10 najlepszych alternatyw dla Copper CRM w 2024 r

Chociaż Copper CRM ugruntował swoją pozycję jako niezawodny gracz na rynku CRM dla sprzedaży, może nie spełniać w pełni Twoich specyficznych potrzeb. Istnieją wyzwania związane z zaspokajaniem unikalnych wymagań nowoczesnych zespołów sprzedażowych, a także kilka kwestii, które mogą mieć wpływ na wrażenia użytkownika.

Na przykład, Copper spotkał się z krytyką za jakość obsługi klienta i politykę anulowania, co niektórzy użytkownicy uznali za frustrujące. Ponadto kompatybilność z oprogramowaniem innym niż Google może nie zapewniać najbardziej płynnego działania, zwłaszcza dla użytkowników Outlooka.

Zamiast zmagać się z potencjalnymi ograniczeniami, takimi jak nieodpowiednia obsługa klienta lub wyzwania związane z integracją, warto rozważyć alternatywne rozwiązania Opcje CRM które lepiej odpowiadają wymaganiom zespołu sprzedaży, mogą być korzystne.

Oto 10 alternatyw, które pomogą Ci znaleźć tę idealną. Zaczynajmy!

**Czego należy szukać w alternatywnych rozwiązaniach Copper CRM?

Oto kilka kluczowych funkcji, których nie można przegapić przy wyborze CRM:

Zarządzanie danymi klientów: Twój CRM musi efektywnie przechowywać i zarządzać informacjami o klientach. Dobra znajomość swoich klientów poprawiaretencję Zrozum i śledź ich działania, kategoryzuj kontakty i wykorzystuj wcześniejsze interakcje. Wykorzystanie tego sprawi, że będą bardziej otwarci na Twoje oferty

Analityka wydajności: Wiele nowoczesnych CRM posiada najwyższej klasy generatywną sztuczną inteligencję, która analizuje wydajność podczas sprintu. Pokaże ci szczegółowe raporty dotyczące twoich pipeline'ów, generowania leadów i współczynników konwersji oraz innych istotnych szczegółów, a także zapewni oparte na danych spostrzeżenia dla twoich zespołów sprzedażowych, aby zmiażdżyć ich kwoty

Możliwości integracji: Większość firm posiada istniejące aplikacje, w które zainwestowały znaczne środki i chciałyby, aby ich CRM był z nimi zsynchronizowany. Poszukaj CRM z płynnymi możliwościami integracji, które obsługują wiele aplikacji

Automatyzacja: Znacznie zmniejsz obciążenie swoich przedstawicieli dziękiautomatyzacja sprzedaży funkcje. Automatycznie oceniaj potencjalnych klientów, monitoruj ich na czas, usprawnij lejek sprzedaży, skróć czas reakcji i rozwiązywania problemów za pomocą chatbotów itp. Skoncentruj się na zadaniach wymagających ludzkiego podejścia

Zaawansowane wsparcie CX: Głównym celem nowoczesnego CRM powinno być zapewnienie najlepszej obsługi klienta. Obejmuje to między innymi zaawansowane systemy biletowe, wsparcie wielokanałowe, czat na żywo i tworzenie bazy wiedzy

Głównym celem nowoczesnego CRM powinno być zapewnienie najlepszej obsługi klienta. Obejmuje to między innymi zaawansowane systemy biletowe, wsparcie wielokanałowe, czat na żywo i tworzenie bazy wiedzy Funkcje współpracy: Odpowiedni CRM musi umożliwiać członkom zespołu z różnych działów koordynację i współpracę. Wyobraź sobie, że nie musisz zajmować się powielaniem spraw z powodu nieporozumień, a wszystkie informacje o klientach są udostępniane i aktualizowane w czasie rzeczywistym na jednej platformie obejmującej całą organizację

10 najlepszych alternatyw Copper CRM do wykorzystania w 2024 roku

1. ClickUp

Zarządzaj klientami, ścieżkami sprzedaży, działaniami i nie tylko dzięki ClickUp CRM

ClickUp jest jedną z najbardziej wszechstronnych alternatyw Copper CRM. Koncentrując się głównie na koordynacji zespołu i zarządzaniu projektami, ClickUp opracował niezwykłe rozwiązanie CRM, tworząc wiele szablonów CRM. Skutecznie wizualizuj każdy etap procesu sprzedaży, aby podjąć właściwą decyzję we właściwym czasie. Tworzenie przepływów pracy zarządzania relacjami z klientami z ClickUp nigdy nie było łatwiejsze.

