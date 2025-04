10 najlepszych programów do tworzenia produktów w 2025 roku (recenzje i ceny)

Czy jesteś odpowiedzialny za stworzenie kolejnego wspaniałego produktu na świecie? Niezależnie od tego, czy pracujesz w zespole programistów tworzących produkty cyfrowe, czy w zespole produkcyjnym budującym fizyczne prototypy, produkt proces projektowania nie jest spacerkiem po parku.

Od koncepcji nowego produktu do ostatecznej realizacji, potrzebujesz narzędzia, które usprawni cykl pracy i zwiększy wydajność na każdej scenie rozwoju - bez tłumienia kreatywności zespołu. 💡

Oprogramowanie do tworzenia produktów jest niezbędne zarówno w przypadku rozwoju produktów fizycznych, jak i cyfrowych. Jednak przy tak wielu opcjach na rynku może być trudno określić, która z nich jest najlepsza dla członków zespołu.

Przewijaj dalej, aby uzyskać informacje na temat niezbędnych funkcji dla produktu narzędzia deweloperskie i odkryj 10 najlepszych rozwiązań programistycznych do tworzenia produktów roku.

**Czego należy szukać w oprogramowaniu do tworzenia produktów?

Cena i ogólne wrażenia użytkownika zdecydowanie mają znaczenie, ale zalecamy również poszukiwanie wysokiej jakości oprogramowania do tworzenia produktów z następującymi funkcjami:

Narzędzia do zarządzania projektami : Rozwój produktu jest znacznie łatwiejszy, jeśli podzielisz wszystko na wyraźne sceny. Twoja platforma powinna obejmować śledzenie zadań, analitykę produktu i narzędzia do współpracy, które utrzymają zespół na tej samej stronie. Jeśli zajmujesz się oprogramowaniem, dobrze jest również poszukać rozwiązań, które specjalizują się w Scrum lub Zwinne metodologie rozwoju Narzędzia do planowania: Dobre oprogramowanie do tworzenia map drogowych pozwoli ci przekroczyć linię mety na czas i, najlepiej, w ramach budżetu. Punkty bonusowe, jeśli znajdziesz narzędzie typu "przeciągnij i upuść" narzędzie do tworzenia map drogowych aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu 🙌

Rozwój produktu jest znacznie łatwiejszy, jeśli podzielisz wszystko na wyraźne sceny. Twoja platforma powinna obejmować śledzenie zadań, analitykę produktu i narzędzia do współpracy, które utrzymają zespół na tej samej stronie. Jeśli zajmujesz się oprogramowaniem, dobrze jest również poszukać rozwiązań, które specjalizują się w Scrum lub Zwinne metodologie rozwoju Prototypowanie i wireframing: Po co oddzielać pomysły na nowy produkt od cyklu pracy? Zamiast oddzielać swoje projekty w Figma lub Sketch, poszukaj narzędzia do zarządzania produktem które umożliwiają prototypowanie po wyjęciu z pudełka

Po co oddzielać pomysły na nowy produkt od cyklu pracy? Zamiast oddzielać swoje projekty w Figma lub Sketch, poszukaj narzędzia do zarządzania produktem które umożliwiają prototypowanie po wyjęciu z pudełka Automatyzacja: Ręczny wysiłek jest tak 2005. Automatyzacja i Narzędzia AI usprawniają cykle pracy, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej, a nie na pisaniu setek tekstów opisów produktów 🖊️

Ręczny wysiłek jest tak 2005. Automatyzacja i Narzędzia AI usprawniają cykle pracy, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na zadaniach o większej wartości dodanej, a nie na pisaniu setek tekstów opisów produktów 🖊️ Opinie klientów : Opinie klientów są zawsze ważne, ale mają kluczowe znaczenie przy projektowaniu produktów. Wybierz oprogramowanie do tworzenia produktów, które integruje się z narzędziami do ankiet, takimi jak Typeform lub SurveyMonkey, aby zbierać spostrzeżenia bezpośrednio od użytkowników końcowych, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć potrzeby klientów

10 najlepszych narzędzi do rozwoju produktów do wykorzystania w 2024 roku

Twoje pomysły na produkty mogą zmienić świat. Uwolnij się od ciężaru ręcznego śledzenia, korzystając z tych narzędzi do zarządzania produktami.

