zakupione jako dodatki.

Najlepsze funkcje Hive

Wsparcie 24/7 w ramach darmowych i płatnych planów

Komunikacja z zespołem za pomocą wiadomości bezpośrednich lub grupowych

Włącz tryb skupienia, aby wyciszyć powiadomienia podczas zrobienia tego, co masz do zrobienia

Uzyskaj podsumowanie wszystkich swoich projektów i ich statusów na pierwszy rzut oka

Hive limit

Free Plan ogranicza dostęp do niestandardowych pól, powtarzających się zadań i wielu osób przypisanych do zadania

Aplikacja mobilna ma limit funkcji

Hive ceny

Free

Teams: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje ula

G2: 4.6/5 (490 recenzji)

4.6/5 (490 recenzji) Capterra: 4.5/5 (194 opinie)

10. Wrike

przez Wrike Wrike jest kolejnym oprogramowanie do zarządzania projektami które zapewnia porządek w projektach i usprawnia współpracę. Posiada ponad 80 konfigurowalnych szablonów do uruchamiania projektów z opcjami widoku, takimi jak lista, tablica, tabela, wykres Gantta i kalendarz, aby mieć kontrolę nad ich postępem. 📈

Podobnie jak Monday, Wrike ma model cenowy dla grup. Jeśli Twój zespół liczy do 30 osób, kupujesz licencje w pięcioosobowych grupach. W przypadku zespołów liczących od 30 do 100 osób są to grupy 10-osobowe, a w przypadku dużych zespołów powyżej 100 osób są to grupy 25-osobowe. Zależnie od wielkości zespołu, możesz zapłacić za licencje, których nie potrzebujesz.

Najlepsze funkcje Wrike

Udostępnianie formularzy do zbierania zgłoszeń nowych funkcji

Śledzenie czasu spędzonego na zadaniach ręcznie lub za pomocą timera w aplikacji ⏰

Tworzenie niestandardowych pulpitów do śledzenia postępu projektu i obciążenia pracą zespołu

Synchronizacja z ponad 400 aplikacjami do przechowywania danych w chmurze, wideokonferencji, komunikacji i zarządzania powiązaniami z klientami (CRM)

Limity Wrike

Free Plan blokuje dostęp do niestandardowych pól i statusów, widoków kalendarza i Gantta, pulpitów i automatyzacji

Plany Wrike Business i wyższe są rozliczane rocznie

Brak wbudowanej funkcji czatu

Ceny Wrike

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike:

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

Buduj lepsze produkty bez stresu

Każde z tych narzędzi ma unikalne mocne strony i modele cenowe, które mogą być lepiej dopasowane do twojego zespołu ds. rozwoju produktu. Właściwy wybór może w znacznym stopniu przyczynić się do uporządkowania zespołu, usprawnienia jego pracy i zwiększenia wydajności umiejętności zarządzania produktem i zapewnienie sprawnego przebiegu projektów.

Jeśli nadal nie masz pewności, które oprogramowanie do zarządzania produktem jest najlepszą alternatywą, nigdy nie pomylisz się z ClickUp. Można go dostosować do różnych wymagań zespołu, stylów zarządzania projektami i rozmiarów projektów. Zasadniczo, bez względu na to, jak zorganizujesz swoją pracę, ClickUp może ją wesprzeć.

Chcesz wypróbować ClickUp? Załóż darmowe konto ClickUp już dziś!