Korzystanie z szablonu CRM firmy ClickUp do mapowania CRM automatyzacja przepływu pracy w ClickUp Whiteboards

Najlepsze funkcje ClickUp

Wizualizacja pipeline'u: Uzyskaj widok pipeline'u sprzedaży z lotu ptaka dzięki potężnym możliwościom wizualizacji ClickUp. Nawiguj swoimi potokami sprzedaży, zaangażowaniem klientów i zamówieniami za pomocą ponad 10 wysoce adaptowalnych widoków. Od klasycznego widoku listy do dynamicznego widokuTablica Kanban i ustrukturyzowany widok tabeli, z łatwością śledź i zarządzaj swoimi kontami z elastycznością, której potrzebujesz

Uzyskaj widok pipeline'u sprzedaży z lotu ptaka dzięki potężnym możliwościom wizualizacji ClickUp. Nawiguj swoimi potokami sprzedaży, zaangażowaniem klientów i zamówieniami za pomocą ponad 10 wysoce adaptowalnych widoków. Od klasycznego widoku listy do dynamicznego widokuTablica Kanban i ustrukturyzowany widok tabeli, z łatwością śledź i zarządzaj swoimi kontami z elastycznością, której potrzebujesz Szablony ClickUp: PracodawcaGotowe szablony ClickUp do projektowania wydajnych przepływów pracy CRM. Teszablony zawierają 7 statusów i 5 typów widoków, w tym widok harmonogramu, widok podręcznika sprzedaży, widok szczegółów konta, widok listy i widok zamkniętych transakcji

PracodawcaGotowe szablony ClickUp do projektowania wydajnych przepływów pracy CRM. Teszablony zawierają 7 statusów i 5 typów widoków, w tym widok harmonogramu, widok podręcznika sprzedaży, widok szczegółów konta, widok listy i widok zamkniętych transakcji Funkcje współpracy: Spraw, by Twój zespół pracował w zgodzie używającDoskonałe funkcje współpracy ClickUp CRM. Dzięki ujednoliconej platformie, która jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, pożegnaj się z wszelkimi nieporozumieniami między członkami zespołu

Spraw, by Twój zespół pracował w zgodzie używającDoskonałe funkcje współpracy ClickUp CRM. Dzięki ujednoliconej platformie, która jest aktualizowana w czasie rzeczywistym, pożegnaj się z wszelkimi nieporozumieniami między członkami zespołu Automatyzacja zadań: Wykorzystaj automatyzację i sztuczną inteligencję ClickUp, aby osiągnąć idealną synergię podczas cykli sprzedaży. Płynnie przydzielaj zadania na każdym etapie pipeline'u, inicjuj aktualizacje statusu w zależności od aktywności i zmieniaj priorytety, aby zasygnalizować zespołowi przejście do następnego centralnego punktu za pomocą automatyzacji. Drastycznie zmniejsza to liczbę błędów ludzkich i oszczędza mnóstwo czasu

Użyj ClickUp AI, aby automatycznie generować aktualizacje zadań, podsumowania i nie tylko za naciśnięciem jednego przycisku

Analiza danych: Twórz wnikliwe perspektywy, aby bez wysiłku monitorować wskaźniki, takie jak wartość życiowa klienta i średnia wielkość transakcji. Dzięki ClickUp zyskujesz dostęp do całej litanii danych klientów i możesz wykorzystać je do uzyskania opartych na danych spostrzeżeń dotyczących kolejnych etapów działalności biznesowej

Ograniczenia ClickUp

Przydałyby się drobne poprawki błędów

Funkcjonalność wyszukiwania wymaga poprawy

Ceny ClickUp

Darmowy na zawsze

Nieograniczony : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Biznes : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD za przestrzeń roboczą

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 2 000 recenzji)

2. Salesforce

przez Salesforce Salesforce jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań CRM dla dużych firm. Posiada doskonałe domowe integracje, które płynnie współpracują z istniejącym oprogramowaniem.