1. ClickUp

Ponad 15 widoków ClickUp zapewnia organizacjom rozwiązanie dla każdego zespołu

Żonglujesz wieloma produktami, projektami i ludźmi. Zamiast zarządzać wszystkim z kanału Slack lub skrzynki odbiorczej e-mail, wybierz rozwiązanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp. Oczywiście, jesteśmy najbardziej znani z zarządzania zadaniami, ale oferujemy wiele wartości dla zespołów produktowych. ✨

Użyj ClickUp, aby utworzyć wyczyszczoną mapę drogową produktu i porozumieć się z zespołem ds. rozwoju produktu. Otrzymujesz ramy do zdefiniowania własności mapy drogowej, zbudowania strategię produktu , zbierać opinie użytkowników i wprowadzać produkty na rynek.

Użyj Szablon strategii produktowej ClickUp aby szybko wygenerować jasny, zrównoważony plan, który sprawi, że wszyscy będą na tej samej stronie.

Nie musisz już nigdy więcej tworzyć map drogowych od zera. Wystarczy, że skorzystasz z jednego z wielu gotowych szablonów ClickUp, wprowadzisz swoje dane i możesz ruszać na wyścigi. 🏇

Automatyzacja pisania dokumentacji za pomocą AI, monitorowanie postępów za pomocą wykresów i sprintów oraz szybkie rozwiązywanie błędów kodowania za pomocą ClickUp

Aby zaoszczędzić jeszcze więcej czasu, zapytaj ClickUp AI wypełni szablon za Ciebie. Jest to jedyna na świecie sztuczna inteligencja dostosowana do roli stanowiska, więc jest idealna nawet dla najbardziej technicznych zespołów programistów. 🛠️ Teams produktowe również korzystają ze zintegrowanego śledzenia problemów, zarządzania sprintami i pulpitów w czasie rzeczywistym. Jeśli pracujesz w zespole DevOps, mamy również odpowiednie narzędzia do obsługi Twojego cyklu pracy.

Najlepsze funkcje ClickUp

Potrzebujesz opisów produktów? Wrzuć kilka wytycznych i pozwól, by Narzędzie do pisania opisów ClickUp AI zajmie się resztą 🎯

Wypróbuj burzę mózgów w czasie rzeczywistym dzięki Tablicom, Dokumentom lub wiadomościom czatu ClickUp

Niezależnie od tego, czy chcesz prowadzić projekt Kanban, Scrum czy Agile, istnieje obszar roboczy ClickUp

ClickUp posiada integracje z narzędziami, które już znasz i kochasz, w tym Toggl, Slack, GitLab i Zoom

Limity ClickUp

Aby uzyskać dostęp do ClickUp AI, musisz mieć płatne konto ClickUp

ClickUp ma wiele funkcji, więc daj sobie czas na zapoznanie się z platformą

ClickUp ceny

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Business Plus: $19/miesiąc za użytkownika

$19/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 3 900 recenzji)

2. Monday.com

via Monday.com Niektórzy nienawidzą poniedziałków, ale wielu ludzi je uwielbia Monday.com . Jest to przede wszystkim platforma do zarządzania pracą, ale ma oddzielne platformy dla CRM sprzedaży i cyklu życia rozwoju produktu. 🧑‍💻

Jest przede wszystkim dostosowana do tworzenia produktów cyfrowych, ale jeśli potrzebujesz pozycjonować swój produkt w e-commerce lub przestrzeni cyfrowej, to może być coś dla Ciebie.

Monday.com ma wiele funkcji poza rozwojem produktu, więc jest dobrym rozwiązaniem, jeśli Twoja organizacja potrzebuje narzędzia PM dla wielu działów i interesariuszy, a nie tylko rozwoju produktu.

Najlepsze funkcje Monday

Tworzenie rejestru funkcji, aby nie stracić śledzenia poprawek, które warto mieć

Generowanie planu wydań, aby wszyscy wiedzieli, co się dzieje

Przeprowadzanie retrospektyw projektów w celu ulepszenia przyszłych inicjatyw

Kategoryzowanie postępu zadań za pomocą dostosowywanych aktualizacji statusu oznaczonych kolorami

Limity na Monday

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że istnieje duża krzywa uczenia się

Inni twierdzą, że mają obawy związane z ustawienia prywatności i bezpieczeństwa platformy

Monday pricing

Free dla maksymalnie dwóch licencji

dla maksymalnie dwóch licencji Basic: $8/miesiąc za użytkownika dla trzech licencji, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika dla trzech licencji, rozliczane rocznie Standard: $10/miesiąc za użytkownika na trzy licencje, rozliczane rocznie

$10/miesiąc za użytkownika na trzy licencje, rozliczane rocznie Pro: 16 USD/miesiąc za użytkownika na trzy licencje, rozliczane rocznie

16 USD/miesiąc za użytkownika na trzy licencje, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje z poniedziałku

G2: 4,7/5 (ponad 9 100 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 100 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 400 opinii)

3. Jira

przez Atlassian Oprogramowanie do tworzenia produktów Jira firmy Atlassian zostało zbudowane od podstaw jako rozwiązanie do zarządzania rozwojem oprogramowania. Jeśli pracujesz w zwinnym zespole, Jira będzie działać dobrze po wyjęciu z pudełka - nie ma potrzeby jej dostrajania.

Oprogramowanie do zarządzania projektami służy do planowania strategicznego śledzenie aktualizacji, monitorowanie wersji i automatyzacja cyklu pracy w celu tworzenia lepszego oprogramowania w krótszym czasie. ⭐

Najlepsze funkcje Jira

Priorytetyzacja projektów dzięki widokowi wszystkiego na osi czasu

Śledzenie wszystkich wersji i wydań w jednym prostym pulpicie nawigacyjnym

Pobieranie raportów w czasie rzeczywistym na temat błędów, zaległości, śledzenia czasu i nie tylko 🐞

Wykorzystanie automatyzacji bez użycia kodu do obsługi luk i problemów

limity Jira

Jira została stworzona z myślą o rozwoju oprogramowania, więc korzystanie z tego narzędzia nie ma sensu, jeśli nie pracujesz w zespole programistów

Kilku użytkowników twierdzi, że interfejs użytkownika jest mylący

Jira cena

Free

Standard: $8.15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$8.15/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Premium: $16/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników

$16/miesiąc za użytkownika dla 10 użytkowników Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Jira

G2: 4,3/5 (ponad 5 600 recenzji)

4,3/5 (ponad 5 600 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 13 700 opinii)

4. Wrike

przez Wrike Potrzebujesz wszechstronnego narzędzia do rozwoju produktu? Wypróbuj Wrike. Ta aplikacja działa we wszystkich działach i przypadkach użycia, więc jest idealna, jeśli chcesz narzędzia do zarządzania projektami dla wszystkiego, od procesu rozwoju produktu, przez marketing, po HR.

Cykle pracy Wrike doskonale sprawdzają się w przypadku produktów skoncentrowanych na zawartości, takich jak ebooki lub kursy, a funkcje planowania zasobów projektu są idealne do zarządzania harmonogramami, zespołami i budżetami. 📊

Najlepsze funkcje Wrike

Zarządzanie projektami zarówno w widoku listy, jak i jako Tablica Kanban aby zobaczyć mapę drogową produktu

Wrike integruje się z ponad 400 popularnymi aplikacjami

Twórz niestandardowe formularze wniosków, zakończone logiką warunkową, aby gromadzić dane, które można wykorzystać w praktyce

Współpracuj, sprawdzaj i zatwierdzaj produkty w usprawnionym przepływie pracy

Limity Wrike

Wielu użytkowników twierdzi, że Wrike nie jest przyjazny dla użytkownika

Inni chcą prostszych filtrów i nawigacji

Wrike cena

Free

Teams: $9.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$9.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: $24.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$24.80/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny Pinnacle: Kontakt w sprawie wyceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3 500 recenzji)

4,2/5 (ponad 3 500 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 2 500 opinii)

5. Aha!

przez Aha! Podobnie jak Jira, Aha! została zaprojektowana specjalnie z myślą o rozwoju oprogramowania. Pamiętaj, że musisz dodać osobne subskrypcje dla mapy drogowe produktów (Aha! Roadmaps), opinie niestandardowych klientów (Aha! Ideas), informacje o produkcie (Aha! Notebooks) i rozwój (Aha! Development). Modułowe ustawienia nie są dla każdego, ale mogą pomóc zaoszczędzić kilka dolarów, jeśli potrzebujesz tylko kilku modułów. 💰

Aha! najlepsze funkcje

Twórz wizualne mapy drogowe produktów, aby Twój Teams był na tej samej stronie

Zbieraj i analizuj dane klientów, aby reagować na trendy

Stwórz wewnętrzny hub wiedzy o produktach dla swojego zespołu, zakończony 100 gotowymi szablonów do zarządzania produktami Wybierz jedną z metodologii Scrum, Kanban lub SAFe dla zwinnego tworzenia oprogramowania



Aha! limity

Koszty rosną, jeśli chcesz uzyskać dostęp do wszystkich funkcji Aha!