Salesforce Lighting, Sales Cloud i Salesforce AppExchange to narzędzia, które pomagają w pełni wykorzystać potencjał CRM i bez końca dostosowywać go do własnych potrzeb.

Najlepsze funkcje Salesforce

Dynamiczne pulpity nawigacyjne i niestandardowe raporty: Dostosuj Salesforce do swoich upodobań dzięki elastycznym funkcjom dostosowywania. Dostosuj swój pulpit nawigacyjny na bieżąco, aby dopasować go do swoich unikalnych preferencji i wymagań dotyczących funkcjonalności. Twórz spersonalizowane raporty, aby skupić się dokładnie na tych szczegółach, które chcesz zobaczyć

Dostosuj Salesforce do swoich upodobań dzięki elastycznym funkcjom dostosowywania. Dostosuj swój pulpit nawigacyjny na bieżąco, aby dopasować go do swoich unikalnych preferencji i wymagań dotyczących funkcjonalności. Twórz spersonalizowane raporty, aby skupić się dokładnie na tych szczegółach, które chcesz zobaczyć Integracja z Salesforce Lightning: Uprość proces tworzenia aplikacji i sprzedaży dzięki integracji z Salesforce Lightning. W pełni konfigurowalny framework oparty na komponentach pomaga zwiększyć produktywność i szybciej projektować aplikacje

Uprość proces tworzenia aplikacji i sprzedaży dzięki integracji z Salesforce Lightning. W pełni konfigurowalny framework oparty na komponentach pomaga zwiększyć produktywność i szybciej projektować aplikacje Sales Cloud: Ujednolicenie wszystkich informacji o klientach na jednej platformie dzięki Sales Cloud. Skorzystaj z funkcji marketingowych, generowania potencjalnych klientów, sprzedaży, obsługi klienta i analiz biznesowych, aby zwiększyć sprzedaż i produktywność

Ograniczenia Salesforce

Użytkownicy skarżyli się, że przeprojektowanie z 2019 r. czyni go mniej dostępnym i wolniejszym

Konfiguracja i instalacja powinny być wliczone w cenę

Ograniczające i nieintuicyjne pola i kryteria podczas tworzenia raportów

Interfejs użytkownika mógłby przejść lifting

Nie nadaje się dla małych firm ze względu na cenę

Ceny Salesforce

Starter: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Profesjonalista: 105 USD/miesiąc za użytkownika

105 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: 190 USD/miesiąc za użytkownika

190 USD/miesiąc za użytkownika Nieograniczony: 355 USD/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje Salesforce

G2: 4,3/5 (ponad 18 000 recenzji)

4,3/5 (ponad 18 000 recenzji) Capterra: 4,4/5 (ponad 18 000 recenzji)

3. Sugar CRM

Via SugarCRM SugarCRM ma wiele innowacyjnych funkcji, które pomagają dotrzeć do szerszej grupy demograficznej. Wielojęzyczna i wielowalutowa obsługa jest jedną z wyróżniających się funkcji, jeśli chodzi o zasięg.

Innym unikalnym podejściem do CRM jest Sugar Connector, który bezpośrednio integruje niezbędne funkcje i aplikacje z interfejsem Sugar CRM.

Najlepsze cechy SugarCRM

Wielojęzyczne i wielowalutowe wsparcie: Dotarcie do szerszej bazy klientów dzięki wielojęzycznym i wielowalutowym funkcjom SugarCRM. Obsługuje 38 języków i wiele opcji walutowych. Usprawnij tłumaczenie i konwersję walut między zespołami sprzedaży i klientami

Dotarcie do szerszej bazy klientów dzięki wielojęzycznym i wielowalutowym funkcjom SugarCRM. Obsługuje 38 języków i wiele opcji walutowych. Usprawnij tłumaczenie i konwersję walut między zespołami sprzedaży i klientami Systemy zarządzania ofertami: Przyspiesz swoje transakcje i uprość cały cykl sprzedaży dzięki oprogramowaniu do ofertowania CRM