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że platforma jest zagmatwana i trudna w nawigacji

Aha! Ceny

Aha! Roadmaps: $59/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$59/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Aha! Ideas: $39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$39/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Aha! Notebooks: $9/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$9/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Aha! Develop: $9/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

Aha! oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (270+ recenzji)

4.3/5 (270+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 510 recenzji)

6. Bitrix24

przez Bitrix24 Bitrix24 to nie tylko rozwój produktu oprogramowanie; jest to holistyczne narzędzie do pracy online. Można go używać do współpracy zespołowej, zarządzania danymi klientów, zarządzania zadaniami, HR, automatyzacji, a nawet do tworzenia stron internetowych. 🖥️

Najlepsze funkcje Bitrix24

Przełącz się w tryb koncentracji na zadaniach, aby usprawnić swój kanał

Współpraca w podróży dzięki aplikacji mobilnej Bitrix24

Śledzenie danych na stronie cele projektu , wskaźników KPI pracowników i nie tylko

Czaty i narzędzia do wideokonferencji w jednym miejscu

Limity Bitrix24

Bitrix24 nie posiada funkcji specyficznych dla rozwoju produktu, więc może być zbyt ogólny dla wyspecjalizowanych teamów produktowych

Kilku użytkowników twierdzi, że użyteczność aplikacji mobilnej mogłaby być lepsza

Bitrix24 cena

Basic: $49/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie

$49/miesiąc dla pięciu użytkowników, rozliczane rocznie **Standardowy:$99/miesiąc dla 50 użytkowników, rozliczane rocznie

Professional: $199/miesiąc dla 100 użytkowników, rozliczane rocznie

$199/miesiąc dla 100 użytkowników, rozliczane rocznie Enterprise: 399 USD/miesiąc dla 250 użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Bitrix24

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 790 opinii)

7. Azure Tablica

przez Microsoft Zespoły techniczne, radujcie się: Platforma Azure jest dostarczana z darmowym narzędziem do tworzenia produktów. Przejdź do Azure Boards na swoim koncie Azure, aby tworzyć tablice Kanban, śledzić zaległości w oprogramowaniu i tworzyć niestandardowe raporty. 📈

Najlepsze funkcje usługi Azure Boards

Planowanie sprintów za pomocą przeciągania i upuszczania tablic Kanban lub Scrum

Integracja usługi Azure Boards z usługą GitHub

Niestandardowe pulpity nawigacyjne umożliwiające obserwowanie postępów zespołu w czasie rzeczywistym na każdym etapie cyklu życia produktu

Wykorzystaj jeszcze więcej możliwości usługi Azure Boards dzięki ponad 1000 integracji

Limity usługi Azure Boards

Usługa Azure Boards jest narzędziem Free, ale do jej używania potrzebna jest subskrypcja platformy Azure

Ponieważ jest to dodatek do platformy Azure, nie jest tak wydajny jak inne oprogramowanie do opracowywania produktów

Azure Boards Cena

Free

oceny i recenzje Tablic Azure

G2: 4.4/5 (130+ recenzji)

4.4/5 (130+ recenzji) Capterra: N/A

8. Trello

przez Trello Niezależnie od tego, czy piszesz oprogramowanie, czy prototypujesz fizyczne produkty, Trello jest pomocnym i intuicyjnym narzędziem do utrzymania wydajności i skupienia zespołu. To oprogramowanie do tworzenia produktów zaczynało jako aplikacja do tworzenia tablic Kanban. Dziś zawiera gotowe cykle pracy usprawniające zarządzanie projektami, onboarding, spotkania i wiele więcej.