Przyspiesz swoje transakcje i uprość cały cykl sprzedaży dzięki oprogramowaniu do ofertowania CRM Strumienie aktywności: Umożliwiają współpracę między użytkownikami CRM dzięki spersonalizowanym ustawieniom udostępniania. Strumienie aktywności Sugar CRM bezpośrednio prezentują najnowsze istotne informacje członkom interfejsu. Pozwala im to uczyć się i działać efektywnie

Umożliwiają współpracę między użytkownikami CRM dzięki spersonalizowanym ustawieniom udostępniania. Strumienie aktywności Sugar CRM bezpośrednio prezentują najnowsze istotne informacje członkom interfejsu. Pozwala im to uczyć się i działać efektywnie Sugar Connector: Połącz niezbędne aplikacje razem, aby stworzyć płynne środowisko oprogramowania z Sugar Connector. Łączy on niezbędne aplikacje, takie jak DocuSign. Pozwala bezpośrednio przesyłać dane do kanałów Slack

ograniczenia Sugar CRM

Funkcja kampanii e-mail nie jest intuicyjna

Użytkownicy skarżą się na częste awarie

Tworzenie osobistych pulpitów nawigacyjnych wiąże się ze stromą krzywą uczenia się

Funkcja globalnego wyszukiwania jest czasami wadliwa

Ceny CRM Sugar

Rynek: $1,000/miesiąc za 10 tys. kontaktów

$1,000/miesiąc za 10 tys. kontaktów **Sprzedaż:$49/miesiąc za użytkownika

Obsługa: $80/miesiąc za użytkownika

$80/miesiąc za użytkownika Enterprise: $85/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje CRM Sugar

G2: 3.8/5 (ponad 600 recenzji)

3.8/5 (ponad 600 recenzji) Capterra: 3.8/5 (ponad 400 opinii)

4. HubSpot

Via HubSpot Sprzedawany jako nieskończenie skalowalny model CRM, HubSpot posiada unikalne funkcje dla kilkuosobowych zespołów sprzedażowych i przedsiębiorstw zatrudniających tysiące pracowników.

Jego funkcja Behavioral Targeting sprawia, że generowanie leadów jest dziecinnie proste i drastycznie poprawia satysfakcję klientów. Posiada również funkcje CPQ, które upraszczają proces ustalania cen i generowania ofert.

Najlepsze cechy HubSpot

Targetowanie behawioralne: Personalizacjakampanie marketingowe i programy informacyjne przy użyciu zgromadzonychklientdane. Docieraj do swoich klientów w preferowany przez nich sposób dzięki programowi targetowania behawioralnego HubSpot w oparciu o wskaźniki, takie jak zaangażowanie klientów i historia interakcji

Personalizacjakampanie marketingowe i programy informacyjne przy użyciu zgromadzonychklientdane. Docieraj do swoich klientów w preferowany przez nich sposób dzięki programowi targetowania behawioralnego HubSpot w oparciu o wskaźniki, takie jak zaangażowanie klientów i historia interakcji Oprogramowanie do transakcyjnych wiadomości e-mail: Usprawnij proces wysyłania wiadomości e-mail i odciąż swoich członków, automatyzując transakcyjne wiadomości e-mail za pomocą HubSpot. Automatycznie twórz i wysyłaj paragony, wyceny, wiadomości onboardingowe itp

Usprawnij proces wysyłania wiadomości e-mail i odciąż swoich członków, automatyzując transakcyjne wiadomości e-mail za pomocą HubSpot. Automatycznie twórz i wysyłaj paragony, wyceny, wiadomości onboardingowe itp Możliwości CPQ: Użyj oprogramowania HubSpot Configure, Price, Quote (CPQ), aby wyprzedzić konkurencję i usprawnić proces sprzedaży. Konfiguruj produkty, określaj ich prawdopodobną cenę rynkową i twórz oferty za jednym razem

ograniczenia HubSpot

Funkcjonalność ABM nie jest dobrze rozwinięta

Mniejsze firmy mogą mieć trudności z nadążeniem za wysokimi cenami

Ograniczone opcje projektowania wiadomości e-mail

HubSpot Marketing Hub potrzebuje lepszych możliwości integracji

Ceny HubSpot

Darmowy na zawsze

Professional: $1,600/miesiąc na użytkownika

$1,600/miesiąc na użytkownika Enterprise: $5,000/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje HubSpot

G2: 4,4/5 (ponad 10 000 recenzji)

4,4/5 (ponad 10 000 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,900 recenzji)

5. Affinity

Via Affinity Affinity jest jedną z unikalnych alternatyw Copper CRM ze względu na swój model Relationship Intelligence. Koncentruje się przede wszystkim na budowaniu kanałów sieciowych, aby dotrzeć do osób o wysokim priorytecie, które generują wysokiej jakości leady dla Twojej firmy.