Najlepsze funkcje Trello

Pożycz jeden z szablonów Trello, aby przyspieszyć tworzenie tablic i dokumentów 📝

Połącz aplikacje innych firm z kontem Trello za pomocą Trello Power-Ups

Uporządkuj wszystkie aspekty swojej wizji produktu w jednym miejscu, w tym kod, specyfikacje i plany produktu

Przełącz się do widoku osi czasu lub widoku Gantta, aby zwizualizować wszystkie aspekty kamienie milowe projektu i terminy

Trello limit

Niektórzy użytkownicy żałują, że Trello nie pozwala na więcej opcji hierarchii zadań

Inni twierdzą, że trudno jest znaleźć pliki i załączniki w wielu Tablicach

Trello cena

Free

Standard: $5/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$5/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Premium: $10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie

$10/miesiąc na użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: $17.50/miesiąc za użytkownika dla 50 użytkowników, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje Trello

G2: 4.4/5 (13,400+ recenzji)

4.4/5 (13,400+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 23 000 recenzji)

9. Miro

przez Miro Miro to inny rodzaj narzędzia do tworzenia produktów. W mniejszym stopniu dotyczy zarządzania projektami, a w większym ideacji i współpracy. Pomyśl o nim jak o cyfrowym mapa myśli i narzędzie do tworzenia dużych pomysłów na tablicy.

Ale nie martw się - Miro posiada również funkcje zarządzania projektami, które wyświetlają twoje zadania w widokach osi czasu lub Kanban. Może nie jest tak rozbudowany jak inne narzędzia do zarządzania projektami, ale interfejs Miro typu "przeciągnij i upuść" jest prosty i przyjazny dla użytkownika. 🤩

Najlepsze funkcje Miro

Integracja z Jira, Monday.com, Asana i 130 innymi aplikacjami

Oszczędność czasu dzięki ponad 2500 szablonom Miro

Twórz nieskończone kanwy Miro, aby przechowywać dane w jednym miejscu

Tworzenie niestandardowych diagramów, wykresów i innych elementów za pomocą prostego interfejsu "przeciągnij i upuść"

Miro limits

Miro jest powolne i nieporęczne, jeśli pracujesz z dużymi tablicami

Kilku użytkowników twierdzi, że aplikacja mobilna po prostu nie nadąża za dużymi tablicami Miro

Miro cena

Free

Starter: $8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

$8/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Business: 16 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie

16 USD/miesiąc za użytkownika, rozliczane rocznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,8/5 (ponad 5 200 recenzji)

4,8/5 (ponad 5 200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (1,400+ opinii)

10. Productific

przez Productific To oparte na chmurze narzędzie może nie jest największą grą w mieście, ale Productific jest nadal solidnym wyborem dla teamów, które potrzebują prostego narzędzia do rozwoju produktu. Umożliwia przeprowadzanie badań użytkowników, tworzenie ankiet do głosowania nad funkcjami i szeregowanie zaległych zadań w celu wprowadzenia najbardziej znaczących zmian dla użytkowników. ☑️

Najlepsze funkcje Productific

Monitorowanie wskaźników użytkowania w celu widoku zachowań użytkowników na dużą skalę

Twórz głosowania na funkcje, aby dostrzec nowe funkcje o wysokiej wartości

Tworzenie dzienników zmian i udostępnianie ich klientom, aby wiedzieli, co jest tuż za rogiem

Productific obsługuje tablice doradcze klientów, w których można angażować klientów B2B w prywatnych grupach

Limity Productific

Productific nie ma zbyt wielu recenzji

Niektórzy użytkownicy twierdzą, że funkcje nie mają dobrej wartości w stosunku do ceny

Productific cena

Start-Up: $9/miesiąc za produkt, rozliczane rocznie

$9/miesiąc za produkt, rozliczane rocznie Wzrost: 18 USD/miesiąc za produkt, rozliczane rocznie

18 USD/miesiąc za produkt, rozliczane rocznie Teams: $45/miesiąc za produkt, rozliczane rocznie

Oceny i recenzje produktów

G2: N/A

N/A Capterra: 4/5 (1 recenzja)

ClickUp: Zarządzanie produktami Oprogramowanie, które pracuje tak ciężko jak Ty

Dostępnych jest tak wiele narzędzi, które usprawniają cykl pracy, poprawiają współpracę i ostatecznie wspierają lepsze produkty. Dziesięć narzędzi z tej listy doprowadzi Cię do mety, ale jeśli chcesz przekroczyć tę linię z mniejszym stresem i kłopotami, wybierz ClickUp. 🏆

Łączymy szablony, zarządzanie projektami, współpracę, AI i wiele więcej. Pożegnaj się z przełączaniem zadań i przywitaj się z rozsądniejszym sposobem projektowania produktów zmieniających życie.

Przekształć swoje wielkie pomysły w rzeczywistość, krok po kroku. Stwórz swój darmowy obszar roboczy ClickUp już teraz.