Podążając za tym tematem CRM automatycznie rejestruje wszystkie dane dotyczące zaangażowania klientów na przyszłość komunikacja taktyka.

Najlepsze cechy Affinity

Inteligencja relacji: Wykorzystaj inteligencję relacji Affinity, aby bez wysiłku zbierać informacje z kanałów networkingowych. Płynnie prześledź najbardziej efektywną ścieżkę do kluczowych osób, które są kluczowe w odkrywaniu, zarządzaniu i zamykaniu transakcji o wysokim priorytecie

Wykorzystaj inteligencję relacji Affinity, aby bez wysiłku zbierać informacje z kanałów networkingowych. Płynnie prześledź najbardziej efektywną ścieżkę do kluczowych osób, które są kluczowe w odkrywaniu, zarządzaniu i zamykaniu transakcji o wysokim priorytecie Automatyzowane rekordy CRM: Pożegnaj się z ręcznym tworzeniem rekordówwprowadzanie danych bóle głowy. Funkcja zautomatyzowanych rekordów CRM Affinity oszczędza cenny czas, ponieważ bez wysiłku rejestruje każdą interakcję. Zobacz, jak tworzy spersonalizowane rekordy z kompleksową historią interakcji z Twoją firmą

ograniczenia Affinity

System CRM zwalnia, gdy ma do czynienia z dużymi zestawami danych

Dodatek GSuite zajmuje zbyt dużo miejsca na ekranie

Zarządzanie pulpitem nawigacyjnym wymaga znacznej krzywej uczenia się

Użytkownicy domagają się pewnych istotnych zaawansowanych funkcji w wersjach testowych

Affinity pricing

Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Affinity

G2: 4.5/5 (60+ recenzji)

4.5/5 (60+ recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

6. Zoho CRM

przez Zoho CRM Zoho CRM stawia na automatyzację i wzmocnienie pozycji partnerów. Automatyzuje przyziemne zadania i rutynowe procesy sprzedaży, dzięki czemu jest jedną z najlepszych alternatyw Copper CRM.

Co więcej, odrębna funkcja portalu partnerskiego pozwala wszystkim zainteresowanym stronom wnieść znaczący wkład w rozwój firmy projekt będąc na bieżąco z wszelkimi zmianami.

Najlepsze cechy Zoho CRM

Rutynowa Automatyzacja Sprzedaży: Uwolnij się od monotonii powtarzających się procesów sprzedaży dzięki systemowi Rutynowej Automatyzacji Sprzedaży Zoho. Pozwól oprogramowaniu wykonać ciężką pracę i zwolnij cenne godziny dla członków swojego zespołu

Uwolnij się od monotonii powtarzających się procesów sprzedaży dzięki systemowi Rutynowej Automatyzacji Sprzedaży Zoho. Pozwól oprogramowaniu wykonać ciężką pracę i zwolnij cenne godziny dla członków swojego zespołu Portale partnerskie: Daj swoim partnerom wyselekcjonowany i znaczący dostęp do tworzenia i pielęgnowania potencjalnych klientów, zarządzania zapasami i przeglądania ich kontaktów. Rozwijaj swój biznes i utrzymuj dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami

Daj swoim partnerom wyselekcjonowany i znaczący dostęp do tworzenia i pielęgnowania potencjalnych klientów, zarządzania zapasami i przeglądania ich kontaktów. Rozwijaj swój biznes i utrzymuj dobre relacje ze wszystkimi interesariuszami Wsparcie omnichannel: Połącz się ze swoimi klientami na preferowanych przez nich platformach, korzystając z kompleksowej historii i danych zaangażowania Zoho. Skoncentruj się na kliencie, aby uniknąć potencjalnych tarć i upewnić się, że wiadomości są odbierane bez oznaczania ich jako spam

Ograniczenia Zoho CRM

Potrzebuje lepszej funkcjonalności importowania danych przez Excel CSV

Stroma krzywa uczenia się podczas procesu wdrażania

Braki w dziale integracji w porównaniu do innych CRM-ów

Ceny Zoho CRM

Standard: $14/użytkownika/miesiąc

$14/użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $23/użytkownika/miesiąc

$23/użytkownika/miesiąc Enterprise: $40/użytkownika/miesiąc

$40/użytkownika/miesiąc Ultimate: $52/użytkownika/miesiąc

Oceny i recenzje Zoho CRM

G2: 4/5 (ponad 2 500 recenzji)

4/5 (ponad 2 500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (6,530+ opinii)

7. Nutshell CRM

Via Nutshell CRM Nutshell CRM oferuje solidne wsparcie dla e-mail marketingu dzięki zintegrowanym funkcjom, koncentrując się na efektywnym zarządzaniu potencjalnymi klientami. Platforma zawiera zaawansowane funkcje e-mail marketingu i potężne możliwości generowania raportów. Rozważ Nutshell CRM jako najlepszą alternatywę Copper CRM dla e-mail marketingu.

Najlepsze cechy Nutshell CRM

Zaawansowane raportowanie: Odblokuj cenny wgląd w wydajność swojego zespołu i produktu dzięki zaawansowanej funkcji raportowania Nutshell. Dostosuj je do swoich potrzeb, skup się na obszarach wymagających poprawy i bez wysiłku wygeneruj gotowe do prezentacji wykresy na następne spotkanie. Tworzeniedecyzje oparte na danych z łatwością

Odblokuj cenny wgląd w wydajność swojego zespołu i produktu dzięki zaawansowanej funkcji raportowania Nutshell. Dostosuj je do swoich potrzeb, skup się na obszarach wymagających poprawy i bez wysiłku wygeneruj gotowe do prezentacji wykresy na następne spotkanie. Tworzeniedecyzje oparte na danych z łatwością Inteligentne formularze: Usprawnij zbieranie informacji dzięki inteligentnym formularzom Nutshell CRM. Pozyskuj potencjalnych klientów ze swojej strony internetowej w ciągu kilku minut. Łatwo konfigurowalne i automatycznie synchronizujące dane klientów z Nutshell. Upraszczaj, zbieraj i zdobywaj

Usprawnij zbieranie informacji dzięki inteligentnym formularzom Nutshell CRM. Pozyskuj potencjalnych klientów ze swojej strony internetowej w ciągu kilku minut. Łatwo konfigurowalne i automatycznie synchronizujące dane klientów z Nutshell. Upraszczaj, zbieraj i zdobywaj Wbudowany e-mail marketing: Zwiększ zasięg dzięki e-mail marketingowi Nutshell. Wybierz szablony lub stwórz własne dla biuletynów, transmisji i sekwencji kroplowych. Docieraj do klientów szybciej i bardziej przekonująco

ograniczenia Nutshell CRM

Wymaga ulepszenia funkcji załączania wielu wiadomości e-mail

Potrzeba więcej opcji przypominania o aktywności

Brakuje zaawansowanego wyszukiwania, które nie zapewnia precyzyjnych wyników

W aplikacji mobilnej brakuje niektórych funkcji

Ceny Nutshell CRM

Foundation: $16/miesiąc za użytkownika

$16/miesiąc za użytkownika Pro: $42/miesiąc na użytkownika

$42/miesiąc na użytkownika Power AI: $52/miesiąc za użytkownika

$52/miesiąc za użytkownika Enterprise: $67/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Nutshell CRM

G2: 4.2/5 (890+ recenzji)

4.2/5 (890+ recenzji) Capterra: 4.2/5 (440+ opinii)

8. Pipedrive

Via Pipedrive Jako oryginalny CRM do zarządzania potokiem sprzedaży, Pipedrive pozwala śledzić ruchy klientów podczas odwiedzania witryny.

Dowiedz się, kiedy, gdzie i w jaki sposób Twoi klienci wchodzą w interakcję z Twoimi produktami i usługami, aby zapewnić im wyselekcjonowane doświadczenia z Pipedrive. Wykorzystaj to do stworzenia automatyzacji sprzedaży, aby dostosować ich doświadczenia zakupowe. Połącz to z ciągle rozszerzającą się listą integracji aplikacji, aby uzyskać pełną wartość z tej wszechstronnej platformy.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Zarządzanie potokiem sprzedaży: Zarządzaj swoimprzepływ pracy z wizualizacją pipeline'u za pomocą pierwszego oprogramowania, które umożliwia zarządzanie pipeline'em sprzedaży. Śledź swoich potencjalnych klientów przez cały cykl sprzedaży i nigdy nie przegap kolejnej okazji

Zarządzaj swoimprzepływ pracy z wizualizacją pipeline'u za pomocą pierwszego oprogramowania, które umożliwia zarządzanie pipeline'em sprzedaży. Śledź swoich potencjalnych klientów przez cały cykl sprzedaży i nigdy nie przegap kolejnej okazji Śledzenie odwiedzających witrynę: Odkryj odwiedzających witrynę i potencjalnych potencjalnych klientów bez wysiłku dzięki Pipedrive'sŚledzenie stron internetowych Dodatek. Rozpocznij znaczące relacje poprzez zrozumienie, kto jest zainteresowany Twoimi usługami i co przyciąga ich uwagę. Uzyskaj przewagę w budowaniu połączeń

Odkryj odwiedzających witrynę i potencjalnych potencjalnych klientów bez wysiłku dzięki Pipedrive'sŚledzenie stron internetowych Dodatek. Rozpocznij znaczące relacje poprzez zrozumienie, kto jest zainteresowany Twoimi usługami i co przyciąga ich uwagę. Uzyskaj przewagę w budowaniu połączeń Wyjątkowa lista integracji: Podnieś poziom swojego CRM dzięki Pipedrive Marketplace, zawierającemu najnowsze i najlepsze narzędzia. Poznaj popularne aplikacje do księgowości, fakturowania, zarządzania potencjalnymi klientami, rozwiązań telefonicznych, umów ofertowych, pracy zdalnej i chatbotów

Ograniczenia Pipedrive

Użytkownicy domagają się możliwości przesyłania wiadomości wideo

Nieintuicyjne pola sortowania danych mogą utrudniać konfigurację raportów

Nie synchronizuje się dobrze z Outlookiem

Trudno wybrać ważne transakcje z zatłoczonego pipeline'u

Ceny Pipedrive

Essential: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $19.90/miesiąc za użytkownika

$19.90/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $39.90/miesiąc na użytkownika

$39.90/miesiąc na użytkownika Power: $49.90/miesiąc na użytkownika

$49.90/miesiąc na użytkownika Enterprise: $59.90/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Pipedrive

G2: 4.2/5 (1,690+ recenzji)

4.2/5 (1,690+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2,910+ recenzji)

9. Keap

Via Keap System automatyzacji działań następczych Keap specjalizuje się w zapewnianiu mniejszym firmom z niedoborem pracowników możliwości stałego reagowania na klientów. Dodaj do tego Keap Business Line, która pozwala mieć drugi dedykowany numer telefonu służbowego na telefonie osobistym. Pozwala to pozostać w kontakcie bez ingerowania w przestrzeń osobistą, dzięki czemu idealnie nadaje się do zarządzania relacjami z klientami.

Najlepsze funkcje Keap

Automatyzacja działań następczych dla małych firm: Skorzystaj z funkcji automatycznych działań następczych Keap z automatyzacją przepływu pracy, aby zapewnić swoim klientom natychmiastowe i znaczące odpowiedzi

Skorzystaj z funkcji automatycznych działań następczych Keap z automatyzacją przepływu pracy, aby zapewnić swoim klientom natychmiastowe i znaczące odpowiedzi Linia biznesowa: Zapewnij sobie dedykowany numer biznesowy dzięki Keap Business Line. Integruje się on płynnie z telefonem i jest wyposażony w funkcje premium, takie jak biznesowa poczta głosowa, wsparcie pulpitu i funkcja automatycznej odpowiedzi. Oddziel pracę od życia prywatnego, zapewniając dostępność 24/7 bez kompromisów

ograniczenia Keap

Kreator stron docelowych nie jest zbyt wszechstronny

Obsługa koszyka na zakupy w Keap nie jest najlepsza

Ceny Keap

Pro: $159/miesiąc na użytkownika

$159/miesiąc na użytkownika Max: $229/miesiąc na użytkownika

$229/miesiąc na użytkownika Ultimate: $279/miesiąc na użytkownika

Korzystaj z ocen i recenzji

G2: 4.2/5 (1,460+ recenzji)

4.2/5 (1,460+ recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 1,250 recenzji)

10. BIGKontakty

Via BIGKontakty BIGContacts to CRM dla małych firm, który pozwala dobrze zarządzać perspektywami i relacjami z klientami. Jego funkcje, takie jak powiadomienia e-mail i kompatybilność z urządzeniami, wyróżniają się. Powiadamia, gdy klienci wchodzą w interakcję z wiadomością e-mail i pomaga odpowiednio zareagować.

Co więcej, wszystko można zrobić z komputera i dowolnego innego urządzenia, w tym smartfona. Zorganizuj komunikację z klientami i potencjalnymi klientami za pomocą kompleksowej bazy danych kontaktów BIGContacts i funkcji marketingu e-mailowego. Pomaga to budować solidne procesy biznesowe z automatyzacją marketingu.

Alerty e-mailowe: Uzyskaj wgląd w wpływ marketingu e-mailowego dzięki alertom e-mailowym BIGContacts. Uzyskaj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym na temat tego, kiedy i jak potencjalni klienci angażują się w Twoje e-maile. Wykorzystaj te informacje do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail w oparciu o długość, czas i treść

Uzyskaj wgląd w wpływ marketingu e-mailowego dzięki alertom e-mailowym BIGContacts. Uzyskaj szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym na temat tego, kiedy i jak potencjalni klienci angażują się w Twoje e-maile. Wykorzystaj te informacje do tworzenia spersonalizowanych wiadomości e-mail w oparciu o długość, czas i treść Kompatybilność z urządzeniami: Doświadcz płynnego dostępu do CRM na wszystkich urządzeniach dzięki wyjątkowej kompatybilności BIGContacts. Ciesz się w pełni funkcjonalnym dostępem bezpośrednio ze smartfona. Zachowaj łączność i kontrolę, zarówno przy biurku, jak i w podróży

Potrzeba bardziej zaawansowanych funkcji wyszukiwania

Funkcja generowania raportów może być bardziej przyjazna dla użytkownika

Spowalnia, jeśli załadowanych jest zbyt wiele danych

BIG: $5/miesiąc za użytkownika

$5/miesiąc za użytkownika BIGGER: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika NAJWIĘKSZY: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika ENTERPRISE: Ceny niestandardowe

G2: 4.5/5 (ponad 70 recenzji)

4.5/5 (ponad 70 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 200 opinii)

**Więc, który CRM wybierasz?

Globalny rynek CRM jest ogromny, a opcje są nieograniczone. Copper CRM ma swoje zalety, ale może nie być odpowiedni dla wszystkich firm. Chociaż cena Copper CRM może działać na jego korzyść, potrzeby rynku są zróżnicowane, a wymagania wykraczają poza samą przystępną cenę.

Dzięki naszej kompleksowej liście alternatyw wiesz teraz, które alternatywy Copper CRM należy ocenić. Niezależnie od tego, czy wybierzesz kompleksowy CRM dla swojej firmy, czy też taki, który jest specjalnie zbudowany dla Twojego zespołu sprzedaży, wybierz taki, który jest unikalny dla Twoich potrzeb.

Wśród wymienionych narzędzi ClickUp wyróżnia się z kilku powodów. Po pierwsze, posiada wszechstronne funkcje, które pozwalają sprostać wielu wyzwaniom biznesowym w ramach jednego oprogramowania. Nawet jego darmowa wersja oferuje solidny zestaw funkcji.

Co więcej, ClickUp może pochwalić się doskonałą obsługą klienta i wygodą jednej platformy, która obejmuje różne funkcje, w tym obsługę klienta i marketing. Na co więc czekasz? Wypróbuj ClickUp CRM za darmo już dziś!